Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, cậu bé Phan Huy Hùng (12 tuổi) ở tổ 8, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ - nhân vật trong bài viết: “Sự sống mong manh của cậu bé 8 năm chiến đấu với ung thư máu”.

Số tiền 102.887.102 đồng của bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ Phan Huy Hùng đã được trao tận tay gia đình

Năm 2018, khi tròn 4 tuổi, đột nhiên Hùng lên cơn sốt kéo dài mãi không dứt. Gia đình đưa con đến bệnh viện tỉnh khám. Khi thấy kết quả khám có các chỉ số bất thường, các bác sĩ đã chuyển Hùng về Bệnh viện K3 (Hà Nội). Tại đây, theo kết quả khám, bác sĩ cho biết Hùng bị ung thư máu.

Sau một thời gian điều trị, đến năm 2020, sức khỏe của Hùng tạm ổn định, chỉ cần tái khám định kỳ 3 tháng/lần. Thế nhưng, đến năm 2022, bệnh của Hùng tái phát, lan ra hệ thần kinh trung ương, khiến hành trình điều trị của Hùng gian nan hơn, kèm theo đó là chuỗi ngày cơ cực của gia đình: vừa phải chăm con, vừa phải xoay xở chi phí chữa bệnh.

Mỗi lần Hùng nhập viện là cả nhà lại rơi vào cảnh túng quẫn. Đến nay, gia đình kiệt quệ hoàn toàn.

Sau khi hoàn cảnh của Hùng được chia sẻ trên Báo VietNamNet, bạn đọc Báo đã chung tay giúp đỡ số tiền 102.887.102 đồng.

Chị Dương Thị Hương (mẹ của Hùng) cho biết, hiện Hùng đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Chặng đường điều trị của con còn dài và tốn kém.

“Nhờ có mọi người giúp đỡ, con có thêm cơ hội được tiếp tục chữa bệnh. Gia đình chúng tôi không bao giờ quên ân tình này của mọi người”, chị Hương bày tỏ.