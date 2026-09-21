Chị Vũ Thị Thanh Hoa (mẹ của Gia Hân và Gia Vinh) xúc động đón nhận món quà ý nghĩa và gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ gia đình lúc khó khăn.

Bé Nguyễn Vũ Gia Hân (SN 2022) và Nguyễn Gia Vinh (SN 2025) ở tổ dân phố Tiền Châu, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - nhân vật trong bài viết: "Hai con nhỏ đều mắc bạo bệnh, vợ chồng trẻ lâm cảnh nợ nần".

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ hai bé Gia Hân và Gia Vinh (tỉnh Phú Thọ) cùng mắc bạo bệnh số tiền 112.748.008 đồng

Tháng 12/2024, bé Gia Hân, con gái đầu lòng của chị Vũ Thị Thanh Hoa và anh Nguyễn Văn Tú, bất ngờ xuất hiện những cơn co giật kèm nôn mửa liên tục. Vợ chồng anh Tú đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau quá trình thăm khám, xét nghiệm, Gia Hân được chẩn đoán mắc bệnh động kinh, phải sử dụng thuốc và tái khám định kỳ.

Từ đó, cứ khoảng 3 tháng, vợ chồng anh Tú lại đưa Gia Hân về bệnh viện ở Hà Nội khám định kỳ. Riêng tiền thuốc chống động kinh của Hân khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể chi phí sinh hoạt và đi lại.

Đầu năm 2025, vợ chồng anh Tú đón thêm bé Nguyễn Vũ Gia Vinh. Nhưng khi vừa tròn 1 tháng tuổi, bé Gia Vinh cũng có những biểu hiện bất thường, nôn mửa liên tục. Vợ chồng anh Tú lại đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số NH3 trong máu của Gia Vinh tăng cao. Sau nhiều xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bé bị rối loạn chuyển hóa do lỗi gen.

Để đưa các con đi bệnh viện điều trị, vợ chồng anh chị phải thay nhau nghỉ việc. Trước đây, anh Tú làm kinh doanh tự do tại nhà. Từ khi các con mắc bệnh, anh phải làm thêm nhiều công việc khác để có tiền chữa bệnh cho các con. Còn chị Hoa dạy mầm non tư thục cũng thường xuyên phải nghỉ việc. Bởi vậy kinh tế gia đình ngày một sa sút.

Sau khi hoàn cảnh của hai bé được Báo VietNamNet chia sẻ, các bé đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều bạn đọc.

"Số tiền của mọi người giúp đỡ, gia đình tôi sẽ dành để mua thuốc và đưa các con đi bệnh viện điều trị. Nhờ có mọi người giúp đỡ, các cháu có thêm cơ hội chữa bệnh", chị Hoa chia sẻ.

Sau số tiền 112.748.008 đồng đã được Báo VietNamNet trao, nếu tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc dành cho hai bé Gia Hân và Gia Vinh, Báo VietNamNet sẽ chuyển đến gia đình trong các đợt tiếp theo.