Em Nguyễn Hồ Ngọc Hân (16 tuổi) là nhân vật trong bài viết: "Con gái sốc nhiễm trùng nguy kịch, mẹ nghèo bất lực bởi viện phí trăm triệu đồng".

Chị Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ Ngọc Hân) đón nhận tấm lòng bạn đọc giúp đỡ con gái trong lúc khó khăn.

Trước đó, Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh đáng thương của Ngọc Hân khi bị sốc nhiễm trùng, viêm màng não mủ, tổn thương thận cấp. Ngọc Hân nhập viện trong tình trạng phải thở máy, lọc máu liên tục và thuốc kháng sinh, được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Tích cực chống độc người lớn (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM).

Chị Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ Ngọc Hân) chia sẻ: "Kể từ khi Hân phát bệnh, gia đinh đã vay mượn gần 100 triệu đồng để trang trải chi phí điều trị cho con. Do Hân không có bảo hiểm y tế nên gần như toàn bộ chi phí gia đình phải tự lo liệu".

Để giúp đỡ Hân có điều kiện chữa bệnh, phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã đứng ra kêu gọi các nhà từ thiện giúp đỡ cho Ngọc Hân nhưng không được là bao.

Sau khi hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình được Báo VietNamNet đăng tải, nhiều bạn đọc đã ủng hộ em số tiền 60.842.396 đồng. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm cũng đã liên hệ và giúp đỡ trực tiếp thông qua bệnh viện và gia đình.

Hiện tại, sức khỏe của Ngọc Hân đã dần bình phục. Chị Liên tha thiết gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bạn đọc Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã sẻ chia và động viên gia đình lúc khó khăn.