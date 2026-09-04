1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày  Số tiền  Thông tin ủng hộ
11/08/2026 200.000,00 6223IBT1kCX1T7ZW.Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan FT26224881780937.20260811.223151.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
11/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508112231362026QHN4089161.5387.54324.223136
11/08/2026 10.000,00 6223IBT1kCX1T4RW.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224870273437.20260811.223127.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
11/08/2026 70.000,00 MBVCB.15537360501.gd va cac con ung ho MS 2026.214 Le Thi Hoai.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1iJL5GWNP.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.221300.144391101.MAC THI LOAN.970432
11/08/2026 10.000,00 MBVCB.15537123273.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.214(chi Le Thi Hoai).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 300.000,00 6223TPBVI2CMA676.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260811.220441.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
11/08/2026 25.000,00 6223IBT1kCX1K1R7.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26224043036000.20260811.220357.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1kCX17FCC.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26224705004717.20260811.220259.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15537086178.Ung ho MS 2026.214 ( chi Le Thi Hoai).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1kCX17GVL.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224798210692.20260811.220201.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15536989335.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0311000714192 NGUYEN THI KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 300.000,00 MBVCB.15536894413.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15536756082.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1053741115 LE NGUYEN QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 50.000,00 MBVCB.15536464783.ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.214 - chi Le Thi Hoai#SP#020097040508112112102026T9M6059470.5389.20105.211210
11/08/2026 50.000,00 6223SGTTH28JIZN7.IBFT Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.210748.050084033070.PHAM THI THAM.970403
11/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508112107352026KoQp633142.5390.92362.210735
11/08/2026 50.000,00 6223MCOBQ21G52PU.Ung ho ms2026.214 le thi hoai.20260811.210719.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1kCX1JMUX.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223774915874.20260811.210215.19034987256012.VND-TGTT-DUONG NGUYEN VIET HA.970407
11/08/2026 300.000,00 6223ABBKP2YNTYCK.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2026 214 chi Le Thi Hoai.20260811.205456.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425
11/08/2026 500.000,00 6223IBT1iJL5VUVU.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260811.205452.144746899.PHAN MAI ANH.970432
11/08/2026 20.000,00 6223MSCBD29LK2DX.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Le Thi Hoai ms 2026214.20260811.205211.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
11/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097041508112050122026bRjN563142.5189.85710.205012
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15535961454.ung ho ms 2026.212.CT tu 0041000167561 LE THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097042208112040512026QJAC574886.5189.23612.204051
11/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097042208112039532026DS4H298342.5389.18123.203953
11/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208112038222026YPCZ596263.5387.7582.203822
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15535801410.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0071001273708 VO NGOC LAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208112025292026GT14262489.5389.18522.202530
11/08/2026 200.000,00 6223TPBVI2C15FDT.NGUYEN VIET LINH DAN Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260811.202521.03393297101.NGUYEN DIEU LINH.970423
11/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808112025062026puot971239.5387.15320.202506
11/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.214#SP#020097042208112015342026EVOZ386998.5189.45439.201535
11/08/2026 10.000,00 6223IBT1aWRYKQF5.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,210 (Anh Nguyen Van Luom) .20260811.201518.0339306897.VU DUC TU.970437
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1kCXJB6EI.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26223002229328.20260811.201419.789888789888.MAI THU TRANG.970407
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1kCXJYLR1.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223007475550.20260811.200933.789888789888.MAI THU TRANG.970407
11/08/2026 8.566,00 6223IBT1kCXJ8I5S.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26223379370644.20260811.200056.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
11/08/2026 300.000,00 MBVCB.15534876596.CHU THI THU ung ho ms 2026.214 (le thi hoai).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 100.000,00 6223TPBVI2C16EAU.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260811.194235.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
11/08/2026 1.000.000,00 6223MCOBQ21GHXE5.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260811.194100.04301012903144.LE NGOC LOI.970426
11/08/2026 1.000.000,00 6223MCOBQ21GDT3L.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260811.193813.04301012903144.LE NGOC LOI.970426
11/08/2026 100.000,00 6223TPBVI2C1N9YM.QUYNH PHUONG chuyen tien NCHCCCL -0799013593 t8.20260811.193030.05136957501.DINH THI QUYNH PHUONG.970423
11/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-110826-19:20:19 XSep499785#SP#020097041608111920192026XSep499785.5387.39358.192019
11/08/2026 1.000.000,00 6223IBT1iJLYL1F7.Ung ho MS 2026214 chi Le thi Hoai.20260811.191349.0907630202.DANG AI QUOC.970432
11/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141778179793.20260811.141778179793-0933994783_Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
11/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141777796433.20260811.141777796433-0915678935_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
11/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#0200970488081118564020268ebr564869.5389.54863.185640
11/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.208#SP#0200970488081118535420269kn6551014.5189.33125.185354
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1kCXWYP2Z.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223770676303.20260811.184846.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1kCXWYDNF.Ung ho MS 2026.214 Chi Le Thi Hoai FT26223589651704.20260811.184826.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
11/08/2026 200.000,00 6223IBT1kCXW2JT2.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223600845780.20260811.182658.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407
11/08/2026 300.000,00 MBVCB.15533086882.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.213.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 500.000,00 6223SGTTH28JRUTJ.IBFT Nguyen Cong Huy tphcm ung ho MS 2026.214 Le Thi Hoai.20260811.180353.060327857641.NGUYEN THI THUY PHUONG.970403
11/08/2026 1.000.000,00 6223IBT1kCXQIJM8.Ung ho Ms 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26223345704677.20260811.172803.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407
11/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208111723492026A3R9810876.5389.2660.172350
11/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508111720242026k0M2402958.5387.74678.172024
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15531696623.ung ho ms 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0031000157611 MAI THI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15531576813.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 9988338637 TA CONG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 68.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808111709072026leix997359.5390.82690.170907
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15531477062.TRAN THI MEN chuyen tien ms 2026.209(bs ngo van chien).CT tu 0061000995922 TRAN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 300.000,00 6223IBT1kC3NNHT7.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223228874972.20260811.170317.19034133600011.VND-TGTT-TRINH CONG ANH MINH.970407
11/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508111658382026dvaI288308.5388.97427.165814
11/08/2026 200.000,00 6223TPBVI2C1EMUA.ung ho ms 2026.208,be ho thanh phong.20260811.165331.90907636318.LY VINH HOA.970423
11/08/2026 100.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026. 213 Ngu Van Manh#SP#0200970415081116481720267yPZ236120.5189.15857.164818
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15530836601.ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0301000313881 TA THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 300.000,00 UNG HO MS 2016.214 LE THI HOAI-110826-16:29:16 WWxl852942#SP#020097041608111629172026WWxl852942.5388.70838.162853
11/08/2026 200.000,00 6223IBT1kC3NPNPC.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223113284600.20260811.161730.19022510529027.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUE.970407
11/08/2026 200.000,00 6223IBT1fJ9T5F67.Ung ho ma so 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260811.161501.079094025600.LE HUU NGHIA.970431
11/08/2026 50.000,00 6223IBT1iJLPTI2H.Ung ho NCHCCCL.20260811.161134.18723301.NGUYEN THI PHUONG LINH.970432
11/08/2026 300.000,00 6223IBT1kC3NMLBB.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223424887698.20260811.160625.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
11/08/2026 30.000,00 6223IBT1kC3NVM5C.MS2026.214 chi Hoai FT26223624109772.20260811.160220.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
11/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#020097040508111557282026760E079455.5388.47987.155728
11/08/2026 300.000,00 MBVCB.15530133258.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0011000785495 NGO THI LE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 30.000,00 6223IBT1iJLPZ9LA.Ung ho MS 2026-214 chi Le Thi Hoai.20260811.155158.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
11/08/2026 30.000,00 MBVCB.15530077240.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15530057233.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.212.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15530035728.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.211.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1kC3RRMLV.Ung ho MS2026.214 FT26223723954565.20260811.153059.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
11/08/2026 500.000,00 MBVCB.15529591085.DO THI HAI YEN ung ho ms 2026.193(HoangVanKhanh).CT tu 0011001653255 DO THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 1.000.000,00 6223SHBAP2YIFPTV.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.208 chau Phong.20260811.151319.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15529565730.MS 2026 214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/08/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208111506042026W4HT688752.5390.21187.150604
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15529372499.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.214(le thi hoai).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808111443362026gep3416579.5390.85605.144336
11/08/2026 100.000,00 6223SGTTH28F5UFQ.IBFT Ung ho MS 2026.214 - chi Le Thi Hoai.20260811.144043.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
11/08/2026 1.500.000,00 MBVCB.15529111040.ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 1.500.000,00 MBVCB.15529090417.ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.214 chj le thi hoai#SP#020097042208111437252026RB66471786.5387.50177.143725
11/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15529069807.ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 500.000,00 6223IBT1kC3RINQA.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223052544206.20260811.142616.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407
11/08/2026 300.000,00 MBVCB.15528836043.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 300.000,00 MBVCB.15528797393.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 300.000,00 MBVCB.15528794363.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 250.000,00 IBVCB.15528778149.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15528761500.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.214#SP#0200970405081114132320269NSG098305.5388.13763.141323
11/08/2026 500.000,00 6223VNIB02T5KNK7.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260811.140643.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
11/08/2026 10.000,00 6223IBT1kC3RC8BV.ung ho ms 2026.214, chi Le Thi Hoai, chuc chi va gia dinh binh an FT26223006585470.20260811.135929.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
11/08/2026 100.000,00 6223TPBVI2C1M6JS.Ung ho MS 2026.214 Le Thi Hoai.20260811.134656.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
11/08/2026 500.000,00 6223IBT1kC3RQD9A.unghoMS 2026.214 FT26223228130868.20260811.134430.19030904460017.VND-TGTT-HUYNH KHA NGOC XUAN.970407
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1iJLPSC71.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.133722.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15528293143.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0181003619399 LE THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 5.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097041508111334302026Kmy4431648.5387.9309.133430
11/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tien ung ho MS 2026.214 chi le thi hoai#SP#020097040508111332172026V00C057121.5390.97531.133217
11/08/2026 200.000,00 6223IBT1kC3X38ER.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223787065701.20260811.133032.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
11/08/2026 200.000,00 6223TPBVI2C11NJS.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.132453.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
11/08/2026 10.000,00 6223IBT1aWRPBMM2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,209 (Bac si Ngo Van Chien) .20260811.131836.0339306897.VU DUC TU.970437
11/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808111316512026yqam172043.5389.19711.131627
11/08/2026 50.000,00 6223ORCOQ21GL4MK.LOC HO TRO MS 2026.214 LeThiHoai.20260811.131651.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15528047047.ung ho MS 2026.214.CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1iJLPC9AB.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.131230.0984041991.DAO DUC VINH.970432
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15527959942.ung ho MS 2026.206.CT tu 0071000655551 DUONG THI YEN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.214 CHI LE THI HOAI-110826-13:06:32 G6DP081027#SP#020097041608111306322026G6DP081027.5387.64874.130608
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1d1YDWEZE.unghoMS2026214.20260811.130534.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
11/08/2026 50.000,00 6223IBT1kC3XE53L.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223932224976.20260811.130529.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
11/08/2026 5.000,00 6223IBT1kC3XE5D5.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26223959320277.20260811.130525.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
11/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970405081113050720262PK2077715.5389.57749.130507
11/08/2026 150.000,00 6223ORCOQ21G2HT2.ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh.20260811.130434.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
11/08/2026 200.000,00 6223IBT1kC3XESPD.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26223824050907.20260811.130430.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
11/08/2026 150.000,00 6223ORCOQ21G2KUJ.ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai.20260811.130006.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1kC3XYA2F.Ung ho MS 2026. 214 chi Le Thi Hoai FT26223705464137.20260811.123905.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15527398560.MS 2026.213(anh NGU VAN MANH).CT tu 9395511679 NGUYEN THI NHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1kC3XDCLX.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223760348754.20260811.121809.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
11/08/2026 200.000,00 6223IBT1iJLUZUKX.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260811.114208.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15526595542.ung ho MS 2026 213.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1aWRPD8YB.UNG HO MS 2026213 ANH NGU VAN MANH.20260811.112919.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15526044099.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Duc Minh).CT tu 0011001423958 NGO THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 37.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141714080899.20260811.141714080899-0912299063_Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
11/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808111106302026pt94701582.5387.56726.110631
11/08/2026 100.000,00 6223TPBVI2CBPFXT.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.105802.03084979101.DANG VAN ANH.970423
11/08/2026 1.800.000,00 6223IBT1bJMEQTVN.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Van Manh MS 2026 - 213 . Cau mong GD em vuot qua kho khan.20260811.105738.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
11/08/2026 100.000,00 6223TPBVI2CBPMPH.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260811.105702.03084979101.DANG VAN ANH.970423
11/08/2026 100.000,00 6223TPBVI2CBPAMM.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260811.105452.03084979101.DANG VAN ANH.970423
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15525790787.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 500.000,00 6223IBT1kC33DAZE.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223219008496.20260811.105100.19028996571011.VND-TGTT-VU DUC CHAN.970407
11/08/2026 200.000,00 6223IBT1iJLU5H4I.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 214 LE THI HOAI.20260811.104640.247529918.LE THI HOA.970432
11/08/2026 200.000,00 6223IBT1kC332UFG.UHNCHCCCCLy 0982805956 FT26223100040041.20260811.104224.19033094204018.PHAN THI NGOC LAN.970407
11/08/2026 500.000,00 MBVCB.15525583010.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0011002789141 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 500.000,00 MBVCB.15525551971.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0011002789141 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 300.000,00 HOANG TUAN CUONG UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM-110826-10:37:58 hOXX097913#SP#020097041608111037582026hOXX097913.5390.65047.103758
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1kC33WW7E.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26223165354669.20260811.103026.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
11/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15525061299.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808111007442026m50f466584.5387.72520.100725
11/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15525058512.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15525055310.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15525041817.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15525038792.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15524989210.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0921000726080 VU THI KIM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 50.000,00 MBVCB.15524971920.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh)#SP#020097041508111001362026N085540758.5389.34295.100136
11/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 214 gia dinh chi LE THI HOAI#SP#020097040508110957242026TTN9050626.5388.9163.095724
11/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15524854743.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970422081109520920264MK9453644.5388.79094.095210
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15524574137.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0271001068187 TRUONG THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 500.000,00 MBVCB.15524511295.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0721000586450 NGUYEN HONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#020097040508110927362026WSSA085573.5387.40840.092736
11/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970405081109265420268CUD081732.5390.36667.092654
11/08/2026 50.000,00 6223MCOBQ21EVLD2.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260811.092629.03101010965538.HOANG VIET.970426
11/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.182 Em Ha Quynh Nhu#SP#020097040508110925542026N1HY076323.5388.31568.092535
11/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422081109241120262MJ8583028.5189.23312.092348
11/08/2026 50.000,00 6223SGTTH28FTHQN.IBFT Ung ho MS 2026.214.20260811.091554.060258058413.HUYNH THI HONG NHUNG.970403
11/08/2026 50.000,00 6223SGTTH28FTSK5.IBFT Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.091410.0916118168.NGUYEN NGOC HAI.970403
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15524024467.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 50.000,00 MBVCB.15523969961.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 70.000,00 6223IBT1kC3FW94I.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26223564020871.20260811.085611.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
11/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 214 CHI LE THI HOAI-110826-08:44:57 PorR988136#SP#020097041608110844572026PorR988136.5390.33134.084457
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1aWRULNMM.ung ho MS 2026.203 em nguyen duy khoa.20260811.083913.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
11/08/2026 175.000,00 ATM_FTF.10800545.008229.20260811.083846.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1aWRULTX4.ung ho MS 2026.213 anh ngu van Manh.20260811.083734.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
11/08/2026 100.000,00 SHGD:10003024.DD:260811.BO:NGUYEN THANH THAO NHI.Remark:UNG HO NCHCCCL NGUYEN THANH THAO NHI 0916285639
11/08/2026 100.000,00 6223IBT1kC3T7TUS.Ung ho MS 2026.211 FT26223196651150.20260811.081718.12921497509010.VND-TGTT-LE KHAC CHINH.970407
11/08/2026 10.000,00 MBVCB.15523265332.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970488081108085820267m2l031785.5390.79778.080858
11/08/2026 500.000,00 MBVCB.15523222918.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808110805322026342o020110.5389.67044.080532
11/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970405081108001820265I9S027473.5387.46213.080018
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15523071616.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#02009704880811075348202671cm980250.5388.22490.075348
11/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808110753412026i17c979900.5189.22237.075342
11/08/2026 300.000,00 MBVCB.15522926873.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 500.000,00 6223IBT1iJL8ZSKX.Ms 2026-213 uh anh Ngu Van Manh.20260811.073925.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
11/08/2026 1.000.000,00 6223NAMAP2YDX4JD.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.073842.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
11/08/2026 500.000,00 6223IBT1iJL8Z16B.Ms 2026-214 uh chi Le Thi Hoai.20260811.073819.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15522783207.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15522760250.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 29.000,00 LE THI XUAN ung ho 2026208#SP#020097048808110732462026uc2t906913.5390.42332.073246
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15522718932.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 20.000,00 MBVCB.15522648676.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 20.000,00 MBVCB.15522625678.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.213 anh ngu van manh#SP#020097042208110718152026I3L4863963.5388.88414.071816
11/08/2026 30.000,00 MBVCB.15522520427.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15522480233.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 300.000,00 PHAM NGOC TUYET UNG HO MS 2026.207 HOANG THANH TUNG-110826-07:13:15 yY8M620159#SP#020097041608110713162026yY8M620159.5390.70886.071316
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15522262860.ms 2026.213 ung ho anh Ngu van Manh.CT tu 0181003344470 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808110656562026u5oo788629.5388.17214.065656
11/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.214-chi Le Thi Hoai#SP#020097040508110650382026EEIH002327.5388.97772.065015
11/08/2026 55.000,00 MBVCB.15522137963.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.210 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 100.000,00 MBVCB.15522041225.Chuyen tien ung ho ms 2026 214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/08/2026 15.000,00 MBVCB.15521880099.2026.210( Nguyen Thi luom).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 15.000,00 MBVCB.15521867723.2026.211(Lo thi nhan).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 68.000,00 UH MS 2026.213 anh Ngu Van Manh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208110620232026NQRU344453.5388.22393.062023
11/08/2026 50.000,00 MBVCB.15521729955.Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 300.000,00 MBVCB.15521596687.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM-110826-01:33:53 Q3zG367349#SP#020097041608110133532026Q3zG367349.5387.60701.013353
11/08/2026 50.000,00 6223IBT1kC3L5FFK.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26223821971920.20260811.012841.19029932903333.VND-TGTT-TRAN THANH THAO.970407
11/08/2026 200.000,00 MBVCB.15521218414.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0301002920126 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15521204615.Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0441000755474 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/08/2026 50.000,00 MBVCB.15521180268.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.213 ANH VU VAN MANH.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXPR4EZ.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26225273935270.20260812.223647.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXPRU7C.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26225901042553.20260812.223607.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
12/08/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808122230062026hkb7346484.5388.51180.223006
12/08/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808122228532026p9wv344131.5389.47119.222853
12/08/2026 50.000,00 MBVCB.15553883406.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 3324259996 NGUYEN THI DIEP LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15553816581.ms 2026.212 ba dinh thi tham.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 10.000,00 MBVCB.15553582172.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho chuong 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15553504138.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 215 Chau Nguyen Duc Duy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 300.000,00 MBVCB.15553062940.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15552955939.ung ho ms2026.214 chi le thi hoai.CT tu 7946266979 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 25.000,00 6224IBT1kCXPSTW5.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224169829785.20260812.211525.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
12/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 215#SP#020097042208122104042026PHFZ862609.5189.28309.210405
12/08/2026 15.000,00 MBVCB.15552641271.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141943887589.20260812.141943887589-0934209280_Ung ho NCHCCCL Hoang Ngoc Ha 0934209280
12/08/2026 50.000,00 6224IBT1kCXURHR4.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224719427592.20260812.205216.19030729329018.VND-TGTT-PHAM THUY UYEN.970407
12/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208122048592026ICGY655983.5390.27147.204900
12/08/2026 15.000,00 MBVCB.15552428111.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.214 (Chi Le Thi Hoai).CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 50.000,00 6224MCOBQ21VI88Z.Ung ho ms2026.215 nguyen duc duy.20260812.203050.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
12/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208122023562026S8YO167242.5387.47790.202356
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15551943759.ung ho c Le Thi Hoai ma so 2026 214 cua it long nhieu mong c khoe manh binh an.CT tu 1050030387 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXUBN2X.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224545417850.20260812.201626.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXUUG23.MS 2026.215 FT26224602837611.20260812.200605.19129884502016.VND-TGTT-TA QUOC VIET.970407
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15551618584.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121959022026gyi4781384.5387.57477.195902
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1fJ9XYJ1C.Ung ho ma so 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260812.195707.079094025600.LE HUU NGHIA.970431
12/08/2026 200.000,00 MBVCB.15551242877.Chuyen tien ung ho MS 2026 214 Le Thi Hoai.CT tu 1024155798 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/08/2026 300.000,00 6224IBT1d1YMIKPN.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 207 208 210 211 212 va 213.20260812.194141.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
12/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970488081219400720260j9x691505.5389.13824.194007
12/08/2026 300.000,00 ung ho NCHCCCL#SP#020097041508121938432026Pm11649397.5189.4133.193843
12/08/2026 49.134,00 6224IBT1kCXUWZAL.Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy. Chuc con som khoe FT26224560528396.20260812.193809.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407
12/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121936262026rjvn673602.5388.85870.193627
12/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970488081219261420268y0h623362.5189.6008.192614
12/08/2026 119.000,00 QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970415081219114320267tJA506266.5390.88592.191143
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15550144571.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 9829413399 NGO QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 6224MSCBD291XF2E.NGUYEN THI VAN chuyen tien NCHCCCL.20260812.184719.8000103386868.NGUYEN THI VAN.970422
12/08/2026 100.000,00 DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2006. 210 anh nguyen van luom#SP#020097042208121822252026FD69172265.5387.88611.182225
12/08/2026 300.000,00 ms 2026.215#SP#020097041508121811352026QrMV161184.5390.1352.181135
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1bJMEGMGJ.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.181050.51168688.PHI QUANG DUC.970427
12/08/2026 50.000,00 6224IBT1kCXIZ85H.MS 2026.215 FT26224000378040.20260812.180316.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
12/08/2026 1.000.000,00 6224IBT1kCXIK1ZV.UNG HO MS2026.214 - CHI LE THI HOAI FT26224063567300.20260812.175652.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
12/08/2026 1.000.000,00 6224IBT1bJMEG14R.Cong ty CP tap doan NV Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai.20260812.175550.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
12/08/2026 1.000.000,00 6224IBT1bJMEG14E.Cong ty CP tap doan NV Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.20260812.175549.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
12/08/2026 1.000.000,00 6224IBT1bJMEG14B.CONG TY CP TAP DOAN NV Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy.20260812.175549.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
12/08/2026 1.000.000,00 6224IBT1bJMEG14M.Cong ty CP tap doan NV Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh.20260812.175548.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
12/08/2026 1.000.000,00 6224IBT1bJMEG14C.Cong ty CP tap doan NV Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.20260812.175547.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
12/08/2026 1.000.000,00 6224IBT1bJMEG1BT.Cong ty CP tap doan NV Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.20260812.175547.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15548556022.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0071002715796 PHAM THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 20.000,00 MBVCB.15548431532.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 20.000,00 MBVCB.15548405465.Ung hom MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 50.000,00 MBVCB.15548381757.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.214 CHI LE THI HOAI.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 200.000,00 MBVCB.15548316060.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1033004805 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 15.000,00 6224IBT1iJLA6YRL.tu thien.20260812.171727.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15547738772.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15547724954.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 50.000,00 MBVCB.15547691916.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1111000474999 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 15.000,00 MBVCB.15547423520.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.213 (Anh Ngu Van Manh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15547303227.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970488081216423320261hia716487.5387.53040.164208
12/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#0200970488081216415920260i2f713779.5389.48441.164200
12/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808121641092026h04b709559.5389.41318.164045
12/08/2026 50.000,00 ung ho nhu chua he co cuoc chia ly#SP#0200970488081216404220261m1x707315.5390.38273.164042
12/08/2026 15.000,00 MBVCB.15547251529.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 200.000,00 MBVCB.15547189261.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 50.000,00 6224IBT1kCXMS72K.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224824743292.20260812.161043.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
12/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508121610072026O2RV061723.5390.12319.161007
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXMSJRL.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224946454957.20260812.160918.19032527614015.VND-TGTT-LE THI THAO LY.970407
12/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097040508121609062026IZMW055620.5388.5374.160906
12/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097040508121608242026FTYG051225.5189.226.160759
12/08/2026 300.000,00 6224IBT1iJLA89ZG.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.160759.73477638.TONG VAN TOAN.970432
12/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097040508121607102026D364043920.5387.91348.160651
12/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808121555532026n363512729.5189.13482.155554
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXMQFX7.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224168726120.20260812.155231.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
12/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508121544282026GLi0291696.5189.35613.154428
12/08/2026 200.000,00 6224SGTTH28Z2GYC.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2026.215.20260812.154308.050029563133.NGUYEN NHON.970403
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15546148736.uh Ms 2026.215.CT tu 0351001013516 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1iJLA9PJ1.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.153118.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
12/08/2026 119.000,00 6224IBT1iJLA9W6B.NGUYEN DUC THUAN Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.152852.0938188647.NGUYEN THI LUU LY.970432
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXVHSLY.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224840035970.20260812.152753.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
12/08/2026 100.000,00 6224TPBVI2CCBTH3.Ung ho MS 2026.215 Nguyen Duc Duy.20260812.152013.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXVKAK9.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224752859124.20260812.151703.19029310388016.VND-TGTT-DINH THI BAO LINH.970407
12/08/2026 686.000,00 MBVCB.15545858840.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0631000430651 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15545830223.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 20.000,00 6224IBT1kCXV45G7.Ung ho NCHCCCL Huyen 0961486203 FT26224304849480.20260812.150434.19036085768013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
12/08/2026 5.000,00 6224IBT1cJMSGDLU.NGUYEN CHI THIEN Chuyen tien.20260812.150333.100879633568.NGUYEN CHI THIEN.970415
