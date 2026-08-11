Chị Đặng Thị Thủy (38 tuổi) là nhân vật trong bài viết: "Mẹ suy thận giai đoạn cuối, con trai nghẹn ngào: Cháu chỉ còn mẹ thôi". Đón nhận món quà của bạn đọc, chị Thủy không giấu được xúc động. Chị gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo VietNamNet cùng những tấm lòng hảo tâm đã dành sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mẹ con chị trong lúc khó khăn.

Số tiền 64.958.320 đồng bạn đọc giúp đỡ chị Đặng Thị Thủy (xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay

Trước đó, Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh éo le của chị Thủy. Chồng mất sau vụ tai nạn chưa được bao lâu thì người phụ nữ phát hiện suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo 3 buổi mỗi tuần để duy trì sự sống.

Những năm qua, bệnh tật khiến sức khỏe chị ngày càng suy kiệt, không còn khả năng lao động ổn định, trong khi chi phí điều trị, thuốc men và sinh hoạt hằng tháng luôn là gánh nặng.

Nhưng điều chị Thủy lo lắng nhất là bệnh tình của chị ngày càng nặng hơn, không biết còn đủ sức khỏe để đồng hành cùng các con trên chặng đường phía trước hay không. Các con đã sớm mất bố, giờ chị chỉ mong có thêm thời gian để nhìn thấy các con trưởng thành, tự lập.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc trên khắp cả nước đã chia sẻ, động viên và hỗ trợ số tiền 64.958.320 đồng giúp chị trang trải chi phí chữa bệnh. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp chị vững tin hơn trên hành trình chống chọi với bệnh tật.

Chị Thủy cho biết sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, ưu tiên việc điều trị để có thêm cơ hội kéo dài sự sống để đồng hành cùng các con đến lúc trưởng thành.

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Số tiền này sẽ giúp tôi có thêm điều kiện chạy thận, mua thuốc và lo cho con trong thời gian tới. Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, mong hồi phục để chăm sóc các con", chị Thủy chia sẻ.

Đối với chị Thủy lúc này, mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều tiếp thêm động lực để người mẹ có thêm niềm tin vượt qua bệnh tật.