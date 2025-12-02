MS 2025.326

Chàng trai Lê Văn Thế Anh (SN 2007, trú tại đội 3, thôn Mai Xá, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) là con đầu của vợ chồng chị Thanh (SN 1987) và anh Lê Văn Xâng (SN 1971).

Hai vợ chồng có 5 người con, trong đó 4 con nhỏ đang tuổi ăn học. Hằng ngày, chị Thanh lo toan việc gia đình, đưa đón con; anh Xâng làm nghề phụ hồ, công việc thất thường nên thu nhập bấp bênh, mỗi tháng chỉ làm được khoảng 10 ngày.

Chị Thanh và bố ruột thay nhau chăm sóc cho Thế Anh. Ảnh: H.L

Với 7 miệng ăn, số tiền ít ỏi ấy không đủ trang trải sinh hoạt và nuôi các con học hành. Hai vợ chồng phải trông cậy thêm vào sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại. Cả gia đình hiện vẫn ở nhờ trong căn nhà của người quen trong làng.

Vì hoàn cảnh khó khăn, Thế Anh nghỉ học từ năm lớp 7, ở nhà phụ ông ngoại chăn bò, phơi lúa. Hơn 7 tháng nay, Thế Anh xin làm tại một cơ sở nước đá gần nhà. Trong một lần đi giao đá vào ban đêm, không may Thế Anh gặp tai nạn nghiêm trọng, nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhiều tháng nay.

Theo bác sĩ, Thế Anh bị đa chấn thương: chấn thương sọ não, chập tụy, gãy xương quai hàm, gãy xương cổ tay… Chi phí viện phí và thuốc ngoài danh mục rất lớn do Thế Anh không có thẻ bảo hiểm y tế.

Tai nạn khiến em phải mở khí quản để thở, và đều đặn vài phút, chị Thanh lại phải lau rửa ống thở cho con. Những đêm dài trong bệnh viện, chị thức trắng, đôi mắt mệt mỏi nhưng không dám rời con nửa bước.

Căn nhà 7 thành viên của gia đình chị Thanh đang ở nhờ, mọi thứ đều tạm bợ. Ảnh: H.L

Từ ngày con nhập viện, vợ chồng chị Thanh thay nhau gánh vác gia đình. Anh Xâng ở nhà chăm các con nhỏ, còn chị Thanh cùng bố ruột túc trực bên giường bệnh. Những lúc Thế Anh trở nặng, hai người phải cùng hỗ trợ.

Trong 20 ngày đầu nằm viện, Thế Anh hôn mê tới 16 ngày. Mỗi lần nhìn cơ thể con lạnh toát, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền, chị Thanh như đứt từng khúc ruột. Điều chị sợ nhất là mất con.

Những ngày gần đây, bác sĩ thông báo tình trạng của Thế Anh có chuyển biến. Nghe tin, chị Thanh vừa mừng vừa lo. Gia đình đã vay mượn khắp nơi được 150 triệu đồng để đóng viện phí, thuốc men và các vật dụng cần thiết. Nhưng hành trình điều trị phía trước còn rất dài, chị không biết đến khi nào mới đủ tiền tiếp tục chữa trị cho con.

“Ở viện chăm con ngày đêm, tôi không ngủ được. Thương con bao nhiêu, tôi lại trách mình bấy nhiêu. Giá như tôi cho con được cuộc sống đủ đầy hơn, thì con đâu phải đi làm sớm để rồi gặp nạn. Cứ hai ngày bác sĩ lại kê đơn thuốc gần 2 triệu đồng, tôi không biết lấy đâu ra nữa”, chị Thanh nghẹn ngào.

Những ngày qua, bà con lối xóm và người thân vẫn đến thăm hỏi, động viên. Tuy nhiên, chi phí điều trị kéo dài vượt quá khả năng của gia đình.

Chị Thanh ân cần chăm sóc cho con. Ảnh: H.L

Ông Trương Hữu Huỳnh, trưởng thôn Mai Xá, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình Thế Anh trước đây đã rất khó khăn, nay chạy chữa cho cháu càng thêm túng thiếu. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để cháu có thêm kinh phí điều trị, níu giữ sự sống”.

Tương lai của Thế Anh còn dài phía trước. Em là cậu bé hiền lành, chăm chỉ, luôn muốn phụ giúp cha mẹ. Vậy mà chỉ sau một tai nạn bất ngờ, mọi dự định của em đều bị dở dang. Hiện gia đình gần như kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở.

Mong những tấm lòng nhân ái chung tay hỗ trợ để Thế Anh có cơ hội tiếp tục điều trị, phục hồi và trở về với cuộc sống bình thường.

Bạn đọc giúp đỡ em Lê Văn Thế Anh có thể quét mã QR code hoặc có thể gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.326 (em Lê Văn Thế Anh) Bạn đọc cũng có thể giúp đỡ trực tiếp đến chị Trương Thị Thanh (mẹ Thế Anh): thôn Mai Xá, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0971046127