12/08/2026 1.000.000,00 6224MSCBD29BM87M.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260812.150127.0090104055008.PHAM THANH BINH.970422
12/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong#SP#0200970422081215003720260O2A169789.5387.56492.150013
12/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042208121459072026OB9N322802.5387.48193.145908
12/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970422081214575320267R1S149081.5388.39636.145753
12/08/2026 200.000,00 MBVCB.15545647757.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0341006851550 PHAM THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 6224SGTTH28T7WME.IBFT Uh ms 2026.214 Le Thi Hoai.20260812.145546.030077216703.LE THI THUY HA.970403
12/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.215 Be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121451352026azjm280181.5189.1779.145110
12/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121450002026flps275111.5390.92343.145000
12/08/2026 500.000,00 MBVCB.15545421344.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy-120826-14:38:10 dFJZ878734#SP#020097041608121438102026dFJZ878734.5387.22013.143746
12/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970422081214315320267ZCR940217.5387.83785.143153
12/08/2026 200.000,00 6224MSCBD29BYRRY.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.143122.0357554668.NGUYEN TRUNG KIEN.970422
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1aWRBS1Z7.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.142428.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
12/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097040508121416352026UQDL012389.5387.97003.141635
12/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121413122026tjts160243.5389.77856.141312
12/08/2026 200.000,00 MBVCB.15545047163.Ung ho MS 2026 085.CT tu 0451000214940 NGUYEN THI HA NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488081214062620260zxo140632.5388.40920.140626
12/08/2026 50.000,00 MBVCB.15544948215.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 1017928783 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 300.000,00 6224MSCBD29APMMV.MS 2026215 Be Nguyen Duc Duy.20260812.140407.7788636388888.DINH THI ANH TUYET.970422
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXVQ26D.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224414097072.20260812.140251.19037440287011.VND-TGTT-LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
12/08/2026 10.000,00 6224IBT1aWRB2PKG.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,211 (Em Lo Thi Nhan) .20260812.140041.0339306897.VU DUC TU.970437
12/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097040508121359392026KXE8048838.5189.6041.135939
12/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097041508121359012026KHev830404.5390.1623.135836
12/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508121358232026ENER044339.5388.98644.135823
12/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097040508121356562026TWSI039237.5387.90889.135656
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15544790371.MS 2026.215.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 6224SGTTH28TD35I.IBFT Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.134915.060269310017.TANG MY HONG.970403
12/08/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970422081213484020261NC8926554.5390.47813.134840
12/08/2026 50.000,00 6224ORCOQ21V2YSX.LOC HO TRO MS2026.215 NGUYENDUCDUY.20260812.134820.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
12/08/2026 50.000,00 MBVCB.15544711478.TRAN DO NIN ung ho MS:2026.215 be Nguyen Duc Huy.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 200.000,00 6224MSCBD29AN82V.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.134421.9399999688888.VU DUC DUY.970422
12/08/2026 300.000,00 MBVCB.15544639585.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0971000007640 VU THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 500.000,00 MBVCB.15544573757.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.215 NGUYEN DUC DUY.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208121332562026LBB7441512.5389.67477.133237
12/08/2026 300.000,00 MBVCB.15544556065.ms2016.215.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 5.000,00 6224IBT1kCXDZ4G5.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26224824362869.20260812.133111.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXD6L7P.Ung ho MS 2026 215 be Nguyen Duc Duy FT26224732041190.20260812.132826.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXD66VG.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224705265552.20260812.132804.19035916251024.VND-TGTT-DAO THI THAO.970407
12/08/2026 50.000,00 Ung ho NCHCCCL Le 0964771037#SP#020097048808121326352026y95o034565.5189.36224.132635
12/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 215 BE NGUYEN DUC DUY-120826-13:24:06 UbFS232181#SP#020097041608121324062026UbFS232181.5189.23088.132406
12/08/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.214 le thi hoai chuc 2 me con nhieu suc khoe#SP#020097048808121323132026eyrm026367.5390.19383.132249
12/08/2026 100.000,00 6224TPBVI2CM5WTK.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.132228.02765986001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
12/08/2026 100.000,00 6224TPBVI2CM5WCZ.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.132211.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
12/08/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.215 BE NGUYEN DUC DUY-120826-13:17:54 CUI4288592#SP#020097041608121317552026CUI4288592.5387.92846.131755
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXD7EYK.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224964422242.20260812.131651.19037910284012.VND-TGTT-NGUYEN HOAI DUC.970407
12/08/2026 10.000,00 MBVCB.15544368542.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 6224TPBVI2CM5QQN.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.131324.00050876001.TRINH ANH DUC.970423
12/08/2026 50.000,00 6224IBT1kCXDAKX5.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224080000367.20260812.130933.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXDAIC1.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26224371561707.20260812.130818.14022423537015.VND-TGTT-TRAN DUC PHU.970407
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXDA9G9.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224717903933.20260812.130749.14022423537015.VND-TGTT-TRAN DUC PHU.970407
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXD4EGS.Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26224902307610.20260812.130601.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
12/08/2026 100.000,00 LE THI KIM LOAN Chuyen tien ung ho MS 20262 214 chi le thi hoai#SP#020097048808121305562026u4q6984121.5390.30615.130556
12/08/2026 30.000,00 MBVCB.15544232124.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#02009704050812130337202690LA076459.5390.18392.130337
12/08/2026 50.000,00 MBVCB.15544150832.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai .CT tu 9775261325 NGUYEN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121257202026oywo962224.5189.85857.125656
12/08/2026 200.000,00 6224VNIB02ZY5BAA.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260812.125253.003928176.HO NGOC DIEP.970441
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15543982203.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1iJL44XQ2.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.124303.213935224.TRAN THU TRA.970432
12/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.214 Chi Le Thi Hoai#SP#020097048808121236002026ccjt903135.5189.65812.123536
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXDDX63.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224245082508.20260812.123311.19034012401011.VND-TGTT-TRAN NGOC MINH KHOA.970407
12/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970405081212230520266W0S042471.5388.85617.122306
12/08/2026 30.000,00 MBVCB.15543634221.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 50.000,00 UH MS 2026. 215 Nguyen Duc Duy#SP#020097048808121217412026owzn843035.5387.48937.121741
12/08/2026 300.000,00 MBVCB.15543326699.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0141000766395 NGUYEN QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 10.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097040508121153102026BTXY007985.5189.78463.115310
12/08/2026 10.000,00 6224IBT1kCXSZ8JG.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26224500093183.20260812.114547.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
12/08/2026 500.000,00 6224TPBVI2CMD5US.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.114324.82821982001.PHAM THI HANG.970423
12/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.214#SP#0200970405081211402220267I7N041954.5189.85060.114022
12/08/2026 15.000,00 MBVCB.15542897765.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 2.000,00 6224IBT1fJ93S8A6.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260812.113355.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
12/08/2026 100.000,00 Ung ho LE THI HOAI MS 2026.214, ma GD 100000172036258#SP#0200970449081211325820260Dfb308734.5390.28953.113258
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXSBT8Y.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224491346574.20260812.112617.19030258853013.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXSYR5H.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224584050730.20260812.112121.88888789.NGUYEN THI THANH HUYEN.970407
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXSUYEV.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224024977478.20260812.111449.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
12/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208121112532026EO4H412444.5388.86089.111234
12/08/2026 500.000,00 MBVCB.15542399727.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15542381336.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0031000390282 BUI THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 200.000,00 6224ABBKP2Y6MBIE.ung ho ms 2026 214 LE THI HOAI.20260812.110425.0431000101082.NGUYEN HOANG HA.970425
12/08/2026 50.000,00 O5CH7K7BSSPE-Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208121101022026H7SG817141.5388.4353.110102
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15542220011.UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM.CT tu 9938824254 MAI THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 119.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208121041222026R96N862752.5189.74899.104058
12/08/2026 200.000,00 MBVCB.15541926024.ung ho ms 2026.214 c Le Thi Hoai.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1iJLBNVJ7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 215 NGUYEN DUC DUY.20260812.103336.247529918.LE THI HOA.970432
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1iJLBRJZV.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260812.102523.144968824.NGUYEN THU TRANG.970432
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCX9TS22.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224480209866.20260812.102222.10220419765013.VND-TGTT-DUONG NGOC PHUONG.970407
12/08/2026 200.000,00 MBVCB.15541539519.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1945957688 TRINH THI NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 200.000,00 MBVCB.15541509101.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1056141770 NGUYEN VAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 20.000,00 MBVCB.15541411953.ung ho MS 2026.214 ( Le Thi Hoai ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 20.000,00 MBVCB.15541380643.ung ho MS 2026.213 ( anh Ngu van Manh ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCX9BNVT.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224007395518.20260812.095412.19036703177013.VND-TGTT-NGUYEN THI MY THUY.970407
12/08/2026 100.000,00 6224MCOBQ21KGKY7.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.095045.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCX952M2.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224985090020.20260812.094907.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
12/08/2026 500.000,00 MBVCB.15541234644.ung ho MS 2026.214 ( c LE THI HOAI ).CT tu 2212016688 DO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808120938362026l1m7211819.5387.97718.093836
12/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097041508120934052026DVan784855.5389.74485.093405
12/08/2026 200.000,00 MBVCB.15541011839.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 20.000,00 6224MSCBD29QG2L6.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.093309.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
12/08/2026 200.000,00 6224VNIB02ZYCDH3.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260812.092245.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
12/08/2026 50.000,00 6224MCOBQ21KW33H.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).20260812.092210.03101010965538.HOANG VIET.970426
12/08/2026 50.000,00 MBVCB.15540801515.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1iJLBKP83.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.091805.0348736603.VU BA KHOI.970432
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1iJLBKSFI.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260812.091641.101442403.NGUYEN THI KIM LIEN.970432
12/08/2026 100.000,00 6224MSCBD29Q4IM2.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.091408.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1fJ9FFT5Z.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260812.091235.0986388899.VO TAT THANG.970431
12/08/2026 100.000,00 6224VNIB02ZY1CUT.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.085847.268948888.BUI THI PHUONG.970441
12/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141843699341.20260812.141843699341-0393831825_Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12/08/2026 30.000,00 MBVCB.15540323296.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCX2HHH4.Ung ho MS 2026.214 Chi Le Thi Hoai FT26224370670037.20260812.084158.6984031984.TRAN MINH PHUONG.970407
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15540181016.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808120826442026mi18960148.5388.67682.082644
12/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208120819552026VO6K545570.5387.40279.081931
12/08/2026 300.000,00 MBVCB.15539960895.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 30.000,00 6224IBT1kCX24BQ3.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224808094768.20260812.081733.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
12/08/2026 200.000,00 MBVCB.15539835937.ung ho ms 2026.214.CT tu 0371000446644 KIEU MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-120826-08:06:33 KTyn335968#SP#020097041608120806332026KTyn335968.5388.88813.080609
12/08/2026 200.000,00 MBVCB.15539800531.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 9329754196 NGUYEN PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097041508120805042026i4tP474517.5388.84005.080504
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15539757405.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1021362292 TA DONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.215-be Nguyen Duc Duy#SP#0200970405081207565120266JQF045475.5388.52996.075627
12/08/2026 1.000.000,00 6224IBT1iJLBIWKC.DUONG THI MINH THU chuyen tien ung ho ms 2026 209 bs Ngo Van Chien.20260812.074945.26709978.DUONG THI MINH THU.970432
12/08/2026 50.000,00 NGUYEN THI NA Chuyen tienung ho ho thanh phong#SP#020097041508120749342026MOe4425579.5390.26631.074934
12/08/2026 10.000,00 MBVCB.15539381658.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 10.000,00 MBVCB.15539376798.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 10.000,00 MBVCB.15539367143.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15539332184.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0011004029955 DAO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 20.000,00 6224IBT1kCX21IAR.DOAN BAO HAN ms 2026.214 Le Thi Hoai FT26224292604133.20260812.072811.4020507777.DOAN BAO HAN.970407
12/08/2026 50.000,00 MBVCB.15539286045.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208120719022026SGFA506563.5387.17526.071838
12/08/2026 100.000,00 6224TPBVI2CMZ8PP.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260812.070802.04146174601.TRAN THANH GIAU.970423
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15539013877.Chuyen tien ung ho ms 2026 215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508120705312026YwyT293300.5387.74037.070512
12/08/2026 500.000,00 6224VNIB02ZLNK3Y.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.070207.190519869.NGUYEN ANH TAI.970441
12/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208120659452026S4X0338874.5388.55952.065921
12/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097042208120658322026OL6H645377.5189.53232.065833
12/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042208120654162026C68F626275.5389.40393.065416
12/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097042208120652362026BW21429711.5389.34981.065237
12/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208120651112026V794575125.5388.31625.065112
12/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208120650112026N3M0107024.5390.28545.064947
12/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422081206491320260T0F561470.5388.26312.064914
12/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208120647562026GLHH770195.5387.22502.064757
12/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208120646172026H1ZB348176.5389.17772.064618
12/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970422081206410620267P99424643.5387.5239.064042
12/08/2026 300.000,00 MBVCB.15538696897.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 239.000,00 MBVCB.15538662471.NNC ung ho Ms2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15538645605.ung ho ms 2026.214.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 2.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208120630142026LHQJ429856.5389.79134.063015
12/08/2026 300.000,00 6224IBT1kCXC6VUL.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224031068708.20260812.062405.19036219309010.VND-TGTT-PHAM THI HANG.970407
12/08/2026 100.000,00 6224SGTTH28TQ2N6.IBFT Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.062210.040106686868.TRAN THI NHAN.970403
12/08/2026 10.000,00 6224IBT1kCXCEAWI.ung ho NCHCCCL FT26224295810304.20260812.061838.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
12/08/2026 50.000,00 MBVCB.15538541020.ung ho MS 2026.211.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 50.000,00 MBVCB.15538539527.ung ho MS 2026.210.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 6224MCOBQ21KCNJF.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.061101.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXCK4T2.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224235784649.20260812.060937.19033126679013.VND-TGTT-VU NGOC ANH.970407
12/08/2026 500.000,00 6224IBT1kCXC7AXT.Ung ho ms 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224978656206.20260812.055820.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXCGLNS.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224030860002.20260812.054621.19036744904019.NGUYEN DINH THI HOANG NHUNG.970407
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXCGQBG.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224222050901.20260812.052854.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
12/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970405081204165820263F6H025833.5189.56909.041658
12/08/2026 200.000,00 6224SGTTH28TLHC7.IBFT Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.035946.0365780384.Nguyen Thi Kim Huong.970403
12/08/2026 500.000,00 MBVCB.15538153129.ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 200.000,00 6224IBT1iJL5RGG9.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260812.022342.9190689.NGUYEN THI THANH LOAN.970432
12/08/2026 200.000,00 MBVCB.15538139306.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0251002665395 PHAN HOANG TUONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 MBVCB.15538117694.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0731000649262 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 6224TPBVI2CM8PM1.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai)...20260812.013848.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
12/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208120117182026CPDG576782.5387.77955.011654
12/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXC8K9V.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224058735174.20260812.011213.19030604620020.VND-TGTT-NGUYEN TRAN UYEN PHUONG.970407
12/08/2026 60.260,00 6224SGTTH28T2DR2.IBFT Ms2026.214.20260812.010120.060270986059.NGUYEN THANH NGUYEN.970403
12/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 214#SP#020097042208112339392026SRYQ462587.5387.78324.233939
12/08/2026 100.000,00 6223TPBVI2CMMT36.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260811.231150.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
12/08/2026 100.000,00 6223TPBVI2CMMF98.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260811.230952.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
12/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422081123003520262ONV477303.5390.12455.230012
12/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208112257382026YXR7969552.5390.7323.225738
12/08/2026 200.000,00 6223WBVNP2YNWHDU.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260811.225555.717788.PHAM THI PHUONG.970412
12/08/2026 50.000,00 6223BIDVE2DD7GC5.MS 2026.213.20260811.224245.1380527104.NGUYEN CHI PHONG .970418
12/08/2026 110.000,00 MBVCB.15537437930.gd va cac con ungho MS2026.212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-110826-22:39:29 olIF972895#SP#020097041608112239292026olIF972895.5390.75158.223929
12/08/2026 250.000,00 ung ho ms 2026.214 chi le thi hoai#SP#020097048808112238552026ohxa381896.5387.72799.223855
13/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.216#SP#02009704050813225226202615SY079848.5189.92317.225226
13/08/2026 50.000,00 6225TPBVI2CFSUDI.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260813.225001.04181560001.NGUYEN THI NGOC ANH.970423
13/08/2026 50.000,00 6225TPBVI2CFSUGY.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.224916.04181560001.NGUYEN THI NGOC ANH.970423
13/08/2026 20.000,00 MBVCB.15569116337.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCXZ2UAF.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26226308093756.20260813.224009.19021845760010.VND-TKTT-LE THI THUY GIANG.970407
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCXZ2DMT.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226531008601.20260813.223916.19021845760010.VND-TKTT-LE THI THUY GIANG.970407
13/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#02009704150813223743202674bB476876.5390.60002.223743
13/08/2026 500.000,00 6225IBT1iJLZ4CI1.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.223659.76071616.LAM TOAN AN.970432
13/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508132229332026NTRZ053361.5189.38459.222933
13/08/2026 20.000,00 6225IBT1iJLZB88B.Ung ho MS 2026-216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.222734.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
13/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508132225282026A0CL047453.5389.27689.222529
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15568904376.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488081322182920267nh8847298.5388.8232.221830
13/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808132210142026tduo832492.5189.82756.221014
13/08/2026 10.000,00 MBVCB.15568772131.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.216#SP#020097048808132202532026fgkc817940.5189.58253.220228
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCX63SXF.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26226700155493.20260813.215606.19024370704012.VND-TGTT-NGUYEN BINH CONG.970407
13/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208132153092026HC6L178893.5390.21522.215309
13/08/2026 20.000,00 MBVCB.15568630174.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 700.000,00 6225IBT1iJLZU7CK.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026210 2026211 2026212 2026213 2026214 2026215 2026216 moi ma so 100 K.20260813.215043.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15568607210.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1014476054 VO THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCX6HH7D.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26226220229759.20260813.214247.19034809089013.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15568433363.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142097199473.20260813.142097199473-0767336687_Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13/08/2026 150.000,00 MBVCB.15568420032.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 6225IBT1iJLZIMGG.Ung ho NCHCCCL.20260813.213207.225325464.NGO KHANH LINH.970432
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15568356786.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 88.000,00 Ung ho NCHCCCL 0888056771 Bong Mai hy vong cac bac cac co cac chu som doan tu voi gia dinh. Mong cho tren dat nuoc ta nha nha deu ven tron#SP#020097042208132112412026VB07415129.5189.32619.211216
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15568048916.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0301000352754 LE BUI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15567917622.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 15.000,00 MBVCB.15567894710.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208132053442026HJSZ363341.5390.27112.205345
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#0200970488081320293520260lnt538936.5390.75732.202935
13/08/2026 300.000,00 6225SGTTH284RSCS.IBFT Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.201646.0333100762.NGUYEN THUY PHUONG THUY.970403
13/08/2026 20.000,00 MBVCB.15567198754.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808132004282026783b439645.5387.4433.200403
13/08/2026 300.000,00 6225MCOBQ21SEZE2.Ung ho MS 2026.16(Nguyen thi hoe).20260813.194905.03501015931165.PHAM THI ANH THU.970426
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1bJMEXBE3.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.194452.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15566647514.UNG HO MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCXEBB5C.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225905106032.20260813.193552.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1bJMEXURC.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.193140.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
13/08/2026 1.200.000,00 6225IBT1iJL6L46L.Ung ho MS 2026 - 200 - 201 - 202.20260813.192734.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
13/08/2026 1.200.000,00 6225IBT1iJL6L8ZS.Ung ho MS 2026 - 197 - 198 - 199.20260813.192627.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15566330127.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 1.200.000,00 6225IBT1iJL6LJDD.Ung ho MS 2026 - 194 - 195 - 196.20260813.192426.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
13/08/2026 1.200.000,00 6225IBT1iJL6H37F.Ung ho MS 2026 - 191 - 192 - 193.20260813.192323.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
13/08/2026 1.200.000,00 6225IBT1iJL6H6R4.Ung ho MS 2026 - 188 - 189 - 190.20260813.192218.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCXE2ITR.Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26225732717852.20260813.190457.19022372325016.VND-TGTT-PHAN NGOC XUAN QUYNH.970407
13/08/2026 20.000,00 6225IBT1kCXE1FQ2.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225270060593.20260813.190118.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808131852572026g37m138099.5189.97143.185232
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808131851372026bjaw131898.5189.86626.185137
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808131850212026yeio125937.5189.76678.184956
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCXKR5PQ.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225446777730.20260813.184833.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
13/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.214 CHI LE THI HOAI-130826-18:36:03 nFt6238109#SP#020097041608131836032026nFt6238109.5388.67607.183603
13/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.215 BE NGUYEN DUC DUY-130826-18:34:45 5tcI867120#SP#0200970416081318344520265tcI867120.5387.57438.183420
13/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808131813362026ojuf952305.5387.3237.181336
13/08/2026 30.519,00 6225IBT1iJL6PIQ2.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.180834.221194241.VU THI HUE.970432
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15564671859.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15564643225.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208131754192026QE2X501701.5389.58492.175420
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808131751422026y8ih846705.5388.37988.175142
13/08/2026 50.000,00 6225IBT1kCXK96KK.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225101372601.20260813.174946.19030364801014.VND-TGTT-BUI THI KIEU OANH.970407
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808131748202026ot7r829553.5390.12230.174820
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1iJL6MIS7.ZP262250640811 Trung Kien ung ho MS 2026.216.20260813.174603.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
13/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970488081317433320263188805244.5388.74445.174313
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970488081317422220265kpv799173.5388.64635.174222
13/08/2026 30.000,00 MBVCB.15564094473.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142059853307.20260813.142059853307-0974773725_ung ho NCHCCCL
13/08/2026 50.000,00 MS 2026.216#SP#020097048808131725532026oetr715079.5189.33560.172533
13/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508131720402026649O079500.5189.92777.172040
13/08/2026 300.000,00 MBVCB.15563822373.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCX7ZGF6.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225806740444.20260813.171542.19029847127014.VND-TGTT-TRAN THI LE THUY.970407
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15563709917.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1022170889 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 40.000,00 6225IBT1iJL615W5.ung ho Ms 2026216.20260813.170629.98387568.NGUYEN THI THU TRANG.970432
13/08/2026 200.000,00 6225TPBVI2CFQCNM.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.170054.39768725687.NGUYEN THI THANH THAO.970423
13/08/2026 30.000,00 6225IBT1kCX75AIC.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26225707505970.20260813.165328.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCX7YW5J.Ung ho 2026.216 Nguyen Thi Hoe FT26225309085549.20260813.164935.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
13/08/2026 20.000,00 MBVCB.15563321068.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 15.000,00 MBVCB.15563290403.2026.216( Nguyen Thi Hoe).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15563193630.ung ho?MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 9933766586 LY MY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCX78SXP.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225480699221.20260813.164216.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCX78Q2W.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225853625742.20260813.164139.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
13/08/2026 5.000,00 6225VNIB02ZMB5RX.ung ho MS 2026.214 ( chi Le Thi Hoai ).20260813.163936.912281212.GIANG MY LINH.970441
13/08/2026 5.000,00 6225VNIB02ZMBVBC.ung ho MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy ).20260813.163654.912281212.GIANG MY LINH.970441
13/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970488081316345920268vx8483106.5389.51597.163500
13/08/2026 5.000,00 6225VNIB02ZMBF5N.ung ho MS 2026.216 ( em Nguyen Thi Hoe ).20260813.163413.912281212.GIANG MY LINH.970441
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15563058814.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 6225TPBVI2CFLW4J.: Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.163211.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
13/08/2026 30.000,00 6225IBT1kCX7SU3E.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225920143748.20260813.162906.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15562933629.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097041508131610072026ZCuN746808.5387.87554.161007
13/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508131609092026bG8S744111.5388.81711.160845
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15562678654.giup MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 6225IBT1kCXGNDNL.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225198199413.20260813.160512.19029523720669.VND-TGTT-NGUYEN THI GIANG.970407
13/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.216-130826-15:55:43 bI10501331#SP#020097041608131555432026bI10501331.5388.95971.155518
13/08/2026 100.000,00 6225ORCOQ21SYT3E.MS2026 216 Em Nguyen Thi Hoe.20260813.154830.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
13/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097044908131547032026Z8cG159683.5189.42751.154703
13/08/2026 5.000,00 6225IBT1kCXGLMDB.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26225669926065.20260813.154638.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15562374570.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 6225TPBVI2C8PP1V.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.154517.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15562352543.ung ho ms.2026.216.CT tu 0111000366116 DUONG NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208131543252026S6MS747682.5387.21643.154326
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808131542522026vhm2294946.5388.17759.154227
13/08/2026 100.000,00 6225MCOBQ21SLNNF.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.153833.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
13/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.15 BE NGUYEN DUC DUY-130826-15:34:07 3WIs572725#SP#0200970416081315340720263WIs572725.5389.66614.153407
13/08/2026 50.000,00 6225IBT1kCXGKXKN.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225076380324.20260813.153226.19036793300013.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH LOAN.970407
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208131532112026B0TI264057.5388.55180.153151
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCXGKTJS.Ung ho em Nguyen Duc Duy, MS 2026.215 FT26225589017571.20260813.153205.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808131530292026j2xf255032.5189.45000.153029
13/08/2026 15.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142044671596.20260813.142044671596-0869244729_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042208131530252026G874967423.5189.44829.153026
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208131528162026K5KY433088.5388.33119.152816
13/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:maso2026.191 tran minh duc#SP#020097040508131527562026BNM0091796.5388.30250.152756
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#0200970422081315273720264R93179821.5189.29184.152712
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131526522026YVUV780743.5390.24321.152652
13/08/2026 50.000,00 MS 2026.215#SP#0200970488081315234120260vst233739.5387.6254.152341
13/08/2026 50.000,00 6225IBT1kCXG4IGX.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225198011275.20260813.151702.19028227146012.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15561977710.ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0021000465353 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15561949269.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0021000375284 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15561916016.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 500.000,00 MBVCB.15561812131.Ung ho MS 2026.211 ( em Lo Thi Nhan).CT tu 0371000464067 NGUYEN THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 6225MCOBQ21X58ZS.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260813.150104.03101010965538.HOANG VIET.970426
13/08/2026 30.000,00 ung ho nchcccl#SP#020097041508131458582026uvK5510089.5387.66860.145858
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1iJLE43CJ.Ung ho MS 2026216.20260813.145658.0912101010.VU THE ANH.970432
13/08/2026 150.000,00 Ung ho ms 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe)#SP#020097041508131447212026ZsgU473956.5388.1736.144722
13/08/2026 50.000,00 6225VNIB02Z1DVP5.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.144625.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
13/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe)#SP#020097041508131444582026A0Gg467249.5390.88194.144458
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15561561420.Ung ho MS 2026.216(Em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15561567426.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15561555774.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15561542129.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15561538388.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15561533972.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131439002026MFYT700960.5390.53997.143901
