MS 2025.244

Mới đây, Báo VietNamNet nhận được thư ngỏ từ Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông về trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang rất cần sự giúp đỡ.

Từ ngày ông Lấy đổ bệnh, viện phí cần tới 30 triệu đồng nhưng bà Đèo hoàn toàn bất lực, không lo nổi.

Đó là ông Huỳnh Văn Lấy (59 tuổi), không có tài sản, được hàng xóm trong khu trọ đưa đi cấp cứu khi trong túi chỉ còn 20 nghìn đồng. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh tình của ông rất nghiêm trọng.

“Bệnh nhân Lấy nhập viện trong tình trạng suy kiệt, sốc nhiễm khuẩn từ ổ áp xe đùi trái, hạ albumin máu, suy thận cấp, thiếu máu nặng”, bác sĩ CKI Lê Thế Vinh cho biết.

Ông Lấy đã được phẫu thuật nạo vét ổ áp xe, kiểm soát tình trạng sốc nhiễm khuẩn. Hiện các bác sĩ vẫn đang theo dõi, điều trị. Dự kiến ông phải nằm viện ít nhất một tuần, với tổng viện phí khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay gia đình mới đóng được 10 triệu, không còn khả năng xoay xở thêm.

Bà Phạm Thị Đèo, với thân hình gầy gò và đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ, ngồi thẫn thờ bên giường bệnh. Bà kể: con gái đã đi lấy chồng xa, cuộc sống khó khăn trăm bề. Ở quê, chỉ còn hai vợ chồng già thuê trọ, vừa chăm sóc nhau, vừa làm thuê để nuôi hai cháu nhỏ.

Trước đây, vì sức khỏe yếu, ông Lấy chỉ phụ vợ phân loại ve chai đem bán. Đầu tháng 8, trong lúc dọn nhà, ông bị ngã, chấn thương ở đùi. Nghĩ vết thương nhẹ, ông chủ quan không đi khám, chỉ tự mua kháng sinh uống. Khi vết thương ngày càng đau nhức, chảy dịch kèm sốt cao kéo dài, bà Đèo mới vội nhờ người đưa đi viện, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng.

Bản thân bà Đèo chỉ đủ sức khỏe để đi lượm ve chai. Nhiều khi tiền trọ không trả nổi, phải khất nợ năm này qua năm khác. Có tuần may mắn, bà bán được 50–80 nghìn đồng để mua gạo, cá khô, mắm muối. Còn khi trời mưa nhiều hoặc đau ốm, bà kiếm chẳng được bao nhiêu, chỉ còn cơm chan nước mắm qua bữa. Nay chồng đổ bệnh, viện phí cần tới 30 triệu đồng, bà hoàn toàn bất lực.

Toàn bộ số tiền tạm ứng hiện nay đều do con gái phụ giúp, cộng thêm vay mượn người quen và bà con xóm trọ góp lại. Nhưng sắp tới, bà không biết xoay xở ra sao.

Ở bệnh viện, thương chồng đau ốm, bà xin được suất cơm từ thiện trong khoa cho ông ăn lấy sức. Còn bản thân, bà phải trông chờ cơm từ thiện ngoài cổng viện, hôm nào không có thì nhịn, chỉ uống nước cầm hơi.

Ngày đêm túc trực chăm chồng, bà Đèo gắng gượng không để mình gục ngã. Các bác sĩ thương hoàn cảnh gia đình đã cố gắng giảm chi phí hết mức, nhưng vẫn không thể lo toàn bộ.

Thương cảm trước hoàn cảnh của vợ chồng ông Lấy, các y, bác sĩ bệnh viện đã cố gắng giảm chi phí hết mức.

Những ngày này, vợ chồng ông Lấy sống trong nỗi lo triền miên vì thiếu tiền viện phí. Mong rằng hoàn cảnh éo le, đáng thương của đôi vợ chồng nghèo sẽ được cộng đồng chung tay chia sẻ, nâng đỡ.