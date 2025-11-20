MS 2025.314

Trong phòng điều trị tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi lần nhìn con gái là bé Vương Ngọc Lan (thôn Đào Lâm, xã Nghĩa Tân, tỉnh Hưng Yên) nằm trên giường bệnh, chị Đoàn Thị Quyên (SN 1990) không kìm được nước mắt bởi tính mạng cô con gái 4 tuổi của chị đang bị căn bệnh lạ đe họa từng ngày.

Chị Quyên chia sẻ, vợ chồng chị ly thân nên 4 mẹ con chị dắt díu nhau về nương nhờ bên ngoại. Mới 3 tuần trước, bé Lan vẫn còn hồn nhiên, vui tươi. Không may bệnh bất ngờ ập đến, cướp đi nụ cười của con. Con bắt đầu chán ăn, rồi dần dần không còn ăn được nữa, bước đi chậm chạp, nặng nề. Rồi Lan không còn nói được, cơ thể suy kiệt, không thể tự đứng hay đi lại.

Chị Quyên đưa con đến Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên thăm khám thì phát hiện có virus lạ. Ngay sau đó, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ lấy lại mẫu xét nghiệm thì phát hiện bé Lan dương tính với virus tự miễn – tức cơ thể đang tự sản sinh ra một loại virus lạ, chống lại chính mình, gây phá hủy nội tạng và mất kiểm soát hành vi. Căn bệnh này đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Bé Lan dương tính với virus tự miễn

Ngày 13/11, bé Lan được chuyển vào khoa Thần kinh. Mỗi ngày bé Lan ở viện đối với gia đình chị Quyên là một chuỗi ngày dài căng thẳng. Bởi bé Lan mới 4 tuổi phải trải qua 5 lần lọc huyết tương mỗi ngày, kèm theo đó là những khoản chi phí ngoài bảo hiểm chi trả tốn kém.

Sau 5 lần lọc huyết tương nhưng không có kết quả khả quan, bé buộc phải lọc thêm 2 lần nữa. Chị Quyên cho biết, các bác sĩ nói bệnh của con chị có thể chữa được, song thời gian điều trị kéo dài 3-6 tháng. Nếu chậm trễ, tính mạng của bé sẽ bị đe dọa. Hiện tại, tình trạng của bé Lan rất nặng và nguy kịch.

Chị Quyên đã nộp tạm ứng 120 triệu đồng, toàn bộ số tiền này đều phải vay mượn từ anh em, họ hàng. Suốt mấy tuần qua, chị Quyên phải nghỉ việc để chăm con, 2 con nhỏ ở nhà chị phải gửi nhờ bên ngoại chăm sóc, dù bà ngoại đã già yếu.

Căn bệnh lạ nguy hiểm đang đe dọa tính mạng bé Lan từng ngày

Theo phác đồ điều trị cho bé Lan, sau 7 lần lọc máu mà chưa cải thiện, gia đình sẽ phải mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm với chi phí 50 triệu đồng trong 5 ngày tiếp theo.

Nếu tình trạng bé vẫn không thuyên giảm, chi phí có thể tăng lên 4,8 triệu đồng mỗi tuần, thậm chí trong trường hợp nặng nhất, gia đình phải dùng thuốc lên tới 19 triệu đồng/tuần. Tất cả đều là thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.

Nhìn con nằm trên giường bệnh với đôi mắt vô hồn, chị Quyên nghẹn ngào: “Bác sĩ nói bệnh của con tôi vẫn còn cơ hội chữa được. Nhưng gia đình đã vay mượn khắp nơi, hơn 150 triệu đồng đều đã dồn vào chi phí điều trị cho con. Nếu không được chữa trị kịp thời, tôi sợ con khó qua khỏi. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong thời khắc khó khăn này”.

Một mình chật vật nuôi 3 con nhỏ, giờ đây bé Lan mắc bệnh nặng khiến chị Quyên kiệt sức, rất cần được giúp đỡ

Ông Hoàng Văn Hoạt, trưởng thôn Đào Lâm, xác nhận: “Cháu Vương Ngọc Lan, con gái chị Đoàn Thị Quyên, là công dân địa phương. Gia đình chị hiện rất khó khăn khi cháu Lan mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị quá lớn. Bố mẹ đều làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh. Lúc này, gia đình họ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng”.

Bạn đọc giúp đỡ cho bé Vương Ngọc Lan có thể gửi về về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: MS 2025.314 (bé Vương Ngọc Lan) Bạn đọc cũng có thể quét mã QR code hoặc gửi trực tiếp cho chị Đoàn Thị Quyên (mẹ của bé Lan): thôn Đào Lâm, xã Nghĩa Tân, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0985375291.