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15561527374.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe-130826-14:37:49 a7Cg685650#SP#020097041608131437492026a7Cg685650.5189.48256.143725
13/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131437242026NDC4394739.5388.46163.143725
13/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 216#SP#020097042208131435192026PF4G323468.5387.35279.143519
13/08/2026 500.000,00 MBVCB.15561471896.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.215( be Nguyexn Duc Duy) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.215 BE NGUYEN DUC DUY-130826-14:31:08 E7sN244649#SP#020097041608131431082026E7sN244649.5389.12156.143044
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCXG28JS.tang MS 2026.214 - Le Thi Hoai FT26225760841970.20260813.143051.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
13/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.207 Hoang Thanh Tung#SP#020097040508131430272026J8DZ067820.5389.7985.143027
13/08/2026 30.000,00 MBVCB.15561403403.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 30.000,00 6225IBT1iJLEYBFW.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.142857.181031198.TRAN KHANH.970432
13/08/2026 300.000,00 MBVCB.15561398187.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.210 Nguyen Van Luom#SP#020097040508131425402026QWM7051196.5387.82573.142540
13/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.208 Ho Thanh Phong#SP#020097040508131424482026FQE4048220.5389.77988.142424
13/08/2026 50.000,00 6225IBT1iJLEPN91.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.142411.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
13/08/2026 500.000,00 6225IBT1kCXG1CLX.ung ho ms2026.215 nguyen duc duy FT26225306640099.20260813.142227.2503202288.LUU THANH LAM.970407
13/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508131419432026208E031091.5389.52089.141943
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCXGQV86.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225544975226.20260813.141130.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15561160805.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0511000453494 LE TRAN QUANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 6225MCOBQ21X6HR6.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.140842.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426
13/08/2026 250.000,00 6225IBT1iJLE8EGU.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.140424.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCXARUS7.Ung ho NCHCCCL Van 0765042708 FT26225556136822.20260813.140408.19037973775016.VND-TGTT-HUYNH THI BICH VAN.970407
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCXAX3KW.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225297340154.20260813.140215.19030911392019.VND-TGTT-BUI NHAT HANG.970407
13/08/2026 250.000,00 6225IBT1iJLE8YHZ.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260813.140213.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
13/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142035417318.20260813.142035417318-0358977497_Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1iJLE8SXN.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.135959.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048808131355542026q4g8988114.5189.31345.135554
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#0200970488081313541420267kbw984035.5390.22760.135414
13/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131352172026UDUR225478.5388.12280.135218
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCXAF2VE.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.216 em nguyen thi hoe FT26225108819450.20260813.135121.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15560949813.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 9420703979 LE TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 6225VNIB02Z1XLCD.Nguyen Thi Hong ung ho MS 2026.204.20260813.134702.374682399.DAM VAN HIEU.970441
13/08/2026 100.000,00 6225VNIB02Z1VP1L.Dam Van Ton ung ho MS 2026.203.20260813.134608.374682399.DAM VAN HIEU.970441
13/08/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131342042026H4U1199180.5388.62886.134139
13/08/2026 100.000,00 6225SGTTH28RXG2J.IBFT Ung ho MS 2026.216 - em Nguyen Thi Hoe.20260813.134009.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
13/08/2026 2.000,00 Vietcombank:0011002643148:THI CHANH THE chuyen tien#SP#020097040508131337382026CP5K002563.5387.41304.133714
13/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970405081313361920267H2K099046.5189.35248.133619
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1iJLEVG5N.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.133554.0936345589.TA THI NGOC LIEN.970432
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15560783763.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1aWRAA27M.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.133340.01100013658029.PHAM THI HAI YEN.970440
13/08/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026. 216 nguyen thi hoe#SP#020097042208131333082026DJ0N433254.5387.18839.133308
13/08/2026 25.000,00 6225IBT1kCXA6ITX.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225341930070.20260813.133220.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
13/08/2026 100.000,00 6225ORCOQ21XN74S.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.133211.0948119669.DINH DUC NGHIEP.970448
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15560744497.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15560740794.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15560728615.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 500.000,00 6225IBT1kCXAE5TM.TRINH THANH HA ung ho MS 2026.215 em Nguyen Duc Duy FT26225077826814.20260813.132856.19022731463012.VND-TGTT-TRINH THANH HA.970407
13/08/2026 300.000,00 MBVCB.15560719323.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 500.000,00 6225IBT1kCXAEWXP.TRINH THANH HA ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26225558703073.20260813.132711.19022731463012.VND-TGTT-TRINH THANH HA.970407
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15560708027.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097040508131326212026NVNC072895.5189.86489.132622
13/08/2026 10.000,00 6225IBT1kCXAKG3C.ung ho ms 2026.216, em Nguyen Thi Hoe, chuc em va gia dinh binh an FT26225306427068.20260813.132526.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
13/08/2026 2.000.000,00 6225BIDVE2DPMXKK.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS 2026.216 EM NGUYEN THI HOE.20260813.132502.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
13/08/2026 100.000,00 6225SGTTH28RVV9Y.IBFT unghomaso 2026.216.20260813.132148.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15560656014.MS 2026.216 mong em Nguyen Thi Hoe som dc phau thuat va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#0200970405081313185820267EAR054188.5390.50641.131858
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCXAG3Z4.Ms 2026 216 em Nguyen Thi Hoe FT26225609801852.20260813.131838.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
13/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097041508131318202026vaDR241352.5390.47607.131820
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCXAGD18.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225424249290.20260813.131558.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
13/08/2026 50.000,00 6225IBT1kCXAGDJL.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225297170550.20260813.131558.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
13/08/2026 50.000,00 6225IBT1kCXAACM2.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26225900139309.20260813.131131.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
13/08/2026 500.000,00 6225VNIB02Z1EDHT.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.131054.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCXA47W7.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26225698335506.20260813.130934.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.216 Em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808131308102026nhp0876889.5189.98379.130750
13/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142030153250.20260813.142030153250-0899891178_MS2026216 em Nguyen Thi Hoe
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15560498884.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 300.000,00 6225IBT1iJLE95YI.Ung ho MS 2026 215.20260813.130703.126514662.DAO DANG HUY.970432
13/08/2026 100.000,00 6225VNIB02Z1E4JK.Dam Van Hieu ung ho MS 2026.216.20260813.130701.374682399.DAM VAN HIEU.970441
13/08/2026 20.000,00 PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131305382026DSRA806256.5390.85156.130538
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15560469179.Ung ho MS2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15560435724.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026,215 BE NGUYEN DUC DUY.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 300.000,00 MBVCB.15560394205.ung ho ms 2026.216.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCXAP4CL.ms2026.215 nguyen duc duy FT26225588430465.20260813.125406.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCXAUQ57.ms2026.216 nguyen thi hoe FT26225263608758.20260813.124828.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
13/08/2026 100.000,00 6225SHBAP2YPTNE7.ung ho Ms 2026.215.20260813.124434.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
13/08/2026 150.000,00 6225IBT1kCXAMICF.Ung ho MS 2026.215 Nguyen Duc Duy FT26225131497510.20260813.123859.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407
13/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208131234412026ZSPR202005.5389.22944.123442
13/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808131222292026d4qc759011.5388.52077.122204
13/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097040508131217582026X6KX081779.5388.24283.121758
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1iJLEQBT8.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 215 nguyen duc duy.20260813.121745.111555222.VU THI THU THAO.970432
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1iJLEQ9IG.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 214 le thi hoai.20260813.121518.111555222.VU THI THU THAO.970432
13/08/2026 50.000,00 6225IBT1kCXAJQZB.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225631699953.20260813.121318.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15559736491.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho em Mua a Son. ms 2026. 201.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15559725603.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho be ho thanh phong .ms 2026.208.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15559689202.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho Bac si . Ngo van chien.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 40.000,00 6225IBT1kCX4N951.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26225623317893.20260813.120513.19037375690014.VND-TGTT-HOANG TIEN TUAN.970407
13/08/2026 500.000,00 MBVCB.15559571530.BUI NGOC DIEP ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000427431 BUI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808131156182026axqe669925.5390.83456.115618
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15559439156.ung ho ms 2026.216.CT tu 0391000981685 VUONG MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 10.566,00 6225IBT1kCX4H7CJ.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26225600708353.20260813.114646.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
13/08/2026 300.000,00 6225IBT1kCX46FXC.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225731645171.20260813.114157.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
13/08/2026 50.000,00 6225VNIB02Z18TGB.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.114151.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15559170089.Chia se den nhung cuoc doi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/08/2026 5.668,00 Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508131127572026IZHU065061.5390.87629.112757
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15559018157.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1049803393 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCX4PV1D.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225028023181.20260813.111214.10223387931012.VND-TGTT-NGO MONG THI TUONG VI.970407
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe)#SP#020097041508131109272026MvpQ723920.5189.64934.110927
13/08/2026 38.888,00 6225IBT1kCX48CP5.uh ms 2026.216 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26225525756904.20260813.110607.6655789888.PHAM NGOC TU.970407
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15558720377.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.216 ( em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808131102392026qgz0466239.5189.22189.110240
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1iJLKK1F4.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 216 NGUYEN THI HOE.20260813.105124.247529918.LE THI HOA.970432
13/08/2026 99.999,00 QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#02009704150813105045202644Fx656200.5189.47739.105020
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCX49ZI3.Ung ho MS 2026.215 chuc be mau khoe FT26225502001212.20260813.105017.3193555555.BUI THUY LINH.970407
13/08/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.216 EM NGUYEN THI HOE-130826-10:49:28 2VAV729992#SP#0200970416081310492820262VAV729992.5387.39567.104928
13/08/2026 500.000,00 MBVCB.15558484469.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 500.000,00 TRINH THI THANH HUYEN MS2026.212 DINH THI THAM-130826-10:42:38 lO4R656397#SP#020097041608131042382026lO4R656397.5387.98880.104238
13/08/2026 500.000,00 TRINH THI THANH HUYEN MS2026.207 HOANG THANH TUNG-130826-10:41:23 1T3P702132#SP#0200970416081310412320261T3P702132.5390.92149.104123
13/08/2026 2.000,00 6225IBT1fJ9RPYQU.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.103857.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15558366420.MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy).CT tu 9919383366 DO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508131032432026L8MB098340.5189.42096.103218
13/08/2026 100.000,00 6225MCOBQ21XG1XP.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.102657.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426
13/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040508131026272026JVRF067278.5389.5438.102627
13/08/2026 150.000,00 MBVCB.15558203298.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0621003880429 MAI THI HONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508131024532026LQT8059568.5388.95705.102453
13/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508131023522026R7VP054518.5390.91053.102353
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1iJLK4VB3.Ung ho MS 2026 214 chi Le Thi Hoai.20260813.102307.28437854.NGUYEN NGOC DUC.970432
13/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970405081310222320265TAL047170.5189.81945.102223
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808131021402026gqxi321620.5389.78132.102140
13/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970405081310212320269FML042174.5388.76345.102123
13/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704050813102016202671IX036573.5387.70558.101951
13/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208131019372026DKFU684994.5387.66743.101938
13/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#0200970422081310144920260IDL607741.5390.40201.101450
13/08/2026 30.000,00 MBVCB.15558022378.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 22.686,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.215 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508131003342026AYU5055995.5387.76608.100310
13/08/2026 500.000,00 6225IBT1aWRA1H53.ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260813.095838.1067041030297.DINH THI NGOC CHAM.970430
13/08/2026 500.000,00 6225TPBVI2C84TLL.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.095753.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
13/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#02009704220813095226202600NR869709.5389.17468.095226
13/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208130947502026WWLJ487095.5387.93318.094726
13/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808130947102026pimk204580.5388.90328.094710
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15557597932.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 9271017939 LE DUY KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 6225TPBVI2C8RY74.NGUYEN THI THUY chuyen tien Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260813.093325.01864043301.NGUYEN THI THUY.970423
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1iJLKICBD.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260813.092849.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808130924262026kmxk130820.5387.79431.092426
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15557384313.Ung ho NCHCCCL + Tran Canh + 0334098095.CT tu 0291000335450 TRAN DUC CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1iJLKV3HE.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.091920.267299242.PHAM HONG TAM.970432
13/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970405081309182520260B0I043133.5390.52432.091825
13/08/2026 30.000,00 MBVCB.15557246154.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 6225MCOBQ21X4XQ2.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.091222.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
13/08/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026 216 EM NGUYEN THI HOE-130826-08:59:57 0Mpt667991#SP#0200970416081308595720260Mpt667991.5390.72773.085957
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15557038226.Ung ho MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 300.000,00 6225IBT1kCXB1MP4.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26225795598377.20260813.085813.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
13/08/2026 300.000,00 6225IBT1kCXB1QIQ.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225473212373.20260813.085718.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208130857182026IMOQ453311.5387.62265.085718
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15557011770.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0611001894933 LE HA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 500.000,00 MBVCB.15556978278.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.215( be Nguyen Duc Duy).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15556976778.Ung ho MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 Tran Thi Hong UH MS 2026.216#SP#020097048808130851092026f0s5025569.5189.37501.085109
13/08/2026 500.000,00 MBVCB.15556910724.UNG HO 2026.212 ( BA DINH THI THAM ).CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 500.000,00 MBVCB.15556893469.UNG HO MS2026.213 ( ANH NGU VAN MANH ).CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 500.000,00 MBVCB.15556870152.UNG HO MS2026.215 ( BE NGUYEN DUC DUY ) .CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15556850579.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1017030765 DOAN THI NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 500.000,00 MBVCB.15556845888.UNG HO MS 2026.216 ( EM NGUYEN THI HOE ) .CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.214#SP#0200970405081308363720264RNL053137.5390.80673.083638
13/08/2026 100.000,00 6225MCOBQ21XTSJF.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.083355.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
13/08/2026 150.000,00 6225SHBAP2YPQVC1.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.215 be Nguyen Duc Duy.20260813.083048.080719920.PHAM THI NHAM.970443
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1iJLK1IRT.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.082823.176936851.MAI THU HA.970432
13/08/2026 300.000,00 MBVCB.15556633511.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 25.000,00 6225TPBVI2C8FG1K.MS 2026.215 hungnt6.20260813.082557.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
13/08/2026 50.000,00 6225IBT1iJLKJXLI.ZP262250141940 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.082458.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1iJLKJ38J.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.082437.0984041991.DAO DUC VINH.970432
13/08/2026 100.000,00 6225TPBVI2C8F4LC.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260813.082337.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
13/08/2026 100.000,00 6225TPBVI2C8F8A9.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260813.082033.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808130819352026vnv3926213.5388.17509.081910
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15556495179.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 6225IBT1iJLKWZRA.ZP262250137520 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.081528.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
13/08/2026 10.000,00 6225TPBVI2C88HGH.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260813.081201.02531356601.NGUYEN HANG NGA.970423
13/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097041508130811402026BVjv135101.5388.89454.081140
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCX57EFU.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225244200004.20260813.081119.19025336675026.VND-TGTT-TRAN NGOC ANH.970407
13/08/2026 10.000,00 6225TPBVI2C889DI.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260813.081101.02531356601.NGUYEN HANG NGA.970423
13/08/2026 10.000,00 6225TPBVI2C88SXA.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.081006.02531356601.NGUYEN HANG NGA.970423
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808130807012026y1jp885904.5390.71689.080701
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15556361074.ung ho MS 2016.215.CT tu 0371000446644 KIEU MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808130806352026jtbs884579.5389.69991.080610
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808130806012026wh0w882778.5389.69126.080601
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCX5A716.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225232322638.20260813.080456.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
13/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097040508130802532026H91P099378.5387.57464.080253
13/08/2026 1.000.000,00 6225IBT1aWR4FAB5.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.080204.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCX544RQ.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225270979427.20260813.080141.19029537311011.VND-TGTT-DO HONG NGAN.970407
13/08/2026 100.000,00 6225TPBVI2C881QE.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260813.080037.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1aWR4FU1Y.ung ho MS 2026.216 em nguyen thi Hoe.20260813.075900.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1aWR4FD52.ung ho MS 2026.215 be nguyen duc Duy.20260813.075644.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
13/08/2026 500.000,00 6225IBT1kCX5YXAA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26225390092320.20260813.075327.13820582729014.VND-TGTT-NGUYEN THUY HANG.970407
13/08/2026 500.000,00 MBVCB.15556207147.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15556161941.Ung ho MS 2026.216( Nguyen Thi Hoe).CT tu 0711000297810 LE MANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208130746522026B3MP923703.5189.2427.074652
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15556073787.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15556000248.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.214 ( chi Le Thi Hoai).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 6225IBT1iJL7XMJT.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.073623.165745779.NGUYEN PHAM QUOC HUNG.970432
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15555964212.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.213 ( anh Ngu Van Manh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15555921449.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 10.000,00 6225IBT1aWR4L2NE.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,212 (Ba Dinh Thi Tham).20260813.072327.0339306897.VU DUC TU.970437
13/08/2026 10.000,00 MBVCB.15555784717.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 1.000.000,00 6225SGTTH28RLUND.IBFT Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.071258.040105186659.NGUYEN XUAN QUYEN.970403
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1fJ9RQ7V2.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.071108.0986388899.VO TAT THANG.970431
13/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.216-em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508130706592026CJ09050150.5387.70523.070659
13/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:MA VAN TUAN Ung ho 2026.214#SP#02009704050813065821202646D0014170.5189.44922.065821
13/08/2026 500.000,00 6225IBT1kCX5QX1P.Ung ho MS 2026.215 Nguyen Duc Duy FT26225244029629.20260813.065801.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1iJL7HX8S.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260813.065007.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCXYRAN5.Ung ho MS 2026.215 Be Nguyen Duc Duy , chuyen khoan truoc do cung ung ho be Duy FT26225003070390.20260813.064656.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
13/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCXYRV5V.TRAN QUANG BACH FT26225769181454.20260813.064524.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1iJL7HDXB.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.064149.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
13/08/2026 200.000,00 6225TPBVI2C8BP7S.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260813.063702.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
13/08/2026 300.000,00 MBVCB.15555277024.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15555251286.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 300.000,00 MBVCB.15555248782.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 6225IBT1iJL7ZB7I.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.063148.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15555225400.Ung ho MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 55.000,00 MBVCB.15555184356.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.213 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.215 BE NGUYEN DUC DUY-130826-06:26:24 Ky63991145#SP#020097041608130626242026Ky63991145.5189.66276.062600
13/08/2026 60.000,00 MBVCB.15555154405.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 55.000,00 MBVCB.15555091413.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 55.000,00 MBVCB.15555064560.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15555005422.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15554992262.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 500.000,00 6225IBT1kCXYZWJJ.Ung ho ms 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26225795000425.20260813.055100.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
13/08/2026 50.000,00 MBVCB.15554961911.Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097040508130546032026SLNP012397.5389.6713.054539
13/08/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970488081305345320266uwm522040.5390.98100.053453
13/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808130511112026r9fj513388.5189.84159.051112
13/08/2026 100.000,00 6225MSCBD29CXHE5.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260813.050431.0912926247.NGUYEN THI MY TRAN.970422
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15554855150.Ung ho MS 2026.215 (Be Nguyen Duc Duy).CT tu 0451000304114 PHAM NGOC SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097041508130438042026o4AV653884.5189.73066.043804
13/08/2026 200.000,00 6225MCOBQ21X1EGK.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.043620.6606041991.HOANG TUAN VU.970426
13/08/2026 100.000,00 6225MSCBD29CXAZQ.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.042822.378868868888.TRINH THI NUONG.970422
13/08/2026 300.000,00 6225IBT1iJL7736F.Ms 2026-215 uh be Nguyen Duc Duy.20260813.040736.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
13/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970422081303073720269L0J739389.5388.43128.030738
13/08/2026 3.000.000,00 6225VNIB02ZB8VC8.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260813.030313.615704060068003.LE HA THU NGAN.970441
13/08/2026 100.000,00 6225SGTTH28ZPFW8.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026 214 chi Le Thi Hoa.20260813.030241.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
13/08/2026 100.000,00 ungho ms2026.208 be ho thanh phong#SP#020097048808130256442026vuks496303.5387.39257.025645
13/08/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208130249252026CZKP744136.5189.36963.024926
13/08/2026 168.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208130204072026KQAE137723.5387.21146.020407
13/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097041508130105582026O1Jc602417.5189.90463.010558
13/08/2026 100.000,00 VTRUC Chuyen tien Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808130036482026mb2t467069.5387.67986.003648
13/08/2026 50.000,00 TRUC Chuyen tien Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808130035022026etfe466421.5388.66861.003502
13/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DANG THI THOM chuyen tienung ho MS 2026215 be Duc Duy#SP#020097040508130007382026624C034948.5388.40624.000738
13/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXYVPAG.Ung ho Ms 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26225803359810.20260812.234210.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
13/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXYVQB1.UH MS 2026.213 A Ngu Van Manh FT26225733640201.20260812.233847.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
13/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXYDBUA.Ung ho MS 2026.214 FT26225360253102.20260812.233449.19037897504016.VND-TGTT-LE THI HONG HANH.970407
13/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan-120826-23:32:40 88vQ577202#SP#02009704160812233240202688vQ577202.5389.94339.233216
13/08/2026 300.000,00 UNG HO MS.2026.212 BA DINH YHI THAM-120826-23:31:03 rk71643168#SP#020097041608122331032026rk71643168.5387.92005.233103
13/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy-120826-23:26:37 wK6j443620#SP#020097041608122326372026wK6j443620.5387.83867.232613
13/08/2026 119.000,00 6224IBT1iJL7UE97.MS 2025282 em Bui Thi Mua.20260812.232247.218492789.VO THI HONG QUYEN.970432
13/08/2026 100.000,00 6224IBT1d1YMKW47.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260812.231658.97042292Qb851ea000000000492315.MBBANK IBFT.970422
13/08/2026 500.000,00 MBVCB.15554237831.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0021001668896 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808122308102026mspq404609.5387.48742.230750
13/08/2026 20.000,00 ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#02009704220812230806202672NY829361.5189.48703.230742
13/08/2026 100.000,00 DOAN THI THU HUONG chuyen tien#SP#020097042208122305532026QIGU275333.5388.44595.230534
13/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXYC2CY.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26225889335217.20260812.230546.19032423240555.VND-TGTT-TONG THU TRANG.970407
13/08/2026 20.000,00 MBVCB.15554131945.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15554101815.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15554092945.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1016013070 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15554093383.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 500.000,00 6224SGTTH28ZNGNY.IBFT ung ho MS 2026.214. chi Le Thi Hoai.20260812.225401.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15554091879.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15554090394.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15554088868.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15554087412.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15554086083.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15554084290.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 MBVCB.15554072785.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 MBVCB.15554064867.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0381000546491 NGUYEN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXYQ7KY.ung ho MS 2026.215 FT26225999892333.20260812.224647.19032617409011.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUANG AN.970407
13/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXYQ1WR.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225259234846.20260812.224406.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/08/2026 150.000,00 6224IBT1kCXPNXX2.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26225719842402.20260812.224321.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#02009704150812224316202689Aw484143.5189.91058.224317
13/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXPNHZR.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26225493668304.20260812.224236.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXPNE28.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26225904258442.20260812.224205.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15554006004.ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0011004224924 LE THI THUY BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/08/2026 200.000,00 6224IBT1kCXPN87W.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26225707509770.20260812.224036.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/08/2026 100.000,00 6224IBT1kCXPNM2Q.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26225077872930.20260812.224015.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
14/08/2026 300.000,00 6226IBT1kCRW56LX.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26227826203281.20260814.223753.19034311529016.VND-TGTT-LUU KIM DUNG.970407
14/08/2026 50.000,00 6226IBT1iJLFFF83.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.223138.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1kCRWUR4R.Ung ho ms 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26227273380900.20260814.222424.19030281229998.VND-TGTT-TRAN YEN NGOC.970407
14/08/2026 500.000,00 MBVCB.15584890336.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0021001775936 DO QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 500.000,00 MBVCB.15584867810.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0021001775936 DO QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 35.000,00 MBVCB.15584817174.MS 2026.216.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1kCRWIVFW.Ung ho gia dinh ong Nguyen Van Thao, MS 2026.217 FT26227308091350.20260814.221246.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
14/08/2026 10.000,00 MBVCB.15584676379.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.217 gia dinh ong nguyen van thao.#SP#020097042208142156302026YRPZ326602.5389.45818.215630
14/08/2026 10.000,00 MBVCB.15584598499.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15584554436.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011004134588 TONG THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1bJM6VZFG.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.215005.00028888.LAM THANH VO.970427
14/08/2026 500.000,00 MBVCB.15584366995.Ung Ho NCHCCCL - Bui Thi Le Duyen - 0966399035.CT tu 0301000410161 BUI THI LE DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15584231386.UNG HO MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15584179440.UNG HO MS 2026.217 ( gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15584123893.UNG HO MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1iJLFGXVW.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260814.211804.169301988.NGUYEN DIEU HOA.970432
14/08/2026 100.000,00 6226SGTTH28WW56U.IBFT Ung ho ms 2026.215.20260814.211023.0631113939.Le Quang Phuc.970403
14/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097041508142109332026YzA9554667.5390.31928.210933
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1kCRQZUKY.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26226406071637.20260814.210608.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
14/08/2026 20.000,00 MBVCB.15583806175.Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15583771350.ung ho 2026.215 be nguyen duc duy.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 110.000,00 MBVCB.15583153164.gd va cac con ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 110.000,00 MBVCB.15583052089.gd va cac con ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 50.000,00 6226IBT1iJLFV9X2.ZP262260789170 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.200109.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
14/08/2026 100.000,00 6226VNIB02ZJERGH.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.195823.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
14/08/2026 517.711,00 6226SGTTH28WT2IY.Remitly transfer R30784820592.20260814.194741.010001882851.Truong Son.970403
