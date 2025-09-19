Em Ngô Quang Tùng, 22 tuổi, trú tại thôn Nghĩa Chính, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên, là nhân vật trong bài viết: “Người mẹ đơn thân bật khóc: "Chồng tôi mất rồi, xin hãy cứu con trai tôi".

Bạn đọc giúp đỡ em Ngô Quang Tùng số tiền 192.475.359 đồng.

Tùng là con trai duy nhất trong gia đình, bố mất khi em mới 5 tuổi, một mình chị Nguyễn Thị Hòa (mẹ Tùng) gồng gánh nuôi con với đồng lương công nhân ít ỏi. Chẳng may, tai họa bất ngờ ập đến: trên đường đi làm, Tùng bị tai nạn giao thông nặng.

Từ khi con trai nhập viện, để lo chi phí điều trị, chị Hòa phải vay mượn anh em trong gia đình. Đến nay, số tiền vay đã hơn 250 triệu đồng, trong khi tình trạng của con trai chị vẫn rất nặng.

Sau khi hoàn cảnh của Tùng được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền 192.475.359 đồng của các nhà hảo tâm đã được Báo VietNamNet trao tận tay gia đình.

Chị Hòa cho biết, hiện Tùng đã được xuất viện về nhà để tiếp tục chăm sóc. Do chấn thương nặng nên Tùng vẫn đang nằm bất động, có nguy cơ phải sống thực vật. “Số tiền này tôi sẽ dành để lo chữa trị cho con. Còn nước, còn tát, tôi sẽ cứu con tới cùng”, chị Hòa xúc động nói.