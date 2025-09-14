Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Giàng A Vàng (SN 1983) và chị Lý Thị Minh (SN 1984), ở bản Tà Dông, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai.
Ngày 2/9, con trai của anh chị là Giàng A Thắng (15 tuổi) không may gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương nặng. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Lào Cai, do tình trạng nguy kịch, Thắng được các bác sĩ chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để kịp thời cứu tính mạng.
Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Thắng bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương gan nặng, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ phần gan bị tổn thương.
Hiện tại, Thắng đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải thở máy. Các bác sĩ cho biết em sẽ còn phải điều trị phục hồi trong thời gian dài, đồng nghĩa với việc gia đình phải tiếp tục lo liệu một khoản chi phí rất lớn.
Ngay khi nhận tin dữ, để có tiền đưa con đi viện, vợ chồng anh Vàng đã bán sạch thóc trong nhà và vay mượn thêm 20 triệu đồng từ người thân. Tuy nhiên, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với chi phí phẫu thuật, thuốc men và viện phí, bởi chỉ sau vài ngày điều trị, số tiền đã lên đến hơn 60 triệu đồng, gấp ba lần số tiền vay mượn được.
Gia đình Thắng sống ở vùng sâu vùng xa, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào nương rẫy với lúa, ngô, khoai, sắn. Nhà có bốn chị em, Thắng là con trai út, ba chị gái đều đã đi lấy chồng. Do hoàn cảnh khó khăn, Thắng chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ để phụ bố mẹ làm nương.
Chị Lý Thị Minh ít khi ra ngoài, lại không nói được tiếng Kinh, nên gia đình phải nhờ anh họ của Thắng là Giàng A Thào xuống viện hỗ trợ và chăm sóc em. Ở quê nhà, anh Vàng tiếp tục xoay xở vay mượn để trả viện phí còn nợ và chuẩn bị cho những chi phí điều trị lâu dài phía trước.
Theo Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Giàng A Thắng (15 tuổi) bị chấn thương nặng vùng gan và đã được phẫu thuật cắt bỏ phần gan tổn thương. Chi phí điều trị hiện tại đã khoảng 60 triệu đồng. Tuy nhiên, do gia cảnh quá khó khăn, gia đình mới chỉ đóng được 20 triệu, số tiền còn lại vẫn đang tiếp tục vay mượn. Lúc này, nếu nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Thắng sẽ có điều kiện điều trị kịp thời để phục hồi sức khỏe.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Anh Giàng A Vàng (bố em Thắng): bản Tà Dông, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0839669923
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.247 (em Vàng A Thắng)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898
- Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081