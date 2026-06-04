Gia đình bé Mò Minh Tiến (1 tuổi, ở bản Ruộc, xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên Quang) - nhân vật trong bài viết: “Bé trai 1 tuổi ngã nguy kịch, gia đình bán cả con trâu không đủ tiền điều trị”, đã nhận được số tiền 240.930.024 đồng của bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bé Mò Minh Tiến số tiền 240.930.024 đồng

Bé Mò Minh Tiến là con trai của anh Mò A Tỷ. Mới tròn 1 tuổi, bé đã phải liên tục vào viện sau cú ngã nguy hiểm.

Sau thời gian điều trị tích cực, bé đã qua cơn nguy kịch, được xuất viện về nhà nhưng di chứng để lại rất nặng. Gần 1 năm tuổi, bé vẫn không biết lẫy, thường xuyên sốt kéo dài, quấy khóc.

Thương con, vợ chồng anh Mò A Tỷ tiếp tục vay mượn đưa con đi khám. Kết quả chụp chiếu phát hiện bé bị tụ máu trong não, phải phẫu thuật và điều trị lâu dài.

Để có tiền chữa bệnh cho con, gia đình anh Tỷ phải vay mượn khắp nơi, bán đi từng thùng thóc cuối cùng trong nhà để đóng viện phí.

Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khốn khó nhất, may mắn bé được nhiều bạn đọc giúp đỡ số tiền 240.930.024 đồng.

Anh Tỷ cho biết, hiện con trai anh đã được xuất viện về nhà chăm sóc, phục hồi và thăm khám theo lịch của bác sĩ.

“Số tiền của mọi người giúp đỡ, gia đình tôi dành để đóng viện phí và điều trị phục hồi cho con. Gia đình tôi vô cùng biết ơn các nhà hảo tâm đã chia sẻ, hỗ trợ để con trai có điều kiện chữa trị”, anh Tỷ xúc động bày tỏ.