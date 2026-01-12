MS 2026.012

Hằng ngày, sau khi tan học, hai anh em Vũ Anh Đức (SN 2008) và Vũ Thu Huyền (SN 2010), trú tại thôn 4, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, lại vội vàng cất cặp sách để chạy về bên giường mẹ. Trước mắt hai anh em là hình ảnh người mẹ đau đớn, vật vã từng cơn, thân thể gầy mòn vì ung thư vú giai đoạn cuối đã di căn vào xương.

Trên giường, chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1983) đang gắng gượng từng giây từng phút với sự sống, chỉ vì nỗi sợ hai con Đức và Huyền bơ vơ giữa dòng đời. Gương mặt chị hốc hác, đôi mắt trũng sâu thỉnh thoảng hé mở, lặng lẽ dõi theo bóng dáng các con đang cặm cụi dọn dẹp góc nhà.

Cách đây hơn 10 năm, nơi đây từng là tổ ấm bình dị của chị Oanh cùng chồng là anh Vũ Mậu Phương (SN 1974). Khi ấy, vợ chồng chị cùng làm công nhân may, chắt chiu từng đồng để nuôi hai con khôn lớn.

Nhưng biến cố sớm ập đến. Năm 2010, sau thời gian dài mệt mỏi, suy nhược, anh Phương thăm khám mới biết mình mắc ung thư phổi. Thương vợ vất vả, con còn nhỏ, anh cố gắng điều trị bằng mọi cách để níu giữ sự sống. Thậm chí, sau mỗi đợt truyền thuốc, anh vẫn xin đi làm thời vụ để có thêm thu nhập.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa tính mạng chị Oanh từng ngày

Đến năm 2018, bệnh tình trở nặng, anh buộc phải nghỉ làm. Gia đình đã vay mượn hơn 100 triệu đồng để chạy chữa, nhưng cuối cùng, anh Phương vẫn không qua khỏi. Năm 2020, anh Phương ra đi để lại người vợ trẻ cùng hai con thơ dại.

Từ ngày chồng mất, chị Oanh gồng mình đi làm thêm đủ nghề, chỉ mong các con không cảm thấy thiếu thốn. Thương mẹ, Đức và Huyền luôn chăm chỉ học tập và đỡ đần việc nhà.

Thế nhưng, số phận thật nghiệt ngã. Tháng 11/2024, chị Oanh thấy ngực sưng đau. Chị đi khám tại một số bệnh viện gần nhà nhưng không phát hiện bệnh. Linh cảm chẳng lành, chị quyết định lên Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) thăm khám. Kết quả khiến chị lặng người: ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn vào xương.

“Tôi vẫn còn hai đứa con, tôi không thể ngã gục được” - chị Oanh tự nhủ như vậy khi bước vào những đợt truyền hóa chất. Tám đợt điều trị trôi qua, cơ thể chị dần kiệt quệ, tóc rụng, da xanh xao, nhưng bệnh tình không thuyên giảm, tiền bạc đã cạn sạch. Cuối cùng, chị xin về nhà, phó mặc số phận.

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ, chị Oanh ngày đêm chống chọi với nỗi đau bệnh tật. Nhìn các con khiến lòng chị càng đau đớn hơn. Ánh mắt của hai đứa trẻ lúc nào cũng đượm buồn. Đức vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ, vừa bảo ban em gái. Huyền thường nép bên giường mẹ, đôi mắt tròn ươn ướt.

Nỗi sợ hãi của hai đứa trẻ nguy cơ mồ côi cả cha lẫn mẹ

“Cháu sợ lắm… sợ một hôm nào đó về nhà mà không còn thấy mẹ nữa” – Huyền nói lí nhí, giọng run run, khiến bất cứ ai nghe cũng nghẹn lòng.

Căn nhà giờ chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng thở nặng nhọc của người phụ nữ đang dần cạn kiệt sức lực. Góc bàn học của các con, lẫn trong chồng sách vở là các chai thuốc giảm đau và những hóa đơn viện phí còn dang dở.

Họ hàng, bà con lối xóm thỉnh thoảng sang thăm hỏi, động viên, nhưng số tiền giúp đỡ chẳng đáng là bao so với gánh nặng chi phí sinh hoạt và điều trị. Gia đình gần như không còn nguồn thu, trong khi khoản vay mượn đã lên tới 200 triệu đồng.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nguyễn Thị Oanh

"Bố không còn nữa, mẹ đừng bỏ các con", mỗi lần nghe các con khóc nghẹn nói với chị như vậy, chị Oanh chỉ mong mình đủ sức sống thêm ít lâu để nhìn thấy hai con trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân. Nhưng từng ngày trôi qua là một cuộc giằng xé khốc liệt giữa nỗi đau thể xác và nỗi lo tinh thần. Mỗi ánh mắt của các con như một lời cầu cứu thầm lặng, mong một phép màu xảy đến để hai anh em Đức không phải sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Xác nhận hoàn cảnh gia đình, ông Nguyễn Công Nhiên, Bí thư Chi bộ thôn 4 cho biết: “Gia đình chị Nguyễn Thị Oanh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng chị đã mất vì ung thư, nay chị Oanh lại mắc ung thư di căn, kinh tế kiệt quệ. Hai con còn nhỏ, đang tuổi ăn học, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.

Bạn đọc giúp đỡ chị Nguyễn Thị Oanh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.012 (chị Nguyễn Thị Oanh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến cháu Vũ Thu Huyền (con của chị Nguyễn Thị Oanh): Thôn 4, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0339793374.