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15582421314.Ung Ho 2026.217 ( gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 10.566,00 6226IBT1kCXNHIVH.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226298355018.20260814.193809.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
14/08/2026 100.000,00 6226SGTTH28WF4EA.IBFT ung ho ms 2026.216.20260814.192904.040062272394.LE THI MY HANH.970403
14/08/2026 10.000,00 6226IBT1kCXNKKJK.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226675080770.20260814.192857.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
14/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097041508141927252026RUjp991668.5389.88783.192725
14/08/2026 70.000,00 MBVCB.15581632057.gd va cac con ung ho MS 2026.217 gd ong Nguyen Van Thao.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1kCXNVVK3.Uh gd ong thao FT26226357257250.20260814.185645.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15581162793.MS 2026.217.CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 10.000,00 MBVCB.15581047228.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097040508141808072026GDZJ083069.5189.20591.180807
14/08/2026 100.000,00 6226VNIB02ZJ2CS9.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - Ung ho MS 2026 217 ong Nguyen Van Thao.20260814.180114.384705798.TRAN VAN BINH.970441
14/08/2026 50.000,00 6226ASCB02ZF5VM4.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao-140826-17:56:32 6226ASCB02ZF5VM4.20260814.175633.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
14/08/2026 100.000,00 6226TPBVI2CJIE7M.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.172415.03084979101.DANG VAN ANH.970423
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15579299842.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 600.000,00 6226IBT1kCXXF3EG.ung ho ma so 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226636742442.20260814.171216.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
14/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.217 Gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#02009704880814170058202693q4270718.5189.10141.170058
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15578909264.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15578898568.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 50.000,00 MBVCB.15578697361.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 10.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508141646522026YVMO034134.5189.6322.164652
14/08/2026 300.000,00 MBVCB.15578596349.?Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 68.000,00 MBVCB.15578430923.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 6226TPBVI2CJ3LJH.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260814.163301.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423
14/08/2026 200.000,00 6226TPBVI2CJ9PDH.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.163149.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423
14/08/2026 500.000,00 6226IBT1fJSWUVDW.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.162841.0131436868008.NGUYEN TIEN TRUNG.970438
14/08/2026 50.000,00 MBVCB.15578200134.TRAN DO NIN chuyen tien ung ho ms 2026.217 gd ong Nguyen Van Thao.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970488081416073520260m17015142.5389.40197.160735
14/08/2026 108.000,00 MBVCB.15577915949.Ung ho MS 2026.215 ( be Nguyen Duc Duy)..CT tu 0011001220879 PHAM HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 5.000,00 MBVCB.15577776239.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026217.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/08/2026 50.000,00 6226IBT1iJLTQ9NI.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260814.155200.165745779.NGUYEN PHAM QUOC HUNG.970432
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1kCX3FAX7.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226500983503.20260814.154459.19036052215019.NGUYEN THE TIEN.970407
14/08/2026 500.000,00 MBVCB.15577384411.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142191992226.20260814.142191992226-0772092438_Ung ho NCHCCCL Thuong 2438
14/08/2026 100.000,00 TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so2026 215 be duy#SP#020097042208141502312026OXY4304558.5389.12038.150231
14/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970405081414564920269AF7033696.5189.75957.145650
14/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.217 GD ong Nguyen Van Thao#SP#0200970422081414560620269R41559771.5387.72102.145606
14/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097048808141446132026h5tx702734.5189.11160.144613
14/08/2026 100.000,00 6226IBT1kCX3VHP9.MS2026.217 gia dinh ong nguyen van thao FT26226868731032.20260814.144449.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
14/08/2026 50.000,00 6226IBT1kCX32BSZ.MS 2026.217 FT26226377151603.20260814.143033.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
14/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142186074289.20260814.142186074289-0342029208_Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097044908141426592026aQP3411442.5387.96032.142659
14/08/2026 100.000,00 6226TPBVI2CJWH9Z.ung ho NCHCCCL Huyen 0357232556.20260814.142648.02906671001.NGUYEN THI KHANH HUYEN.970423
14/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097048808141425092026x3ta631985.5389.84681.142449
14/08/2026 50.000,00 6226ORCOQ219XVEJ.LOC HO TRO MS2026.217 NGUYENVANTHAO.20260814.142258.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
14/08/2026 1.000.000,00 6226IBT1kCX3QZLY.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226880021110.20260814.141420.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
14/08/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970422081413592120269RY1962256.5390.43235.135856
14/08/2026 20.000,00 6226IBT1kCXF3MJL.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26226207000402.20260814.135820.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
14/08/2026 10.000,00 6226IBT1kCXFFRA5.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226437744144.20260814.135706.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
14/08/2026 50.000,00 6226MCOBQ219VR4C.Ung ho ms2026.216 nguyen thi hoe.20260814.135656.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
14/08/2026 500.000,00 MBVCB.15576129644.Bibun ung ho Ms 2026.217 ( Gia dinh ong Nguyen Van Thao) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 6226SGTTH28UE2WJ.IBFT Ung ho MS 2026.217 - gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.135503.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
14/08/2026 20.000,00 MBVCB.15576084702.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 50.000,00 6226MCOBQ219KFF7.Ung ho ms2026.217 nguyen van thao.20260814.135112.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
14/08/2026 1.000.000,00 TRAN KHANH THAO UNG HO MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN#SP#020097048808141347082026tevo519869.5388.80450.134708
14/08/2026 500.000,00 MBVCB.15575990905.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-217.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 5.000,00 6226VNIB02ZF22G7.ung ho MS 2026.217 ( gia dinh ong Nguyen Van Thao ).20260814.134403.812281212.GIANG MY LINH.970441
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15575879378.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.217 (nguyen van thao).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142180181854.20260814.142180181854-0917084975_Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
14/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142180059639.20260814.142180059639-0917084975_Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
14/08/2026 300.000,00 6226IBT1kCXFESLV.Uho ma so 2026.217 gia dinh ong nguyen van thao FT26226000465716.20260814.133154.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
14/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142180070083.20260814.142180070083-0917084975_Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
14/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142179920562.20260814.142179920562-0917084975_Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
14/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao)#SP#020097041508141329272026ot2h270104.5387.94209.132902
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1kCXFKU9R.Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226437637972.20260814.132839.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
14/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142179673397.20260814.142179673397-0917084975_Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1kCXFKJ1T.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226243059104.20260814.132724.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
14/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142179553454.20260814.142179553454-0917084975_Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
14/08/2026 300.000,00 6226IBT1kCXF7TYI.MS 2026. 217 FT26226369683855.20260814.132632.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
14/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097042208141326082026DSTQ802796.5387.77160.132609
14/08/2026 100.000,00 6226IBT1kCXF7B8Q.Ung ho NCHCCCL DAO 0888125272 FT26226359185425.20260814.132517.19038034613018.VND-TGTT-TRAN THI DONG DAO.970407
14/08/2026 30.000,00 MBVCB.15575729581.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 6226IBT1kCXFG7LS.Ung ho MS2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26226770557033.20260814.132156.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
14/08/2026 200.000,00 6226TPBVI2CJRHUB.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.132130.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
14/08/2026 50.000,00 MBVCB.15575703168.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970488081413201820262tgd450768.5388.48332.132018
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15575709349.ung ho MS 2026.217 ong Nguyen Van Thao.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15575691915.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15575689148.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15575680475.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 30.000,00 MBVCB.15575642496.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 300.000,00 6226IBT1kCXF4W9P.Ung ho MS 2026.217 gd ong Nguyen Van Thao FT26226147015165.20260814.131151.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
14/08/2026 50.000,00 6226IBT1kCXFBMBM.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226923860000.20260814.130903.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
14/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970488081413052220266xfg413220.5389.73609.130523
14/08/2026 50.000,00 6226IBT1aWR7TQ81.UNG HO MS 2026215 BE NGUYEN DUC DUY.20260814.124451.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
14/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao-140826-12:29:22 yvLi453511#SP#020097041608141229222026yvLi453511.5189.79460.122857
14/08/2026 50.000,00 6226TPBVI2CJJW9G.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260814.121423.00680327001.TRAN THI THO.970423
14/08/2026 50.000,00 6226IBT1kCXTX1N8.ung ho MS 2026.208 FT26226786560705.20260814.120159.19033215538024.VND-TGTT-CHU THI BICH.970407
14/08/2026 10.000,00 6226IBT1kCXT3VEQ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26226146490231.20260814.115931.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1iJLL12L1.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260814.115513.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
14/08/2026 200.000,00 DANG THI THANH TUYEN UH MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808141150182026fyrn178328.5389.37236.114953
14/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao-140826-11:23:09 4YWy703244#SP#0200970416081411230920264YWy703244.5388.48966.112244
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15573926779.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0021001690270 HOANG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15573862531.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970488081411130220266l4d026083.5189.80910.111302
14/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808141112342026sn1v024199.5389.77488.111234
14/08/2026 100.000,00 6226SHBAP2Q2GAJM.Ung ho chau Nguyen Thi Hoe.20260814.111150.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15573823154.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0591000221292 PHAM VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1iJLHT4FD.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 217 NGUYEN VAN THAO.20260814.105701.247529918.LE THI HOA.970432
14/08/2026 2.000,00 6226IBT1fJSQ7D57.Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).20260814.104856.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
14/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe-140826-10:40:53 qknK069488#SP#020097041608141040532026qknK069488.5189.73667.104054
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15573329352.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1015650036 NGUYEN NANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 30.000,00 MBVCB.15573208010.Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 15.000,00 6226IBT1iJLH65UL.nam phong va xuan thang tu thien.20260814.102802.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
14/08/2026 1.200.000,00 6226IBT1iJLH69YB.Ung ho MS 2026 - 209 - 210 - 211.20260814.102553.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
14/08/2026 1.200.000,00 6226IBT1iJLH6WLX.Ung ho MS 2026 - 206 - 207 - 208.20260814.102454.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
14/08/2026 1.200.000,00 6226IBT1iJLHEXVU.Ung ho MS 2026 - 203 - 204 - 205.20260814.102358.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
14/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970488081410191820261hgx821428.5388.44379.101918
14/08/2026 500.000,00 MBVCB.15572797829.ung ho ms 2026.217 (gia dinh Nguyen Van Thao).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1kCXL7EW9.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226055104580.20260814.095611.19020992706017.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUAN.970407
14/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097042208140946032026GBAA545970.5387.53483.094538
14/08/2026 70.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097042208140937082026ZKTF588054.5388.6505.093708
14/08/2026 33.000,00 MBVCB.15572366956.NGUY PHAN KHANH LINH chuyen tien ung ho ms 2026.215.CT tu 1058382853 NGUY PHAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#0200970405081409273520266Y1L005732.5390.57694.092735
14/08/2026 100.000,00 6226IBT1fJSQPFPT.Ung ho MS 2026.216.20260814.092552.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406
14/08/2026 50.000,00 6226MCOBQ219BPF7.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260814.092517.03101010965538.HOANG VIET.970426
14/08/2026 100.000,00 6226MCOBQ219BPVR.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.092447.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
14/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2016.217.- gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970405081409150420263730053976.5189.99335.091504
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15571998047.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0861000047611 NGUYEN THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097042208140856332026JEKD526952.5389.15157.085609
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1kCXHF5IQ.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226039807960.20260814.083716.19029915676013.VND-TGTT-NGUYEN HONG NHUNG.970407
14/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#02009704880814083422202688il455328.5388.22976.083422
14/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808140832422026pzgj449909.5389.16929.083242
14/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097048808140828062026gmgu435025.5388.21.082806
14/08/2026 100.000,00 6226IBT1iJLHSFCG.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.082209.0984041991.DAO DUC VINH.970432
14/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808140820002026fcgd409099.5387.68364.082000
14/08/2026 300.000,00 MBVCB.15571384323.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 10.000,00 MBVCB.15571290504.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 6226IBT1aWR79RW7.ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260814.080820.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
14/08/2026 500.000,00 MBVCB.15571285899.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 6226IBT1aWR79F6C.ung ho MS 2026.217 gia dinh ong nguyen van thao.20260814.080717.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
14/08/2026 100.000,00 6226IBT1kCXH5T2J.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26226712795831.20260814.075630.19033126679013.VND-TGTT-VU NGOC ANH.970407
14/08/2026 300.000,00 MBVCB.15571124817.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.215.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 300.000,00 MBVCB.15571113872.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.214.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 6226SHBAP2Y5H57D.UH MS2026 126 em Nguyen thi hoe.20260814.074754.1012350323.TRAN VAN BINH.970443
14/08/2026 300.000,00 MBVCB.15570984505.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.217 (gia dinh Nguyen Van Thao).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#02009704220814073758202697L2698714.5390.18892.073734
14/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808140725262026r812235053.5389.77148.072501
14/08/2026 28.000,00 6226IBT1aWR7CDWG.Ung ho MS 2026 214 chi Le Thi Hoai.20260814.072352.0918708999.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
14/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15570567903.Ung ho MS 2026.217 - Gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 1937660383 NGUYEN VAN DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 50.000,00 6226IBT1kCXHWDRV.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26226826091312.20260814.065237.3377820320.TRAN THI NGUYET.970407
14/08/2026 50.000,00 Chuyen tien ng ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097048808140651002026dl4b134594.5389.74365.065100
14/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097048808140648592026v2qp129493.5189.69090.064859
14/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808140647512026nef7126762.5390.65479.064751
14/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808140646422026rkwz123927.5389.61959.064642
14/08/2026 100.000,00 6226IBT1kCXZNT3Q.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226535650640.20260814.064432.19030120064018.VND-TGTT-LE THUY HANG.970407
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15570263344.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15570253699.Chuyen tien ung ho ms 2026 217 ong Nguyen Van Thao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/08/2026 100.000,00 MBVCB.15570205938.Chuyen tien ung ho ms 2026 216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/08/2026 100.000,00 6226IBT1kCXZRDU6.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226867000817.20260814.063419.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
14/08/2026 300.000,00 MBVCB.15569944763.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 50.000,00 MBVCB.15569937093.ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 6226IBT1fJSQ1U5Z.Ung ho MS 2026.214.20260814.052842.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15569871644.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 5.000,00 MBVCB.15569871220.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026216.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15569878362.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 5.000,00 MBVCB.15569869936.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026215.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/08/2026 5.000,00 MBVCB.15569869228.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026214.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/08/2026 5.000,00 MBVCB.15569868212.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026213.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15569867079.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15569853384.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15569851188.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 200.000,00 MBVCB.15569849907.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 5.000,00 MBVCB.15569858293.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026212.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/08/2026 100.000,00 6226IBT1kCXZ62F5.Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26226302401180.20260814.031506.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
14/08/2026 1.000.000,00 6226IBT1iJLZL65L.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260814.030028.28781008.NGUYEN MAI HUONG.970432
14/08/2026 50.807,00 6226IBT1kCXZE4VM.UNG HO NCHCCCL FT26226003999201.20260814.024825.2399999904.TRUONG MY HOA.970407
14/08/2026 500.000,00 6226IBT1iJLZH2SJ.Ung ho MS 2026 214 chi Le Thi Hoai.20260814.013235.6157777.NGUYEN VIET TUAN.970432
14/08/2026 20.000,00 MBVCB.15569515232.ung ho MS 2026.207.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 20.000,00 MBVCB.15569510327.ung ho MS 2026.208.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 20.000,00 MBVCB.15569509145.ung ho MS 2026.209.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 10.000,00 6226TPBVI2CF3WNW.UHMS 2026.216 Mong GD be Nguyen Thi Hoe an lanh thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260814.002100.00005384949.VU HOANG LINH.970423
14/08/2026 20.000,00 MBVCB.15569507441.ung ho MS 2026.210.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 20.000,00 MBVCB.15569502372.ung ho MS 2026.211.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 20.000,00 MBVCB.15569505045.ung ho MS 2026.212.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 20.000,00 MBVCB.15569503829.ung ho MS 2026.214.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 100.000,00 6226IBT1kCXZ5TUN.Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26226904955369.20260814.001822.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
14/08/2026 20.000,00 MBVCB.15569499788.ung ho MS 2026.213.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 50.000,00 6226IBT1kCXZ5E3K.Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy FT26226294566469.20260814.001639.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
14/08/2026 20.000,00 MBVCB.15569497540.ung ho MS 2026.215.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 50.000,00 6226IBT1kCXZ5GNS.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26226904943948.20260814.001536.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
14/08/2026 20.000,00 MBVCB.15569487488.ung ho MS 2026.216.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/08/2026 50.000,00 6226IBT1kCXZYNAH.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26226695722515.20260814.000803.19034918962010.VND-TGTT-MAI DIEU LINH.970407
14/08/2026 100.000,00 6225IBT1iJLZKNBB.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260813.235648.144391101.MAC THI LOAN.970432
14/08/2026 1.000.000,00 6225IBT1kCXZPFBG.MS 2026.215 Nguyen Duc Duy FT26226212570337.20260813.235536.19820226319016.VND--DUONG THI BAO VAN.970407
14/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCXZPGUI.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226379045567.20260813.235240.15232730868888.PHAM THI THUAN ANH.970407
14/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCXZPALR.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26226212558290.20260813.235229.11820082086012.VND-TGTT-NGUYEN DANG MAI LINH.970407
14/08/2026 200.000,00 6225IBT1kCXZP5N9.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226034570471.20260813.235132.11820082086012.VND-TGTT-NGUYEN DANG MAI LINH.970407
14/08/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142107706094.20260813.142107706094-0343882448_ Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
14/08/2026 300.000,00 6225IBT1kCXZUE28.Ung ho NCHCCCL 0942770486 FT26226361703131.20260813.234253.19034357330011.VND-TGTT-TUONG DIEU ANH.970407
14/08/2026 200.000,00 6225TPBVI2CF9VJM.UNG HO MS.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260813.233333.02757809301.NGUYEN THI NGOC TRAM.970423
14/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#0200970422081323331520263EDC644022.5388.60936.233316
14/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208132318262026FKMF224900.5389.38860.231806
14/08/2026 500.000,00 6225IBT1kCXZMTDV.Ong Nguyen Thien Quy 288 Ton duc thang dong da ung ho cac hoan canh kho khan FT26226805574020.20260813.231724.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
14/08/2026 300.000,00 6225IBT1kCXZM7T4.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226069410812.20260813.231555.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
14/08/2026 50.000,00 6225IBT1kCXZM5D4.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26226405098019.20260813.231438.19031753505680.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
14/08/2026 100.000,00 6225TPBVI2CF9LIB.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260813.230915.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423
14/08/2026 1.000.000,00 6225IBT1bJMER3TT.Donation or charity Ung ho MS 2026.186, 2026.214, 2026.215, 2026.216, 2026.213.20260813.230859.091137398001.NGO XUAN PHONG.458761
14/08/2026 100.000,00 6225IBT1kCXZV2BB.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226030383204.20260813.230445.19036610830019.VND-TGTT-PHAM CAM TU.970407
14/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai#SP#020097042208132259102026JSUD269471.5389.5550.225911
15/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508152222282026WOX7007318.5390.27775.222228
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15600992538.MS2026 164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15600987647.MS2026 192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15600983838.MS2026 197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15600969818.MS2026 215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15600974783.ung ho MS.2026.218 (Be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0071001794883 PHAM TRONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081522170720264e3w571783.5388.12342.221641
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15600962978.MS2026 214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15600957338.MS2026 213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15600947329.MS2026 212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15600938500.MS2026 211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15600927485.MS2026 210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15600918102.MS2026 209 bac si Ngo Van Ch.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 6227ORCOQ21DZGP5.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.220336.0779140226.Nguyen Thi Khanh Tram.970448
15/08/2026 100.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho gia dinh ong Nguyen Van Thao ms 2026.217#SP#020097042208152150012026EM5D650197.5387.14436.215002
15/08/2026 10.000,00 MBVCB.15600486610.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 15.000,00 MBVCB.15600460864.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.218(be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1iJTQCXRT.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.213437.162452169.NGUYEN NGOC HUY.970432
15/08/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.218 (be gia Han va Gia Vinh)#SP#020097041508152119002026mJt7982453.5388.79034.211900
15/08/2026 2.600.000,00 6227IBT1bJM6AJZK.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho hai be Gia Han va Gia Vinh MS 2026 - 218.20260815.211821.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
15/08/2026 50.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808152118122026313y396386.5189.74150.211746
15/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026. 211 em lo thi nhan#SP#0200970488081521114420264321372656.5390.40727.211118
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1kCRIYJH3.Ung ho NCHCCCL TU ANH FT26229701006269.20260815.211050.19036384113015.VND-TGTT-VU HOANG TU ANH.970407
15/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Gia Han va Gia Vinh ms 2026.218#SP#020097042208152051042026VCY7544918.5387.27997.205038
15/08/2026 50.000,00 MBVCB.15599656866.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1051129624 TRAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142389554119.20260815.142389554119-0938122191_Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
15/08/2026 100.000,00 Chuyen tien ung ho MS2026.214#SP#0200970488081520401920261hyq252735.5389.67104.204019
15/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142389472898.20260815.142389472898-0938122191_Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15/08/2026 5.000.000,00 6227TPBVI2CZPR2E.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Nguyen Van Tu ms2026.218.20260815.202601.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
15/08/2026 5.000.000,00 6227TPBVI2CZPTL5.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Nguyen Van Thao ms2026.217.20260815.202516.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
15/08/2026 5.000.000,00 6227TPBVI2CZPFG8.CSPM, CSTV dong vien cho chau Nguyen Thi Hoe ms2026.216.20260815.202423.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
15/08/2026 5.000.000,00 6227TPBVI2CZPCYY.CSPM, CSTV dong vien cho chau Nguyen Duc Duy ms2026.215.20260815.202314.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
15/08/2026 5.000.000,00 6227TPBVI2CZP1JR.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Le Thi Hoai ms2026.214.20260815.202229.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
15/08/2026 5.000.000,00 6227TPBVI2CZPAAU.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Ngu Van Manh ms2026.213.20260815.202129.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
15/08/2026 5.000.000,00 6227TPBVI2CZPLUA.CSPM, CSTV dong vien cho chau Luu Quynh Anh ms2026.212.20260815.202041.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
15/08/2026 5.000.000,00 6227TPBVI2CZP2AB.CSPM, CSTV dong vien cho chau Lo Thi Nhan ms2026.211.20260815.201937.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
15/08/2026 5.000.000,00 6227TPBVI2CZ77LZ.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Nguyen Van Luom ms2026.210.20260815.201815.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
15/08/2026 5.000.000,00 6227TPBVI2CZ7NJ9.CSPM, CSTV dong vien cho bac si Ngo Van Chien ms2026.209.20260815.201727.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
15/08/2026 5.000.000,00 6227TPBVI2CZ7K2W.CSPM, CSTV dong vien cho chau Ho Thanh Phong ms2026.208.20260815.201311.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
15/08/2026 5.000.000,00 6227TPBVI2CZ7BHI.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh chau Hoang Thanh Tung ms2026.207.20260815.200632.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
15/08/2026 5.000.000,00 6227TPBVI2CZ7Q5Q.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Pham Thi Quynh ms2026.206.20260815.200541.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
15/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15598831763.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 300.000,00 6227IBT1kCRMGCT9.Ung ho MS 2026.218 Gia Han Gia Vinh FT26227906717113.20260815.195444.19031798617013.VND-TGTT-BUI THI NHUNG.970407
15/08/2026 10.000,00 6227IBT1aWRZIVK3.VU DUC TU. Ung ho MS 2026214 (Chi Le Thi Hoai).20260815.193610.0339306897.VU DUC TU.970437
15/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097040508151935562026QBAB029775.5388.56929.193530
15/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040508151935042026RCZE025154.5189.52187.193438
15/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040508151934102026MQMS020494.5389.45529.193411
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15598324574.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 500.000,00 MBVCB.15598084364.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.218#SP#020097040508151909552026J4J3086568.5389.82282.190929
15/08/2026 500.000,00 6227IBT1fJSCQ8CC.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.190339.919170488.LE CAM DIEU.970406
15/08/2026 10.000,00 MBVCB.15596890675.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 300.000,00 MBVCB.15596751768.uh ms 2026218GiaVinh, Gia Han.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1iJLN91BU.Ung ho MS 2026 215 be Nguyen Duc Duy.20260815.181358.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1aWRZJ31F.ung ho MS 2026 217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260815.180949.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1aWRZJ4RG.ung ho MS 2026 218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.180630.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
15/08/2026 500.000,00 MBVCB.15596353699.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 1044101652 PHAM THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 500.000,00 MBVCB.15596248694.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1044101652 PHAM THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 50.000,00 6227MCOBQ21HNIBW.Ung ho ms2026.218 gia hangia vinh.20260815.174317.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
15/08/2026 150.000,00 6227IBT1kCRDTGLY.MS 2026.218 FT26227656575203.20260815.174015.260905040111.TA QUOC VIET.970407
15/08/2026 100.000,00 6227MSCBD29SLN44.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.171852.803006868.TRAN PHUOC THAO.970422
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1iJLRHET1.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.170150.0966877968.NGUYEN MY TAI.970432
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1aWR6F4Z2.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.165947.008704070014970.PHAM THI THU VANG.970437
15/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808151640052026k9rx067379.5388.83894.164005
15/08/2026 50.000,00 MBVCB.15594467714.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 50.000,00 6227ASCB02ZR3FXY.UNG HO MS 2026 218 BE GIA HAN VA BE GIA VINH-150826-16:23:04 6227ASCB02ZR3FXY.20260815.162305.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
15/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081516220120262crx989574.5189.67833.162201
15/08/2026 200.000,00 Chuyen tien giup MS2026.218 be gia han va gia vinh#SP#020097048808151620362026bs26983859.5189.59243.162010
15/08/2026 20.000,00 MBVCB.15594375498.TRAN VAN DONG chuyen tienung ho bes giaxhan va gia vinh.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 IBVCB.15594325123. Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0181003385667 NGUYEN HUU DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 500.000,00 MBVCB.15594273583.ung ho ms 2026.218 (Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0071000763555 VU VIET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142347280375.20260815.142347280375-0988139901_Ung ho Ms 2026218 be gia han va gia vinh
15/08/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.218 be gia han va gia vinh#SP#020097041508151605312026iYY0343236.5389.65550.160531
15/08/2026 200.000,00 6227MSCBD29XWH6G.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.154907.4090119760000.NGUYEN TRONG TRUONG.970422
15/08/2026 5.000,00 6227VNIB02ZRG4MG.ung ho MS 2026.218 ( be Gia Han va Gia Vinh ).20260815.154145.812281212.GIANG MY LINH.970441
15/08/2026 200.000,00 2026.27 Nguyen Van Thao#SP#020097041508151529302026efpx206613.5389.58723.152930
15/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097040508151526012026GRFD033224.5388.39324.152601
15/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970405081515252920268TJP031208.5389.37089.152529
15/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097040508151524342026UAVO027759.5390.32018.152408
15/08/2026 200.000,00 6227VNIB02ZRUL5L.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.151554.001016879.NGUYEN THI BAO SUONG.970441
15/08/2026 30.000,00 6227MSCBD29XJXHX.LE THI TU OANH ung ho NCHCCCL DT 0985074609.20260815.151335.7200117111002.LE THI TU OANH.970422
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1aWR6GGDS.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260815.151244.0985677731.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
15/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#0200970405081515031820268ZTL041848.5189.18304.150252
15/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.218 be Gia han va Gia vinh#SP#0200970488081515020020265avd706380.5189.11130.150200
15/08/2026 30.000,00 6227IBT1kCR9FZSE.NGUYEN THI MAI chuyen ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227310338526.20260815.144246.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15593001873.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0301000319683 TRAN HA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970422081514405220267RSA298977.5388.2084.144053
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1kCR9LYH6.ung ho MS2026.218 giaVinh Gia Han FT26227602475107.20260815.143455.19023446703014.VND-TGTT-NGO THI TAM.970407
15/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081514292520262g3r605665.5390.43756.142925
15/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508151424352026L7O3091499.5189.20149.142436
