MS 2025.344

Sau hơn hai tuần hôn mê, những cử động rất nhẹ từ các ngón tay, ánh mắt khẽ hé mở của anh Triệu Thạch Dương (SN 1990, trú tại làng Muông, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên) đã thắp lên tia hy vọng mong manh cho gia đình. Với chị Trần Thị Mơ (vợ anh), đó là khoảnh khắc vỡ òa sau những ngày dài sống trong lo sợ và tuyệt vọng.

Anh Triệu Thạch Dương bị tai nạn lao động nguy kịch tính mạng

Chị Mơ nghẹn ngào cho biết, sáng ngày 23/11, anh Dương đang lái xe vận chuyển hàng hóa vào kho ở công ty thì xe bất ngờ mất phanh, mất số khiến anh không thể làm chủ tay lái nên đã lao thẳng xuống vực sâu.

Anh Dương được đồng nghiệp nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Chợ Đồn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, anh tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)

Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ chẩn đoán anh Dương bị đa chấn thương nặng, gồm: sốc nhiễm trùng do hoại tử hồi tràng, gãy xương chậu, chấn thương cột sống và suy đa tạng. Những tổn thương nghiêm trọng khiến anh hôn mê sâu, tính mạng luôn trong tình trạng bị đe dọa.

Không có bảo hiểm y tế khiến chi phí điều trị vượt quá 300 triệu đồng, gia đình phải cắm sổ đỏ căn nhà duy nhất để có tiền trang trải

Mỗi ngày trôi qua với chị Mơ là một ngày đầy ám ảnh. Phải đến ngày 13/12, anh Dương mới có dấu hiệu hồi tỉnh khi hé mở đôi mắt. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, quá trình điều trị phía trước còn rất dài với nhiều ca phẫu thuật phức tạp, thuốc men đắt đỏ và cần sự chăm sóc đặc biệt.

Chị Mơ cho biết, đến thời điểm hiện tại, chi phí điều trị của anh đã vượt quá 300 triệu đồng. Để có số tiền này, chị phải vay mượn khắp nơi, thậm chí thế chấp cả sổ đỏ căn nhà của gia đình đang sinh sống mới có tiền cứu anh Dương.

“Anh ấy mới đi làm chưa đầy một tháng, chưa kịp có bảo hiểm y tế. Giờ viện phí, thuốc men quá cao, gia đình đã cạn kiệt mọi thứ. Nhà cũng đã thế chấp rồi, mẹ con tôi không còn gì nữa”, chị Mơ nghẹn ngào chia sẻ.

Trước khi tai nạn xảy ra, cuộc sống gia đình chị vốn đã rất chật vật. Thu nhập chủ yếu dựa vào đồng ruộng. Nhiều năm qua, anh Dương đi làm phụ hồ, phụ xây để kiếm thêm thu nhập nhưng cũng chỉ tạm đủ ăn. Hai con còn nhỏ đang đi học, công việc mới của anh chưa kịp mang lại hy vọng thì tai nạn bất ngờ ập đến, khiến cả gia đình lao đao.

Dù anh Dương đã có những dấu hiệu hồi tỉnh, song quá trình điều trị vẫn còn kéo dài trong khi toàn bộ số tiền vay mượn hơn 300 triệu đồng đã cạn kiệt. Gia đình anh đang đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục chi trả viện phí.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, cho biết, bệnh nhân Triệu Thạch Dương (35 tuổi) bị tai nạn lao động chấn thương rất nặng, rất may anh đã qua cơn nguy kịch nhưng thời gian điều trị còn kéo dài và tốn kém, trong khi bệnh nhân chưa có bảo hiểm y tế, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn.

Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Dương

Rất mong anh Dương sẽ nhận được sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ của các nhà hảo tâm để anh có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị, trở về với gia đình.

Bạn đọc giúp đỡ anh Triệu Thạch Dương có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.344 (anh Triệu Thạch Dương) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Trần Thị Mơ (vợ của anh Triệu Thạch Dương): Làng Muông, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0333595268.