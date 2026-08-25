Bé Nguyễn Thị Linh Chi (9 tuổi) là nhân vật trong bài viết: “Ánh sáng dần tắt trong đôi mắt bé gái 9 tuổi, bà ngoại U80 gồng mình níu hy vọng”.

Nhận món quà bạn đọc, bà Hồ Thị Định (77 tuổi) xúc động gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet, các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp chính quyền phường Quỳnh Mai (tỉnh Nghệ An) trao số tiền 120.795.273 đồng của bạn đọc giúp đỡ bé Nguyễn Thị Linh Chi

Như Báo VietNamNet chia sẻ, bà Định có 6 người con thì 4 người không may mắc khiếm khuyết về mắt. Trong đó, chị Nguyễn Thị Hoan (44 tuổi), mẹ của bé Chi, gần như mất hoàn toàn thị lực.

Biến cố xảy đến khi chị Hoan vừa tròn 18 tuổi. Từ những vệt trắng mờ xuất hiện trong mắt, ánh sáng dần rời bỏ chị. Từng tuyệt vọng, chị buộc phải học cách sống trong bóng tối.

Năm 22 tuổi, chị rời quê đi mưu sinh bằng nghề bán tăm. Thế nhưng trong một lần đi xa, vì không nhìn thấy, chị bị kẻ xấu lợi dụng. Trở về quê trong hoàn cảnh éo le, chị sinh bé Chi và ở lại bên mẹ già, lặng lẽ làm mẹ trong bóng tối.

Sự ra đời của bé Chi từng là niềm hy vọng lớn của cả gia đình. Nhưng niềm hy vọng ấy chưa kịp nhen lên thì nỗi lo lại ập đến.

“Bác sĩ nói cháu có thể bị bệnh bẩm sinh về mắt, cần can thiệp sớm. Nếu qua ‘thời điểm vàng’, khả năng phục hồi sẽ rất hạn chế…”, bà Định nghẹn giọng nhớ lại.

Hồi tháng 3 vừa qua, chị Hoan tiếp tục vào Nam, lần theo những người cùng cảnh ngộ để bán tăm mưu sinh, mong có thêm chút tiền gửi về chữa bệnh cho con.

Ở tuổi 77, khi nhiều người đã được nghỉ ngơi bên con cháu, bà Định vẫn phải gồng mình làm trụ cột gia đình, bán từng bó rau, nuôi hy vọng níu giữ ánh sáng cho cháu.

Đúng lúc này, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay hỗ trợ. Món quà sẽ giúp bé Chi có điều kiện điều trị, kịp thời hồi phục đôi mắt.