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15592702281.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0441000722810 HOANG VAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 300.000,00 MBVCB.15592700238.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151416032026NRIE647350.5389.78480.141604
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15592692201.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung Ho MS 2026 .218 (Be Gia Han va Be Gia Vinh) .CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 6227SGTTH28EGILG.IBFT Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.141534.060238868222.BUI LE THUY PHUONG.970403
15/08/2026 300.000,00 MBVCB.15592672460.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 10.000,00 MBVCB.15592501531.Chuyen tien ung ho.CT tu 0401000141450 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 218#SP#020097042208151353392026AETU161517.5387.75602.135319
15/08/2026 500.000,00 6227IBT1iJLRQDAW.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.135320.7167167.LE THI PHUONG ANH.970432
15/08/2026 500.000,00 Ung ho Ms 2026.218 gia han va gia vinh#SP#020097042208151350062026HJF9245694.5189.59296.135006
15/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15592353169.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0071000600736 VO HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15592300067.Ung ho MS 2026.218.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508151342342026QK6H054384.5189.25754.134234
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15592246635.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1028819136 PHAM THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 50.000,00 6227VNIB02ZRQ3LV.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.133400.216895555.TRAN LINH CHI.970441
15/08/2026 200.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970422081513335720262PDT569401.5389.86903.133358
15/08/2026 1.000.000,00 6227IBT1kCR9VXXT.Ung ho MS 2026.215 FT26227732052380.20260815.133108.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
15/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970415081513215120263lPO723351.5390.33199.132151
15/08/2026 300.000,00 MBVCB.15592055647.UNG HO MS 2026.218 (BE GIA HAN VA GIA VINH.CT tu 0111000053179 NONG TUONG MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 300.000,00 6227ASCB02ZRLI65.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.218 GIAHAN GVINH-150826-13:20:18 6227ASCB02ZRLI65.20260815.132018.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
15/08/2026 500.000,00 6227IBT1iJLX3SPH.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.131851.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15591973795.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.214 ( chi Le Thi Hoai ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142328387603.20260815.142328387603-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026218
15/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808151314312026w4zp404739.5389.98611.131431
15/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808151311562026lp2a397940.5389.85729.131156
15/08/2026 20.000,00 MBVCB.15591869749.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han, Gia Vinh - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh)#SP#0200970415081513032920267Yet673539.5387.46245.130329
15/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151300232026BORX788990.5390.31446.130023
15/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970415081512563520263bQt654058.5390.12796.125609
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1kCR2REZL.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227598883062.20260815.125205.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
15/08/2026 800.000,00 MBVCB.15591674415.TRAN QUANG NAM gia laibchuyen tien ung ho MS 2026.218( be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151247062026N0SN889200.5387.66026.124707
15/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097041508151236392026EF2d593903.5387.11808.123639
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15591475540.ung ho Ma so 2026.218 be gia han va gia vinh.CT tu 0451001510830 NINH THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 500.000,00 MBVCB.15591463415.ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15591449314.TRAN THI LIEP chuyen tien ung ho Ms 2026.218(Gia Han ,Gia Vinh).CT tu 0601000386063 TRAN THI LIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15591444536.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 300.000,00 MBVCB.15591419300.Ung ho MS 2026.218 be gia han gia vinh.CT tu 1024586152 NGUYEN THANH VINH THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15591348537.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.218 ( be Gia Han, Gia Vinh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 300.000,00 6227IBT1iJLXE5TP.Ms 2026-218 uh be Gia Han va Gia Vinh.20260815.122639.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
15/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15591315319.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.217 ( gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 6227WBVNP2QYPP9R.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.122458.717788.PHAM THI PHUONG.970412
15/08/2026 10.000,00 6227IBT1kCR2EKVM.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227040546977.20260815.122359.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
15/08/2026 30.000,00 2026.218 ( be Gia Han va Gia Vinh )#SP#020097041508151222432026Ry7i546327.5189.33096.122243
15/08/2026 500.000,00 6227IBT1aWR6DNNJ.Ung ho MS2026 218 be Gia Han Gia Vinh.20260815.121722.00200000239262.LE THANH THUY.970440
15/08/2026 300.000,00 MBVCB.15591174095.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0021000757939 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808151211292026gsy5209661.5189.64582.121129
15/08/2026 200.000,00 DO VAN LOI Chuyen tien ung ho be Gia Han va Gia Vinh con anh Tu#SP#020097048808151211232026dke2209276.5387.65582.121123
15/08/2026 50.000,00 6227IBT1kCR25F5L.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227673622040.20260815.120507.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15590909549.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9969940110 TRAN VU MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 1.000.000,00 6227MSCBD29VZP9R.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.115448.0983211462.NGO VAN LIEU.970422
15/08/2026 1.000.000,00 6227IBT1kCR2IXZ6.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227360260429.20260815.115158.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
15/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#02009704220815114921202662MB185771.5389.25049.114921
15/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081511485220267u97119868.5388.19875.114852
15/08/2026 500.000,00 MBVCB.15590658008.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS. 2026.218( be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15590618263.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15590553651.CHU THI THU ung ho ms 2026.218 (Be Gia Han , Gia Vinh).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15590529291.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 50.000,00 MS 2026.218#SP#020097042208151134062026ED1S329034.5388.25756.113407
15/08/2026 90.000,00 MBVCB.15590388749.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1kCR214G6.ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26227777572923.20260815.112959.8279889988.NGUYEN THI HA.970407
15/08/2026 10.000,00 6227IBT1iJLXUTDR.ZP262270279325 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.112308.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
15/08/2026 50.000,00 MBVCB.15590248367.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 50.000,00 MBVCB.15590210901.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 10.000,00 LUONG THI HUYEN TRANG chuyen tien#SP#0200970422081511184220261YWC377953.5389.26808.111822
15/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097041508151114492026OCiF270179.5189.3085.111449
15/08/2026 300.000,00 6227ASCB02ZZUH78.UNG HO MS 2026 - 218 GIA HAN , GIA VINH-150826-11:13:38 6227ASCB02ZZUH78.20260815.111339.121212988.DUONG CHIEU LAN.970416
15/08/2026 50.000,00 MBVCB.15590072650.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0061001107527 LE NGOC BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808151111272026r0t3963932.5389.83106.111127
15/08/2026 150.000,00 MBVCB.15590051948.MS 2026-218 (be Gia Han va Gia Vinh) .CT tu 0601000543859 DO THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 6227TPBVI2CTPNSU.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.110520.04317431601.VO CONG HAI TRIEU.970423
15/08/2026 100.000,00 O5CH7K88GN9A-Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151101532026EJ3W370088.5389.24106.110154
15/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508151100002026J3LS097814.5189.12400.110000
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1kCRCZWFI.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227823678485.20260815.105705.19032773301018.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG ANH.970407
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1iJLXVM17.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 218 GIA HAN va GIA HUY.20260815.105340.247529918.LE THI HOA.970432
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1kCRCEJ1R.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227768974530.20260815.105148.19030415116664.VND-TGTT-NGUYEN THI HANH LINH.970407
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15589737862.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0721000564353 LAI DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 500.000,00 6227IBT1kCRC7ZC1.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227360019340.20260815.104817.19029061171011.VND-TGTT-PHAN VAN DIEN.970407
15/08/2026 500.000,00 MBVCB.15589708098.ung ho ms2026.218.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 400.000,00 MBVCB.15589704781.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 50.000,00 6227IBT1kCRC719Y.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227965891392.20260815.104633.19033567940027.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUNG.970407
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15589572177.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0331000451886 NGUYEN TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 6227ORCOQ21HAFHA.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.103314.0004100036406002.PHAM NGOC TRAM ANH.970448
15/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151032262026FY3I527404.5189.47438.103201
15/08/2026 50.000,00 MBVCB.15589451472.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0451000466014 HOANG THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508151030332026MA8G036069.5390.35776.103007
15/08/2026 100.000,00 6227TPBVI2CT6TD3.Ung ho MS 2026.218 Gia Han Gia Vinh.20260815.102633.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
15/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.218#SP#020097042208151025422026RNUL445978.5390.7412.102543
15/08/2026 500.000,00 6227IBT1kCRCIUEJ.UH MS 2026.218 Gia Han Gia Vinh FT26227598312930.20260815.102046.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1iJLXCS1J.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.102017.241012212.VU KIEU TRANG.970432
15/08/2026 200.000,00 6227ASCB02ZZCG9Q.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-10:18:57 6227ASCB02ZZCG9Q.20260815.101857.41566327.NGO SI LUAN.970416
15/08/2026 600.000,00 MBVCB.15589270682.Ung ho ms 2026.218.CT tu 0071001066636 NGUYEN THI MY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151016362026C01D878066.5189.55332.101636
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1kCRCVU2F.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227112030755.20260815.101530.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1kCRCVIRA.Ung ho MS 2026.218 FT26227730947769.20260815.101524.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1kCRCDR46.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227687181390.20260815.101421.19035044289015.VND-TGTT-DANG THI LINH.970407
15/08/2026 200.000,00 6227MSCBD29K3VYF.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260815.101056.0819993342.NGUYEN THU THUY.970422
15/08/2026 150.000,00 MBVCB.15589132942.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081510075220269oq0702118.5389.6306.100752
15/08/2026 200.000,00 Ung ho Ms 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081510073920268oar701220.5388.4623.100740
15/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho - MS-2026.218-be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508151005392026KZ1Z096157.5390.93186.100539
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1kCRC224H.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227244624958.20260815.100451.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
15/08/2026 50.000,00 MBVCB.15589042976.ung ho MS 2026.201(em Mua A Son).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 6227ASCB02ZZCQZA.UH MS 2026.218 BE GIA HAN GIA VINH-150826-10:03:54 6227ASCB02ZZCQZA.20260815.100354.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
15/08/2026 400.000,00 6227ASCB02ZZCQN5.UNG HO MS 2026.218 BE GIA HAN VA GIA VINH-150826-10:03:13 6227ASCB02ZZCQN5.20260815.100313.217718399.PHAM ANH THU.970416
15/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208151003102026EP4F891122.5189.79430.100311
15/08/2026 50.000,00 MBVCB.15589026517.ung ho MS 2026.193(anh Hoang Van Khanh).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15589019908.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 500.000,00 MBVCB.15589009624.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0061001008846 LE TAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097041508151001232026OKUt866725.5390.68710.100123
15/08/2026 50.000,00 MBVCB.15589005436.ung ho MS 2026.188(em Mai Xuan Hieu).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 25.000,00 6227IBT1iJLXW2FW.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.100038.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
15/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508151000312026hX06863190.5389.64126.100031
15/08/2026 50.000,00 MBVCB.15588997726.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 20.000,00 MBVCB.15588994052.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0351000970211 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 50.000,00 6227IBT1kCRC1DCP.Giup ma so 2026.218 FT26227256637834.20260815.095943.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
15/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508150959432026Ps88858924.5387.59553.095943
15/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097041508150957522026Xv7U852104.5189.49556.095752
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15588939551.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0011004004538 NGUYEN NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097041508150952302026MFeB831295.5389.21558.095230
15/08/2026 60.000,00 6227IBT1kCRCQU8Q.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227223028609.20260815.095156.19035515943012.VND-TGTT-LE THI HONG HANH.970407
15/08/2026 200.000,00 MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh)#SP#0200970415081509511620260xTt824982.5189.15254.095050
15/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081509500620268pbo629519.5388.9431.095006
15/08/2026 50.000,00 6227IBT1kCR1RRB4.LE DUC MAI PHUONG ung ho Ms 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227149244348.20260815.094759.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407
15/08/2026 50.000,00 MBVCB.15588801559.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9389870066 TRUONG KHANH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 6227TPBVI2CTDNHN.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.094648.02765986001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
15/08/2026 400.000,00 6227SBITF2Y86YED.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.094151.700770406004234.NGUYEN THI HUE.970400
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1iJL3RVLX.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.094046.0793376572.NGUYEN HUU NGOC.970432
15/08/2026 200.000,00 6227SGTTH28EYS3X.IBFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.094044.050112743283.VUONG GIA TUAN.970403
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1kCR139XR.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227544064048.20260815.094022.19030567245011.VND-TGTT-DANG THANH XUAN.970407
15/08/2026 100.000,00 6227ASCB02ZZA75B.UNG HO MS 2020.218-150826-09:39:46 6227ASCB02ZZA75B.20260815.093946.255011249.TRUONG HONG YEN.970416
15/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150939432026KJBU667861.5390.55846.093944
15/08/2026 35.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142299615013.20260815.142299615013-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho ms2026216
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1iJL3XNPU.Ung ho MS 2026 218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.093838.121758377.TRUONG NGOC HANH.970432
15/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097041508150937272026DeVD773067.5389.45262.093701
15/08/2026 400.000,00 6227IBT1kCR1TGHC.Ung ho MS 2026.218 FT26227823775300.20260815.093601.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
15/08/2026 200.000,00 6227TPBVI2CTDCBV.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.093543.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
15/08/2026 1.000.000,00 6227IBT1fJSJHCGI.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.093507.9021471782390.LE HOANG KHANH NGAN.963388
15/08/2026 10.000,00 MBVCB.15588600866.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 300.000,00 MBVCB.15588593003.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808150932242026aegi559476.5189.20544.093224
15/08/2026 500.000,00 6227TPBVI2CTDLTQ.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.093219.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
15/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150932012026R94X737305.5388.19216.093201
15/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.217 Nguyen Van Thao#SP#020097040508150931472026X71C011582.5389.16772.093127
15/08/2026 300.000,00 MBVCB.15588568142.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0021001451106 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1kCR1LQ62.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227867667926.20260815.093135.19037055004015.VND-TKTT-PHAM THI KIM TUYEN.970407
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1kCR1HNHN.Ung ho MS 2026. 218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227296430693.20260815.093130.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15588563061.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0511000453494 LE TRAN QUANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 50.000,00 6227ASCB02ZZLHFN.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-09:30:29 6227ASCB02ZZLHFN.20260815.093029.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
15/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150930292026QKRR293800.5388.12137.093029
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15588521805.PHUONG THUY ung ho MS 2026.218 be Gia Han v Gia Vinh.CT tu 0441003969796 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1kCR1Z613.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227210534007.20260815.092754.19033898956683.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1kCR1ZGWU.Ung ho MS 2026.218 ung ho be gia han gia vinh FT26227095609810.20260815.092734.2410962022.LAM TRUC UYEN.970407
15/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808150927072026bix6538883.5387.96097.092642
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15588505935.ung ho ms 2026.218 be Gia Han Gia Vinh.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 500.000,00 NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.218 be gia han va gia vinh#SP#0200970488081509253920269d4b533246.5387.87812.092539
15/08/2026 10.000,00 6227IBT1kCR167X5.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227078542305.20260815.092457.2012200090.VU THI NGOC ANH.970407
15/08/2026 100.000,00 6227SGTTH28ELX3K.IBFT Ung ho MS 2026.218 - be Gia Han va Gia Vinh.20260815.092437.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15588466815.ung ho MS 2026.2018 (be Gia Han & Gia Vinh).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 500.000,00 6227ASCB02ZZ27BE.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-09:24:31 6227ASCB02ZZ27BE.20260815.092432.88712599.TRAN DOAN THE MINH.970416
15/08/2026 500.000,00 6227IBT1kCR16IAZ.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227795694020.20260815.092406.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1kCR16IU4.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227975576989.20260815.092405.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15588449296.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1042970734 HOANG BAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.218 Be Gia Han Gia Vinh#SP#020097048808150922372026dndr521584.5389.74357.092237
15/08/2026 200.000,00 6227ASCB02ZZ2RU6.UNG HO 2026.218 BE GIA HAN VA GIA VINH-150826-09:21:16 6227ASCB02ZZ2RU6.20260815.092116.216864779.TRUONG LONG AN.970416
15/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970405081509205820260P48053210.5390.67252.092058
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15588409734.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0481000852234 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808150918502026k1b4507060.5387.58033.091850
15/08/2026 50.000,00 VU THI HONG HANH chuyen tien#SP#020097041508150918222026lnCC699685.5189.54917.091822
15/08/2026 50.000,00 6227IBT1kCR1K9J9.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227778412338.20260815.091759.19020464615018.VND-TGTT-DO HONG HANH.970407
15/08/2026 300.000,00 6227IBT1kCR1KJA1.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227165086801.20260815.091742.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
15/08/2026 200.000,00 6227ASCB02ZZLN9X.MS2026-218 BE GIA HAN GIA VINH PHU THO-150826-09:16:54 6227ASCB02ZZLN9X.20260815.091654.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
15/08/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.218#SP#0200970415081509165120262VLQ692827.5388.49380.091651
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15588333672.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9420703979 LE TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 300.000,00 MS 2026.218 Be Gia Han Gia Vinh#SP#020097042208150915142026V4VX458919.5389.41277.091514
15/08/2026 300.000,00 6227SGTTH28E2P4I.IBFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.091315.060163530670.NGUYEN KIM HIEN.970403
15/08/2026 30.000,00 MBVCB.15588272804.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1kCR1AZHN.ms2026.218 gia han gia vinh FT26227499891437.20260815.091106.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1kCR1AGC9.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26227707608800.20260815.091036.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
15/08/2026 400.000,00 6227SGTTH28E2SAV.IBFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh A DI DA PHAT.20260815.090713.060343965731.TRAN MINH QUAN.970403
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15588185623.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1fJSJEH86.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.090242.9021973098487.HUYNH THI YEN NHI.963388
15/08/2026 500.000,00 6227TPBVI2CT3ANN.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.085849.03635656901.LE THIEN MINH TU.970423
15/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142294092225.20260815.142294092225-0904466093_Ung ho MS 2026218 Gia Han va Gia Vinh
15/08/2026 10.000,00 6227VNIB02ZT51X2.Toi vua co chuyen tien 100k khong ghi noi dung giao dich. Toi muon chuyen cho MS 2026.2018 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.085555.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15588040155.ung ho MS 2026.218 chau Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0071001917517 HOANG THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 50.000,00 MBVCB.15588032057.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1908392827 NGUYEN LE QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1kCR1ULES.Ung ho MS 2026.218 FT26227165099079.20260815.085349.19033662299029.VND-TGTT-VO VAN SINH.970407
15/08/2026 100.000,00 6227VNIB02ZT5Y82.DO QUANG HUY chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148.20260815.085315.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
15/08/2026 500.000,00 MBVCB.15587993442.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0591000284903 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 200.000,00 6227SGTTH28W5HKM.IBFT ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.085224.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
15/08/2026 30.000,00 6227VNIB02ZTPS8D.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260815.084958.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
15/08/2026 500.000,00 6227IBT1kCR1IFGQ.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227075072001.20260815.084758.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
15/08/2026 194.000,00 MBVCB.15587883445.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1016287387 PHAM VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150842182026JWWT969628.5189.6901.084153
15/08/2026 200.000,00 6227IBT1kCR1VLFZ.NGUYEN THI MAN chuyentienunghogiavu FT26227608008271.20260815.084147.6605021958.NGUYEN THI MAN.970407
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1fJSJKSMF.NGUYEN THU HAU chuyen tien.20260815.084118.0201003143002.NGUYEN THU HAU.970438
15/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150840182026K7EE728863.5189.98667.084019
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15587788113.ung ho ms 2026.218.CT tu 0071000715931 BUI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 500.000,00 6227IBT1kCR1S1MQ.ung ho ms 2026 218 hai be GIA HAN,GIA VINH FT26227823139889.20260815.083325.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
15/08/2026 50.000,00 6227ASCB02ZTI2M1.UNG HO MS 2026.218-150826-08:28:15 6227ASCB02ZTI2M1.20260815.082815.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
15/08/2026 300.000,00 6227IBT1kCR1C94F.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227027405310.20260815.082420.19035754878011.VND-TGTT-NGUYEN SONG TOAN.970407
15/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097041508150821112026prpp494998.5390.27828.082046
15/08/2026 100.000,00 6227MCOBQ2136MVX.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.081856.04101011937566.LE VAN THUAN.970426
15/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970422081508184520268VKI497541.5389.18833.081845
15/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970405081508154920267P6O014541.5388.7894.081549
15/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150815242026MZ1X191949.5387.8090.081524
15/08/2026 368.000,00 6227ORCOQ213NDWU.JackMon UH Ms 2026.216 - Nguyen Thi Hoe.20260815.081219.0768888.TRAN NGOC QUOC KHANH.970448
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1kCR1QPXS.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227063756815.20260815.081214.1965669966.HO THI KIEN.970407
15/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808150809332026ifun256562.5388.87251.080933
15/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15587401727.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 1.000.000,00 6227ASCB02ZTDV3Y.UNG HO 2026.218 BE GIA HAN GIA LINH.-150826-08:08:44 6227ASCB02ZTDV3Y.20260815.080844.3011698.NGUYEN THI BACH TUYET.970416
15/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970405081508030320268RWP051367.5189.65398.080304
15/08/2026 500.000,00 6227IBT1kCRJXG5E.Ung ho MS 2026.218 - be Gia Han va Gia Vinh FT26227332372952.20260815.080238.9932650247.DUONG NGUYEN THUY LINH.970407
15/08/2026 1.000.000,00 6227VNIB02ZTDRM5.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.080234.005704060077049.HOANG THI NGUYET.970441
15/08/2026 100.000,00 6227VNIB02ZTDJ6L.Ung ho ma so 2026.218.20260815.080220.002982247.PHAM LE HOA.970441
15/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#02009704880815080009202629ry223867.5389.54767.080009
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15587271277.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.218 gia han va gia vinh#SP#0200970405081507574020261EE7025099.5389.46858.075740
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15587256598.TRAN DINH TRUNG chuyen tien 2026218.CT tu 1065241871 TRAN DINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097041508150755232026DzPj409566.5387.39670.075523
15/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508150755022026O38M012533.5388.39006.075436
15/08/2026 500.000,00 MBVCB.15587204638.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1026727979 NGUYEN VAN LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042208150742592026J9IR995133.5390.98734.074234
15/08/2026 10.000,00 6227IBT1aWRE714G.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,213 (Anh Ngu Van Manh).20260815.072810.0339306897.VU DUC TU.970437
15/08/2026 500.000,00 6227IBT1iJL3YG1H.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260815.072444.92991245.LUONG MINH TUAN.970432
15/08/2026 100.000,00 6227MSCBD29G5E6D.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.072129.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422
15/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.217 nguyen van thao#SP#020097040508150707462026FY7U000931.5387.91270.070746
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15586578800.Chuyen tien ung ho ms 2026 218 Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/08/2026 68.000,00 UH MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208150642362026UULK376827.5389.28063.064237
15/08/2026 200.000,00 MBVCB.15586286318.NGUYEN VAN THANH chuyen tien MS 2026217 ( gia dinh NGUYEN VAN THAO ) .CT tu 0271000014203 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 300.000,00 6227TPBVI2CTGQ49.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260815.061422.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
15/08/2026 100.000,00 6227IBT1kCRJWUNT.Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe FT26227722130773.20260815.015341.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU.970407
15/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097041508150043122026FmVq918825.5388.31463.004247
15/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097041508150042342026aEoZ919244.5390.32311.004234
15/08/2026 100.868,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405081423575020260736094466.5388.93951.235724
15/08/2026 50.000,00 6226TPBVI2CT4C8E.MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260814.233225.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
15/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041508142324462026cL5A865891.5390.55947.232446
15/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 217#SP#020097042208142313382026763J909480.5387.40112.231338
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15585231409.UNG HO MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15585226137.UNG HO MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 MBVCB.15585235947.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1023590964 NGUYEN LE PHUONG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 500.000,00 MBVCB.15585204129.UNG HO MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/08/2026 100.000,00 6226IBT1kCRWBFUA.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26227199582738.20260814.224354.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
15/08/2026 1.000.000,00 6226IBT1kCRWBF2H.HOANG TUYET NGA ung ho MS 2026.217, GD ong Nguyen Van Thao FT26227045855364.20260814.224352.19034447180017.VND-TGTT-HOANG TUYET NGA.970407
15/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097042208142243422026I8E5726360.5189.84773.224343
15/08/2026 100.000,00 6226IBT1kCRWB95H.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26227034234697.20260814.224017.19035558991010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH MAI.970407
16/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508162246262026IL8H012377.5390.83274.224626
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15616904188.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0531000277130 VU THI MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 50.000,00 6228YOLOP2Q18YJ7.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.222200.0352118728.DO THI KIM ANH .546034
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1kCRK9GA8.Ung ho ms 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229471231290.20260816.221632.19036138691018.VND-TGTT-BUI DUY MINH.970407
16/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808162213562026dnx9372855.5388.4333.221356
16/08/2026 100.000,00 6228ORCOQ21NMBTN.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260816.221156.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
16/08/2026 50.000,00 6228IBT1aWRTJ9DV.UNG HO MS 2026219 EM NGUYEN PHUONG LINH.20260816.221144.700018890973.VU KHANH LY.970424
16/08/2026 100.000,00 6228ORCOQ21NMA7S.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260816.221110.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15616702908.Ung ho MS 2026.219( em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0201000688569 DUONG THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 300.000,00 MBVCB.15616703457.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 3727378888 BUI LE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 6228ORCOQ21NMQK4.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260816.221012.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
16/08/2026 100.000,00 6228ORCOQ21NMQCA.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260816.220949.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
16/08/2026 100.000,00 6228ASCB02ZKA7LC.UNG HO MS 2026.219 EM NGUYEN PHUONG LINH-160826-22:09:34 6228ASCB02ZKA7LC.20260816.220934.26687617.DO THUY DUONG.970416
16/08/2026 100.000,00 6228ORCOQ21NMYME.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.220920.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
16/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#02009704880816220256202601h8346972.5387.68194.220230
16/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142547981882.20260816.142547981882-0961823488_Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
16/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142547873155.20260816.142547873155-0961823488_Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15616581031.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0011003657286 TRAN THI HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15616422207.ung ho ms2026.219.CT tu 9988635388 NGO MINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 10.000,00 MBVCB.15616400580.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.219 ( em Nguyen Phuong Linh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 1.000.000,00 6228SHBAP2Q11BW6.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.211956.1006545555.DINH THI THU HUONG.970443
16/08/2026 300.000,00 6228IBT1kCR766MD.Ung ho Ms 2016.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229907020405.20260816.211559.9949914559.PHAM THI MINH NGOC.970407
16/08/2026 200.000,00 NGUYEN THI DUNG Chuyen tien ung ho MS2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081621121720261ruz213695.5390.75427.211217
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15616038797.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1014476054 VO THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#0200970488081620492020262q55134759.5389.60110.204853
16/08/2026 60.000,00 MBVCB.15615678425.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0381002152311 PHAN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142537803172.20260816.142537803172-0981433404_Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15615526904.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15615482450.ung ho 2026.219 em nguyen phuong linh.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142536131589.20260816.142536131589-0969636526_Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.219 Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808162019102026wswq025373.5387.123.201910
16/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#02009704220816195257202643C7307348.5189.42868.195257
16/08/2026 300.000,00 MBVCB.15614729733.ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0421000468631 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1iJT1X8Q9.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.194524.115137697.PHAM HOANG LONG.970432
16/08/2026 10.566,00 6228IBT1kCRG6VV9.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229802550682.20260816.193834.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
16/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081619282720265r9t817654.5387.90640.192827
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1iJT1LUC2.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.191941.0376727741.NGUYEN THI THANH LAI.970432
16/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081619154320265yvo761247.5387.10010.191543
