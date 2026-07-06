Cảm thương hoàn cảnh của Huy nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 81.518.901 đồng để em có thêm điều kiện chữa bệnh.

Nguyễn Đức Huy (15 tuổi, thôn 1, xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa) là nhân vật trong bài viết: "Con trai mắc ung thư, gia đình nghèo ở Thanh Hóa cạn kiệt tiền chữa bệnh".

Số tiền 81.518.901 đồng bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Đức Huy đã được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình

Như Báo VietNamNet chia sẻ, Huy bị mắc ung thư phần mềm và bệnh đã di căn vào phổi.

Hành trình chữa bệnh của Huy gặp nhiều gian nan, nhất là chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình lâm cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Phước (bố của Huy) bị khuyết tật từ nhỏ nên không thể lao động nặng, kinh tế gia đình đều một tay mẹ Huy gánh vác.

Sau khi hoàn cảnh của em Huy được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn, số tiền của mọi người giúp đỡ chính là "phao cứu sinh" giúp Huy có thêm điều kiện chữa bệnh.

Đón nhận món quà của bạn đọc trên tay, ông Phước xúc động nói: "Trong lúc gia đình tôi đã hoàn toàn bất lực thì may mắn được mọi người giúp đỡ số tiền lớn như thế. Gia đình tôi ghi nhớ ân tình này của mọi người suốt đời".

Ông Phước chia sẻ thêm, hiện Huy đang được bác sĩ cho về nhà uống thuốc để đợi đợt điều trị tiếp theo.