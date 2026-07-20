MS 2026.191

Sau hơn một năm điều trị cho con trai, gia đình chị Lê Thị Lan ở xã An Châu (tỉnh Nghệ An) lâm vào cảnh cạn kiệt tài sản, trong khi chi phí ghép tế bào gốc - cơ hội cuối cùng để cứu Đức - ước tính gần 2 tỷ đồng.

Cậu học trò Trần Minh Đức từng giành giải Đồng tại kỳ thi Toán quốc tế, nay mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm bất động. Ảnh: NVCC

Từ cậu học trò giỏi Toán đến bệnh nhân liệt tứ chi

Ít ai biết, trước khi mắc bệnh, Đức là học sinh chăm ngoan, học giỏi. Khi còn học tiểu học, Đức từng giành giải Đồng tại một kỳ thi Toán quốc tế. Lên lớp 6, Đức vẫn duy trì thành tích học tập tốt.

Nhưng vào đầu tháng 3/2025, Đức bất ngờ yếu tay chân, không thể đứng dậy và nhanh chóng mất khả năng vận động. Trải qua các bệnh viện từ Nghệ An đến bệnh viện Trung ương ở Hà Nội, các bác sĩ chẩn đoán Đức mắc viêm đa rễ dây thần kinh (G61.8) - căn bệnh hiếm khiến hệ miễn dịch tấn công các dây thần kinh ngoại vi, làm cơ thể yếu dần, có thể dẫn đến liệt toàn thân và suy hô hấp.

Theo thông tin từ gia đình Đức, suốt hơn một năm qua, cậu bé phải điều trị liên tục tại nhiều bệnh viện như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, trong đó, Bệnh viện Nhi Trung ương là nơi Đức điều trị nhiều nhất.

Thỉnh thoảng anh Dục ra viện chăm sóc con trai thay chị Lan. Ảnh: NVCC

Đức đã trải qua 10 lần lọc máu và hơn 30 đợt truyền IVIG (liệu pháp truyền tĩnh mạch globulin miễn dịch - PV).

Hồ sơ bệnh án của Đức cũng được hội chẩn với nhiều chuyên gia trong và ngoài nước; mẫu xét nghiệm được gửi sang Mỹ, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc để tìm nguyên nhân cũng như hướng điều trị phù hợp. Tuy nhiên, đến nay bệnh vẫn chưa thuyên giảm.

Theo các bác sĩ, ghép tế bào gốc là cơ hội cuối cùng, với chi phí khoảng 2 tỷ đồng.

Ngôi nhà nhỏ có tới ba người bệnh

Gần 20 năm nay, bà cô Lê Thị Đào sống nhờ sự cưu mang của gia đình chị Lan. Ảnh: Thanh Hải

Gia đình chị Lê Thị Lan thuộc diện hộ nghèo. Chồng chị, anh Trần Đức Dục, từng là công nhân cầu đường, hiện nghỉ hưu mất sức lao động 62%, hưởng trợ cấp khoảng 2,7 triệu đồng mỗi tháng.

Bản thân chị Lan là giáo viên Trường THCS An Trung. Năm 2001, trên đường đến trường thì chị bị tai nạn và được giám định suy giảm sức khỏe 60%. Từ ngày con trai mắc bệnh, chị gần như ở hẳn trong bệnh viện chăm sóc con nên nguồn thu nhập của gia đình giảm sút đáng kể.

Khó khăn càng chồng chất khi gia đình còn chăm sóc bà cô Lê Thị Đào (SN 1952), bị tâm thần phân liệt do ảnh hưởng của chiến tranh. Gần 20 năm nay, bà sống nhờ sự cưu mang của gia đình chị Lan. Khoản trợ cấp hơn 1 triệu đồng mỗi tháng của bà Đào chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ chi phí sinh hoạt.

Em bệnh tật, gia cảnh khó khăn nên con gái lớn của chị là Trần Lê Trang (SN 2006), sinh viên khoa tiếng Trung (Trường Đại học Huế), từng xin nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình.

"Con bé nói nghỉ học đi làm để có tiền chữa bệnh cho em. Nhưng đi làm thì cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị. Tôi động viên con cố gắng học tiếp", chị Lan kể.

Em trai của Đức là Trần Minh Trí hiện mới học lớp 3. Bố mẹ chị Lan cũng già yếu, bệnh tật. Bố chị mắc nhiều bệnh về tim, thận và mắt sau hai lần phẫu thuật, còn mẹ chị bị tai biến. Một mái nhà nhỏ có tới ba người bệnh nặng nương tựa, bấu víu vào nhau trong một cuộc sống đầy chật vật.

Gia đình kiệt quệ sau hơn một năm chữa bệnh

Từ ngày con trai mắc bệnh, chị Lan ở hẳn trong viện để chăm sóc con. Ảnh: NVCC

Từ ngày mắc bệnh, chi phí điều trị cho Đức đã lên đến gần 3 tỷ đồng. Hiện cứ hai tuần một lần, Đức phải truyền IVIG để duy trì sự sống, với chi phí gần 200 triệu đồng mỗi tháng. Để cứu con, gia đình đã bán gần như toàn bộ tài sản có giá trị và vay mượn khắp nơi.

Những tập hóa đơn viện phí ngày một dày thêm sau mỗi đợt điều trị. Mới đây, bệnh viện yêu cầu gia đình đóng gần 400 triệu đồng để mua bộ kit phục vụ quá trình lọc tế bào chuẩn bị ghép. Vay mượn nhiều nơi, chị Lan mới xoay xở được 162 triệu đồng, phần còn lại vẫn chưa biết vay mượn ở đâu.

Vừa nói chuyện, chị Lan nhiều lần quay mặt đi lau nước mắt cùng những tiếng nấc nghẹn: "Tôi chỉ mong con được sống. Giá như mình có thể đau thay con thì tôi cũng cam lòng...".

Ông Nguyễn Hữu Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Châu, cho biết: hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Lan thật éo le. Con bị bệnh nặng nằm viện ở Hà Nội dài ngày, sức khoẻ 2 vợ chồng đều yếu, không làm được việc nặng lại còn cưu mang bà cô bị bệnh tâm thần.

“Chúng tôi mong các nhà hảo tâm quan tâm, chia sẻ giúp gia đình cô Lan vượt qua thời khắc khó khăn này”, ông Hiền nói.

Theo các bác sĩ, ghép tế bào gốc là cơ hội cuối cùng để duy trì sự sống và mở ra hy vọng phục hồi cho Đức. Tuy nhiên, chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

Giờ đây, căn nhà nhỏ của gia đình chị Lan có tới ba người cần được chăm sóc. Anh Dục mất sức lao động, bản thân chị Lan suy giảm sức khỏe sau tai nạn lao động, còn bà cô mắc tâm thần phân liệt đã sống nhờ gia đình gần 20 năm. Khi Đức đổ bệnh, mọi gánh nặng gần như vượt khỏi sức chịu đựng của cả gia đình.

Hơn lúc nào hết, gia đình chị Lan cần một vòng tay nâng đỡ để cậu học trò nghèo từng đoạt giải Toán quốc tế có thêm cơ hội tiếp tục hành trình giành lại sự sống.

Bạn đọc giúp đỡ em Trần Minh Đức có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.191 (em Trần Minh Đức) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lê Thị Lan (mẹ của Đức) theo địa chỉ: xóm 2, xã An Châu, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0348734546

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