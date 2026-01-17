Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xã Giao Phúc (tỉnh Ninh Bình) đã trao số tiền 59.458.988 đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Diệu - nhân vật trong bài viết: “Chồng tử nạn ở tuổi 32, vợ trẻ ôm 3 con thơ chơ vơ giữa cuộc đời”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xã Giao Phúc trao số tiền 59.458.988 đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Diệu

Mồ côi cha mẹ từ khi mới 8 tuổi, anh Đặng Đức Thuận (SN 1993, xóm Hải Cường, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) sớm phải bươn chải khắp nơi để mưu sinh. Sau khi anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Thùy Diệu (SN 1991), anh chị sinh được 3 người con. Do cuộc sống ở quê quá vất vả, anh Thuận đưa vợ con vào Lâm Đồng thuê trọ, xin làm thợ xây tại các công trình.

Ngày 30/11/2025, trên đường từ công trình trở về phòng trọ, anh Thuận gặp tai nạn nghiêm trọng.

Anh Thuận được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng vì tình trạng của anh nghiêm trọng nên bác sĩ đã chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Tuy nhiên, niềm hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt, bác sĩ khuyên gia đình đưa anh về để anh có thể ra đi trong vòng tay người thân.

Quãng đường đưa anh Thuận từ TPHCM về Ninh Bình là hành trình dài trong nước mắt. Rạng sáng ngày 01/12/2025, khi xe chạy đến địa phận tỉnh Khánh Hòa thì anh Thuận trút hơi thở cuối cùng.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Diệu được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm, động viên, giúp đỡ từ cộng đồng. Số tiền 59.458.988 đồng của bạn đọc gửi về quỹ báo đã được chuyển đến tận tay gia đình chị.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc, chị Nguyễn Thị Thùy Diệu xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và những nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khốn khó.

Chị Diệu cho biết, hiện 4 mẹ con chị đã chuyển hẳn về quê sinh sống trong căn nhà nhỏ của bố mẹ chồng để lại.

Thay mặt lãnh đạo xã Giao Phúc, ông Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, bạn đọc và gửi lời động viên chia buồn đến gia đình.

“Sự ra đi của anh Thuận khi tuổi đời còn trẻ là mất mát quá lớn đối với 4 mẹ con chị Diệu. Nguồn động viên của bạn đọc Báo VietNamNet phần nào giúp gia đình vơi những khó khăn về mặt kinh tế, đồng thời giúp các con của anh Thuận có thêm điều kiện được tiếp tục học tập”, ông Ngọc chia sẻ.