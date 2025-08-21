MS 2025.223

Đó là trường hợp bệnh nhân Ngô Quang Tùng (22 tuổi, ở Hưng Yên), bị tai nạn giao thông nguy kịch, hiện đang nằm tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Thấy mắt của con khẽ động đậy, chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1981, ở Hưng Yên) vội vàng bước lại giường bệnh khẽ gọi. Thế nhưng đáp lại chị chỉ là những âm thanh của máy móc và sự im lặng đau lòng.

Chị Thu Hiền, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, cho biết: “Bệnh nhân Ngô Quang Tùng (22 tuổi) bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng, Glasgow 7 điểm. Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy máu tụ và giãn não thất, hiện bệnh nhân vẫn đang thở máy”.

Tùng là con trai duy nhất trong nhà, chồng chị Hòa mất khi Tùng mới 5 tuổi, một mình chị Hòa gồng gánh nuôi con với đồng lương ít ỏi từ công việc làm công nhân may.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Tùng bị chấn thương nặng, tính mạng rất nguy kịch.

Tùng gặp tai nạn nằm viện đến nay vừa tròn 1 tháng trời, nhưng chị Hòa vẫn chưa hết sốc và bàng hoàng. Theo bác sĩ, đến nay tình trạng của Tùng vẫn rất nặng. Mặc dù thị giác đã mở nhưng Tùng vẫn chưa nhận thức được người thân, nguy cơ phải sống cảnh thực vật rất cao.

Từ lúc con trai nhập viện, để lo chi phí điều trị cho con, chị Hòa phải nhờ anh em trong gia đình vay mượn giúp. Số tiền vay đến nay đã hơn 250 triệu đồng mà tình trạng của con vẫn còn rất nặng.

Chị Hòa cho biết, phía bên gây tai nạn gia cảnh cũng rất khó khăn nên hiện giờ họ mới hỗ trợ gia đình chị được 30 triệu đồng. Trước mắt, gia đình chị phải lo xoay xở để cứu tính mạng Tùng.

“Chồng tôi mất rồi, giờ tôi chỉ có một mình con thôi nhưng bác sĩ bảo con bị chấn thương nặng, việc điều trị xác định còn kéo dài, tôi cũng không biết còn có thể gắng gượng xoay xở để lo cho con được nữa không? Xin mọi người cứu giúp con tôi”, chị Hòa bật khóc nức nở.

Chồng qua đời sớm, một mình chị Hòa gồng gánh nuôi con giờ chị đang đứng trước tình cảnh có nguy cơ mất đi đứa con duy nhất.

Mới 22 tuổi, Tùng còn cả một tương lai trước mắt. Chỉ vì tai họa bất ngờ ập đến khiến tính mạng em bị đe dọa nghiêm trọng. Hơn lúc nào hết, hoàn cảnh của Ngô Quang Tùng đang rất cần sự chung tay giúp sức của quý bạn đọc và các nhà hảo tâm.