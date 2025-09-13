Anh Vũ Xuân Hoàn (thôn Thái Niên, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) – nhân vật trong bài viết: “Bố trẻ ở Lào Cai nguy kịch trước ngày vợ sinh, cần mọi người giúp đỡ”.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ anh Vũ Xuân Hoàn bị tai nạn giao thông hơn 75 triệu đồng.

Mới lập gia đình, để có tiền chuẩn bị cho vợ sinh con đầu lòng, anh Hoàn đi làm thợ mộc tại trung tâm tỉnh Lào Cai, cách nhà hơn 40 km. Tuy nhiên, ngay trước ngày vợ sinh, anh gặp tai nạn nghiêm trọng, rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, do bệnh tình nặng, anh được chuyển gấp đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Trong quá trình chữa trị, anh Hoàn phải dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế, chi phí trung bình khoảng 12 triệu đồng/ngày. Chỉ sau thời gian ngắn, tổng chi phí viện phí và thuốc men đã vượt quá 100 triệu đồng, khiến gia đình vốn khó khăn càng thêm kiệt quệ.

Vợ chồng anh Hoàn mới kết hôn, kinh tế chưa ổn định, trong khi gia đình hai bên nội ngoại cũng đều nghèo khó. Cảm thương hoàn cảnh éo le ấy, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ, giúp anh có thêm chi phí điều trị.

Số tiền 75.492.062 đồng do bạn đọc đóng góp đã được Báo VietNamNet trao tận tay gia đình. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, sau một thời gian điều trị tích cực, anh Hoàn đã xuất viện, trở về nhà tiếp tục dưỡng bệnh. Trong khoảng thời gian này, vợ anh – chị Phạm Thị Liễu – cũng vừa sinh con đầu lòng. Với gia đình nhỏ, đó là niềm hạnh phúc lớn khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời và được nhìn thấy cha.

Chia sẻ với PV, chị Liễu xúc động nói: “Chúng tôi rất biết ơn các bạn đọc, Báo VietNamNet và đội ngũ y, bác sĩ. Sự giúp đỡ này vô cùng ý nghĩa, bởi từ khi anh Hoàn nhập viện, hầu hết chi phí điều trị gia đình đều phải vay mượn”.