Danh sách bạn đọc ủng hộ trong 10 ngày đầu tháng 8/2026Trong 10 ngày đầu tháng 8/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.039.410.919 đồng của các cá nhân và đơn vị ủng hộ các chương trình và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11/08/2026
|200.000,00
|6223IBT1kCX1T7ZW.Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan FT26224881780937.20260811.223151.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|11/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508112231362026QHN4089161.5387.54324.223136
|11/08/2026
|10.000,00
|6223IBT1kCX1T4RW.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224870273437.20260811.223127.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|11/08/2026
|70.000,00
|MBVCB.15537360501.gd va cac con ung ho MS 2026.214 Le Thi Hoai.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1iJL5GWNP.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.221300.144391101.MAC THI LOAN.970432
|11/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15537123273.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.214(chi Le Thi Hoai).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|300.000,00
|6223TPBVI2CMA676.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260811.220441.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
|11/08/2026
|25.000,00
|6223IBT1kCX1K1R7.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26224043036000.20260811.220357.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1kCX17FCC.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26224705004717.20260811.220259.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15537086178.Ung ho MS 2026.214 ( chi Le Thi Hoai).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1kCX17GVL.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224798210692.20260811.220201.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15536989335.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0311000714192 NGUYEN THI KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15536894413.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15536756082.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1053741115 LE NGUYEN QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15536464783.ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.214 - chi Le Thi Hoai#SP#020097040508112112102026T9M6059470.5389.20105.211210
|11/08/2026
|50.000,00
|6223SGTTH28JIZN7.IBFT Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.210748.050084033070.PHAM THI THAM.970403
|11/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508112107352026KoQp633142.5390.92362.210735
|11/08/2026
|50.000,00
|6223MCOBQ21G52PU.Ung ho ms2026.214 le thi hoai.20260811.210719.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1kCX1JMUX.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223774915874.20260811.210215.19034987256012.VND-TGTT-DUONG NGUYEN VIET HA.970407
|11/08/2026
|300.000,00
|6223ABBKP2YNTYCK.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2026 214 chi Le Thi Hoai.20260811.205456.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425
|11/08/2026
|500.000,00
|6223IBT1iJL5VUVU.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260811.205452.144746899.PHAN MAI ANH.970432
|11/08/2026
|20.000,00
|6223MSCBD29LK2DX.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Le Thi Hoai ms 2026214.20260811.205211.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|11/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097041508112050122026bRjN563142.5189.85710.205012
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15535961454.ung ho ms 2026.212.CT tu 0041000167561 LE THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097042208112040512026QJAC574886.5189.23612.204051
|11/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097042208112039532026DS4H298342.5389.18123.203953
|11/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208112038222026YPCZ596263.5387.7582.203822
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15535801410.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0071001273708 VO NGOC LAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208112025292026GT14262489.5389.18522.202530
|11/08/2026
|200.000,00
|6223TPBVI2C15FDT.NGUYEN VIET LINH DAN Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260811.202521.03393297101.NGUYEN DIEU LINH.970423
|11/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808112025062026puot971239.5387.15320.202506
|11/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.214#SP#020097042208112015342026EVOZ386998.5189.45439.201535
|11/08/2026
|10.000,00
|6223IBT1aWRYKQF5.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,210 (Anh Nguyen Van Luom) .20260811.201518.0339306897.VU DUC TU.970437
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1kCXJB6EI.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26223002229328.20260811.201419.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1kCXJYLR1.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223007475550.20260811.200933.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|11/08/2026
|8.566,00
|6223IBT1kCXJ8I5S.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26223379370644.20260811.200056.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|11/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15534876596.CHU THI THU ung ho ms 2026.214 (le thi hoai).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|100.000,00
|6223TPBVI2C16EAU.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260811.194235.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|11/08/2026
|1.000.000,00
|6223MCOBQ21GHXE5.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260811.194100.04301012903144.LE NGOC LOI.970426
|11/08/2026
|1.000.000,00
|6223MCOBQ21GDT3L.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260811.193813.04301012903144.LE NGOC LOI.970426
|11/08/2026
|100.000,00
|6223TPBVI2C1N9YM.QUYNH PHUONG chuyen tien NCHCCCL -0799013593 t8.20260811.193030.05136957501.DINH THI QUYNH PHUONG.970423
|11/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-110826-19:20:19 XSep499785#SP#020097041608111920192026XSep499785.5387.39358.192019
|11/08/2026
|1.000.000,00
|6223IBT1iJLYL1F7.Ung ho MS 2026214 chi Le thi Hoai.20260811.191349.0907630202.DANG AI QUOC.970432
|11/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141778179793.20260811.141778179793-0933994783_Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|11/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141777796433.20260811.141777796433-0915678935_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|11/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#0200970488081118564020268ebr564869.5389.54863.185640
|11/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208#SP#0200970488081118535420269kn6551014.5189.33125.185354
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1kCXWYP2Z.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223770676303.20260811.184846.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1kCXWYDNF.Ung ho MS 2026.214 Chi Le Thi Hoai FT26223589651704.20260811.184826.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|11/08/2026
|200.000,00
|6223IBT1kCXW2JT2.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223600845780.20260811.182658.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407
|11/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15533086882.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.213.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|500.000,00
|6223SGTTH28JRUTJ.IBFT Nguyen Cong Huy tphcm ung ho MS 2026.214 Le Thi Hoai.20260811.180353.060327857641.NGUYEN THI THUY PHUONG.970403
|11/08/2026
|1.000.000,00
|6223IBT1kCXQIJM8.Ung ho Ms 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26223345704677.20260811.172803.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407
|11/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208111723492026A3R9810876.5389.2660.172350
|11/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508111720242026k0M2402958.5387.74678.172024
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15531696623.ung ho ms 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0031000157611 MAI THI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15531576813.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 9988338637 TA CONG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|68.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808111709072026leix997359.5390.82690.170907
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15531477062.TRAN THI MEN chuyen tien ms 2026.209(bs ngo van chien).CT tu 0061000995922 TRAN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|300.000,00
|6223IBT1kC3NNHT7.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223228874972.20260811.170317.19034133600011.VND-TGTT-TRINH CONG ANH MINH.970407
|11/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508111658382026dvaI288308.5388.97427.165814
|11/08/2026
|200.000,00
|6223TPBVI2C1EMUA.ung ho ms 2026.208,be ho thanh phong.20260811.165331.90907636318.LY VINH HOA.970423
|11/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026. 213 Ngu Van Manh#SP#0200970415081116481720267yPZ236120.5189.15857.164818
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15530836601.ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0301000313881 TA THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2016.214 LE THI HOAI-110826-16:29:16 WWxl852942#SP#020097041608111629172026WWxl852942.5388.70838.162853
|11/08/2026
|200.000,00
|6223IBT1kC3NPNPC.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223113284600.20260811.161730.19022510529027.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUE.970407
|11/08/2026
|200.000,00
|6223IBT1fJ9T5F67.Ung ho ma so 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260811.161501.079094025600.LE HUU NGHIA.970431
|11/08/2026
|50.000,00
|6223IBT1iJLPTI2H.Ung ho NCHCCCL.20260811.161134.18723301.NGUYEN THI PHUONG LINH.970432
|11/08/2026
|300.000,00
|6223IBT1kC3NMLBB.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223424887698.20260811.160625.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|11/08/2026
|30.000,00
|6223IBT1kC3NVM5C.MS2026.214 chi Hoai FT26223624109772.20260811.160220.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|11/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#020097040508111557282026760E079455.5388.47987.155728
|11/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15530133258.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0011000785495 NGO THI LE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|30.000,00
|6223IBT1iJLPZ9LA.Ung ho MS 2026-214 chi Le Thi Hoai.20260811.155158.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|11/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15530077240.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15530057233.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.212.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15530035728.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.211.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1kC3RRMLV.Ung ho MS2026.214 FT26223723954565.20260811.153059.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|11/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15529591085.DO THI HAI YEN ung ho ms 2026.193(HoangVanKhanh).CT tu 0011001653255 DO THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|1.000.000,00
|6223SHBAP2YIFPTV.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.208 chau Phong.20260811.151319.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15529565730.MS 2026 214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/08/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208111506042026W4HT688752.5390.21187.150604
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15529372499.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.214(le thi hoai).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808111443362026gep3416579.5390.85605.144336
|11/08/2026
|100.000,00
|6223SGTTH28F5UFQ.IBFT Ung ho MS 2026.214 - chi Le Thi Hoai.20260811.144043.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|11/08/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.15529111040.ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.15529090417.ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.214 chj le thi hoai#SP#020097042208111437252026RB66471786.5387.50177.143725
|11/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15529069807.ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|500.000,00
|6223IBT1kC3RINQA.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223052544206.20260811.142616.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407
|11/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15528836043.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15528797393.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15528794363.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|250.000,00
|IBVCB.15528778149.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15528761500.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.214#SP#0200970405081114132320269NSG098305.5388.13763.141323
|11/08/2026
|500.000,00
|6223VNIB02T5KNK7.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260811.140643.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
|11/08/2026
|10.000,00
|6223IBT1kC3RC8BV.ung ho ms 2026.214, chi Le Thi Hoai, chuc chi va gia dinh binh an FT26223006585470.20260811.135929.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|11/08/2026
|100.000,00
|6223TPBVI2C1M6JS.Ung ho MS 2026.214 Le Thi Hoai.20260811.134656.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|11/08/2026
|500.000,00
|6223IBT1kC3RQD9A.unghoMS 2026.214 FT26223228130868.20260811.134430.19030904460017.VND-TGTT-HUYNH KHA NGOC XUAN.970407
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1iJLPSC71.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.133722.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15528293143.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0181003619399 LE THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|5.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097041508111334302026Kmy4431648.5387.9309.133430
|11/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tien ung ho MS 2026.214 chi le thi hoai#SP#020097040508111332172026V00C057121.5390.97531.133217
|11/08/2026
|200.000,00
|6223IBT1kC3X38ER.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223787065701.20260811.133032.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|11/08/2026
|200.000,00
|6223TPBVI2C11NJS.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.132453.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|11/08/2026
|10.000,00
|6223IBT1aWRPBMM2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,209 (Bac si Ngo Van Chien) .20260811.131836.0339306897.VU DUC TU.970437
|11/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808111316512026yqam172043.5389.19711.131627
|11/08/2026
|50.000,00
|6223ORCOQ21GL4MK.LOC HO TRO MS 2026.214 LeThiHoai.20260811.131651.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15528047047.ung ho MS 2026.214.CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1iJLPC9AB.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.131230.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15527959942.ung ho MS 2026.206.CT tu 0071000655551 DUONG THI YEN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.214 CHI LE THI HOAI-110826-13:06:32 G6DP081027#SP#020097041608111306322026G6DP081027.5387.64874.130608
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1d1YDWEZE.unghoMS2026214.20260811.130534.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|11/08/2026
|50.000,00
|6223IBT1kC3XE53L.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223932224976.20260811.130529.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|11/08/2026
|5.000,00
|6223IBT1kC3XE5D5.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26223959320277.20260811.130525.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|11/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970405081113050720262PK2077715.5389.57749.130507
|11/08/2026
|150.000,00
|6223ORCOQ21G2HT2.ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh.20260811.130434.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
|11/08/2026
|200.000,00
|6223IBT1kC3XESPD.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26223824050907.20260811.130430.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|11/08/2026
|150.000,00
|6223ORCOQ21G2KUJ.ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai.20260811.130006.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1kC3XYA2F.Ung ho MS 2026. 214 chi Le Thi Hoai FT26223705464137.20260811.123905.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15527398560.MS 2026.213(anh NGU VAN MANH).CT tu 9395511679 NGUYEN THI NHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1kC3XDCLX.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223760348754.20260811.121809.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|11/08/2026
|200.000,00
|6223IBT1iJLUZUKX.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260811.114208.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15526595542.ung ho MS 2026 213.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1aWRPD8YB.UNG HO MS 2026213 ANH NGU VAN MANH.20260811.112919.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15526044099.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Duc Minh).CT tu 0011001423958 NGO THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|37.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141714080899.20260811.141714080899-0912299063_Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|11/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808111106302026pt94701582.5387.56726.110631
|11/08/2026
|100.000,00
|6223TPBVI2CBPFXT.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.105802.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|11/08/2026
|1.800.000,00
|6223IBT1bJMEQTVN.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Van Manh MS 2026 - 213 . Cau mong GD em vuot qua kho khan.20260811.105738.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|11/08/2026
|100.000,00
|6223TPBVI2CBPMPH.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260811.105702.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|11/08/2026
|100.000,00
|6223TPBVI2CBPAMM.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260811.105452.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15525790787.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|500.000,00
|6223IBT1kC33DAZE.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223219008496.20260811.105100.19028996571011.VND-TGTT-VU DUC CHAN.970407
|11/08/2026
|200.000,00
|6223IBT1iJLU5H4I.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 214 LE THI HOAI.20260811.104640.247529918.LE THI HOA.970432
|11/08/2026
|200.000,00
|6223IBT1kC332UFG.UHNCHCCCCLy 0982805956 FT26223100040041.20260811.104224.19033094204018.PHAN THI NGOC LAN.970407
|11/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15525583010.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0011002789141 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15525551971.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0011002789141 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|300.000,00
|HOANG TUAN CUONG UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM-110826-10:37:58 hOXX097913#SP#020097041608111037582026hOXX097913.5390.65047.103758
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1kC33WW7E.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26223165354669.20260811.103026.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|11/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15525061299.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808111007442026m50f466584.5387.72520.100725
|11/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15525058512.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15525055310.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15525041817.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15525038792.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15524989210.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0921000726080 VU THI KIM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15524971920.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh)#SP#020097041508111001362026N085540758.5389.34295.100136
|11/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 214 gia dinh chi LE THI HOAI#SP#020097040508110957242026TTN9050626.5388.9163.095724
|11/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15524854743.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970422081109520920264MK9453644.5388.79094.095210
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15524574137.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0271001068187 TRUONG THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15524511295.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0721000586450 NGUYEN HONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#020097040508110927362026WSSA085573.5387.40840.092736
|11/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970405081109265420268CUD081732.5390.36667.092654
|11/08/2026
|50.000,00
|6223MCOBQ21EVLD2.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260811.092629.03101010965538.HOANG VIET.970426
|11/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.182 Em Ha Quynh Nhu#SP#020097040508110925542026N1HY076323.5388.31568.092535
|11/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422081109241120262MJ8583028.5189.23312.092348
|11/08/2026
|50.000,00
|6223SGTTH28FTHQN.IBFT Ung ho MS 2026.214.20260811.091554.060258058413.HUYNH THI HONG NHUNG.970403
|11/08/2026
|50.000,00
|6223SGTTH28FTSK5.IBFT Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.091410.0916118168.NGUYEN NGOC HAI.970403
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15524024467.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15523969961.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|70.000,00
|6223IBT1kC3FW94I.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26223564020871.20260811.085611.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|11/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 214 CHI LE THI HOAI-110826-08:44:57 PorR988136#SP#020097041608110844572026PorR988136.5390.33134.084457
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1aWRULNMM.ung ho MS 2026.203 em nguyen duy khoa.20260811.083913.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|11/08/2026
|175.000,00
|ATM_FTF.10800545.008229.20260811.083846.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1aWRULTX4.ung ho MS 2026.213 anh ngu van Manh.20260811.083734.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|11/08/2026
|100.000,00
|SHGD:10003024.DD:260811.BO:NGUYEN THANH THAO NHI.Remark:UNG HO NCHCCCL NGUYEN THANH THAO NHI 0916285639
|11/08/2026
|100.000,00
|6223IBT1kC3T7TUS.Ung ho MS 2026.211 FT26223196651150.20260811.081718.12921497509010.VND-TGTT-LE KHAC CHINH.970407
|11/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15523265332.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970488081108085820267m2l031785.5390.79778.080858
|11/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15523222918.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808110805322026342o020110.5389.67044.080532
|11/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970405081108001820265I9S027473.5387.46213.080018
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15523071616.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#02009704880811075348202671cm980250.5388.22490.075348
|11/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808110753412026i17c979900.5189.22237.075342
|11/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15522926873.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|500.000,00
|6223IBT1iJL8ZSKX.Ms 2026-213 uh anh Ngu Van Manh.20260811.073925.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|11/08/2026
|1.000.000,00
|6223NAMAP2YDX4JD.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.073842.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|11/08/2026
|500.000,00
|6223IBT1iJL8Z16B.Ms 2026-214 uh chi Le Thi Hoai.20260811.073819.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15522783207.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15522760250.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|29.000,00
|LE THI XUAN ung ho 2026208#SP#020097048808110732462026uc2t906913.5390.42332.073246
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15522718932.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15522648676.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15522625678.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.213 anh ngu van manh#SP#020097042208110718152026I3L4863963.5388.88414.071816
|11/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15522520427.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15522480233.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|300.000,00
|PHAM NGOC TUYET UNG HO MS 2026.207 HOANG THANH TUNG-110826-07:13:15 yY8M620159#SP#020097041608110713162026yY8M620159.5390.70886.071316
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15522262860.ms 2026.213 ung ho anh Ngu van Manh.CT tu 0181003344470 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808110656562026u5oo788629.5388.17214.065656
|11/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.214-chi Le Thi Hoai#SP#020097040508110650382026EEIH002327.5388.97772.065015
|11/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15522137963.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.210 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15522041225.Chuyen tien ung ho ms 2026 214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15521880099.2026.210( Nguyen Thi luom).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15521867723.2026.211(Lo thi nhan).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.213 anh Ngu Van Manh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208110620232026NQRU344453.5388.22393.062023
|11/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15521729955.Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15521596687.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM-110826-01:33:53 Q3zG367349#SP#020097041608110133532026Q3zG367349.5387.60701.013353
|11/08/2026
|50.000,00
|6223IBT1kC3L5FFK.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26223821971920.20260811.012841.19029932903333.VND-TGTT-TRAN THANH THAO.970407
|11/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15521218414.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0301002920126 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15521204615.Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0441000755474 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15521180268.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.213 ANH VU VAN MANH.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXPR4EZ.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26225273935270.20260812.223647.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXPRU7C.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26225901042553.20260812.223607.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|12/08/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808122230062026hkb7346484.5388.51180.223006
|12/08/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808122228532026p9wv344131.5389.47119.222853
|12/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15553883406.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 3324259996 NGUYEN THI DIEP LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15553816581.ms 2026.212 ba dinh thi tham.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15553582172.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho chuong 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15553504138.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 215 Chau Nguyen Duc Duy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15553062940.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15552955939.ung ho ms2026.214 chi le thi hoai.CT tu 7946266979 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|25.000,00
|6224IBT1kCXPSTW5.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224169829785.20260812.211525.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|12/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 215#SP#020097042208122104042026PHFZ862609.5189.28309.210405
|12/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15552641271.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141943887589.20260812.141943887589-0934209280_Ung ho NCHCCCL Hoang Ngoc Ha 0934209280
|12/08/2026
|50.000,00
|6224IBT1kCXURHR4.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224719427592.20260812.205216.19030729329018.VND-TGTT-PHAM THUY UYEN.970407
|12/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208122048592026ICGY655983.5390.27147.204900
|12/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15552428111.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.214 (Chi Le Thi Hoai).CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|50.000,00
|6224MCOBQ21VI88Z.Ung ho ms2026.215 nguyen duc duy.20260812.203050.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|12/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208122023562026S8YO167242.5387.47790.202356
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15551943759.ung ho c Le Thi Hoai ma so 2026 214 cua it long nhieu mong c khoe manh binh an.CT tu 1050030387 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXUBN2X.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224545417850.20260812.201626.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXUUG23.MS 2026.215 FT26224602837611.20260812.200605.19129884502016.VND-TGTT-TA QUOC VIET.970407
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15551618584.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121959022026gyi4781384.5387.57477.195902
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1fJ9XYJ1C.Ung ho ma so 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260812.195707.079094025600.LE HUU NGHIA.970431
|12/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15551242877.Chuyen tien ung ho MS 2026 214 Le Thi Hoai.CT tu 1024155798 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/08/2026
|300.000,00
|6224IBT1d1YMIKPN.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 207 208 210 211 212 va 213.20260812.194141.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|12/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970488081219400720260j9x691505.5389.13824.194007
|12/08/2026
|300.000,00
|ung ho NCHCCCL#SP#020097041508121938432026Pm11649397.5189.4133.193843
|12/08/2026
|49.134,00
|6224IBT1kCXUWZAL.Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy. Chuc con som khoe FT26224560528396.20260812.193809.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407
|12/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121936262026rjvn673602.5388.85870.193627
|12/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970488081219261420268y0h623362.5189.6008.192614
|12/08/2026
|119.000,00
|QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970415081219114320267tJA506266.5390.88592.191143
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15550144571.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 9829413399 NGO QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|6224MSCBD291XF2E.NGUYEN THI VAN chuyen tien NCHCCCL.20260812.184719.8000103386868.NGUYEN THI VAN.970422
|12/08/2026
|100.000,00
|DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2006. 210 anh nguyen van luom#SP#020097042208121822252026FD69172265.5387.88611.182225
|12/08/2026
|300.000,00
|ms 2026.215#SP#020097041508121811352026QrMV161184.5390.1352.181135
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1bJMEGMGJ.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.181050.51168688.PHI QUANG DUC.970427
|12/08/2026
|50.000,00
|6224IBT1kCXIZ85H.MS 2026.215 FT26224000378040.20260812.180316.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|12/08/2026
|1.000.000,00
|6224IBT1kCXIK1ZV.UNG HO MS2026.214 - CHI LE THI HOAI FT26224063567300.20260812.175652.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
|12/08/2026
|1.000.000,00
|6224IBT1bJMEG14R.Cong ty CP tap doan NV Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai.20260812.175550.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|12/08/2026
|1.000.000,00
|6224IBT1bJMEG14E.Cong ty CP tap doan NV Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.20260812.175549.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|12/08/2026
|1.000.000,00
|6224IBT1bJMEG14B.CONG TY CP TAP DOAN NV Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy.20260812.175549.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|12/08/2026
|1.000.000,00
|6224IBT1bJMEG14M.Cong ty CP tap doan NV Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh.20260812.175548.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|12/08/2026
|1.000.000,00
|6224IBT1bJMEG14C.Cong ty CP tap doan NV Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.20260812.175547.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|12/08/2026
|1.000.000,00
|6224IBT1bJMEG1BT.Cong ty CP tap doan NV Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.20260812.175547.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15548556022.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0071002715796 PHAM THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15548431532.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15548405465.Ung hom MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15548381757.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.214 CHI LE THI HOAI.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15548316060.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1033004805 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|15.000,00
|6224IBT1iJLA6YRL.tu thien.20260812.171727.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15547738772.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15547724954.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15547691916.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1111000474999 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15547423520.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.213 (Anh Ngu Van Manh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15547303227.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970488081216423320261hia716487.5387.53040.164208
|12/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#0200970488081216415920260i2f713779.5389.48441.164200
|12/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808121641092026h04b709559.5389.41318.164045
|12/08/2026
|50.000,00
|ung ho nhu chua he co cuoc chia ly#SP#0200970488081216404220261m1x707315.5390.38273.164042
|12/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15547251529.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15547189261.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|50.000,00
|6224IBT1kCXMS72K.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224824743292.20260812.161043.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|12/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508121610072026O2RV061723.5390.12319.161007
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXMSJRL.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224946454957.20260812.160918.19032527614015.VND-TGTT-LE THI THAO LY.970407
|12/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097040508121609062026IZMW055620.5388.5374.160906
|12/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097040508121608242026FTYG051225.5189.226.160759
|12/08/2026
|300.000,00
|6224IBT1iJLA89ZG.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.160759.73477638.TONG VAN TOAN.970432
|12/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097040508121607102026D364043920.5387.91348.160651
|12/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808121555532026n363512729.5189.13482.155554
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXMQFX7.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224168726120.20260812.155231.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|12/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508121544282026GLi0291696.5189.35613.154428
|12/08/2026
|200.000,00
|6224SGTTH28Z2GYC.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2026.215.20260812.154308.050029563133.NGUYEN NHON.970403
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15546148736.uh Ms 2026.215.CT tu 0351001013516 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1iJLA9PJ1.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.153118.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|12/08/2026
|119.000,00
|6224IBT1iJLA9W6B.NGUYEN DUC THUAN Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.152852.0938188647.NGUYEN THI LUU LY.970432
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXVHSLY.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224840035970.20260812.152753.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|12/08/2026
|100.000,00
|6224TPBVI2CCBTH3.Ung ho MS 2026.215 Nguyen Duc Duy.20260812.152013.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXVKAK9.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224752859124.20260812.151703.19029310388016.VND-TGTT-DINH THI BAO LINH.970407
|12/08/2026
|686.000,00
|MBVCB.15545858840.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0631000430651 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15545830223.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|20.000,00
|6224IBT1kCXV45G7.Ung ho NCHCCCL Huyen 0961486203 FT26224304849480.20260812.150434.19036085768013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|12/08/2026
|5.000,00
|6224IBT1cJMSGDLU.NGUYEN CHI THIEN Chuyen tien.20260812.150333.100879633568.NGUYEN CHI THIEN.970415
|12/08/2026
|1.000.000,00
|6224MSCBD29BM87M.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260812.150127.0090104055008.PHAM THANH BINH.970422
|12/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong#SP#0200970422081215003720260O2A169789.5387.56492.150013
|12/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042208121459072026OB9N322802.5387.48193.145908
|12/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970422081214575320267R1S149081.5388.39636.145753
|12/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15545647757.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0341006851550 PHAM THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|6224SGTTH28T7WME.IBFT Uh ms 2026.214 Le Thi Hoai.20260812.145546.030077216703.LE THI THUY HA.970403
|12/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.215 Be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121451352026azjm280181.5189.1779.145110
|12/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121450002026flps275111.5390.92343.145000
|12/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15545421344.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy-120826-14:38:10 dFJZ878734#SP#020097041608121438102026dFJZ878734.5387.22013.143746
|12/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970422081214315320267ZCR940217.5387.83785.143153
|12/08/2026
|200.000,00
|6224MSCBD29BYRRY.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.143122.0357554668.NGUYEN TRUNG KIEN.970422
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1aWRBS1Z7.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.142428.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
|12/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097040508121416352026UQDL012389.5387.97003.141635
|12/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121413122026tjts160243.5389.77856.141312
|12/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15545047163.Ung ho MS 2026 085.CT tu 0451000214940 NGUYEN THI HA NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488081214062620260zxo140632.5388.40920.140626
|12/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15544948215.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 1017928783 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|300.000,00
|6224MSCBD29APMMV.MS 2026215 Be Nguyen Duc Duy.20260812.140407.7788636388888.DINH THI ANH TUYET.970422
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXVQ26D.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224414097072.20260812.140251.19037440287011.VND-TGTT-LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|12/08/2026
|10.000,00
|6224IBT1aWRB2PKG.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,211 (Em Lo Thi Nhan) .20260812.140041.0339306897.VU DUC TU.970437
|12/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097040508121359392026KXE8048838.5189.6041.135939
|12/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097041508121359012026KHev830404.5390.1623.135836
|12/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508121358232026ENER044339.5388.98644.135823
|12/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097040508121356562026TWSI039237.5387.90889.135656
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15544790371.MS 2026.215.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|6224SGTTH28TD35I.IBFT Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.134915.060269310017.TANG MY HONG.970403
|12/08/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970422081213484020261NC8926554.5390.47813.134840
|12/08/2026
|50.000,00
|6224ORCOQ21V2YSX.LOC HO TRO MS2026.215 NGUYENDUCDUY.20260812.134820.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|12/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15544711478.TRAN DO NIN ung ho MS:2026.215 be Nguyen Duc Huy.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|200.000,00
|6224MSCBD29AN82V.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.134421.9399999688888.VU DUC DUY.970422
|12/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15544639585.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0971000007640 VU THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15544573757.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.215 NGUYEN DUC DUY.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208121332562026LBB7441512.5389.67477.133237
|12/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15544556065.ms2016.215.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|5.000,00
|6224IBT1kCXDZ4G5.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26224824362869.20260812.133111.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXD6L7P.Ung ho MS 2026 215 be Nguyen Duc Duy FT26224732041190.20260812.132826.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXD66VG.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224705265552.20260812.132804.19035916251024.VND-TGTT-DAO THI THAO.970407
|12/08/2026
|50.000,00
|Ung ho NCHCCCL Le 0964771037#SP#020097048808121326352026y95o034565.5189.36224.132635
|12/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 215 BE NGUYEN DUC DUY-120826-13:24:06 UbFS232181#SP#020097041608121324062026UbFS232181.5189.23088.132406
|12/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.214 le thi hoai chuc 2 me con nhieu suc khoe#SP#020097048808121323132026eyrm026367.5390.19383.132249
|12/08/2026
|100.000,00
|6224TPBVI2CM5WTK.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.132228.02765986001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|12/08/2026
|100.000,00
|6224TPBVI2CM5WCZ.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.132211.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|12/08/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.215 BE NGUYEN DUC DUY-120826-13:17:54 CUI4288592#SP#020097041608121317552026CUI4288592.5387.92846.131755
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXD7EYK.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224964422242.20260812.131651.19037910284012.VND-TGTT-NGUYEN HOAI DUC.970407
|12/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15544368542.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|6224TPBVI2CM5QQN.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.131324.00050876001.TRINH ANH DUC.970423
|12/08/2026
|50.000,00
|6224IBT1kCXDAKX5.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224080000367.20260812.130933.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXDAIC1.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26224371561707.20260812.130818.14022423537015.VND-TGTT-TRAN DUC PHU.970407
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXDA9G9.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224717903933.20260812.130749.14022423537015.VND-TGTT-TRAN DUC PHU.970407
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXD4EGS.Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26224902307610.20260812.130601.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|12/08/2026
|100.000,00
|LE THI KIM LOAN Chuyen tien ung ho MS 20262 214 chi le thi hoai#SP#020097048808121305562026u4q6984121.5390.30615.130556
|12/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15544232124.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#02009704050812130337202690LA076459.5390.18392.130337
|12/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15544150832.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai .CT tu 9775261325 NGUYEN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121257202026oywo962224.5189.85857.125656
|12/08/2026
|200.000,00
|6224VNIB02ZY5BAA.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260812.125253.003928176.HO NGOC DIEP.970441
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15543982203.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1iJL44XQ2.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.124303.213935224.TRAN THU TRA.970432
|12/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.214 Chi Le Thi Hoai#SP#020097048808121236002026ccjt903135.5189.65812.123536
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXDDX63.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224245082508.20260812.123311.19034012401011.VND-TGTT-TRAN NGOC MINH KHOA.970407
|12/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970405081212230520266W0S042471.5388.85617.122306
|12/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15543634221.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|50.000,00
|UH MS 2026. 215 Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121217412026owzn843035.5387.48937.121741
|12/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15543326699.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0141000766395 NGUYEN QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|10.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097040508121153102026BTXY007985.5189.78463.115310
|12/08/2026
|10.000,00
|6224IBT1kCXSZ8JG.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26224500093183.20260812.114547.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|12/08/2026
|500.000,00
|6224TPBVI2CMD5US.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.114324.82821982001.PHAM THI HANG.970423
|12/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.214#SP#0200970405081211402220267I7N041954.5189.85060.114022
|12/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15542897765.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|2.000,00
|6224IBT1fJ93S8A6.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260812.113355.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|12/08/2026
|100.000,00
|Ung ho LE THI HOAI MS 2026.214, ma GD 100000172036258#SP#0200970449081211325820260Dfb308734.5390.28953.113258
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXSBT8Y.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224491346574.20260812.112617.19030258853013.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXSYR5H.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224584050730.20260812.112121.88888789.NGUYEN THI THANH HUYEN.970407
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXSUYEV.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224024977478.20260812.111449.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
|12/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208121112532026EO4H412444.5388.86089.111234
|12/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15542399727.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15542381336.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0031000390282 BUI THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|200.000,00
|6224ABBKP2Y6MBIE.ung ho ms 2026 214 LE THI HOAI.20260812.110425.0431000101082.NGUYEN HOANG HA.970425
|12/08/2026
|50.000,00
|O5CH7K7BSSPE-Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208121101022026H7SG817141.5388.4353.110102
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15542220011.UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM.CT tu 9938824254 MAI THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|119.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208121041222026R96N862752.5189.74899.104058
|12/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15541926024.ung ho ms 2026.214 c Le Thi Hoai.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1iJLBNVJ7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 215 NGUYEN DUC DUY.20260812.103336.247529918.LE THI HOA.970432
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1iJLBRJZV.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260812.102523.144968824.NGUYEN THU TRANG.970432
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCX9TS22.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224480209866.20260812.102222.10220419765013.VND-TGTT-DUONG NGOC PHUONG.970407
|12/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15541539519.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1945957688 TRINH THI NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15541509101.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1056141770 NGUYEN VAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15541411953.ung ho MS 2026.214 ( Le Thi Hoai ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15541380643.ung ho MS 2026.213 ( anh Ngu van Manh ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCX9BNVT.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224007395518.20260812.095412.19036703177013.VND-TGTT-NGUYEN THI MY THUY.970407
|12/08/2026
|100.000,00
|6224MCOBQ21KGKY7.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.095045.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCX952M2.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224985090020.20260812.094907.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|12/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15541234644.ung ho MS 2026.214 ( c LE THI HOAI ).CT tu 2212016688 DO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808120938362026l1m7211819.5387.97718.093836
|12/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097041508120934052026DVan784855.5389.74485.093405
|12/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15541011839.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|20.000,00
|6224MSCBD29QG2L6.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.093309.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|12/08/2026
|200.000,00
|6224VNIB02ZYCDH3.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260812.092245.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
|12/08/2026
|50.000,00
|6224MCOBQ21KW33H.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).20260812.092210.03101010965538.HOANG VIET.970426
|12/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15540801515.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1iJLBKP83.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.091805.0348736603.VU BA KHOI.970432
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1iJLBKSFI.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260812.091641.101442403.NGUYEN THI KIM LIEN.970432
|12/08/2026
|100.000,00
|6224MSCBD29Q4IM2.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.091408.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1fJ9FFT5Z.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.091235.0986388899.VO TAT THANG.970431
|12/08/2026
|100.000,00
|6224VNIB02ZY1CUT.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.085847.268948888.BUI THI PHUONG.970441
|12/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141843699341.20260812.141843699341-0393831825_Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15540323296.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCX2HHH4.Ung ho MS 2026.214 Chi Le Thi Hoai FT26224370670037.20260812.084158.6984031984.TRAN MINH PHUONG.970407
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15540181016.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808120826442026mi18960148.5388.67682.082644
|12/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208120819552026VO6K545570.5387.40279.081931
|12/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15539960895.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|30.000,00
|6224IBT1kCX24BQ3.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224808094768.20260812.081733.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|12/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15539835937.ung ho ms 2026.214.CT tu 0371000446644 KIEU MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-120826-08:06:33 KTyn335968#SP#020097041608120806332026KTyn335968.5388.88813.080609
|12/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15539800531.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 9329754196 NGUYEN PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097041508120805042026i4tP474517.5388.84005.080504
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15539757405.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1021362292 TA DONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.215-be Nguyen Duc Duy#SP#0200970405081207565120266JQF045475.5388.52996.075627
|12/08/2026
|1.000.000,00
|6224IBT1iJLBIWKC.DUONG THI MINH THU chuyen tien ung ho ms 2026 209 bs Ngo Van Chien.20260812.074945.26709978.DUONG THI MINH THU.970432
|12/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI NA Chuyen tienung ho ho thanh phong#SP#020097041508120749342026MOe4425579.5390.26631.074934
|12/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15539381658.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15539376798.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15539367143.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15539332184.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0011004029955 DAO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|20.000,00
|6224IBT1kCX21IAR.DOAN BAO HAN ms 2026.214 Le Thi Hoai FT26224292604133.20260812.072811.4020507777.DOAN BAO HAN.970407
|12/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15539286045.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208120719022026SGFA506563.5387.17526.071838
|12/08/2026
|100.000,00
|6224TPBVI2CMZ8PP.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260812.070802.04146174601.TRAN THANH GIAU.970423
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15539013877.Chuyen tien ung ho ms 2026 215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508120705312026YwyT293300.5387.74037.070512
|12/08/2026
|500.000,00
|6224VNIB02ZLNK3Y.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.070207.190519869.NGUYEN ANH TAI.970441
|12/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208120659452026S4X0338874.5388.55952.065921
|12/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097042208120658322026OL6H645377.5189.53232.065833
|12/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042208120654162026C68F626275.5389.40393.065416
|12/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097042208120652362026BW21429711.5389.34981.065237
|12/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208120651112026V794575125.5388.31625.065112
|12/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208120650112026N3M0107024.5390.28545.064947
|12/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422081206491320260T0F561470.5388.26312.064914
|12/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208120647562026GLHH770195.5387.22502.064757
|12/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208120646172026H1ZB348176.5389.17772.064618
|12/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970422081206410620267P99424643.5387.5239.064042
|12/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15538696897.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|239.000,00
|MBVCB.15538662471.NNC ung ho Ms2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15538645605.ung ho ms 2026.214.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|2.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208120630142026LHQJ429856.5389.79134.063015
|12/08/2026
|300.000,00
|6224IBT1kCXC6VUL.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224031068708.20260812.062405.19036219309010.VND-TGTT-PHAM THI HANG.970407
|12/08/2026
|100.000,00
|6224SGTTH28TQ2N6.IBFT Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.062210.040106686868.TRAN THI NHAN.970403
|12/08/2026
|10.000,00
|6224IBT1kCXCEAWI.ung ho NCHCCCL FT26224295810304.20260812.061838.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|12/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15538541020.ung ho MS 2026.211.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15538539527.ung ho MS 2026.210.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|6224MCOBQ21KCNJF.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.061101.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXCK4T2.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224235784649.20260812.060937.19033126679013.VND-TGTT-VU NGOC ANH.970407
|12/08/2026
|500.000,00
|6224IBT1kCXC7AXT.Ung ho ms 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224978656206.20260812.055820.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXCGLNS.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224030860002.20260812.054621.19036744904019.NGUYEN DINH THI HOANG NHUNG.970407
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXCGQBG.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224222050901.20260812.052854.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|12/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970405081204165820263F6H025833.5189.56909.041658
|12/08/2026
|200.000,00
|6224SGTTH28TLHC7.IBFT Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.035946.0365780384.Nguyen Thi Kim Huong.970403
|12/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15538153129.ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1iJL5RGG9.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.022342.9190689.NGUYEN THI THANH LOAN.970432
|12/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15538139306.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0251002665395 PHAN HOANG TUONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15538117694.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0731000649262 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|6224TPBVI2CM8PM1.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai)...20260812.013848.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|12/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208120117182026CPDG576782.5387.77955.011654
|12/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXC8K9V.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224058735174.20260812.011213.19030604620020.VND-TGTT-NGUYEN TRAN UYEN PHUONG.970407
|12/08/2026
|60.260,00
|6224SGTTH28T2DR2.IBFT Ms2026.214.20260812.010120.060270986059.NGUYEN THANH NGUYEN.970403
|12/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 214#SP#020097042208112339392026SRYQ462587.5387.78324.233939
|12/08/2026
|100.000,00
|6223TPBVI2CMMT36.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260811.231150.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|12/08/2026
|100.000,00
|6223TPBVI2CMMF98.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260811.230952.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|12/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422081123003520262ONV477303.5390.12455.230012
|12/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208112257382026YXR7969552.5390.7323.225738
|12/08/2026
|200.000,00
|6223WBVNP2YNWHDU.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.225555.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|12/08/2026
|50.000,00
|6223BIDVE2DD7GC5.MS 2026.213.20260811.224245.1380527104.NGUYEN CHI PHONG .970418
|12/08/2026
|110.000,00
|MBVCB.15537437930.gd va cac con ungho MS2026.212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-110826-22:39:29 olIF972895#SP#020097041608112239292026olIF972895.5390.75158.223929
|12/08/2026
|250.000,00
|ung ho ms 2026.214 chi le thi hoai#SP#020097048808112238552026ohxa381896.5387.72799.223855
|13/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.216#SP#02009704050813225226202615SY079848.5189.92317.225226
|13/08/2026
|50.000,00
|6225TPBVI2CFSUDI.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260813.225001.04181560001.NGUYEN THI NGOC ANH.970423
|13/08/2026
|50.000,00
|6225TPBVI2CFSUGY.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.224916.04181560001.NGUYEN THI NGOC ANH.970423
|13/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15569116337.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCXZ2UAF.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26226308093756.20260813.224009.19021845760010.VND-TKTT-LE THI THUY GIANG.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCXZ2DMT.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226531008601.20260813.223916.19021845760010.VND-TKTT-LE THI THUY GIANG.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#02009704150813223743202674bB476876.5390.60002.223743
|13/08/2026
|500.000,00
|6225IBT1iJLZ4CI1.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.223659.76071616.LAM TOAN AN.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508132229332026NTRZ053361.5189.38459.222933
|13/08/2026
|20.000,00
|6225IBT1iJLZB88B.Ung ho MS 2026-216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.222734.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508132225282026A0CL047453.5389.27689.222529
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15568904376.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488081322182920267nh8847298.5388.8232.221830
|13/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808132210142026tduo832492.5189.82756.221014
|13/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15568772131.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.216#SP#020097048808132202532026fgkc817940.5189.58253.220228
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCX63SXF.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26226700155493.20260813.215606.19024370704012.VND-TGTT-NGUYEN BINH CONG.970407
|13/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208132153092026HC6L178893.5390.21522.215309
|13/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15568630174.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|700.000,00
|6225IBT1iJLZU7CK.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026210 2026211 2026212 2026213 2026214 2026215 2026216 moi ma so 100 K.20260813.215043.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15568607210.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1014476054 VO THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCX6HH7D.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26226220229759.20260813.214247.19034809089013.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15568433363.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142097199473.20260813.142097199473-0767336687_Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15568420032.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|6225IBT1iJLZIMGG.Ung ho NCHCCCL.20260813.213207.225325464.NGO KHANH LINH.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15568356786.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|88.000,00
|Ung ho NCHCCCL 0888056771 Bong Mai hy vong cac bac cac co cac chu som doan tu voi gia dinh. Mong cho tren dat nuoc ta nha nha deu ven tron#SP#020097042208132112412026VB07415129.5189.32619.211216
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15568048916.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0301000352754 LE BUI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15567917622.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15567894710.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208132053442026HJSZ363341.5390.27112.205345
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#0200970488081320293520260lnt538936.5390.75732.202935
|13/08/2026
|300.000,00
|6225SGTTH284RSCS.IBFT Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.201646.0333100762.NGUYEN THUY PHUONG THUY.970403
|13/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15567198754.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808132004282026783b439645.5387.4433.200403
|13/08/2026
|300.000,00
|6225MCOBQ21SEZE2.Ung ho MS 2026.16(Nguyen thi hoe).20260813.194905.03501015931165.PHAM THI ANH THU.970426
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1bJMEXBE3.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.194452.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15566647514.UNG HO MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCXEBB5C.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225905106032.20260813.193552.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1bJMEXURC.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.193140.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
|13/08/2026
|1.200.000,00
|6225IBT1iJL6L46L.Ung ho MS 2026 - 200 - 201 - 202.20260813.192734.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|13/08/2026
|1.200.000,00
|6225IBT1iJL6L8ZS.Ung ho MS 2026 - 197 - 198 - 199.20260813.192627.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15566330127.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|1.200.000,00
|6225IBT1iJL6LJDD.Ung ho MS 2026 - 194 - 195 - 196.20260813.192426.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|13/08/2026
|1.200.000,00
|6225IBT1iJL6H37F.Ung ho MS 2026 - 191 - 192 - 193.20260813.192323.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|13/08/2026
|1.200.000,00
|6225IBT1iJL6H6R4.Ung ho MS 2026 - 188 - 189 - 190.20260813.192218.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCXE2ITR.Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26225732717852.20260813.190457.19022372325016.VND-TGTT-PHAN NGOC XUAN QUYNH.970407
|13/08/2026
|20.000,00
|6225IBT1kCXE1FQ2.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225270060593.20260813.190118.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808131852572026g37m138099.5189.97143.185232
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808131851372026bjaw131898.5189.86626.185137
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808131850212026yeio125937.5189.76678.184956
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCXKR5PQ.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225446777730.20260813.184833.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.214 CHI LE THI HOAI-130826-18:36:03 nFt6238109#SP#020097041608131836032026nFt6238109.5388.67607.183603
|13/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.215 BE NGUYEN DUC DUY-130826-18:34:45 5tcI867120#SP#0200970416081318344520265tcI867120.5387.57438.183420
|13/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808131813362026ojuf952305.5387.3237.181336
|13/08/2026
|30.519,00
|6225IBT1iJL6PIQ2.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.180834.221194241.VU THI HUE.970432
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15564671859.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15564643225.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208131754192026QE2X501701.5389.58492.175420
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808131751422026y8ih846705.5388.37988.175142
|13/08/2026
|50.000,00
|6225IBT1kCXK96KK.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225101372601.20260813.174946.19030364801014.VND-TGTT-BUI THI KIEU OANH.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808131748202026ot7r829553.5390.12230.174820
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1iJL6MIS7.ZP262250640811 Trung Kien ung ho MS 2026.216.20260813.174603.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|13/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970488081317433320263188805244.5388.74445.174313
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970488081317422220265kpv799173.5388.64635.174222
|13/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15564094473.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142059853307.20260813.142059853307-0974773725_ung ho NCHCCCL
|13/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.216#SP#020097048808131725532026oetr715079.5189.33560.172533
|13/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508131720402026649O079500.5189.92777.172040
|13/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15563822373.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCX7ZGF6.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225806740444.20260813.171542.19029847127014.VND-TGTT-TRAN THI LE THUY.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15563709917.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1022170889 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|40.000,00
|6225IBT1iJL615W5.ung ho Ms 2026216.20260813.170629.98387568.NGUYEN THI THU TRANG.970432
|13/08/2026
|200.000,00
|6225TPBVI2CFQCNM.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.170054.39768725687.NGUYEN THI THANH THAO.970423
|13/08/2026
|30.000,00
|6225IBT1kCX75AIC.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26225707505970.20260813.165328.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCX7YW5J.Ung ho 2026.216 Nguyen Thi Hoe FT26225309085549.20260813.164935.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|13/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15563321068.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15563290403.2026.216( Nguyen Thi Hoe).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15563193630.ung ho?MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 9933766586 LY MY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCX78SXP.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225480699221.20260813.164216.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCX78Q2W.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225853625742.20260813.164139.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
|13/08/2026
|5.000,00
|6225VNIB02ZMB5RX.ung ho MS 2026.214 ( chi Le Thi Hoai ).20260813.163936.912281212.GIANG MY LINH.970441
|13/08/2026
|5.000,00
|6225VNIB02ZMBVBC.ung ho MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy ).20260813.163654.912281212.GIANG MY LINH.970441
|13/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970488081316345920268vx8483106.5389.51597.163500
|13/08/2026
|5.000,00
|6225VNIB02ZMBF5N.ung ho MS 2026.216 ( em Nguyen Thi Hoe ).20260813.163413.912281212.GIANG MY LINH.970441
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15563058814.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|6225TPBVI2CFLW4J.: Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.163211.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|13/08/2026
|30.000,00
|6225IBT1kCX7SU3E.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225920143748.20260813.162906.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15562933629.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097041508131610072026ZCuN746808.5387.87554.161007
|13/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508131609092026bG8S744111.5388.81711.160845
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15562678654.giup MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|6225IBT1kCXGNDNL.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225198199413.20260813.160512.19029523720669.VND-TGTT-NGUYEN THI GIANG.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.216-130826-15:55:43 bI10501331#SP#020097041608131555432026bI10501331.5388.95971.155518
|13/08/2026
|100.000,00
