Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, cậu bé Nông Quốc Khánh (7 tuổi, quê ở thôn Bẫu, xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang) - nhân vật trong viết: "Đợi bố trước cổng trường, bé trai 7 tuổi gặp nạn, nguy cơ mang di chứng cả đời".

Theo đó, vào sáng 22/5/2026, khi tiếng trống tan trường vừa vang lên kết thúc buổi học, Khánh hớn hở chạy ra cổng trường đứng đợi bố đón thì bất ngờ bị một chiếc ô tô đưa đón học sinh lùi trúng.

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 90.740.281 đồng của bạn đọc giúp đỡ em Nông Quốc Khánh ở Tuyên Quang bị tai nạn giao thông

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), nhận thấy tình trạng bệnh nhân quá nặng, các bác sĩ lập tức chuyển bé Khánh về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Chỉ trong vòng 3 ngày, bé Khánh đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật khẩn cấp.

Gia đình anh anh Nông Văn Đạt (SN 1987, bố bé Khánh) thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Kinh tế gia đình chủ yếu trông chờ vào vài sào ruộng cùng những ngày công làm thuê bấp bênh của anh. Trong khi vợ anh, chị Phạm Thị Duyên (SN 1987) mắc ung thư tuyến giáp, vẫn đang trong hành trình điều trị. Giờ con trai bị tai nạn, chi phí phẫu thuật và điều trị tốn kém khiến gia đình lâm vào bế tắc.

Sau khi hoàn cảnh của Khánh được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc trong và ngoài nước. Số tiền 90.740.281 đồng của bạn đọc gửi về quỹ báo giúp đỡ cậu bé Khánh đã được Báo VietNamNet trao tận tay gia đình.

Anh Nông Văn Đạt cho biết, hiện tại Khánh đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang để tiếp tục điều trị. Sắp tới, gia đình tiếp tục đưa Khánh về Bệnh viện Việt Đức để khám lại.

"Nhờ Báo VietNamNet và phòng Công tác xã hội của Bệnh viện kết nối, giúp đỡ, gia đình tôi có thêm điều kiện chạy chữa cho con. Số tiền trên gia đình sẽ dành để trang trải phí điều trị cho con", anh Đạt chia sẻ.