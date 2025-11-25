MS 2025.319

Mỗi ngày trôi qua, anh Nguyễn Xuân Tiếp (thôn Văn Sơn, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) phải chống chọi với “tử thần” bởi căn bệnh tim nguy hiểm, trong khi vợ con anh cũng lao đao vì những khoản viện phí quá lớn. Gia đình anh vốn chỉ trông vào mấy sào ruộng, làm một vụ lúa mỗi năm.

Vợ anh, chị Nguyễn Thị Nhuần (40 tuổi) là người phụ nữ tần tảo quanh năm, chắt chiu từng đồng để nuôi hai con ăn học. Cuộc sống tuy nghèo nhưng cũng tạm ấm êm, cho đến khi bệnh tật ập xuống.

Cách đây 10 năm, anh Tiếp từng bị tai biến mạch máu não, rất may khi đó anh đã vượt qua được biến cố sinh tử. Nhưng 4 tháng trước, anh có biểu hiện tức ngực, khó thở. Vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh khám, anh bị chẩn đoán suy tim nặng, hẹp, hở van hai lá, hở van ba lá và buộc phải chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai can thiệp tim mạch.

Đến tháng 9/2025, anh tiếp tục nhập Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật thay van hai lá cơ học – một ca mổ đầy rủi ro, quyết định sự sống còn.

Hiện tại, sau ca mổ, tình trạng sức khỏe của anh Tiếp vẫn đang nguy kịch. Anh bị yếu nửa người bên trái, phải thở máy qua mở khí quản, suy thận cấp và phải lọc máu nhiều lần. Chi phí điều trị mỗi ngày từ 20 triệu đồng, thậm chí có thể lên tới 30 triệu đồng nếu tính cả chi phí lọc máu, con số quá sức tưởng tượng với một gia đình thuần nông nghèo khó.

Chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình lâm vào tình cảnh kiệt quệ

Gia đình anh vốn đã gánh nợ ngân hàng từ trước để cho con gái lớn đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, đến nay vẫn chưa trả hết. Con trai út đang xa nhà, không thể phụ giúp gia đình.

Chị Nhuần phải túc trực ngày đêm bên giường bệnh, không còn khả năng lao động, khiến nguồn thu nhập gần như bằng không. Chỉ trong thời gian ngắn, chị đã vay mượn khắp nơi hơn 200 triệu đồng để duy trì sự sống cho chồng, nhưng số tiền này chỉ như “muối bỏ bể” trước bệnh tình của anh và chi phí điều trị hiện tại.

Trong phòng bệnh, hình ảnh người phụ nữ gầy gò với đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng nhưng chị Nhuần vẫn luôn nắm chặt tay chồng khiến nhiều người nghẹn lòng.

Chị nghẹn ngào: “Chỉ mong anh ấy qua được cơn nguy kịch, nhà cửa bán hết cũng được, miễn là giữ được mạng sống cho anh ấy”.

Suốt thời gian qua, mọi người thân quen đều đã cố gắng giúp đỡ, nhưng đến nay cũng không còn khả năng cho vay thêm. Nhiều lần chị gọi về quê nhờ rao bán căn nhà để lấy tiền chữa bệnh cho chồng, nhưng đến nay vẫn chưa ai hỏi mua. Trong khi đó, số tiền mang theo đã gần cạn sạch, còn chi phí điều trị mỗi ngày vẫn tiếp tục phát sinh.

Tình cảnh của anh Nguyễn Xuân Tiếp lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Nguyễn Xuân Tiếp bị suy tim, hẹp, hở van hai lá. Sau phẫu thuật thay van hai lá, bệnh nhân bị yếu nửa người, vẫn phải duy trì thở máy qua mở khí quản. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện gia đình mới xoay xở được hơn 200 triệu đồng để nộp viện phí, trong khi chi phí điều trị hằng ngày rất cao.

Giữa ranh giới mong manh của sự sống, gia đình anh Tiếp đang rất cần sự chung tay, chia sẻ của cộng đồng để có thêm hy vọng níu giữ mạng sống cho anh.

Bạn đọc giúp đỡ cho anh Nguyễn Xuân Tiếp có thể gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank hoặc số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.319 (anh Nguyễn Xuân Tiếp) Bạn đọc cũng có thể quét mã QR code hoặc gửi trực tiếp cho chị Nguyễn Thị Nhuần (vợ của anh Nguyễn Xuân Tiếp): thôn Văn Sơn, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0333908206.