MS 2025.287

Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, quá nhiều biến cố đau thương đã ập đến với hai anh em Tường khiến chàng trai trẻ ở Lạng Sơn không dám nghĩ đến tương lai phía trước.

Năm 2022, cha của Tường đột ngột qua đời vì đột quỵ. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi mất mát, cuối năm đó, mẹ em lại phát hiện mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Cả gia đình dốc hết tài sản, đất đai, vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho mẹ, nhưng đến tháng 1/2024, mẹ của Tường cũng bỏ lại hai đứa con côi cút để về cõi vĩnh hằng.

Kể từ đó, hai anh em Tường chỉ biết nương tựa vào người cô ruột là bà Hồ Thúy Ngân. Cả ba cô cháu sống trong căn nhà nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Bà Ngân là lao động tự do, thu nhập bấp bênh nhưng thương hai cháu sớm chịu cảnh mồ côi nên bà vẫn cố gắng chăm lo cho hai cháu, mong chúng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Hiểu được nỗi vất vả của người cô, Tường sớm nghỉ học, xin làm công nhân tại một công ty ở ngoại thành Hà Nội với mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng. Số tiền này em dành dụm một nửa gửi về phụ giúp thêm để bà Ngân lo cho em gái ăn học.

Bố mẹ vừa qua đời không lâu, không may Tường gặp tai nạn đang đứng trước nguy cơ mất chân vì không có tiền phẫu thuật.

Không ngờ, vào một ngày cuối tháng 9/2025, trên đường đi làm, do trời mưa lớn, đường trơn trượt, Tường bị ngã xe, dẫn đến chấn thương nặng ở cả hai chân: cổ chân phải bị tổn thương nghiêm trọng, cổ bàn chân trái bị lóc da phức tạp.

Tường được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và trải qua hai ca phẫu thuật: cắt lọc xử lý da, sửa mỏm cụt ngón IV, V và cắt vạt da hoại tử chân trái. Hiện Tường đang trong tình trạng khuyết da mu bàn chân, lộ gân – cần phẫu thuật chuyển vạt che phủ khuyết phần mềm để cứu lấy đôi chân.

Từ khi Tường nhập viện đến nay, chi phí tạm ứng viện phí hơn 10 triệu đồng và 9 triệu đồng tiền máy hút dịch, số tiền này đều do công ty nơi Tường làm hỗ trợ. Tuy nhiên, số tiền đó chỉ là phần rất nhỏ so với chi phí điều trị lớn của Tường bởi em còn phải thực hiện phẫu thuật để cứu đôi chân. Bố mẹ không còn nên Tường chẳng có ai để nhờ vả, những chi phí nhỏ em đành phải nhờ người thân vay mượn để cầm cự.

Nằm trên giường bệnh, dù vẫn còn rất đau đớn sau hai lần phẫu thuật, Tường chia sẻ, em vẫn luôn đau đáu về cô em gái nhỏ Hồ Trà My (SN 2012) – người thân duy nhất còn lại của em trên đời.

“Giờ chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau. Em chỉ mong giữ được đôi chân để còn đi làm, kiếm tiền nuôi em gái ăn học”, Tường nghẹn ngào.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, cho biết: “Bệnh nhân Hồ Công Tường bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng, đã trải qua 2 lần phẫu thuật và sẽ còn phải thực hiện phẫu thuật chuyển vạt che phủ khuyết phần mềm. Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân đặc biệt éo le, bố mẹ đều đã mất, không còn ai để nương tựa”.

Gia cảnh éo le, Tường chỉ mong giữ được đôi chân để sau này còn lo cho em gái.

Hiện Tường đang phải nằm viện dài ngày, cô em gái nhỏ phải gửi nhờ người cô chăm sóc. Hơn bao giờ hết, Tường chỉ mong giữ được đôi chân để có thể tiếp tục đi làm, kiếm tiền lo cho tương lai của em gái.

Lúc này, mỗi sự sẻ chia của cộng đồng đều là nguồn động viên vô giá giúp Tường có cơ hội giữ được đôi chân.