|6225ORCOQ21SYT3E.MS2026 216 Em Nguyen Thi Hoe.20260813.154830.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|13/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097044908131547032026Z8cG159683.5189.42751.154703
|13/08/2026
|5.000,00
|6225IBT1kCXGLMDB.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26225669926065.20260813.154638.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15562374570.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|6225TPBVI2C8PP1V.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.154517.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15562352543.ung ho ms.2026.216.CT tu 0111000366116 DUONG NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208131543252026S6MS747682.5387.21643.154326
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808131542522026vhm2294946.5388.17759.154227
|13/08/2026
|100.000,00
|6225MCOBQ21SLNNF.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.153833.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|13/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.15 BE NGUYEN DUC DUY-130826-15:34:07 3WIs572725#SP#0200970416081315340720263WIs572725.5389.66614.153407
|13/08/2026
|50.000,00
|6225IBT1kCXGKXKN.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225076380324.20260813.153226.19036793300013.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH LOAN.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208131532112026B0TI264057.5388.55180.153151
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCXGKTJS.Ung ho em Nguyen Duc Duy, MS 2026.215 FT26225589017571.20260813.153205.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808131530292026j2xf255032.5189.45000.153029
|13/08/2026
|15.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142044671596.20260813.142044671596-0869244729_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042208131530252026G874967423.5189.44829.153026
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208131528162026K5KY433088.5388.33119.152816
|13/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:maso2026.191 tran minh duc#SP#020097040508131527562026BNM0091796.5388.30250.152756
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970422081315273720264R93179821.5189.29184.152712
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131526522026YVUV780743.5390.24321.152652
|13/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.215#SP#0200970488081315234120260vst233739.5387.6254.152341
|13/08/2026
|50.000,00
|6225IBT1kCXG4IGX.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225198011275.20260813.151702.19028227146012.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15561977710.ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0021000465353 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15561949269.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0021000375284 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15561916016.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15561812131.Ung ho MS 2026.211 ( em Lo Thi Nhan).CT tu 0371000464067 NGUYEN THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|6225MCOBQ21X58ZS.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260813.150104.03101010965538.HOANG VIET.970426
|13/08/2026
|30.000,00
|ung ho nchcccl#SP#020097041508131458582026uvK5510089.5387.66860.145858
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1iJLE43CJ.Ung ho MS 2026216.20260813.145658.0912101010.VU THE ANH.970432
|13/08/2026
|150.000,00
|Ung ho ms 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe)#SP#020097041508131447212026ZsgU473956.5388.1736.144722
|13/08/2026
|50.000,00
|6225VNIB02Z1DVP5.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.144625.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|13/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe)#SP#020097041508131444582026A0Gg467249.5390.88194.144458
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15561561420.Ung ho MS 2026.216(Em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15561567426.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15561555774.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15561542129.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15561538388.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15561533972.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131439002026MFYT700960.5390.53997.143901
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15561527374.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe-130826-14:37:49 a7Cg685650#SP#020097041608131437492026a7Cg685650.5189.48256.143725
|13/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131437242026NDC4394739.5388.46163.143725
|13/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 216#SP#020097042208131435192026PF4G323468.5387.35279.143519
|13/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15561471896.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.215( be Nguyexn Duc Duy) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.215 BE NGUYEN DUC DUY-130826-14:31:08 E7sN244649#SP#020097041608131431082026E7sN244649.5389.12156.143044
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCXG28JS.tang MS 2026.214 - Le Thi Hoai FT26225760841970.20260813.143051.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.207 Hoang Thanh Tung#SP#020097040508131430272026J8DZ067820.5389.7985.143027
|13/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15561403403.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|30.000,00
|6225IBT1iJLEYBFW.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.142857.181031198.TRAN KHANH.970432
|13/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15561398187.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.210 Nguyen Van Luom#SP#020097040508131425402026QWM7051196.5387.82573.142540
|13/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.208 Ho Thanh Phong#SP#020097040508131424482026FQE4048220.5389.77988.142424
|13/08/2026
|50.000,00
|6225IBT1iJLEPN91.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.142411.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|13/08/2026
|500.000,00
|6225IBT1kCXG1CLX.ung ho ms2026.215 nguyen duc duy FT26225306640099.20260813.142227.2503202288.LUU THANH LAM.970407
|13/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508131419432026208E031091.5389.52089.141943
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCXGQV86.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225544975226.20260813.141130.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15561160805.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0511000453494 LE TRAN QUANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|6225MCOBQ21X6HR6.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.140842.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426
|13/08/2026
|250.000,00
|6225IBT1iJLE8EGU.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.140424.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCXARUS7.Ung ho NCHCCCL Van 0765042708 FT26225556136822.20260813.140408.19037973775016.VND-TGTT-HUYNH THI BICH VAN.970407
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCXAX3KW.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225297340154.20260813.140215.19030911392019.VND-TGTT-BUI NHAT HANG.970407
|13/08/2026
|250.000,00
|6225IBT1iJLE8YHZ.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260813.140213.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|13/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142035417318.20260813.142035417318-0358977497_Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1iJLE8SXN.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.135959.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048808131355542026q4g8988114.5189.31345.135554
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#0200970488081313541420267kbw984035.5390.22760.135414
|13/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131352172026UDUR225478.5388.12280.135218
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCXAF2VE.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.216 em nguyen thi hoe FT26225108819450.20260813.135121.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15560949813.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 9420703979 LE TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|6225VNIB02Z1XLCD.Nguyen Thi Hong ung ho MS 2026.204.20260813.134702.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|13/08/2026
|100.000,00
|6225VNIB02Z1VP1L.Dam Van Ton ung ho MS 2026.203.20260813.134608.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|13/08/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131342042026H4U1199180.5388.62886.134139
|13/08/2026
|100.000,00
|6225SGTTH28RXG2J.IBFT Ung ho MS 2026.216 - em Nguyen Thi Hoe.20260813.134009.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|13/08/2026
|2.000,00
|Vietcombank:0011002643148:THI CHANH THE chuyen tien#SP#020097040508131337382026CP5K002563.5387.41304.133714
|13/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970405081313361920267H2K099046.5189.35248.133619
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1iJLEVG5N.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.133554.0936345589.TA THI NGOC LIEN.970432
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15560783763.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1aWRAA27M.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.133340.01100013658029.PHAM THI HAI YEN.970440
|13/08/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026. 216 nguyen thi hoe#SP#020097042208131333082026DJ0N433254.5387.18839.133308
|13/08/2026
|25.000,00
|6225IBT1kCXA6ITX.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225341930070.20260813.133220.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|6225ORCOQ21XN74S.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.133211.0948119669.DINH DUC NGHIEP.970448
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15560744497.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15560740794.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15560728615.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|500.000,00
|6225IBT1kCXAE5TM.TRINH THANH HA ung ho MS 2026.215 em Nguyen Duc Duy FT26225077826814.20260813.132856.19022731463012.VND-TGTT-TRINH THANH HA.970407
|13/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15560719323.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|500.000,00
|6225IBT1kCXAEWXP.TRINH THANH HA ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26225558703073.20260813.132711.19022731463012.VND-TGTT-TRINH THANH HA.970407
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15560708027.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097040508131326212026NVNC072895.5189.86489.132622
|13/08/2026
|10.000,00
|6225IBT1kCXAKG3C.ung ho ms 2026.216, em Nguyen Thi Hoe, chuc em va gia dinh binh an FT26225306427068.20260813.132526.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|13/08/2026
|2.000.000,00
|6225BIDVE2DPMXKK.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS 2026.216 EM NGUYEN THI HOE.20260813.132502.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|13/08/2026
|100.000,00
|6225SGTTH28RVV9Y.IBFT unghomaso 2026.216.20260813.132148.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15560656014.MS 2026.216 mong em Nguyen Thi Hoe som dc phau thuat va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#0200970405081313185820267EAR054188.5390.50641.131858
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCXAG3Z4.Ms 2026 216 em Nguyen Thi Hoe FT26225609801852.20260813.131838.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|13/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097041508131318202026vaDR241352.5390.47607.131820
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCXAGD18.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225424249290.20260813.131558.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|13/08/2026
|50.000,00
|6225IBT1kCXAGDJL.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225297170550.20260813.131558.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|13/08/2026
|50.000,00
|6225IBT1kCXAACM2.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26225900139309.20260813.131131.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|13/08/2026
|500.000,00
|6225VNIB02Z1EDHT.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.131054.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCXA47W7.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26225698335506.20260813.130934.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.216 Em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808131308102026nhp0876889.5189.98379.130750
|13/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142030153250.20260813.142030153250-0899891178_MS2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15560498884.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|300.000,00
|6225IBT1iJLE95YI.Ung ho MS 2026 215.20260813.130703.126514662.DAO DANG HUY.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|6225VNIB02Z1E4JK.Dam Van Hieu ung ho MS 2026.216.20260813.130701.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|13/08/2026
|20.000,00
|PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131305382026DSRA806256.5390.85156.130538
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15560469179.Ung ho MS2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15560435724.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026,215 BE NGUYEN DUC DUY.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15560394205.ung ho ms 2026.216.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCXAP4CL.ms2026.215 nguyen duc duy FT26225588430465.20260813.125406.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCXAUQ57.ms2026.216 nguyen thi hoe FT26225263608758.20260813.124828.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|6225SHBAP2YPTNE7.ung ho Ms 2026.215.20260813.124434.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
|13/08/2026
|150.000,00
|6225IBT1kCXAMICF.Ung ho MS 2026.215 Nguyen Duc Duy FT26225131497510.20260813.123859.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407
|13/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208131234412026ZSPR202005.5389.22944.123442
|13/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808131222292026d4qc759011.5388.52077.122204
|13/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097040508131217582026X6KX081779.5388.24283.121758
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1iJLEQBT8.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 215 nguyen duc duy.20260813.121745.111555222.VU THI THU THAO.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1iJLEQ9IG.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 214 le thi hoai.20260813.121518.111555222.VU THI THU THAO.970432
|13/08/2026
|50.000,00
|6225IBT1kCXAJQZB.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225631699953.20260813.121318.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15559736491.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho em Mua a Son. ms 2026. 201.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15559725603.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho be ho thanh phong .ms 2026.208.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15559689202.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho Bac si . Ngo van chien.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|40.000,00
|6225IBT1kCX4N951.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26225623317893.20260813.120513.19037375690014.VND-TGTT-HOANG TIEN TUAN.970407
|13/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15559571530.BUI NGOC DIEP ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000427431 BUI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808131156182026axqe669925.5390.83456.115618
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15559439156.ung ho ms 2026.216.CT tu 0391000981685 VUONG MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|10.566,00
|6225IBT1kCX4H7CJ.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26225600708353.20260813.114646.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|13/08/2026
|300.000,00
|6225IBT1kCX46FXC.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225731645171.20260813.114157.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
|13/08/2026
|50.000,00
|6225VNIB02Z18TGB.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.114151.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15559170089.Chia se den nhung cuoc doi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/08/2026
|5.668,00
|Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508131127572026IZHU065061.5390.87629.112757
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15559018157.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1049803393 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCX4PV1D.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225028023181.20260813.111214.10223387931012.VND-TGTT-NGO MONG THI TUONG VI.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe)#SP#020097041508131109272026MvpQ723920.5189.64934.110927
|13/08/2026
|38.888,00
|6225IBT1kCX48CP5.uh ms 2026.216 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26225525756904.20260813.110607.6655789888.PHAM NGOC TU.970407
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15558720377.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.216 ( em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808131102392026qgz0466239.5189.22189.110240
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1iJLKK1F4.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 216 NGUYEN THI HOE.20260813.105124.247529918.LE THI HOA.970432
|13/08/2026
|99.999,00
|QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#02009704150813105045202644Fx656200.5189.47739.105020
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCX49ZI3.Ung ho MS 2026.215 chuc be mau khoe FT26225502001212.20260813.105017.3193555555.BUI THUY LINH.970407
|13/08/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.216 EM NGUYEN THI HOE-130826-10:49:28 2VAV729992#SP#0200970416081310492820262VAV729992.5387.39567.104928
|13/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15558484469.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|500.000,00
|TRINH THI THANH HUYEN MS2026.212 DINH THI THAM-130826-10:42:38 lO4R656397#SP#020097041608131042382026lO4R656397.5387.98880.104238
|13/08/2026
|500.000,00
|TRINH THI THANH HUYEN MS2026.207 HOANG THANH TUNG-130826-10:41:23 1T3P702132#SP#0200970416081310412320261T3P702132.5390.92149.104123
|13/08/2026
|2.000,00
|6225IBT1fJ9RPYQU.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.103857.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15558366420.MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy).CT tu 9919383366 DO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM THI LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508131032432026L8MB098340.5189.42096.103218
|13/08/2026
|100.000,00
|6225MCOBQ21XG1XP.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.102657.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426
|13/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040508131026272026JVRF067278.5389.5438.102627
|13/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15558203298.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0621003880429 MAI THI HONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508131024532026LQT8059568.5388.95705.102453
|13/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508131023522026R7VP054518.5390.91053.102353
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1iJLK4VB3.Ung ho MS 2026 214 chi Le Thi Hoai.20260813.102307.28437854.NGUYEN NGOC DUC.970432
|13/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970405081310222320265TAL047170.5189.81945.102223
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808131021402026gqxi321620.5389.78132.102140
|13/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970405081310212320269FML042174.5388.76345.102123
|13/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704050813102016202671IX036573.5387.70558.101951
|13/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131019372026DKFU684994.5387.66743.101938
|13/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#0200970422081310144920260IDL607741.5390.40201.101450
|13/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15558022378.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|22.686,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.215 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508131003342026AYU5055995.5387.76608.100310
|13/08/2026
|500.000,00
|6225IBT1aWRA1H53.ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260813.095838.1067041030297.DINH THI NGOC CHAM.970430
|13/08/2026
|500.000,00
|6225TPBVI2C84TLL.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.095753.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
|13/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#02009704220813095226202600NR869709.5389.17468.095226
|13/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208130947502026WWLJ487095.5387.93318.094726
|13/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808130947102026pimk204580.5388.90328.094710
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15557597932.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 9271017939 LE DUY KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|6225TPBVI2C8RY74.NGUYEN THI THUY chuyen tien Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260813.093325.01864043301.NGUYEN THI THUY.970423
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1iJLKICBD.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260813.092849.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808130924262026kmxk130820.5387.79431.092426
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15557384313.Ung ho NCHCCCL + Tran Canh + 0334098095.CT tu 0291000335450 TRAN DUC CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1iJLKV3HE.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.091920.267299242.PHAM HONG TAM.970432
|13/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970405081309182520260B0I043133.5390.52432.091825
|13/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15557246154.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|6225MCOBQ21X4XQ2.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.091222.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|13/08/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026 216 EM NGUYEN THI HOE-130826-08:59:57 0Mpt667991#SP#0200970416081308595720260Mpt667991.5390.72773.085957
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15557038226.Ung ho MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|300.000,00
|6225IBT1kCXB1MP4.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26225795598377.20260813.085813.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|13/08/2026
|300.000,00
|6225IBT1kCXB1QIQ.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225473212373.20260813.085718.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208130857182026IMOQ453311.5387.62265.085718
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15557011770.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0611001894933 LE HA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15556978278.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.215( be Nguyen Duc Duy).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15556976778.Ung ho MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|Tran Thi Hong UH MS 2026.216#SP#020097048808130851092026f0s5025569.5189.37501.085109
|13/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15556910724.UNG HO 2026.212 ( BA DINH THI THAM ).CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15556893469.UNG HO MS2026.213 ( ANH NGU VAN MANH ).CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15556870152.UNG HO MS2026.215 ( BE NGUYEN DUC DUY ) .CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15556850579.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1017030765 DOAN THI NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15556845888.UNG HO MS 2026.216 ( EM NGUYEN THI HOE ) .CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.214#SP#0200970405081308363720264RNL053137.5390.80673.083638
|13/08/2026
|100.000,00
|6225MCOBQ21XTSJF.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.083355.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|13/08/2026
|150.000,00
|6225SHBAP2YPQVC1.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.215 be Nguyen Duc Duy.20260813.083048.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1iJLK1IRT.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.082823.176936851.MAI THU HA.970432
|13/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15556633511.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|25.000,00
|6225TPBVI2C8FG1K.MS 2026.215 hungnt6.20260813.082557.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|13/08/2026
|50.000,00
|6225IBT1iJLKJXLI.ZP262250141940 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.082458.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1iJLKJ38J.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.082437.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|6225TPBVI2C8F4LC.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260813.082337.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|13/08/2026
|100.000,00
|6225TPBVI2C8F8A9.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260813.082033.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808130819352026vnv3926213.5388.17509.081910
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15556495179.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|6225IBT1iJLKWZRA.ZP262250137520 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.081528.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|13/08/2026
|10.000,00
|6225TPBVI2C88HGH.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260813.081201.02531356601.NGUYEN HANG NGA.970423
|13/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097041508130811402026BVjv135101.5388.89454.081140
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCX57EFU.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225244200004.20260813.081119.19025336675026.VND-TGTT-TRAN NGOC ANH.970407
|13/08/2026
|10.000,00
|6225TPBVI2C889DI.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260813.081101.02531356601.NGUYEN HANG NGA.970423
|13/08/2026
|10.000,00
|6225TPBVI2C88SXA.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.081006.02531356601.NGUYEN HANG NGA.970423
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808130807012026y1jp885904.5390.71689.080701
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15556361074.ung ho MS 2016.215.CT tu 0371000446644 KIEU MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808130806352026jtbs884579.5389.69991.080610
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808130806012026wh0w882778.5389.69126.080601
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCX5A716.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225232322638.20260813.080456.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097040508130802532026H91P099378.5387.57464.080253
|13/08/2026
|1.000.000,00
|6225IBT1aWR4FAB5.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.080204.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCX544RQ.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225270979427.20260813.080141.19029537311011.VND-TGTT-DO HONG NGAN.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|6225TPBVI2C881QE.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.080037.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1aWR4FU1Y.ung ho MS 2026.216 em nguyen thi Hoe.20260813.075900.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1aWR4FD52.ung ho MS 2026.215 be nguyen duc Duy.20260813.075644.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|13/08/2026
|500.000,00
|6225IBT1kCX5YXAA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26225390092320.20260813.075327.13820582729014.VND-TGTT-NGUYEN THUY HANG.970407
|13/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15556207147.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15556161941.Ung ho MS 2026.216( Nguyen Thi Hoe).CT tu 0711000297810 LE MANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208130746522026B3MP923703.5189.2427.074652
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15556073787.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15556000248.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.214 ( chi Le Thi Hoai).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|6225IBT1iJL7XMJT.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.073623.165745779.NGUYEN PHAM QUOC HUNG.970432
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15555964212.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.213 ( anh Ngu Van Manh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15555921449.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|10.000,00
|6225IBT1aWR4L2NE.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,212 (Ba Dinh Thi Tham).20260813.072327.0339306897.VU DUC TU.970437
|13/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15555784717.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|1.000.000,00
|6225SGTTH28RLUND.IBFT Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.071258.040105186659.NGUYEN XUAN QUYEN.970403
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1fJ9RQ7V2.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.071108.0986388899.VO TAT THANG.970431
|13/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.216-em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508130706592026CJ09050150.5387.70523.070659
|13/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MA VAN TUAN Ung ho 2026.214#SP#02009704050813065821202646D0014170.5189.44922.065821
|13/08/2026
|500.000,00
|6225IBT1kCX5QX1P.Ung ho MS 2026.215 Nguyen Duc Duy FT26225244029629.20260813.065801.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1iJL7HX8S.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260813.065007.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCXYRAN5.Ung ho MS 2026.215 Be Nguyen Duc Duy , chuyen khoan truoc do cung ung ho be Duy FT26225003070390.20260813.064656.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCXYRV5V.TRAN QUANG BACH FT26225769181454.20260813.064524.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1iJL7HDXB.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.064149.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|13/08/2026
|200.000,00
|6225TPBVI2C8BP7S.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260813.063702.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
|13/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15555277024.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15555251286.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15555248782.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1iJL7ZB7I.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.063148.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15555225400.Ung ho MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15555184356.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.213 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.215 BE NGUYEN DUC DUY-130826-06:26:24 Ky63991145#SP#020097041608130626242026Ky63991145.5189.66276.062600
|13/08/2026
|60.000,00
|MBVCB.15555154405.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15555091413.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15555064560.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15555005422.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15554992262.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|500.000,00
|6225IBT1kCXYZWJJ.Ung ho ms 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26225795000425.20260813.055100.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|13/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15554961911.Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097040508130546032026SLNP012397.5389.6713.054539
|13/08/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970488081305345320266uwm522040.5390.98100.053453
|13/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808130511112026r9fj513388.5189.84159.051112
|13/08/2026
|100.000,00
|6225MSCBD29CXHE5.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.050431.0912926247.NGUYEN THI MY TRAN.970422
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15554855150.Ung ho MS 2026.215 (Be Nguyen Duc Duy).CT tu 0451000304114 PHAM NGOC SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097041508130438042026o4AV653884.5189.73066.043804
|13/08/2026
|200.000,00
|6225MCOBQ21X1EGK.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.043620.6606041991.HOANG TUAN VU.970426
|13/08/2026
|100.000,00
|6225MSCBD29CXAZQ.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.042822.378868868888.TRINH THI NUONG.970422
|13/08/2026
|300.000,00
|6225IBT1iJL7736F.Ms 2026-215 uh be Nguyen Duc Duy.20260813.040736.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|13/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970422081303073720269L0J739389.5388.43128.030738
|13/08/2026
|3.000.000,00
|6225VNIB02ZB8VC8.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260813.030313.615704060068003.LE HA THU NGAN.970441
|13/08/2026
|100.000,00
|6225SGTTH28ZPFW8.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026 214 chi Le Thi Hoa.20260813.030241.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
|13/08/2026
|100.000,00
|ungho ms2026.208 be ho thanh phong#SP#020097048808130256442026vuks496303.5387.39257.025645
|13/08/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208130249252026CZKP744136.5189.36963.024926
|13/08/2026
|168.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208130204072026KQAE137723.5387.21146.020407
|13/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097041508130105582026O1Jc602417.5189.90463.010558
|13/08/2026
|100.000,00
|VTRUC Chuyen tien Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808130036482026mb2t467069.5387.67986.003648
|13/08/2026
|50.000,00
|TRUC Chuyen tien Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808130035022026etfe466421.5388.66861.003502
|13/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DANG THI THOM chuyen tienung ho MS 2026215 be Duc Duy#SP#020097040508130007382026624C034948.5388.40624.000738
|13/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXYVPAG.Ung ho Ms 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26225803359810.20260812.234210.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|13/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXYVQB1.UH MS 2026.213 A Ngu Van Manh FT26225733640201.20260812.233847.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|13/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXYDBUA.Ung ho MS 2026.214 FT26225360253102.20260812.233449.19037897504016.VND-TGTT-LE THI HONG HANH.970407
|13/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan-120826-23:32:40 88vQ577202#SP#02009704160812233240202688vQ577202.5389.94339.233216
|13/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS.2026.212 BA DINH YHI THAM-120826-23:31:03 rk71643168#SP#020097041608122331032026rk71643168.5387.92005.233103
|13/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy-120826-23:26:37 wK6j443620#SP#020097041608122326372026wK6j443620.5387.83867.232613
|13/08/2026
|119.000,00
|6224IBT1iJL7UE97.MS 2025282 em Bui Thi Mua.20260812.232247.218492789.VO THI HONG QUYEN.970432
|13/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1d1YMKW47.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260812.231658.97042292Qb851ea000000000492315.MBBANK IBFT.970422
|13/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15554237831.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0021001668896 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808122308102026mspq404609.5387.48742.230750
|13/08/2026
|20.000,00
|ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#02009704220812230806202672NY829361.5189.48703.230742
|13/08/2026
|100.000,00
|DOAN THI THU HUONG chuyen tien#SP#020097042208122305532026QIGU275333.5388.44595.230534
|13/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXYC2CY.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26225889335217.20260812.230546.19032423240555.VND-TGTT-TONG THU TRANG.970407
|13/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15554131945.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15554101815.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15554092945.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1016013070 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15554093383.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|500.000,00
|6224SGTTH28ZNGNY.IBFT ung ho MS 2026.214. chi Le Thi Hoai.20260812.225401.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15554091879.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15554090394.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15554088868.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15554087412.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15554086083.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15554084290.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15554072785.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15554064867.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0381000546491 NGUYEN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXYQ7KY.ung ho MS 2026.215 FT26225999892333.20260812.224647.19032617409011.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUANG AN.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXYQ1WR.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225259234846.20260812.224406.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/08/2026
|150.000,00
|6224IBT1kCXPNXX2.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26225719842402.20260812.224321.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#02009704150812224316202689Aw484143.5189.91058.224317
|13/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXPNHZR.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26225493668304.20260812.224236.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXPNE28.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26225904258442.20260812.224205.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15554006004.ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0011004224924 LE THI THUY BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2026
|200.000,00
|6224IBT1kCXPN87W.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26225707509770.20260812.224036.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/08/2026
|100.000,00
|6224IBT1kCXPNM2Q.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26225077872930.20260812.224015.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|14/08/2026
|300.000,00
|6226IBT1kCRW56LX.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26227826203281.20260814.223753.19034311529016.VND-TGTT-LUU KIM DUNG.970407
|14/08/2026
|50.000,00
|6226IBT1iJLFFF83.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.223138.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1kCRWUR4R.Ung ho ms 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26227273380900.20260814.222424.19030281229998.VND-TGTT-TRAN YEN NGOC.970407
|14/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15584890336.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0021001775936 DO QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15584867810.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0021001775936 DO QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|35.000,00
|MBVCB.15584817174.MS 2026.216.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1kCRWIVFW.Ung ho gia dinh ong Nguyen Van Thao, MS 2026.217 FT26227308091350.20260814.221246.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|14/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15584676379.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.217 gia dinh ong nguyen van thao.#SP#020097042208142156302026YRPZ326602.5389.45818.215630
|14/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15584598499.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15584554436.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011004134588 TONG THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1bJM6VZFG.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.215005.00028888.LAM THANH VO.970427
|14/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15584366995.Ung Ho NCHCCCL - Bui Thi Le Duyen - 0966399035.CT tu 0301000410161 BUI THI LE DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15584231386.UNG HO MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15584179440.UNG HO MS 2026.217 ( gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15584123893.UNG HO MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1iJLFGXVW.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260814.211804.169301988.NGUYEN DIEU HOA.970432
|14/08/2026
|100.000,00
|6226SGTTH28WW56U.IBFT Ung ho ms 2026.215.20260814.211023.0631113939.Le Quang Phuc.970403
|14/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097041508142109332026YzA9554667.5390.31928.210933
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1kCRQZUKY.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26226406071637.20260814.210608.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
|14/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15583806175.Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15583771350.ung ho 2026.215 be nguyen duc duy.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|110.000,00
|MBVCB.15583153164.gd va cac con ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|110.000,00
|MBVCB.15583052089.gd va cac con ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|50.000,00
|6226IBT1iJLFV9X2.ZP262260789170 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.200109.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|14/08/2026
|100.000,00
|6226VNIB02ZJERGH.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.195823.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
|14/08/2026
|517.711,00
|6226SGTTH28WT2IY.Remitly transfer R30784820592.20260814.194741.010001882851.Truong Son.970403
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15582421314.Ung Ho 2026.217 ( gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|10.566,00
|6226IBT1kCXNHIVH.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226298355018.20260814.193809.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|14/08/2026
|100.000,00
|6226SGTTH28WF4EA.IBFT ung ho ms 2026.216.20260814.192904.040062272394.LE THI MY HANH.970403
|14/08/2026
|10.000,00
|6226IBT1kCXNKKJK.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226675080770.20260814.192857.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|14/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097041508141927252026RUjp991668.5389.88783.192725
|14/08/2026
|70.000,00
|MBVCB.15581632057.gd va cac con ung ho MS 2026.217 gd ong Nguyen Van Thao.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1kCXNVVK3.Uh gd ong thao FT26226357257250.20260814.185645.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15581162793.MS 2026.217.CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15581047228.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097040508141808072026GDZJ083069.5189.20591.180807
|14/08/2026
|100.000,00
|6226VNIB02ZJ2CS9.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - Ung ho MS 2026 217 ong Nguyen Van Thao.20260814.180114.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|14/08/2026
|50.000,00
|6226ASCB02ZF5VM4.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao-140826-17:56:32 6226ASCB02ZF5VM4.20260814.175633.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|14/08/2026
|100.000,00
|6226TPBVI2CJIE7M.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.172415.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15579299842.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|600.000,00
|6226IBT1kCXXF3EG.ung ho ma so 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226636742442.20260814.171216.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|14/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.217 Gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#02009704880814170058202693q4270718.5189.10141.170058
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15578909264.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15578898568.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15578697361.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|10.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508141646522026YVMO034134.5189.6322.164652
|14/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15578596349.?Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|68.000,00
|MBVCB.15578430923.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|6226TPBVI2CJ3LJH.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260814.163301.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423
|14/08/2026
|200.000,00
|6226TPBVI2CJ9PDH.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.163149.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423
|14/08/2026
|500.000,00
|6226IBT1fJSWUVDW.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.162841.0131436868008.NGUYEN TIEN TRUNG.970438
|14/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15578200134.TRAN DO NIN chuyen tien ung ho ms 2026.217 gd ong Nguyen Van Thao.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970488081416073520260m17015142.5389.40197.160735
|14/08/2026
|108.000,00
|MBVCB.15577915949.Ung ho MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy)..CT tu 0011001220879 PHAM HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15577776239.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026217.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/08/2026
|50.000,00
|6226IBT1iJLTQ9NI.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260814.155200.165745779.NGUYEN PHAM QUOC HUNG.970432
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1kCX3FAX7.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226500983503.20260814.154459.19036052215019.NGUYEN THE TIEN.970407
|14/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15577384411.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142191992226.20260814.142191992226-0772092438_Ung ho NCHCCCL Thuong 2438
|14/08/2026
|100.000,00
|TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so2026 215 be duy#SP#020097042208141502312026OXY4304558.5389.12038.150231
|14/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970405081414564920269AF7033696.5189.75957.145650
|14/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.217 GD ong Nguyen Van Thao#SP#0200970422081414560620269R41559771.5387.72102.145606
|14/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097048808141446132026h5tx702734.5189.11160.144613
|14/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1kCX3VHP9.MS2026.217 gia dinh ong nguyen van thao FT26226868731032.20260814.144449.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
|14/08/2026
|50.000,00
|6226IBT1kCX32BSZ.MS 2026.217 FT26226377151603.20260814.143033.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|14/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142186074289.20260814.142186074289-0342029208_Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097044908141426592026aQP3411442.5387.96032.142659
|14/08/2026
|100.000,00
|6226TPBVI2CJWH9Z.ung ho NCHCCCL Huyen 0357232556.20260814.142648.02906671001.NGUYEN THI KHANH HUYEN.970423
|14/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097048808141425092026x3ta631985.5389.84681.142449
|14/08/2026
|50.000,00
|6226ORCOQ219XVEJ.LOC HO TRO MS2026.217 NGUYENVANTHAO.20260814.142258.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|14/08/2026
|1.000.000,00
|6226IBT1kCX3QZLY.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226880021110.20260814.141420.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
|14/08/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970422081413592120269RY1962256.5390.43235.135856
|14/08/2026
|20.000,00
|6226IBT1kCXF3MJL.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26226207000402.20260814.135820.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/08/2026
|10.000,00
|6226IBT1kCXFFRA5.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226437744144.20260814.135706.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/08/2026
|50.000,00
|6226MCOBQ219VR4C.Ung ho ms2026.216 nguyen thi hoe.20260814.135656.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|14/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15576129644.Bibun ung ho Ms 2026.217 ( Gia dinh ong Nguyen Van Thao) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|6226SGTTH28UE2WJ.IBFT Ung ho MS 2026.217 - gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.135503.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|14/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15576084702.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|50.000,00
|6226MCOBQ219KFF7.Ung ho ms2026.217 nguyen van thao.20260814.135112.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|14/08/2026
|1.000.000,00
|TRAN KHANH THAO UNG HO MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN#SP#020097048808141347082026tevo519869.5388.80450.134708
|14/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15575990905.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-217.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|5.000,00
|6226VNIB02ZF22G7.ung ho MS 2026.217 ( gia dinh ong Nguyen Van Thao ).20260814.134403.812281212.GIANG MY LINH.970441
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15575879378.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.217 (nguyen van thao).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142180181854.20260814.142180181854-0917084975_Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|14/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142180059639.20260814.142180059639-0917084975_Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|14/08/2026
|300.000,00
|6226IBT1kCXFESLV.Uho ma so 2026.217 gia dinh ong nguyen van thao FT26226000465716.20260814.133154.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|14/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142180070083.20260814.142180070083-0917084975_Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|14/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142179920562.20260814.142179920562-0917084975_Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|14/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao)#SP#020097041508141329272026ot2h270104.5387.94209.132902
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1kCXFKU9R.Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226437637972.20260814.132839.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|14/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142179673397.20260814.142179673397-0917084975_Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1kCXFKJ1T.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226243059104.20260814.132724.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|14/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142179553454.20260814.142179553454-0917084975_Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|14/08/2026
|300.000,00
|6226IBT1kCXF7TYI.MS 2026. 217 FT26226369683855.20260814.132632.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|14/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097042208141326082026DSTQ802796.5387.77160.132609
|14/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1kCXF7B8Q.Ung ho NCHCCCL DAO 0888125272 FT26226359185425.20260814.132517.19038034613018.VND-TGTT-TRAN THI DONG DAO.970407
|14/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15575729581.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1kCXFG7LS.Ung ho MS2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26226770557033.20260814.132156.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|14/08/2026
|200.000,00
|6226TPBVI2CJRHUB.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.132130.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|14/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15575703168.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970488081413201820262tgd450768.5388.48332.132018
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15575709349.ung ho MS 2026.217 ong Nguyen Van Thao.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15575691915.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15575689148.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15575680475.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15575642496.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|300.000,00
|6226IBT1kCXF4W9P.Ung ho MS 2026.217 gd ong Nguyen Van Thao FT26226147015165.20260814.131151.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|14/08/2026
|50.000,00
|6226IBT1kCXFBMBM.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226923860000.20260814.130903.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|14/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970488081413052220266xfg413220.5389.73609.130523
|14/08/2026
|50.000,00
|6226IBT1aWR7TQ81.UNG HO MS 2026215 BE NGUYEN DUC DUY.20260814.124451.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
|14/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao-140826-12:29:22 yvLi453511#SP#020097041608141229222026yvLi453511.5189.79460.122857
|14/08/2026
|50.000,00
|6226TPBVI2CJJW9G.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260814.121423.00680327001.TRAN THI THO.970423
|14/08/2026
|50.000,00
|6226IBT1kCXTX1N8.ung ho MS 2026.208 FT26226786560705.20260814.120159.19033215538024.VND-TGTT-CHU THI BICH.970407
|14/08/2026
|10.000,00
|6226IBT1kCXT3VEQ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26226146490231.20260814.115931.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1iJLL12L1.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260814.115513.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
|14/08/2026
|200.000,00
|DANG THI THANH TUYEN UH MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808141150182026fyrn178328.5389.37236.114953
|14/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao-140826-11:23:09 4YWy703244#SP#0200970416081411230920264YWy703244.5388.48966.112244
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15573926779.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0021001690270 HOANG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15573862531.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970488081411130220266l4d026083.5189.80910.111302
|14/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808141112342026sn1v024199.5389.77488.111234
|14/08/2026
|100.000,00
|6226SHBAP2Q2GAJM.Ung ho chau Nguyen Thi Hoe.20260814.111150.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15573823154.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0591000221292 PHAM VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1iJLHT4FD.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 217 NGUYEN VAN THAO.20260814.105701.247529918.LE THI HOA.970432
|14/08/2026
|2.000,00
|6226IBT1fJSQ7D57.Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).20260814.104856.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|14/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe-140826-10:40:53 qknK069488#SP#020097041608141040532026qknK069488.5189.73667.104054
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15573329352.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1015650036 NGUYEN NANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15573208010.Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|15.000,00
|6226IBT1iJLH65UL.nam phong va xuan thang tu thien.20260814.102802.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|14/08/2026
|1.200.000,00
|6226IBT1iJLH69YB.Ung ho MS 2026 - 209 - 210 - 211.20260814.102553.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|14/08/2026
|1.200.000,00
|6226IBT1iJLH6WLX.Ung ho MS 2026 - 206 - 207 - 208.20260814.102454.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|14/08/2026
|1.200.000,00
|6226IBT1iJLHEXVU.Ung ho MS 2026 - 203 - 204 - 205.20260814.102358.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|14/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970488081410191820261hgx821428.5388.44379.101918
|14/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15572797829.ung ho ms 2026.217 (gia dinh Nguyen Van Thao).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1kCXL7EW9.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226055104580.20260814.095611.19020992706017.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUAN.970407
|14/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097042208140946032026GBAA545970.5387.53483.094538
|14/08/2026
|70.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097042208140937082026ZKTF588054.5388.6505.093708
|14/08/2026
|33.000,00
|MBVCB.15572366956.NGUY PHAN KHANH LINH chuyen tien ung ho ms 2026.215.CT tu 1058382853 NGUY PHAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#0200970405081409273520266Y1L005732.5390.57694.092735
|14/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1fJSQPFPT.Ung ho MS 2026.216.20260814.092552.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406
|14/08/2026
|50.000,00
|6226MCOBQ219BPF7.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260814.092517.03101010965538.HOANG VIET.970426
|14/08/2026
|100.000,00
|6226MCOBQ219BPVR.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.092447.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|14/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2016.217.- gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970405081409150420263730053976.5189.99335.091504
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15571998047.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0861000047611 NGUYEN THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208140856332026JEKD526952.5389.15157.085609
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1kCXHF5IQ.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226039807960.20260814.083716.19029915676013.VND-TGTT-NGUYEN HONG NHUNG.970407
|14/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#02009704880814083422202688il455328.5388.22976.083422
|14/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808140832422026pzgj449909.5389.16929.083242
|14/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097048808140828062026gmgu435025.5388.21.082806
|14/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1iJLHSFCG.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.082209.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|14/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808140820002026fcgd409099.5387.68364.082000
|14/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15571384323.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15571290504.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1aWR79RW7.ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260814.080820.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|14/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15571285899.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1aWR79F6C.ung ho MS 2026.217 gia dinh ong nguyen van thao.20260814.080717.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|14/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1kCXH5T2J.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26226712795831.20260814.075630.19033126679013.VND-TGTT-VU NGOC ANH.970407
|14/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15571124817.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.215.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15571113872.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.214.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|6226SHBAP2Y5H57D.UH MS2026 126 em Nguyen thi hoe.20260814.074754.1012350323.TRAN VAN BINH.970443
|14/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15570984505.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.217 (gia dinh Nguyen Van Thao).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#02009704220814073758202697L2698714.5390.18892.073734
|14/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808140725262026r812235053.5389.77148.072501
|14/08/2026
|28.000,00
|6226IBT1aWR7CDWG.Ung ho MS 2026 214 chi Le Thi Hoai.20260814.072352.0918708999.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|14/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15570567903.Ung ho MS 2026.217 - Gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 1937660383 NGUYEN VAN DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|50.000,00
|6226IBT1kCXHWDRV.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26226826091312.20260814.065237.3377820320.TRAN THI NGUYET.970407
|14/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien ng ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097048808140651002026dl4b134594.5389.74365.065100
|14/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808140648592026v2qp129493.5189.69090.064859
|14/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808140647512026nef7126762.5390.65479.064751
|14/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808140646422026rkwz123927.5389.61959.064642
|14/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1kCXZNT3Q.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226535650640.20260814.064432.19030120064018.VND-TGTT-LE THUY HANG.970407
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15570263344.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15570253699.Chuyen tien ung ho ms 2026 217 ong Nguyen Van Thao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15570205938.Chuyen tien ung ho ms 2026 216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1kCXZRDU6.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226867000817.20260814.063419.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|14/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15569944763.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15569937093.ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|6226IBT1fJSQ1U5Z.Ung ho MS 2026.214.20260814.052842.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15569871644.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15569871220.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026216.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15569878362.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15569869936.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026215.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15569869228.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026214.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15569868212.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026213.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15569867079.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15569853384.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15569851188.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15569849907.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15569858293.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026212.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1kCXZ62F5.Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26226302401180.20260814.031506.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|14/08/2026
|1.000.000,00
|6226IBT1iJLZL65L.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260814.030028.28781008.NGUYEN MAI HUONG.970432
|14/08/2026
|50.807,00
|6226IBT1kCXZE4VM.UNG HO NCHCCCL FT26226003999201.20260814.024825.2399999904.TRUONG MY HOA.970407
|14/08/2026
|500.000,00
|6226IBT1iJLZH2SJ.Ung ho MS 2026 214 chi Le Thi Hoai.20260814.013235.6157777.NGUYEN VIET TUAN.970432
|14/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15569515232.ung ho MS 2026.207.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15569510327.ung ho MS 2026.208.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15569509145.ung ho MS 2026.209.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|10.000,00
|6226TPBVI2CF3WNW.UHMS 2026.216 Mong GD be Nguyen Thi Hoe an lanh thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260814.002100.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|14/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15569507441.ung ho MS 2026.210.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15569502372.ung ho MS 2026.211.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15569505045.ung ho MS 2026.212.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15569503829.ung ho MS 2026.214.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1kCXZ5TUN.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26226904955369.20260814.001822.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|14/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15569499788.ung ho MS 2026.213.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|50.000,00
|6226IBT1kCXZ5E3K.Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26226294566469.20260814.001639.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|14/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15569497540.ung ho MS 2026.215.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|50.000,00
|6226IBT1kCXZ5GNS.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26226904943948.20260814.001536.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|14/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15569487488.ung ho MS 2026.216.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2026
|50.000,00
|6226IBT1kCXZYNAH.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26226695722515.20260814.000803.19034918962010.VND-TGTT-MAI DIEU LINH.970407
|14/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1iJLZKNBB.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.235648.144391101.MAC THI LOAN.970432
|14/08/2026
|1.000.000,00
|6225IBT1kCXZPFBG.MS 2026.215 Nguyen Duc Duy FT26226212570337.20260813.235536.19820226319016.VND--DUONG THI BAO VAN.970407
|14/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCXZPGUI.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226379045567.20260813.235240.15232730868888.PHAM THI THUAN ANH.970407
|14/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCXZPALR.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26226212558290.20260813.235229.11820082086012.VND-TGTT-NGUYEN DANG MAI LINH.970407
|14/08/2026
|200.000,00
|6225IBT1kCXZP5N9.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226034570471.20260813.235132.11820082086012.VND-TGTT-NGUYEN DANG MAI LINH.970407
|14/08/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142107706094.20260813.142107706094-0343882448_ Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|14/08/2026
|300.000,00
|6225IBT1kCXZUE28.Ung ho NCHCCCL 0942770486 FT26226361703131.20260813.234253.19034357330011.VND-TGTT-TUONG DIEU ANH.970407
|14/08/2026
|200.000,00
|6225TPBVI2CF9VJM.UNG HO MS.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260813.233333.02757809301.NGUYEN THI NGOC TRAM.970423
|14/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#0200970422081323331520263EDC644022.5388.60936.233316
|14/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208132318262026FKMF224900.5389.38860.231806
|14/08/2026
|500.000,00
|6225IBT1kCXZMTDV.Ong Nguyen Thien Quy 288 Ton duc thang dong da ung ho cac hoan canh kho khan FT26226805574020.20260813.231724.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|14/08/2026
|300.000,00
|6225IBT1kCXZM7T4.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226069410812.20260813.231555.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|14/08/2026
|50.000,00
|6225IBT1kCXZM5D4.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26226405098019.20260813.231438.19031753505680.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|14/08/2026
|100.000,00
|6225TPBVI2CF9LIB.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.230915.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423
|14/08/2026
|1.000.000,00
|6225IBT1bJMER3TT.Donation or charity Ung ho MS 2026.186, 2026.214, 2026.215, 2026.216, 2026.213.20260813.230859.091137398001.NGO XUAN PHONG.458761
|14/08/2026
|100.000,00
|6225IBT1kCXZV2BB.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226030383204.20260813.230445.19036610830019.VND-TGTT-PHAM CAM TU.970407
|14/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208132259102026JSUD269471.5389.5550.225911
|15/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508152222282026WOX7007318.5390.27775.222228
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15600992538.MS2026 164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15600987647.MS2026 192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15600983838.MS2026 197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15600969818.MS2026 215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15600974783.ung ho MS.2026.218 (Be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0071001794883 PHAM TRONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081522170720264e3w571783.5388.12342.221641
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15600962978.MS2026 214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15600957338.MS2026 213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15600947329.MS2026 212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15600938500.MS2026 211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15600927485.MS2026 210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15600918102.MS2026 209 bac si Ngo Van Ch.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|6227ORCOQ21DZGP5.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.220336.0779140226.Nguyen Thi Khanh Tram.970448
|15/08/2026
|100.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho gia dinh ong Nguyen Van Thao ms 2026.217#SP#020097042208152150012026EM5D650197.5387.14436.215002
|15/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15600486610.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15600460864.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.218(be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1iJTQCXRT.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.213437.162452169.NGUYEN NGOC HUY.970432
|15/08/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.218 (be gia Han va Gia Vinh)#SP#020097041508152119002026mJt7982453.5388.79034.211900
|15/08/2026
|2.600.000,00
|6227IBT1bJM6AJZK.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho hai be Gia Han va Gia Vinh MS 2026 - 218.20260815.211821.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|15/08/2026
|50.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808152118122026313y396386.5189.74150.211746
|15/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026. 211 em lo thi nhan#SP#0200970488081521114420264321372656.5390.40727.211118
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1kCRIYJH3.Ung ho NCHCCCL TU ANH FT26229701006269.20260815.211050.19036384113015.VND-TGTT-VU HOANG TU ANH.970407
|15/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Gia Han va Gia Vinh ms 2026.218#SP#020097042208152051042026VCY7544918.5387.27997.205038
|15/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15599656866.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1051129624 TRAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142389554119.20260815.142389554119-0938122191_Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|15/08/2026
|100.000,00
|Chuyen tien ung ho MS2026.214#SP#0200970488081520401920261hyq252735.5389.67104.204019
|15/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142389472898.20260815.142389472898-0938122191_Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15/08/2026
|5.000.000,00
|6227TPBVI2CZPR2E.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Nguyen Van Tu ms2026.218.20260815.202601.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|15/08/2026
|5.000.000,00
|6227TPBVI2CZPTL5.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Nguyen Van Thao ms2026.217.20260815.202516.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|15/08/2026
|5.000.000,00
|6227TPBVI2CZPFG8.CSPM, CSTV dong vien cho chau Nguyen Thi Hoe ms2026.216.20260815.202423.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|15/08/2026
|5.000.000,00
|6227TPBVI2CZPCYY.CSPM, CSTV dong vien cho chau Nguyen Duc Duy ms2026.215.20260815.202314.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|15/08/2026
|5.000.000,00
|6227TPBVI2CZP1JR.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Le Thi Hoai ms2026.214.20260815.202229.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|15/08/2026
|5.000.000,00
|6227TPBVI2CZPAAU.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Ngu Van Manh ms2026.213.20260815.202129.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|15/08/2026
|5.000.000,00
|6227TPBVI2CZPLUA.CSPM, CSTV dong vien cho chau Luu Quynh Anh ms2026.212.20260815.202041.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|15/08/2026
|5.000.000,00
|6227TPBVI2CZP2AB.CSPM, CSTV dong vien cho chau Lo Thi Nhan ms2026.211.20260815.201937.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|15/08/2026
|5.000.000,00
|6227TPBVI2CZ77LZ.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Nguyen Van Luom ms2026.210.20260815.201815.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|15/08/2026
|5.000.000,00
|6227TPBVI2CZ7NJ9.CSPM, CSTV dong vien cho bac si Ngo Van Chien ms2026.209.20260815.201727.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|15/08/2026
|5.000.000,00
|6227TPBVI2CZ7K2W.CSPM, CSTV dong vien cho chau Ho Thanh Phong ms2026.208.20260815.201311.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|15/08/2026
|5.000.000,00
|6227TPBVI2CZ7BHI.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh chau Hoang Thanh Tung ms2026.207.20260815.200632.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|15/08/2026
|5.000.000,00
|6227TPBVI2CZ7Q5Q.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Pham Thi Quynh ms2026.206.20260815.200541.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|15/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15598831763.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|300.000,00
|6227IBT1kCRMGCT9.Ung ho MS 2026.218 Gia Han Gia Vinh FT26227906717113.20260815.195444.19031798617013.VND-TGTT-BUI THI NHUNG.970407
|15/08/2026
|10.000,00
|6227IBT1aWRZIVK3.VU DUC TU. Ung ho MS 2026214 (Chi Le Thi Hoai).20260815.193610.0339306897.VU DUC TU.970437
|15/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097040508151935562026QBAB029775.5388.56929.193530
|15/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040508151935042026RCZE025154.5189.52187.193438
|15/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040508151934102026MQMS020494.5389.45529.193411
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15598324574.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15598084364.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.218#SP#020097040508151909552026J4J3086568.5389.82282.190929
|15/08/2026
|500.000,00
|6227IBT1fJSCQ8CC.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.190339.919170488.LE CAM DIEU.970406
|15/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15596890675.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15596751768.uh ms 2026218GiaVinh, Gia Han.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1iJLN91BU.Ung ho MS 2026 215 be Nguyen Duc Duy.20260815.181358.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1aWRZJ31F.ung ho MS 2026 217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260815.180949.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1aWRZJ4RG.ung ho MS 2026 218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.180630.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|15/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15596353699.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 1044101652 PHAM THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15596248694.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1044101652 PHAM THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|50.000,00
|6227MCOBQ21HNIBW.Ung ho ms2026.218 gia hangia vinh.20260815.174317.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|15/08/2026
|150.000,00
|6227IBT1kCRDTGLY.MS 2026.218 FT26227656575203.20260815.174015.260905040111.TA QUOC VIET.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|6227MSCBD29SLN44.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.171852.803006868.TRAN PHUOC THAO.970422
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1iJLRHET1.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.170150.0966877968.NGUYEN MY TAI.970432
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1aWR6F4Z2.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.165947.008704070014970.PHAM THI THU VANG.970437
|15/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808151640052026k9rx067379.5388.83894.164005
|15/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15594467714.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|50.000,00
|6227ASCB02ZR3FXY.UNG HO MS 2026 218 BE GIA HAN VA BE GIA VINH-150826-16:23:04 6227ASCB02ZR3FXY.20260815.162305.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|15/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081516220120262crx989574.5189.67833.162201
|15/08/2026
|200.000,00
|Chuyen tien giup MS2026.218 be gia han va gia vinh#SP#020097048808151620362026bs26983859.5189.59243.162010
|15/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15594375498.TRAN VAN DONG chuyen tienung ho bes giaxhan va gia vinh.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|IBVCB.15594325123. Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0181003385667 NGUYEN HUU DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15594273583.ung ho ms 2026.218 (Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0071000763555 VU VIET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142347280375.20260815.142347280375-0988139901_Ung ho Ms 2026218 be gia han va gia vinh
|15/08/2026
|2.000.000,00
|ung ho MS 2026.218 be gia han va gia vinh#SP#020097041508151605312026iYY0343236.5389.65550.160531
|15/08/2026
|200.000,00
|6227MSCBD29XWH6G.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.154907.4090119760000.NGUYEN TRONG TRUONG.970422
|15/08/2026
|5.000,00
|6227VNIB02ZRG4MG.ung ho MS 2026.218 ( be Gia Han va Gia Vinh ).20260815.154145.812281212.GIANG MY LINH.970441
|15/08/2026
|200.000,00
|2026.27 Nguyen Van Thao#SP#020097041508151529302026efpx206613.5389.58723.152930
|15/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097040508151526012026GRFD033224.5388.39324.152601
|15/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970405081515252920268TJP031208.5389.37089.152529
|15/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508151524342026UAVO027759.5390.32018.152408
|15/08/2026
|200.000,00
|6227VNIB02ZRUL5L.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.151554.001016879.NGUYEN THI BAO SUONG.970441
|15/08/2026
|30.000,00
|6227MSCBD29XJXHX.LE THI TU OANH ung ho NCHCCCL DT 0985074609.20260815.151335.7200117111002.LE THI TU OANH.970422
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1aWR6GGDS.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260815.151244.0985677731.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|15/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970405081515031820268ZTL041848.5189.18304.150252
|15/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.218 be Gia han va Gia vinh#SP#0200970488081515020020265avd706380.5189.11130.150200
|15/08/2026
|30.000,00
|6227IBT1kCR9FZSE.NGUYEN THI MAI chuyen ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227310338526.20260815.144246.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15593001873.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0301000319683 TRAN HA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970422081514405220267RSA298977.5388.2084.144053
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1kCR9LYH6.ung ho MS2026.218 giaVinh Gia Han FT26227602475107.20260815.143455.19023446703014.VND-TGTT-NGO THI TAM.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081514292520262g3r605665.5390.43756.142925
|15/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508151424352026L7O3091499.5189.20149.142436
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15592702281.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0441000722810 HOANG VAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15592700238.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151416032026NRIE647350.5389.78480.141604
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15592692201.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung Ho MS 2026 .218 (Be Gia Han va Be Gia Vinh) .CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|6227SGTTH28EGILG.IBFT Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.141534.060238868222.BUI LE THUY PHUONG.970403
|15/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15592672460.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15592501531.Chuyen tien ung ho.CT tu 0401000141450 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 218#SP#020097042208151353392026AETU161517.5387.75602.135319
|15/08/2026
|500.000,00
|6227IBT1iJLRQDAW.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.135320.7167167.LE THI PHUONG ANH.970432
|15/08/2026
|500.000,00
|Ung ho Ms 2026.218 gia han va gia vinh#SP#020097042208151350062026HJF9245694.5189.59296.135006
|15/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15592353169.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0071000600736 VO HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15592300067.Ung ho MS 2026.218.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508151342342026QK6H054384.5189.25754.134234
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15592246635.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1028819136 PHAM THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|50.000,00
|6227VNIB02ZRQ3LV.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.133400.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|15/08/2026
|200.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970422081513335720262PDT569401.5389.86903.133358
|15/08/2026
|1.000.000,00
|6227IBT1kCR9VXXT.Ung ho MS 2026.215 FT26227732052380.20260815.133108.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
|15/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970415081513215120263lPO723351.5390.33199.132151
|15/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15592055647.UNG HO MS 2026.218 (BE GIA HAN VA GIA VINH.CT tu 0111000053179 NONG TUONG MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|300.000,00
|6227ASCB02ZRLI65.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.218 GIAHAN GVINH-150826-13:20:18 6227ASCB02ZRLI65.20260815.132018.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|15/08/2026
|500.000,00
|6227IBT1iJLX3SPH.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.131851.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15591973795.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.214 ( chi Le Thi Hoai ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142328387603.20260815.142328387603-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026218
|15/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808151314312026w4zp404739.5389.98611.131431
|15/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808151311562026lp2a397940.5389.85729.131156
|15/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15591869749.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han, Gia Vinh - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh)#SP#0200970415081513032920267Yet673539.5387.46245.130329
|15/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151300232026BORX788990.5390.31446.130023
|15/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970415081512563520263bQt654058.5390.12796.125609
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1kCR2REZL.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227598883062.20260815.125205.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|15/08/2026
|800.000,00
|MBVCB.15591674415.TRAN QUANG NAM gia laibchuyen tien ung ho MS 2026.218( be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151247062026N0SN889200.5387.66026.124707
|15/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097041508151236392026EF2d593903.5387.11808.123639
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15591475540.ung ho Ma so 2026.218 be gia han va gia vinh.CT tu 0451001510830 NINH THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15591463415.ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15591449314.TRAN THI LIEP chuyen tien ung ho Ms 2026.218(Gia Han ,Gia Vinh).CT tu 0601000386063 TRAN THI LIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15591444536.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15591419300.Ung ho MS 2026.218 be gia han gia vinh.CT tu 1024586152 NGUYEN THANH VINH THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15591348537.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.218 ( be Gia Han, Gia Vinh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|300.000,00
|6227IBT1iJLXE5TP.Ms 2026-218 uh be Gia Han va Gia Vinh.20260815.122639.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|15/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15591315319.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.217 ( gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|6227WBVNP2QYPP9R.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.122458.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|15/08/2026
|10.000,00
|6227IBT1kCR2EKVM.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227040546977.20260815.122359.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|15/08/2026
|30.000,00
|2026.218 ( be Gia Han va Gia Vinh )#SP#020097041508151222432026Ry7i546327.5189.33096.122243
|15/08/2026
|500.000,00
|6227IBT1aWR6DNNJ.Ung ho MS2026 218 be Gia Han Gia Vinh.20260815.121722.00200000239262.LE THANH THUY.970440
|15/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15591174095.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0021000757939 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808151211292026gsy5209661.5189.64582.121129
|15/08/2026
|200.000,00
|DO VAN LOI Chuyen tien ung ho be Gia Han va Gia Vinh con anh Tu#SP#020097048808151211232026dke2209276.5387.65582.121123
|15/08/2026
|50.000,00
|6227IBT1kCR25F5L.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227673622040.20260815.120507.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15590909549.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9969940110 TRAN VU MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|1.000.000,00
|6227MSCBD29VZP9R.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.115448.0983211462.NGO VAN LIEU.970422
|15/08/2026
|1.000.000,00
|6227IBT1kCR2IXZ6.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227360260429.20260815.115158.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
|15/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#02009704220815114921202662MB185771.5389.25049.114921
|15/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081511485220267u97119868.5388.19875.114852
|15/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15590658008.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS. 2026.218( be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15590618263.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15590553651.CHU THI THU ung ho ms 2026.218 (Be Gia Han , Gia Vinh).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15590529291.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.218#SP#020097042208151134062026ED1S329034.5388.25756.113407
|15/08/2026
|90.000,00
|MBVCB.15590388749.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1kCR214G6.ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26227777572923.20260815.112959.8279889988.NGUYEN THI HA.970407
|15/08/2026
|10.000,00
|6227IBT1iJLXUTDR.ZP262270279325 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.112308.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|15/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15590248367.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15590210901.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|10.000,00
|LUONG THI HUYEN TRANG chuyen tien#SP#0200970422081511184220261YWC377953.5389.26808.111822
|15/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097041508151114492026OCiF270179.5189.3085.111449
|15/08/2026
|300.000,00
|6227ASCB02ZZUH78.UNG HO MS 2026 - 218 GIA HAN , GIA VINH-150826-11:13:38 6227ASCB02ZZUH78.20260815.111339.121212988.DUONG CHIEU LAN.970416
|15/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15590072650.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0061001107527 LE NGOC BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808151111272026r0t3963932.5389.83106.111127
|15/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15590051948.MS 2026-218 (be Gia Han va Gia Vinh) .CT tu 0601000543859 DO THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|6227TPBVI2CTPNSU.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.110520.04317431601.VO CONG HAI TRIEU.970423
|15/08/2026
|100.000,00
|O5CH7K88GN9A-Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151101532026EJ3W370088.5389.24106.110154
|15/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508151100002026J3LS097814.5189.12400.110000
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1kCRCZWFI.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227823678485.20260815.105705.19032773301018.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG ANH.970407
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1iJLXVM17.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 218 GIA HAN va GIA HUY.20260815.105340.247529918.LE THI HOA.970432
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1kCRCEJ1R.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227768974530.20260815.105148.19030415116664.VND-TGTT-NGUYEN THI HANH LINH.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15589737862.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0721000564353 LAI DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|500.000,00
|6227IBT1kCRC7ZC1.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227360019340.20260815.104817.19029061171011.VND-TGTT-PHAN VAN DIEN.970407
|15/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15589708098.ung ho ms2026.218.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15589704781.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|50.000,00
|6227IBT1kCRC719Y.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227965891392.20260815.104633.19033567940027.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUNG.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15589572177.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0331000451886 NGUYEN TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|6227ORCOQ21HAFHA.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.103314.0004100036406002.PHAM NGOC TRAM ANH.970448
|15/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151032262026FY3I527404.5189.47438.103201
|15/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15589451472.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0451000466014 HOANG THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508151030332026MA8G036069.5390.35776.103007
|15/08/2026
|100.000,00
|6227TPBVI2CT6TD3.Ung ho MS 2026.218 Gia Han Gia Vinh.20260815.102633.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|15/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.218#SP#020097042208151025422026RNUL445978.5390.7412.102543
|15/08/2026
|500.000,00
|6227IBT1kCRCIUEJ.UH MS 2026.218 Gia Han Gia Vinh FT26227598312930.20260815.102046.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1iJLXCS1J.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.102017.241012212.VU KIEU TRANG.970432
|15/08/2026
|200.000,00
|6227ASCB02ZZCG9Q.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-10:18:57 6227ASCB02ZZCG9Q.20260815.101857.41566327.NGO SI LUAN.970416
|15/08/2026
|600.000,00
|MBVCB.15589270682.Ung ho ms 2026.218.CT tu 0071001066636 NGUYEN THI MY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151016362026C01D878066.5189.55332.101636
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1kCRCVU2F.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227112030755.20260815.101530.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1kCRCVIRA.Ung ho MS 2026.218 FT26227730947769.20260815.101524.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1kCRCDR46.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227687181390.20260815.101421.19035044289015.VND-TGTT-DANG THI LINH.970407
|15/08/2026
|200.000,00
|6227MSCBD29K3VYF.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260815.101056.0819993342.NGUYEN THU THUY.970422
|15/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15589132942.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081510075220269oq0702118.5389.6306.100752
|15/08/2026
|200.000,00
|Ung ho Ms 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081510073920268oar701220.5388.4623.100740
|15/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho - MS-2026.218-be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508151005392026KZ1Z096157.5390.93186.100539
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1kCRC224H.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227244624958.20260815.100451.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|15/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15589042976.ung ho MS 2026.201(em Mua A Son).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|6227ASCB02ZZCQZA.UH MS 2026.218 BE GIA HAN GIA VINH-150826-10:03:54 6227ASCB02ZZCQZA.20260815.100354.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
|15/08/2026
|400.000,00
|6227ASCB02ZZCQN5.UNG HO MS 2026.218 BE GIA HAN VA GIA VINH-150826-10:03:13 6227ASCB02ZZCQN5.20260815.100313.217718399.PHAM ANH THU.970416
|15/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151003102026EP4F891122.5189.79430.100311
|15/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15589026517.ung ho MS 2026.193(anh Hoang Van Khanh).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15589019908.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15589009624.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0061001008846 LE TAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097041508151001232026OKUt866725.5390.68710.100123
|15/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15589005436.ung ho MS 2026.188(em Mai Xuan Hieu).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|25.000,00
|6227IBT1iJLXW2FW.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.100038.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|15/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508151000312026hX06863190.5389.64126.100031
|15/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15588997726.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15588994052.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0351000970211 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|50.000,00
|6227IBT1kCRC1DCP.Giup ma so 2026.218 FT26227256637834.20260815.095943.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508150959432026Ps88858924.5387.59553.095943
|15/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097041508150957522026Xv7U852104.5189.49556.095752
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15588939551.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0011004004538 NGUYEN NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097041508150952302026MFeB831295.5389.21558.095230
|15/08/2026
|60.000,00
|6227IBT1kCRCQU8Q.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227223028609.20260815.095156.19035515943012.VND-TGTT-LE THI HONG HANH.970407
|15/08/2026
|200.000,00
|MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh)#SP#0200970415081509511620260xTt824982.5189.15254.095050
|15/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081509500620268pbo629519.5388.9431.095006
|15/08/2026
|50.000,00
|6227IBT1kCR1RRB4.LE DUC MAI PHUONG ung ho Ms 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227149244348.20260815.094759.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407
|15/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15588801559.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9389870066 TRUONG KHANH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|6227TPBVI2CTDNHN.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.094648.02765986001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|15/08/2026
|400.000,00
|6227SBITF2Y86YED.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.094151.700770406004234.NGUYEN THI HUE.970400
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1iJL3RVLX.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.094046.0793376572.NGUYEN HUU NGOC.970432
|15/08/2026
|200.000,00
|6227SGTTH28EYS3X.IBFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.094044.050112743283.VUONG GIA TUAN.970403
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1kCR139XR.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227544064048.20260815.094022.19030567245011.VND-TGTT-DANG THANH XUAN.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|6227ASCB02ZZA75B.UNG HO MS 2020.218-150826-09:39:46 6227ASCB02ZZA75B.20260815.093946.255011249.TRUONG HONG YEN.970416
|15/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150939432026KJBU667861.5390.55846.093944
|15/08/2026
|35.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142299615013.20260815.142299615013-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho ms2026216
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1iJL3XNPU.Ung ho MS 2026 218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.093838.121758377.TRUONG NGOC HANH.970432
|15/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097041508150937272026DeVD773067.5389.45262.093701
|15/08/2026
|400.000,00
|6227IBT1kCR1TGHC.Ung ho MS 2026.218 FT26227823775300.20260815.093601.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|15/08/2026
|200.000,00
|6227TPBVI2CTDCBV.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.093543.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|15/08/2026
|1.000.000,00
|6227IBT1fJSJHCGI.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.093507.9021471782390.LE HOANG KHANH NGAN.963388
|15/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15588600866.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15588593003.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808150932242026aegi559476.5189.20544.093224
|15/08/2026
|500.000,00
|6227TPBVI2CTDLTQ.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.093219.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|15/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150932012026R94X737305.5388.19216.093201
|15/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.217 Nguyen Van Thao#SP#020097040508150931472026X71C011582.5389.16772.093127
|15/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15588568142.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0021001451106 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1kCR1LQ62.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227867667926.20260815.093135.19037055004015.VND-TKTT-PHAM THI KIM TUYEN.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1kCR1HNHN.Ung ho MS 2026. 218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227296430693.20260815.093130.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15588563061.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0511000453494 LE TRAN QUANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|50.000,00
|6227ASCB02ZZLHFN.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-09:30:29 6227ASCB02ZZLHFN.20260815.093029.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|15/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150930292026QKRR293800.5388.12137.093029
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15588521805.PHUONG THUY ung ho MS 2026.218 be Gia Han v Gia Vinh.CT tu 0441003969796 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1kCR1Z613.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227210534007.20260815.092754.19033898956683.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1kCR1ZGWU.Ung ho MS 2026.218 ung ho be gia han gia vinh FT26227095609810.20260815.092734.2410962022.LAM TRUC UYEN.970407
|15/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808150927072026bix6538883.5387.96097.092642
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15588505935.ung ho ms 2026.218 be Gia Han Gia Vinh.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|500.000,00
|NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.218 be gia han va gia vinh#SP#0200970488081509253920269d4b533246.5387.87812.092539
|15/08/2026
|10.000,00
|6227IBT1kCR167X5.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227078542305.20260815.092457.2012200090.VU THI NGOC ANH.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|6227SGTTH28ELX3K.IBFT Ung ho MS 2026.218 - be Gia Han va Gia Vinh.20260815.092437.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15588466815.ung ho MS 2026.2018 (be Gia Han & Gia Vinh).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|500.000,00
|6227ASCB02ZZ27BE.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-09:24:31 6227ASCB02ZZ27BE.20260815.092432.88712599.TRAN DOAN THE MINH.970416
|15/08/2026
|500.000,00
|6227IBT1kCR16IAZ.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227795694020.20260815.092406.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1kCR16IU4.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227975576989.20260815.092405.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15588449296.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1042970734 HOANG BAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.218 Be Gia Han Gia Vinh#SP#020097048808150922372026dndr521584.5389.74357.092237
|15/08/2026
|200.000,00
|6227ASCB02ZZ2RU6.UNG HO 2026.218 BE GIA HAN VA GIA VINH-150826-09:21:16 6227ASCB02ZZ2RU6.20260815.092116.216864779.TRUONG LONG AN.970416
|15/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970405081509205820260P48053210.5390.67252.092058
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15588409734.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0481000852234 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808150918502026k1b4507060.5387.58033.091850
|15/08/2026
|50.000,00
|VU THI HONG HANH chuyen tien#SP#020097041508150918222026lnCC699685.5189.54917.091822
|15/08/2026
|50.000,00
|6227IBT1kCR1K9J9.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227778412338.20260815.091759.19020464615018.VND-TGTT-DO HONG HANH.970407
|15/08/2026
|300.000,00
|6227IBT1kCR1KJA1.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227165086801.20260815.091742.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|15/08/2026
|200.000,00
|6227ASCB02ZZLN9X.MS2026-218 BE GIA HAN GIA VINH PHU THO-150826-09:16:54 6227ASCB02ZZLN9X.20260815.091654.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
|15/08/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.218#SP#0200970415081509165120262VLQ692827.5388.49380.091651
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15588333672.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9420703979 LE TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|300.000,00
|MS 2026.218 Be Gia Han Gia Vinh#SP#020097042208150915142026V4VX458919.5389.41277.091514
|15/08/2026
|300.000,00
|6227SGTTH28E2P4I.IBFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.091315.060163530670.NGUYEN KIM HIEN.970403
|15/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15588272804.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1kCR1AZHN.ms2026.218 gia han gia vinh FT26227499891437.20260815.091106.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1kCR1AGC9.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26227707608800.20260815.091036.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|15/08/2026
|400.000,00
|6227SGTTH28E2SAV.IBFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh A DI DA PHAT.20260815.090713.060343965731.TRAN MINH QUAN.970403
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15588185623.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1fJSJEH86.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.090242.9021973098487.HUYNH THI YEN NHI.963388
|15/08/2026
|500.000,00
|6227TPBVI2CT3ANN.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.085849.03635656901.LE THIEN MINH TU.970423
|15/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142294092225.20260815.142294092225-0904466093_Ung ho MS 2026218 Gia Han va Gia Vinh
|15/08/2026
|10.000,00
|6227VNIB02ZT51X2.Toi vua co chuyen tien 100k khong ghi noi dung giao dich. Toi muon chuyen cho MS 2026.2018 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.085555.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15588040155.ung ho MS 2026.218 chau Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0071001917517 HOANG THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15588032057.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1908392827 NGUYEN LE QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1kCR1ULES.Ung ho MS 2026.218 FT26227165099079.20260815.085349.19033662299029.VND-TGTT-VO VAN SINH.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|6227VNIB02ZT5Y82.DO QUANG HUY chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148.20260815.085315.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|15/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15587993442.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0591000284903 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|200.000,00
|6227SGTTH28W5HKM.IBFT ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.085224.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|15/08/2026
|30.000,00
|6227VNIB02ZTPS8D.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.084958.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|15/08/2026
|500.000,00
|6227IBT1kCR1IFGQ.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227075072001.20260815.084758.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
|15/08/2026
|194.000,00
|MBVCB.15587883445.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1016287387 PHAM VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150842182026JWWT969628.5189.6901.084153
|15/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1kCR1VLFZ.NGUYEN THI MAN chuyentienunghogiavu FT26227608008271.20260815.084147.6605021958.NGUYEN THI MAN.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1fJSJKSMF.NGUYEN THU HAU chuyen tien.20260815.084118.0201003143002.NGUYEN THU HAU.970438
|15/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150840182026K7EE728863.5189.98667.084019
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15587788113.ung ho ms 2026.218.CT tu 0071000715931 BUI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|500.000,00
|6227IBT1kCR1S1MQ.ung ho ms 2026 218 hai be GIA HAN,GIA VINH FT26227823139889.20260815.083325.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|15/08/2026
|50.000,00
|6227ASCB02ZTI2M1.UNG HO MS 2026.218-150826-08:28:15 6227ASCB02ZTI2M1.20260815.082815.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
|15/08/2026
|300.000,00
|6227IBT1kCR1C94F.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227027405310.20260815.082420.19035754878011.VND-TGTT-NGUYEN SONG TOAN.970407
|15/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097041508150821112026prpp494998.5390.27828.082046
|15/08/2026
|100.000,00
|6227MCOBQ2136MVX.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.081856.04101011937566.LE VAN THUAN.970426
|15/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970422081508184520268VKI497541.5389.18833.081845
|15/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970405081508154920267P6O014541.5388.7894.081549
|15/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150815242026MZ1X191949.5387.8090.081524
|15/08/2026
|368.000,00
|6227ORCOQ213NDWU.JackMon UH Ms 2026.216 - Nguyen Thi Hoe.20260815.081219.0768888.TRAN NGOC QUOC KHANH.970448
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1kCR1QPXS.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227063756815.20260815.081214.1965669966.HO THI KIEN.970407
|15/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808150809332026ifun256562.5388.87251.080933
|15/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15587401727.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|1.000.000,00
|6227ASCB02ZTDV3Y.UNG HO 2026.218 BE GIA HAN GIA LINH.-150826-08:08:44 6227ASCB02ZTDV3Y.20260815.080844.3011698.NGUYEN THI BACH TUYET.970416
|15/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970405081508030320268RWP051367.5189.65398.080304
|15/08/2026
|500.000,00
|6227IBT1kCRJXG5E.Ung ho MS 2026.218 - be Gia Han va Gia Vinh FT26227332372952.20260815.080238.9932650247.DUONG NGUYEN THUY LINH.970407
|15/08/2026
|1.000.000,00
|6227VNIB02ZTDRM5.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.080234.005704060077049.HOANG THI NGUYET.970441
|15/08/2026
|100.000,00
|6227VNIB02ZTDJ6L.Ung ho ma so 2026.218.20260815.080220.002982247.PHAM LE HOA.970441
|15/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#02009704880815080009202629ry223867.5389.54767.080009
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15587271277.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.218 gia han va gia vinh#SP#0200970405081507574020261EE7025099.5389.46858.075740
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15587256598.TRAN DINH TRUNG chuyen tien 2026218.CT tu 1065241871 TRAN DINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097041508150755232026DzPj409566.5387.39670.075523
|15/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508150755022026O38M012533.5388.39006.075436
|15/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15587204638.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1026727979 NGUYEN VAN LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150742592026J9IR995133.5390.98734.074234
|15/08/2026
|10.000,00
|6227IBT1aWRE714G.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,213 (Anh Ngu Van Manh).20260815.072810.0339306897.VU DUC TU.970437
|15/08/2026
|500.000,00
|6227IBT1iJL3YG1H.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260815.072444.92991245.LUONG MINH TUAN.970432
|15/08/2026
|100.000,00
|6227MSCBD29G5E6D.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.072129.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422
|15/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.217 nguyen van thao#SP#020097040508150707462026FY7U000931.5387.91270.070746
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15586578800.Chuyen tien ung ho ms 2026 218 Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/08/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208150642362026UULK376827.5389.28063.064237
|15/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15586286318.NGUYEN VAN THANH chuyen tien MS 2026217 ( gia dinh NGUYEN VAN THAO ) .CT tu 0271000014203 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|300.000,00
|6227TPBVI2CTGQ49.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260815.061422.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|15/08/2026
|100.000,00
|6227IBT1kCRJWUNT.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26227722130773.20260815.015341.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU.970407
|15/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097041508150043122026FmVq918825.5388.31463.004247
|15/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097041508150042342026aEoZ919244.5390.32311.004234
|15/08/2026
|100.868,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405081423575020260736094466.5388.93951.235724
|15/08/2026
|50.000,00
|6226TPBVI2CT4C8E.MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.233225.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|15/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508142324462026cL5A865891.5390.55947.232446
|15/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 217#SP#020097042208142313382026763J909480.5387.40112.231338
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15585231409.UNG HO MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15585226137.UNG HO MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15585235947.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1023590964 NGUYEN LE PHUONG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15585204129.UNG HO MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1kCRWBFUA.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26227199582738.20260814.224354.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|15/08/2026
|1.000.000,00
|6226IBT1kCRWBF2H.HOANG TUYET NGA ung ho MS 2026.217, GD ong Nguyen Van Thao FT26227045855364.20260814.224352.19034447180017.VND-TGTT-HOANG TUYET NGA.970407
|15/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208142243422026I8E5726360.5189.84773.224343
|15/08/2026
|100.000,00
|6226IBT1kCRWB95H.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26227034234697.20260814.224017.19035558991010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH MAI.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508162246262026IL8H012377.5390.83274.224626
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15616904188.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0531000277130 VU THI MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|50.000,00
|6228YOLOP2Q18YJ7.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.222200.0352118728.DO THI KIM ANH .546034
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1kCRK9GA8.Ung ho ms 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229471231290.20260816.221632.19036138691018.VND-TGTT-BUI DUY MINH.970407
|16/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808162213562026dnx9372855.5388.4333.221356
|16/08/2026
|100.000,00
|6228ORCOQ21NMBTN.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260816.221156.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
|16/08/2026
|50.000,00
|6228IBT1aWRTJ9DV.UNG HO MS 2026219 EM NGUYEN PHUONG LINH.20260816.221144.700018890973.VU KHANH LY.970424
|16/08/2026
|100.000,00
|6228ORCOQ21NMA7S.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260816.221110.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15616702908.Ung ho MS 2026.219( em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0201000688569 DUONG THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15616703457.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 3727378888 BUI LE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|6228ORCOQ21NMQK4.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260816.221012.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
|16/08/2026
|100.000,00
|6228ORCOQ21NMQCA.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260816.220949.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
|16/08/2026
|100.000,00
|6228ASCB02ZKA7LC.UNG HO MS 2026.219 EM NGUYEN PHUONG LINH-160826-22:09:34 6228ASCB02ZKA7LC.20260816.220934.26687617.DO THUY DUONG.970416
|16/08/2026
|100.000,00
|6228ORCOQ21NMYME.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.220920.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
|16/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#02009704880816220256202601h8346972.5387.68194.220230
|16/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142547981882.20260816.142547981882-0961823488_Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|16/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142547873155.20260816.142547873155-0961823488_Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15616581031.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0011003657286 TRAN THI HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15616422207.ung ho ms2026.219.CT tu 9988635388 NGO MINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15616400580.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.219 ( em Nguyen Phuong Linh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|1.000.000,00
|6228SHBAP2Q11BW6.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.211956.1006545555.DINH THI THU HUONG.970443
|16/08/2026
|300.000,00
|6228IBT1kCR766MD.Ung ho Ms 2016.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229907020405.20260816.211559.9949914559.PHAM THI MINH NGOC.970407
|16/08/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI DUNG Chuyen tien ung ho MS2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081621121720261ruz213695.5390.75427.211217
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15616038797.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1014476054 VO THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#0200970488081620492020262q55134759.5389.60110.204853
|16/08/2026
|60.000,00
|MBVCB.15615678425.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0381002152311 PHAN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142537803172.20260816.142537803172-0981433404_Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15615526904.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15615482450.ung ho 2026.219 em nguyen phuong linh.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142536131589.20260816.142536131589-0969636526_Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.219 Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808162019102026wswq025373.5387.123.201910
|16/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#02009704220816195257202643C7307348.5189.42868.195257
|16/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15614729733.ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0421000468631 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1iJT1X8Q9.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.194524.115137697.PHAM HOANG LONG.970432
|16/08/2026
|10.566,00
|6228IBT1kCRG6VV9.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229802550682.20260816.193834.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|16/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081619282720265r9t817654.5387.90640.192827
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1iJT1LUC2.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.191941.0376727741.NGUYEN THI THANH LAI.970432
|16/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081619154320265yvo761247.5387.10010.191543
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15614090223.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1056303644 DO VAN TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15613923534.ung ho MS 2026.216.CT tu 0071002473922 NGUYEN THANH DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508161901072026PA6I072942.5387.15183.190107
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15613657014.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0011002264463 TRAN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15613612400.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0121000542054 BUI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1kCRG159C.Ung ho MS 2026 219 Nguyen Phuong Linh FT26229765300004.20260816.184649.19027820754014.VND-TGTT-NGUYEN HOANG CUC.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15613331346.UH MS2026.217( gd ong nguyen van thao).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142518862907.20260816.142518862907-0854076607_Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1kCRA3CYD.MS2026.219 FT26229825890880.20260816.183005.19135341525016.VND-TGTT-NGUYEN THI NHAN.970407
|16/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081618262420267h6k524088.5387.81057.182558
|16/08/2026
|100.000,00
|6228ASCB02ZG8832.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-160826-18:24:42 6228ASCB02ZG8832.20260816.182442.30313907.LANG THI MY DIEM.970416
|16/08/2026
|10.000,00
|6228IBT1aWRLBTZW.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,215 (Em Nguyen Duc Duy).20260816.181202.0339306897.VU DUC TU.970437
|16/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho ma so 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#02009704050816180636202601TN037731.5388.52227.180636
|16/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208161806092026TBL7887056.5389.47976.180610
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15612603940.Ung ho MS 2026.219 be Nguyen Phuong Linh.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|300.000,00
|6228IBT1kCRAYSUM.Ung ho em Nguyen Phuong Linh 2026. 219 FT26229014212050.20260816.175518.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407
|16/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808161735272026ky0b261787.5388.35024.173501
|16/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15612079641.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|50.000,00
|6228IBT1kCRACF2J.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229004969883.20260816.173211.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
|16/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081617262920266vgm214367.5390.71367.172630
|16/08/2026
|30.000,00
|6228IBT1aWRLIKZW.UNG HO MS 2026216 EM NGUYEN THI HOE.20260816.170939.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
|16/08/2026
|50.000,00
|6228IBT1kCR4TS2C.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229904648959.20260816.170739.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15611528299.LE THI HONG NGA chuyen tien ung ho MS2026.218( be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0161000186654 LE THI HONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15611476221.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0451000261829 NGUYEN DUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15611380405.MS 2026.219-mong be Nguyen Phuong Linh hoi phuc suc khoe-gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808161656432026osxu065292.5390.72985.165643
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1aWRLMST2.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.165425.000006346450.DO ANH TAI.970440
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1kCR4GREI.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229770229560.20260816.164955.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
|16/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508161642112026IQBU093284.5388.80170.164145
|16/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15611083881.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|250.000,00
|6228IBT1kCR4Y7K5.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26229888088932.20260816.163609.19033276000019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1kCR4PT74.Ms 2026 219 FT26229601675070.20260816.163358.3839888888.PHAM THI HUE.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|6228ASCB02ZENM54.DINH THI THANH NGA UNG HO MS 2026.219-160826-16:33:16 6228ASCB02ZENM54.20260816.163316.32392869.DINH THI THANH NGA.970416
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15610844664.Chuyen tien ung ho.CT tu 0011000972613 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|16/08/2026
|250.000,00
|6228IBT1kCR4I3PA.Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien FT26229400900107.20260816.162551.19033276000019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
|16/08/2026
|50.000,00
|6228IBT1kCR4IHHL.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229008749699.20260816.162533.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|16/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15610797485.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0011001825259 NGUYEN KIEU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15610791637.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|250.000,00
|6228IBT1kCR4MY3Q.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26229804120681.20260816.162149.19033276000019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
|16/08/2026
|30.000,00
|6228ORCOQ21IEQT5.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.160656.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/08/2026
|30.000,00
|6228ORCOQ21IE26R.LE THE LAM ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh.20260816.160520.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/08/2026
|30.000,00
|6228ORCOQ21IW7XY.TRAN THAI BAO ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260816.160334.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/08/2026
|30.000,00
|6228ORCOQ21IWD59.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260816.160210.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/08/2026
|30.000,00
|6228ORCOQ21IWXDZ.NGUYEN LE THUY GIANG Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe.20260816.160001.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1kCR4JRQ1.UH MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229079910084.20260816.155946.7966403547.VU THI LAI.970407
|16/08/2026
|1.000.000,00
|6228SGTTH28KHHR9.IBFT ung ho ms2026.201.20260816.155833.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403
|16/08/2026
|30.000,00
|6228ORCOQ21IWE5H.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy.20260816.155822.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/08/2026
|30.000,00
|6228ORCOQ21IWZUA.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai.20260816.155548.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/08/2026
|80.000,00
|MBVCB.15610154503.ung ho MS 2026.217 ( gia dinh ong Nguyen van Thao).CT tu 1014217909 PHAM THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208161538022026296X387809.5388.8491.153741
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15610066507.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1kCRBL3HL.Ung ho Ms 2026.219 Em Nguyen Phuong Linh FT26229708918006.20260816.153106.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|16/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15609855627.Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15609746038.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1017921126 HA THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15609681057.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|6228TPBVI2C4Y2UP.ung ho MS 2026 218 be Gia Han be Gia Vinh.20260816.150711.00090566001.CHUNG TO QUYEN.970423
|16/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.219-em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970405081615034720264VS1003686.5389.33943.150347
|16/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15609557942.ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208161451592026XM6L926019.5387.79042.145200
|16/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142487166824.20260816.142487166824-0973192724_Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15609235611.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808161426382026zu1v511811.5389.56948.142638
|16/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15609159464.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1kCRB97DM.Ung ho ms 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229868606030.20260816.141148.126855556666.NGUYEN THANH NGAN.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1kCRB2MGK.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229013464618.20260816.140629.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
|16/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15608936517.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 219#SP#020097042208161400032026MSTQ211225.5387.39539.135937
|16/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15608697209.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15608694987.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15608689724.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15608658254.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 217 ong Nguyen Van Thao.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15608664392.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15608572431.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15608564617.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|20.000,00
|6228IBT1iJTJM6DP.Ung ho MS 2026-219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.132924.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15608520593.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0251002677707 NGUYEN KIEU THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15608497100.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|500.000,00
|6228ASCB02ZEMVJ8.UNG HO MS 2026.218 BE GIA HAN VA GIA VINH-160826-13:26:22 6228ASCB02ZEMVJ8.20260816.132622.10361437.LE XUAN VINH.970416
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15608430977.PHAM VAN VIET nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 1014890799 PHAM VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|6228TPBVI2CR7F7Q.Ung ho MS 2026.219 Nguyen phuong linh.20260816.131734.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|16/08/2026
|200.000,00
|6228SGTTH28KWC23.IBFT ung ho MS 2026.218.20260816.131438.020072038968.DO VAN CHUNG.970403
|16/08/2026
|5.000,00
|6228IBT1kCR5HMM2.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229224043720.20260816.131344.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|16/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.219#SP#020097048808161312502026ilnd322326.5389.40672.131250
|16/08/2026
|10.000,00
|6228IBT1kCR5Z3PU.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229027674474.20260816.131210.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|16/08/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142476590915.20260816.142476590915-0919830872_Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1kCR5AMHK.Nang buoc den truong FT26229786726908.20260816.124730.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1kCR543GM.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229635851047.20260816.124559.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1kCR54E5Z.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229887750500.20260816.124514.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1kCR54BVB.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26229112591810.20260816.124435.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1kCR54INL.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26229934686705.20260816.124401.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/08/2026
|50.000,00
|6228MCOBQ21IMDGD.Ung ho ms2026.219 nguyen phuong linh.20260816.123628.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|16/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15607860248.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|300.000,00
|6228VNIB02ZELW3P.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).20260816.123411.008649495.NGUYEN VAN MANH.970441
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15607769236.UH MS 2026.219( e nguyen phuong linh).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15607744465.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15607672018.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|50.000,00
|6228IBT1kCR5V7PS.Ung ho MS 2026.219 FT26229724246197.20260816.121442.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|16/08/2026
|300.000,00
|6228TPBVI2CRD39T.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.120309.01980898502.NGUYEN ANH DUNG.970423
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1kCR52JHQ.Ung ho MS 2026.219 Em Nguyen Phuong Linh FT26229223874560.20260816.120043.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|16/08/2026
|300.000,00
|6228IBT1kCR5C8VU.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26229030204638.20260816.115833.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.219 Em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081611563920264ceg090803.5389.57020.115640
|16/08/2026
|1.000.000,00
|6228ASCB02ZW6VCJ.UNG HO MS 2026.219- A.HIEU GIUP EM NGUYEN PHUONG LINH-160826-11:53:25 6228ASCB02ZW6VCJ.20260816.115325.33445809.LE THI HOA.970416
|16/08/2026
|25.000,00
|6228IBT1kCR5Q98N.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229315908486.20260816.114614.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|16/08/2026
|300.000,00
|6228IBT1kCRYFSCT.Ung ho ms 2026.219 em nguyen phuong linh FT26229211076290.20260816.113206.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
|16/08/2026
|2.000,00
|6228IBT1fJS223D2.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260816.112100.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1kCRY6HFI.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229558221149.20260816.111952.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1iJTWTQC2.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.111559.836804041991.DAO DUC VINH.970432
|16/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15606627833.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0051000107000 PHAM HOAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1kCRY7HDK.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229007682174.20260816.111133.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|16/08/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097041508161110102026ZbeM746331.5389.79699.110949
|16/08/2026
|70.000,00
|6228IBT1kCRY4N6U.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229413423826.20260816.110359.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1kCRY4LEM.Ung ho MS 2026.218 FT26229024930460.20260816.110330.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|6228VNIB02ZWS65S.Ung ho MS 2026.207 ( em Hoang Thanh Tung ).20260816.110328.916788891.DOAN THI MINH TRANG.970441
|16/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970422081610595420264PTV660274.5389.18887.105928
|16/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508161056092026GPQ8093591.5389.96837.105609
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1aWRH4EA3.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.105531.046704070018110.LY THANH PHUONG.970437
|16/08/2026
|2.500.000,00
|MBVCB.15606276143.NCHCCCL Van 0936001714.CT tu 9936001714 VU THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970422081610492720265OE5194907.5387.58344.104927
|16/08/2026
|50.000,00
|6228IBT1kCRYU28T.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229380304395.20260816.104811.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|6228MSCBD29H963Q.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.104253.96999669999.TRAN MINH HA.970422
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15606115297.Ung Ho 2026.219 ( em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1iJTWGHYR.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 219 NGUYEN PHUONG LINH.20260816.102700.247529918.LE THI HOA.970432
|16/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15605830302.LAI HUY BINH chuyen tien UNG HO MS 2026.219 (em nguyen phuong linh).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970422081610243620261OP6968002.5388.13559.102410
|16/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508161024012026751T013343.5388.10489.102402
|16/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#02009704050816102256202641EZ007010.5388.4271.102256
|16/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097040508161021592026DT4E001359.5189.98757.102133
|16/08/2026
|50.000,00
|6228IBT1kCRYWTNL.MS 2026.219 FT26229376307505.20260816.101805.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081610163520265l9c684571.5387.67735.101635
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1kCRYQ4FV.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229015284836.20260816.101438.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|16/08/2026
|200.000,00
|6228MCOBQ21DP6P1.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.101359.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
|16/08/2026
|1.000.000,00
|6228IBT1kCRPRFWV.LE DUNG chuyen ung ho 2026.219 em nguyen phuong linh FT26229149325186.20260816.101009.950912264009.LE DUNG.970407
|16/08/2026
|10.000,00
|6228VNIB02ZWUAYP.ung ho MS 2026.219 ( em nguyen Phuong Linh ).20260816.100931.812281212.GIANG MY LINH.970441
|16/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15605520630.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1aWRHPBF5.ms 2026.219 ung ho em nguyen phuong linh.20260816.100627.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1kCRPX9VX.ms2026.219 nguyen phuong linh FT26229364034035.20260816.100545.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|16/08/2026
|50.000,00
|6228IBT1kCRPXWPA.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229179793208.20260816.100523.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1kCRPFU2I.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229798106598.20260816.100103.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15605335673.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808160955352026ig08590627.5390.50900.095535
|16/08/2026
|100.000,00
|6228NBVAF2YFLP1J.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.095428.100011033428.NINH KHAC THANH.970419
|16/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15605254578.Ung ho MS 2026.218.CT tu 9902888885 DO ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1iJTWYAD8.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 219 nguyen phuong linh.20260816.095133.111555222.VU THI THU THAO.970432
|16/08/2026
|50.000,00
|6228ASCB02ZWZ9HW.UNG HO MS 2026 219 EM NGUYEN PHUONG LINH-160826-09:48:51 6228ASCB02ZWZ9HW.20260816.094852.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|16/08/2026
|1.000.000,00
|A SUU uh MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208160940162026UB2Z889542.5389.70471.094016
|16/08/2026
|100.000,00
|6228ABBKP2QA39FK.ung ho MS 2026 192 Dang Tuan Anh.20260816.094006.0983055329.HOANG THI KIM TRANG.970425
|16/08/2026
|50.000,00
|6228ORCOQ21D67WG.LOC HO TRO MS2026.219 NGUYENPHUONGLINH.20260816.093639.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15604930023.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15604885788.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208160931252026QVWE842063.5390.24907.093126
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15604860860.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1kCRPB8V8.Ung ho em Nguyen Phuong Linh, MS 2026.219 FT26229380010834.20260816.092918.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15604802767.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.219(nguyen phuong linh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|5.000,00
|6228IBT1kCRP5IIF.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229968550558.20260816.092630.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1aWRHMZEQ.Ung ho ms 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.092224.00200000239262.LE THANH THUY.970440
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1kCRPURY6.Ung ho MS 2026.219 FT26229933376200.20260816.092004.562666666666.MAI THANH DUC.970407
|16/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15604669772.Ung ho MS 2026.215( be Nguyen Duc Duy).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15604657837.PHUONG THUY ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0441003969796 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15604656536.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|300.000,00
|6228IBT1kCRPU16A.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26229002411110.20260816.091747.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|16/08/2026
|500.000,00
|6228IBT1kCRP8F58.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229791096000.20260816.091707.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
|16/08/2026
|300.000,00
|6228IBT1kCRP8LV6.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26229704426545.20260816.091657.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|16/08/2026
|500.000,00
|6228IBT1kCRP8BFN.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229113334354.20260816.091611.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|6228TPBVI2CREYNN.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).20260816.091555.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1kCRPIF7E.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229398160016.20260816.091422.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
|16/08/2026
|10.000,00
|6228IBT1kCRPIQYE.ung ho ms 2026.219, em Nguyen Thi Phuong Linh, chuc em va gia dinh binh an FT26229937541206.20260816.091204.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|16/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208160909382026UMDP658778.5387.19998.090939
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1fJSCF7JY.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.090232.101214849297060.CONG TANG TON NU PHUONG MINH.970431
|16/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081608590420268qcl340488.5189.73791.085904
|16/08/2026
|100.000,00
|6228ABBKP2QAXXEN.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260816.085824.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
|16/08/2026
|1.000.000,00
|6228ASCB02ZWAQ2T.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-160826-08:49:08 6228ASCB02ZWAQ2T.20260816.084908.190038.DANG THI THU HUYEN.970416
|16/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508160844532026R29F019860.5387.13717.084427
|16/08/2026
|1.000.000,00
|6228SGTTH28GPVZ2.IBFT Ung ho MS 2026.219.20260816.083644.020039999766.PHAM TIEN HUNG.970403
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1aWRH93X2.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.083513.068704070012098.HOANG THI THANH.970437
|16/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#02009704050816083347202605TB055088.5389.69506.083347
|16/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508160831322026F911041861.5387.60711.083132
|16/08/2026
|500.000,00
|6228ASCB02ZWLIJL.UNG HO MS 2026.218 BE GIA HAN VA GIA VINH-160826-08:30:09 6228ASCB02ZWLIJL.20260816.083009.3265828.DO LE QUAN.970416
|16/08/2026
|30.000,00
|VCB.CTDK.15/08/2026.Ung ho NCHCCCL. CT tu 1051000277777 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1kCRUFTCP.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229904360338.20260816.082719.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407
|16/08/2026
|300.000,00
|6228IBT1iJTW1AGZ.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.082234.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
|16/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15603728865.2026.218( be gia han gia Vinh.CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|1.000.000,00
|6228ASCB02ZW2BBD.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh-160826-08:15:19 6228ASCB02ZW2BBD.20260816.081519.27625909.PHUNG QUY QUYEN.970416
|16/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15603564870.ung ho ms 2026.214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1020440388 NGUYEN LUU HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|3.000.000,00
|HUA DONG chuyen tien ung ho MS : 2026.218 be Gia Han va be Gia Vinh#SP#020097042208160806382026F1P7582252.5388.67452.080638
|16/08/2026
|40.000,00
|VCB.CTDK.15/09/2025.Ung ho NCHCCCL + Luong Nguyen Trung Hieu + 0906136000. CT tu 0441000685397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508160759412026GAAN064325.5390.43507.075915
|16/08/2026
|200.000,00
|6228VNIB02ZW2BIS.ung ho NCHCCCL.20260816.075411.068704060100292.NGUYEN THI HIEN TRANG.970441
|16/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208160742232026HD66358378.5387.87895.074158
|16/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15603022659.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15603015047.Chuyen tien ung ho ms 2026 219 Nguyen Phuong Linh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1fJSCETAM.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 217 gia dinh ong NGUYEN VAN THAO.20260816.072810.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|16/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1fJSCE5LH.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 219 EM NGUYEN PHUONG LINH.20260816.072114.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|16/08/2026
|60.000,00
|6228IBT1fJSC7I75.Nguyen Huong ung ho MS 2026 217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260816.062312.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|16/08/2026
|100.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808160545492026cltm806636.5387.63119.054549
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15602118189.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15602116752.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15602112061.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15602115089.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|ms 2026.217 gd ong nguyen van thao#SP#020097048808160139052026w4u6753208.5389.75189.013839
|16/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15601925221.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0491000015036 DINH THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|100.000,00
|6228IBT1aWRZTS6D.Ung ho ms 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260816.004419.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|16/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15601643333.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15601636396.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15601622758.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|26.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208152349522026O135423269.5189.92482.234953
|16/08/2026
|20.000,00
|6227IBT1cJMV5XRY.QR - Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.233249.104879819313.TRAN THI HAI YEN.970415
|16/08/2026
|26.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208152322072026TEZU498021.5389.55647.232208
|16/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15601465749.NCHCCCL.CT tu 1023507943 HOANG THI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081523025320261grw651571.5387.23318.230228
|16/08/2026
|200.000,00
|6227IBT1kCR8I93J.ung ho ms 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26229530427381.20260815.230044.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407
|17/08/2026
|100.000,00
|6229TPBVI2CWKYVR.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260817.224901.03549421701.DOAN VAN TUYEN.970423
|17/08/2026
|100.000,00
|6229TPBVI2CWK2XQ.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260817.224700.03549421701.DOAN VAN TUYEN.970423
|17/08/2026
|100.000,00
|6229TPBVI2CWK2YQ.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.224600.03549421701.DOAN VAN TUYEN.970423
|17/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 220#SP#02009704220817224324202699PG484273.5389.22215.224303
|17/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097040508172232332026GISX044919.5390.95156.223207
|17/08/2026
|100.000,00
|LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.214 Le Thi Hoai#SP#020097048808172231012026wesh983509.5189.90649.223101
|17/08/2026
|100.000,00
|6229BIDVE2IFQ85R.LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.215 NGUYEN DUC HUY.20260817.223007.8882706789.LE THI THU HA .970418
|17/08/2026
|100.000,00
|6229BIDVE2IFQ1T1.LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.217 Nguyen van thao.20260817.222855.8882706789.LE THI THU HA .970418
|17/08/2026
|100.000,00
|6229IBT1kCRR6QM4.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230805378750.20260817.222445.11122001290010.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407
|17/08/2026
|100.000,00
|LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.219 NGUYEN PHUONG LINH#SP#020097048808172209102026izmd966675.5189.43820.220910
|17/08/2026
|100.000,00
|LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.218 Gia Han Gia Vinh#SP#020097048808172208032026szc9964001.5387.41039.220804
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15632122521.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15632074655.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|20.000,00
|6229MSCBD23L7AJL.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Truong Thi Huong ms 2026220.20260817.212003.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|17/08/2026
|100.000,00
|6229IBT1kCRR9VHB.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230009741930.20260817.211905.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1kCRRJ8Y3.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229360808890.20260817.210714.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15631369120.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0481000714152 VU VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15630943546.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.217 (gia dinh Ong Nguyen Van Thao)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|500.000,00
|6229IBT1kCRX6R8T.MS 2026.220 FT26229089736241.20260817.203451.19030904460017.VND-TGTT-HUYNH KHA NGOC XUAN.970407
|17/08/2026
|100.000,00
|6229IBT1kCRX64L1.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229727583420.20260817.203347.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1kCRX6Y16.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229601681004.20260817.203329.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|17/08/2026
|20.000,00
|6229IBT1kCRXB2JP.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229601601757.20260817.201408.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|17/08/2026
|200.000,00
|TRAN THI TU ANH Chuyen tien ung ho ma so 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808172010032026fngn568023.5390.18398.201003
|17/08/2026
|100.000,00
|Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly#SP#020097041508171955102026wNeD962203.5388.18439.195510
|17/08/2026
|20.000,00
|6229IBT1iJTDPE7G.Ung ho MS 2026-220 chi Truong Thi Huong.20260817.195358.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|17/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208171932462026JWR0153342.5389.64604.193220
|17/08/2026
|5.000,00
|6229IBT1kCR3RYXA.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229580500004.20260817.192530.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/08/2026
|10.000,00
|6229IBT1aWRFXPPK.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,216 (Em Nguyen Thi Hoe).20260817.191444.0339306897.VU DUC TU.970437
|17/08/2026
|15.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208171902412026U8DD541443.5388.49282.190241
|17/08/2026
|50.000,00
|6229MCOBQ2163MEL.Ung ho ms2026.220 truong thi huong.20260817.190147.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|17/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15629158049.Chuyen tien ung ho.CT tu 0781000410523 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15628835003.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.220 ( chi Truong Thi Huong).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|400.000,00
|6229IBT1iJTSX7SR.Hung UHMS 2026 218 219.20260817.181510.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|17/08/2026
|1.800.000,00
|6229IBT1bJMZJJLU.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Truong Thi Huong MS 2026 - 220 . Chuc em som hoi phuc.20260817.181215.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15628216018.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15628199003.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|500.000,00
|6229IBT1kCRF31SX.Ung ho MS 2026.220 Truong Thi Huong FT26229845015124.20260817.180132.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1kCRFTS88.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229080252717.20260817.175728.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
|17/08/2026
|5.000,00
|6229VNIB02ZXPBGF.ung ho MS 2026.220 ( chi Truong Thi Huong ).20260817.175619.912281212.GIANG MY LINH.970441
|17/08/2026
|25.000,00
|6229IBT1kCRFMW4U.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229624390661.20260817.171823.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|17/08/2026
|300.000,00
|6229SGTTH28XH386.IBFT ung ho MS 2026.220. chi Truong Thi Huong.20260817.164754.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
|17/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao-170826-16:36:45 iKj7854067#SP#020097041608171636462026iKj7854067.5387.50103.163646
|17/08/2026
|100.000,00
|HO HONG DIEP chuyen tien ung ho ms 2026. 219 be nguyen phuong linh#SP#020097042208171625522026Z305781970.5387.75880.162526
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15625907668.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1iJTS9GUG.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260817.155109.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|17/08/2026
|100.000,00
|6229IBT1iJTS945B.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260817.155046.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1kCRTSNFU.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229006594354.20260817.154545.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1kCRTSFS7.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229333917512.20260817.154521.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|17/08/2026
|50.000,00
|xin loi vi trua nay noi nang loi xin hay xi xoa loi noi do#SP#020097042208171540322026NIBG239168.5388.82124.154006
|17/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808171539562026z1gz305439.5189.77888.153956
|17/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15625250979.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|MS 2026.220 ung ho Truong Thi Huong#SP#020097048808171507492026k3in192587.5389.83739.150749
|17/08/2026
|200.000,00
|6229VNIB02ZXC2GK.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260817.144734.131559999.BUI THI HOA.970441
|17/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097041508171440212026ogDH432479.5390.24676.144022
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15624707735.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15624638560.PHUONG THUY ung ho MS 2026.220 c Truong Thi Huong.CT tu 0441003969796 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15624612743.TUONG DUNG ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15624599298.TUONG DUNG ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15624594629.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15624583137.TUONG DUNG ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15624575183.TUONG DUNG ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15624569221.TUONG DUNG ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15624552491.TUONG DUNG ing ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15624523403.TUONG DUNG ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15624517403.TUONG DUNG ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15624500959.TUONG DUNG ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|MS2026-220 EM TRUONG THI HUONG NGHE AN-170826-14:20:34 eRFn586580#SP#020097041608171420342026eRFn586580.5389.13997.142008
|17/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong-170826-14:12:09 wbGh936109#SP#020097041608171412092026wbGh936109.5390.70802.141210
|17/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15624334111.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0331000471627 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15624059054.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|100.000,00
|6229IBT1kCRLC2AE.Ms 2026 220 chi Truong Thi Huong FT26229010697020.20260817.134013.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|17/08/2026
|1.000.000,00
|6229IBT1kCRLCCHJ.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229233476695.20260817.134008.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|17/08/2026
|50.000,00
|6229IBT1kCRLCWNS.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229010695307.20260817.133951.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|17/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong#SP#020097040508171338572026Y9PR041781.5390.4081.133857
|17/08/2026
|50.000,00
|6229IBT1kCRLJV8D.Ung ho MS 2026.220 Chi Truong Thi Huong FT26229964489772.20260817.133309.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|17/08/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.220 chj truong thi Huong#SP#020097042208171323282026QQTN910223.5389.29882.132328
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15623746272.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15623710482.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15623633986.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0521000301029 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15623617448.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15623618060.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1kCRHF5FN.ung ho Ma So 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229505026458.20260817.130734.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1kCRHFCWB.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229084151517.20260817.130610.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|17/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong-170826-13:03:50 8DGA260520#SP#0200970416081713035120268DGA260520.5389.36323.130351
|17/08/2026
|100.000,00
|6229TPBVI2CUKC33.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).20260817.130339.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|17/08/2026
|50.000,00
|6229IBT1kCRHTPS8.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229980039515.20260817.130339.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|17/08/2026
|100.000,00
|6229IBT1kCRHLLWR.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229950406019.20260817.130125.19033507723019.VND-TGTT-DINH THANH BINH.970407
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15623389561.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.220( chi Truong Thi Huong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15623379185.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.219( em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15623324282.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15623318714.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15623307929.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|100.000,00
|6229IBT1kCRHGCT8.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229359000016.20260817.123516.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|17/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808171223532026mbqd726625.5388.20329.122353
|17/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.219 em nguyen phuong linh#SP#020097042208171216422026UP3X936991.5189.75088.121642
|17/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.216 em nguyen thi hoe#SP#020097042208171215572026XVCG960916.5387.70307.121558
|17/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.215 be nguyen duc duy#SP#020097042208171215062026W7WL353953.5388.64568.121506
|17/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.214 chi le thi hoai#SP#020097042208171214172026FKWA877133.5388.60068.121351
|17/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097048808171211182026ix91681737.5189.40332.121118
|17/08/2026
|800.000,00
|6229IBT1kCRHI88W.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229508203418.20260817.121033.1616661888.TRINH DUC THANG.970407
|17/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097041508171151242026V59v825663.5388.2203.115124
|17/08/2026
|100.000,00
|ug ho MS 2026.217#SP#020097041508171136452026h5Nu763693.5390.96252.113645
|17/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15622117722.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15622003056.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.219 EM NGUYEN PHUONG LINH.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1iJT91SAK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 220 TRUONG THI HUONG.20260817.112017.247529918.LE THI HOA.970432
|17/08/2026
|100.000,00
|6229MCOBQ21NI6AS.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.110805.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|17/08/2026
|2.000,00
|MBVCB.15621689854.Make a donation.CT tu 1054545277 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15621580507.ung ho MS 2026.215(be Nguyen Duc Duy).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15621526651.ung ho MS 2026.219(em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|3.000.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#02009704220817104648202640V3385620.5389.53356.104648
|17/08/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208171034142026MSJU392070.5387.71786.103414
|17/08/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208171033412026K4TK231954.5388.67857.103342
|17/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15621199873.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15621101702.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1015213659 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208171012302026J6BY465263.5387.35463.101230
|17/08/2026
|50.000,00
|6229ORCOQ21N3MEV.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.101143.0020100010268002.HUYNH MANH CUONG.970448
|17/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15620865542.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0291000422166 NGUYEN MINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1aWRTZA7A.ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh.20260817.100646.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|17/08/2026
|100.000,00
|6229IBT1kCR63TMG.ung ho ms 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229040009595.20260817.100036.19035373022011.VND-TGTT-VO PHAM AI LINH.970407
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1aWRTZWQJ.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.095932.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
|17/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15620633228.ung ho MS 2026.220 - chi truong thi huong - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808170949572026bdei109342.5389.1138.094931
|17/08/2026
|100.000,00
|6229NAMAP2Q15ZLP.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260817.094802.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
|17/08/2026
|10.000,00
|6229IBT1fJSS8KQR.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.094310.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15620488855.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0031000495366 NGUYEN VAN HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#0200970422081709392520269WX8211453.5388.41169.093926
|17/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15620358761.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0211000514412 BUI TAT HOANG CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15620329724.NGUYEN HUNG PHONG chuyen tien ung ho MS 2026.220 ( chi Truong Thi Huong).CT tu 0061000140876 NGUYEN HUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15620326003.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208170929022026J9RH334227.5388.85050.092902
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15620172584.ung ho MS 2026.220( chi Truong Thi Huong).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#0200970422081709220520263CSD808865.5189.49200.092139
|17/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208170920192026I14M661374.5389.39172.092019
|17/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208170918092026TO2H829632.5388.28288.091810
|17/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15620000333.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15619944811.Ung ho MS.2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|300.000,00
|6229IBT1kCR6IUT7.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229111574493.20260817.090533.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
|17/08/2026
|10.566,00
|6229IBT1kCR6M7U8.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229784499237.20260817.090318.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15619843432.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15619849706.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0591000303803 DO THI QUYNH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15619799057.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15619790258.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15619702468.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0071000743700 VO DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|100.000,00
|6229IBT1iJT2U6K9.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.084041.836804041991.DAO DUC VINH.970432
|17/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#02009704880817083858202612v4940668.5390.56473.083858
|17/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15619511101.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong#SP#0200970422081708324020262P6H333709.5389.32295.083240
|17/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS2026.220TruongThiHuong#SP#0200970405081708302920265ZTY034697.5387.23590.083029
|17/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808170824052026bg2y908471.5390.715.082405
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1kCREXQB7.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229768412508.20260817.082231.19029061171011.VND-TGTT-PHAN VAN DIEN.970407
|17/08/2026
|50.000,00
|6229IBT1fJS9XEW1.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.081841.00100002912036.VO THI MINH.970408
|17/08/2026
|300.000,00
|6229IBT1kCRELWVA.Ung ho MS 2026.219 FT26229066337735.20260817.080955.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407
|17/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#0200970488081708042420264txx867515.5189.33507.080424
|17/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15619099799.ung ho ms 2026.219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1023138718 TRAN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1fJS9FQ9Q.Truong Minh Thanh chuyen tien ung ho MS: 2026220( Truong Thi Huong).20260817.080215.903981607.TRUONG MINH THANH.970406
|17/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15618992277.Giup ms 2026 220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15618998608.ung ho ms 2026.219 (ung ho em Ng Phuong Linh).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|100.000,00
|6229IBT1kCREKKKT.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229050459080.20260817.075529.10520062421012.VND-TGTT-PHUNG VAN HIEU.970407
|17/08/2026
|30.000,00
|6229VNIB02ZKNQI9.Ung ho NCHCCCL Viet Dung 0972603168.20260817.075300.972603168.NGUYEN VIET DUNG.970441
|17/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081707524320267w69843809.5389.96024.075243
|17/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15618949038.TRAN DINH TRUNG chuyen tien 2026220.CT tu 1065241871 TRAN DINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15618893893.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026-220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15618845323.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15618830454.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15618817075.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15618816800.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15618824532.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15618713356.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508170727502026JEJL088003.5390.16677.072750
|17/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.220-chi Truong Thi Huong#SP#020097040508170702162026YPD8097234.5189.42901.070216
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1iJT2WTSC.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260817.064644.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1iJT2WAPE.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260817.064306.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1iJT2WISU.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260817.063937.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|17/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15618099181.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.220(chi Truong Thi Huong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|500.000,00
|6229IBT1iJT2Q3HG.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260817.063305.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|17/08/2026
|50.000,00
|6229ASCB02ZKK991.UNG HO MS 2026 219 EM NGUYEN PHUONG LINH-170826-06:29:36 6229ASCB02ZKK991.20260817.062937.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|17/08/2026
|18.000,00
|MBVCB.15617955404.LANG THI THUY ung ho MS:2026.218( be gia han va gia vinh).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|156.000,00
|UH chuong trinh nang buoc den truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208170613072026QP09594816.5390.42746.061241
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1iJTCNTY4.MP Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260817.061253.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1iJTCNHUV.MP Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260817.061134.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|17/08/2026
|200.000,00
|6229IBT1iJTCN6L1.MP Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260817.061028.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|17/08/2026
|100.000,00
|6229IBT1kCREQ7RN.UH be Nguyen Phuong Linh FT26229538802196.20260817.055735.19027449182010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|17/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097040508170557302026NJYI044903.5387.24344.055730
|17/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097040508170556392026NZ7Q043913.5189.23806.055639
|17/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508170555402026B8U5042804.5388.23157.055540
|17/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.219 em nguyen phuong linh#SP#020097048808170553042026tcp0579740.5387.19811.055304
|17/08/2026
|10.000,00
|6229IBT1kCRK37MZ.ung ho NCHCCCL FT26229031950203.20260817.033008.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|17/08/2026
|1.000.000,00
|6229IBT1kCRK3QGW.Chau Celine Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26229796741402.20260817.030238.950912264009.LE DUNG.970407
|17/08/2026
|5.000.000,00
|6229IBT1kCRKFRE4.LE DUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26229028387239.20260817.030007.950912264009.LE DUNG.970407
|17/08/2026
|100.000,00
|6229TPBVI2C477BJ.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260817.023317.00832014068.NGUYEN NGOC NGAN ANH.970423
|17/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208170015232026A99D691717.5388.91615.001523
|17/08/2026
|500.000,00
|6228IBT1kCRKGEA7.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229800992166.20260816.234944.19026769531025.VND-TGTT-PHAM HOANG GIANG.970407
|17/08/2026
|200.000,00
|ninh canh ngoc ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208162326492026VUJT813972.5390.46772.232649
|17/08/2026
|200.000,00
|6228IBT1kCRKB5JL.Ung ho MS 2026.215 - Be Nguyen Duc Duy - Chuc con som khoe manh hoi phuc va co tuong lai tuoi sang hanh phuc binh an cung gia dinh FT26229674980715.20260816.232021.2089100690.DANG THI NGOC ANH.970407
|17/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15617169802.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2026
|200.000,00
|ung ho ma so 2026.219#SP#020097048808162316302026njv0463297.5189.34235.231631
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15647120892.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1042320804 LE THI KIM MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|30.000,00
|6230IBT1kCNDTBMT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26231744688980.20260818.224203.19035745697010.VND-TGTT-NGUYEN THAO HIEN.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#02009704220818223747202650Y7281787.5390.16655.223747
|18/08/2026
|60.000,00
|6230ABBKP2QF5IVW.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.223652.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNDL78K.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231800713660.20260818.223651.2301150595.TRAN THI HUONG GIANG.970407
|18/08/2026
|300.000,00
|6230SGTTH283MB9W.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung trong Nhan.20260818.223516.040028859238.VO DUC CUONG.970403
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1iJTUIEDP.ung ho ms 2026221 be sung trong nhan.20260818.223502.236092167.TRAN THI THU TRANG.970432
|18/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508182231462026FKG9612021.5390.2289.223146
|18/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808182229422026m4y5568296.5390.97113.222942
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNDZBN6.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231266788550.20260818.222510.19037991614011.VND-TGTT-PHUNG NHI HA.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15647001978.ung ho ms 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081822244420267zep560506.5389.84055.222444
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1iJTUM7UW.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.222309.51052218.DINH LE NA.970432
|18/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-22:16:55 gP3Y290910#SP#020097041608182216552026gP3Y290910.5189.61972.221655
|18/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182215362026PYM3001812.5189.58468.221536
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-22:14:13 HyH5149519#SP#020097041608182214132026HyH5149519.5389.53601.221413
|18/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH-180826-22:14:02 mqJe505234#SP#020097041608182214022026mqJe505234.5390.54175.221402
|18/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-180826-22:12:04 Bcg6032581#SP#020097041608182212042026Bcg6032581.5389.47592.221137
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081822095620263972533826.5387.41126.220929
|18/08/2026
|368.000,00
|6230IBT1kCNDKUHT.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231639007208.20260818.220951.8280888883.HO NGOC SANG.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15646872313.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.204 GIA DINH ANH LO VAN TRUONG-180826-22:07:53 fabP859330#SP#020097041608182207532026fabP859330.5387.32766.220753
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCND7AZ6.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26231223096855.20260818.220606.19036647604019.VND-TGTT-TRAN PHAM THI THANH TRUC.970407
|18/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15646840098.Ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.207 EM HOANG THANH TUNG-180826-22:02:51 ih62949719#SP#020097041608182202512026ih62949719.5387.15892.220251
|18/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG-180826-22:00:33 hKwB667561#SP#020097041608182200332026hKwB667561.5189.8077.220033
|18/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508182157262026xGad547319.5189.94914.215659
|18/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15646750991.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.221-180826-21:56:46 WbdD787021#SP#020097041608182156462026WbdD787021.5387.93621.215646
|18/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM-180826-21:56:07 s8IJ750346#SP#020097041608182156072026s8IJ750346.5389.91349.215607
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15646736665.ung ho ms 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1020440388 NGUYEN LUU HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.213 ANH NGU VAN MANH-180826-21:54:07 AthC571093#SP#020097041608182154072026AthC571093.5189.83714.215408
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081821531120264FNW850322.5389.81117.215312
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15646719722.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081001213972 NGUYEN XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|79.000,00
|6230IBT1kCND4WQQ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231519152903.20260818.215113.19033922997019.VND-TGTT-VU MINH PHUONG.970407
|18/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15646631793.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCNDY6HF.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231298811936.20260818.214155.55552258683.NGUYEN THI THU THAO.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15646593905.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081001197295 MAI THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508182139062026iiXY505042.5390.28272.213906
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1iJTU27QB.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.213617.468011298.LUU THI THUC HIEN.970432
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15646514138.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1018331343 LE THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1iJTU219R.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.213158.226572748.VO THI HUYEN THUONG.970432
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCND8XXN.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231015018217.20260818.213124.867968888888.LE NGUYEN THANH XUAN.970407
|18/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Sung Trong Nhan ms 2026.221#SP#0200970422081821273420265358438114.5390.79656.212735
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1iJTUC8QI.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.212609.0986838687.PHAM THI HIEN.970432
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15646373526.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0961000002042 DANG DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|6230VNIB02ZDYHBH.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.211730.065704060053633.DINH MY LINH.970441
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15646277724.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1020488481 TRINH MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15646265707.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 1023713613 LE THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142827139108.20260818.142827139108-0886232232_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15646222959.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081001309240 VO THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15646207142.UH MS 2026.221 - be Sung Trong Nhan - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230SGTTH283Q9LP.IBFT ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.20260818.210606.050075218343.LUU THUY LINH.970403
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15646168689.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011002264463 TRAN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208182100392026ZQK5371488.5390.47986.210039
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCND131N.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230243301628.20260818.210032.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182100292026I6G6095779.5388.47464.210029
|18/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182052042026U2CM063445.5387.400.205204
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNDQX33.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230220039645.20260818.205132.19039727462011.VND-TGTT-NGUYEN THI VIET TRINH.970407
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15645931081.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1038624680 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNSNQ5T.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230480506801.20260818.204543.19036182810016.VND-TGTT-NGUYEN VIET SON.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1kCNSR6RE.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230445573721.20260818.204452.19030674837019.VND-TGTT-DOAN NGUYEN LAM ANH.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182044142026S7DU033279.5189.55926.204414
|18/08/2026
|150.000,00
|6230IBT1fJSI24VC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.204010.0773031308.DANG GIANG MINH NGOC.970431
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208182038372026RS05182595.5387.24370.203837
|18/08/2026
|50.000,00
|LE DUC TOAN chuyen tien ung ho be Sung Trong Nhan#SP#020097042208182038152026PSVZ634251.5387.22129.203816
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNS3SGV.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230638758231.20260818.203721.19033381294011.VND-TGTT-NGUYEN HUYEN NHUNG.970407
|18/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15645739234.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.220 (Chi Truong Thi Huong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182034532026HSP8095137.5388.2164.203453
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1kCNSTZVC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230307712477.20260818.203259.3377820320.TRAN THI NGUYET.970407
|18/08/2026
|500.000,00
|DUONG DINH THO Chuyen tien ung ho chau Sung trong Nhan Son la#SP#0200970488081820292820268gux247622.5189.69644.202928
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCNSHCRN.DIEN THI THU VAN chuyen FT26230972600790.20260818.202530.3379727002.DIEN THI THU VAN.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208182024462026NAS1683810.5189.41207.202419
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNSZ6LG.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230881308042.20260818.202419.19033110082017.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182024132026PXRL049765.5388.37425.202413
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15645505971.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1040066593 LE HUU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|60.000,00
|6230IBT1fJSIC9LH.Nguyen Huong ung ho MS 2026 218 be Gia Han va Gia Vinh.20260818.202038.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|18/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15645493309.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15645490889.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081001287023 TRAN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15645487195.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15645466262.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15645445694.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|6230TPBVI2CG2DMD.LE THI NHI chuyen tien.20260818.201647.10004328833.LE THI NHI.970423
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15645413079.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15645404022.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15645383632.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15645370796.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808182013042026pioa184967.5189.66211.201304
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15645365709.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15645360473.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1023771916 TRUONG THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230MCOBQ21P9WN6.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.201248.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCNSGM48.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230199009015.20260818.200907.6722021997.TRAN THI NGOC HIEU.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182008212026L06U078393.5387.35589.200821
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097048808182003462026e29x149310.5388.6069.200319
|18/08/2026
|143.131,00
|6230IBT1kCNS4JUC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230033750684.20260818.200300.4862686586.NGUYEN THI MAI LAN.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNSBNER.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230637281007.20260818.200247.19026483360029.VND-TGTT-VU THI KIM DUNG.970407
|18/08/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142817761868.20260818.142817761868-0343882448_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1fJSIJKXW.MS 2026 221 sung trong nhan.20260818.195902.976245379.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
|18/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15645116067.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081000345995 TA VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081819570020260145123094.5388.60850.195633
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1kCNSYL1W.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230893100800.20260818.195648.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15645087272.LE THI THUY chuyen tien MS2026.221.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH KHOI chuyen tien ung ho ms 2026.221#SP#020097040508181955042026RQB5017417.5189.47929.195504
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15645049583.LE THI THUY chuyen tien MS2026.219.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|6230IBT1kCNSP7K4.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230843690860.20260818.195338.363686877777.NGUYEN THI KIEM.970407
|18/08/2026
|250.000,00
|6230MSCBD23M2IQY.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.195058.0000004505788.NGUYEN THI MINH THU.970422
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCNSUJEK.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230786706920.20260818.194925.8962030809.VU THI NIEN.970407
|18/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15644871531.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1iJT8EB5S.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.194202.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1iJT8EPFH.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260818.194131.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNSVY85.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230222546817.20260818.193940.19028390202027.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUYNH NHU.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704220818193654202670NK229999.5387.24409.193654
|18/08/2026
|75.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081819361220266G60377503.5390.19819.193545
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan mong em som khoi benh#SP#020097048808181935252026kzlr036102.5388.15071.193458
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15644693366.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081001163274 TRINH THUC QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15644638919.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0371000488618 HA THI THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|6230TPBVI2CE7I4T.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.192705.19700102888.HO KIEN.970423
|18/08/2026
|150.000,00
|6230IBT1d1YAMB96.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.192351.970422Xa6eb9a000000000518940.MBBANK IBFT.970422
|18/08/2026
|40.000,00
|MBVCB.15644499078.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0441000674821 NGUYEN KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181921192026P45P897271.5389.19044.192119
|18/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15644484880.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097042208181919292026F5WU528127.5388.6261.191902
|18/08/2026
|500.000,00
|6230SGTTH28972JU.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.191707.070147562681.LU THANH BINH.970403
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181916582026ik02958882.5189.87696.191658
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081819095720268SYQ395064.5388.38760.190958
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15644171779.Chuyen tien ung ho ms 2026 221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15644125013.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0371000446644 KIEU MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230MCOBQ21PG6NN.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.185922.19001010532899.NGUYEN THI MEN.970426
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15644069981.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0041000291852 LE THI PHUONG THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCN9LJL4.Ung ho MS 2026.221 FT26230732694786.20260818.185656.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|18/08/2026
|300.000,00
|6230IBT1kCN9ZI23.Ung ho MS 2026.221 - be Sung Trong Nhan FT26230061404379.20260818.185233.19030717530011.VND-TGTT-LE BUI PHUOC LOC.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|6230ORCOQ21PGFM6.HOANG TUYET MAI ung ho ms 2026.221.20260818.185017.0972786418.HOANG TUYET MAI.970448
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15643914548.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0511000439029 NGUYEN HOANG PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142807044373.20260818.142807044373-0355600696_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18/08/2026
|300.000,00
|6230IBT1kCN9ECBE.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230743906008.20260818.184708.19034091608017.VND-TGTT-LE THI MY AN.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181845562026KLK3071703.5388.68956.184556
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704220818184501202611QI363377.5390.63014.184502
|18/08/2026
|30.000,00
|2026.221( ung ho be Sung Trong Nhan )#SP#0200970415081818444620267y1G734822.5389.61039.184419
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1aWRXF5HH.Ung ho MS 2026.221 (Sung Trong Nhan).20260818.184110.00700014128944.NGUYEN DUY HUNG.970440
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1fJSM3PIN.Co Tri goi chau Nguyen Phuong Linh. MS 2026.219.20260818.183844.938688875.NGUYEN THI MINH TRI.970406
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15643697444.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0181003609162 HO VU THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCN94JQ5.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230156054200.20260818.183459.19033969310011.VND-TGTT-DINH THI TRANG.970407
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15643615787.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0721000520841 TRAN HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181832322026pbao764760.5189.69999.183233
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15643525691.Ung Ho Ma So 2026.221 (be Sung Trong Nhan) .CT tu 0611001936246 NGUYEN TUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|HOANG THIEN AN XIN UH MS2026.221 SUNG TRONG NHAN-180826-18:27:34 MeRY545100#SP#020097041608181827342026MeRY545100.5189.36262.182734
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCN9PDCR.Ung ho ms 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230033454609.20260818.182528.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan#SP#020097048808181824192026vglh729630.5388.12723.182419
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCN9UIR7.ms 2026.221 FT26230460972731.20260818.182313.80784998665.TRAN THI MINH AN.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|6230VNIB02ZHU8RC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.182149.001016879.NGUYEN THI BAO SUONG.970441
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181821112026YV0L805431.5390.92345.182111
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCN98UJC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230303199260.20260818.182048.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
|18/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181820132026KOIV026568.5387.85488.182013
|18/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181818152026ejdu702879.5389.71459.181816
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15643322796.ung ho ms 2026.221.CT tu 0071000825617 DUONG THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#02009704050818181415202665HF092665.5388.43163.181415
|18/08/2026
|50.000,00
|6230ORCOQ21PUWVZ.uh be Sung Trong Nhan 2026.221.20260818.181322.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970405081818123920267TLA083539.5388.30998.181240
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15643230694.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1026774213 DAO XUAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15643195561.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|6230IBT1bJMZ8YHW. Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.180948.090206632001.NGO THI THANH THAO & PHAM THAI HUNG.458761
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15643175033.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15643159291.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15643154615.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15643132966.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230TPBVI2CEHGHS.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.180701.10000548425.NGUYEN THI DUNG.970423
|18/08/2026
|200.000,00
|MS 2026.221 be TRONG NHAN#SP#020097048808181805232026bs48644334.5387.80217.180523
|18/08/2026
|20.000,00
|6230SGTTH2893GJK.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.180233.070121686021.NGUYEN LINH NHI.970403
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181802132026qp3j629738.5390.55881.180213
|18/08/2026
|1.800.000,00
|6230IBT1bJMZ88XP.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Sung Trong Nhan MS 2026 - 221 . Chuc con som hoi phuc.20260818.180140.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|18/08/2026
|1.000.000,00
|6230NAMAP2QFRUG7.ung hoMS2026221 Be Sung Trong Nhan..20260818.180027.998809999.NGUYEN VAN BA.970428
|18/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15643003986.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15642966471.UNG HO MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1027794763 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15642966175.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0171003473071 LE TIEN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181756152026P9NZ087613.5388.12297.175615
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCN9WT3P.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230559601444.20260818.175514.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15642909367.TRAN ANH TUAN ung ho MS2026.221(be SUNG TRONG NHAN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15642892756.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181752292026d46q583231.5387.84464.175202
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1iJT827L5.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.175222.263338278.BUI TRUNG CHINH.970432
|18/08/2026
|200.000,00
|6230WBVNP2QFZ61Y.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.175028.108003372640.NGO THI NGOC ANH.970412
|18/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181748192026eRyN468695.5189.52920.174752
|18/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181748122026zbdx563281.5189.50936.174812
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCN2R7S1.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230880816010.20260818.174743.19021768857014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCN2X3AX.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230403842580.20260818.174603.19035220583014.VND-TGTT-DOAN CONG MINH.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15642738478.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0081001129983 NGUYEN THI ANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181742522026RTA5004299.5390.12629.174252
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCN2323G.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230113300846.20260818.174203.19033968302015.VND-TGTT-PHAM TRA MY.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.221 uh be sung trong Nhan#SP#020097042208181741302026SYMT885025.5389.2194.174131
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15642640685.ung ho MS 2026.221.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181740292026T3C7721584.5390.93983.174030
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15642637861.ung ho MS 2026.220.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230SGTTH289SDIK.IBFT Ung ho MS 2026.221 - be Sung Trong Nhan.20260818.174001.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|18/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2089663449189986304.20260818.Scan QR Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan 2089663449189986304
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15642604332.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.221( be Sung Trong Nhan) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCN2TV1G.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230509323917.20260818.173738.19037967261019.VND-TGTT-CHAU NHU ANH.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181733072026ozic489305.5389.39014.173307
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15642498082.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0061000533564 TRAN VU NHAT UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181730202026NfYp378489.5388.16783.173020
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181723362026OS03081093.5388.66384.172336
|18/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan)#SP#020097041508181721462026cCxV333463.5389.51919.172146
|18/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS2026.2021 SUNG TRONG NHAN-180826-17:20:46 cn5X176215#SP#020097041608181720462026cn5X176215.5189.44766.172046
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15642255879.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0501000219882 LY MY LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|6230IBT1kCN2GZ4J.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230198476271.20260818.172009.19031670079019.VND-TGTT-HOANG MINH TRANG.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15642248183.ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0381000425414 NGUYEN MINH CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181719572026xcOt324834.5388.38777.171957
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15642246966.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9928695999 NGUYEN THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230VNIB02ZHM7QV.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.171808.625704060213300.DINH THANH NGUYEN.970441
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15642172079.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-17:14:35 3jui338276#SP#0200970416081817143520263jui338276.5389.98227.171408
|18/08/2026
|200.000,00
|6230TPBVI2CESLLF.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260818.171429.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|18/08/2026
|300.000,00
|6230TPBVI2CEXPAK.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.171321.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|18/08/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142792136436.20260818.142792136436-0868032427_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15642065975.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071005069572 TRINH THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230TPBVI2CEXKEP.PHAM THI THU HUYEN chuyen tien ung ho MS2026.221.Ung ho be Sung Trong Nhan.20260818.170958.00001935385.PHAM THI THU HUYEN.970423
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15642041579.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1016202209 LA KHAC TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1iJTIRSYM.Ung ho Ms 2026221.20260818.170842.0967360306.NGUYEN THU HUYEN.970432
|18/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970415081817071520269c4P261177.5189.43408.170648
|18/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181706232026LZYO072191.5390.37004.170623
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181705552026ODQE802820.5189.32525.170556
|18/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181705232026U16B066043.5387.27902.170523
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15641954537.LE THI LY ung ho ms 2026.221 sung trong nhan.CT tu 1063611023 LE THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15641940041.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0351000970524 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|12.000,00
|MBVCB.15641918729.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9374779266 TRAN DUY DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15641909431.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021002626268 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1kCN28DUS.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230706333005.20260818.165956.19036435201011.VND-TGTT-TRAN THI LOI.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|6230WBVNP2QF8YJM.MS 2026 221.20260818.165945.135678.VO DANG THINH.970412
|18/08/2026
|150.000,00
|6230VNIB02ZHBUQM.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.165920.328030346.NGUYEN ANH DUNG.970441
|18/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181659182026M5MJ471725.5389.83202.165851
|18/08/2026
|100.000,00
|6230TPBVI2CEV5G9.Ung ho MS 2026.221 Sung Trong Nhan.20260818.165822.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15641821665.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.221#SP#020097041508181656272026A7kq210157.5189.61293.165627
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181656092026eltk303971.5390.59226.165609
|18/08/2026
|1.000.000,00
|6230IBT1aWRXGZ78.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.165421.068704070001870.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|18/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081816541820261BPN515130.5388.45306.165419
|18/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704880818165323202611vw290973.5390.38329.165323
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCN2VIHD.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230224403240.20260818.165254.130508091995.DUONG VU MINH THU.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15641700046.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.220.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15641683517.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.219.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15641677507.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15641684696.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.218.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181647402026KBYY452240.5389.94908.164741
|18/08/2026
|30.000,00
|6230IBT1kCN2SCGQ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230531121558.20260818.164728.6600200392.LE THI THANH.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1kCN29AWZ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230426443119.20260818.164602.19030213970019.VND-TGTT-PHUNG THI THANH THUY.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15641620670.MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|5.000,00
|6230IBT1kCN29V6Y.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230255610240.20260818.164521.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|18/08/2026
|40.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704880818164457202690ez251879.5387.75746.164436
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15641592959.MS 2026.221-mong be Sung Trong Nhan hoi phuc suc khoe - mong con luon luon khoe manh binh an.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCN22BF7.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230774055250.20260818.164328.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-16:43:23 ryhg191316#SP#020097041608181643232026ryhg191316.5389.64681.164324
|18/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.221 be Sung Trong nhan#SP#020097041508181643162026iRTO147228.5387.63220.164316
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15641584345.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181642242026jvQK142818.5390.55973.164157
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181641472026mxvp237664.5189.51832.164147
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081816405020268IPW222120.5389.45539.164050
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1iJTILUWA.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.163954.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|18/08/2026
|10.000,00
|6230TPBVI2CEK9FK.UHMS 2026.221 Mong be Sung Trong Nhan benh chuyen bien tot,GD binh an gap thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260818.163931.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCN21X4J.Viet ha55 ung ho chau sung trong nhan ms 2026 221 FT26230697044781.20260818.163929.19032074041558.VND-TGTT-DUONG VIET HA.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1iJTILMVH.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.163924.66661628888.NGUYEN THI THU.970432
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816390720263hs4225644.5390.32951.163840
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15641515495.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1012236666 HA NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|1.000.000,00
|6230IBT1kCN21E6E.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230056505006.20260818.163855.6286221183.NGUYEN DUC DUNG.970407
|18/08/2026
|30.000,00
|6230IBT1kCN21AB6.MS2026.221 sung trong nhan FT26230518091641.20260818.163835.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.221#SP#020097041508181637352026oGqe120793.5389.22148.163735
|18/08/2026
|150.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.221 anh Sung A Vu#SP#020097048808181637322026oo7v218617.5387.20962.163732
|18/08/2026
|1.000.000,00
|6230IBT1kCN2JXAQ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230904532524.20260818.163657.6286221183.NGUYEN DUC DUNG.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCN2JHJU.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230296740771.20260818.163632.7626111987.NGUYEN DUC TOAN.970407
|18/08/2026
|5.000.000,00
|6230IBT1kCN2JKMP.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230995448273.20260818.163615.3333398668.NGUYEN NGOC THANH.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816353620265kw0210093.5389.6876.163536
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816352820263x5y209448.5189.6441.163528
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15641418077.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9973129214 BUI THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|NONG HIEU THAO VY Chuyen tien Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181633102026y7ts199446.5389.89887.163310
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181632392026UF9V203722.5387.87099.163239
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816323820266mja197146.5388.87038.163238
|18/08/2026
|200.000,00
|6230MCOBQ21P8CP6.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.163231.03101011668050.KIEU THI NGA.970426
|18/08/2026
|200.000,00
|6230VNIB02ZHL6KH.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.163149.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1d1YAQHSU.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.163054.970422Uc770040000000007c3544.MBBANK IBFT.970422
|18/08/2026
|155.556,00
|6230IBT1kCN2Q2FJ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230380484278.20260818.162947.10320190629018.VND-TGTT-TRAN THANH XUAN.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15641344483.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0041000289726 NGUYEN HUU BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181628052026SD0F207790.5390.55550.162806
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181628062026LR0W042427.5388.55542.162806
|18/08/2026
|100.000,00
|6230VNIB02ZHLRWT.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.162759.622704060261724.PHAM THI THUY TIEN.970441
|18/08/2026
|50.000,00
|6230TPBVI2CEKYXD.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.162748.10004014407.PHAN THUY KIEU.970423
|18/08/2026
|100.000,00
|6230WBVNP2QF1A3L.Nguyen Thai Son uh MS 2026 221 be Sung Trong Nhan.20260818.162725.107003149517.TA THI THUY HANG.970412
|18/08/2026
|100.000,00
|6230SGTTH289EZPR.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.20260818.162619.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181626182026thjd170832.5388.44141.162619
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1kCNCR6J1.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230505669286.20260818.162551.779939793979.LE VY HONG PHUC.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816252720262unt167287.5388.38279.162500
|18/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816251620264ryf166543.5189.37063.162516
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15641286199.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071002344503 DOAN THI PHUONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15641284686.NGUYEN THI MEN chuyen tien MS 2026.21 ( Be Sung Trong Nhan).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230MCOBQ21PCH3U.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.162448.03501014994912.NGUYEN THAO VY.970426
|18/08/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181624102026T29J942939.5387.29472.162410
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho Ms.2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181624022026JTUQ667861.5389.29024.162402
|18/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.221 ( be Phung Trong Nhan)#SP#020097041508181623582026D45m963622.5388.27836.162358
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15641262169.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230SHBAP2Q87N4W.NGUYEN THI HONG VAN chuyen tien ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.20260818.162321.1002613724.NGUYEN THI HONG VAN.970443
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15641250371.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|92.000,00
|6230MCOBQ21PCE81.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.162250.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNCXY8Q.NGUYEN THI HONG DUYEN MS 2026.221 FT26230516641032.20260818.162230.19034255397012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG DUYEN.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1kCNCX9IB.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230040107102.20260818.162147.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|18/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15641228671.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0041001103499 DUONG THI THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181621182026F2OE880397.5390.10070.162119
|18/08/2026
|90.000,00
|6230TPBVI2CEGV6G.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.162046.02523774901.NGO CAM TAN.970423
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15641224240.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1052670277 NGUYEN THI NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704220818162002202614DY704914.5389.1452.161935
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15641199283.NGUYEN VU HOANG TRANG chuyen tien ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0511000442150 NGUYEN VU HOANG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15641182783.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816183020269lgo138971.5189.90766.161830
|18/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan#SP#0200970488081816182720262j5b138754.5387.91268.161801
|18/08/2026
|50.000,00
|6230SGTTH289WNHK.IBFT ungho2026.221.20260818.161744.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
|18/08/2026
|139.000,00
|6230IBT1kCNCFKXC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230265511931.20260818.161740.286876768687.NGUYEN PHUONG THAO.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|6230TPBVI2CEG4II.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.161719.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181617012026guw6133028.5387.81625.161701
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 Be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181616362026r5ag131395.5389.78895.161636
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15641156184.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0611001989188 NGUYEN HOAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230TPBVI2CEGFVW.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.161617.03821912101.NGUYEN THI NGOC OANH.970423
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms2026.221#SP#020097040508181616112026RL1F077351.5388.76056.161611
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15641141640.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021000765168 NGUYEN ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15641148300.ung ho ms 2026.221(be Sung Trong Nhan).CT tu 0351001013516 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181615382026Tid5929124.5189.71719.161538
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15641148022.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1052685508 NGUYEN VAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15641147294.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0201000247710 LE THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-16:15:03 Nk45851602#SP#020097041608181615032026Nk45851602.5389.67932.161504
|18/08/2026
|300.000,00
|MS2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-16:15:00 aPfm675114#SP#020097041608181615012026aPfm675114.5387.68356.161501
|18/08/2026
|100.000,00
|6230VNIB02Z35DQ6.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.161500.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15641122113.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704050818161429202663UC068132.5387.64488.161429
|18/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15641120646.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9985484147 NGUYEN TU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221#SP#0200970488081816142020265ky9122264.5387.63640.161359
|18/08/2026
|200.000,00
|6230TPBVI2CEGCE9.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.161343.02765986001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|18/08/2026
|1.000.000,00
|LE NGOC HAN ung ho MS 2026.221 be SUNG TRONG NHAN#SP#0200970422081816134320262V28102339.5390.59578.161316
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15641114382.ung ho ms 2026. 221.CT tu 7988981225 BUI THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026. 221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181613372026kwrf119312.5387.58527.161337
|18/08/2026
|100.000,00
|TRAN QUANG TUNG Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704220818161328202622JK922699.5390.58095.161328
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15641101048.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15641108051.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000396189 DOAN VAN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNCLL2W.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230296651562.20260818.161232.19034404484012.VND-TGTT-DANG THI CHINH.970407
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCNCLE36.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230939830265.20260818.161216.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
|18/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704150818161158202674zK913684.5388.47704.161158
|18/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15641079564.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|6230IBT1kCNCLYIF.Ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan FT26230302809730.20260818.161134.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
|18/08/2026
|300.000,00
|6230IBT1iJTIKXS2.Ung ho be Sung trong nhan MS 2026221.20260818.161125.4801012022.CAM HAI YEN.970432
|18/08/2026
|10.000,00
|6230IBT1kCNCLIIM.ung ho ms 2026.221, be Sung Trong Nhan, chuc be va gia dinh binh an FT26230071894998.20260818.161114.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704220818161048202622WE553637.5387.39525.161048
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15641062237.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.221(sung trong nhan).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181610312026pt1g107161.5388.37607.161031
|18/08/2026
|30.000,00
|6230SGTTH289WZ8W.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.161009.060215502468.PHAN DANG THAI.970403
|18/08/2026
|100.000,00
|6230MSCBD23BK9L3.PHUONG THUY LINH chuyen tien 2026221.20260818.161005.686827041988.PHUONG THUY LINH.970422
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1aWRXBIC6.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.160936.700008465650.VU HONG HANH.970424
|18/08/2026
|100.000,00
|6230ORCOQ21PMISF.MS 2026 221 Be Sung Trong Nhan.20260818.160931.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15641053099.ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan).CT tu 0011004355317 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181609092026ZTNK039234.5388.28486.160842
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNCHYN7.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230680554297.20260818.160848.19035122981011.VND-TGTT-DAO THUY LINH.970407
|18/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181608432026YYEG653581.5189.26124.160843
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15641033656.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1028442309 NGUYEN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181608132026ihyc097534.5388.22873.160747
|18/08/2026
|50.000,00
|6230ORCOQ21PMHJN.LOC HO TRO MS 2026.221 SUNGTRONGNHAN.20260818.160747.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|18/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15641017572.tro giup be Nhan (sinh 2024) bi bong (Son La).CT tu 1013671638 DUONG DINH BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230VNIB02Z3PP5A.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.160734.122869999.NGUYEN THI THANH HANG.970441
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181607032026s47s092521.5389.14842.160703
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181606462026eohg091374.5389.12669.160625
|18/08/2026
|200.000,00
|6230VNIB02Z3PI6W.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.160634.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1iJTIK2IT.Ung ho ms 2026 221.20260818.160624.0983195291.PHAM THI MAI.970432
|18/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181606182026IZ2Y891596.5390.8933.160618
|18/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181606092026RDC5891281.5189.8569.160609
|18/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan#SP#020097042208181606082026PAY4889653.5388.7980.160541
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCNCZYUA.Ung ho MS 2026.221 FT26230966980437.20260818.160600.562666666666.MAI THANH DUC.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15640993819.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCNCZS69.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230080560984.20260818.160521.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCNC6K89.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230673451560.20260818.160346.19037357841013.VND-TGTT-HOANG THI VAN.970407
|18/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081816010720268PP3614777.5388.73974.160107
|18/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15640830882.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0731000781409 DUONG THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181554112026HS89571664.5387.30235.155345
|18/08/2026
|50.000,00
|6230VNIB02Z37AE1.ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).20260818.155239.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|18/08/2026
|50.000,00
|6230SGTTH2894PF2.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.154829.060128818963.LE THI PHUONG.970403
|18/08/2026
|300.000,00
|6230IBT1iJTIA11X.Ung ho MS2026221.20260818.154538.178070061.DUONG MINH THUAN.970432
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1iJTI4XKY.Ung ho MS 2026221.20260818.154430.178070061.DUONG MINH THUAN.970432
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNC58US.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230296527551.20260818.153942.19032423240555.VND-TGTT-TONG THU TRANG.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNC5MWQ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230049159629.20260818.153929.19034994326018.VND-TGTT-DAO THI NHAN.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15640579573.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0251002295786 LY THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081815360320267h3m975535.5388.16342.153603
|18/08/2026
|5.000,00
|6230IBT1kCNCU8WP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230530936936.20260818.153034.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|18/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15640504361.Ung ho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15640491929.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15640486686.Ung Ho MS 2026 .221 ( Be Sung Trong Nhan).CT tu 0291000264570 NGUYEN THI NHU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15640487587.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNC8JFH.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230774528702.20260818.152639.19038495140014.VND-TGTT-LE VAN TUAN.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181520032026sun1920324.5390.19948.152003
|18/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15640252005.MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230WBVNP2QF2YBR.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260818.150926.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCNC2E5L.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230484533712.20260818.150638.8734139133.DO BACH KIM.970407
|18/08/2026
|500.000,00
|6230NAMAP2Q859QK.UNG HO MA SO 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN.20260818.150558.100030347500001.HO THI THANH HUONG.970428
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNCCJTD.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230726441452.20260818.150129.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|18/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181501082026HFX9007466.5189.6184.150108
|18/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15640076023.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021000321899 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15640005609.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071002813528 HUA THI NGOC TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|6230TPBVI2CERUJY.NGUYEN THI LAN HUONG chuyen tien ung ho MS 2026221 (be Sung Trong Nhan).20260818.144817.01534606001.NGUYEN THI LAN HUONG.970423
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1iJTII1QF.ZP262300437088 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.144714.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15639890195.PHAM THI HONG chuyen tien UNG HO MA SO 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN .CT tu 0141000775746 PHAM THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15639887941.Ung Ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|6230VNIB02Z3SLME.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.144103.967900168.NGUYEN VIET CHUONG.970441
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1iJTIMDH3.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.144050.0966877968.NGUYEN MY TAI.970432
|18/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142774759224.20260818.142774759224-0962970101_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181439562026vxy6588545.5189.86387.143956
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15639838555.PHAM THI HONG chuyen tien UNG HO MA SO 2026.220 CHI TRUONG THI HUONG .CT tu 0141000775746 PHAM THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15639817332.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15639810890.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011001014855 VU THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCN1F9C4.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230731807271.20260818.143132.19028020213011.VND-TGTT-DUONG KIM YEN.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181428152026bisc752776.5390.21954.142815
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181427422026m7ky751137.5389.19123.142742
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15639640604.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.220 CHI TRUONG THI HUONG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1iJTISNVP.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.142233.338386999.NGUYEN THI HONG NGOAN.970432
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCN1HUUX.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230079549244.20260818.142145.1939682689.DINH VIET BACH.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|6230TPBVI2CEZCE4.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.141911.21091102242.HOANG THI BAO TRAM.970423
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15639580287.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0101000441192 NGUYEN DUC TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCN1Z5JM.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230049906045.20260818.141827.19026886143011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUONG.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.221 Sung Trong Nhan#SP#020097048808181418192026sf12723048.5387.68506.141819
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15639578563.Ung ho MS 2026 221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|250.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808181416152026vxw1717064.5189.56911.141615
|18/08/2026
|150.000,00
|UH MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-14:15:12 3o5x239659#SP#0200970416081814151220263o5x239659.5390.50972.141512
|18/08/2026
|100.000,00
|MS 2026. 221 Phung Trong Nhan#SP#020097041508181414502026fwyY512860.5389.49928.141450
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181413442026lnut709941.5189.44445.141317
|18/08/2026
|100.000,00
|6230SGTTH289FJZV.IBFT Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260818.141317.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403
|18/08/2026
|100.000,00
|6230SGTTH289F8DD.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.141250.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15639458991.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI KIM LAN CHUYEN KHOAN-180826-14:05:52 Yu87027922#SP#020097041608181405522026Yu87027922.5189.2840.140552
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181405452026fzdf687637.5189.2497.140518
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181352042026M4UH041576.5390.33498.135204
|18/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181347032026X1JK638677.5388.9599.134704
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tien ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan#SP#020097040508181345512026B9ZA021198.5390.3507.134552
|18/08/2026
|200.000,00
|6230SHBAP2Q8I4YI.TRAN THI MINH TAM chuyen tien.20260818.134415.1008436154.TRAN THI MINH TAM.970443
|18/08/2026
|200.000,00
|6230TPBVI2CEJW5C.TRAN THI NHUNG chuyen tienung ho be sung trong nhan MS 2026.221.20260818.134230.00000296787.TRAN THI NHUNG.970423
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181339382026SMCU115974.5388.72575.133938
|18/08/2026
|2.000.000,00
|6230SGTTH289CG9Z.IBFT Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260818.133913.050026874030.TRINH THE DAN.970403
|18/08/2026
|30.000,00
|Ung ho NCHCCCL - TRAN DANG QUYNH TIEN 0907347145#SP#020097041508181338052026KQRJ413446.5388.66137.133805
|18/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181334362026RNK0244891.5389.49231.133410
|18/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181332242026CAah399121.5387.38444.133225
|18/08/2026
|100.000,00
|6230MSCBD23AIXWE.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.132904.8820116119001.VU THI THU.970422
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15639011950.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1026917449 TRAN THAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|5.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097040508181327232026AL0D064478.5387.13777.132656
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15638999025.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1026917449 TRAN THAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|5.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970405081813255120262AJC060039.5387.7567.132524
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15638995927.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230MCOBQ217PRPI.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.132346.80002664047.NGUYEN VAN THUONG.970426
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181320322026d129571848.5388.82050.132033
|18/08/2026
|600.000,00
|6230IBT1kCN1V4HL.ung ho ma so 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230004021111.20260818.131856.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181316252026KaHp359825.5389.61431.131559
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181316182026bx7q561711.5390.61172.131618
|18/08/2026
|50.000,00
|6230MCOBQ21775EU.DAM THANH TUNG chuyen tien ung ho ma 2026.221 be Phung trong Nhan.20260818.131454.02188016398888.DAM THANH TUNG.970426
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15638849245.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|400.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142766036029.20260818.142766036029-0978979238_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15638790197.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1065807344 NGUYEN THI MY NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCN19B8L.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230010572657.20260818.130732.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCN19W5B.Ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan FT26230731486006.20260818.130550.19033655455333.VND-TGTT-DO NGOC TU.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181301502026HGCC414847.5389.89681.130150
|18/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181301042026nyqy321468.5388.86262.130104
|18/08/2026
|150.000,00
|6230MSCBD23A92IC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.125731.0365170257.PHAM THI KIM QUYEN.970422
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181257132026vwcp514667.5189.67260.125713
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-12:57:12 XWh3423887#SP#020097041608181257122026XWh3423887.5388.67216.125645
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081812562720264tnj512769.5389.63172.125627
|18/08/2026
|100.000,00
|6230MCOBQ2177JN7.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.125613.15001010947114.NGO GIA KHANH.970426
|18/08/2026
|25.000,00
|6230MSCBD23ASED6.MS 2026191.20260818.125427.0001951915001.TRAN KIM TRANG.970422
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15638636384.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-221.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15638600340.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15638585049.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.221.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026-221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-12:44:48 pr09233879#SP#020097041608181244482026pr09233879.5387.3338.124449
|18/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Le Thi Thuy chuyen tien ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181243192026B10K038072.5390.95183.124319
|18/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181239392026tvm0264653.5390.75561.123939
|18/08/2026
|200.000,00
|6230SGTTH289BETL.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.123912.050130665265.PHAM THI GIANG.970403
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15638451054.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1012566915 DANG QUOC DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|66.000,00
|6230IBT1kCNJ3RRW.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230060093032.20260818.123402.19035556748011.VND-TGTT-PHAN THUY DUONG.970407
|18/08/2026
|30.000,00
|6230VNIB02Z3FUIL.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.123247.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|18/08/2026
|5.000,00
|6230VNIB02Z3F8EM.ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan ).20260818.123100.912281212.GIANG MY LINH.970441
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15638345884.ms 2026.221( sung trong nhan).CT tu 0121002513265 PHAM DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230ORCOQ217NV7U.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.122726.0932966377.LAM THI NHIEU.970448
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15638298520.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup MS 2026-221 Sung Trong Nhan.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|10.000,00
|6230IBT1iJTMLXNE.ZP262300323830 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260818.122345.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|18/08/2026
|500.000,00
|6230ORCOQ217NZBT.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.122231.0111100001601001.NGUYEN THANH LUONG.970448
|18/08/2026
|500.000,00
|ung ho ms2026 221#SP#020097048808181221502026e7hm414541.5388.73003.122150
|18/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142760258469.20260818.142760258469-0904466093_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181220152026eoa3409093.5389.63193.121948
|18/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15638101840.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0731000675296 NGUYEN VAN HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2006.221#SP#020097048808181208022026vepj366262.5388.86228.120802
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15638009906.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0251002718629 TRAN DIEU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181207132026SS0P852267.5387.80359.120647
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1kCNJ7M2X.Ung Ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230939011274.20260818.120601.19034366339011.VND-TGTT-DANG THAI THANH TUYEN.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-12:05:43 BuNn739883#SP#020097041608181205442026BuNn739883.5189.71453.120544
|18/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-12:05:02 nGrD342018#SP#020097041608181205022026nGrD342018.5390.66474.120502
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15637962256.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000304147 DANG THI TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-12:02:56 FJ2K413265#SP#020097041608181202562026FJ2K413265.5189.52976.120256
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCNJANQC.Ung ho MS 2026.221 be SUNG TRONG NHAN FT26230412498881.20260818.120219.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15637907674.ung ho MS 2026221 ( be Sung Trong Nhan ).CT tu 0181003457797 LE THI HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15637881345.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1025682764 TRAN THI CHI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNJ4DZM.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230203590682.20260818.115732.5689123789.PHAN VAN DUC.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1kCNJB8GR.Gip ma so 2026.221 FT26230300188263.20260818.115504.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|18/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181154572026I3SC049096.5189.1110.115457
|18/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-11:51:35 wq7N784347#SP#020097041608181151352026wq7N784347.5387.78248.115135
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCNJY32Q.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230112092055.20260818.115056.4681714823.PHAM VIET NGU.970407
|18/08/2026
|1.000.000,00
|6230IBT1fJSVNCLI.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.114614.100144685.NGUYEN THI HONG QUYEN.970431
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15637647441.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15637600683.Chuyen tien ung ho.CT tu 7909877078 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181140382026stm4261551.5189.5404.114038
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh-180826-11:39:59 b1Xt623545#SP#020097041608181140002026b1Xt623545.5388.1357.114000
|18/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181138572026LNF5477771.5389.94785.113858
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15637538849.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9909142007 NGUYEN NGUYEN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15637522745.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011004422026 LY HUNG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181134112026YQ37909566.5189.61696.113411
|18/08/2026
|250.000,00
|IBVCB.15637465514.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15637457678.ung ho MS 2026.221.CT tu 0021000476809 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|6230MCOBQ21734AL.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.112914.80003605172.MAI THI THU HA.970426
|18/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142752905107.20260818.142752905107-0947687044_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15637386850.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1iJTM453K.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.112012.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
|18/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181119422026CILN073495.5189.65953.111942
|18/08/2026
|200.000,00
|6230VNIB02Z3Y1RY.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.111937.627704060168069.NGUYEN VAN THUONG.970441
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15637265569.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0711000232548 PHAM THAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15637198917.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451001325191 NGUYEN THE HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230WBVNP2Q8EM6F.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.111336.663328.HOANG QUYNH HOA.970412
|18/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097041508181112312026MhDb843810.5389.18731.111231
|18/08/2026
|73.000,00
|MBVCB.15637163914.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9975838806 CAO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15637144945.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0201000729592 NGUYEN THE NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15637125306.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181106182026XAN1003568.5388.78384.110551
|18/08/2026
|1.000.000,00
|6230IBT1iJTM5DCF.TRAN DUC HA chuyen tien.20260818.110444.1101234.TRAN DUC HA.970432
|18/08/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HONG LAM chuyen tien ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181104152026USNN092922.5390.65342.110415
|18/08/2026
|1.000.000,00
|6230IBT1iJTM52WA.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.110406.0949802045.NGUYEN TIEN DINH.970432
|18/08/2026
|300.000,00
|6230MCOBQ2179GL2.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260818.110312.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181103062026FPW8987831.5388.56985.110306
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15637022408.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181101242026NOMY077968.5387.46028.110057
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan, ma GD 100000173801442#SP#020097044908181100392026E6fM741661.5390.41591.110039
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181059002026M4OS291218.5388.30727.105901
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-10:57:40 O4kB723081#SP#020097041608181057402026O4kB723081.5388.22580.105740
|18/08/2026
|1.000.000,00
|6230IBT1kCNW3PHA.Ung ho MS 2026.221 - be Sung Trong Nhan FT26230584057811.20260818.105617.19032082310029.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208181055032026VV0O672148.5189.6231.105504
|18/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-10:54:25 s6yT354549#SP#020097041608181054252026s6yT354549.5390.1678.105358
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-10:54:20 xsKE042544#SP#020097041608181054202026xsKE042544.5389.741.105420
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15636891358.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15636877780.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0121001297630 LE QUANG THUAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181049142026wqkb059739.5387.69656.104847
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1iJTMUR1M.BP ung ho MS2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260818.104851.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
|18/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15636817085.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0281001112417 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1iJTMUL36.Bp Ung ho MS2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260818.104758.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181047262026159I733429.5389.57944.104726
|18/08/2026
|300.000,00
|6230IBT1iJTMUEI1.BP Ung ho MS2026220 chi Truong Thi Huong.20260818.104701.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
|18/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181044462026svhu042743.5390.42170.104419
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15636765530.Ung ho MS 2026.221 ( Sung Trong Nhan).CT tu 0011003582339 VU NGOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.221-be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181042212026S6NY078157.5390.27274.104221
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15636700081.Ung ho MS2026.221(Be Sung Trong Nhan).CT tu 0461000406633 DUONG THAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|1.800.000,00
|MBVCB.15636707767.ms 2026.221 ung ho be Sung Trong Nhan.CT tu 0531002372622 TO LE QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1fJSVTJY9.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.103950.0934180485.NGUYEN THI HAI.970431
|18/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181038502026pIXp713522.5189.5029.103850
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1fJSVLN6X.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260818.103847.079094025600.LE HUU NGHIA.970431
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNWE3I6.Ung ho MS 2026.211 FT26230975848410.20260818.103737.14024386154014.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUC.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15636668838.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1032713610 LE THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1iJTMIN3X.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 221 SUNG TRONG NHAN.20260818.103506.247529918.LE THI HOA.970432
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15636611586.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0541000205888 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15636579822.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181029322026hcga985323.5387.48207.102932
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15636524986.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0061000673451 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15636502616.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1059472527 NONG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181026192026OQln665992.5387.28361.102552
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15636504519.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181025112026Q1DA847122.5387.20828.102511
|18/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181023332026YHUX078941.5390.11788.102306
|18/08/2026
|200.000,00
|MS 2026.221 SUNG TRONG NHAN-180826-10:22:11 2ie9883881#SP#0200970416081810221120262ie9883881.5189.4239.102144
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15636448785.Chuyen tien ung ho.CT tu 1051581637 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181021332026e2an955583.5390.99965.102106
|18/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181021272026om4n955216.5390.99658.102127
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCNWBHZ3.giup MS 2026221 be Sung Trong Nhan tinh Son La FT26230412109125.20260818.101954.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181019252026ptuv947623.5387.87599.101926
|18/08/2026
|250.000,00
|IBVCB.15636411510.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15636389905.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0061001069017 NGUYEN THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|IBVCB.15636384738.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNW5YSA.VND-TGTT-KIEU DO NGAN GIANG chuyen Sung Trong Nhan FT26230997295947.20260818.101600.19020640041661.VND-TGTT-KIEU DO NGAN GIANG.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|6230TPBVI2CE2HJ1.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.101408.10003099527.NGO THUY AN.970423
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.221#SP#020097048808181011002026k1or916046.5389.39133.101100
|18/08/2026
|200.000,00
|6230SGTTH28S6U7D.IBFT ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.20260818.101027.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|18/08/2026
|400.000,00
|6230SGTTH28S6T7I.IBFT ung ho MS 2026.221. be Sung Trong Nhan.20260818.100749.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
|18/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15636213610.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|28.000,00
|ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan#SP#0200970422081810053620267D04690676.5390.7795.100536
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15636185637.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181002252026CT61066024.5388.89262.100225
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15636157291.ungho MS 2026.221(be phung trong nhan).CT tu 0441000646652 LAI DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180957232026ikhr864631.5389.60631.095723
|18/08/2026
|2.000.000,00
|6230TPBVI2CW59K3.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.095420.55551475555.LE HUU TAI.970423
|18/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-09:54:19 TozX996982#SP#020097041608180954192026TozX996982.5388.43584.095352
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15636041447.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-09:52:34 3ZaJ743432#SP#0200970416081809523520263ZaJ743432.5389.33456.095235
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15636003883.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011000058339 NGUYEN TOAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15635987032.ung ho ma so 2026.221( be Sung trong Nhan).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15635982395.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142740686126.20260818.142740686126-0378774459_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15635968195.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 1058860108 LE MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCNW96EX.Ung ho MS 2026.221 FT26230635190306.20260818.094742.19024646957025.VND-TGTT-NGUYEN MINH THIEN.970407
|18/08/2026
|2.000.000,00
|ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508180946372026ZJio520142.5390.980.094637
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180943082026xsqk813202.5389.83304.094308
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15635898801.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1019840712 NGUYEN THI LA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15635872955.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ho tro be Trong Nhan . ms 2026. 221.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15635873899.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9909374873 VU VAN TUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|SHGD:10001242.DD:260818.BO:QUYEN ANH NGOC.Remark:UNG HO MS 2026.221 (SUNG TRONG NHAN)
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCNW181D.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230716055227.20260818.093744.19072888066014.VND-TGTT-LE SONG HA.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15635819769.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011004132182 DINH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026. 221 sung trong nhan#SP#0200970488081809364420266o8s790214.5387.49801.093645
|18/08/2026
|100.000,00
|6230VNIB02Z99R5F.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.093307.620704060059997.HO NGOC THANH.970441
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180932022026g5hk773317.5189.24757.093202
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15635743258.ung ho MS 2026.221 ( Be Sung Trong Nhan ).CT tu 9937675398 PHAM THI HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15635741142.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180929452026T05G226616.5389.13732.092945
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15635688772.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15635688158.2026.221.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCNQNDHZ.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230389059826.20260818.092548.19036035161010.VND-TGTT-HOANG THI THU NGA.970407
|18/08/2026
|500.000,00
|ung ho ma so 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081809242020261GUT693638.5389.87276.092353
|18/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180923572026f8f8744731.5387.86104.092357
|18/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15635599582.ung ho ma so 2026.221 ( be sung trong nhan).CT tu 0721000586096 LUU BUU NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|30.000,00
|6230IBT1kCNQXKXG.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230605086117.20260818.092107.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180920302026YUHF048748.5389.69034.092030
|18/08/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.15635580075.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0491001548814 NGUYEN THE KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCNQFF91.CTT ung ho MS 2026.221- be Sung Trong Nhan FT26230012483052.20260818.091546.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|6230VNIB02Z9XEFZ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.091525.908784147.VUONG BICH TRAN.970441
|18/08/2026
|100.000,00
|6230MCOBQ217WN3C.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.091333.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|18/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180913242026X4KF944001.5387.33951.091325
|18/08/2026
|2.000.000,00
|6230SGTTH28SD8W3.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.091232.0939396678.NGUYEN HUYEN PHI.970403
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1iJTMQ5M6.Ms 2026-220 uh chi Truong Thi Huong.20260818.091142.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|18/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180909272026FXAF092096.5390.17129.090927
|18/08/2026
|200.000,00
|6230WBVNP2Q8CUWV.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.090905.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180908052026VD5G418529.5388.10440.090806
|18/08/2026
|120.000,00
|6230SHBAP2Q82KPX.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.090757.0904401719.HOANG VAN DUNG.970443
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15635389658.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0351000673902 DUONG DINH THIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230VNIB02Z9V83Y.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.090355.636704060002072.NGUYEN THI HOAI THU.970441
|18/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180903412026444F063387.5389.90589.090342
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1iJTVNIPF.Ms 2026-221 uh be Sung Trong Nhan.20260818.090313.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180903052026w9wt670796.5387.87798.090238
|18/08/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026.211 be sung trong nhan#SP#0200970488081809025320262tw5670045.5387.86677.090231
|18/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15635339814.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15635346380.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.219( em Nguyen Phuong Linh) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180901002026s3lm663623.5189.79037.090033
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15635328116.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:2026221.sung trong nhan. chuyen tien#SP#020097040508180859592026OR0E044945.5387.74452.090000
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180859292026LD4G438621.5189.72397.085929
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180857032026ELUY966711.5189.62322.085704
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1aWR36M4C.ung ho MS 2026.221 (be Trong Nhan).20260818.085656.03000014631063.DO THI TRAM ANH.970440
|18/08/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180856512026WLKI692978.5388.59965.085651
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15635276837.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0111000370754 TO TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15635276695.UH MS2026221( be Sung Trong Nhan).CT tu 0011001636983 DUONG KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|5.000.000,00
|DAO THINH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081808555220265cl7646534.5388.57022.085552
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15635265741.ban doc giup chau Sung Trong Nhan , MS 2026.221.CT tu 0081000000561 CAO THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15635249321.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.221. sung trong nhan#SP#0200970405081808534520262V3C014279.5189.47691.085345
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15635196650.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0041000172710 VO THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1iJTVX9D9.2026 221 ung ho be Sung Trong Nhan.20260818.084643.102972554.TRAN THI HAI YEN.970432
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15635155277.ungho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan).CT tu 0181002342711 PHAN TUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704220818084620202657RX272039.5189.16952.084620
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15635123398.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1d1Y4UXAF.An Nhien Thanh Tri va ace Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.084412.970422Jb79733000000000bc4078.MBBANK IBFT.970422
|18/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180843182026g56m604807.5389.5184.084251
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15635082026.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011002887946 NGUYEN DUY THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970415081808412920262xuy295623.5390.97421.084129
|18/08/2026
|100.000,00
|6230MCOBQ217ULRD.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260818.083915.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15635047729.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0711000229845 NGUYEN THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|6230WBVNP2Q818X8.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.083803.105000433347.LE DUC LUONG.970412
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15635030557.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0301000320211 LAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15635025225.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071005391528 LUU THU QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15635009873.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0111000816740 TRAN DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508180834382026aPT7273482.5390.69794.083417
|18/08/2026
|100.000,00
|6230ORCOQ2174378.ung ho MS 2026.221 - be Sung Trong Nhan.20260818.083428.0065100000317006.DOAN THI THANH HUE.970448
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1iJTVF4J9.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.083350.365111189.NGUYEN MINH DUC.970432
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15634976828.Ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan ).CT tu 0071003765113 TO XUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-08:30:56 Un4L976926#SP#020097041608180830562026Un4L976926.5388.54904.083056
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15634945049.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9366639272 HO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180830252026ZZUJ099813.5387.52884.082958
|18/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-08:29:50 8YKv387519#SP#0200970416081808295020268YKv387519.5390.50821.082950
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15634925542.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071000808691 HO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.221 -A.HIEU GIUP BE SUNG TRONG NHAN-180826-08:28:06 QJRt840453#SP#020097041608180828062026QJRt840453.5388.43794.082806
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1aWR3KBZ8.ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan.20260818.082736.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|18/08/2026
|300.000,00
|6230IBT1kCNQUBRA.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230634759780.20260818.082553.19028480107023.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1aWR3K8KP.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.082503.092704070015637.TRAN HUU TIEN.970437
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15634861334.uh ms 2026.221 ( Sung trong nhan).CT tu 0011004009684 NGUYEN THI CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081808235920266abu540834.5387.28642.082359
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15634850868.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0071001254468 MAI VAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15634818787.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071003191047 NGUYEN THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCNQ8WCK.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230634966536.20260818.082113.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
|18/08/2026
|300.000,00
|6230IBT1iJTVLR2Q.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.082100.66653307.NGUYEN THANH TUYEN.970432
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15634802440.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1015522538 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180820082026dae8528139.5387.15049.082008
|18/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180819572026ZW1I048704.5387.12829.081958
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15634792493.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0491000063563 VU TRONG HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15634785905.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0201000151487 VO THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15634762834.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1017417214 NGUYEN VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCNQMG9B.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230355074030.20260818.081643.13821335977011.VND-TGTT-DO DUY PHUONG.970407
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCNQMYFE.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230063773088.20260818.081618.10524911236017.VND-TGTT-DO TIEN DAT.970407
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15634746646.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0151000239360 TRAN TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1aWR37HGB.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.081540.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446
|18/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180814102026ZPW7019830.5388.91866.081410
|18/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180813262026JI1H016334.5388.88668.081300
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15634714437.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1012859523 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180812512026V0IA530712.5189.86599.081251
|18/08/2026
|500.000,00
|6230IBT1kCNQD6AE.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230189856989.20260818.081041.13320497081010.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407
|18/08/2026
|300.000,00
|6230TPBVI2CWIZGK.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.081003.03469456401.TRAN THU HUONG.970423
|18/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970415081808075120266x8e189483.5189.69161.080751
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15634633163.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071000598082 MAI NGHIA HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081808052520268JF6145101.5389.59529.080458
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15634593849.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15634547121.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0351000777404 NGUYEN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|ms 2026.221 Sung Trong Nhan#SP#0200970488081807544320263z4n444604.5389.22370.075416
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15634414340.Ung ho MS 2026.211 (Be Sung Trong Nhan).CT tu 9985354885 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15634396383.Ung ho MS 2026.215 (Be Nguyen Duc Duy).CT tu 9985354885 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15634352067.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15634329143.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15634308805.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1015826027 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15634302176.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1015826027 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15634294384.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1015826027 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15634252488.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508180736262026TMVK043143.5389.58616.073626
|18/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCRNREZS.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230105891870.20260818.073616.19022495873018.VND-TGTT-THACH TINH.970407
|18/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508180735332026CQ33039153.5388.57111.073506
|18/08/2026
|30.000,00
|MS 2026.219#SP#020097042208180734392026Y2HR735348.5389.53464.073440
|18/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508180734392026OCC6035088.5388.53430.073412
|18/08/2026
|200.000,00
|6230IBT1kCRNRD6P.Linh br ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230842885990.20260818.073435.19036918616018.NGUYEN NGOC BAO LINH.970407
|18/08/2026
|30.000,00
|MS 2026.221#SP#020097042208180733352026XLHX490783.5387.50263.073336
|18/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-07:33:22 ZGEH615991#SP#020097041608180733222026ZGEH615991.5388.49092.073256
|18/08/2026
|30.000,00
|gui ms 2026 221#SP#0200970422081807322820262KF1980277.5189.45655.073228
|18/08/2026
|300.000,00
|6230IBT1kCRN3BEP.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230996766610.20260818.072747.19021536275698.VND-TGTT-NGUYEN THI VIET ANH.970407
|18/08/2026
|10.000,00
|6230IBT1aWR3ACA5.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,217 (Gia dinh ong Nguyen Van Thao).20260818.072646.0339306897.VU DUC TU.970437
|18/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180726392026nk6m354803.5390.26724.072639
|18/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808180722572026a1jx343137.5387.15063.072257
|18/08/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026 221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-07:15:51 ollg116648#SP#020097041608180715522026ollg116648.5189.90994.071552
|18/08/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#0200970415081807131520263Iho931613.5189.84005.071248
|18/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15633952526.Ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15633935778.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0271000157161 NGUYEN THI TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|10.000,00
|6230IBT1kCRNZWYU.ung ho NCHCCCL FT26230222408961.20260818.070338.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|18/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508180611022026SGK0032780.5389.41381.061036
|18/08/2026
|200.000,00
|LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)#SP#020097041508180551272026vLbv780329.5189.17442.055127
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15633231381.ADIDAPHAT ung ho ms2026-220( chi truong thi huong).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|12.686,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.215 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508180430362026BPAV066430.5390.77530.043036
|18/08/2026
|12.668,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.217 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508180422482026PGOZ065051.5389.76189.042249
|18/08/2026
|12.686,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.218 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405081804113520264IXL063346.5189.72216.041135
|18/08/2026
|12.268,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.220 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508180403472026OA4L062185.5388.68999.040347
|18/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15633065478.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142705137246.20260818.142705137246-0973192724_Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|18/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15632889307.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.220 CHI TRUONG THI HUONG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15632767276.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2026
|20.000,00
|ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970422081723101520263UHW373885.5390.76085.231015
|18/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15632593483.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCN4357B.ung ho MS 2026.222 FT26232239113054.20260819.225211.19032617409011.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUANG AN.970407
|19/08/2026
|35.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142976616728.20260819.142976616728-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien qua MoMo ung ho ms 2026221
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1iJTBEAQD.ZP262310918525 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.224531.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|19/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970422081922445520265SVP408449.5189.97922.224456
|19/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208192243072026GCWQ745832.5387.95157.224308
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCN4LJ6U.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26232996675277.20260819.223151.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCN4HJXV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232981036707.20260819.222641.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.222 Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808192218112026bzaq099215.5189.34162.221811
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCN4KJCS.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232114490032.20260819.220753.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCN47ZTK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232940052754.20260819.220637.19032334708012.PHAM GIA TIEP.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15661321035.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15661287297.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.222(em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15661270772.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808192140392026p7gr015978.5388.97867.214012
|19/08/2026
|25.000,00
|6231TPBVI2CKICV4.MS 2026.222. hungnt6.20260819.213922.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCN4P1YA.ung ho ms 2026.21 be sung trong nhan FT26232825855362.20260819.213543.19030708350017.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI LINH.970407
|19/08/2026
|500.000,00
|6231IBT1aWNQ9AW9.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.212257.113010000212751.NGUYEN THI MINH TAM.970442
|19/08/2026
|25.000,00
|6231IBT1kCN4V7WR.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232779567233.20260819.211902.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|19/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15660766746.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.220( chi Truong Thi Huong ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508192106332026JIHW031015.5390.50231.210634
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCN4CA4L.Uh chuong trinh nang buoc den truong FT26231936339018.20260819.210220.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM.970407
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCN4CDUG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231966056088.20260819.210118.19026398028015.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH.970407
|19/08/2026
|10.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#0200970422081920574220263I8J208621.5390.1853.205742
|19/08/2026
|5.000.000,00
|UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-190826-20:46:20 mfHU774402#SP#020097041608192046212026mfHU774402.5387.38538.204621
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15660411807.ung ho 2026.221 be sung trong nhan.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNB38XA.Uh ms2026.221 FT26231936245027.20260819.203704.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15660253526.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011004384363 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNBZBP5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231530939303.20260819.202233.19034809089013.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|19/08/2026
|110.000,00
|MBVCB.15659923509.gd va cac con QM va NM ung ho MS 2026.220 Truong Thi Huong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15659743618.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0041000153366 NGUYEN NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|110.000,00
|MBVCB.15659719321.gd va cac con QM va NM ung ho MS 2026.221 Sung Trong Nhan.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|555.555,00
|6231IBT1kCNB5SUC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231017250941.20260819.195658.869696999999.LE VAN UY VY.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970488081919555820269pgq675751.5189.31167.195558
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1iJTBJA5S.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260819.195551.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
|19/08/2026
|50.000,00
|6231TPBVI2CKXXPZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.195535.00832014068.NGUYEN NGOC NGAN ANH.970423
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15659636761.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1978174042 VO THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1bJMZKS6X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.195340.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
|19/08/2026
|15.268,00
|MBVCB.15659533230.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026.214..CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15659365609.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0331000447352 NGUYEN DUONG THUY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|48.000,00
|6231IBT1iJT5NIM9.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.193510.0968914234.DANG VAN DUA.970432
|19/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191928372026wo62562268.5389.43449.192837
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15659057831.ung ho MS 2026.222 (be Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15659035527.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970422081919181720267D5R963844.5389.72341.191817
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880819191514202646jl505171.5390.50490.191514
|19/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15658844254.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH THANH THAO ung ho be Trong Nhan#SP#0200970405081919023620266LXN079782.5390.60338.190208
|19/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081919020220260LQD351016.5388.56036.190202
|19/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508191901092026LywJ807983.5390.49510.190109
|19/08/2026
|100.000,00
|6231MCOBQ2M2TA1G.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.184528.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCN5787Q.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231608948998.20260819.184426.19033723239016.VND-TGTT-VU TUYET MAI.970407
|19/08/2026
|70.000,00
|6231IBT1kCN5IJMC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231630409302.20260819.181950.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|19/08/2026
|1.600.000,00
|6231IBT1bJMZ7B8G.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho be Le Tran Ngoc Trinh MS 2026 - 222.20260819.180950.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|19/08/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142939990502.20260819.142939990502-0934879305_VO THI HONG HANH chuyen tien qua NCHCCCL
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15657592287.Chuyen tien ung ho MS 26024.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142938956659.20260819.142938956659-0829330854_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19/08/2026
|84.623,00
|MBVCB.15657492497.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0111000312627 VU THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|1.000.000,00
|6231IBT1bJMZ785V.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260819.175159.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15657356874.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0161000563832 LE HOAI SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|TRINH NGOC THAO NGAN Chuyen tien ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh. Chuc em mau khoe va luon binh an#SP#020097048808191748502026lhjm110156.5189.23582.174851
|19/08/2026
|110.000,00
|MBVCB.15657255229.gd va cac con ung ho truong trinh nang buoc toi truong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1aWRN6P1A.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.174423.068704070163451.LE QUANG DINH.970437
|19/08/2026
|2.600.000,00
|6231IBT1bJMZ7VZ5.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Nguyen Phuong Linh MS 2026 - 219 Chuc con vuot qua benh tat va song khoe manh nhe.20260819.174157.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|19/08/2026
|110.000,00
|MBVCB.15657165346.gd va cac con QM va NM ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|5.000,00
|6231VNIB02ZNXMNH.ung ho Ms 2026.222 ( em Le Tran Ngoc Trinh ).20260819.173811.812281212.GIANG MY LINH.970441
|19/08/2026
|100.000,00
|6231VNIB02ZNVSAZ.Ung ho chuong trinh .nang buoc den truong..20260819.173201.010879888.BACH THU LAN.970441
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970488081917301720267u7j015555.5388.78554.173017
|19/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.222 EM LE TRAN NGOC TRINH-190826-17:25:05 VpSv895819#SP#020097041608191725052026VpSv895819.5389.39301.172506
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15656829630.ung ho 2026.222 em le tran ngoc trinh.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15656633439.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508191711412026WU8J011204.5387.35048.171141
|19/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15656566638.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.222 EM LE TRAN NGOC TRINH.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|10.566,00
|6231IBT1kCNYUB7M.Nang buoc den truong FT26231042027883.20260819.170638.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15656493633.Ung ho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15656492843.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15656439272.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15656420166.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15656414019.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15656398012.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15656388119.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15656360016.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15656366933.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG.CT tu 0201000725976 NGUYEN PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15656346457.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15656321956.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15656302079.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|500.000,00
|6231IBT1kCNYV9KP.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231246348594.20260819.165629.19036763034017.VND-TGTT-TRAN HOANG QUYEN.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCNY9GCC.NGUYEN MINH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026 221 chau Phung trong Nhan FT26231380558564.20260819.165015.13320552482011.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407
|19/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.221 Sung Trong Nhan#SP#020097048808191648152026u1ub808348.5388.56253.164815
|19/08/2026
|500.000,00
|6231VNIB02ZN4J5X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.164425.069704060048886.NGUYEN THI THUY.970441
|19/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-190826-16:37:38 onlZ125469#SP#020097041608191637382026onlZ125469.5389.78776.163711
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho em Nguyen Van Manh Ha Tinh#SP#020097042208191636042026IT87179669.5388.68057.163604
|19/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15655908490.ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15655891559.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0421000474358 PHAM TAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15655862027.ung ho MS 2026.220 ( chi Truong Thi Huong).CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15655868762.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCNPXU2Q.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231263140549.20260819.162710.19026403658014.VND-TGTT-NGUYEN THANH LONG.970407
|19/08/2026
|2.000.000,00
|6231ABBKP2QTT5WM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.162642.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNP3TK6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231624195290.20260819.162545.19036546474017.VND-TGTT-PHAM NGUYEN HUYEN LINH.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truongNguyenVanManh#SP#020097042208191623432026ZJQ9356022.5388.81998.162344
|19/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15655684298.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351001199671 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCNPLFT2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231091476101.20260819.161746.19033912595011.VND-TGTT-TRAN GIA THINH.970407
|19/08/2026
|150.000,00
|6231IBT1kCNPL5Q6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231265508458.20260819.161641.19037114082017.VND-TGTT-PHAM HOAI PHUONG.970407
|19/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15655636292.ung ho chau Nguyen van Manh tinh Ha Tinh.CT tu 0021000752085 NGUYEN THI NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15655603106.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|6231SHBAP2QTJ7RH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.161347.0946165198.PHAM THI HOA.970443
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191612592026zf9c658059.5387.9424.161237
|19/08/2026
|100.000,00
|6231MCOBQ2M22596.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.161102.03101012514284.DANG THI TUYET TRINH.970426
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970488081916094620266rfs645037.5389.88114.160946
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNP6BAF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231365290961.20260819.160838.8977745635.NGUYEN THI HUYEN.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508191608242026Kq4e879673.5189.78332.160824
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCNP68Z6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231842946776.20260819.160814.19037896864019.VND-TGTT-NGUYEN THAI BINH.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNPEHK3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231770044542.20260819.160636.19034446780010.VND-TGTT-NGUYEN THANH NGA.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15655479193.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071004059658 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCNPEDN6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231980712637.20260819.160508.2269456789.PHAM VAN DOAN.970407
|19/08/2026
|35.044,00
|MBVCB.15655470103.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0901000132140 PHAM THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|50.000,00
|PHAM QUYNH ANH chuyen tien nang buoc den truong#SP#0200970422081916021220267PE2985615.5387.36560.160213
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15655434797.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208191559052026PK0G393595.5389.15833.155906
|19/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142921248880.20260819.142921248880-0358977497_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15655286990.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0141000759233 LE VIET HUNG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1iJTY3YU5.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 222 LE TRAN NGOC TRINH.20260819.155029.247529918.LE THI HOA.970432
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15655174432.ung ho MS 2026.209 ( bac si Chien).CT tu 0531002597679 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142919897599.20260819.142919897599-0358977497_Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1aWRNP6C8.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.153959.185704070001196.LE THI LAN HUONG.970437
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho Ms 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081915381320266SMK107817.5390.82575.153813
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15655059141.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0201000742736 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208191534302026MXJU511143.5390.60112.153431
|19/08/2026
|500.000,00
|IB_405904636_1787128068093350960052_null_20260819_Nguyen Van Manh - Ha Tinh
|19/08/2026
|100.000,00
|6231TPBVI2CKBC1U.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.153057.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15654942980.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208191523042026F41N278583.5390.91527.152305
|19/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms2026.222 em le tran ngoc trinh#SP#020097040508191521492026S0TY000025.5387.83900.152149
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCNPSCTS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231636310382.20260819.151655.19036992270018.VND-TGTT-LE THI MY HANH.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tienms2026.220#SP#020097040508191514542026Z8XG067998.5389.43402.151432
|19/08/2026
|200.000,00
|6231MCOBQ2156NBN.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.150945.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15654713844.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|500.000,00
|6231IBT1iJTY6B4W.Ung ho NCHCCCL Dam Ha 0966876297.20260819.150744.232657901.DAM THI THU HA.970432
|19/08/2026
|43.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142915332150.20260819.142915332150-0352851202_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208191454342026W2HZ657088.5388.26107.145435
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208191450332026JXVB981311.5390.3486.145033
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15654432882. MS 2026.222.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191446232026ik44352910.5390.78797.144624
|19/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508191445552026I5KB041539.5389.77156.144555
|19/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HANG chuyen tien naang buoc den truong#SP#020097042208191444402026FYGJ472551.5387.68727.144413
|19/08/2026
|500.000,00
|6231IBT1kCNUXEY2.Ung ho MS 2026.222 FT26231365077086.20260819.144435.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407
|19/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15654351222.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNUFP12.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231601232368.20260819.143615.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-190826-14:33:36 Tvbb931238#SP#020097041608191433362026Tvbb931238.5189.7909.143336
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1aWRNMBYU.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.143206.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15654232823.ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|300.000,00
|6231IBT1kCNUHTNJ.Ung ho MS 2026. 222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231714044479.20260819.142638.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|19/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191425062026kder288732.5389.62373.142506
|19/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15654137964.Ung ho nang buoc toi truong.CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15654122384.Ung ho MS 2026.221( Be Sung Trong Nhan).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNUZ6HR.Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231693248563.20260819.142221.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|19/08/2026
|500.000,00
|6231IBT1fJS8PTNG.Ung ho MS2026.221 be Sung Trong Nhan.20260819.142148.903006356.NGUYEN THI HUONG.970406
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15654072006.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.222(tran ngoc trinh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970405081914172220265F7Z030438.5390.20657.141722
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15654021774.ung ho MS 2026.222 em le tran ngoc trinh.CT tu 0071001066636 NGUYEN THI MY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNUE8QQ.Ung ho be Sung Trong Nhan, MS 2026.221 FT26231030975900.20260819.141311.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|6231SGTTH28HLZN3.IBFT Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.140935.060069003251.MAI DUC TIEP.970403
|19/08/2026
|500.000,00
|6231IBT1kCNUK1SI.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231042810594.20260819.140820.19020895135021.VND-TGTT-NGUYEN BAO THACH.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1iJTY57HW.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 222 le tran ngoc trinh.20260819.140251.111555222.VU THI THU THAO.970432
|19/08/2026
|50.000,00
|6231SGTTH28HLLEA.IBFT Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.140211.060247977999.PHAN DANG THAI.970403
|19/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097041508191400292026D7c3454177.5390.33346.140029
|19/08/2026
|50.000,00
|VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191351002026np1n196456.5189.86741.135100
|19/08/2026
|400.000,00
|6231IBT1iJTYY9I4.Hung UHMS 2026 217 221.20260819.134955.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|19/08/2026
|100.000,00
|6231TPBVI2CK2ZDI.ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).20260819.134948.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCNU5NFE.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231150040235.20260819.134839.19029133772013.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THUY.970407
|19/08/2026
|1.000.000,00
|6231IBT1iJTYYWUS.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260819.134836.0937629299.LE QUYNH HOA.970432
|19/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970405081913463020263GLB025088.5387.65540.134608
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCNU5PIH.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231245739726.20260819.134624.19029133772013.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THUY.970407
|19/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh-190826-13:46:14 nwSy245222#SP#020097041608191346142026nwSy245222.5388.63908.134547
|19/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15653710053.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|50.000,00
|6231ORCOQ215HXIP.LOC HOTRO MS 2026.222NGOCTRINH.20260819.134411.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|19/08/2026
|25.000,00
|6231IBT1kCNUYKS5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231067484075.20260819.134324.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15653662465.Ung ho MS.2026.222.CT tu 0141000867855 HA THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097041508191340352026tHed401994.5388.37655.134008
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-190826-13:39:17 kjD5739322#SP#020097041608191339172026kjD5739322.5189.30819.133917
|19/08/2026
|100.000,00
|6231SHBAP2QJD45W.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.133904.0509199804.NGUYEN THI HONG HANH.970443
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCNUUN1A.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231223770995.20260819.133657.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|6231TPBVI2CG5DJV.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.133616.02464353401.NGUYEN THI THIEN NGA.970423
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1aWRNSM8P.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.133052.0338404761.NGUYEN THI XUYEN.970437
|19/08/2026
|300.000,00
|6231SHBAP2QJH5J3.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.133001.2228889899.DIEP XUAN BACH.970443
|19/08/2026
|10.000,00
|6231IBT1kCNU8JGG.ung ho ms 2026.222, em Le Tran Ngoc Trinh, chuc em va gia dinh binh an FT26231480080229.20260819.132943.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|19/08/2026
|450.000,00
|MBVCB.15653526704.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.222 Em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15653508746.Ung Ho MS 2026.222 ( em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|300.000,00
|6231MCOBQ215HLE3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.132558.03001016388695.LE THI HOAI HUONG.970426
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNUM4RW.Ung ho MS 2026.222 FT26231887370338.20260819.132342.562666666666.MAI THANH DUC.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508191323392026SVZ6057361.5389.57103.132339
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-190826-13:23:32 NaVg749781#SP#020097041608191323322026NaVg749781.5389.55839.132333
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15653442105.Ms 2026-222 Em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|50.000,00
|6231MCOBQ2153XSH.Ung ho ms2026.221 sung trong nhan.20260819.131928.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15653430388.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 2822860605 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231TPBVI2CG5LEF.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).20260819.131903.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|19/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508191317262026w41d347086.5189.26952.131658
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15653399662.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15653409566.Ung ho MS 2026.222 em Le Tran NGoc Trinh.CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|30.000,00
|6231VNIB02ZID1A8.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).20260819.131615.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|19/08/2026
|50.000,00
|6231MCOBQ21534RS.Ung ho ms2026.222 le tran ngoc trinh.20260819.131540.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|19/08/2026
|100.000,00
|6231SGTTH283PX3R.IBFT Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.131458.050003271142.Truong Van Hai.970403
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15653362845.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNUSNUQ.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231964410607.20260819.131349.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
|19/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15653358921.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15653333446.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:uh.ms.2026.222 Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508191308352026UBUL015160.5390.85331.130835
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCNU9AVA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231090870060.20260819.130831.19031753505680.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1d1YGSWE8.unghoMS2026222.20260819.130410.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1iJTYVNX3.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.130409.0397256325.NGUYEN THU TRANG.970432
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15653246062.ung ho chuong trinh: nang buoc den truong.CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231MSCBD23FCEKJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.125604.0943535875.TRAN THI THANH HAI.970422
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15653138614.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15653132226.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704050819125202202659DJ066217.5388.1351.125202
|19/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405081912505420262JKB062918.5389.95326.125054
|19/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191248242026xweu040393.5189.82412.124824
|19/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 222 EM LE TRAN NGOC TRINH-190826-12:44:28 4SSC506937#SP#0200970416081912442820264SSC506937.5189.62297.124401
|19/08/2026
|239.000,00
|MBVCB.15652994347.NNC ung ho Ms2026222 be Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508191236202026L73I017632.5388.17708.123620
|19/08/2026
|200.000,00
|6231BIDVE2IZEKLH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.123612.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
|19/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508191235232026B89L237343.5390.11974.123523
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCN83NRG.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26231590246506.20260819.123456.19036390910016.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRINH.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15652910209.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0731000884151 MA THI CAM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097042208191233472026FFXN106686.5389.3347.123348
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCN83UA4.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231402780523.20260819.123302.19036390910016.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRINH.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCN8LBQD.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231033739007.20260819.122414.19036206634011.VND-TGTT-NGUYEN THANH PHUONG.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097040508191214402026UYQX037961.5189.86985.121413
|19/08/2026
|1.000.000,00
|6231IBT1kCN8KTAI.Ung ho MS 2026.222 Le Tran Ngoc Trinh FT26231297023117.20260819.121053.11021319463010.VND-TGTT-NGO TRANG SY.970407
|19/08/2026
|500.000,00
|6231IBT1kCN87ZDL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231262277332.20260819.120748.19032697389016.VND-TGTT-DUONG DUC TRUNG.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|ma so 2026221 chau sung trong nhan#SP#020097042208191203172026DL7Z741470.5389.14683.120317
|19/08/2026
|100.000,00
|6231SHBAP2QJXNAH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.120257.0981359979.NGUYEN THI THU QUYNH.970443
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15652414213.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh .CT tu 0421000414487 HUYNH THI ANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208191158522026JE3V813985.5387.85079.115825
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15652328927.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0181003566304 HO HUU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15652307718.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808191153282026wy9g859773.5388.48680.115328
|19/08/2026
|50.000,00
|MS.2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081911525020260tkt857327.5390.44589.115223
|19/08/2026
|50.000,00
|MS 2026221#SP#020097042208191146122026UZ8E437151.5387.99087.114613
|19/08/2026
|500.000,00
|NGUYEN HAI HUY Chuyen tien ungho MS 2026.222#SP#020097048808191144372026cver824412.5387.87745.114437
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1iJTPNJEW.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.114424.0943568877.CHU CONG AN.970432
|19/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508191137032026AXZ0067754.5189.36725.113703
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808191131002026tfm8769852.5189.95334.113100
|19/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15651912574.PHAM DUY HOANG chuyen tien naang buoc den truong.CT tu 1993572222 PHAM DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231SGTTH283H4YU.IBFT HO THANH MUNG chuyen tien.20260819.112738.060245560551.HO THANH MUNG.970403
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1iJTP34NL.ZP262310304930 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.112736.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|19/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508191127242026VD6L019443.5388.71196.112724
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15651880791.Ung ho MS 2026.222 be Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0331000456778 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231MSCBD23837KG.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.112620.1120105135008.VO NHUT THANH.970422
|19/08/2026
|80.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508191125002026CMTQ007231.5387.54554.112500
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1fJS8JYCM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.112127.8007041057220.PHAM QUOC PHUONG UYEN.963388
|19/08/2026
|300.000,00
|Nguyen tri Dung Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208191119472026HOX1390942.5189.20456.111948
|19/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15651674566.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0541000188007 TRAN HUU HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15651665080.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 9987853838 NGUYEN CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|500.000,00
|IBVCB.15651630362.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15651606462.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15651497927.ung ho MS 2026.221( Ung ho be Sung Trong Nhan).CT tu 1013110321 TRAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508191059222026FQRD075633.5387.85918.105922
|19/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508191058042026gBm9775390.5389.78156.105804
|19/08/2026
|500.000,00
|6231VNIB02ZIJ2DB.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.104803.002704060098091.NGUYEN THI VIET HA.970441
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191047052026g28j598654.5388.8943.104638
|19/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808191046152026oofs595549.5389.4213.104615
|19/08/2026
|50.000,00
|6231NAMAP2QJX51M.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260819.104231.199911119.TRAN MINH DUC.970428
|19/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15651205761.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0021001845810 PHAN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|6231WBVNP2QJXXIW.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.103942.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|19/08/2026
|100.000,00
|6231VNIB02ZI89HS.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET ung ho MS 2026 220 chi Truong thi Huong.20260819.103721.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1iJTPKPDF.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 222 LE TRAN NGOC TRINH.20260819.103201.247529918.LE THI HOA.970432
|19/08/2026
|200.000,00
|6231SGTTH283XNM1.IBFT ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.103128.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|19/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15651071037.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970422081910301820263GAY744767.5388.7556.103018
|19/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508191027522026vC0X662821.5390.93623.102752
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808191025292026u3nx518752.5390.78851.102529
|19/08/2026
|350.000,00
|6231IBT1d1YANIDW.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 215 216 217 218 219 220 va 221.20260819.102215.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCNIB2N1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231302179987.20260819.101946.10520442878015.VND-TGTT-NGUYEN THI THAM.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|6231TPBVI2CGXHQ1.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.101618.04131742501.TRAN LE MINH.970423
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15650830406.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508191013272026IEY0040095.5389.9404.101327
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1aWRRFWW9.ms 2026.222 giup le tran ngoc trinh.20260819.100844.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|19/08/2026
|1.000.000,00
|6231IBT1aWRRTNDX.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.100754.1023095993.TONG NGOC HONG THANH.970458
|19/08/2026
|100.000,00
|6231MSCBD238JXR7.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.100655.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCNIIBW8.Ung ho MS 2026.221 FT26231460204196.20260819.100319.192226565656.DUONG THI NGOC.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508190959142026e6m1558603.5388.28004.095914
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15650607593.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1026223692 LE THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15650605352.ung ho MS 2026.221 (SUNG TRONG NHAN).CT tu 0111001484365 NGUYEN HOANG YEN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15650579986.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0431000187921 HUYNH NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.221#SP#02009704880819095025202646ww392486.5390.78798.094957
|19/08/2026
|55.555,00
|MBVCB.15650489550.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|10.566,00
|6231IBT1kCNI27QE.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26231002516517.20260819.094549.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15650440292.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han vs Gia Vinh.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|1.000.000,00
|6231MSCBD238MN6F.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.094500.0903418126.PHAM ANH VY.970422
|19/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208190941172026ZMAI379260.5387.32381.094117
|19/08/2026
|100.000,00
|TRUONG THUY DUNG Chuyen tien 2026 222 le tran ngoc trinh#SP#0200970488081909392620269i3f354307.5388.23233.093926
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCNI1PS9.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231582205022.20260819.093912.8969111899.NGUYEN SI HIEN.970407
|19/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208190938252026KJ36165125.5390.18380.093825
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNIJF7R.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231295282987.20260819.093732.19030586879021.VND-TGTT-HO PHUONG THAO.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508190931262026mJmE461882.5389.81992.093126
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15650229801.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0551000299958 TRAN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231VNIB02ZIYMNU.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.092724.000140484.HOANG TIEU LAN.970441
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15650181686.Ung ho MS 2026.222 (Em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15650171235.Ung ho MS 2026.222 ( em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488081909234620261sxy301060.5389.46140.092319
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15650145613.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0311000446036 HA XUAN DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097041508190920302026MRPR425900.5390.30658.092003
|19/08/2026
|300.000,00
|6231MSCBD238Q1WG.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.091754.56786886868.LE PHUC THO.970422
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15649963531.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15649959485.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15649955650.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 222#SP#020097042208190907582026XH0M254291.5189.74265.090758
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15649951980.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15649950990.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCNMH5LX.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231162015080.20260819.090609.19025486218014.VND-TGTT-DO VAN TUYEN.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15649911642.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1037254604 TRUONG QUANG TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15649885319.ung ho chuong trinh ( nang buoc den truong).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15649846955.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|1.000.000,00
|6231VNIB02ZDPV48.Dung Nguyen ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan ).20260819.085320.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15649745641.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0531002581701 TRINH VAN TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNMGH1Q.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26231399304802.20260819.084821.19036091904018.VND-HA MINH ANH.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1aWRR6W88.ung ho MS 2026.222 em LE Tran Ngoc Trinh.20260819.084801.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|19/08/2026
|500.000,00
|6231IBT1kCNMGDAW.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231376072649.20260819.084643.10520052936014.VND-TGTT-PHAM HONG HAI.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15649684895.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15649684078.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|6231TPBVI2CGELET.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260819.084409.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|19/08/2026
|200.000,00
|TRAN THI NHUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.221 be subg trong nhan#SP#020097048808190839472026vgnd159147.5387.60053.083947
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808190837252026eeh6151689.5388.51257.083701
|19/08/2026
|500.000,00
|6231SHBAP2QJZS7C.ung ho MS 2026.222 be Le Tran Ngoc Trinh.20260819.083252.777799999.PHAM ANH TUAN.970443
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNMPMNZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231922907593.20260819.082754.19027243682025.VND-TGTT-VU THANH XUAN.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508190825352026d7AE253019.5189.6738.082535
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1iJTP25UY.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.082331.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1aWRRK4LQ.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.20260819.082250.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422081908223320268IAI374022.5389.94605.082233
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1aWRRKINC.ung ho MS 2026 222 em Le Tran Ngoc Linh.20260819.081935.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|19/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970415081908194020262Mdn235203.5387.84813.081940
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1iJTPCXWF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.081845.161490733.NGUYEN THI DIEP.970432
|19/08/2026
|100.000,00
|6231MCOBQ215CHZ3.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.081823.2013071985.NGUYEN THI HANH.970426
|19/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15649297999.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNMMDTC.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26231483106013.20260819.081445.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|19/08/2026
|500.000,00
|6231IBT1kCNMMS9M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231826297864.20260819.081435.13320497058019.VND-TGTT-LE THU HA.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|SHGD:10000762.DD:260819.BO:LY CONG BINH.Remark:LY CONG BINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH
|19/08/2026
|500.000,00
|6231IBT1iJTP1ZC8.Ms 2026-222 uh em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.080839.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|19/08/2026
|1.000.000,00
|6231TPBVI2CGUYU1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.080502.11774044001.DIEP THUY NHUNG.970423
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15649149268.ung ho Ms2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0491000073033 DOAN HIEN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|ung ho2026.221 be sung trong nhan#SP#0200970488081908005120262s1r034512.5387.18558.080051
|19/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808190800092026peub032343.5389.15808.080010
|19/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15649092026.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000270653 DO THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231SBITF2YFEJ2U.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.075937.000170406010004.NGUYEN THI XUAN THU.970400
|19/08/2026
|200.000,00
|6231SGTTH283RER6.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.075139.050124124198.DO NGOC TRUNG.970403
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15648996210.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1024225416 VO THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15648977489.Chuyen tien ung ho ms 2026 222 Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNMJ2IS.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231697234623.20260819.074716.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|19/08/2026
|1.000.000,00
|6231IBT1kCNMWRAD.DOAN MY HANH ung ho em Nguyen Van Manh sinh 2008 thon Tan Hai xa Thien Cam tinh Ha Tinh FT26231130509308.20260819.074633.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1aWRRGDK1.ung ho ct nang buoc toi truong.20260819.074016.159704070102332.DANG HUU DAT.970437
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1fJSIGE4C.Ung ho chuong trinh NCHCCCL.20260819.073606.9021938513107.HUYNH QUANG TIN.963388
|19/08/2026
|10.000,00
|6231IBT1aWRRA32U.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,219 (Em Nguyen Phuong Linh).20260819.073328.0339306897.VU DUC TU.970437
|19/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15648778828.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0481000813985 TRAN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15648787367.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0021001680984 LE XUAN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208190732262026AT8P571257.5387.25318.073159
|19/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508190730002026YWFC067298.5388.17395.073000
|19/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208190729222026FX8Z764266.5388.15358.072923
|19/08/2026
|30.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808190728512026wkja935287.5390.13560.072851
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970422081907280320269BF1744059.5389.10647.072804
|19/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ung ho nang buoc den truong#SP#0200970405081907150420260Z9R004300.5189.69804.071437
|19/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15648535692.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCNVHTYW.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231436893660.20260819.070958.19030261632011.VND-TGTT-NGUYEN VAN TIEN.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.222-em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508190708252026GGXM077622.5189.51253.070825
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208190707072026JY2J661928.5388.48163.070708
|19/08/2026
|93.000,00
|6231MCOBQ215B84I.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.070448.03401010768617.NGUYEN THI LAM.970426
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808190657262026e2x0845802.5189.21755.065726
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15648313230.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho chuong trinh (nang buoc den truong).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCNVEJJB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231823156432.20260819.065020.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
|19/08/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.221 be Sung Trong Nhan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208190645022026679B632226.5389.91416.064502
|19/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15648179346.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508190635422026h9S4862184.5189.70333.063542
|19/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15648139196.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15648122434.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho Ms 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081906122720262751756850.5389.31135.061200
|19/08/2026
|25.000,00
|MBVCB.15647994523.LANG THI THUY ung ho MS 2026.221 (be sung trong nhan) .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1kCNV5XNJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231851431587.20260819.055859.19036065447016.VND-TGTT-NGUYEN QUANG TUAN.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1d1YAEVA3.unghoMS2026221.20260819.055643.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|19/08/2026
|100.000,00
|6231VNIB02ZDKZ7E.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.055404.631704060062890.NGUYEN VAN VU.970441
|19/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970415081905313320262xhT788145.5387.92727.053133
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1kCNVYBDE.ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan FT26231161204988.20260819.052631.2503202288.LUU THANH LAM.970407
|19/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208190310402026PHCE672859.5389.44854.031041
|19/08/2026
|1.000.000,00
|6231IBT1aWRRP6L7.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260819.025536.0869423375.TRINH TUAN ANH.970437
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15647740648.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1020630060 VO THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142846154495.20260819.142846154495-0909308050_MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1iJTUEJ3A.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.021114.92826201.DO THI VIET HA.970432
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15647695180.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9968976825 HUA THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208190148142026Y9E5602591.5387.18095.014815
|19/08/2026
|100.000,00
|6231IBT1iJTUK9ND.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.013934.3979181686.PHAN THUY LINH.970432
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15647645839.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1015652569 CHAN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCNVD6SJ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231776808603.20260819.011121.96998999999.HUYNH HONG PHUC.970407
|19/08/2026
|50.000,00
|6231SGTTH2838RRN.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.010828.020363920209.NGUYEN MY LINH.970403
|19/08/2026
|50.000,00
|6231VNIB02ZD4JMB.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260819.004253.001301.KIM HOAN TU HAO.970441
|19/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15647553397.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071001346245 TRUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|2.000,00
|6231IBT1fJSIPMFZ.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).20260819.003034.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|19/08/2026
|200.000,00
|6231IBT1aWRR8RA9.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260819.002342.0908333089.LUONG NGUYEN VAN ANH.970437
|19/08/2026
|100.000,00
|6231TPBVI2CG8XIC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.001406.00706812273.VO NGOC GIA VY.970423
|19/08/2026
|100.000,00
|6231TPBVI2CG8EE1.ung ho MS 2026 221 be Sung Trong Nhan.20260819.000630.00090566001.CHUNG TO QUYEN.970423
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15647465175.NGUYEN THI KIEU OANH chuyen tien ung ho Ms 2026-221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0021001138529 NGUYEN THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15647441960.ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan) .CT tu 0481000643154 NGUYEN TRUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422081823441520265Q7X720581.5389.23587.234415
|19/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15647394015.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0011002137255 TRAN THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081823363920260ltx637110.5388.14582.233639
|19/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1iJTUYKVC.Ung ho MS 2026 221 be Sung Trong Nhan.20260818.232835.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|19/08/2026
|100.000,00
|6230TPBVI2CGCHDG.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260818.232651.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|19/08/2026
|100.000,00
|6230TPBVI2CGC3ZA.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.232450.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|19/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1iJTUYCLS.ZP262300899318 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260818.232151.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|19/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15647291994.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0201000676117 TRUONG NGUYEN HA AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15647294257.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0921000723849 VO THI YEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081823120820265O9I301085.5390.80803.231209
|19/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15647281755.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0351000835211 PHAM THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6230TPBVI2CGCMX3.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.230434.00002431098.TRAN THU HIEN.970423
|19/08/2026
|10.000,00
|6230IBT1iJTUU342.Ung ho MS 2026-221 be Sung Trong Nhan.20260818.230415.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|19/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCND33FJ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231795520239.20260818.225748.19031749166014.VND-TGTT-NGUYEN VAN DAT.970407
|19/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208182255032026O6FZ535259.5387.51852.225504
|19/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15647193328.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9384283479 PHAM BICH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1kCND3S5H.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231600916394.20260818.225306.19034999785010.VND-TGTT-MAI THI LINH.970407
|19/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15647190285.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 1023720582 HO NGOC MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong-180826-22:52:12 eFJK918511#SP#020097041608182252132026eFJK918511.5390.47299.225213
|19/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208182250462026CE5U552109.5388.44241.225047
|19/08/2026
|23.773,00
|6230TPBVI2CGMI8Y.MS 2026.221 Sung Trong Nhan.20260818.224936.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|19/08/2026
|20.000,00
|6230IBT1cJMIVGGP.QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260818.224818.100601000598.TRUONG THI TUYET TRAM.970415
|19/08/2026
|100.000,00
|6230IBT1iJTU8B54.ung ho MS 2026221 be sung trong nhan.20260818.224519.54794444.NGUYEN THI HANG.970432
|19/08/2026
|50.000,00
|6230IBT1kCNDTX3I.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26231008051217.20260818.224446.19035745697010.VND-TGTT-NGUYEN THAO HIEN.970407
|19/08/2026
|20.000,00
|6230IBT1kCNDTT7X.ung ho MS 2026.221 FT26231966337606.20260818.224409.19036638102019.VND-TGTT-PHAM THU TRANG.970407
|19/08/2026
|20.000,00
|6230IBT1kCNDTEVA.ung ho MS 2026.208 FT26231031395309.20260818.224310.19036638102019.VND-TGTT-PHAM THU TRANG.970407
|20/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15676648120.NGUYEN THUY LINH 0338104207 UHNCHCCCL .CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCNF94RD.UH MS 2026.223 Quyen va An FT26233114305470.20260820.224047.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1kCNF2R3U.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233444327802.20260820.223727.19029076908019.VND-TGTT-NGUYEN THI VAN.970407
|20/08/2026
|30.000,00
|6232IBT1kCNF284X.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233062122650.20260820.223413.19030245805885.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15676486889.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0451000261829 NGUYEN DUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508202218342026KYE1036374.5389.22370.221834
|20/08/2026
|100.000,00
|6232TPBVI2CXK9YA.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260820.221623.38591629938.TRAN SI NGUYEN SA.970423
|20/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143118512734.20260820.143118512734-0973192724_Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1kCNTNV2W.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26233625357315.20260820.220523.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407
|20/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15676351602.ung ho MS 2026.223(hai be quyen va an).CT tu 1012543435 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|50.000,00
|IB_406589728_1787237719800351515080_null_20260820_2 be mac benh ve mat, bo di xkld o Dai, me o nha cham 2 con
|20/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15676347706.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI YEN Chuyen tien ung ho nang buoc den truong cho chau manh haf tinh#SP#020097048808202201452026gpf0666564.5389.66768.220146
|20/08/2026
|300.000,00
|6232IBT1iJT73JPZ.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260820.220026.76071616.LAM TOAN AN.970432
|20/08/2026
|300.000,00
|6232IBT1iJT7FNZS.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260820.215943.76071616.LAM TOAN AN.970432
|20/08/2026
|300.000,00
|6232IBT1iJT7F3M2.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.215847.76071616.LAM TOAN AN.970432
|20/08/2026
|25.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143117210344.20260820.143117210344-0343882448_Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15676270881.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15676266877.TRAN THI LOI chuyen tienung ho ma so2026222.CT tu 0361000225208 TRAN THI LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15676234225.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|500.000,00
|6232IBT1kCNTFEGB.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233206774890.20260820.215113.19032191128011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15676198878.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|1.800.000,00
|6232IBT1bJMZRRNJ.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho 2 be Quyen va An MS 2026 -223 . Chuc cac con chua khoi benh.20260820.214532.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15676057268.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0901000025487 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508202127382026OKQ1010464.5189.27358.212738
|20/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097041508202124532026SN40527255.5388.13696.212453
|20/08/2026
|200.000,00
|PHAM THI NGOC HANH Chuyen tien ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808202123022026b1uz568867.5189.4971.212302
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1kCNTATS7.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232865005111.20260820.211654.19030722724019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HOA.970407
|20/08/2026
|1.200.000,00
|6232IBT1iJT76PGA.Ung ho MS 2026 - 221 - 222- 223.20260820.211532.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|20/08/2026
|1.200.000,00
|6232IBT1iJT76SXI.Ung ho MS 2026 - 218 - 219 - 220.20260820.211403.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|20/08/2026
|1.200.000,00
|6232IBT1iJT7616P.Ung ho MS 2026 - 215 - 216 - 217.20260820.211309.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|20/08/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.144 (em Nong Quoc Khanh)#SP#020097041508202112232026D4ei486890.5390.51550.211200
|20/08/2026
|1.200.000,00
|6232IBT1iJT7ENVC.Ung ho MS 2026 - 212 - 213 - 214.20260820.211211.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|20/08/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.211 (em Lo Thi Nhan)#SP#020097041508202110112026g25b480118.5389.40072.211011
|20/08/2026
|400.000,00
|ung ho ms 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh)#SP#020097041508202109012026Tfzp475828.5387.33351.210833
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1iJT7KESQ.Ung ho ms 2026223 2 be Hong Quyen va Thien An.20260820.210236.0936979669.HOANG THI LAN PHUONG.970432
|20/08/2026
|200.000,00
|6232VNIB02Z5IVEZ.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260820.210232.009704060195517.DO THI TUYET ANH.970441
|20/08/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808202100592026lp6p499346.5388.90228.210100
|20/08/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097048808202059222026agd3494032.5389.81481.205854
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCNTURNJ.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26232627043388.20260820.205834.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|20/08/2026
|30.000,00
|6232ABBKP2Q4TGGZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.205814.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|20/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508202057022026KAWU000499.5388.68184.205702
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCNTUCX3.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232444051701.20260820.205603.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCNT86MP.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232546650218.20260820.205445.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|20/08/2026
|5.000,00
|6232IBT1kCNTIKV1.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An FT26232630980900.20260820.205128.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|20/08/2026
|5.000,00
|6232IBT1kCNTI9FP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232206544329.20260820.205006.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|20/08/2026
|200.000,00
|6232TPBVI2CXUFH3.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.204604.02071648501.DAM THI THUY HIEN.970423
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208202031392026Z7WO787248.5390.18053.203140
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808202031262026tvl7396064.5387.16273.203126
|20/08/2026
|200.000,00
|6232VNIB02Z59BFH.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.201834.198889999.CAO THI THANH TRA.970441
|20/08/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.223 hai be quyen va an#SP#020097048808202016162026uajk336028.5388.17146.201554
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208202012122026I0N8879529.5389.90377.201212
|20/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An-200826-19:56:45 6tdG697154#SP#0200970416082019564620266tdG697154.5389.87586.195646
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15674531607.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000271162 TRAN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143100620974.20260820.143100620974-0919097857_MS 2026223 ung ho be Quyen va An
|20/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15674049284.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|500.000,00
|giup do 2 be pham hong quyen pham thien an#SP#020097042208201913232026PIEM380830.5389.84107.191255
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15673705674.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026 .223 ( 2 be Quyen va An ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|6232VNIB02Z5RBX9.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260820.185745.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|20/08/2026
|200.000,00
|6232VNIB02Z5RQ3A.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260820.185715.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|20/08/2026
|100.000,00
|6232VNIB02Z5R2TL.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260820.185636.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|20/08/2026
|100.000,00
|6232VNIB02Z5ZPIE.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260820.185610.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|20/08/2026
|100.000,00
|6232VNIB02Z5ZNXB.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260820.185541.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|20/08/2026
|29.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143092005281.20260820.143092005281-0367999187_Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15673316508.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0511000464024 NGUYEN HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15673312967.ung ho CT Nang buoc toi truong- chau Nguyen Van Manh.CT tu 0011000865821 TRAN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15672699435.ung ho ms 2026.222 (em le tran ngoc trinh).CT tu 1047723462 HOANG VAN TROI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|500.000,00
|6232IBT1kCNHPZHW.Ung ho ms 2026.223 be Quyen va An FT26232998960933.20260820.181030.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|20/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143081772071.20260820.143081772071-0775067786_Ung ho Ms2026223 hai be Quyen va An
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208201747172026GR3L803576.5390.35478.174718
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15671825126.Ung ho MS 2026.223 (Hai be Quyen va An).CT tu 0081001273838 PHAN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|50.000,00
|6232ABBKP2QRI8P3.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.172921.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808201720132026cuul519261.5389.21223.172013
|20/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15671427935.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208201713332026O7L9708743.5388.67502.171334
|20/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15671377589.ung ho MS 2026.222.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|50.000,00
|6232TPBVI2CX21RZ.Ung ho MS 2026.223.20260820.164724.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1kCNZI223.Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An FT26232726922108.20260820.164724.19032092414019.VND-TGTT-LE DIEU THUY.970407
|20/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15670914516.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1029237089 DANG THI THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15670761925.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0721000567567 TRAN THANH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488082016341420269ycn299442.5387.69387.163414
|20/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MAY UH MS 2026.222#SP#020097040508201633542026HO22022883.5189.67481.163354
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15670590191.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808201618462026h433235827.5389.64103.161824
|20/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15670419744.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|6232MCOBQ2ML6DJE.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.161514.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|20/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508201614252026ZQY2013999.5189.34079.161425
|20/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15670055847.ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15670016122.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0511000453494 LE TRAN QUANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1kCN6EBM9.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232205524528.20260820.155000.19028385539013.VND-TGTT-DANG THI THU HA.970407
|20/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.222 EM LE TRAN NGOC TRINH-200826-15:47:21 eknD036487#SP#020097041608201547212026eknD036487.5389.54329.154653
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15669975422.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0301000313881 TA THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|10.000.000,00
|MBVCB.15669947187.NGUYEN THANH PHUONG chuyen tien ung ho ms.221 ( be sung trong nhan ).CT tu 0011000798413 NGUYEN THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15669914429.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808201537372026a0oe079044.5388.91523.153737
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15669796025.LE THI HA chuyen tien.CT tu 0561000526621 LE THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970405082015350620269FI4008670.5390.76587.153439
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1kCN64VU4.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232147450804.20260820.153437.99999667703.NGUYEN THI HANH.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15669715681.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|5.000,00
|6232VNIB02ZPK38A.ung ho MS 2026.223 ( hai be Quyen va An ).20260820.152857.812281212.GIANG MY LINH.970441
|20/08/2026
|300.000,00
|6232IBT1fJSPHTUU.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.152702.8007041015566.NGUYEN VAN QUOC.963388
|20/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15669681635.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0611001681356 LE THI HAI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.8.2026 - MS 2026.208 BE HO THANH PHONG#SP#0200970415082015241820269999026738.5388.8915.152423
|20/08/2026
|500.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.8.2026 - MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN#SP#0200970415082015241820269999026726.5390.8887.152422
|20/08/2026
|400.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.8.2026 - MS 2026.204 GIA DINH ANH LO VAN TRUONG#SP#0200970415082015241820269999026728.5189.8888.152354
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCN6P7VZ.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232710188143.20260820.152332.19025926482886.VND-TGTT-LE HAI HUONG.970407
|20/08/2026
|1.000.000,00
|6232IBT1kCN6PVAT.Ung ho MS 2026.223 Hai be Quyen va An . FT26232297638991.20260820.152230.19050550997027.VND-TGTT-DANG DINH THUONG.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488082015183020268a6m012723.5390.75131.151830
|20/08/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI LIEN Chuyen tien ung ho MS 2026.221 Sung Trong Nhan#SP#020097048808201515192026r1b7001844.5387.55225.151519
|20/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143060620405.20260820.143060620405-0908561164_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/2026
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082015143820265alo999573.5390.50519.151438
|20/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143060364511.20260820.143060364511-0908561164_ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCN6MNPS.Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh FT26232240379073.20260820.151225.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|20/08/2026
|20.000,00
|6232IBT1kCN6MRCT.QGNCHCCCL FT26232800381020.20260820.151218.19033063993014.VND-TGTT-DANG THI NHU MO.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.223#SP#020097041508201510052026RQdA656975.5389.24531.151005
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15669444665.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1kCN6VLT2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232694560587.20260820.150846.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
|20/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508201504092026AAIJ061499.5390.88689.150409
|20/08/2026
|200.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#02009704220820150341202612VQ518261.5388.86123.150342
|20/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15669356970.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1022300328 HOANG VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCN69DSQ.Ung ho MS 2026.223 hai Be Quyen va An FT26232693382060.20260820.145730.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808201454062026dhsb932037.5388.30435.145338
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15669214738.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0331000440562 TRAN MY THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|50.000,00
|6232IBT1kCN6C5TR.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232814928935.20260820.145149.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCN6CPG1.Ung ho em Le Tran Ngoc Trinh, MS 2026.222 FT26232050903868.20260820.145136.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|6232MSCBD23URKVI.NGUYEN HUU CHI giup chau Manh o Tan Hai Thien Cam Ha Tinh hoc lop 12A1 truong PTTH Nguyen Dinh Lien.20260820.145126.0528199996.NGUYEN HUU CHI.970422
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808201449582026t7t7918659.5387.6144.144958
|20/08/2026
|100.000,00
|6232SGTTH28D6FQL.IBFT ung ho ms 2026.223 hai be Quyen va An.20260820.144950.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403
|20/08/2026
|300.000,00
|6232SHBAP2QRRTHY.Ung ho Nang buoc den truong em Nguyen Van Tien.20260820.144842.1004005770.QUACH SONG KIM.970443
|20/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15669170450.ung ho ms 2026.226 (2 be Quyen An).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|300.000,00
|UNG HO TIEP SUC DEN TRUONG CUNG EM NGUYEN VAN TIEN DH GTVT-200826-14:44:32 2YMS897647#SP#0200970416082014443220262YMS897647.5390.73768.144432
|20/08/2026
|200.000,00
|6232SHBAP2QR18ZH.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.144232.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|20/08/2026
|70.000,00
|MBVCB.15669058397.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1899356569 LE HOANG THANH HIEN NIE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15669056164.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0161000786438 TRAN THI QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|25.000,00
|MBVCB.15669054648.MS 2026.223.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|6232NAMAP2QRZ92P.Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An.20260820.143928.977979999.DO THI THANH NGUYEN.970428
|20/08/2026
|10.000,00
|6232TPBVI2CVH65K.MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260820.143845.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|20/08/2026
|200.000,00
|6232TPBVI2CVHH7N.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.143630.79173666888.DO THI NHUNG.970423
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1aWNWVIZF.ms 2026.223 giup chau quyen va an chua mat.20260820.142953.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1iJTAT2DR.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.142709.576636318.HOANG THI TUOI.970432
|20/08/2026
|120.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082014270620267V2D117246.5189.72317.142638
|20/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15668876054.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0341006870200 VU NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1kCNETHHK.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232754824091.20260820.141836.19034488714018.VND-TGTT-LY THU TRA.970407
|20/08/2026
|500.000,00
|6232TPBVI2CV366I.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.141827.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
|20/08/2026
|10.000,00
|6232NBVAF2YF3PLV.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.141724.103197481928.TRUONG THANH PHONG.970419
|20/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15668775181.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15668767390.Ung ho MS 2026..223(hai be Quyen va An).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15668755747.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0041000337302 DOAN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15668689136.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 223 hai be Quyen An.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|125.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508201409422026R3UN039724.5390.74726.140942
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15668674550.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0311000743076 HOANG THI NGOC SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|300.000,00
|6232IBT1kCNEZ8ZB.Ung ho MS 2026.223 - Hai be Quyen An - Chuc hai con som hoi phuc khoe manh va song binh an hanh phuc am no ben gia dinh FT26232064978900.20260820.140630.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407
|20/08/2026
|50.000,00
|6232VNIB02ZPJK3X.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260820.140409.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|20/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15668552757.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|400.000,00
|6232MSCBD23U18Z3.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.135920.9399999688888.VU DUC DUY.970422
|20/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808201359112026d4rg767251.5390.17384.135912
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1fJSPG9T7.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.135747.0010557906.ADD INFO.999888
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15668521912.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15668520597.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9931861866 LE THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15668515571.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|50.000,00
|6232VNIB02ZPFI32.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.135539.907071997.PHAN VAN TU.970441
|20/08/2026
|100.000,00
|6232TPBVI2CV99LQ.ms 2026. 221. Sung Trong Nhan.20260820.135357.03220956102.LE THI OANH KIEU.970423
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15668482392.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0451000515851 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1iJTAENIJ.Hien UHMS 222 224.20260820.135221.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488082013515220264i72747382.5389.79319.135152
|20/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143052210968.20260820.143052210968-0899891178_Ung ho Ms2026221 be Sung Trong Nhan
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1iJTAKFGY.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.134255.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15668365794.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCNEBLU7.Ung ho MS 2026.223 be Quyen va An FT26232617908035.20260820.133906.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15668305716.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCNEB12F.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232802672260.20260820.133630.19030219169016.VND-TGTT-NGUYEN HUYEN TRANG.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488082013361220269ecd706570.5388.603.133612
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15668270309.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0031000145734 TRAN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#020097042208201334462026WO0P346990.5387.93693.133446
|20/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#0200970405082013310620269S6G008840.5388.76314.133106
|20/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.223 quyen va an#SP#020097048808201331012026hppc693631.5388.76121.133101
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082013300120263F95217857.5390.70860.133002
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1kCNEPL5R.VU NGOC THANG chuyen FT26232027730527.20260820.132809.11120953343018.VND-TGTT-VU NGOC THANG.970407
|20/08/2026
|50.000,00
|6232IBT1kCNEP6PM.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232438102000.20260820.132749.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|20/08/2026
|50.000,00
|6232ORCOQ2MLVETL.LOC HO TRO MS2026.223 QuyenAn.20260820.132626.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|20/08/2026
|18.500,00
|6232TPBVI2CVSRCW.ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An.20260820.132502.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808201325012026gfjr678915.5189.45709.132501
|20/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143049637734.20260820.143049637734-0342029208_Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15668101963.ung ho MS 2026.223.CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15668107202.MS 2026.223.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|60.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.223 be Quyen va An#SP#020097042208201319272026K5PO913275.5390.20137.131900
|20/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508201317532026CPWH069935.5388.11501.131753
|20/08/2026
|1.000.000,00
|6232IBT1iJTAANNM.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260820.131747.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|20/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15668063748.ms2026.223.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|1.000.000,00
|6232IBT1iJTAALNI.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.131613.144019423.PHAM THI THUY LINH.970432
|20/08/2026
|600.000,00
|6232IBT1kCNEI4GH.ung ho ma so 2026.222 e Le Tran Ngoc Trinh FT26232129845593.20260820.131610.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|20/08/2026
|1.000.000,00
|6232IBT1iJTAAL87.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260820.131604.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|20/08/2026
|1.000.000,00
|6232IBT1iJTAAELS.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.131509.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|20/08/2026
|100.000,00
|6232SHBAP2QRCMLK.Ung ho MS 2026.223 Hai be Quyen va An .20260820.131425.0907616305.PHAM THAI DIEM UYEN.970443
|20/08/2026
|1.000.000,00
|6232IBT1iJTAAG9S.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.131412.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|20/08/2026
|300.000,00
|6232IBT1kCNEM3E8.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232027680873.20260820.131348.19035268198015.VND-TGTT-TRUONG THI DOAN TRANG.970407
|20/08/2026
|1.000.000,00
|6232IBT1iJTAABPZ.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.131331.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|20/08/2026
|100.000,00
|6232SGTTH28D32V9.IBFT Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.131311.050084033070.PHAM THI THAM.970403
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15668016228.ung ho MS2026.223 hai be Quyen va An.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15668000890.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808201310012026dwho642417.5388.72797.131001
|20/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208201308052026VM3P577740.5388.63877.130805
|20/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048808201259262026ezmh615627.5189.19911.125858
|20/08/2026
|50.000,00
|6232IBT1kCNEJRQG.Ung ho MS 2026.189 FT26232530007031.20260820.124557.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|20/08/2026
|10.000,00
|6232IBT1aWNW1R6C.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,220 (Chi Truong Thi Huong).20260820.124341.0339306897.VU DUC TU.970437
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1kCNEQB8U.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232149881209.20260820.123807.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|20/08/2026
|500.000,00
|6232IBT1kCNKXA3Q.Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232359090905.20260820.122916.8556666688.NGUYEN ANH DUNG.970407
|20/08/2026
|300.000,00
|6232IBT1kCNKXPHE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232466959733.20260820.122851.2526134953.BUI TIEN THANG.970407
|20/08/2026
|500.000,00
|6232IBT1kCNKXINT.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232146858290.20260820.122837.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970422082012241420267KZS216612.5387.29396.122352
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208201223212026BN9O590620.5389.23859.122321
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208201222342026M3X9236103.5387.18887.122234
|20/08/2026
|400.000,00
|UNG HO MS 2026.223 HAI BE QUYEN VA AN-200826-12:21:46 l8Km901879#SP#020097041608201221462026l8Km901879.5189.14467.122146
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208201221392026AXJB900226.5189.13349.122139
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15667345850.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.223 ( 2 be Quyen va An).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15667283794.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.222( em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.223 giup do 2 be Thien An Hong Quyen#SP#020097048808201212582026qdfu476531.5388.57675.121258
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15667238892.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.221( be Sung Trong Nhan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCNKEMCH.ms2026.223 hai be Quyen, An FT26232466877601.20260820.120625.3355667779.CHAU THI BICH VAN.970407
|20/08/2026
|14.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970422082012060720269D0S613011.5389.11925.120608
|20/08/2026
|200.000,00
|6232SHBAP2QZN9A5.Ung ho MS 2026.222.20260820.120248.1015742488.CAO THU THUY.970443
|20/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808201145012026pfvi368777.5189.63440.114502
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1iJTASDI1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.114405.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15666771111.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.222.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15666765385.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.221.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15666740608.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0491000095474 NGUYEN THANH BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|1.000.000,00
|HUA DONG chuyen tien ung ho MS : 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422082011372220262FL5299964.5387.8915.113655
|20/08/2026
|300.000,00
|6232IBT1aWNQN6U3.THANH BINH ung ho em Nguyen Van Tien (Nghe An).20260820.113530.0914398399.NGUYEN THI THANH BINH.970437
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCNKVTAK.ung ho CT nang buoc den truong FT26232358870900.20260820.113042.19128927714032.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUONG.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15666556573.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0071002989297 PHAM HUU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15666468005.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho chau Nguyen Van Tien, chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|300.000,00
|ms 2026.222#SP#020097041508201123012026xMuj829284.5387.11358.112301
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCNK2G7H.Ung ho MS 2026.222 - Le Tran Ngoc Trinh - Chuc em som hoi phuc khoe manh va hanh phuc binh an ben gia dinh FT26232754159303.20260820.111912.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1iJTAJBFN.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 223 hai be QUYEN va AN.20260820.111251.247529918.LE THI HOA.970432
|20/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15666074050.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1036791648 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 223#SP#0200970422082010560820263H9X761157.5389.33746.105541
|20/08/2026
|200.000,00
|6232SHBAP2QZVAGJ.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.222 chau Trinh.20260820.104532.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808201040012026c8nf114382.5387.34243.103934
|20/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15665781769.ms2026.223.CT tu 0491001504032 LE THI HIEN LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808201035402026rmiz098029.5389.7330.103512
|20/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15665754012.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0401001397184 TRUONG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.221#SP#020097042208201032542026RCX6286231.5389.91169.103227
|20/08/2026
|100.000,00
|6232ORCOQ2MLFVE3.HUYNH THE HUY ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.103146.0336661210.HUYNH THE HUY.970448
|20/08/2026
|30.000,00
|6232VNIB02Z7XR3T.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260820.103051.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|20/08/2026
|1.000.000,00
|6232IBT1kCN7K8JE.Ung ho ct Nang Buoc Den Truong FT26232515428308.20260820.103017.14023123706016.VND-TGTT-PHAM HUONG GIANG.970407
|20/08/2026
|500.000,00
|6232IBT1aWNQF58Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.102819.0977341907.TONG QUANG TUAN.970437
|20/08/2026
|5.000,00
|6232VNIB02Z7XQ9D.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.20260820.102718.812281212.GIANG MY LINH.970441
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808201014162026lckj019099.5389.80198.101416
|20/08/2026
|50.000,00
|UNG HO CT NANG BUOC DEN TRUONG-200826-10:06:33 pkRE609160#SP#020097041608201006342026pkRE609160.5388.34609.100634
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1kCN7UYN6.Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232264223034.20260820.100435.19039693682015.VND-TGTT-NGUYEN TRUC NGHI.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508201003512026XKD2098667.5389.19092.100351
|20/08/2026
|500.000,00
|ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#020097048808201003032026baq9977375.5389.14572.100303
|20/08/2026
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-200826-09:41:09 hB6O663438#SP#020097041608200941092026hB6O663438.5189.96224.094109
|20/08/2026
|300.000,00
|IBVCB.15664880894.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026222 le tran ngoc trinh#SP#020097042208200931172026CPOB821538.5390.47018.093117
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808200923042026mg03836584.5390.8801.092304
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15664722454.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071003244475 VO VAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15664727234.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15664709223.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15664694567.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200910032026c59f792808.5387.52648.091003
|20/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15664599033.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002597008 LE CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15664572265.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0711000236572 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200908142026uf6o786948.5389.43851.090747
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808200907042026kugn782997.5189.39468.090704
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1aWNQ6UDL.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260820.090629.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1aWNQ6DMM.ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An.20260820.090403.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704220820090247202630RJ597134.5387.20595.090248
|20/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15664466541.ung ho ct nang buoc den truong.CT tu 0071004247414 CHU THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1kCNGZD62.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232039887081.20260820.085903.11120024633011.VND-TGTT-TRAN HAI THINH.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082008563120264H4I839636.5390.95089.085632
|20/08/2026
|20.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200853112026bptk738111.5388.80632.085311
|20/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15664356899.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1iJT45X9M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.085039.46706797.VUONG HUONG LY.970432
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#020097048808200845402026gi21714267.5189.52100.084540
|20/08/2026
|10.000,00
|6232IBT1fJSUXAGX.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.084531.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431
|20/08/2026
|300.000,00
|6232IBT1kCNGG9LD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26232513958666.20260820.084325.19033007228011.VND-TGTT-LE THI BICH PHUONG.970407
|20/08/2026
|50.000,00
|6232IBT1kCNGAMVW.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232801670468.20260820.084037.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082008383320264IDJ936208.5389.24206.083806
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208200837462026DFS6789605.5189.20879.083746
|20/08/2026
|500.000,00
|6232ORCOQ2MLQ3RB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.083340.0014100016407008.NGUYEN THI HOANG HUONG.970448
|20/08/2026
|17.553,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208200832302026N894976843.5389.1214.083230
|20/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15664087240.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup Le Tran Ngoc Trinh 2026.222.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15664083920.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0011004349717 PHAN TUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|10.000,00
|SHGD:17970719.DD:260820.BO:VU THI LAN.Remark:Vietcombank;0011002643148;VU THI LAN chuyen tien
|20/08/2026
|200.000,00
|6232IBT1kCNGP6N1.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232902314011.20260820.082606.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15664025835.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0551000299958 TRAN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15664005138.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0541000219848 NGUYEN THI HONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|150.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200821482026ey67639469.5390.61538.082148
|20/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808200820402026k2tn635895.5389.57495.082040
|20/08/2026
|200.000,00
|6232TPBVI2CV1RZ3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.081431.10000373442.HO NGUYEN NHAT HA.970423
|20/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15663881349.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15663872385.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|6232SHBAP2QZGTMT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.080819.6819721968.NGUYEN DUC HUNG.970443
|20/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15663778598.Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208200801102026EVZS356130.5389.88387.080110
|20/08/2026
|100.000,00
|6232IBT1kCNG94HG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232970023301.20260820.075936.10520828378017.VND-TGTT-BUI PHUONG NAM.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.222 Em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808200757012026r20d561137.5387.75029.075702
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15663674734.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong..CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200753452026j3ji551276.5390.64045.075317
|20/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15663635592.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097048808200752562026s7lp548816.5189.61341.075228
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808200752062026dbzl546194.5390.59040.075206
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808200751272026pny5544225.5189.56077.075105
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808200750272026yb4g541045.5389.53159.075027
|20/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2926.223. hai be Quyen va An#SP#0200970405082007501220260CXA051093.5388.51695.075012
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#02009704880820074952202647py539254.5189.50543.074952
|20/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208200745502026S2ZE221106.5388.37317.074551