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15614090223.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1056303644 DO VAN TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15613923534.ung ho MS 2026.216.CT tu 0071002473922 NGUYEN THANH DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508161901072026PA6I072942.5387.15183.190107
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15613657014.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0011002264463 TRAN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 250.000,00 MBVCB.15613612400.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0121000542054 BUI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1kCRG159C.Ung ho MS 2026 219 Nguyen Phuong Linh FT26229765300004.20260816.184649.19027820754014.VND-TGTT-NGUYEN HOANG CUC.970407
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15613331346.UH MS2026.217( gd ong nguyen van thao).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142518862907.20260816.142518862907-0854076607_Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1kCRA3CYD.MS2026.219 FT26229825890880.20260816.183005.19135341525016.VND-TGTT-NGUYEN THI NHAN.970407
16/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081618262420267h6k524088.5387.81057.182558
16/08/2026 100.000,00 6228ASCB02ZG8832.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-160826-18:24:42 6228ASCB02ZG8832.20260816.182442.30313907.LANG THI MY DIEM.970416
16/08/2026 10.000,00 6228IBT1aWRLBTZW.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,215 (Em Nguyen Duc Duy).20260816.181202.0339306897.VU DUC TU.970437
16/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho ma so 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#02009704050816180636202601TN037731.5388.52227.180636
16/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208161806092026TBL7887056.5389.47976.180610
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15612603940.Ung ho MS 2026.219 be Nguyen Phuong Linh.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 300.000,00 6228IBT1kCRAYSUM.Ung ho em Nguyen Phuong Linh 2026. 219 FT26229014212050.20260816.175518.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407
16/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808161735272026ky0b261787.5388.35024.173501
16/08/2026 300.000,00 MBVCB.15612079641.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 50.000,00 6228IBT1kCRACF2J.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229004969883.20260816.173211.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
16/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081617262920266vgm214367.5390.71367.172630
16/08/2026 30.000,00 6228IBT1aWRLIKZW.UNG HO MS 2026216 EM NGUYEN THI HOE.20260816.170939.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
16/08/2026 50.000,00 6228IBT1kCR4TS2C.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229904648959.20260816.170739.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15611528299.LE THI HONG NGA chuyen tien ung ho MS2026.218( be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0161000186654 LE THI HONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15611476221.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0451000261829 NGUYEN DUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15611380405.MS 2026.219-mong be Nguyen Phuong Linh hoi phuc suc khoe-gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808161656432026osxu065292.5390.72985.165643
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1aWRLMST2.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.165425.000006346450.DO ANH TAI.970440
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1kCR4GREI.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229770229560.20260816.164955.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
16/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508161642112026IQBU093284.5388.80170.164145
16/08/2026 50.000,00 MBVCB.15611083881.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 250.000,00 6228IBT1kCR4Y7K5.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26229888088932.20260816.163609.19033276000019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1kCR4PT74.Ms 2026 219 FT26229601675070.20260816.163358.3839888888.PHAM THI HUE.970407
16/08/2026 100.000,00 6228ASCB02ZENM54.DINH THI THANH NGA UNG HO MS 2026.219-160826-16:33:16 6228ASCB02ZENM54.20260816.163316.32392869.DINH THI THANH NGA.970416
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15610844664.Chuyen tien ung ho.CT tu 0011000972613 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/08/2026 250.000,00 6228IBT1kCR4I3PA.Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien FT26229400900107.20260816.162551.19033276000019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
16/08/2026 50.000,00 6228IBT1kCR4IHHL.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229008749699.20260816.162533.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
16/08/2026 500.000,00 MBVCB.15610797485.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0011001825259 NGUYEN KIEU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15610791637.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 250.000,00 6228IBT1kCR4MY3Q.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26229804120681.20260816.162149.19033276000019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
16/08/2026 30.000,00 6228ORCOQ21IEQT5.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.160656.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
16/08/2026 30.000,00 6228ORCOQ21IE26R.LE THE LAM ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh.20260816.160520.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
16/08/2026 30.000,00 6228ORCOQ21IW7XY.TRAN THAI BAO ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260816.160334.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
16/08/2026 30.000,00 6228ORCOQ21IWD59.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260816.160210.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
16/08/2026 30.000,00 6228ORCOQ21IWXDZ.NGUYEN LE THUY GIANG Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe.20260816.160001.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1kCR4JRQ1.UH MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229079910084.20260816.155946.7966403547.VU THI LAI.970407
16/08/2026 1.000.000,00 6228SGTTH28KHHR9.IBFT ung ho ms2026.201.20260816.155833.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403
16/08/2026 30.000,00 6228ORCOQ21IWE5H.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy.20260816.155822.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
16/08/2026 30.000,00 6228ORCOQ21IWZUA.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai.20260816.155548.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
16/08/2026 80.000,00 MBVCB.15610154503.ung ho MS 2026.217 ( gia dinh ong Nguyen van Thao).CT tu 1014217909 PHAM THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208161538022026296X387809.5388.8491.153741
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15610066507.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1kCRBL3HL.Ung ho Ms 2026.219 Em Nguyen Phuong Linh FT26229708918006.20260816.153106.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
16/08/2026 50.000,00 MBVCB.15609855627.Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 50.000,00 MBVCB.15609746038.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1017921126 HA THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 50.000,00 MBVCB.15609681057.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 6228TPBVI2C4Y2UP.ung ho MS 2026 218 be Gia Han be Gia Vinh.20260816.150711.00090566001.CHUNG TO QUYEN.970423
16/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.219-em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970405081615034720264VS1003686.5389.33943.150347
16/08/2026 50.000,00 MBVCB.15609557942.ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208161451592026XM6L926019.5387.79042.145200
16/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142487166824.20260816.142487166824-0973192724_Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16/08/2026 500.000,00 MBVCB.15609235611.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808161426382026zu1v511811.5389.56948.142638
16/08/2026 500.000,00 MBVCB.15609159464.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1kCRB97DM.Ung ho ms 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229868606030.20260816.141148.126855556666.NGUYEN THANH NGAN.970407
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1kCRB2MGK.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229013464618.20260816.140629.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
16/08/2026 300.000,00 MBVCB.15608936517.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 219#SP#020097042208161400032026MSTQ211225.5387.39539.135937
16/08/2026 300.000,00 MBVCB.15608697209.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15608694987.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15608689724.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15608658254.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 217 ong Nguyen Van Thao.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15608664392.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15608572431.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15608564617.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 20.000,00 6228IBT1iJTJM6DP.Ung ho MS 2026-219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.132924.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15608520593.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0251002677707 NGUYEN KIEU THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 50.000,00 MBVCB.15608497100.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 500.000,00 6228ASCB02ZEMVJ8.UNG HO MS 2026.218 BE GIA HAN VA GIA VINH-160826-13:26:22 6228ASCB02ZEMVJ8.20260816.132622.10361437.LE XUAN VINH.970416
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15608430977.PHAM VAN VIET nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 1014890799 PHAM VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 6228TPBVI2CR7F7Q.Ung ho MS 2026.219 Nguyen phuong linh.20260816.131734.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
16/08/2026 200.000,00 6228SGTTH28KWC23.IBFT ung ho MS 2026.218.20260816.131438.020072038968.DO VAN CHUNG.970403
16/08/2026 5.000,00 6228IBT1kCR5HMM2.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229224043720.20260816.131344.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
16/08/2026 50.000,00 MS 2026.219#SP#020097048808161312502026ilnd322326.5389.40672.131250
16/08/2026 10.000,00 6228IBT1kCR5Z3PU.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229027674474.20260816.131210.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
16/08/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142476590915.20260816.142476590915-0919830872_Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1kCR5AMHK.Nang buoc den truong FT26229786726908.20260816.124730.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1kCR543GM.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229635851047.20260816.124559.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1kCR54E5Z.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229887750500.20260816.124514.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1kCR54BVB.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26229112591810.20260816.124435.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1kCR54INL.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26229934686705.20260816.124401.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
16/08/2026 50.000,00 6228MCOBQ21IMDGD.Ung ho ms2026.219 nguyen phuong linh.20260816.123628.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
16/08/2026 30.000,00 MBVCB.15607860248.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 300.000,00 6228VNIB02ZELW3P.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).20260816.123411.008649495.NGUYEN VAN MANH.970441
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15607769236.UH MS 2026.219( e nguyen phuong linh).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15607744465.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 20.000,00 MBVCB.15607672018.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 50.000,00 6228IBT1kCR5V7PS.Ung ho MS 2026.219 FT26229724246197.20260816.121442.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
16/08/2026 300.000,00 6228TPBVI2CRD39T.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.120309.01980898502.NGUYEN ANH DUNG.970423
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1kCR52JHQ.Ung ho MS 2026.219 Em Nguyen Phuong Linh FT26229223874560.20260816.120043.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
16/08/2026 300.000,00 6228IBT1kCR5C8VU.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26229030204638.20260816.115833.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
16/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.219 Em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081611563920264ceg090803.5389.57020.115640
16/08/2026 1.000.000,00 6228ASCB02ZW6VCJ.UNG HO MS 2026.219- A.HIEU GIUP EM NGUYEN PHUONG LINH-160826-11:53:25 6228ASCB02ZW6VCJ.20260816.115325.33445809.LE THI HOA.970416
16/08/2026 25.000,00 6228IBT1kCR5Q98N.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229315908486.20260816.114614.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
16/08/2026 300.000,00 6228IBT1kCRYFSCT.Ung ho ms 2026.219 em nguyen phuong linh FT26229211076290.20260816.113206.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
16/08/2026 2.000,00 6228IBT1fJS223D2.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260816.112100.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1kCRY6HFI.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229558221149.20260816.111952.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1iJTWTQC2.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.111559.836804041991.DAO DUC VINH.970432
16/08/2026 500.000,00 MBVCB.15606627833.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0051000107000 PHAM HOAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1kCRY7HDK.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229007682174.20260816.111133.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
16/08/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097041508161110102026ZbeM746331.5389.79699.110949
16/08/2026 70.000,00 6228IBT1kCRY4N6U.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229413423826.20260816.110359.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1kCRY4LEM.Ung ho MS 2026.218 FT26229024930460.20260816.110330.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
16/08/2026 100.000,00 6228VNIB02ZWS65S.Ung ho MS 2026.207 ( em Hoang Thanh Tung ).20260816.110328.916788891.DOAN THI MINH TRANG.970441
16/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970422081610595420264PTV660274.5389.18887.105928
16/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508161056092026GPQ8093591.5389.96837.105609
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1aWRH4EA3.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.105531.046704070018110.LY THANH PHUONG.970437
16/08/2026 2.500.000,00 MBVCB.15606276143.NCHCCCL Van 0936001714.CT tu 9936001714 VU THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970422081610492720265OE5194907.5387.58344.104927
16/08/2026 50.000,00 6228IBT1kCRYU28T.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229380304395.20260816.104811.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
16/08/2026 100.000,00 6228MSCBD29H963Q.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.104253.96999669999.TRAN MINH HA.970422
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15606115297.Ung Ho 2026.219 ( em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1iJTWGHYR.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 219 NGUYEN PHUONG LINH.20260816.102700.247529918.LE THI HOA.970432
16/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15605830302.LAI HUY BINH chuyen tien UNG HO MS 2026.219 (em nguyen phuong linh).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970422081610243620261OP6968002.5388.13559.102410
16/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508161024012026751T013343.5388.10489.102402
16/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#02009704050816102256202641EZ007010.5388.4271.102256
16/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097040508161021592026DT4E001359.5189.98757.102133
16/08/2026 50.000,00 6228IBT1kCRYWTNL.MS 2026.219 FT26229376307505.20260816.101805.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
16/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081610163520265l9c684571.5387.67735.101635
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1kCRYQ4FV.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229015284836.20260816.101438.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
16/08/2026 200.000,00 6228MCOBQ21DP6P1.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.101359.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
16/08/2026 1.000.000,00 6228IBT1kCRPRFWV.LE DUNG chuyen ung ho 2026.219 em nguyen phuong linh FT26229149325186.20260816.101009.950912264009.LE DUNG.970407
16/08/2026 10.000,00 6228VNIB02ZWUAYP.ung ho MS 2026.219 ( em nguyen Phuong Linh ).20260816.100931.812281212.GIANG MY LINH.970441
16/08/2026 20.000,00 MBVCB.15605520630.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1aWRHPBF5.ms 2026.219 ung ho em nguyen phuong linh.20260816.100627.185001060000009.VU THI XUAN .970409
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1kCRPX9VX.ms2026.219 nguyen phuong linh FT26229364034035.20260816.100545.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
16/08/2026 50.000,00 6228IBT1kCRPXWPA.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229179793208.20260816.100523.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1kCRPFU2I.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229798106598.20260816.100103.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15605335673.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808160955352026ig08590627.5390.50900.095535
16/08/2026 100.000,00 6228NBVAF2YFLP1J.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.095428.100011033428.NINH KHAC THANH.970419
16/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15605254578.Ung ho MS 2026.218.CT tu 9902888885 DO ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1iJTWYAD8.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 219 nguyen phuong linh.20260816.095133.111555222.VU THI THU THAO.970432
16/08/2026 50.000,00 6228ASCB02ZWZ9HW.UNG HO MS 2026 219 EM NGUYEN PHUONG LINH-160826-09:48:51 6228ASCB02ZWZ9HW.20260816.094852.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
16/08/2026 1.000.000,00 A SUU uh MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208160940162026UB2Z889542.5389.70471.094016
16/08/2026 100.000,00 6228ABBKP2QA39FK.ung ho MS 2026 192 Dang Tuan Anh.20260816.094006.0983055329.HOANG THI KIM TRANG.970425
16/08/2026 50.000,00 6228ORCOQ21D67WG.LOC HO TRO MS2026.219 NGUYENPHUONGLINH.20260816.093639.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15604930023.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 30.000,00 MBVCB.15604885788.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208160931252026QVWE842063.5390.24907.093126
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15604860860.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1kCRPB8V8.Ung ho em Nguyen Phuong Linh, MS 2026.219 FT26229380010834.20260816.092918.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15604802767.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.219(nguyen phuong linh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 5.000,00 6228IBT1kCRP5IIF.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229968550558.20260816.092630.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1aWRHMZEQ.Ung ho ms 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.092224.00200000239262.LE THANH THUY.970440
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1kCRPURY6.Ung ho MS 2026.219 FT26229933376200.20260816.092004.562666666666.MAI THANH DUC.970407
16/08/2026 150.000,00 MBVCB.15604669772.Ung ho MS 2026.215( be Nguyen Duc Duy).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 MBVCB.15604657837.PHUONG THUY ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0441003969796 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15604656536.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 300.000,00 6228IBT1kCRPU16A.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26229002411110.20260816.091747.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
16/08/2026 500.000,00 6228IBT1kCRP8F58.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229791096000.20260816.091707.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
16/08/2026 300.000,00 6228IBT1kCRP8LV6.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26229704426545.20260816.091657.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
16/08/2026 500.000,00 6228IBT1kCRP8BFN.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229113334354.20260816.091611.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
16/08/2026 100.000,00 6228TPBVI2CREYNN.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).20260816.091555.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1kCRPIF7E.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229398160016.20260816.091422.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
16/08/2026 10.000,00 6228IBT1kCRPIQYE.ung ho ms 2026.219, em Nguyen Thi Phuong Linh, chuc em va gia dinh binh an FT26229937541206.20260816.091204.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
16/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208160909382026UMDP658778.5387.19998.090939
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1fJSCF7JY.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.090232.101214849297060.CONG TANG TON NU PHUONG MINH.970431
16/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081608590420268qcl340488.5189.73791.085904
16/08/2026 100.000,00 6228ABBKP2QAXXEN.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260816.085824.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
16/08/2026 1.000.000,00 6228ASCB02ZWAQ2T.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-160826-08:49:08 6228ASCB02ZWAQ2T.20260816.084908.190038.DANG THI THU HUYEN.970416
16/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097040508160844532026R29F019860.5387.13717.084427
16/08/2026 1.000.000,00 6228SGTTH28GPVZ2.IBFT Ung ho MS 2026.219.20260816.083644.020039999766.PHAM TIEN HUNG.970403
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1aWRH93X2.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.083513.068704070012098.HOANG THI THANH.970437
16/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#02009704050816083347202605TB055088.5389.69506.083347
16/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508160831322026F911041861.5387.60711.083132
16/08/2026 500.000,00 6228ASCB02ZWLIJL.UNG HO MS 2026.218 BE GIA HAN VA GIA VINH-160826-08:30:09 6228ASCB02ZWLIJL.20260816.083009.3265828.DO LE QUAN.970416
16/08/2026 30.000,00 VCB.CTDK.15/08/2026.Ung ho NCHCCCL. CT tu 1051000277777 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1kCRUFTCP.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229904360338.20260816.082719.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407
16/08/2026 300.000,00 6228IBT1iJTW1AGZ.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260816.082234.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
16/08/2026 15.000,00 MBVCB.15603728865.2026.218( be gia han gia Vinh.CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 1.000.000,00 6228ASCB02ZW2BBD.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh-160826-08:15:19 6228ASCB02ZW2BBD.20260816.081519.27625909.PHUNG QUY QUYEN.970416
16/08/2026 500.000,00 MBVCB.15603564870.ung ho ms 2026.214 chi Le Thi Hoai.CT tu 1020440388 NGUYEN LUU HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 3.000.000,00 HUA DONG chuyen tien ung ho MS : 2026.218 be Gia Han va be Gia Vinh#SP#020097042208160806382026F1P7582252.5388.67452.080638
16/08/2026 40.000,00 VCB.CTDK.15/09/2025.Ung ho NCHCCCL + Luong Nguyen Trung Hieu + 0906136000. CT tu 0441000685397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508160759412026GAAN064325.5390.43507.075915
16/08/2026 200.000,00 6228VNIB02ZW2BIS.ung ho NCHCCCL.20260816.075411.068704060100292.NGUYEN THI HIEN TRANG.970441
16/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208160742232026HD66358378.5387.87895.074158
16/08/2026 500.000,00 MBVCB.15603022659.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15603015047.Chuyen tien ung ho ms 2026 219 Nguyen Phuong Linh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1fJSCETAM.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 217 gia dinh ong NGUYEN VAN THAO.20260816.072810.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
16/08/2026 200.000,00 6228IBT1fJSCE5LH.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 219 EM NGUYEN PHUONG LINH.20260816.072114.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
16/08/2026 60.000,00 6228IBT1fJSC7I75.Nguyen Huong ung ho MS 2026 217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260816.062312.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
16/08/2026 100.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808160545492026cltm806636.5387.63119.054549
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15602118189.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15602116752.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15602112061.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 150.000,00 MBVCB.15602115089.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 ms 2026.217 gd ong nguyen van thao#SP#020097048808160139052026w4u6753208.5389.75189.013839
16/08/2026 50.000,00 MBVCB.15601925221.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0491000015036 DINH THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 100.000,00 6228IBT1aWRZTS6D.Ung ho ms 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260816.004419.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
16/08/2026 20.000,00 MBVCB.15601643333.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 20.000,00 MBVCB.15601636396.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 20.000,00 MBVCB.15601622758.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 26.868,00 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208152349522026O135423269.5189.92482.234953
16/08/2026 20.000,00 6227IBT1cJMV5XRY.QR - Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260815.233249.104879819313.TRAN THI HAI YEN.970415
16/08/2026 26.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208152322072026TEZU498021.5389.55647.232208
16/08/2026 100.000,00 MBVCB.15601465749.NCHCCCL.CT tu 1023507943 HOANG THI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#0200970488081523025320261grw651571.5387.23318.230228
16/08/2026 200.000,00 6227IBT1kCR8I93J.ung ho ms 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26229530427381.20260815.230044.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407
17/08/2026 100.000,00 6229TPBVI2CWKYVR.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260817.224901.03549421701.DOAN VAN TUYEN.970423
17/08/2026 100.000,00 6229TPBVI2CWK2XQ.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260817.224700.03549421701.DOAN VAN TUYEN.970423
17/08/2026 100.000,00 6229TPBVI2CWK2YQ.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.224600.03549421701.DOAN VAN TUYEN.970423
17/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 220#SP#02009704220817224324202699PG484273.5389.22215.224303
17/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097040508172232332026GISX044919.5390.95156.223207
17/08/2026 100.000,00 LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.214 Le Thi Hoai#SP#020097048808172231012026wesh983509.5189.90649.223101
17/08/2026 100.000,00 6229BIDVE2IFQ85R.LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.215 NGUYEN DUC HUY.20260817.223007.8882706789.LE THI THU HA .970418
17/08/2026 100.000,00 6229BIDVE2IFQ1T1.LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.217 Nguyen van thao.20260817.222855.8882706789.LE THI THU HA .970418
17/08/2026 100.000,00 6229IBT1kCRR6QM4.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230805378750.20260817.222445.11122001290010.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407
17/08/2026 100.000,00 LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.219 NGUYEN PHUONG LINH#SP#020097048808172209102026izmd966675.5189.43820.220910
17/08/2026 100.000,00 LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.218 Gia Han Gia Vinh#SP#020097048808172208032026szc9964001.5387.41039.220804
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15632122521.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 50.000,00 MBVCB.15632074655.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 20.000,00 6229MSCBD23L7AJL.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Truong Thi Huong ms 2026220.20260817.212003.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
17/08/2026 100.000,00 6229IBT1kCRR9VHB.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230009741930.20260817.211905.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1kCRRJ8Y3.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229360808890.20260817.210714.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15631369120.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0481000714152 VU VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 15.000,00 MBVCB.15630943546.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.217 (gia dinh Ong Nguyen Van Thao)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 500.000,00 6229IBT1kCRX6R8T.MS 2026.220 FT26229089736241.20260817.203451.19030904460017.VND-TGTT-HUYNH KHA NGOC XUAN.970407
17/08/2026 100.000,00 6229IBT1kCRX64L1.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229727583420.20260817.203347.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1kCRX6Y16.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229601681004.20260817.203329.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
17/08/2026 20.000,00 6229IBT1kCRXB2JP.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229601601757.20260817.201408.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
17/08/2026 200.000,00 TRAN THI TU ANH Chuyen tien ung ho ma so 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808172010032026fngn568023.5390.18398.201003
17/08/2026 100.000,00 Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly#SP#020097041508171955102026wNeD962203.5388.18439.195510
17/08/2026 20.000,00 6229IBT1iJTDPE7G.Ung ho MS 2026-220 chi Truong Thi Huong.20260817.195358.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
17/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208171932462026JWR0153342.5389.64604.193220
17/08/2026 5.000,00 6229IBT1kCR3RYXA.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229580500004.20260817.192530.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407
17/08/2026 10.000,00 6229IBT1aWRFXPPK.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,216 (Em Nguyen Thi Hoe).20260817.191444.0339306897.VU DUC TU.970437
17/08/2026 15.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208171902412026U8DD541443.5388.49282.190241
17/08/2026 50.000,00 6229MCOBQ2163MEL.Ung ho ms2026.220 truong thi huong.20260817.190147.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
17/08/2026 50.000,00 MBVCB.15629158049.Chuyen tien ung ho.CT tu 0781000410523 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/08/2026 500.000,00 MBVCB.15628835003.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.220 ( chi Truong Thi Huong).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 400.000,00 6229IBT1iJTSX7SR.Hung UHMS 2026 218 219.20260817.181510.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
17/08/2026 1.800.000,00 6229IBT1bJMZJJLU.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Truong Thi Huong MS 2026 - 220 . Chuc em som hoi phuc.20260817.181215.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15628216018.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15628199003.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 500.000,00 6229IBT1kCRF31SX.Ung ho MS 2026.220 Truong Thi Huong FT26229845015124.20260817.180132.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1kCRFTS88.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229080252717.20260817.175728.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
17/08/2026 5.000,00 6229VNIB02ZXPBGF.ung ho MS 2026.220 ( chi Truong Thi Huong ).20260817.175619.912281212.GIANG MY LINH.970441
17/08/2026 25.000,00 6229IBT1kCRFMW4U.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229624390661.20260817.171823.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
17/08/2026 300.000,00 6229SGTTH28XH386.IBFT ung ho MS 2026.220. chi Truong Thi Huong.20260817.164754.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
17/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao-170826-16:36:45 iKj7854067#SP#020097041608171636462026iKj7854067.5387.50103.163646
17/08/2026 100.000,00 HO HONG DIEP chuyen tien ung ho ms 2026. 219 be nguyen phuong linh#SP#020097042208171625522026Z305781970.5387.75880.162526
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15625907668.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1iJTS9GUG.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260817.155109.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
17/08/2026 100.000,00 6229IBT1iJTS945B.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260817.155046.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1kCRTSNFU.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229006594354.20260817.154545.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1kCRTSFS7.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229333917512.20260817.154521.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
17/08/2026 50.000,00 xin loi vi trua nay noi nang loi xin hay xi xoa loi noi do#SP#020097042208171540322026NIBG239168.5388.82124.154006
17/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808171539562026z1gz305439.5189.77888.153956
17/08/2026 300.000,00 MBVCB.15625250979.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 MS 2026.220 ung ho Truong Thi Huong#SP#020097048808171507492026k3in192587.5389.83739.150749
17/08/2026 200.000,00 6229VNIB02ZXC2GK.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260817.144734.131559999.BUI THI HOA.970441
17/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097041508171440212026ogDH432479.5390.24676.144022
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15624707735.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15624638560.PHUONG THUY ung ho MS 2026.220 c Truong Thi Huong.CT tu 0441003969796 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15624612743.TUONG DUNG ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15624599298.TUONG DUNG ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 300.000,00 MBVCB.15624594629.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15624583137.TUONG DUNG ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15624575183.TUONG DUNG ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15624569221.TUONG DUNG ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15624552491.TUONG DUNG ing ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15624523403.TUONG DUNG ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 300.000,00 MBVCB.15624517403.TUONG DUNG ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15624500959.TUONG DUNG ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 MS2026-220 EM TRUONG THI HUONG NGHE AN-170826-14:20:34 eRFn586580#SP#020097041608171420342026eRFn586580.5389.13997.142008
17/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong-170826-14:12:09 wbGh936109#SP#020097041608171412092026wbGh936109.5390.70802.141210
17/08/2026 100.000,00 MBVCB.15624334111.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0331000471627 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 20.000,00 MBVCB.15624059054.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 100.000,00 6229IBT1kCRLC2AE.Ms 2026 220 chi Truong Thi Huong FT26229010697020.20260817.134013.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
17/08/2026 1.000.000,00 6229IBT1kCRLCCHJ.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229233476695.20260817.134008.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
17/08/2026 50.000,00 6229IBT1kCRLCWNS.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229010695307.20260817.133951.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
17/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong#SP#020097040508171338572026Y9PR041781.5390.4081.133857
17/08/2026 50.000,00 6229IBT1kCRLJV8D.Ung ho MS 2026.220 Chi Truong Thi Huong FT26229964489772.20260817.133309.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
17/08/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.220 chj truong thi Huong#SP#020097042208171323282026QQTN910223.5389.29882.132328
