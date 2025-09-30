MS 2025.263

Ngồi lặng lẽ tại Bệnh viện Nam Định, anh Trần Văn Phương (SN 1998) không rời mắt khỏi phòng hồi sức tích cực, nơi anh trai mình là Trần Văn Nghị (SN 1993) đang từng ngày giành giật sự sống. Nén nỗi đau sau tang lễ của mẹ, anh Phương vội vã vào viện chăm sóc anh trai – người thân duy nhất còn lại có thể tiếp tục gánh vác gia đình sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Tai nạn nghiêm trọng khiến anh Trần Văn Nghị bị chấn thương nặng.

Khoảng 13h10 ngày 25/9, trên đường từ nhà người quen về xóm 1, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình, anh Nghị điều khiển xe máy chở mẹ là bà Trần Thị Nụ (SN 1968). Khi cách nhà khoảng 400m thì xe bất ngờ mất lái, hai mẹ con ngã xuống đường. Cú ngã mạnh khiến bà Nụ tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Nghị được người dân đưa vào Bệnh viện Nam Định trong tình trạng nguy kịch.

Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết, do chấn thương sọ não nặng, nên anh Nghị buộc phải trải qua ca phẫu thuật cấp cứu ngày trong đêm. Dù các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng tiên lượng vẫn rất xấu, hy vọng sống chỉ còn mong manh. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, anh vẫn chưa tỉnh lại và phải thở bằng ô xy.

Hiện tại, tính mạng anh Nghị vẫn đang nguy kịch

Trong khi anh Nghị chiến đấu với sự sống, gia đình càng thêm bế tắc. Lâu nay, anh là trụ cột kinh tế. Vợ anh, chị Đặng Thị Thủy (SN 1991), sức khỏe yếu, chỉ làm ruộng vườn, thu nhập bấp bênh. Hai con nhỏ, cháu Trần Văn Xuân (5 tuổi) và Trần Thị Thu (3 tuổi), còn quá nhỏ để tự lo cho mình. Đặc biệt, bé Thu mắc chứng co giật, động kinh, thường xuyên phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Nam Định.

Chi phí điều trị ngày một tăng cao, vượt ngoài khả năng chi trả. Anh Nghị lại không có bảo hiểm y tế do cuộc sống khó khăn. Bình thường đi làm thuê ở quê, anh chỉ kiếm được khoảng 200.000 đồng/ngày, nhiều khi thất nghiệp, không có thu nhập, nên chưa từng có điều kiện mua bảo hiểm. Để có 25 triệu đồng tạm ứng viện phí, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi.

Hai con thơ của anh Nghị khóc nghẹn khi biết bà nội của các cháu đã đi xa.

Nhìn chồng hôn mê, chị Thủy chỉ biết khóc lặng, bất lực trước nguy cơ mất đi người bạn đời. Việc chăm sóc anh trong viện phần lớn phải nhờ em chồng.

Anh Trần Văn Phương nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình anh tôi vốn nghèo khó, nay anh ấy nằm viện, chắc sẽ phải điều trị lâu dài. Chúng tôi chỉ mong cứu được anh để các cháu nhỏ đỡ thiệt thòi, nhất là cháu gái út vốn bệnh tật triền miên. Hiện gia đình đã vay mượn quá nhiều, không còn biết xoay xở ở đâu nữa. Chúng tôi tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ để trước hết giữ lại mạng sống cho anh tôi”.

Tính mạng nguy kịch, lúc này gia đình anh Nghị rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng để giữ được mạng sống cho anh.

Ông Trần Xuân Chính, Trưởng xóm 1, xã Giao Hưng, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Trần Văn Nghị hiện rất khó khăn. Vừa qua, tai nạn giao thông đã khiến mẹ anh tử vong, còn bản thân anh chấn thương nặng, trong khi vợ yếu, hai con còn nhỏ. Gia đình thật sự cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng”.