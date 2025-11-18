MS 2025.312

Những ngày dài thất thểu trong bệnh viện, con trai anh Khăm là Vàng Văn Thuận (SN 2010) gần như tuyệt vọng khi túi tiền đã cạn kiệt. Trong phòng bệnh chật hẹp, người đàn ông từng là trụ cột gia đình đang chịu đựng từng cơn đau, đối diện nguy cơ phải cắt bỏ cả hai chân.

Trước khi mắc bệnh, anh Khăm đi khắp nơi làm phụ hồ, phụ vữa để nuôi sống vợ và hai con nhỏ.

Vào khoảng tháng 2/2025, anh Khăm cảm thấy khó thở, ho kéo dài và cơ thể yếu. Sau khi vào viện thăm khám, bác sĩ phát hiện anh mắc lao phổi và điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Giang. Những tưởng sau thời gian chữa trị, bệnh tình sẽ thuyên giảm, nhưng tai ương liên tiếp ập đến.

Chỉ một tháng sau khi xuất viện, anh Khăm bị thủng dạ dày, phải phẫu thuật cấp cứu. Đến tháng 9/2025, chỉ sau khoảng hai tháng, anh lại tắc ruột, buộc phải mổ lần hai và đặt hậu môn nhân tạo.

Liên tiếp mắc bạo bệnh, hiện anh Khăm trong tình trạng suy thận phải lọc máu, hai chân bị tắc mạch, hoại tử và nhiễm trùng, có nguy cơ phải cắt cụt

Trong những ngày nằm viện, bác sĩ phát hiện anh suy thận nặng, buộc phải lọc máu định kỳ. Hai chân hoại tử, nhiễm trùng nặng, không còn cảm giác, tắc mạch ở cả bàn chân phải và cẳng chân trái. Hiện anh Khăm đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, đối mặt nguy cơ phải cắt cụt cả hai chi.

Từ ngày anh Khăm vào viện, trải qua nhiều lần phẫu thuật và lọc máu, bao nhiêu tài sản quý nhất như trâu, bò, chiếc xe máy Honda Wave là phương tiện duy nhất của gia đình, cũng đều đã bán đi, gom góp được 27 triệu đồng. Số tiền này vẫn không đủ, vì vậy gia đình tiếp tục vay mượn anh em, họ hàng thêm 70 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng chi phí điều trị đến nay đã vượt 150 triệu đồng, trong khi bệnh tình anh Khăm vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Gia đình anh Khăm là dân tộc Tày, là hộ khó khăn ở thôn Na Nhung, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang. Vợ anh quanh năm làm nương rẫy, một mình gồng gánh nuôi hai con ăn học. Vì gia cảnh khó khăn nên cậu bé Vàng Văn Thuận đã phải bỏ học đi phụ hồ để đỡ đần bố mẹ.

Trong những ngày túc trực chăm bố, Thuận nghẹn ngào tâm sự: “Gia đình cháu chỉ mong bố khỏe mạnh để về với anh em chúng cháu. Bố khỏe thì cháu sẽ tiếp tục đi làm thuê để mang tiền về trả nợ hộ bố mẹ. Còn hiện giờ nhà cháu hết sạch tiền rồi, bác sĩ bảo bố cháu còn phải nằm viện nhiều ngày nữa…”.

Theo phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Vàng Văn Khăm nhập viện điều trị trong tình trạng bị suy thận phải lọc máu, hai chân bị tắc mạch, hoại tử và nhiễm trùng. Bệnh nhân có nguy cơ phải cắt cụt 2 chân và còn phải điều trị lâu dài, tốn kém.

Bệnh tật kéo dài khiến gia đình phải bán sạch tài sản quý giá cũng không đủ chi phí chữa trị, gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt. Lúc này, anh Khăm đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Hình ảnh người đàn ông gầy gò, ánh mắt tuyệt vọng, đôi chân tím sẫm vì hoại tử khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải xót xa. Người từng gánh vác cả gia đình giờ đây nằm bất động trên giường bệnh, hai tay run rẩy bấu mép chăn, cố gắng chịu đựng những cơn đau xé lòng.

Bệnh tật kéo dài khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Mỗi ngày trôi qua, chi phí điều trị lại tăng lên trong khi anh Khăm vẫn bất lực trên giường bệnh. Hoàn cảnh ngặt nghèo này đang rất cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Vàng Văn Thuận (con anh Vàng Văn Khăm): Thôn Na Nhung, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0348385637. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.312 (anh Vàng Văn Khăm) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081