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15623746272.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 30.000,00 MBVCB.15623710482.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 100.000,00 MBVCB.15623633986.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0521000301029 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15623617448.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 100.000,00 MBVCB.15623618060.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1kCRHF5FN.ung ho Ma So 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229505026458.20260817.130734.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1kCRHFCWB.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229084151517.20260817.130610.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
17/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong-170826-13:03:50 8DGA260520#SP#0200970416081713035120268DGA260520.5389.36323.130351
17/08/2026 100.000,00 6229TPBVI2CUKC33.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).20260817.130339.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
17/08/2026 50.000,00 6229IBT1kCRHTPS8.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229980039515.20260817.130339.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
17/08/2026 100.000,00 6229IBT1kCRHLLWR.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229950406019.20260817.130125.19033507723019.VND-TGTT-DINH THANH BINH.970407
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15623389561.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.220( chi Truong Thi Huong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15623379185.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.219( em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15623324282.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15623318714.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15623307929.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 100.000,00 6229IBT1kCRHGCT8.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229359000016.20260817.123516.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
17/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808171223532026mbqd726625.5388.20329.122353
17/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.219 em nguyen phuong linh#SP#020097042208171216422026UP3X936991.5189.75088.121642
17/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.216 em nguyen thi hoe#SP#020097042208171215572026XVCG960916.5387.70307.121558
17/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.215 be nguyen duc duy#SP#020097042208171215062026W7WL353953.5388.64568.121506
17/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.214 chi le thi hoai#SP#020097042208171214172026FKWA877133.5388.60068.121351
17/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097048808171211182026ix91681737.5189.40332.121118
17/08/2026 800.000,00 6229IBT1kCRHI88W.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229508203418.20260817.121033.1616661888.TRINH DUC THANG.970407
17/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097041508171151242026V59v825663.5388.2203.115124
17/08/2026 100.000,00 ug ho MS 2026.217#SP#020097041508171136452026h5Nu763693.5390.96252.113645
17/08/2026 100.000,00 MBVCB.15622117722.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 50.000,00 MBVCB.15622003056.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.219 EM NGUYEN PHUONG LINH.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1iJT91SAK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 220 TRUONG THI HUONG.20260817.112017.247529918.LE THI HOA.970432
17/08/2026 100.000,00 6229MCOBQ21NI6AS.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.110805.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
17/08/2026 2.000,00 MBVCB.15621689854.Make a donation.CT tu 1054545277 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15621580507.ung ho MS 2026.215(be Nguyen Duc Duy).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15621526651.ung ho MS 2026.219(em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 3.000.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#02009704220817104648202640V3385620.5389.53356.104648
17/08/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208171034142026MSJU392070.5387.71786.103414
17/08/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208171033412026K4TK231954.5388.67857.103342
17/08/2026 50.000,00 MBVCB.15621199873.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 100.000,00 MBVCB.15621101702.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1015213659 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208171012302026J6BY465263.5387.35463.101230
17/08/2026 50.000,00 6229ORCOQ21N3MEV.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.101143.0020100010268002.HUYNH MANH CUONG.970448
17/08/2026 100.000,00 MBVCB.15620865542.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0291000422166 NGUYEN MINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1aWRTZA7A.ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh.20260817.100646.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
17/08/2026 100.000,00 6229IBT1kCR63TMG.ung ho ms 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229040009595.20260817.100036.19035373022011.VND-TGTT-VO PHAM AI LINH.970407
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1aWRTZWQJ.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.095932.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
17/08/2026 10.000,00 MBVCB.15620633228.ung ho MS 2026.220 - chi truong thi huong - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808170949572026bdei109342.5389.1138.094931
17/08/2026 100.000,00 6229NAMAP2Q15ZLP.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260817.094802.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
17/08/2026 10.000,00 6229IBT1fJSS8KQR.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.094310.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15620488855.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0031000495366 NGUYEN VAN HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#0200970422081709392520269WX8211453.5388.41169.093926
17/08/2026 150.000,00 MBVCB.15620358761.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0211000514412 BUI TAT HOANG CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 500.000,00 MBVCB.15620329724.NGUYEN HUNG PHONG chuyen tien ung ho MS 2026.220 ( chi Truong Thi Huong).CT tu 0061000140876 NGUYEN HUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15620326003.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208170929022026J9RH334227.5388.85050.092902
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15620172584.ung ho MS 2026.220( chi Truong Thi Huong).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#0200970422081709220520263CSD808865.5189.49200.092139
17/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208170920192026I14M661374.5389.39172.092019
17/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208170918092026TO2H829632.5388.28288.091810
17/08/2026 50.000,00 MBVCB.15620000333.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15619944811.Ung ho MS.2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 300.000,00 6229IBT1kCR6IUT7.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229111574493.20260817.090533.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
17/08/2026 10.566,00 6229IBT1kCR6M7U8.Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh FT26229784499237.20260817.090318.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15619843432.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 100.000,00 MBVCB.15619849706.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0591000303803 DO THI QUYNH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 100.000,00 MBVCB.15619799057.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 MBVCB.15619790258.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15619702468.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0071000743700 VO DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 100.000,00 6229IBT1iJT2U6K9.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.084041.836804041991.DAO DUC VINH.970432
17/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#02009704880817083858202612v4940668.5390.56473.083858
17/08/2026 100.000,00 MBVCB.15619511101.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong#SP#0200970422081708324020262P6H333709.5389.32295.083240
17/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS2026.220TruongThiHuong#SP#0200970405081708302920265ZTY034697.5387.23590.083029
17/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808170824052026bg2y908471.5390.715.082405
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1kCREXQB7.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229768412508.20260817.082231.19029061171011.VND-TGTT-PHAN VAN DIEN.970407
17/08/2026 50.000,00 6229IBT1fJS9XEW1.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260817.081841.00100002912036.VO THI MINH.970408
17/08/2026 300.000,00 6229IBT1kCRELWVA.Ung ho MS 2026.219 FT26229066337735.20260817.080955.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407
17/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#0200970488081708042420264txx867515.5189.33507.080424
17/08/2026 100.000,00 MBVCB.15619099799.ung ho ms 2026.219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1023138718 TRAN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1fJS9FQ9Q.Truong Minh Thanh chuyen tien ung ho MS: 2026220( Truong Thi Huong).20260817.080215.903981607.TRUONG MINH THANH.970406
17/08/2026 100.000,00 MBVCB.15618992277.Giup ms 2026 220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/08/2026 50.000,00 MBVCB.15618998608.ung ho ms 2026.219 (ung ho em Ng Phuong Linh).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 100.000,00 6229IBT1kCREKKKT.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229050459080.20260817.075529.10520062421012.VND-TGTT-PHUNG VAN HIEU.970407
17/08/2026 30.000,00 6229VNIB02ZKNQI9.Ung ho NCHCCCL Viet Dung 0972603168.20260817.075300.972603168.NGUYEN VIET DUNG.970441
17/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081707524320267w69843809.5389.96024.075243
17/08/2026 100.000,00 MBVCB.15618949038.TRAN DINH TRUNG chuyen tien 2026220.CT tu 1065241871 TRAN DINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 500.000,00 MBVCB.15618893893.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026-220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 300.000,00 MBVCB.15618845323.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 300.000,00 MBVCB.15618830454.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 300.000,00 MBVCB.15618817075.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 30.000,00 MBVCB.15618816800.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15618824532.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 150.000,00 MBVCB.15618713356.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508170727502026JEJL088003.5390.16677.072750
17/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.220-chi Truong Thi Huong#SP#020097040508170702162026YPD8097234.5189.42901.070216
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1iJT2WTSC.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260817.064644.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1iJT2WAPE.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260817.064306.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1iJT2WISU.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260817.063937.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
17/08/2026 300.000,00 MBVCB.15618099181.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.220(chi Truong Thi Huong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 500.000,00 6229IBT1iJT2Q3HG.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260817.063305.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
17/08/2026 50.000,00 6229ASCB02ZKK991.UNG HO MS 2026 219 EM NGUYEN PHUONG LINH-170826-06:29:36 6229ASCB02ZKK991.20260817.062937.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
17/08/2026 18.000,00 MBVCB.15617955404.LANG THI THUY ung ho MS:2026.218( be gia han va gia vinh).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 156.000,00 UH chuong trinh nang buoc den truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208170613072026QP09594816.5390.42746.061241
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1iJTCNTY4.MP Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260817.061253.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1iJTCNHUV.MP Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260817.061134.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
17/08/2026 200.000,00 6229IBT1iJTCN6L1.MP Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260817.061028.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
17/08/2026 100.000,00 6229IBT1kCREQ7RN.UH be Nguyen Phuong Linh FT26229538802196.20260817.055735.19027449182010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
17/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097040508170557302026NJYI044903.5387.24344.055730
17/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097040508170556392026NZ7Q043913.5189.23806.055639
17/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508170555402026B8U5042804.5388.23157.055540
17/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.219 em nguyen phuong linh#SP#020097048808170553042026tcp0579740.5387.19811.055304
17/08/2026 10.000,00 6229IBT1kCRK37MZ.ung ho NCHCCCL FT26229031950203.20260817.033008.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
17/08/2026 1.000.000,00 6229IBT1kCRK3QGW.Chau Celine Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26229796741402.20260817.030238.950912264009.LE DUNG.970407
17/08/2026 5.000.000,00 6229IBT1kCRKFRE4.LE DUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26229028387239.20260817.030007.950912264009.LE DUNG.970407
17/08/2026 100.000,00 6229TPBVI2C477BJ.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260817.023317.00832014068.NGUYEN NGOC NGAN ANH.970423
17/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208170015232026A99D691717.5388.91615.001523
17/08/2026 500.000,00 6228IBT1kCRKGEA7.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229800992166.20260816.234944.19026769531025.VND-TGTT-PHAM HOANG GIANG.970407
17/08/2026 200.000,00 ninh canh ngoc ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208162326492026VUJT813972.5390.46772.232649
17/08/2026 200.000,00 6228IBT1kCRKB5JL.Ung ho MS 2026.215 - Be Nguyen Duc Duy - Chuc con som khoe manh hoi phuc va co tuong lai tuoi sang hanh phuc binh an cung gia dinh FT26229674980715.20260816.232021.2089100690.DANG THI NGOC ANH.970407
17/08/2026 30.000,00 MBVCB.15617169802.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/08/2026 200.000,00 ung ho ma so 2026.219#SP#020097048808162316302026njv0463297.5189.34235.231631
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15647120892.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1042320804 LE THI KIM MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 30.000,00 6230IBT1kCNDTBMT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26231744688980.20260818.224203.19035745697010.VND-TGTT-NGUYEN THAO HIEN.970407
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#02009704220818223747202650Y7281787.5390.16655.223747
18/08/2026 60.000,00 6230ABBKP2QF5IVW.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.223652.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNDL78K.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231800713660.20260818.223651.2301150595.TRAN THI HUONG GIANG.970407
18/08/2026 300.000,00 6230SGTTH283MB9W.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung trong Nhan.20260818.223516.040028859238.VO DUC CUONG.970403
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1iJTUIEDP.ung ho ms 2026221 be sung trong nhan.20260818.223502.236092167.TRAN THI THU TRANG.970432
18/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508182231462026FKG9612021.5390.2289.223146
18/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808182229422026m4y5568296.5390.97113.222942
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNDZBN6.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231266788550.20260818.222510.19037991614011.VND-TGTT-PHUNG NHI HA.970407
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15647001978.ung ho ms 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081822244420267zep560506.5389.84055.222444
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1iJTUM7UW.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.222309.51052218.DINH LE NA.970432
18/08/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-22:16:55 gP3Y290910#SP#020097041608182216552026gP3Y290910.5189.61972.221655
18/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182215362026PYM3001812.5189.58468.221536
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-22:14:13 HyH5149519#SP#020097041608182214132026HyH5149519.5389.53601.221413
18/08/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH-180826-22:14:02 mqJe505234#SP#020097041608182214022026mqJe505234.5390.54175.221402
18/08/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-180826-22:12:04 Bcg6032581#SP#020097041608182212042026Bcg6032581.5389.47592.221137
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081822095620263972533826.5387.41126.220929
18/08/2026 368.000,00 6230IBT1kCNDKUHT.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231639007208.20260818.220951.8280888883.HO NGOC SANG.970407
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15646872313.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.204 GIA DINH ANH LO VAN TRUONG-180826-22:07:53 fabP859330#SP#020097041608182207532026fabP859330.5387.32766.220753
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCND7AZ6.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26231223096855.20260818.220606.19036647604019.VND-TGTT-TRAN PHAM THI THANH TRUC.970407
18/08/2026 20.000,00 MBVCB.15646840098.Ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.207 EM HOANG THANH TUNG-180826-22:02:51 ih62949719#SP#020097041608182202512026ih62949719.5387.15892.220251
18/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG-180826-22:00:33 hKwB667561#SP#020097041608182200332026hKwB667561.5189.8077.220033
18/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508182157262026xGad547319.5189.94914.215659
18/08/2026 15.000,00 MBVCB.15646750991.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.221-180826-21:56:46 WbdD787021#SP#020097041608182156462026WbdD787021.5387.93621.215646
18/08/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM-180826-21:56:07 s8IJ750346#SP#020097041608182156072026s8IJ750346.5389.91349.215607
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15646736665.ung ho ms 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1020440388 NGUYEN LUU HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.213 ANH NGU VAN MANH-180826-21:54:07 AthC571093#SP#020097041608182154072026AthC571093.5189.83714.215408
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081821531120264FNW850322.5389.81117.215312
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15646719722.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081001213972 NGUYEN XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 79.000,00 6230IBT1kCND4WQQ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231519152903.20260818.215113.19033922997019.VND-TGTT-VU MINH PHUONG.970407
18/08/2026 30.000,00 MBVCB.15646631793.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCNDY6HF.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231298811936.20260818.214155.55552258683.NGUYEN THI THU THAO.970407
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15646593905.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081001197295 MAI THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508182139062026iiXY505042.5390.28272.213906
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1iJTU27QB.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.213617.468011298.LUU THI THUC HIEN.970432
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15646514138.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1018331343 LE THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1iJTU219R.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.213158.226572748.VO THI HUYEN THUONG.970432
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCND8XXN.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231015018217.20260818.213124.867968888888.LE NGUYEN THANH XUAN.970407
18/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Sung Trong Nhan ms 2026.221#SP#0200970422081821273420265358438114.5390.79656.212735
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1iJTUC8QI.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.212609.0986838687.PHAM THI HIEN.970432
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15646373526.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0961000002042 DANG DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 6230VNIB02ZDYHBH.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.211730.065704060053633.DINH MY LINH.970441
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15646277724.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1020488481 TRINH MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15646265707.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 1023713613 LE THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142827139108.20260818.142827139108-0886232232_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15646222959.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081001309240 VO THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 10.000,00 MBVCB.15646207142.UH MS 2026.221 - be Sung Trong Nhan - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230SGTTH283Q9LP.IBFT ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.20260818.210606.050075218343.LUU THUY LINH.970403
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15646168689.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011002264463 TRAN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208182100392026ZQK5371488.5390.47986.210039
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCND131N.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230243301628.20260818.210032.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407
18/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182100292026I6G6095779.5388.47464.210029
18/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182052042026U2CM063445.5387.400.205204
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNDQX33.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230220039645.20260818.205132.19039727462011.VND-TGTT-NGUYEN THI VIET TRINH.970407
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15645931081.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1038624680 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNSNQ5T.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230480506801.20260818.204543.19036182810016.VND-TGTT-NGUYEN VIET SON.970407
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1kCNSR6RE.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230445573721.20260818.204452.19030674837019.VND-TGTT-DOAN NGUYEN LAM ANH.970407
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182044142026S7DU033279.5189.55926.204414
18/08/2026 150.000,00 6230IBT1fJSI24VC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.204010.0773031308.DANG GIANG MINH NGOC.970431
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208182038372026RS05182595.5387.24370.203837
18/08/2026 50.000,00 LE DUC TOAN chuyen tien ung ho be Sung Trong Nhan#SP#020097042208182038152026PSVZ634251.5387.22129.203816
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNS3SGV.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230638758231.20260818.203721.19033381294011.VND-TGTT-NGUYEN HUYEN NHUNG.970407
18/08/2026 15.000,00 MBVCB.15645739234.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.220 (Chi Truong Thi Huong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182034532026HSP8095137.5388.2164.203453
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1kCNSTZVC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230307712477.20260818.203259.3377820320.TRAN THI NGUYET.970407
18/08/2026 500.000,00 DUONG DINH THO Chuyen tien ung ho chau Sung trong Nhan Son la#SP#0200970488081820292820268gux247622.5189.69644.202928
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCNSHCRN.DIEN THI THU VAN chuyen FT26230972600790.20260818.202530.3379727002.DIEN THI THU VAN.970407
18/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208182024462026NAS1683810.5189.41207.202419
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNSZ6LG.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230881308042.20260818.202419.19033110082017.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
18/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182024132026PXRL049765.5388.37425.202413
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15645505971.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1040066593 LE HUU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 60.000,00 6230IBT1fJSIC9LH.Nguyen Huong ung ho MS 2026 218 be Gia Han va Gia Vinh.20260818.202038.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
18/08/2026 150.000,00 MBVCB.15645493309.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15645490889.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081001287023 TRAN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15645487195.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15645466262.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15645445694.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 6230TPBVI2CG2DMD.LE THI NHI chuyen tien.20260818.201647.10004328833.LE THI NHI.970423
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15645413079.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15645404022.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15645383632.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15645370796.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808182013042026pioa184967.5189.66211.201304
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15645365709.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15645360473.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1023771916 TRUONG THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230MCOBQ21P9WN6.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.201248.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCNSGM48.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230199009015.20260818.200907.6722021997.TRAN THI NGOC HIEU.970407
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508182008212026L06U078393.5387.35589.200821
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097048808182003462026e29x149310.5388.6069.200319
18/08/2026 143.131,00 6230IBT1kCNS4JUC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230033750684.20260818.200300.4862686586.NGUYEN THI MAI LAN.970407
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNSBNER.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230637281007.20260818.200247.19026483360029.VND-TGTT-VU THI KIM DUNG.970407
18/08/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142817761868.20260818.142817761868-0343882448_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1fJSIJKXW.MS 2026 221 sung trong nhan.20260818.195902.976245379.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
18/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15645116067.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081000345995 TA VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081819570020260145123094.5388.60850.195633
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1kCNSYL1W.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230893100800.20260818.195648.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15645087272.LE THI THUY chuyen tien MS2026.221.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH KHOI chuyen tien ung ho ms 2026.221#SP#020097040508181955042026RQB5017417.5189.47929.195504
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15645049583.LE THI THUY chuyen tien MS2026.219.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 6230IBT1kCNSP7K4.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230843690860.20260818.195338.363686877777.NGUYEN THI KIEM.970407
18/08/2026 250.000,00 6230MSCBD23M2IQY.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.195058.0000004505788.NGUYEN THI MINH THU.970422
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCNSUJEK.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230786706920.20260818.194925.8962030809.VU THI NIEN.970407
18/08/2026 15.000,00 MBVCB.15644871531.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1iJT8EB5S.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.194202.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1iJT8EPFH.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260818.194131.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNSVY85.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230222546817.20260818.193940.19028390202027.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUYNH NHU.970407
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704220818193654202670NK229999.5387.24409.193654
18/08/2026 75.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081819361220266G60377503.5390.19819.193545
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan mong em som khoi benh#SP#020097048808181935252026kzlr036102.5388.15071.193458
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15644693366.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081001163274 TRINH THUC QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15644638919.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0371000488618 HA THI THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 6230TPBVI2CE7I4T.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.192705.19700102888.HO KIEN.970423
18/08/2026 150.000,00 6230IBT1d1YAMB96.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.192351.970422Xa6eb9a000000000518940.MBBANK IBFT.970422
18/08/2026 40.000,00 MBVCB.15644499078.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0441000674821 NGUYEN KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181921192026P45P897271.5389.19044.192119
18/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15644484880.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097042208181919292026F5WU528127.5388.6261.191902
18/08/2026 500.000,00 6230SGTTH28972JU.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.191707.070147562681.LU THANH BINH.970403
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181916582026ik02958882.5189.87696.191658
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081819095720268SYQ395064.5388.38760.190958
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15644171779.Chuyen tien ung ho ms 2026 221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15644125013.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0371000446644 KIEU MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230MCOBQ21PG6NN.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.185922.19001010532899.NGUYEN THI MEN.970426
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15644069981.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0041000291852 LE THI PHUONG THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCN9LJL4.Ung ho MS 2026.221 FT26230732694786.20260818.185656.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
18/08/2026 300.000,00 6230IBT1kCN9ZI23.Ung ho MS 2026.221 - be Sung Trong Nhan FT26230061404379.20260818.185233.19030717530011.VND-TGTT-LE BUI PHUOC LOC.970407
18/08/2026 200.000,00 6230ORCOQ21PGFM6.HOANG TUYET MAI ung ho ms 2026.221.20260818.185017.0972786418.HOANG TUYET MAI.970448
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15643914548.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0511000439029 NGUYEN HOANG PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142807044373.20260818.142807044373-0355600696_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18/08/2026 300.000,00 6230IBT1kCN9ECBE.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230743906008.20260818.184708.19034091608017.VND-TGTT-LE THI MY AN.970407
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181845562026KLK3071703.5388.68956.184556
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704220818184501202611QI363377.5390.63014.184502
18/08/2026 30.000,00 2026.221( ung ho be Sung Trong Nhan )#SP#0200970415081818444620267y1G734822.5389.61039.184419
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1aWRXF5HH.Ung ho MS 2026.221 (Sung Trong Nhan).20260818.184110.00700014128944.NGUYEN DUY HUNG.970440
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1fJSM3PIN.Co Tri goi chau Nguyen Phuong Linh. MS 2026.219.20260818.183844.938688875.NGUYEN THI MINH TRI.970406
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15643697444.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0181003609162 HO VU THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCN94JQ5.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230156054200.20260818.183459.19033969310011.VND-TGTT-DINH THI TRANG.970407
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15643615787.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0721000520841 TRAN HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181832322026pbao764760.5189.69999.183233
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15643525691.Ung Ho Ma So 2026.221 (be Sung Trong Nhan) .CT tu 0611001936246 NGUYEN TUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 HOANG THIEN AN XIN UH MS2026.221 SUNG TRONG NHAN-180826-18:27:34 MeRY545100#SP#020097041608181827342026MeRY545100.5189.36262.182734
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCN9PDCR.Ung ho ms 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230033454609.20260818.182528.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
18/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan#SP#020097048808181824192026vglh729630.5388.12723.182419
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCN9UIR7.ms 2026.221 FT26230460972731.20260818.182313.80784998665.TRAN THI MINH AN.970407
18/08/2026 100.000,00 6230VNIB02ZHU8RC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.182149.001016879.NGUYEN THI BAO SUONG.970441
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181821112026YV0L805431.5390.92345.182111
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCN98UJC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230303199260.20260818.182048.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
18/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181820132026KOIV026568.5387.85488.182013
18/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181818152026ejdu702879.5389.71459.181816
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15643322796.ung ho ms 2026.221.CT tu 0071000825617 DUONG THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#02009704050818181415202665HF092665.5388.43163.181415
18/08/2026 50.000,00 6230ORCOQ21PUWVZ.uh be Sung Trong Nhan 2026.221.20260818.181322.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970405081818123920267TLA083539.5388.30998.181240
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15643230694.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1026774213 DAO XUAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15643195561.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 6230IBT1bJMZ8YHW. Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.180948.090206632001.NGO THI THANH THAO & PHAM THAI HUNG.458761
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15643175033.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15643159291.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15643154615.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15643132966.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230TPBVI2CEHGHS.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.180701.10000548425.NGUYEN THI DUNG.970423
18/08/2026 200.000,00 MS 2026.221 be TRONG NHAN#SP#020097048808181805232026bs48644334.5387.80217.180523
18/08/2026 20.000,00 6230SGTTH2893GJK.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.180233.070121686021.NGUYEN LINH NHI.970403
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181802132026qp3j629738.5390.55881.180213
18/08/2026 1.800.000,00 6230IBT1bJMZ88XP.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Sung Trong Nhan MS 2026 - 221 . Chuc con som hoi phuc.20260818.180140.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
18/08/2026 1.000.000,00 6230NAMAP2QFRUG7.ung hoMS2026221 Be Sung Trong Nhan..20260818.180027.998809999.NGUYEN VAN BA.970428
18/08/2026 30.000,00 MBVCB.15643003986.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15642966471.UNG HO MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1027794763 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15642966175.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0171003473071 LE TIEN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181756152026P9NZ087613.5388.12297.175615
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCN9WT3P.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230559601444.20260818.175514.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15642909367.TRAN ANH TUAN ung ho MS2026.221(be SUNG TRONG NHAN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15642892756.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181752292026d46q583231.5387.84464.175202
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1iJT827L5.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.175222.263338278.BUI TRUNG CHINH.970432
