Cậu bé Đoàn Duy Khánh (16 tuổi, ở thôn Bình Cầu, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên) - nhân vật trong bài viết: "Con mắc bại não suốt 16 năm, người phụ nữ nghèo chỉ mong nghe tiếng gọi 'Mẹ ơi'".

Số tiền 38.609.630 đồng của bạn đọc giúp đỡ em Khánh đã được Báo VietNamNet kết chuyển trực tiếp đến gia đình

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, Khánh mắc bại não bẩm sinh, suốt 16 năm qua, Khánh gần như chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của cha mẹ.

Hy vọng con có cơ hội hồi phục, 2 năm ròng rã bám trụ nơi bệnh viện, vợ chồng chị Đặng Thị Tuyết ôm con đi hết phòng bệnh này đến phòng vật lý trị liệu khác. Giữa nơi Thủ đô đắt đỏ, mỗi tháng tiền thuê trọ hết khoảng 2 triệu đồng, chưa kể mỗi ngày đều đặn 100.000 đồng tiền tập trị liệu cùng các loại thuốc men, bỉm sữa…

Bao nhiêu tiền tích cóp được từ những ngày lao động ở quê, vợ chồng chị đều dành để chữa bệnh cho con. Thế nhưng, bệnh tình của Khánh không thuyên giảm, kinh tế gia đình cũng dần cạn kiệt buộc phải đưa Khánh về quê tiếp tục chăm sóc.

Cảm thương hoàn cảnh của Khánh và gia đình, nhiều bạn đọc chia sẻ, hỗ trợ số tiền 38.609.630 đồng. Đón nhận sự sẻ chia của bạn đọc, chị Tuyết xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã đồng hành, giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn.

"Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, gia đình tôi có thêm điều kiện chăm sóc cháu. Nhiều năm qua, việc nuôi con mắc bệnh khiến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Sự quan tâm, sẻ chia của Báo VietNamNet và bạn đọc lúc này là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình chúng tôi", chị Tuyết nói.