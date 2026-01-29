Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 358.546.938 đồng tới gia đình chị Vũ Thị Đông, nhân vật trong bài viết: “Tai nạn thảm khốc trên cao tốc sau ngày cưới, gia đình cô dâu cần sự giúp đỡ”.

Đại diện Báo VietNamNet và lãnh đạo xã Hải An trao số tiền 358.546.938 đồng đến gia đình chị Vũ Thị Đông

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, sau ngày cưới chưa trọn vẹn niềm vui, gia đình chị Đông rơi vào bi kịch khi rạng sáng ngày 9/12/2025, chiếc xe 16 chỗ chở người thân của cô dâu và chú rể từ Lâm Đồng trở về Ninh Bình không may gặp tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Nam. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, nhiều người khác bị thương nặng, để lại nỗi đau xé lòng cho các gia đình.

Trong số các nạn nhân bị thương nặng phải điều trị lâu dài tại bệnh viện có bố mẹ chị Đông là ông Vũ Văn Chinh (SN 1971) và bà Trần Thị Xuân (SN 1977), cùng trú tại xóm Mỹ Thọ, xã Hải An. Theo các bác sĩ, bà Xuân bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não nhẹ và tổn thương đốt sống cổ; ông Chinh bị gãy gần như toàn bộ xương mặt, đứt tuyến lệ, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp.

Gia đình chị Đông vốn đã khó khăn. Chị là con út trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh, không có tích lũy.

Do không có bảo hiểm y tế, toàn bộ chi phí điều trị gia đình phải tự xoay xở. Tiền viện phí của bố mẹ chị đã lên tới 400 triệu đồng, trong khi quá trình điều trị dự kiến còn kéo dài với nhiều ca phẫu thuật tiếp theo, khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Dù cũng bị thương trong vụ tai nạn nhưng vết thương nhẹ hơn, chị Đông vẫn gắng gượng túc trực chăm sóc bố mẹ, đồng thời chạy vạy khắp nơi vay mượn để có chi phí điều trị.

Trớ trêu hơn, nhiều người thân trong gia đình chị và chú rể cũng đi trên chuyến xe gặp nạn, ai nấy đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn nên không thể hỗ trợ, đỡ đần lẫn nhau.

Thương cảm trước hoàn cảnh đó, nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ, ủng hộ gia đình chị Đông số tiền 358.546.938 đồng. Số tiền này được đại diện Báo VietNamNet phối hợp cùng lãnh đạo xã Hải An trao tận tay gia đình.

Ông Đồng Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải An, cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Đông rất khó khăn khi cùng lúc nhiều người thân gặp nạn, chi phí điều trị lớn trong khi thu nhập không ổn định. Ông gửi lời cảm ơn tới Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ, tiếp thêm động lực để gia đình chị Đông sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thay mặt gia đình, chị Đông bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Báo VietNamNet, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn. Chị cho biết, số tiền bạn đọc ủng hộ sau khi chi trả viện phí, thuốc thang cho bố mẹ sẽ được chia sẻ tới các gia đình có người tử vong và những người bị thương nặng trên cùng chuyến xe gặp nạn để san sẻ phần nào mất mát, khó khăn.