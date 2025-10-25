Ông Tô Văn Dũng (SN 1967), nhân vật trong bài viết: "Người đàn ông đơn độc chống chọi uốn ván, cần lắm vòng tay sẻ chia", không có người thân, ở trọ một mình tại TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ). Trong lúc đi làm, không may ông Dũng bị ngã, vì chủ quan nên vết thương bị nhiễm trùng uốn ván.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 50.481.196 đồng, tấm lòng bạn đọc gửi đến ông Tô Văn Dũng.

Ông nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM trong tình trạng cứng hàm, nói khó, gồng giật. Vì vậy, ông Dũng phải nằm viện điều trị lâu dài, phải thở máy, sử dụng thuốc kháng sinh, an thần giãn cơ với chi phí vô cùng tốn kém.

Ông Dũng không có người thân bên cạnh. Trong quá trình cấp cứu, bác sĩ cho biết trên người vẫn đang mặc bộ đồ bảo vệ, trong túi có một chiếc ví với khoảng 200 nghìn đồng, một chiếc điện thoại Samsung đời cũ và thẻ căn cước công dân mang tên Tô Văn Dũng (SN 1967, quê quán Bình Phước cũ).

Bệnh viện đã tìm cách liên hệ về địa phương cũ, tìm kiếm người thân của ông nhưng chưa được. Do đó, Phòng Công tác xã hội (CTXH) của Bệnh viện đã liên hệ đến Báo VietNamNet, mong làm cầu nối kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng để ông Dũng được điều trị đủ phác đồ.

Sau khi hoàn cảnh của ông được chia sẻ, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm đã giúp đỡ ông số tiền 50.481.196 đồng. Toàn bộ số tiền này đã trao cho Phòng CTXH của bệnh viện để đóng tạm ứng viện phí cho ông Dũng.

Đại diện Phòng CTXH cho biết, hiện nay, sức khỏe của ông Dũng đã dần hồi phục, sắp tới sẽ chuyển ông về Bệnh viện Đa khoa Bình Phước để tiếp tục điều trị và chăm sóc. Thay mặt bệnh nhân, bệnh viện xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm đã giúp đỡ người bệnh trong lúc bệnh tật ngặt nghèo.