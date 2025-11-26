MS 2025.320

Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh của mình, người đàn ông dân tộc Thái sinh năm 1991 ấy lại không kiềm được nước mắt. Kinh tế gia đình anh gần như khánh kiệt sau chuỗi biến cố nghiệt ngã.

Bố bị ung thư, con trai tai nạn chấn thương sọ não khiến cả gia đình lao đao vì kiệt quệ

Vợ chồng anh Lò Văn Phong thuộc hộ khó khăn ở bản Mường Pia, xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La. Hai vợ chồng quanh năm chỉ biết bám vào ruộng nương, trồng trọt nên cuộc sống luôn thiếu trước, hụt sau. Vào những ngày nông nhàn, hai vợ chồng lại tranh thủ đi làm thợ xây tăng thêm thu nhập.

Vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên cậu con trai lớn của anh là Lò Văn Quân (SN 2009) phải nghỉ học sớm, ở nhà phụ giúp bố mẹ, đỡ đần gia đình.

Khi cuộc sống mưu sinh còn bộn bề khó khăn thì tai họa bất ngờ ập đến. Tháng 6/2023, trong lúc đi xây, không may anh Phong bị tai nạn do giàn giáo sập, anh bị gãy xương sườn trái.

Tưởng rằng chỉ cần phẫu thuật rồi sẽ hồi phục, ai ngờ trong quá trình mổ, bác sĩ phát hiện ở xương sườn anh có một khối u bất thường và gửi mẫu về Bệnh viên K (Hà Nội) để sinh thiết. Tháng 7/2023, Bệnh viện K xác nhận, anh mắc ung thư xương sườn.

Cũng từ đó, anh Phong kiên cường chiến đấu với 14 đợt truyền hóa chất và 28 mũi xạ trị tại Bệnh viện K. Những cơn đau nhức triền miên cùng tác dụng phụ khiến cơ thể anh suy kiệt. Cuối cùng, tháng 5/2024, anh đã mạnh mẽ vượt qua giai đoạn điều trị và được xuất viện, tái khám định kỳ 3 tháng một lần.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tháng 6/2025, bệnh của anh lại tái phát. Anh phải nhập viện trở lại và đối mặt thêm 4 đợt truyền hóa chất, chi phí điều trị vì thế ngày một đội lên, vượt quá sức của gia đình nghèo khó.

Những tưởng bệnh dần sẽ khỏi, khoẻ lại anh Phong sẽ đi làm thuê, làm mướn để trả nợ. Ai ngờ, bệnh lại tái phát, đe doạ tính mạng anh

Bi kịch chưa dừng lại. Ngày 2/9/2025, cậu bé Quân, con trai lớn của anh gặp tai nạn giao thông chấn thương sọ não phải và phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sơn La. Chi phí điều trị cho Quân lên tới 15 triệu đồng. Số tiền này khiến gia đình anh đối mặt với cảnh nợ cũ chưa trả hết lại chồng thêm nợ mới.

Chỉ trong 2 năm 2023-2024, tổng chi phí điều trị cho anh Phong lên tới 250 triệu đồng. Sau khi bệnh tái phát từ tháng 6/2025 đến nay, chi phí cho mỗi đợt điều trị hơn 2 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí đi lại và ăn uống, sinh hoạt hằng ngày cũng rất tốn kém khiến vợ chồng anh không thể gồng gánh nổi, nhất là với vợ anh, chị Lò Thị Xuân (SN 1993).

Để có tiền lo cho chồng và con, chị Xuân ở quê phải ngày đêm làm lụng, xoay xở, gõ cửa hết anh em, họ hàng để vay mượn từng đồng. Đến giờ đã hết cách.

Anh Phong hiện nằm viện một mình, không có người thân chăm sóc. Còn chị Xuân phải ở nhà chăm con trai do di chứng sau vụ tai nạn.

Trong cảnh ngặt nghèo ấy, anh Phong bật khóc: “Ở Hà Nội điều trị bệnh nhưng lòng tôi không yên. Con trai bị tai nạn, một mình vợ tôi vừa chăm con vừa chạy vạy khắp nơi vay mượn. Nhà còn mỗi 2 con bò cũng đã bán hết rồi, giờ chẳng còn gì để bán. Gia đình tôi nợ nhiều lắm rồi, chẳng vay thêm được nữa".

Vì hết sạch tiền nên mỗi lần điều trị ở bệnh viện, anh Phong lại xin cơm từ thiện. "Tôi rất mong được mọi người cứu giúp để vượt qua bệnh tật, về nhà còn giúp đỡ vợ con”, anh Phong nghẹn giọng.

Theo phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K3 Tân Triều: Bệnh nhân Lò Văn Phong (SN 1991) bị u ác tính xương sườn, xương ức và xương đòn; đã phẫu thuật một lần, điều trị 14 đợt hóa chất và 28 mũi xạ. Gia đình bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, không lo được chi phí chữa bệnh.

Hai con bò là tài sản giá trị nhất gia đình anh đã mang bán, giờ chẳng biết xoay xở ra sao. Lúc này anh Phong rất cần bạn đọc chung tay hỗ trợ

Tai hoạ liên tục ập xuống khiến gia đình anh lâm cảnh cơ cực. Rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các tấm lòng nhân ái để giúp bố con anh Phong có cơ hội vượt qua nghịch cảnh.