Đón nhận món quà bạn đọc giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Quanh (vợ anh Khánh) xúc động chia sẻ: "Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn nhất thì được mọi người và các y bác sĩ tận tình giúp đỡ, cứu chữa cho chồng tôi. Thế là các con tôi vẫn còn có bố để chăm sóc, che chở. Ân tình này vợ chồng tôi không bao giờ quên được".

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, anh Hoàng Văn Khánh (SN 1986, ở thôn Nà Lộc, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) - là nhân vật trong bài viết: "Cha bỏng nặng, hai con thơ ngày ngày đứng trước cửa đợi bố".

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng CTXH (Bệnh viện Bỏng quốc gia) trao số tiền 127.188.439 đồng của bạn đọc giúp đỡ anh Hoàng Văn Khánh bị bỏng xăng nặng

Chiều 16/6, trong lúc nhóm bếp nấu cơm, anh Khánh lấy nhầm can xăng để mồi lửa khiến ngọn lửa bùng phát, bao trùm toàn thân. Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn, do tình trạng bỏng nặng nên anh được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia ngay trong đêm.

Theo bác sĩ điều trị, anh Khánh bị bỏng xăng 50% diện tích cơ thể, trong đó 31% là bỏng độ II, III và IV ở vùng mặt, cổ, ngực, hai tay và hai chân. Hàng loạt đợt phẫu thuật ghép da khiến chi phí điều trị của anh Khánh rất tốn kém.

Để có tiền cứu chồng, chị Quanh phải vay mượn bên ngoài hơn 200 triệu đồng. Đúng lúc này, gia đình nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Báo VietNamNet.

Gia đình anh Khánh cho biết, sau một thời gian điều trị kéo dài, anh Khánh đã được xuất viện về nhà để điều trị phục hồi và thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ.