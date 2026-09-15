Cảm thương trước hoàn cảnh của bà Đinh Thị Thắm (SN 1979, phường Hiệp Hòa, TP Quảng Ninh), nhân vật trong bài viết: "Mẹ mất thị lực một mắt, bán nhà, vay nợ để cứu con gái nằm bất động", bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ số tiền 47.005.059 đồng.

Nhận số tiền của bạn đọc ủng hộ, bà Thắm không khỏi xúc động khi có điều kiện đưa con gái đi khám bệnh, điều trị và phục hồi chức năng.

Bà Đinh Thị Thắm nhận số tiền 47.005.059 đồng do bạn đọc Báo VietNamNet chung tay hỗ trợ

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, tháng 12/2023, em Lưu Quỳnh Anh (SN 2007, con gái bà Thắm) gặp tai nạn giao thông trên đường đi học cùng hai người bạn. Vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người khác may mắn bình phục, còn Quỳnh Anh bị đa chấn thương nặng.

Bà Thắm kể, những ngày đầu, các bác sĩ thông báo cơ hội sống của Quỳnh Anh chỉ khoảng 2%. Sau thời gian điều trị, tình trạng của em từng có chuyển biến tích cực, thậm chí có thể tập đi. Tuy nhiên, khoảng gần một năm trước, Quỳnh Anh bất ngờ lên cơn động kinh kéo dài, không cắt được cơn rồi rơi vào trạng thái nằm bất động. Kết quả chẩn đoán sau khi khám cho thấy Quỳnh Anh bị viêm màng não cùng nhiều tổn thương não cũ và mới do di chứng của vụ tai nạn.

Trải qua 12 lần phẫu thuật và được điều trị tại nhiều bệnh viện, cùng nhiều đợt phục hồi chức năng .

Theo bà Thắm, tổng chi phí điều trị cho Quỳnh Anh đến nay đã lên tới cả tỷ đồng. Mặc dù gia đình cũng nhận được sự hỗ trợ của nhiều người, song quá trình điều trị kéo dài khiến các khoản chi phí ngày càng lớn.

Bất lực trước chi phí điều trị, bà Thắm lần lượt bán nhà cửa, đất đai để lấy tiền chữa trị cho con. Hiện hai mẹ con bà ở nhờ trong căn phòng lợp mái tôn rộng chưa đầy 20m² của bố mẹ ruột tại phường Hiệp Hòa.

Ngoài ra, bà Thắm cũng vay lãi ngoài khoảng 350 triệu đồng và mới trả được khoảng 150 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt và chăm sóc Quỳnh Anh tối thiểu hơn 200.000 đồng/ngày, chưa kể những lần em lên cơn co giật hoặc khó thở phải nhập viện cấp cứu.

Để có tiền điều trị cho con, những ngày bà Thắm nhờ được người chăm sóc con thì bà tranh thủ đi làm kiếm thêm tiền, ai thuê gì làm nấy, thậm chí làm cả xe ôm, dù mắt trái của bà mất thị lực do bệnh viêm thị thần kinh.

"Có số tiền quý giá của bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ, tôi có thêm động lực để đưa con đi khám bệnh định kỳ, điều trị phục hồi chức năng. Mấy hôm nay tôi nhờ ông bà ngoại chăm hộ cháu để đi kiếm tiền, ai thuê gì tôi làm nấy", bà Thắm nghẹn ngào cho biết.

Cuộc sống phía trước của mẹ con bà Thắm vẫn còn nhiều khó khăn, bà Thắm vẫn rất cần bạn đọc gần xa tiếp tục chung tay ủng hộ.