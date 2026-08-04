Nhận món quà của bạn đọc giúp đỡ trên tay, chị Nguyễn Thị Tâm, mẹ của 2 bé Phan Xuân Nam (SN 2014) và Phan Xuân Phúc (SN 2020) ở thôn Bắc Thành, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh, xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet.

"Món quà của bạn đọc giúp đỡ như là phao cứu sinh cứu các con tôi. Nhờ số tiền này mà gia đình có thêm điều kiện mua thuốc và điều trị bệnh cho hai con. Hiện tại các con tôi vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Ân tình này gia đình chúng tôi ghi nhớ suốt đời", chị Tâm bày tỏ.

Bạn đọc giúp đỡ cháu Xuân Nam và cháu Xuân Phúc hơn 106 triệu đồng

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, hai bé Phan Xuân Nam và Phan Xuân Phúc là nhân vật trong bài viết: "Gia đình nghèo ở Hà Tĩnh có 2 con mắc ung thư não cần cộng đồng giúp đỡ".

Năm 2020, vợ chồng chị Tâm đón thêm thành viên thứ 3 là bé Phan Xuân Phúc, không lâu sau thì bé Phan Xuân Nam (SN 2014) phát hiện mắc khối u ác tính trong não. Bé Nam đã trải qua liên tiếp 2 ca phẫu thuật để dẫn lưu não thất và cắt bỏ khối u ác tính. Sau đó, Nam tiếp tục được điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Đến đầu năm 2025, bé Phan Xuân Phúc cũng mắc căn bệnh ung thư não giống anh trai và cũng trải qua 2 cuộc phẫu thuật, sau đó tiếp tục hành trình xạ trị và truyền hóa chất.

Cả hai con đều mắc bệnh hiểm nghèo nên từ năm 2020 đến nay, chi phí điều trị cho hai con khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn, phải vay mượn khắp nơi.

Cảm thương hoàn cảnh của hai bé Nam và Phúc, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 106.384.019 đồng, giúp hai bé Xuân Nam và Xuân Phúc có thêm động lực chữa bệnh.