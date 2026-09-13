Bà Trần Thị Bé Chính (49 tuổi, ngụ ở Đồng Tháp) là nhân vật trong bài viết: “Chồng mất vì ung thư, người phụ nữ nghèo tàn phế chỉ mong có chiếc chân giả”.

Đại diện lãnh đạo Ấp 2 (xã Thanh Bình) trao số tiền 42.850.041 của bạn đọc Báo VietNamNet tới gia đình bà Trần Thị Bé Chính

Khoảng đầu tháng 5/2026, bà Chính được chuyển từ bệnh viện địa phương lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu. Do biến chứng nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chân phải để giữ tính mạng cho bà.

Chồng qua đời bốn năm trước, bà chỉ biết nhờ cậy vào con trai, anh Phạm Hùng. Tuy nhiên, từ ngày bà nhập viện, anh Hùng phải vào chăm sóc mẹ nên thường xuyên nghỉ làm, thu nhập gần như không có.

Để có tiền điều trị cho mẹ, anh Hùng phải vay mượn khắp nơi, số nợ đã lên gần 90 triệu đồng. Trong khi khoản nợ cũ hơn 80 triệu đồng vay mượn trước đây để chạy chữa bệnh ung thư cho cha anh còn chưa trả hết. Anh Hùng hết cách xoay xở trước những khoản tiền quá lớn.

Sau khi hoàn cảnh ngặt nghèo của bà Chính được chia sẻ, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ gia đình số tiền 42.850.044 đồng.

Thay mặt gia đình, anh Hùng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã chung tay giúp mẹ anh có thêm điều kện chữa bệnh, giúp gia đình anh vượt qua khó khăn.