|20/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508200745492026FKNE031797.5389.37270.074549
|20/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200742162026ziua516095.5389.24790.074217
|20/08/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.148 me con chj Pham Thi Hong Duyen#SP#020097042208200738132026PAQ4296818.5387.11936.073814
|20/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.222 em le tran ngoc trinh#SP#020097048808200736082026gccb497189.5389.5760.073608
|20/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082007332020264P5G078043.5388.96582.073320
|20/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15663273445.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808200718082026i2cx442613.5389.49219.071808
|20/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970415082007145920265cpm894896.5189.39315.071437
|20/08/2026
|500.000,00
|6232IBT1kCNAEAG7.Ung ho MS 2026.222 Le Tran Ngoc Trinh FT26232038827043.20260820.064858.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|20/08/2026
|22.000,00
|MBVCB.15662843578.NGO QUANG VINH chuyen tien uh ms 2026 .222 ( E Le Tran Ngoc Chinh ) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|50.000,00
|6232IBT1kCNAGN6W.ung ho ms 2026 216 FT26232671519309.20260820.063203.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|20/08/2026
|50.000,00
|6232IBT1kCNAG3F9.ung ho ms 2026 217 FT26232161440750.20260820.063128.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|20/08/2026
|50.000,00
|6232IBT1kCNAGTUJ.ung ho ms 2026 218 FT26232901991856.20260820.063055.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|20/08/2026
|50.000,00
|6232IBT1kCNAGZ2D.ung ho ms 2026 219 FT26232375563299.20260820.063013.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|20/08/2026
|100.000,00
|6232MCOBQ2M2PBYR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.062946.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|20/08/2026
|50.000,00
|6232IBT1kCNAG7TC.ung ho ms 2026 220 FT26232630510081.20260820.062929.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|20/08/2026
|50.000,00
|6232IBT1kCNAG4QR.ung ho ms 2026 221 FT26232792137106.20260820.062837.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|20/08/2026
|50.000,00
|6232IBT1kCNAGUEJ.ung ho ms 2026 222 FT26232630502792.20260820.062739.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15662706008.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15662595604.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.222 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|10.566,00
|6232IBT1kCNABYMY.Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232295722239.20260820.055454.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|20/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh NANG BUOC DEN TRUONG#SP#020097048808200546432026shpr273629.5390.70812.054643
|20/08/2026
|100.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808200546342026068x273533.5387.70751.054634
|20/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15662467644.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0251001311175 LE THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508200342272026XUFA037078.5387.20499.034227
|20/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142987286474.20260820.142987286474-0973192724_Nang buoc den truong
|20/08/2026
|10.000,00
|UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-200826-02:26:55 bj1N914851#SP#020097041608200226562026bj1N914851.5189.99398.022629
|20/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15662150535.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071000609809 TRAN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|400.000,00
|6232IBT1kCNA26D2.unh ho ms 2026.222 em le tran ngoc trinh FT26232932087540.20260820.001239.2503202288.LUU THANH LAM.970407
|20/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15662066439.Minh Bui ung ho Quy tu thien bao Vietnamnet.CT tu 0451000260683 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208192350082026Z46N432236.5389.95723.235009
|20/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15662030212.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1047683306 DUONG NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|50.000,00
|6231TPBVI2CKP7GC.ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan.20260819.234657.02359368701.VU THI LAN ANH.970423
|20/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422081923355220267A7X240044.5189.77974.233525
|20/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15661956755.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1012637397 DUONG PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|28.000,00
|MBVCB.15661934977.LANG THI THUY ung ho MS2026.222( le tran ngoc chinh ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970405081923211620263RJP077296.5390.58597.232116
|20/08/2026
|200.000,00
|6231SGTTH28H5SX7.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.231656.070127917866.LUONG GIA BAO.970403
|20/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808192310562026ek42161774.5389.43624.231056
|20/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCN4RIVT.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232816568792.20260819.230442.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|20/08/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048808192301042026pz3c152116.5390.25855.230104
|20/08/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488081922594320267f47150898.5387.24384.225943
|20/08/2026
|50.000,00
|6231IBT1kCN4XGZF.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232164820505.20260819.225941.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11-08-2026 01:51:41
|500.000,00
|320D60811BBK4NFD IBFT Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh; thoi gian GD:11/08/2026 00:12:52
|11-08-2026 02:16:49
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham); thoi gian GD:11/08/2026 01:31:33
|11-08-2026 06:49:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.213
|11-08-2026 07:34:09
|30.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 07:39:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|11-08-2026 07:50:51
|50.000,00
|126D608112FRCUMR Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)
|11-08-2026 08:16:12
|2.000.000,00
|CT DEN:320T2680GJ8MV0T0 Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI THUY gia lai ung ho MS 2026.214 chi le thi hoai
|11-08-2026 08:26:51
|30.000,00
|CT DEN:320T2680GJNPKMHB MBVCB.15523518180.018040.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-08-2026 08:42:07
|100.000,00
|320D60811EL5P1UG Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|11-08-2026 09:18:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|11-08-2026 09:44:40
|20.000,00
|320D60811KM89MAR Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan-110826-09:44:39 6223ASCB02TP3YUX
|11-08-2026 09:46:57
|50.000,00
|320D60811Q202PFC Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|11-08-2026 09:51:58
|200.000,00
|CT DEN:320T2680GMZ3S21N Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 10:00:50
|20.000,00
|CT DEN:320T2680GNATB1N4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 10:16:59
|300.000,00
|CT DEN:320T2680GNY4QLCZ Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 10:18:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2680GNZWGYRW Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 10:18:49
|300.000,00
|CT DEN:320T2680GP0KA7VV Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|11-08-2026 10:20:58
|50.000,00
|126D608113SESWWP PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026136
|11-08-2026 10:34:58
|300.000,00
|320D608110XHCQ3J Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-110826-10:34:58 6223ASCB02TP657D
|11-08-2026 10:56:18
|100.000,00
|320D60811Z9FA2ZE Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|11-08-2026 10:57:16
|200.000,00
|CT DEN:320T2680GQHB8R19 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 11:18:03
|75.000,00
|CT DEN:320T2680GRASTCHB Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 11:21:46
|100.000,00
|ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai)
|11-08-2026 11:26:17
|200.000,00
|320D608113L3890D Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|11-08-2026 12:04:57
|300.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 12:06:29
|20.000,00
|CT DEN:320T2680GT6QYQF9 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 12:30:38
|200.000,00
|320D60811HEUXK4U Ung ho chi Hoai
|11-08-2026 13:09:03
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai)
|11-08-2026 13:09:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 13:32:04
|5.000.000,00
|320D608110Y942QF Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|11-08-2026 14:05:08
|300.000,00
|CT DEN:320T2680GXTENJ7L Ung ho MS 2026.214 chi Le thi hoai
|11-08-2026 14:14:29
|50.000,00
|320D60811S0JGU7X Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26223001094152
|11-08-2026 14:48:16
|200.000,00
|320D60811AKA7FU5 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|11-08-2026 15:13:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2680H0F4F795 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 15:17:08
|100.000,00
|320D60811HM5EHPM Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 15:28:27
|500.000,00
|320D60811CV1BXT9 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 15:29:19
|50.000,00
|320D60811CGTXABZ Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai)
|11-08-2026 15:30:15
|200.000,00
|320D60811TCQ6FZJ Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 15:30:25
|500.000,00
|320D60811BUYG921 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|11-08-2026 15:30:56
|5.000.000,00
|320D60811TSZVSME Truong Thi Phuong Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 15:35:31
|500.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 15:42:30
|1.000.000,00
|ms 2026.214 ung ho chi le thi hoai
|11-08-2026 15:51:46
|500.000,00
|320D60811JYVBEWV IBFT Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh
|11-08-2026 16:25:17
|500.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 16:26:00
|500.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|11-08-2026 16:26:54
|500.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|11-08-2026 16:27:59
|500.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|11-08-2026 18:30:12
|100.000,00
|320D60811XJVA4RF Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223700508058
|11-08-2026 19:30:36
|50.000,00
|LAM MY HAN ung ho ms 2026.214 Le Thi Hoai
|11-08-2026 19:40:44
|100.000,00
|ung ho MS 2026.214( chi Le thi hoai)
|11-08-2026 20:17:57
|100.000,00
|ung ho MS 2026.213( anh Ngu Van Manh)
|11-08-2026 20:30:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 20:48:16
|200.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 20:48:35
|200.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 20:49:25
|200.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|11-08-2026 20:51:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|11-08-2026 21:19:14
|100.000,00
|CT DEN:320T2680HENNT0CX Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|11-08-2026 21:27:56
|40.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2026.214(chi le thi hoai)
|11-08-2026 21:35:03
|8.000.000,00
|CT DEN:320T2680HF9JV8E9 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 21:36:38
|200.000,00
|PHAN NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.214 ( Chi Le Thi Hoai)
|11-08-2026 21:42:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2680HFKZC53X ung ho MS 2026.208 be ho thanh phong
|11-08-2026 21:45:15
|200.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 22:48:05
|500.000,00
|320D60811WY4Z9LG Ung ho ms 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224707530475
|11-08-2026 22:53:23
|200.000,00
|320D60811ZZUW5XF Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|11-08-2026 23:08:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2680HJXA1W7F DAO THI MINH THU Chuyen tien ung ho ma so 2026. 214 chi le thi hoai
|11-08-2026 23:09:51
|200.000,00
|CT DEN:320T2680HJYRMP92 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 01:39:53
|200.000,00
|141810508086-0935792961-Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai; thoi gian GD:11/08/2026 23:54:07
|12-08-2026 01:40:46
|500.000,00
|CT DEN:320T2680HLRMMTTS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai; thoi gian GD:11/08/2026 23:55:57
|12-08-2026 05:27:25
|98.000,00
|CT DEN:320T2680KMJYD6HB Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 06:04:50
|500.000,00
|CT DEN:320T2680KP0C6KMC Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 06:21:56
|100.000,00
|320D60812X8YX3NT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26224701808475
|12-08-2026 06:23:01
|500.000,00
|CT DEN:320T2680KPQCYRV2 Ung ho chi Le Thi Hoai MS 2026.214
|12-08-2026 06:43:35
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.214 ( chi le thi hoai )
|12-08-2026 06:48:56
|100.000,00
|320D60812NPDW0RQ Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224079690444
|12-08-2026 08:31:55
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.214
|12-08-2026 08:32:13
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.215
|12-08-2026 08:34:22
|200.000,00
|320D60812CQ8H9EQ Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 08:47:36
|200.000,00
|320D60812KN6K3MW Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224040372152
|12-08-2026 08:54:25
|200.000,00
|CT DEN:320T2680J7NPSCCT ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy
|12-08-2026 09:24:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 09:32:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2680J953XWXE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 09:33:09
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 09:33:35
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|12-08-2026 09:35:35
|300.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|12-08-2026 09:55:11
|300.000,00
|320D60812WRQVPJ7 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 10:06:51
|200.000,00
|CT DEN:320T2680JAGC3SD6 ung ho MS 2026.214 ch Le Thi Hoai
|12-08-2026 10:07:21
|200.000,00
|320D60812S5F9EJK 2026209 Bac sy Ngo Van Chien
|12-08-2026 10:12:43
|200.000,00
|320D608129KVU4M8 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 10:28:57
|100.000,00
|320D608129YFPQ4Q Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224206212526
|12-08-2026 10:38:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 10:41:03
|100.000,00
|320D608120DS9V3F Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh)
|12-08-2026 10:43:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 10:44:41
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|12-08-2026 10:47:56
|100.000,00
|320D60812KXAGXNZ Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 10:50:28
|100.000,00
|320D60812XVQYAGW Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 10:55:14
|200.000,00
|320D6081281GVAUP Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224578798770
|12-08-2026 10:56:33
|200.000,00
|320D60812W3PGBXA Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 11:01:05
|200.000,00
|CT DEN:320T2680JCKYVN2D MBVCB.15542303358.575139.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0551000277553 TRAN THI THUY LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-08-2026 11:14:09
|100.000,00
|320D60812865JPD6 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 11:50:15
|500.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 11:51:14
|2.007,00
|320D608121MFQ6CV Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224933935682
|12-08-2026 11:52:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2680JEKMLCMU MBVCB.15543161805.123388.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-08-2026 12:10:20
|119.000,00
|320D60812SGP6UBM Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|12-08-2026 12:19:59
|20.000,00
|CT DEN:320T2680JFN5H8TX Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|12-08-2026 12:27:15
|300.000,00
|126D608123M50NQ5 Ung ho ms 2026 214 chi le thi hoai
|12-08-2026 13:03:41
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.215 (Be Nguyen Duc Duy)
|12-08-2026 13:18:02
|50.000,00
|126D60812ZNVDTCA Le Thanh Luan chuyen tien
|12-08-2026 13:18:59
|50.000,00
|126D60812B65LN9K ung ho ms 2026.215 nguyen duc duy
|12-08-2026 13:32:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy)
|12-08-2026 14:13:34
|5.000,00
|CT DEN:320T2680JL25BZ3D Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|12-08-2026 14:19:49
|85.000,00
|320D608124HDG9KQ Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224522042294
|12-08-2026 14:55:43
|50.000,00
|CT DEN:320T2680JMPTJ543 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|12-08-2026 14:57:16
|10.000,00
|CT DEN:320T2680JMRVF8JP MBVCB.15545635029.627003.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-08-2026 15:00:30
|100.000,00
|ung ho MS 2026.215( be nguyen duc duy)
|12-08-2026 15:13:42
|200.000,00
|UNG HO BA CAO THI MINH
|12-08-2026 16:21:32
|500.000,00
|CT DEN:320T2680JR15BVZL Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|12-08-2026 16:58:15
|300.000,00
|320D60812K7DS682 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 17:45:38
|50.000,00
|CT DEN:320T2680JUA6VG8K MBVCB.15548649160.624487.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0451000328870 NGUYEN THI THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-08-2026 18:02:11
|200.000,00
|CT DEN:320T2680JUY2CRXD MBVCB.15549028352.884692.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0531002515084 DANG THI BICH PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-08-2026 19:04:10
|50.000,00
|320D60812YPGD6XX Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 19:13:36
|500.000,00
|ung ho ms 2026.214 (chi le thi hoai)
|12-08-2026 19:31:06
|48.888,00
|320D60812HNFRS20 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|12-08-2026 19:56:20
|500.000,00
|320D60812QY4ZCLN Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224005705965
|12-08-2026 20:02:21
|500.000,00
|320D60812UYY9MWV Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26224385004472
|12-08-2026 20:28:06
|200.000,00
|320D60812YN3LLDT UNG HO MS 2026.214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 20:41:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2680K14G5WB6 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 20:52:49
|300.000,00
|CT DEN:320T2680K1KDF5UB Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 21:27:14
|48.000,00
|ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Huy)
|12-08-2026 21:28:58
|48.000,00
|ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh)
|12-08-2026 21:31:06
|48.000,00
|ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai)
|12-08-2026 21:47:31
|100.000,00
|320D608120FQD63D Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225963780141
|12-08-2026 22:00:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2680K46AT28V Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 22:00:57
|50.000,00
|320D60812A3ERACK Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-120826-22:00:57 6224ASCB02ZA6PU6
|12-08-2026 22:12:34
|500.000,00
|320D60812R0NKQY1 MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)
|12-08-2026 22:13:50
|500.000,00
|320D608129ARS7LD ung ho ms 2026.201 e Mua A Son
|12-08-2026 22:14:59
|500.000,00
|320D60812GZBTZ95 ung ho ms 2026.210 (anh Nguyen Van Luom)
|12-08-2026 22:15:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2680K4SU2P67 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|12-08-2026 22:35:47
|200.000,00
|CT DEN:320T2680K5KC1NUZ Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 22:47:46
|50.000,00
|126D60812KUW32EU PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026137
|12-08-2026 22:49:32
|300.000,00
|CT DEN:320T2680K63HLBPV Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|12-08-2026 23:17:38
|100.000,00
|320D60812DYMKHVH Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|12-08-2026 23:18:30
|100.000,00
|320D60812UAGF2PB Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|13-08-2026 01:39:54
|350.000,00
|320D60812U5RW551 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-120826-23:33:56 6224ASCB02ZBQGR4; thoi gian GD:12/08/2026 23:33:56
|13-08-2026 01:42:12
|350.000,00
|320D60812UGF5PP7 UNG HO MS 2026.207 EM HOANG THANH TUNG-120826-23:37:35 6224ASCB02ZBY2ML; thoi gian GD:12/08/2026 23:37:35
|13-08-2026 03:20:31
|20.000,00
|CT DEN:320T2680M4JYZKQS Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 03:30:39
|100.000,00
|320D60813E5TMEHP UNG HO MS 2026.214 CHI LE THI HOAI-130826-03:30:39 6225ASCB02ZB85I4
|13-08-2026 03:34:45
|300.000,00
|CT DEN:320T2680M53S4XSS MBVCB.15554798181.838292.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 3773165730 NGUYEN THI MY HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-08-2026 05:45:08
|200.000,00
|ung ho MS 2026.214 ( chi le thi hoai)
|13-08-2026 07:35:41
|100.000,00
|320D608131WRTQ88 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-130826-07:35:41 6225ASCB02ZB44RV
|13-08-2026 07:40:31
|50.000,00
|CT DEN:320T2680KSQQMA44 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 07:53:10
|200.000,00
|co Phuong Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy) chuc con moi su tot lanh
|13-08-2026 07:57:20
|100.000,00
|320D608133D06G3P Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225583393999
|13-08-2026 08:00:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2680KTGHXK57 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 08:29:11
|1.000.000,00
|320D60813W3K8YYP IBFT Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 08:41:56
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.216
|13-08-2026 08:43:26
|300.000,00
|CT DEN:320T2680KV5T8SUW Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 08:55:56
|300.000,00
|141996906895-0917271118-Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|13-08-2026 08:58:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)
|13-08-2026 08:59:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2680KVSQSYG1 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 09:00:32
|50.000,00
|320D60813LPQSMDY Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 09:02:56
|200.000,00
|141997829477-0982279093-Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 09:07:34
|1.500.000,00
|ms 2026.214 2026.215 2026.216
|13-08-2026 09:28:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2680KWWR3SFN Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 09:29:54
|20.000,00
|CT DEN:320T2680KWZ5QZ9V Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 09:45:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2680KXLDMU06 MBVCB.15557668835.904070.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-08-2026 09:46:24
|300.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 09:47:54
|300.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 09:50:55
|500.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 10:03:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 10:12:05
|100.000,00
|ung ho ms 2026.216 ( em nguyen thi hoe)
|13-08-2026 10:17:28
|100.000,00
|ung ho ms 2026.215 (be nguyen duc duy)
|13-08-2026 11:23:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 11:34:41
|1.000.000,00
|320D608139ZBASV7 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 11:45:54
|70.000,00
|320D60813CAEYLSQ Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26225010404600
|13-08-2026 11:48:57
|50.000,00
|320D60813XQBGBJE Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26225524609627
|13-08-2026 12:19:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 12:30:05
|500.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 12:42:48
|100.000,00
|320D608131X38J60 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225900030900
|13-08-2026 12:48:21
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy)
|13-08-2026 12:51:52
|200.000,00
|320D608138FTF6ZU Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 12:54:10
|50.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 13:00:59
|200.000,00
|320D60813UF6APXM Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225629321950
|13-08-2026 13:33:43
|100.000,00
|ung ho MS 2026. 216 ( em Nguyen Thi Hoe)
|13-08-2026 13:36:29
|1.000.000,00
|320D608130J74XZ1 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 13:39:07
|50.000,00
|320D60813V4ENKRU Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe-130826-13:39:07 6225ASCB02Z1VFN4
|13-08-2026 13:48:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 14:23:56
|50.000,00
|CT DEN:320T2680L8DFD28F Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 14:24:33
|50.000,00
|CT DEN:320T2680L8E91B3R Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|13-08-2026 14:25:02
|50.000,00
|CT DEN:320T2680L8EWCU2F Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|13-08-2026 14:25:39
|50.000,00
|CT DEN:320T2680L8FQMMPV Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|13-08-2026 14:26:24
|50.000,00
|CT DEN:320T2680L8GQ8CNS Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|13-08-2026 14:38:22
|200.000,00
|320D60813FTEX1Y7 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225971407884
|13-08-2026 14:39:29
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|13-08-2026 14:54:14
|50.000,00
|CT DEN:320T2680L9KFTRPC ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 14:57:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 15:02:56
|700.000,00
|CT DEN:320T2680L9WY4G76 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|13-08-2026 15:05:10
|45.000,00
|320D60813HTPMMKN Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 15:06:23
|100.000,00
|320D60813E66DD34 Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 15:11:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2680LA7ZKUQE Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 15:13:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 15:17:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 15:28:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2680LAWMCZSB DAO THI HUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 15:29:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2680LAXG0EZP Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|13-08-2026 15:31:25
|100.000,00
|CT DEN:320T2680LB0KJ05T Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|13-08-2026 15:32:51
|100.000,00
|CT DEN:320T2680LB2FVCP9 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|13-08-2026 15:38:22
|100.000,00
|320D60813CS0F71Z Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225207270245
|13-08-2026 15:46:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2680LBM45E4R Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 15:47:57
|100.000,00
|CT DEN:320T2680LBNDFUX5 Vietinbank;110628136866;2026.214
|13-08-2026 15:52:35
|20.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|13-08-2026 15:53:01
|200.000,00
|320D60813GJ2BRK0 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225597297360
|13-08-2026 16:03:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 16:06:18
|300.000,00
|CT DEN:320T2680LCCMS5FB MBVCB.15562650562.036797.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0071005276619 PHAM NGOC TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-08-2026 16:08:06
|200.000,00
|CT DEN:320T2680LCF0A36Z MBVCB.15562672291.052902.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-08-2026 16:09:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|13-08-2026 16:34:10
|100.000,00
|142051569122-0383724051-Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|13-08-2026 16:35:52
|500.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 17:04:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 17:38:13
|100.000,00
|320D60813G4V3YGB Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225309164718
|13-08-2026 17:43:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2680LG56VMBB Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 17:50:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2680LGECE455 Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 17:59:28
|200.000,00
|CT DEN:320T2680LGS2F4EK Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 18:03:34
|100.000,00
|320D60813TEE4ZHN Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy-130826-18:03:34 6225ASCB02ZMU5HX
|13-08-2026 18:18:33
|300.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 18:43:40
|30.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 18:50:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2680LJQWFZAC MBVCB.15565674372.067857.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0591000303803 DO THI QUYNH NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-08-2026 19:00:20
|50.000,00
|CT DEN:320T2680LK4F4QUK Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 20:18:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 20:36:55
|30.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 20:50:04
|200.000,00
|320D608130C6ZFQH Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 20:54:27
|20.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|13-08-2026 20:54:46
|50.000,00
|CT DEN:320T2680LPKJYQ2Y Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 21:01:15
|100.000,00
|320D60813SLJ24HB Ung ho NGUYEN THI HOE MS 2026.216, ma GD 100000172533927
|13-08-2026 21:11:43
|10.000,00
|320D6081327YFRUH Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 21:33:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 21:34:36
|200.000,00
|320D6081369X1SV6 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226598467078
|13-08-2026 21:37:48
|200.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 21:52:21
|100.000,00
|320D60813FVXTH2Y Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226495040754
|13-08-2026 21:54:59
|500.000,00
|CT DEN:320T2680LRX37ZBZ MBVCB.15568674723.047869.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0961000031832 NGUYEN THI THU GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-08-2026 22:09:12
|200.000,00
|CT DEN:320T2680LSFVBFLY Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|13-08-2026 22:59:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2680LUEF96TW Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|13-08-2026 23:03:27
|100.000,00
|ung ho ms2026.215
|14-08-2026 01:29:18
|300.000,00
|320D60813V108811 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226720071731; thoi gian GD:13/08/2026 23:44:13
|14-08-2026 01:30:37
|300.000,00
|320D608131W8D67L Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26226808003537; thoi gian GD:13/08/2026 23:47:02
|14-08-2026 01:39:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2680NJZM5EFV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe; thoi gian GD:14/08/2026 00:07:27
|14-08-2026 01:58:11
|200.000,00
|CT DEN:320T2680NMA59V2G Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe; thoi gian GD:14/08/2026 01:06:56
|14-08-2026 05:28:46
|200.000,00
|CT DEN:320T2680NXFXH5QS Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|14-08-2026 05:44:30
|300.000,00
|CT DEN:320T2680NY2Q6131 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|14-08-2026 06:09:30
|200.000,00
|ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe
|14-08-2026 07:07:15
|100.000,00
|320D60814WLRGYKK Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 07:43:25
|1.000.000,00
|320D60814SJP5ACM Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 07:46:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2680MEVLCYKR Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 08:16:00
|10.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|14-08-2026 08:25:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|14-08-2026 08:26:22
|200.000,00
|Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|14-08-2026 08:40:36
|5.000,00
|CT DEN:320T2680MGZNHPPA Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 08:42:47
|100.000,00
|320D60814KPJ1WDF UNG HO MS 2026.208(be HO THANH PHONG)
|14-08-2026 08:49:18
|50.000,00
|320D6081427BP89Q LY THI NGOC DUNG chuyen tien ung ho MS 2026,192(em Dang Tuan Anh)
|14-08-2026 08:51:40
|50.000,00
|320D60814RWGMAE7 LY THI NGOC DUNG chuyen tien ung ho MS 2026,191 (em Tran Minh Duc)
|14-08-2026 09:29:53
|200.000,00
|Thaosuthat ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao)
|14-08-2026 09:36:27
|50.000,00
|320D60814E1CHMLV Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 09:41:57
|100.000,00
|CT DEN:320T2680MKCP7RG7 MBVCB.15572546005.822243.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-08-2026 09:43:56
|500.000,00
|UH MS 2026.215
|14-08-2026 10:05:22
|200.000,00
|ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy
|14-08-2026 10:07:16
|500.000,00
|CT DEN:320T2680MLC3Z04S Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|14-08-2026 10:22:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2680MLYBBSXS Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|14-08-2026 10:23:10
|200.000,00
|CT DEN:320T2680MLZ3N2GG Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|14-08-2026 10:23:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2680MLZUR40A Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|14-08-2026 10:35:16
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|14-08-2026 10:42:16
|1.000.000,00
|ms 2026.212 2026.213
|14-08-2026 10:47:59
|50.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|14-08-2026 11:20:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|14-08-2026 11:49:31
|100.000,00
|320D60814DABGUMX Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom-140826-11:49:30 6226ASCB02Z8KY3Y
|14-08-2026 12:14:23
|30.000,00
|CT DEN:320T2680MR9ZBVW7 MBVCB.15574852141.322475.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-08-2026 12:14:41
|150.000,00
|320D60814VDGT9M8 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|14-08-2026 12:34:00
|20.000,00
|CT DEN:320T2680MS1VG5WV Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 12:40:08
|10.000,00
|320D60814HLN124F Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-140826-12:40:07 6226ASCB02Z8D7MV
|14-08-2026 13:01:15
|100.000,00
|ungho MS 2026.217
|14-08-2026 13:03:50
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.217 (Gia dinh ong Nguyen Van Thao)
|14-08-2026 13:14:32
|200.000,00
|320D6081430U4C1H Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226814770862
|14-08-2026 13:16:16
|390.000,00
|CT DEN:320T2680MTPPDH50 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 13:23:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 13:36:00
|50.000,00
|CT DEN:320T2680MUFRC8SE Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 13:42:57
|50.000,00
|CT DEN:320T2680MUQXGZRD Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 14:22:12
|200.000,00
|320D60814Q8KS2S9 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|14-08-2026 14:31:22
|50.000,00
|320D608148KY9AVM Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao-140826-14:31:21 6226ASCB02ZFA6IP
|14-08-2026 15:07:40
|3.000.000,00
|320D60814E1R6HF1 CTY QUANG MINH UNG HO MS 2026.217 ( GIA DINH ONG NGUYEN VANTHAO)
|14-08-2026 15:08:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2680MY21JCK5 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 15:34:47
|200.000,00
|CT DEN:320T2680MZ2M36ZG Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 16:16:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2680N0PLQ3VA MBVCB.15578146626.365076.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-08-2026 16:39:24
|150.000,00
|126D60814CYXHC79 ung mo ms 2026.2017 gd nguyen van thao
|14-08-2026 16:46:21
|10.000,00
|CT DEN:320T2680N1V3QNTE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 18:06:11
|500.000,00
|320D608145RXV3GV TRAN MINH THU chuyen tienUng ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe)
|14-08-2026 18:08:36
|100.000,00
|320D60814LXAEFCB IBFT Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|14-08-2026 18:17:07
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.215 ( be nguyen duc duy )
|14-08-2026 18:18:09
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.216 ( em nguyen thi hoe )
|14-08-2026 18:18:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2680N5ETFJB6 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|14-08-2026 18:58:43
|100.000,00
|ung ho MS 2026.217( gia dinh ong nguyen van thao)
|14-08-2026 19:11:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2680N7HCDRQC Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|14-08-2026 20:02:07
|100.000,00
|CT DEN:320T2680N9FMRGF5 ung ho ms 2026.217 Gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 20:55:38
|200.000,00
|PHAN NAM chuyen tien Ung Ho MS 2026. 217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao)
|14-08-2026 21:54:04
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680NDTG5X24 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 22:41:34
|30.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|14-08-2026 22:51:11
|50.000,00
|ung ho MS 2026.217 (ung ho gia dinh ong Nguyen Van Thao)
|15-08-2026 02:53:07
|50.000,00
|320D60815G5J6M8D Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26227822074847
|15-08-2026 07:20:45
|400.000,00
|CT DEN:320T2680P1TTMKNE Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 07:55:58
|30.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 08:02:21
|20.000,00
|CT DEN:320T2680P3ERGQUF Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 08:09:44
|100.000,00
|320D60815BSA2C0Q Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227528405810
|15-08-2026 08:24:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 08:43:55
|100.000,00
|320D608153VL0LHY Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26227060910102
|15-08-2026 08:52:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2680P5DCMW07 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 08:53:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2680P5DXW4ZN Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|15-08-2026 08:55:22
|1.000.000,00
|NGUYEN VIET PHUONG Chuyen tien
|15-08-2026 08:55:26
|200.000,00
|CT DEN:320T2680P5GUMPE1 MS 2026.218 Chuc cac con mau khoe manh lai
|15-08-2026 09:10:38
|100.000,00
|126D608152UY8BZ3 ung ho ms 2026.218 be Gia han va gia vinh
|15-08-2026 09:15:40
|200.000,00
|320D60815PBDCFSZ Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227196870191
|15-08-2026 09:17:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2680P6BSCQQ4 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 09:20:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2680P6FRWBTU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|15-08-2026 09:20:29
|50.000,00
|CT DEN:320T2680P6FXATLY MBVCB.15588401946.456892.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1064065312 PHAM THI TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-08-2026 09:20:52
|100.000,00
|CT DEN:320T2680P6GEK3QR Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 09:23:26
|100.000,00
|320D60815E73UBVN Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-09:23:26 6227ASCB02ZZ2DQY
|15-08-2026 09:24:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 09:24:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2680P6MJ266G ung ho MS 2026.218
|15-08-2026 09:26:00
|300.000,00
|320D60815P8NZDXF Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-09:26:00 6227ASCB02ZZQAXK
|15-08-2026 09:27:38
|50.000,00
|320D60815FG6FVYQ IBFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 09:28:35
|200.000,00
|320D60815QD149DC Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227000022365
|15-08-2026 09:28:44
|300.000,00
|CT DEN:320T2680P6STLMR0 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 09:31:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 09:35:13
|1.000.000,00
|320D608158BDSS75 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 09:35:42
|500.000,00
|320D60815EWLGXSE MS 2026.218( be Gia Han Gia Vinh)
|15-08-2026 09:39:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 09:40:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2680P77VMU6E Ung ho MS 2026 218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 09:41:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 09:45:51
|500.000,00
|Dinh Thanh Son ung ho chau gia han va gia vinh
|15-08-2026 09:49:39
|200.000,00
|CT DEN:320T2680P7LF5F1T Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 09:50:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2680P7MG9XLJ MBVCB.15588839939.765831.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1021603393 NGUYEN XUAN TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-08-2026 09:50:27
|50.000,00
|126D608157HTYM9B PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026138
|15-08-2026 09:52:23
|100.000,00
|CT DEN:320T2680P7Q21G8X Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 09:56:17
|500.000,00
|320D608153SMJXSR Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-09:56:17 6227ASCB02ZZMBI3
|15-08-2026 09:56:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|15-08-2026 09:57:08
|200.000,00
|320D60815EPFXTQT Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26227305812144
|15-08-2026 09:58:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|15-08-2026 09:59:40
|400.000,00
|CT DEN:320T2680P7ZNHLZZ MBVCB.15588981624.860602.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0531002515084 DANG THI BICH PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-08-2026 10:01:12
|100.000,00
|320D60815P18CCTK Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 10:06:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2680P88WXSJL Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 10:09:13
|100.000,00
|320D60815K1UQNJ2 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227373154998
|15-08-2026 10:10:54
|100.000,00
|CT DEN:320T2680P8EGTZT2 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 10:13:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2680P8HYU2XQ Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|15-08-2026 10:13:44
|100.000,00
|320D60815HZHJDGG Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227742101533
|15-08-2026 10:15:56
|30.000,00
|320D60815WX6N9QF ung ho MS 2026.218 ( be Gia Han , Gia Vinh )
|15-08-2026 10:16:07
|200.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|15-08-2026 10:18:21
|200.000,00
|CT DEN:320T2680P8QBJ86M Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 10:20:21
|200.000,00
|MS 2026 218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 10:20:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 10:32:18
|500.000,00
|CT DEN:320T2680P98RN8AB Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 10:35:37
|500.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 10:36:43
|100.000,00
|320D60815KUD4F61 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 10:37:26
|200.000,00
|CT DEN:320T2680P9FJ7M0F ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 10:57:43
|300.000,00
|CT DEN:320T2680PA8AWJCD MBVCB.15589858182.447530.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0971000007640 VU THI TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-08-2026 10:57:58
|100.000,00
|320D608150NTNHNW Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 11:06:47
|300.000,00
|Ung ho MS.2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao)
|15-08-2026 11:08:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy)
|15-08-2026 11:15:21
|100.000,00
|320D60815E6ZQQ62 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 11:16:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|15-08-2026 11:17:18
|50.000,00
|CT DEN:320T2680PB06A62F MBVCB.15590159804.653394.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-08-2026 11:27:19
|500.000,00
|CT DEN:320T2680PBDDTKXT Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|15-08-2026 11:29:53
|80.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 11:32:27
|50.000,00
|320D60815N3A6CRN Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh)
|15-08-2026 11:39:56
|50.000,00
|320D60815SV10VQT Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26227949889291
|15-08-2026 11:45:54
|20.000,00
|142316520434-0348479273-Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|15-08-2026 11:49:46
|200.000,00
|CT DEN:320T2680PC92FXXU Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 12:05:37
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 12:10:41
|100.000,00
|320D608154PMQNFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227950607549
|15-08-2026 12:15:59
|50.000,00
|320D60815D92WQKN Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 12:22:27
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|15-08-2026 12:35:18
|500.000,00
|CT DEN:320T2680PE16TWJ3 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 12:38:48
|30.000,00
|126D608159MR0QPH Ung ho MS 2026 218 Be Gia Han va Gia Vinh FT26227259409713
|15-08-2026 12:48:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 12:50:01
|500.000,00
|320D60815Z1R1498 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-12:50:01 6227ASCB02ZZPEEF
|15-08-2026 12:57:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2680PEWLT9YA MBVCB.15591750974.672850.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-08-2026 13:25:03
|30.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 13:26:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 13:29:22
|500.000,00
|CT DEN:320T2680PG4KWLZA Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 13:48:23
|500.000,00
|320D608156ZT7EPY Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 14:00:41
|100.000,00
|320D60815JK6GZKE Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 14:05:28
|400.000,00
|ung ho ms 2026.218(be gia han va gia vinh)
|15-08-2026 14:10:21
|200.000,00
|ung ho chuong trinh NANG BUOC DEN TRUONG
|15-08-2026 14:22:30
|100.000,00
|ung ho MS 2026.218( be gia han va gia vinh)
|15-08-2026 14:26:56
|50.000,00
|142335945678-0835467777-Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 14:30:09
|50.000,00
|CT DEN:320T2680PJGV2Y34 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|15-08-2026 14:46:21
|300.000,00
|CT DEN:320T2680PK48DNYA Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|15-08-2026 14:54:17
|200.000,00
|320D60815UD11YQ8 MS 2026.217
|15-08-2026 15:15:05
|200.000,00
|320D60815780SB50 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|15-08-2026 15:16:28
|200.000,00
|320D608153SRS4W5 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
|15-08-2026 15:36:48
|500.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 16:52:07
|100.000,00
|320D60815LAR9ZSL Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26227224400679
|15-08-2026 17:00:19
|100.000,00
|320D60815T4R14G2 ung ho ms 2026-218 be Gia Han Gia Vinh
|15-08-2026 17:12:21
|50.000,00
|CT DEN:320T2680PQT1YKU6 NGUYEN PHUONG ANH ung ho ma so MS2026.218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 17:20:20
|500.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 17:22:06
|40.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh)
|15-08-2026 17:23:16
|80.000,00
|142357561228-0355563218-Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|15-08-2026 19:29:58
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.218 chau gia han va gia vinh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|15-08-2026 19:38:11
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.217 gd anh nguyen van toai. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|15-08-2026 21:24:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Q0KHSF63 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|15-08-2026 22:02:03
|200.000,00
|320D60815MFWZC8J Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 22:23:12
|100.000,00
|320D60815HC69Z5W Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229062073670
|15-08-2026 22:41:37
|50.000,00
|ZP7D6MSRNH1J Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|15-08-2026 23:10:00
|200.000,00
|320D60815KKJXXUB Ung ho MS 2026203
|15-08-2026 23:12:45
|100.000,00
|320D60815P1K3E6K ung ho MS 2026208
|16-08-2026 01:41:52
|50.000,00
|320D60815S9WPGFP Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229032517449; thoi gian GD:15/08/2026 23:51:32
|16-08-2026 01:49:50
|200.000,00
|CT DEN:320T2680RUS6B78P Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh; thoi gian GD:16/08/2026 00:05:28
|16-08-2026 03:43:03
|20.000,00
|CT DEN:320T2680S37HNGWD Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh
|16-08-2026 04:35:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2680S58EPTQW MS 2026.218
|16-08-2026 06:41:43
|300.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|16-08-2026 06:54:35
|200.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|16-08-2026 07:11:33
|500.000,00
|CT DEN:320T2680QPD99QAC Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|16-08-2026 07:12:50
|100.000,00
|320D60816M4ZGX5C Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229405865743
|16-08-2026 07:45:23
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680QQPXYR57 MBVCB.15603211474.505656.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1067320186 NGHIEM DUC XUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-08-2026 07:59:09
|50.000,00
|320D60816ZAPDXEB Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229748296398
|16-08-2026 08:30:50
|200.000,00
|CT DEN:320T2680QSFYE5HE Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 08:31:27
|200.000,00
|CT DEN:320T2680QSGSM09Q Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|16-08-2026 08:32:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2680QSHHQ966 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|16-08-2026 09:02:30
|200.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 09:12:43
|500.000,00
|CT DEN:320T2680QU39JG4E Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 09:18:34
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.218
|16-08-2026 09:19:07
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.219
|16-08-2026 09:21:26
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.217
|16-08-2026 09:24:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2680QUK4Y8D8 ung ho ms 2026.219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 09:27:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2680QUP7WXZB Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 09:49:48
|50.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 10:07:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2680QW8899FA Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 10:10:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2680QWBWB4S1 MBVCB.15605560932.216906.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0151000278225 DO NGOC DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-08-2026 10:18:12
|400.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 10:23:21
|100.000,00
|320D60816KGK0GJP Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 10:29:05
|100.000,00
|320D608167MD11BU Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 10:34:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 10:35:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|16-08-2026 10:39:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2680QXFVQE1Q Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026 219 e Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 10:53:20
|100.000,00
|320D60816GECB0GC Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26229355656064
|16-08-2026 11:06:29
|50.000,00
|320D608166B6ZUJ5 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229131148451
|16-08-2026 11:06:44
|50.000,00
|320D60816XE14LZQ Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229360094449
|16-08-2026 11:07:11
|50.000,00
|CT DEN:320T2680QYJEN7LJ Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 11:15:20
|50.000,00
|126D60816RLMZ7U1 ung ho ms 2026.219 nguyen phuong linh
|16-08-2026 11:17:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 11:19:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2680QZ0UJW1U Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|16-08-2026 11:23:13
|100.000,00
|320D6081685EM5TR Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229239619941
|16-08-2026 11:27:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 11:43:44
|150.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|16-08-2026 11:44:14
|150.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|16-08-2026 11:45:09
|150.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 11:52:56
|100.000,00
|320D608162UTM9ST IBFT Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 12:36:13
|30.000,00
|126D6081636W7JFA Ung ho MS 2026 219 Em Nguyen Phuong Linh FT26229764010410
|16-08-2026 12:59:22
|100.000,00
|320D60816XP8KPPH IBFT Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh
|16-08-2026 13:06:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2680R35LWLW0 MBVCB.15608260073.008466.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1035316101 NGUYEN THI DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-08-2026 13:15:20
|50.000,00
|CT DEN:320T2680R3HNHZ27 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 13:18:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2680R3NDEYS2 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 13:26:08
|200.000,00
|320D6081646AMML9 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229383730363
|16-08-2026 13:28:27
|100.000,00
|CT DEN:320T2680R40ZBHZD Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 13:30:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 13:32:58
|100.000,00
|CT DEN:320T2680R46YA146 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 13:40:12
|100.000,00
|126D60816T5WNFQ2 MS 2026219
|16-08-2026 13:46:33
|100.000,00
|320D60816E5E9WKM Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|16-08-2026 14:08:13
|10.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|16-08-2026 14:14:35
|2.000,00
|320D608168U357GE Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 15:00:00
|200.000,00
|CT DEN:320T2680R7KVRPWQ Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 15:02:15
|500.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 15:05:49
|200.000,00
|CT DEN:320T2680R7TK1KLP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 15:12:42
|200.000,00
|142491155921-0909648797-Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|16-08-2026 15:14:37
|100.000,00
|142491207947-0909648797-Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|16-08-2026 15:16:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 15:31:42
|100.000,00
|NGUYEN NGOC ANH chuyen tien UH ms 2026.219 em nguyen phuong linh
|16-08-2026 15:31:48
|50.000,00
|CT DEN:320T2680R8TVC7WF Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 15:37:31
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.218 (be gi han va gia vinh )
|16-08-2026 15:39:28
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.217 ( gia dinh ong nguyen van thao )
|16-08-2026 15:40:19
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.219 ( em nguyen phuong linh )
|16-08-2026 15:56:34
|300.000,00
|MS 2026.219 (Nguyen Phuong Linh)
|16-08-2026 16:20:22
|100.000,00
|320D60816Y7ZGJJG Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 17:03:00
|100.000,00
|CT DEN:320T2680RCCA25HP MBVCB.15611487486.143409.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0691000371703 LE THANH HAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-08-2026 17:04:29
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)
|16-08-2026 17:08:44
|300.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 17:50:42
|1.000.000,00
|ung ho MS2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)
|16-08-2026 19:03:33
|500.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 20:44:25
|200.000,00
|320D60816JXGM6RW Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 20:45:04
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)
|16-08-2026 20:50:27
|100.000,00
|CT DEN:320T2680RM6NQ9C8 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 21:15:10
|500.000,00
|320D608162VJ3Z2Y Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 21:52:06
|100.000,00
|320D60816NBEXEE7 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 22:00:04
|500.000,00
|CT DEN:320T2680RPWL3V5V Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 22:03:13
|50.000,00
|CT DEN:320T2680RQ0RTS8C Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|16-08-2026 22:32:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|17-08-2026 01:33:01
|50.000,00
|320D60816703X0AQ Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh; thoi gian GD:16/08/2026 23:51:47
|17-08-2026 01:34:36
|67.898,00
|ZP7D6NQM1H0J Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe; thoi gian GD:16/08/2026 23:55:22
|17-08-2026 01:36:19
|50.000,00
|320D60816BDBUPSZ Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229223410847; thoi gian GD:16/08/2026 23:59:14
|17-08-2026 02:02:21
|50.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh; thoi gian GD:17/08/2026 01:23:00
|17-08-2026 06:05:57
|200.000,00
|320D60817HB9EX6S Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229218040518
|17-08-2026 06:10:57
|100.000,00
|320D60817DKYANHS Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26229238560210
|17-08-2026 07:13:46
|30.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|17-08-2026 07:30:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|17-08-2026 07:47:27
|200.000,00
|ung ho ms 2026.220
|17-08-2026 07:58:30
|200.000,00
|320D60817G3KV662 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229457799542
|17-08-2026 08:06:54
|200.000,00
|320D60817E6KMFW2 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|17-08-2026 08:12:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|17-08-2026 08:19:05
|200.000,00
|CT DEN:320T2680SDY1H3AW Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|17-08-2026 08:28:18
|100.000,00
|320D60817AFGK85M Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229060276235
|17-08-2026 08:54:44
|500.000,00
|CT DEN:320T2680SFB428E4 MBVCB.15619779667.961140.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-08-2026 09:15:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|17-08-2026 09:16:46
|100.000,00
|320D60817UHXSS13 Ung ho Ms 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229005627069
|17-08-2026 09:42:20
|200.000,00
|320D608171WEWMN1 Ung ho MS 2026.220( chi Truong Thi Huong)
|17-08-2026 09:43:08
|200.000,00
|CT DEN:320T2680SH71E6R1 MBVCB.15620493916.443218.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0371000398193 BUI QUYNH NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-08-2026 09:49:42
|50.000,00
|CT DEN:320T2680SHFQD51T Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|17-08-2026 10:34:29
|200.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|17-08-2026 10:43:03
|30.000,00
|320D60817J95MP9J Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|17-08-2026 11:03:39
|21.000,00
|ung ho MS 2026.220 ( chi Truong Thi Huong)
|17-08-2026 11:07:57
|30.000,00
|320D6081745K49EZ Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|17-08-2026 11:32:21
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|17-08-2026 11:46:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2680SN026TFQ Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|17-08-2026 12:45:56
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.219 chau nguyen phuong linh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|17-08-2026 13:05:51
|50.000,00
|320D60817MBZRHVQ Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26229950413913
|17-08-2026 13:09:53
|200.000,00
|320D60817UNSVTL9 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong-170826-13:09:53 6229ASCB02ZVNP3L
|17-08-2026 13:23:59
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|17-08-2026 13:24:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|17-08-2026 14:02:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|17-08-2026 14:52:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2680SV8495EE Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|17-08-2026 14:54:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2680SVAB1XE0 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|17-08-2026 15:06:09
|50.000,00
|126D60817RH1CUWW ung ho ms 2026.220 truong thi huong
|17-08-2026 15:17:29
|200.000,00
|TO VIET TRUNG Chuyen tien Ung ho MS 2026.220(chi Truong Thi Huong)
|17-08-2026 15:34:32
|100.000,00
|CT DEN:320T2680SWV2Z2VW Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|17-08-2026 16:15:40
|500.000,00
|CT DEN:320T2680SYFDCVYN Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|17-08-2026 16:30:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|17-08-2026 18:11:48
|50.000,00
|CT DEN:320T2680T2YS1SC7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|17-08-2026 20:28:32
|100.000,00
|CT DEN:320T2680T89BC7YV MBVCB.15630825183.248541.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0011004133154 TRAN MANH HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-08-2026 20:57:56
|200.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|17-08-2026 21:10:31
|50.000,00
|CT DEN:320T2680T9WRN96L MBVCB.15631486983.702259.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-08-2026 22:13:54
|200.000,00
|MS 2026.219
|17-08-2026 22:45:31
|100.000,00
|320D60817FNFNE5D Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|17-08-2026 22:48:01
|100.000,00
|320D60817KZJ4Q86 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|18-08-2026 03:14:03
|20.000,00
|CT DEN:320T2680VBYETVM8 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh
|18-08-2026 06:44:52
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.220. chi truong thi thuong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|18-08-2026 07:10:43
|30.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 07:13:43
|100.000,00
|320D60818GDJNXQY HOANG VAN DUC chuyen MS 2026.221 FT26230709560106
|18-08-2026 07:14:37
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 07:27:45
|50.000,00
|320D60818JWQEBG8 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-07:27:45 6230ASCB02Z9FC8G
|18-08-2026 07:29:22
|200.000,00
|CT DEN:320T2680TZXZYMQS MBVCB.15634175143.634160.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 07:30:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2680TZZ9H1P3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 07:54:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:06:58
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:09:52
|100.000,00
|320D60818K5NRVJ4 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:11:21
|100.000,00
|BUI THI THANH HOA chuyen tien ung ho MS 2026221 ba Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:11:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2680U1KMM11X Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:12:27
|500.000,00
|CT DEN:320T2680U1LW9E29 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:12:42
|200.000,00
|CT DEN:320T2680U1M7DM7V Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:15:34
|100.000,00
|320D60818E085TKZ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230539208202
|18-08-2026 08:17:51
|50.000,00
|CT DEN:320T2680U1U0VF38 MBVCB.15634776204.074163.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0281000637645 TRAN THI UY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 08:17:56
|200.000,00
|320D60818SUS83W7 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:18:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:24:22
|30.000,00
|CT DEN:320T2680U22M63WR MBVCB.15634866154.135092.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 08:24:33
|500.000,00
|320D60818VF2B541 IBFT NGUYEN TAN LINH chuyen tien den Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:25:14
|300.000,00
|CT DEN:320T2680U23S0DU4 ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:25:38
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:25:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2680U24NCPE9 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:26:32
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:26:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2680U25U4AXR Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:29:11
|200.000,00
|CT DEN:320T2680U28ZK4A6 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:29:58
|300.000,00
|320D6081865SRH8G Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230239079870
|18-08-2026 08:31:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2680U2BY70QE MBVCB.15634952092.201476.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0021002176364 NGUYEN QUOC VIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 08:33:20
|200.000,00
|ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan
|18-08-2026 08:34:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2680U2FVPZRV Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:36:53
|300.000,00
|320D60818G5U2HC0 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230507508132
|18-08-2026 08:37:28
|200.000,00
|CT DEN:320T2680U2KX8W8U Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:40:21
|200.000,00
|ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong
|18-08-2026 08:42:14
|500.000,00
|CT DEN:320T2680U2S6ZWSJ UNG HO MS 2026.221 Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:45:02
|200.000,00
|ung ho MS2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 08:45:47
|200.000,00
|320D60818LXKWJ33 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230723570362
|18-08-2026 08:47:20
|500.000,00
|320D60818WAVC8KJ PHAM VAN THANH chuyen ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan FT26230697460380
|18-08-2026 08:49:25
|500.000,00
|320D60818TZBEYFZ Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230635071502
|18-08-2026 08:51:44
|50.000,00
|320D60818KZPNR4P Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:54:58
|100.000,00
|DANG BA GIAU chuyen tien
|18-08-2026 08:55:03
|500.000,00
|320D60818CEVQ6KQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 08:56:09
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 09:02:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2680U3JC87JV NGUYEN VAN TAN ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan
|18-08-2026 09:05:14
|1.000.000,00
|320D608189QN9JJQ Ung ho MS 2026.221
|18-08-2026 09:11:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|18-08-2026 09:11:33
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 09:15:24
|100.000,00
|ung ho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 09:18:51
|100.000,00
|320D608184548X3X LE DUYEN ungho ms2026 2211 be sung trong nhan
|18-08-2026 09:19:32
|300.000,00
|320D60818EL84XGT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 09:19:49
|500.000,00
|320D60818KFSJ6AQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-09:19:49 6230ASCB02Z9KD64
|18-08-2026 09:28:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2680U4KF6U24 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 09:29:02
|200.000,00
|320D6081820HLZDZ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 09:33:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 09:35:01
|200.000,00
|HA VAN TU Chuyen tien
|18-08-2026 09:35:29
|100.000,00
|ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 09:47:59
|500.000,00
|CT DEN:320T2680U5B1F3ZC Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 09:51:13
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 09:52:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2680U5H3C23Z MBVCB.15636030622.952045.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081000304762 TRAN THANH BINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 09:53:01
|500.000,00
|CAO THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.211 ( be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 09:55:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 10:01:51
|500.000,00
|320D60818CB5QW3A Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-10:01:51 6230ASCB02Z9DKYE
|18-08-2026 10:04:34
|200.000,00
|CT DEN:320T2680U5YY9BTQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 10:04:59
|100.000,00
|ung ho MS 2026.219 e Nguyen Phuong Linh
|18-08-2026 10:05:36
|100.000,00
|320D60818EDHB7WL Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-10:05:35 6230ASCB02Z9I2PN
|18-08-2026 10:05:53
|200.000,00
|CT DEN:320T2680U60P35XW MBVCB.15636213638.079665.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0171003482352 PHAM QUOC PHUONG UYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 10:07:26
|200.000,00
|320D60818GMUKN97 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 10:10:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 10:16:47
|500.000,00
|142744253650-0909075073-Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 10:17:36
|50.000,00
|320D608186PEXG1Q Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230219195829
|18-08-2026 10:17:38
|50.000,00
|142744315040-0937547350-Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 10:21:23
|50.000,00
|320D60818CNTHZ3P 2026.221 be sung trong nhan FT26230219200895
|18-08-2026 10:23:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2680U6Q0W8RJ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 10:24:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2680U6RPM3FM Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 10:24:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2680U6RTPBHL Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|18-08-2026 10:26:07
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 10:38:48
|500.000,00
|142746912623-0909646614-Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 10:39:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2680U7AMW8RW Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 10:42:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|18-08-2026 10:43:56
|100.000,00
|320D60818C2F20CY Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-10:43:55 6230ASCB02Z96BQI
|18-08-2026 10:45:37
|50.000,00
|CT DEN:320T2680U7K54GE8 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 10:46:58
|600.000,00
|CT DEN:320T2680U7LXGQCA MBVCB.15636796518.461323.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1048061637 VU THI KIM HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 10:47:52
|50.000,00
|320D608180ZFEVHQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230970111821
|18-08-2026 10:48:01
|500.000,00
|320D608187TDR1UN ung ho MS 2026.218 ( be Gia Han va Gia Vinh )
|18-08-2026 10:52:05
|200.000,00
|320D6081856EZ4XH Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230899717631
|18-08-2026 10:56:38
|1.000.000,00
|NGUYEN THANH BAC Chuyen tien Ung ho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 10:57:13
|50.000,00
|320D60818USLMT0V Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 10:58:29
|100.000,00
|320D60818UKF3EJS Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 10:59:42
|300.000,00
|CT DEN:320T2680U83R4SLM Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 11:02:45
|200.000,00
|CT DEN:320T2680U87SHJ9W MBVCB.15637033913.608685.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 3396901963 NGUYEN NGOC DIEP toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 11:06:06
|300.000,00
|CT DEN:320T2680U8C6PFDQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 11:14:05
|300.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 11:36:10
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 11:36:15
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 11:37:32
|100.000,00
|320D6081856AQNNV UNG HO MS 2026221 BE SUNG TRONG NHAN
|18-08-2026 11:40:12
|200.000,00
|320D6081887TS9U7 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 11:43:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2680U9TBPUG7 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 11:43:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2680U9TTWRJ8 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|18-08-2026 11:49:19
|100.000,00
|320D60818ZJ0JSQ9 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230296944900
|18-08-2026 11:50:01
|100.000,00
|320D60818JWVM2CY Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230558990088
|18-08-2026 11:50:17
|300.000,00
|CT DEN:320T2680UA2JSEZH Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:01:00
|500.000,00
|320D60818Z746F8T Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230236994645
|18-08-2026 12:02:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2680UAJZ56DR Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:04:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UAM3E4KS MBVCB.15637967027.215303.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0181000044127 HO VAN NHAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 12:07:59
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:09:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:12:07
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680UAXCYUPX Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026221 be sung trong nha
|18-08-2026 12:15:04
|300.000,00
|320D608189QRLHPX Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:15:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:16:52
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:23:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UBCHLLWV ung ho be sung trong nhan.
