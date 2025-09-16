MS 2025.249

Về thôn Xuân Long, xã Gia Lâm (Ninh Bình), nhắc đến gia đình chị Bùi Thị Lý (SN 1986), ai cũng biết. Bởi lẽ, trong căn nhà nhỏ ấy, có đến 3 người mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ còn cô con gái 16 tuổi là khỏe mạnh. Từ ngày chồng chị – anh Bùi Xuân Hồng (SN 1984) – qua đời hôm 14/8, chị Lý vẫn chưa nguôi nỗi đau.

Gia cảnh chị Bùi Thị Lý hết sức khó khăn khi chồng vừa mất vì biến chứng bệnh tiểu đường, 3 mẹ con chị bị ung thư.

Căn bệnh ập xuống gia đình chị như một cơn bão. Năm 2014, anh Hồng phát hiện bị tiểu đường. Một thời gian sau, con gái lớn sinh năm 2006 mắc ung thư vú, còn cậu con trai út sinh năm 2014 lại bị ung thư tủy cổ. Một mình chị Lý gồng gánh cả gia đình. Hằng ngày, chị đi làm tại công ty gạch gần nhà, lương chỉ 5–6 triệu đồng/tháng, vừa lo cơm áo, vừa chạy vạy thuốc thang cho chồng và các con.

Tưởng đâu ông trời thương, cho chị sức khỏe để làm chỗ dựa cho gia đình, ai ngờ tháng 7 vừa rồi, chị đi khám và ngã quỵ khi biết mình cũng mang trong người căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Sau phẫu thuật ung thư tủy con trai út của chị Lý phải ngồi xe lăn, không đi lại được.

“Lúc đó tôi như chết lặng. Chồng con đều bệnh nặng, mình tôi xoay xở không xuể nên phải vay mượn khắp nơi để lo thuốc thang. Giờ tôi lại ngã bệnh nữa thì lấy ai lo cho gia đình đây…”, chị Lý nghẹn ngào.

Có lúc, cả ba mẹ con chị Lý cùng phải phẫu thuật ở Hà Nội, còn anh Hồng nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình. Nội ngoại hai bên đành phải chia nhau để chăm sóc bốn người cùng lúc nằm viện.

Đau đớn hơn, giữa lúc chị và hai con đang nằm viện thì nhận tin anh Hồng trút hơi thở cuối cùng. “Tôi chỉ muốn về ngay, nhưng sức khỏe còn yếu, gia đình ngăn cản. Lúc ấy, mẹ con tôi chỉ biết khóc, bái lạy và cúng cơm cho anh từ xa thôi…”, chị kể trong nước mắt.

Mẹ và các anh chị đều nằm viện, lúc bố mất, một mình bé Bùi Thị Linh đứng chịu tang khiến ai thấy cũng đau lòng.

Đám tang anh Hồng khiến nhiều người xót xa. Hình ảnh cô bé Bùi Thị Linh (16 tuổi, con gái thứ hai của chị Lý) trong bộ áo tang, gạt nước mắt, cùng họ hàng và hàng xóm lo liệu cho cha, khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Ông Bùi Khắc Tần (63 tuổi, ông ngoại Linh) đau đớn nói: “Đau đớn lắm… tôi – kẻ đầu bạc – lại phải tiễn kẻ đầu xanh. Nhìn cháu gái mới 16 tuổi phải đứng ra gánh vác tang lễ cho cha, tôi không cầm nổi nước mắt”.

Giờ đây, cậu con trai út của chị vừa phẫu thuật xong, sức khỏe yếu, chưa đi lại được, phải ngồi xe lăn và tiếp tục xạ trị. Chị Lý thì đang hồi phục dần sau ca mổ, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn trước mắt.

Căn nhà chị Lý đang sinh sống được bố chị xây cho gần 10 năm nay vẫn chưa có tiền để sơn.

Ông Bùi Xuân Tùng, Trưởng thôn Xuân Long, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Lý vô cùng éo le, cả nhà đều bệnh tật. Chi phí điều trị và phẫu thuật quá tốn kém, chị đã phải vay mượn khắp nơi, ngân hàng, họ hàng, tổng cộng tới 300 triệu đồng. Giờ gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.