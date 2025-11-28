Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo UBND xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình đã trao số tiền 89.106.117 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Trần Văn Nghị (xóm 1, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình), nhân vật trong bài viết: “Mẹ tử vong, anh trai nguy kịch sau tai nạn: Gia đình nghèo khẩn cầu giúp đỡ”

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xã Giao Hưng trao số tiền 89.106.117 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Trần Văn Nghị

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, khoảng 13h10 ngày 25/9, trên đường từ nhà người quen về, anh Nghị điều khiển xe máy chở mẹ là bà Trần Thị Nụ. Khi cách nhà khoảng 400m thì xe bất ngờ mất lái, hai mẹ con ngã xuống đường. Cú ngã mạnh khiến bà Nụ tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Nghị được người dân đưa vào Bệnh viện Nam Định trong tình trạng nguy kịch.

Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết, anh bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng rất xấu.

Từ khi anh nằm viện, chi phí điều trị ngày một nhiều khiến gia đình không có khả năng xoay xở. Vợ anh chỉ làm nông nghiệp nên không có thu nhập, 2 con anh còn nhỏ dại, bé thứ hai lại mắc chứng co giật, động kinh, thường xuyên phải vào viện điều trị.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh éo le của gia đình anh Nghị, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ. Số tiền 89.106.117 đồng của bạn đọc gửi về quỹ báo đã được chuyển đến tận tay gia đình.

Sau một thời gian điều trị cấp cứu dài ngày, do chấn thương quá nặng, anh Nghị đã không qua khỏi.

Thay mặt lãnh đạo xã Giao Hưng, ông Đinh Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Giao Hưng gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, bạn đọc và gửi lời động viên chia buồn đến gia đình.

“Mặc dù được các y, bác sĩ tận tâm cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng anh Trần Văn Nghị đã không qua khỏi. Sự động viên của bạn đọc Báo VietNamNet phần nào giúp gia đình vơi những khó khăn về mặt kinh tế, đồng thời giúp các con của anh Nghị có thêm điều kiện được tiếp tục học tập”, ông Huy chia sẻ.