|18-08-2026 12:23:46
|200.000,00
|320D60818B9UT8JA Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:24:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:27:09
|100.000,00
|ZP7D6PM5U26V Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:29:14
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 12:30:11
|50.000,00
|142761497128-0372899593-Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:31:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2680UBNDDCK1 ung ho chau sung trong nhan bi bong
|18-08-2026 12:35:32
|100.000,00
|ung ho MS2026.221( be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 12:35:55
|100.000,00
|NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:37:05
|500.000,00
|CT DEN:320T2680UBWBL6PU Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:45:21
|100.000,00
|ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 12:47:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 12:49:31
|50.000,00
|CT DEN:320T2680UCCSBFJ1 MBVCB.15638580936.608430.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 12:54:18
|200.000,00
|320D60818Y8DBLWQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230838094693
|18-08-2026 12:54:57
|50.000,00
|ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Thu Hoai)
|18-08-2026 12:57:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 13:00:33
|200.000,00
|320D60818JMMWTHT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230376912924
|18-08-2026 13:04:05
|100.000,00
|NGUYEN NGOC ANH chuyen tien ung ho 2026.221 be Sung trong nhan
|18-08-2026 13:04:52
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UCZ190TP MBVCB.15638767414.716405.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0651000809091 LE THI KIM LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 13:06:03
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 13:06:18
|200.000,00
|320D60818EECYYCT Ung ho MS 2026.208 FT26230006000506
|18-08-2026 13:06:50
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 13:11:17
|300.000,00
|CT DEN:320T2680UD7HDG7X Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 13:17:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 13:17:15
|200.000,00
|CT DEN:320T2680UDFD8Y95 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 13:28:19
|5.000,00
|CT DEN:320T2680UDVZUJ82 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|18-08-2026 13:44:10
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UEGXF360 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 13:47:30
|50.000,00
|Ung Ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 13:49:07
|50.000,00
|CT DEN:320T2680UEPG3A84 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 13:56:54
|100.000,00
|NGUYEN THI BICH NGOC ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 13:58:33
|100.000,00
|320D608188Y0HKPN Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 14:01:33
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 14:03:17
|200.000,00
|320D60818J87QRM4 Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 14:06:09
|200.000,00
|320D60818VREYAGG IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 14:14:22
|100.000,00
|320D608186QMN3MG IBFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|18-08-2026 14:17:10
|100.000,00
|320D608184M1J5PN Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26230306412240
|18-08-2026 14:32:27
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 14:32:39
|200.000,00
|CT DEN:320T2680UGCYE4CT MBVCB.15639755149.316642.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0171003491684 DUONG NGOC THO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 14:36:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 14:36:59
|200.000,00
|320D60818CPFT3V8 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230359449582
|18-08-2026 14:42:48
|300.000,00
|320D60818UUJLS8C UNG HO MS 2026.221 FT26230438379933
|18-08-2026 14:43:53
|50.000,00
|320D608185D3PG93 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 14:48:47
|100.000,00
|142775518389-0962970101-Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 14:58:47
|200.000,00
|ms 2026.220 ( chi truong thi huong )
|18-08-2026 14:59:32
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.221 ( be sungtrong nhan )
|18-08-2026 15:46:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UK87TLPV ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 15:46:46
|100.000,00
|ZP7D6PM6PMJ3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 15:52:39
|200.000,00
|CT DEN:320T2680UKGLDAJB Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:08:03
|300.000,00
|320D608181VEN3T3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230084827418
|18-08-2026 16:08:33
|79.000,00
|320D60818AG5SSYS Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-16:08:33 6230ASCB02Z35YSL
|18-08-2026 16:09:15
|50.000,00
|CT DEN:320T2680UL4J7T1X Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:10:13
|200.000,00
|320D60818ER1706W Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:11:19
|200.000,00
|CT DEN:320T2680UL78G36H Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:12:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:12:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UL8EVLS3 MBVCB.15641091948.174837.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 16:12:15
|500.000,00
|320D60818CNPW8Y6 Ung ho MS 2026.221 Sung Trong Nhan FT26230334017718
|18-08-2026 16:12:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:15:40
|9.000,00
|126D60818LK53A8V Ung ho MS 2026.221 FT26230600057030
|18-08-2026 16:15:54
|500.000,00
|320D608180H72LM3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230240609266
|18-08-2026 16:17:52
|100.000,00
|320D60818JQZDQ81 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-16:17:51 6230ASCB02Z3PLXJ
|18-08-2026 16:18:00
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:18:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:19:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:20:14
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ULK0W9WK Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:21:40
|200.000,00
|320D60818QJPN52E Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230935398786
|18-08-2026 16:22:53
|200.000,00
|320D60818D2C0LMJ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:25:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ULRZP4ZK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:25:33
|50.000,00
|320D608187558X99 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:26:18
|100.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tienUng ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 16:26:52
|100.369,00
|CT DEN:320T2680ULTT583V UNG HO MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:26:58
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)
|18-08-2026 16:27:22
|300.000,00
|126D60818EWGFN68 Ung ho ms 2026 221 be sung trong nhan
|18-08-2026 16:27:32
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong)
|18-08-2026 16:27:47
|100.000,00
|320D60818LDYLLW7 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:27:59
|200.000,00
|320D608182BJ6E85 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:29:41
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ULXH8CGE Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:30:47
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ULYYWHVA Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:31:31
|10.076,00
|ZP7D6PM70EVB Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:31:33
|200.000,00
|320D60818GTFC77Z Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230080030303
|18-08-2026 16:32:19
|50.000,00
|320D6081826HLUWN Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230150650943
|18-08-2026 16:32:29
|50.000,00
|126D608185JTRGHL ung ho ms 2026.221 sung trong nhan
|18-08-2026 16:33:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UM2KB8SP Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:34:03
|50.000,00
|320D60818QPV6ZNL Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-16:34:03 6230ASCB02ZHYBG4
|18-08-2026 16:34:40
|600.000,00
|ung ho ms2026.221 ( be sung trong nhan )
|18-08-2026 16:35:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UM4T9GE5 MBVCB.15641453861.408584.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0541000325173 PHAN MINH HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 16:37:19
|100.000,00
|320D60818ENGEM6P Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:37:52
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UM8ATPWV Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:38:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:39:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:39:59
|55.000,00
|ZP7D6PM721AR Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:42:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2680UME1THPH Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:44:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:45:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:50:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2680UMR9MM51 MBVCB.15641715191.587456.ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan.CT tu 1045548861 PHAN THI THAO NHU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 16:51:16
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:52:41
|200.000,00
|CT DEN:320T2680UMTVLDBE MBVCB.15641741657.611478.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 16:53:20
|50.000,00
|CT DEN:320T2680UMUR2KH4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 16:54:42
|200.000,00
|Ung ho ms 2026.218
|18-08-2026 16:55:31
|200.000,00
|320D60818FTPYW5B Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230995517101
|18-08-2026 16:59:05
|200.000,00
|CT DEN:320T2680UN2B718F MBVCB.15641862291.686930.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9886796111 CHAU TUYET NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 17:00:10
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 17:03:00
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UN7GTFPU Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI BICH PHUONG chuyen tien uho chau Sung Trong Nhan
|18-08-2026 17:08:34
|300.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 17:14:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 17:18:02
|100.000,00
|320D608184TRL8TG ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 17:18:55
|50.000,00
|320D608189L4XT04 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 17:19:08
|20.000,00
|CT DEN:320T2680UNUTUX2U Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 17:19:51
|500.000,00
|320D6081859ME64Q ung ho be bi bong
|18-08-2026 17:27:39
|50.000,00
|320D60818FGUL7F6 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 17:35:10
|300.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 17:46:51
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UPXDYJ9R MBVCB.15642760244.304803.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 17:48:52
|200.000,00
|CT DEN:320T2680UQ02KEUR Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 17:49:03
|50.000,00
|CT DEN:320T2680UQ0ALE6W MBVCB.15642797880.331149.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 17:55:20
|500.000,00
|320D6081865F3TE3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-17:55:19 6230ASCB02ZHT6K3
|18-08-2026 17:57:49
|10.000,00
|320D60818ALETTAF Ung ho MS 2026.221 FT26230298016271
|18-08-2026 18:10:32
|200.000,00
|CT DEN:320T2680UQUPEM8Q Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 18:20:36
|200.000,00
|320D60818BT14LWU Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230999001334
|18-08-2026 18:22:03
|200.000,00
|TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 18:33:55
|50.000,00
|320D60818TU24CXG Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 18:35:25
|100.000,00
|CT DEN:320T2680URTJK595 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 18:37:00
|2.000.000,00
|320D60818L711EN6 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-18:36:59 6230ASCB02ZHELLP
|18-08-2026 18:38:10
|100.000,00
|320D6081873DZDLR Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230701446858
|18-08-2026 18:41:57
|500.000,00
|320D60818J03XXH0 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 18:43:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2680US3Y57VA Ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan
|18-08-2026 18:45:19
|1.500.000,00
|320D608185MMVAE9 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230803718300
|18-08-2026 18:52:50
|50.000,00
|320D60818HVP9MB3 Ung ho chau 2026.221 sung trong nhan FT26230307342066
|18-08-2026 18:53:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 18:57:14
|50.000,00
|142808530721-0778792171-Ung ho MS2026221be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 18:59:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2680USRCLTYS MBVCB.15644091671.203762.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0381000546491 NGUYEN NGOC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-08-2026 19:02:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2680USV2600P Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 19:03:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2680USX0Y0W3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 19:05:52
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 19:14:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 19:17:07
|50.000,00
|NGUYEN THI HONG NHUNG Chuyen tien ung ho be sung trong nhan MS2026221
|18-08-2026 19:20:19
|300.000,00
|CT DEN:320T2680UTJUGC5W Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 19:26:22
|100.000,00
|320D60818VS5URV7 ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 19:26:36
|300.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 19:37:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UU7V1Y25 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 19:38:45
|50.000,00
|LE THI LUYEN chuyen tien Ung ho MS 2026.221
|18-08-2026 19:46:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2680UUKZ6XMX Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 19:50:35
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 20:02:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 20:23:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UW0JLE64 Ung ho MS 2026.221
|18-08-2026 20:37:59
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 20:58:08
|10.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 20:59:55
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.221 chau sung trong nhan. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|18-08-2026 21:05:54
|200.000,00
|320D608186QCQJ5M Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230273161164
|18-08-2026 21:06:39
|200.000,00
|320D60818A5R0EES Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26230695796749
|18-08-2026 21:07:21
|200.000,00
|320D60818J458QPE Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230485781707
|18-08-2026 21:08:27
|300.000,00
|320D60818G4PC907 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26230980745989
|18-08-2026 21:09:11
|200.000,00
|320D60818B6T7492 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26230756156934
|18-08-2026 21:10:05
|200.000,00
|320D60818JL1KMN6 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26230972772680
|18-08-2026 21:12:48
|20.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 21:16:00
|50.000,00
|CT DEN:320T2680UY1LPUDD Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 21:23:32
|200.000,00
|320D608180FD7MTP IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 21:24:28
|200.000,00
|NGUYEN CHUYEN ung ho MS2026.221
|18-08-2026 21:29:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UYKCY12C Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 21:50:05
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai)
|18-08-2026 21:50:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UZD0UM08 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 21:52:54
|30.000,00
|320D60818F862H0R ung ho ms 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 21:57:14
|100.000,00
|CT DEN:320T2680UZN1YY0K Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 22:02:06
|500.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|18-08-2026 22:13:41
|80.000,00
|CT DEN:320T2680V09SQWQ0 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 22:19:43
|20.000,00
|320D60818FJZFZTJ IBFT Ung ho 2026.221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 22:25:52
|300.000,00
|CT DEN:320T2680V0RVGLF3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|18-08-2026 22:28:25
|100.000,00
|320D60818G37TW1K Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231654034207
|18-08-2026 22:30:31
|200.000,00
|320D60818HU3TDY6 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231259134226
|18-08-2026 22:31:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2680V0ZLTG8F OL_2436449915_260818_CH_142835104490 0768073655 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan chuc be
|18-08-2026 22:37:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2680V17B8W4E Ung ho MS 2026.221
|18-08-2026 22:44:10
|100.000,00
|320D60818KYVW8PP Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan chuc be mau khoe
|18-08-2026 22:49:25
|20.000,00
|CT DEN:320T2680V1NZ6VV5 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18-08-2026 22:55:12
|100.000,00
|320D60818TEEXK7Q Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231114664285
|18-08-2026 22:57:20
|50.000,00
|320D60818ZN9CD2T Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26231700324072
|18-08-2026 23:01:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|18-08-2026 23:11:47
|200.000,00
|320D60818U44AAW3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231041094509
|18-08-2026 23:18:32
|500.000,00
|320D60818BE35UB3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-23:18:31 6230ASCB02ZDJNKX
|19-08-2026 00:33:14
|50.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 01:35:01
|50.000,00
|320D608182D626EQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231756715510; thoi gian GD:18/08/2026 23:40:11
|19-08-2026 01:41:09
|100.000,00
|CT DEN:320T2680V45FKNDD Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan; thoi gian GD:18/08/2026 23:53:24
|19-08-2026 01:46:15
|50.000,00
|320D6081965GAATB MS 2026.211 ( UH LO THI NHAN ) Nguyen Hai Dang chuc chi mau khoe.; thoi gian GD:19/08/2026 00:04:48
|19-08-2026 01:49:15
|50.000,00
|320D60819QRQQEEU MS 2026.212 ( UH BA DINH THI THAM ) CHAU NGUYEN HAI DANG CHUC GIA DINH BA MANH KHOE.; thoi gian GD:19/08/2026 00:11:36
|19-08-2026 05:24:26
|300.000,00
|320D60819EAD4FKJ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 05:57:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2680X67Z7SHL Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 06:01:38
|50.000,00
|CT DEN:320T2680X6DBPLRG Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|19-08-2026 06:02:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2680X6EKWRUR Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 06:41:10
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 06:53:17
|200.000,00
|320D608192DFP2TE NGUYEN BACH BAO ung ho Nang buoc chan den truong FT26231948914086
|19-08-2026 07:02:38
|500.000,00
|320D60819Y3ZCLVV Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 07:06:00
|30.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 07:06:21
|30.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 07:08:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2680VM2BDSMM MBVCB.15648482706.254906.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0341001919910 NGUYEN THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-08-2026 07:11:07
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680VM5GYTAD DAM THI THU HA nang buoc den truong
|19-08-2026 07:13:37
|50.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 07:43:21
|400.000,00
|320D60819FTF1Z90 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|19-08-2026 07:45:28
|3.000.000,00
|DINH TRUONGBICHNGOCunghomaso2026221(beSungTrongNhan)
|19-08-2026 07:56:23
|500.000,00
|Nang buoc den truong.
|19-08-2026 07:57:10
|500.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 07:58:04
|100.000,00
|320D608199GLK43R Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 08:02:09
|300.000,00
|CT DEN:320T2680VP4W0UMA Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 08:02:41
|200.000,00
|CT DEN:320T2680VP5KXVZ9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 08:03:12
|200.000,00
|CT DEN:320T2680VP69EL02 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 08:04:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 08:08:23
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 08:21:29
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 08:21:54
|1.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 08:21:58
|300.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|19-08-2026 08:28:00
|100.000,00
|320D608194B8S0GP Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 08:31:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 08:32:52
|200.000,00
|CT DEN:320T2680VQBF8ZDX Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.222 em Ngoc Trinh
|19-08-2026 08:36:47
|500.000,00
|CT DEN:320T2680VQGLS02D Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 08:37:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh)
|19-08-2026 08:48:47
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 08:53:50
|50.000,00
|CT DEN:320T2680VR54FWJW Ung ho ct Nang buoc den truong em Nguyen Van Manh 2008 Tan Hai Thien Cam Ha Tinh
|19-08-2026 08:58:43
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 09:04:07
|100.000,00
|CT DEN:320T2680VRJQ2C9S Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 09:05:03
|500.000,00
|CT DEN:320T2680VRKXV9WA Vietinbank;110628136866;TRINH HUY TRINH chuyen tien uong ho manh lo chi phi hoc phi
|19-08-2026 09:10:04
|1.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 09:13:17
|50.000,00
|CT DEN:320T2680VRWTH3Z8 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 09:18:13
|100.000,00
|320D60819N18MXB3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231123922436
|19-08-2026 09:59:17
|300.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 10:01:47
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 10:05:43
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 10:05:53
|200.000,00
|320D60819PTYDBH9 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 10:21:24
|1.000.000,00
|LE HONG NHUNG Chuyen tien
|19-08-2026 10:22:04
|200.000,00
|ung ho MS 2026.222 Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 10:24:40
|100.000,00
|320D60819KC5BUCC Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 10:33:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2680VV0CTU5B MBVCB.15651101202.081869.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1019601004 DINH CAO NGUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-08-2026 10:33:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 10:41:31
|400.000,00
|320D60819E9S1WRA Le Thi Chuc Linh ung ho-Nang buoc den truong-
|19-08-2026 10:45:59
|500.000,00
|320D60819YT1TSHT Gd chile chiva Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|19-08-2026 10:55:20
|100.000,00
|142887315772-0348004002-NGUYEN THI NHAN chuyen tien qua MoMo
|19-08-2026 10:58:30
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy)
|19-08-2026 11:11:58
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 11:22:29
|200.000,00
|CT DEN:320T2680VWXF20GA MBVCB.15651803192.542035.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-08-2026 11:30:31
|300.000,00
|CT DEN:320T2680VX81BLZQ MBVCB.15651935194.620105.PHAM THI DUYEN chuyen tien uong ho truong trinh nang buoc den truong.CT tu 9848136789 PHAM THI DUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-08-2026 11:34:05
|300.000,00
|CT DEN:320T2680VXCRDKRU MBVCB.15651994023.657606.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0311000733337 HOANG ANH HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-08-2026 11:38:47
|300.000,00
|320D60819NKUQRES Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 11:41:16
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 11:54:55
|200.000,00
|320D608193ETUBF9 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 11:57:43
|500.000,00
|320D60819SU872UB VO DINH HIEU chuyen ung ho MS 2026.222 em le tran ngoc trinh FT26231521610841
|19-08-2026 12:04:59
|20.000,00
|CT DEN:320T2680VYKJZANV Doan Thi Thuy ungho ms 2026.221
|19-08-2026 12:15:26
|500.000,00
|CT DEN:320T2680VYZCGTYP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 12:17:24
|500.000,00
|320D60819F9L270A UH MS 2026.219
|19-08-2026 12:17:51
|100.000,00
|320D60819095NL9X Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 12:35:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2680VZSFASHA Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 12:52:09
|50.000,00
|320D60819AW6994M Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231090803216
|19-08-2026 12:59:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|19-08-2026 13:01:44
|50.000,00
|CT DEN:320T2680W0SH6JRH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 13:01:51
|100.000,00
|CT DEN:320T2680W0SMWSH9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 13:03:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2680W0UWT1H7 MBVCB.15653257872.454386.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-08-2026 13:05:14
|100.000,00
|320D60819VMKF4MW Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 13:06:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 13:07:34
|50.000,00
|320D608199ZXYESD Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh-190826-13:07:34 6231ASCB02ZIHJHI
|19-08-2026 13:13:07
|100.000,00
|320D60819JKVAR0B Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231887854001
|19-08-2026 13:24:09
|50.000,00
|CT DEN:320T2680W1N3KBG4 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 13:24:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2680W1NNCLXZ MBVCB.15653489900.594336.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-08-2026 13:33:06
|100.000,00
|320D608193VPJJFC Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 13:36:44
|200.000,00
|320D60819VWNH6U0 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 13:38:13
|500.000,00
|320D60819U3F793K Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231403045577
|19-08-2026 13:41:04
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 13:50:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 13:55:48
|50.000,00
|CT DEN:320T2680W2VWTZTH MBVCB.15653820689.798437.NGUYEN THI TRINH chuyen tien ung ho ms 2026.222.CT tu 0351000812447 NGUYEN THI TRINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-08-2026 14:06:11
|20.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 14:06:57
|50.000,00
|CT DEN:320T2680W3ALWPYL Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 14:11:35
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh)
|19-08-2026 14:23:39
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 14:48:59
|50.000,00
|CT DEN:320T2680W4Y4DWY5 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 14:54:20
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 14:59:49
|100.000,00
|320D60819LZGFEP1 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 15:07:38
|100.000,00
|ung ho chuong trinh - nang buoc den truong
|19-08-2026 15:12:03
|100.000,00
|126D60819CD8N5E7 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26231924213438
|19-08-2026 15:12:48
|500.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 15:15:13
|100.000,00
|320D60819UD0LVFG IBFT Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 15:15:58
|100.000,00
|320D60819AQ4KMRK IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 15:17:10
|100.000,00
|320D60819N7LJL0Z IBFT Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|19-08-2026 15:17:59
|100.000,00
|320D60819WRFN7UM IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 15:18:54
|100.000,00
|320D60819YCQHDDE IBFT Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|19-08-2026 15:19:44
|100.000,00
|320D60819YQA94NC IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 15:20:39
|100.000,00
|320D608195HY82V0 IBFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|19-08-2026 15:22:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2680W67S3RW7 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 15:22:18
|100.000,00
|320D60819SVV5DUW IBFT Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|19-08-2026 15:27:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2680W6F077FA Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 15:27:52
|100.000,00
|CT DEN:320T2680W6FGEDEQ MBVCB.15654951258.498502.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0621000402064 LE DUY TUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-08-2026 15:28:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2680W6GFZJPK Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 15:47:30
|100.000,00
|320D60819PTEQTT1 IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 16:04:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 16:05:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 16:05:40
|100.000,00
|ZP7D6QK0K563 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 16:08:19
|100.000,00
|320D608193E0VZJS Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231438700464
|19-08-2026 16:12:25
|100.000,00
|320D6081932SSC4D Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 16:18:40
|500.000,00
|320D60819MXA1K74 UH MS 2026.221 Be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 16:24:58
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.209 BSY NGO VAN CHIEN
|19-08-2026 16:25:33
|200.000,00
|320D60819VQEXYWE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 16:44:09
|200.000,00
|ung ho MS 2026.221( be Sung Trong Nhan)
|19-08-2026 16:48:52
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 16:51:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|19-08-2026 16:54:31
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 17:08:00
|1.000.000,00
|320D60819LEALAKG IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 17:20:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2680WATQ70TZ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 17:21:04
|200.000,00
|320D60819LQ83F26 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231220670769
|19-08-2026 17:39:12
|50.000,00
|CT DEN:320T2680WBJWYVRR Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 17:39:48
|50.000,00
|CT DEN:320T2680WBKPPMRU Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|19-08-2026 17:39:58
|200.000,00
|CT DEN:320T2680WBKXL6AP ung ho MS 2026.219 nguyen Phuong Linh
|19-08-2026 17:40:28
|50.000,00
|CT DEN:320T2680WBLKKP8K Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|19-08-2026 18:28:08
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 18:55:33
|100.000,00
|VO NGOC HOANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh)
|19-08-2026 19:21:24
|1.000.000,00
|HOANG VAN DONG Chuyen tien ung ho chuong trinh ( Nang buoc den truong)
|19-08-2026 19:38:05
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 19:56:58
|100.000,00
|CT DEN:320T2680WGWURJQ4 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 20:02:37
|50.000,00
|TRUONG LINH VY ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan
|19-08-2026 20:04:28
|500.000,00
|320D60819FQQ146H Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 20:17:51
|100.000,00
|320D6081913JDBN8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231116123055
|19-08-2026 20:49:40
|200.000,00
|320D60819641WLYM Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 21:05:07
|50.000,00
|320D60819VT5D503 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26231030731320
|19-08-2026 21:22:08
|50.000,00
|TRUONG LINH VY chuyen tien ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 21:26:46
|30.000,00
|320D60819MEFL03V Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232199296982
|19-08-2026 21:27:14
|150.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 21:44:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2680WM3DFQHZ TRAN THI THU HA chuyen tien ung ho con Nguyen Van Manh
|19-08-2026 22:28:49
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-08-2026 23:44:28
|500.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|19-08-2026 23:46:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2680WRTN19LV MBVCB.15662024799.280652.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0071001106024 NGUYEN PHUONG TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-08-2026 03:46:59
|20.000,00
|CT DEN:320T2680YP33UE1R Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.222 be Le Tran Ngoc Trinh
|20-08-2026 05:22:33
|50.000,00
|CT DEN:320T2680YSTB85AA MBVCB.15662494468.632260.ung ho ms 2026.209.CT tu 0341000653602 NGUYEN CHI HAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-08-2026 05:47:59
|50.000,00
|CT DEN:320T2680YTSWTV7Z Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|20-08-2026 06:31:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2680YVGDLUAH Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|20-08-2026 06:50:23
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680YW7AREK0 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 07:05:03
|30.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 07:22:11
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.221 (Be Sung Trong Nhan)
|20-08-2026 07:24:46
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 07:51:43
|500.000,00
|320D60820V5RA3YY IBFT NGUYEN THI MY KHANG chuyen tien ung ho ms 2026.221 . Be Sung Trong Nhan.
|20-08-2026 07:52:16
|100.000,00
|LE THI HANH chuyen tien ung ho MS2026.222 Le Tran Ngoc Trinj
|20-08-2026 07:58:50
|500.000,00
|CT DEN:320T2680XAY397AP Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 08:11:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2680XBEPAJ0X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 08:16:47
|20.000,00
|CT DEN:320T2680XBMT4V7X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 08:22:50
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.222 be LE TRAN NGOC TRINH
|20-08-2026 08:23:43
|50.000,00
|CT DEN:320T2680XBWZ0PVY Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 08:26:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2680XC12ZR45 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|20-08-2026 08:27:32
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 08:38:25
|500.000,00
|320D6082005T9JL9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232734587976
|20-08-2026 08:38:49
|100.000,00
|CT DEN:320T2680XCGWP733 MBVCB.15664198862.869894.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0371000458056 LE THI HOANG NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-08-2026 08:40:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2680XCKMUQPE Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|20-08-2026 08:42:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2680XCN1PFEP Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 08:44:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|20-08-2026 08:53:22
|20.000,00
|CT DEN:320T2680XD247WTS Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|20-08-2026 09:23:27
|50.000,00
|320D608202JCDETZ Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232270842641
|20-08-2026 09:31:34
|200.000,00
|CT DEN:126T2680XEJK2X5L Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|20-08-2026 09:39:02
|86.789,00
|CT DEN:320T2680XEUEGCWF MBVCB.15664971251.411060.NGUYEN THI HUONG chuyen tien UH MS 2026.222(Em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 1035810009 NGUYEN THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-08-2026 09:50:39
|100.000,00
|UHCT NANG BUOC DEN TRUONG
|20-08-2026 09:53:34
|500.000,00
|320D60820QCPEU9J Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 09:55:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2680XFGG7JY8 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 10:10:35
|50.000,00
|320D60820FVM12L0 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232365080340
|20-08-2026 10:11:07
|50.000,00
|320D60820SKDMT58 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232965756690
|20-08-2026 10:20:13
|100.000,00
|320D60820BS577LF Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 10:28:28
|50.000,00
|ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh
|20-08-2026 10:29:46
|50.000,00
|CT DEN:320T2680XGTE5YZ4 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 10:30:33
|50.000,00
|CT DEN:320T2680XGUF6KTC Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
|20-08-2026 10:40:44
|300.000,00
|320D60820CYUJAWL Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 10:42:51
|20.000,00
|CT DEN:320T2680XHAPMH6H Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|20-08-2026 10:45:02
|20.000,00
|CT DEN:320T2680XHDKFV0J Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|20-08-2026 10:46:55
|200.000,00
|320D60820CKYBUSR Ung ho chuong trinh nang buoc den truong
|20-08-2026 11:04:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|20-08-2026 11:05:40
|300.000,00
|CT DEN:320T2680XJ6UAP95 MBVCB.15666173672.210860.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0331000481572 NGUYEN THI THUY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-08-2026 11:29:50
|200.000,00
|320D60820XZSHQMY Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 11:46:19
|1.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 11:56:47
|500.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 12:18:13
|50.000,00
|320D6082021LDB4R Ung ho e Nguyen Van Manh su pham toan Da Nang den truong FT26232203664864
|20-08-2026 12:23:47
|200.000,00
|320D60820HAHKJEU Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 12:52:57
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|20-08-2026 12:54:49
|300.000,00
|CHU VAN HUAN Chuyen tien u ho quy nang buoc den truong
|20-08-2026 12:55:17
|50.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 13:09:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 13:21:08
|200.000,00
|CT DEN:320T2680XPFQ5746 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 13:21:44
|100.000,00
|320D60820L12FUZS Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232731540651
|20-08-2026 13:22:43
|500.000,00
|CT DEN:320T2680XPHTQCBA Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 13:24:26
|100.000,00
|320D608203UK63Z2 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232584504480
|20-08-2026 13:26:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2680XPP72XHV NGUYEN TRUNG KIEN chuyen tien
|20-08-2026 13:32:21
|600.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 13:34:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2680XPZDNFZL MBVCB.15668261876.519408.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-08-2026 13:36:43
|100.000,00
|CT DEN:320T2680XQ29X01Y Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 13:36:45
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 13:37:22
|50.000,00
|320D60820G4MRHKB Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 13:38:25
|300.000,00
|320D6082011HBZ3M MS2026.223 ( hai be Quyen v An)
|20-08-2026 13:44:26
|200.000,00
|320D60820C92EMSC Ung ho ms2026.223 FT26232020174140
|20-08-2026 13:46:12
|100.000,00
|320D60820HFYN3PS Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232403050253
|20-08-2026 13:51:26
|300.000,00
|320D60820KH7BMQ8 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An-200826-13:51:26 6232ASCB02ZPCTSK
|20-08-2026 13:53:05
|100.000,00
|320D60820XAG5DMB Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|20-08-2026 13:57:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 14:07:18
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 14:11:05
|500.000,00
|CT DEN:320T2680XRDNY2FF Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 14:11:46
|500.000,00
|CT DEN:320T2680XREL0EKR Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh
|20-08-2026 14:16:22
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.222 ( em le tran ngoc trinh )
|20-08-2026 14:17:51
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.223 ( 2 be quyen va an )
|20-08-2026 14:21:34
|200.000,00
|320D60820J2CB2LH Ung ho ms 2026223 hai be quyen va an
|20-08-2026 14:29:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2680XS3RD8VM Ung ho MS 2026.221
|20-08-2026 14:30:09
|50.000,00
|320D608204648HDT Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An)
|20-08-2026 14:35:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 14:57:32
|150.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 15:07:55
|10.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 15:14:40
|50.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 15:19:36
|50.000,00
|CT DEN:320T2680XU25AU93 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 15:25:52
|100.000,00
|126D608209KTQRHL Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|20-08-2026 15:34:13
|100.000,00
|320D60820RYJ1M2M Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|20-08-2026 15:37:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 15:37:20
|50.000,00
|CT DEN:320T2680XURKEZSG Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 15:38:00
|50.000,00
|CT DEN:320T2680XUSFGLKZ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|20-08-2026 15:38:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2680XUTCH2NL PHAM THI PHUONG chuyen tien nang buoc den truong
|20-08-2026 15:46:11
|150.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 15:50:28
|200.000,00
|CT DEN:320T2680XV8X9DRP Ung ho MS 2026.223
|20-08-2026 15:56:19
|100.000,00
|320D60820HKP0JR7 IBFT Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 16:09:34
|200.000,00
|MS 2026.222
|20-08-2026 16:20:53
|200.000,00
|320D60820TAHGRNQ Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An FT26232652768351
|20-08-2026 16:24:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 16:32:30
|200.000,00
|320D60820RR8WLXT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|20-08-2026 16:35:09
|500.000,00
|Thien Hoan ubg ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 16:38:29
|100.000,00
|320D60820FVBE39X Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232051201668
|20-08-2026 16:43:48
|100.000,00
|320D60820Q3ERL6E Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232072008784
|20-08-2026 16:56:06
|100.000,00
|ung ho MS 2026.223( hai be quyen va an
|20-08-2026 16:56:41
|100.000,00
|320D60820N3EJUEL Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232669008046
|20-08-2026 17:12:26
|200.000,00
|CT DEN:320T2680XYF5BKRE Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|20-08-2026 17:14:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2680XYJ1YFSN MBVCB.15671427571.532499.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0901000109756 LE PHUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-08-2026 17:27:44
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-08-2026 17:29:13
|500.000,00
|320D60820T6F4GE8 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|20-08-2026 17:32:27
|100.000,00
|ms 2026 223
|20-08-2026 18:36:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.223 (Ung ho Quyen va An)
|20-08-2026 18:45:56
|300.000,00
|320D60820K08J2A6 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 18:45:57
|200.000,00
|320D6082050YC2HL Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 19:12:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|20-08-2026 19:37:11
|200.000,00
|320D608205WWL7CQ Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232016271006
|20-08-2026 19:52:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Y4N7PYWC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|20-08-2026 20:02:22
|300.000,00
|Scan QR Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 2090424199014113280
|20-08-2026 20:03:30
|200.000,00
|Scan QR Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An 2090424483217809408
|20-08-2026 20:09:44
|20.000,00
|CT DEN:320T2680Y5BABYMJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|20-08-2026 20:47:50
|52.000,00
|CT DEN:320T2680Y6TLRGL8 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 20:49:40
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.223 (Hai be Quyen va An)
|20-08-2026 20:56:58
|200.000,00
|143110151085-0337560181-Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|20-08-2026 20:57:15
|200.000,00
|320D6082072FC99W Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26232971720603
|20-08-2026 20:59:37
|200.000,00
|320D608207DV03RK Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26232080929838
|20-08-2026 21:29:54
|10.000.000,00
|CT DEN:320T2680Y8F5BZWY MBVCB.15675972626.591942.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-08-2026 22:04:04
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.223 hai be QUYEN va AN
|20-08-2026 22:32:12
|100.000,00
|320D608207409Z9H Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An, ma GD 100000174560555
|20-08-2026 23:24:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2680YCWKXXUY MBVCB.15676889076.239453.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000717814 BUI THI THAI BINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
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