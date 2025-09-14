MS 2025.247

Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Giàng A Vàng (SN 1983) và chị Lý Thị Minh (SN 1984), ở bản Tà Dông, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai.

Ngày 2/9, con trai của anh chị là Giàng A Thắng (15 tuổi) không may gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương nặng. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Lào Cai, do tình trạng nguy kịch, Thắng được các bác sĩ chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để kịp thời cứu tính mạng.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Thắng bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương gan nặng, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ phần gan bị tổn thương.

Hiện tại, Thắng đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải thở máy. Các bác sĩ cho biết em sẽ còn phải điều trị phục hồi trong thời gian dài, đồng nghĩa với việc gia đình phải tiếp tục lo liệu một khoản chi phí rất lớn.

Tai nạn nghiêm trọng khiến em Thắng bị chấn thương nặng, phải cắt phần gan tổn thương

Ngay khi nhận tin dữ, để có tiền đưa con đi viện, vợ chồng anh Vàng đã bán sạch thóc trong nhà và vay mượn thêm 20 triệu đồng từ người thân. Tuy nhiên, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với chi phí phẫu thuật, thuốc men và viện phí, bởi chỉ sau vài ngày điều trị, số tiền đã lên đến hơn 60 triệu đồng, gấp ba lần số tiền vay mượn được.

Gia đình Thắng sống ở vùng sâu vùng xa, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào nương rẫy với lúa, ngô, khoai, sắn. Nhà có bốn chị em, Thắng là con trai út, ba chị gái đều đã đi lấy chồng. Do hoàn cảnh khó khăn, Thắng chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ để phụ bố mẹ làm nương.

Chị Lý Thị Minh ít khi ra ngoài, lại không nói được tiếng Kinh, nên gia đình phải nhờ anh họ của Thắng là Giàng A Thào xuống viện hỗ trợ và chăm sóc em. Ở quê nhà, anh Vàng tiếp tục xoay xở vay mượn để trả viện phí còn nợ và chuẩn bị cho những chi phí điều trị lâu dài phía trước.

Bố mẹ nghèo phải vét từng thùng thóc trong nhà bán để cứu mạng con

Theo Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Giàng A Thắng (15 tuổi) bị chấn thương nặng vùng gan và đã được phẫu thuật cắt bỏ phần gan tổn thương. Chi phí điều trị hiện tại đã khoảng 60 triệu đồng. Tuy nhiên, do gia cảnh quá khó khăn, gia đình mới chỉ đóng được 20 triệu, số tiền còn lại vẫn đang tiếp tục vay mượn. Lúc này, nếu nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Thắng sẽ có điều kiện điều trị kịp thời để phục hồi sức khỏe.