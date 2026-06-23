Bé Hoàng Thảo My (ở thôn 7, xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang) là nhân vật trong bài viết: "Bé gái 7 tuổi ung thư di căn, rơi vào lằn ranh sinh tử".

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 109.852.871 đồng của bạn đọc giúp đỡ bé Hoàng Thảo My

Vào tháng 9/2024, gia đình phát hiện cổ của Thảo My sưng to bất thường kèm theo đau nhức kéo dài. Sau khi thăm khám, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang phát hiện khối u ở cổ nên đã chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau nhiều lần siêu âm, xét nghiệm, kết quả cho thấy bé bị u tuyến giáp, cần theo dõi và điều trị dài ngày.

Sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, do tình trạng bệnh vẫn phức tạp, bé Thảo My phải quay lại Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi. Tháng 11/2025, bé Thảo My được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp và chuyển sang Bệnh viện K. Tại đây, kết quả sinh thiết cho thấy khối u đã di căn vào phổi.

Để chữa bệnh cho con gái, gia đình anh Hoàng Văn Vinh (SN 1989, bố Thảo My) phải vay ngân hàng 150 triệu đồng.

Sau khi hoàn cảnh của bé My được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc số tiền 109.852.871 đồng.

Anh Hoàng Văn Vinh cho biết, hiện tại bé My vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ. "Được mọi người giúp đỡ, con gái tôi có thêm động lực và cơ hội chiến đấu với bệnh tật. Gia đình xin cảm ơn quý Báo và các độc giả đã giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn này", anh Vinh xúc động nói.