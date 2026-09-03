Đón nhận món quà trên tay của bạn đọc VietNamNet, bà Dương Thị Lan (mẹ của Hưng) xúc động chia sẻ: "Hưng phục hồi được như ngày hôm nay là nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người và sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ bệnh viện. Số tiền trên chúng tôi dành để đóng viện phí và mua thuốc cho con. Trong lúc khó khăn hoạn nạn, con được mọi người giúp đỡ, gia đình tôi không bao giờ quên được".

Em Chu Thúc Hưng (SN 2003, ở tổ dân phố Kẻ, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh), nhân vật trong bài viết: "Bố mẹ nghèo ở Bắc Ninh thế chấp căn nhà duy nhất để cứu con trai bị tai nạn nặng".

Số tiền bạn đọc giúp đỡ em Chu Thúc Hưng đã được trao tận tay gia đình

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, Hưng gặp tai nạn khi đang trên đường trở về nhà sau ca làm. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện số 10 Bắc Ninh, Hưng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương nặng: tụ máu ngoài màng cứng hố sau hai bên não, gãy xương hàm dưới, cẳng chân trái gãy hở, tổn thương nặng.

Để giữ tính mạng Hưng, các bác sĩ đã khẩn cấp phẫu thuật lấy máu tụ não và cố định xương cẳng chân.

Để có kinh phí điều trị cho con trai, gia đình bà Lan buộc phải thế chấp căn nhà duy nhất vay ngân hàng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị, số tiền này đã cạn sạch, trong khi việc điều trị của Hưng còn dài.

Sau khi hoàn cảnh của Hưng được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc số tiền 132.628.432 đồng.

Gia đình Hưng cho biết, sau một thời gian được các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tận tình cứu chữa, hiện Hưng đã được chuyển về bệnh viện tuyến dưới tiếp tục điều trị.