Đón nhận món quà của bạn đọc, ông Đinh Bạt Quyền xúc động chia sẻ, trong giai đoạn gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất, bạn đọc Báo VietNamNet đã giúp đỡ, san sẻ khó khăn với gia đình.

“Gia đình tôi sẽ sử dụng số tiền hợp lý. Tôi sẽ cố gắng sống, làm chỗ dựa tinh thần cho các con cháu”, ông Quyền cho hay.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Đinh Bạt Quyền số tiền 155.830.151 đồng

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, ông Đinh Bạt Quyền (67 tuổi, trú xóm Bắc Sơn, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An) là nhân vật trong bài viết: “Cựu chiến binh mắc u gan xin ngừng điều trị để dành tiền nuôi 3 cháu nội mồ côi”.

Ông Quyền có 3 người con trai nhưng số phận nghiệt ngã đã lần lượt cướp đi 2 người con. Năm 2011, người con út Đinh Bạt Bảo (SN 1988) gặp tai nạn tàu hỏa trên đường tiễn bạn ra Hà Nội làm việc.

Nỗi đau chưa nguôi thì vài năm sau, vợ ông qua đời vì ung thư. Người con trai cả lập gia đình riêng, cuộc sống chỉ đủ trang trải, nên mọi hy vọng của ông khi ấy đều đặt vào người con trai thứ hai là anh Đinh Bạt Huy (SN 1985) nhưng cũng qua đời đột ngột vào đầu năm nay.

Sau khi con trai mất, ông Quyền chuyển sang sống cùng con dâu để đỡ đần việc nhà và đưa đón 3 cháu đi học.

Từng tham gia cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam vào năm 1977, ông Quyền bị thương do thủng ruột trong khi chiến đấu tại chiến trường, đến nay trong cơ thể ông vẫn còn nhiều mảnh đạn chưa thể lấy ra.

Vài tháng gần đây, ông liên tục đau ốm, sụt cân. Kết quả khám tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho thấy ông mắc u gan và viêm gan C. Sau gần nửa tháng điều trị, ông xin xuất viện, hẹn tái khám nhưng chưa biết khi nào mới quay lại.

Chị Hoàng Thị Thảo (39 tuổi, vợ anh Huy) cũng phải nghỉ việc vì mắc bệnh đau dây thần kinh tam thoa, đau cổ vai gáy và rối loạn lo âu. Cả 5 ông cháu chủ yếu trông vào khoản trợ cấp thương binh khoảng 1,8 triệu đồng mỗi tháng của ông Quyền, trong khi riêng tiền thuốc của ông gần 3 triệu đồng.