18/08/2026 200.000,00 6230WBVNP2QFZ61Y.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.175028.108003372640.NGO THI NGOC ANH.970412
18/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181748192026eRyN468695.5189.52920.174752
18/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181748122026zbdx563281.5189.50936.174812
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCN2R7S1.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230880816010.20260818.174743.19021768857014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCN2X3AX.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230403842580.20260818.174603.19035220583014.VND-TGTT-DOAN CONG MINH.970407
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15642738478.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0081001129983 NGUYEN THI ANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181742522026RTA5004299.5390.12629.174252
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCN2323G.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230113300846.20260818.174203.19033968302015.VND-TGTT-PHAM TRA MY.970407
18/08/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.221 uh be sung trong Nhan#SP#020097042208181741302026SYMT885025.5389.2194.174131
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15642640685.ung ho MS 2026.221.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181740292026T3C7721584.5390.93983.174030
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15642637861.ung ho MS 2026.220.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230SGTTH289SDIK.IBFT Ung ho MS 2026.221 - be Sung Trong Nhan.20260818.174001.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
18/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2089663449189986304.20260818.Scan QR Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan 2089663449189986304
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15642604332.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.221( be Sung Trong Nhan) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCN2TV1G.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230509323917.20260818.173738.19037967261019.VND-TGTT-CHAU NHU ANH.970407
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181733072026ozic489305.5389.39014.173307
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15642498082.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0061000533564 TRAN VU NHAT UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181730202026NfYp378489.5388.16783.173020
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181723362026OS03081093.5388.66384.172336
18/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan)#SP#020097041508181721462026cCxV333463.5389.51919.172146
18/08/2026 100.000,00 UNG HO MS2026.2021 SUNG TRONG NHAN-180826-17:20:46 cn5X176215#SP#020097041608181720462026cn5X176215.5189.44766.172046
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15642255879.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0501000219882 LY MY LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 6230IBT1kCN2GZ4J.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230198476271.20260818.172009.19031670079019.VND-TGTT-HOANG MINH TRANG.970407
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15642248183.ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0381000425414 NGUYEN MINH CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181719572026xcOt324834.5388.38777.171957
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15642246966.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9928695999 NGUYEN THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230VNIB02ZHM7QV.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.171808.625704060213300.DINH THANH NGUYEN.970441
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15642172079.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-17:14:35 3jui338276#SP#0200970416081817143520263jui338276.5389.98227.171408
18/08/2026 200.000,00 6230TPBVI2CESLLF.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260818.171429.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
18/08/2026 300.000,00 6230TPBVI2CEXPAK.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.171321.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
18/08/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142792136436.20260818.142792136436-0868032427_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15642065975.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071005069572 TRINH THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230TPBVI2CEXKEP.PHAM THI THU HUYEN chuyen tien ung ho MS2026.221.Ung ho be Sung Trong Nhan.20260818.170958.00001935385.PHAM THI THU HUYEN.970423
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15642041579.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1016202209 LA KHAC TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1iJTIRSYM.Ung ho Ms 2026221.20260818.170842.0967360306.NGUYEN THU HUYEN.970432
18/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970415081817071520269c4P261177.5189.43408.170648
18/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181706232026LZYO072191.5390.37004.170623
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181705552026ODQE802820.5189.32525.170556
18/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181705232026U16B066043.5387.27902.170523
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15641954537.LE THI LY ung ho ms 2026.221 sung trong nhan.CT tu 1063611023 LE THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15641940041.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0351000970524 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 12.000,00 MBVCB.15641918729.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9374779266 TRAN DUY DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15641909431.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021002626268 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1kCN28DUS.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230706333005.20260818.165956.19036435201011.VND-TGTT-TRAN THI LOI.970407
18/08/2026 100.000,00 6230WBVNP2QF8YJM.MS 2026 221.20260818.165945.135678.VO DANG THINH.970412
18/08/2026 150.000,00 6230VNIB02ZHBUQM.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.165920.328030346.NGUYEN ANH DUNG.970441
18/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181659182026M5MJ471725.5389.83202.165851
18/08/2026 100.000,00 6230TPBVI2CEV5G9.Ung ho MS 2026.221 Sung Trong Nhan.20260818.165822.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15641821665.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.221#SP#020097041508181656272026A7kq210157.5189.61293.165627
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181656092026eltk303971.5390.59226.165609
18/08/2026 1.000.000,00 6230IBT1aWRXGZ78.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.165421.068704070001870.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
18/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081816541820261BPN515130.5388.45306.165419
18/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704880818165323202611vw290973.5390.38329.165323
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCN2VIHD.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230224403240.20260818.165254.130508091995.DUONG VU MINH THU.970407
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15641700046.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.220.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15641683517.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.219.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15641677507.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 400.000,00 MBVCB.15641684696.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.218.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181647402026KBYY452240.5389.94908.164741
18/08/2026 30.000,00 6230IBT1kCN2SCGQ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230531121558.20260818.164728.6600200392.LE THI THANH.970407
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1kCN29AWZ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230426443119.20260818.164602.19030213970019.VND-TGTT-PHUNG THI THANH THUY.970407
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15641620670.MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 5.000,00 6230IBT1kCN29V6Y.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230255610240.20260818.164521.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
18/08/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704880818164457202690ez251879.5387.75746.164436
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15641592959.MS 2026.221-mong be Sung Trong Nhan hoi phuc suc khoe - mong con luon luon khoe manh binh an.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCN22BF7.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230774055250.20260818.164328.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-16:43:23 ryhg191316#SP#020097041608181643232026ryhg191316.5389.64681.164324
18/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.221 be Sung Trong nhan#SP#020097041508181643162026iRTO147228.5387.63220.164316
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15641584345.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181642242026jvQK142818.5390.55973.164157
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181641472026mxvp237664.5189.51832.164147
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081816405020268IPW222120.5389.45539.164050
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1iJTILUWA.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.163954.129292032.PHAM THAI VIET.970432
18/08/2026 10.000,00 6230TPBVI2CEK9FK.UHMS 2026.221 Mong be Sung Trong Nhan benh chuyen bien tot,GD binh an gap thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260818.163931.00005384949.VU HOANG LINH.970423
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCN21X4J.Viet ha55 ung ho chau sung trong nhan ms 2026 221 FT26230697044781.20260818.163929.19032074041558.VND-TGTT-DUONG VIET HA.970407
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1iJTILMVH.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.163924.66661628888.NGUYEN THI THU.970432
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816390720263hs4225644.5390.32951.163840
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15641515495.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1012236666 HA NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 1.000.000,00 6230IBT1kCN21E6E.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230056505006.20260818.163855.6286221183.NGUYEN DUC DUNG.970407
18/08/2026 30.000,00 6230IBT1kCN21AB6.MS2026.221 sung trong nhan FT26230518091641.20260818.163835.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
18/08/2026 100.000,00 MS 2026.221#SP#020097041508181637352026oGqe120793.5389.22148.163735
18/08/2026 150.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.221 anh Sung A Vu#SP#020097048808181637322026oo7v218617.5387.20962.163732
18/08/2026 1.000.000,00 6230IBT1kCN2JXAQ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230904532524.20260818.163657.6286221183.NGUYEN DUC DUNG.970407
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCN2JHJU.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230296740771.20260818.163632.7626111987.NGUYEN DUC TOAN.970407
18/08/2026 5.000.000,00 6230IBT1kCN2JKMP.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230995448273.20260818.163615.3333398668.NGUYEN NGOC THANH.970407
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816353620265kw0210093.5389.6876.163536
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816352820263x5y209448.5189.6441.163528
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15641418077.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9973129214 BUI THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 NONG HIEU THAO VY Chuyen tien Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181633102026y7ts199446.5389.89887.163310
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181632392026UF9V203722.5387.87099.163239
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816323820266mja197146.5388.87038.163238
18/08/2026 200.000,00 6230MCOBQ21P8CP6.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.163231.03101011668050.KIEU THI NGA.970426
18/08/2026 200.000,00 6230VNIB02ZHL6KH.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.163149.216895555.TRAN LINH CHI.970441
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1d1YAQHSU.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.163054.970422Uc770040000000007c3544.MBBANK IBFT.970422
18/08/2026 155.556,00 6230IBT1kCN2Q2FJ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230380484278.20260818.162947.10320190629018.VND-TGTT-TRAN THANH XUAN.970407
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15641344483.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0041000289726 NGUYEN HUU BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181628052026SD0F207790.5390.55550.162806
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181628062026LR0W042427.5388.55542.162806
18/08/2026 100.000,00 6230VNIB02ZHLRWT.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.162759.622704060261724.PHAM THI THUY TIEN.970441
18/08/2026 50.000,00 6230TPBVI2CEKYXD.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.162748.10004014407.PHAN THUY KIEU.970423
18/08/2026 100.000,00 6230WBVNP2QF1A3L.Nguyen Thai Son uh MS 2026 221 be Sung Trong Nhan.20260818.162725.107003149517.TA THI THUY HANG.970412
18/08/2026 100.000,00 6230SGTTH289EZPR.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.20260818.162619.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181626182026thjd170832.5388.44141.162619
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1kCNCR6J1.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230505669286.20260818.162551.779939793979.LE VY HONG PHUC.970407
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816252720262unt167287.5388.38279.162500
18/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816251620264ryf166543.5189.37063.162516
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15641286199.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071002344503 DOAN THI PHUONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15641284686.NGUYEN THI MEN chuyen tien MS 2026.21 ( Be Sung Trong Nhan).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230MCOBQ21PCH3U.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.162448.03501014994912.NGUYEN THAO VY.970426
18/08/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181624102026T29J942939.5387.29472.162410
18/08/2026 100.000,00 Ung ho Ms.2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181624022026JTUQ667861.5389.29024.162402
18/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.221 ( be Phung Trong Nhan)#SP#020097041508181623582026D45m963622.5388.27836.162358
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15641262169.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230SHBAP2Q87N4W.NGUYEN THI HONG VAN chuyen tien ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.20260818.162321.1002613724.NGUYEN THI HONG VAN.970443
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15641250371.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 92.000,00 6230MCOBQ21PCE81.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.162250.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNCXY8Q.NGUYEN THI HONG DUYEN MS 2026.221 FT26230516641032.20260818.162230.19034255397012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG DUYEN.970407
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1kCNCX9IB.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230040107102.20260818.162147.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
18/08/2026 150.000,00 MBVCB.15641228671.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0041001103499 DUONG THI THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181621182026F2OE880397.5390.10070.162119
18/08/2026 90.000,00 6230TPBVI2CEGV6G.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.162046.02523774901.NGO CAM TAN.970423
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15641224240.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1052670277 NGUYEN THI NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704220818162002202614DY704914.5389.1452.161935
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15641199283.NGUYEN VU HOANG TRANG chuyen tien ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0511000442150 NGUYEN VU HOANG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 30.000,00 MBVCB.15641182783.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081816183020269lgo138971.5189.90766.161830
18/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan#SP#0200970488081816182720262j5b138754.5387.91268.161801
18/08/2026 50.000,00 6230SGTTH289WNHK.IBFT ungho2026.221.20260818.161744.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
18/08/2026 139.000,00 6230IBT1kCNCFKXC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230265511931.20260818.161740.286876768687.NGUYEN PHUONG THAO.970407
18/08/2026 200.000,00 6230TPBVI2CEG4II.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.161719.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181617012026guw6133028.5387.81625.161701
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 Be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181616362026r5ag131395.5389.78895.161636
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15641156184.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0611001989188 NGUYEN HOAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230TPBVI2CEGFVW.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.161617.03821912101.NGUYEN THI NGOC OANH.970423
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms2026.221#SP#020097040508181616112026RL1F077351.5388.76056.161611
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15641141640.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021000765168 NGUYEN ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15641148300.ung ho ms 2026.221(be Sung Trong Nhan).CT tu 0351001013516 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181615382026Tid5929124.5189.71719.161538
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15641148022.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1052685508 NGUYEN VAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15641147294.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0201000247710 LE THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-16:15:03 Nk45851602#SP#020097041608181615032026Nk45851602.5389.67932.161504
18/08/2026 300.000,00 MS2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-16:15:00 aPfm675114#SP#020097041608181615012026aPfm675114.5387.68356.161501
18/08/2026 100.000,00 6230VNIB02Z35DQ6.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.161500.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15641122113.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704050818161429202663UC068132.5387.64488.161429
18/08/2026 400.000,00 MBVCB.15641120646.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9985484147 NGUYEN TU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.221#SP#0200970488081816142020265ky9122264.5387.63640.161359
18/08/2026 200.000,00 6230TPBVI2CEGCE9.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.161343.02765986001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
18/08/2026 1.000.000,00 LE NGOC HAN ung ho MS 2026.221 be SUNG TRONG NHAN#SP#0200970422081816134320262V28102339.5390.59578.161316
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15641114382.ung ho ms 2026. 221.CT tu 7988981225 BUI THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026. 221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181613372026kwrf119312.5387.58527.161337
18/08/2026 100.000,00 TRAN QUANG TUNG Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704220818161328202622JK922699.5390.58095.161328
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15641101048.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15641108051.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000396189 DOAN VAN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNCLL2W.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230296651562.20260818.161232.19034404484012.VND-TGTT-DANG THI CHINH.970407
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCNCLE36.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230939830265.20260818.161216.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
18/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704150818161158202674zK913684.5388.47704.161158
18/08/2026 20.000,00 MBVCB.15641079564.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 6230IBT1kCNCLYIF.Ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan FT26230302809730.20260818.161134.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
18/08/2026 300.000,00 6230IBT1iJTIKXS2.Ung ho be Sung trong nhan MS 2026221.20260818.161125.4801012022.CAM HAI YEN.970432
18/08/2026 10.000,00 6230IBT1kCNCLIIM.ung ho ms 2026.221, be Sung Trong Nhan, chuc be va gia dinh binh an FT26230071894998.20260818.161114.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704220818161048202622WE553637.5387.39525.161048
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15641062237.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.221(sung trong nhan).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181610312026pt1g107161.5388.37607.161031
18/08/2026 30.000,00 6230SGTTH289WZ8W.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.161009.060215502468.PHAN DANG THAI.970403
18/08/2026 100.000,00 6230MSCBD23BK9L3.PHUONG THUY LINH chuyen tien 2026221.20260818.161005.686827041988.PHUONG THUY LINH.970422
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1aWRXBIC6.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.160936.700008465650.VU HONG HANH.970424
18/08/2026 100.000,00 6230ORCOQ21PMISF.MS 2026 221 Be Sung Trong Nhan.20260818.160931.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15641053099.ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan).CT tu 0011004355317 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181609092026ZTNK039234.5388.28486.160842
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNCHYN7.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230680554297.20260818.160848.19035122981011.VND-TGTT-DAO THUY LINH.970407
18/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181608432026YYEG653581.5189.26124.160843
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15641033656.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1028442309 NGUYEN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181608132026ihyc097534.5388.22873.160747
18/08/2026 50.000,00 6230ORCOQ21PMHJN.LOC HO TRO MS 2026.221 SUNGTRONGNHAN.20260818.160747.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
18/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15641017572.tro giup be Nhan (sinh 2024) bi bong (Son La).CT tu 1013671638 DUONG DINH BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230VNIB02Z3PP5A.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.160734.122869999.NGUYEN THI THANH HANG.970441
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181607032026s47s092521.5389.14842.160703
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181606462026eohg091374.5389.12669.160625
18/08/2026 200.000,00 6230VNIB02Z3PI6W.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.160634.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1iJTIK2IT.Ung ho ms 2026 221.20260818.160624.0983195291.PHAM THI MAI.970432
18/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181606182026IZ2Y891596.5390.8933.160618
18/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181606092026RDC5891281.5189.8569.160609
18/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan#SP#020097042208181606082026PAY4889653.5388.7980.160541
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCNCZYUA.Ung ho MS 2026.221 FT26230966980437.20260818.160600.562666666666.MAI THANH DUC.970407
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15640993819.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCNCZS69.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230080560984.20260818.160521.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCNC6K89.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230673451560.20260818.160346.19037357841013.VND-TGTT-HOANG THI VAN.970407
18/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081816010720268PP3614777.5388.73974.160107
18/08/2026 30.000,00 MBVCB.15640830882.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0731000781409 DUONG THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181554112026HS89571664.5387.30235.155345
18/08/2026 50.000,00 6230VNIB02Z37AE1.ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).20260818.155239.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
18/08/2026 50.000,00 6230SGTTH2894PF2.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.154829.060128818963.LE THI PHUONG.970403
18/08/2026 300.000,00 6230IBT1iJTIA11X.Ung ho MS2026221.20260818.154538.178070061.DUONG MINH THUAN.970432
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1iJTI4XKY.Ung ho MS 2026221.20260818.154430.178070061.DUONG MINH THUAN.970432
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNC58US.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230296527551.20260818.153942.19032423240555.VND-TGTT-TONG THU TRANG.970407
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNC5MWQ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230049159629.20260818.153929.19034994326018.VND-TGTT-DAO THI NHAN.970407
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15640579573.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0251002295786 LY THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081815360320267h3m975535.5388.16342.153603
18/08/2026 5.000,00 6230IBT1kCNCU8WP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230530936936.20260818.153034.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
18/08/2026 150.000,00 MBVCB.15640504361.Ung ho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15640491929.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15640486686.Ung Ho MS 2026 .221 ( Be Sung Trong Nhan).CT tu 0291000264570 NGUYEN THI NHU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15640487587.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNC8JFH.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230774528702.20260818.152639.19038495140014.VND-TGTT-LE VAN TUAN.970407
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181520032026sun1920324.5390.19948.152003
18/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15640252005.MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230WBVNP2QF2YBR.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260818.150926.717788.PHAM THI PHUONG.970412
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCNC2E5L.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230484533712.20260818.150638.8734139133.DO BACH KIM.970407
18/08/2026 500.000,00 6230NAMAP2Q859QK.UNG HO MA SO 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN.20260818.150558.100030347500001.HO THI THANH HUONG.970428
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNCCJTD.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230726441452.20260818.150129.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
18/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181501082026HFX9007466.5189.6184.150108
18/08/2026 30.000,00 MBVCB.15640076023.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021000321899 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15640005609.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071002813528 HUA THI NGOC TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 6230TPBVI2CERUJY.NGUYEN THI LAN HUONG chuyen tien ung ho MS 2026221 (be Sung Trong Nhan).20260818.144817.01534606001.NGUYEN THI LAN HUONG.970423
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1iJTII1QF.ZP262300437088 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.144714.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15639890195.PHAM THI HONG chuyen tien UNG HO MA SO 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN .CT tu 0141000775746 PHAM THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15639887941.Ung Ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 6230VNIB02Z3SLME.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.144103.967900168.NGUYEN VIET CHUONG.970441
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1iJTIMDH3.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.144050.0966877968.NGUYEN MY TAI.970432
18/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142774759224.20260818.142774759224-0962970101_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181439562026vxy6588545.5189.86387.143956
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15639838555.PHAM THI HONG chuyen tien UNG HO MA SO 2026.220 CHI TRUONG THI HUONG .CT tu 0141000775746 PHAM THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15639817332.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15639810890.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011001014855 VU THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCN1F9C4.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230731807271.20260818.143132.19028020213011.VND-TGTT-DUONG KIM YEN.970407
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181428152026bisc752776.5390.21954.142815
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181427422026m7ky751137.5389.19123.142742
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15639640604.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.220 CHI TRUONG THI HUONG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1iJTISNVP.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.142233.338386999.NGUYEN THI HONG NGOAN.970432
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCN1HUUX.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230079549244.20260818.142145.1939682689.DINH VIET BACH.970407
18/08/2026 100.000,00 6230TPBVI2CEZCE4.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.141911.21091102242.HOANG THI BAO TRAM.970423
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15639580287.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0101000441192 NGUYEN DUC TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCN1Z5JM.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230049906045.20260818.141827.19026886143011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUONG.970407
18/08/2026 100.000,00 MS 2026.221 Sung Trong Nhan#SP#020097048808181418192026sf12723048.5387.68506.141819
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15639578563.Ung ho MS 2026 221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 250.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808181416152026vxw1717064.5189.56911.141615
18/08/2026 150.000,00 UH MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-14:15:12 3o5x239659#SP#0200970416081814151220263o5x239659.5390.50972.141512
18/08/2026 100.000,00 MS 2026. 221 Phung Trong Nhan#SP#020097041508181414502026fwyY512860.5389.49928.141450
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181413442026lnut709941.5189.44445.141317
18/08/2026 100.000,00 6230SGTTH289FJZV.IBFT Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260818.141317.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403
18/08/2026 100.000,00 6230SGTTH289F8DD.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.141250.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15639458991.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 NGUYEN THI KIM LAN CHUYEN KHOAN-180826-14:05:52 Yu87027922#SP#020097041608181405522026Yu87027922.5189.2840.140552
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181405452026fzdf687637.5189.2497.140518
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181352042026M4UH041576.5390.33498.135204
18/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181347032026X1JK638677.5388.9599.134704
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tien ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan#SP#020097040508181345512026B9ZA021198.5390.3507.134552
18/08/2026 200.000,00 6230SHBAP2Q8I4YI.TRAN THI MINH TAM chuyen tien.20260818.134415.1008436154.TRAN THI MINH TAM.970443
18/08/2026 200.000,00 6230TPBVI2CEJW5C.TRAN THI NHUNG chuyen tienung ho be sung trong nhan MS 2026.221.20260818.134230.00000296787.TRAN THI NHUNG.970423
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181339382026SMCU115974.5388.72575.133938
18/08/2026 2.000.000,00 6230SGTTH289CG9Z.IBFT Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260818.133913.050026874030.TRINH THE DAN.970403
18/08/2026 30.000,00 Ung ho NCHCCCL - TRAN DANG QUYNH TIEN 0907347145#SP#020097041508181338052026KQRJ413446.5388.66137.133805
18/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181334362026RNK0244891.5389.49231.133410
18/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181332242026CAah399121.5387.38444.133225
18/08/2026 100.000,00 6230MSCBD23AIXWE.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.132904.8820116119001.VU THI THU.970422
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15639011950.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1026917449 TRAN THAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 5.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097040508181327232026AL0D064478.5387.13777.132656
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15638999025.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1026917449 TRAN THAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 5.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970405081813255120262AJC060039.5387.7567.132524
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15638995927.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230MCOBQ217PRPI.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.132346.80002664047.NGUYEN VAN THUONG.970426
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181320322026d129571848.5388.82050.132033
18/08/2026 600.000,00 6230IBT1kCN1V4HL.ung ho ma so 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230004021111.20260818.131856.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
18/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181316252026KaHp359825.5389.61431.131559
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181316182026bx7q561711.5390.61172.131618
18/08/2026 50.000,00 6230MCOBQ21775EU.DAM THANH TUNG chuyen tien ung ho ma 2026.221 be Phung trong Nhan.20260818.131454.02188016398888.DAM THANH TUNG.970426
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15638849245.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 400.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142766036029.20260818.142766036029-0978979238_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15638790197.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1065807344 NGUYEN THI MY NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCN19B8L.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230010572657.20260818.130732.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCN19W5B.Ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan FT26230731486006.20260818.130550.19033655455333.VND-TGTT-DO NGOC TU.970407
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181301502026HGCC414847.5389.89681.130150
18/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181301042026nyqy321468.5388.86262.130104
18/08/2026 150.000,00 6230MSCBD23A92IC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.125731.0365170257.PHAM THI KIM QUYEN.970422
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181257132026vwcp514667.5189.67260.125713
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-12:57:12 XWh3423887#SP#020097041608181257122026XWh3423887.5388.67216.125645
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970488081812562720264tnj512769.5389.63172.125627
18/08/2026 100.000,00 6230MCOBQ2177JN7.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.125613.15001010947114.NGO GIA KHANH.970426
18/08/2026 25.000,00 6230MSCBD23ASED6.MS 2026191.20260818.125427.0001951915001.TRAN KIM TRANG.970422
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15638636384.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-221.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15638600340.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15638585049.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.221.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026-221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-12:44:48 pr09233879#SP#020097041608181244482026pr09233879.5387.3338.124449
18/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Le Thi Thuy chuyen tien ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181243192026B10K038072.5390.95183.124319
18/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181239392026tvm0264653.5390.75561.123939
18/08/2026 200.000,00 6230SGTTH289BETL.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.123912.050130665265.PHAM THI GIANG.970403
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15638451054.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1012566915 DANG QUOC DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 66.000,00 6230IBT1kCNJ3RRW.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230060093032.20260818.123402.19035556748011.VND-TGTT-PHAN THUY DUONG.970407
18/08/2026 30.000,00 6230VNIB02Z3FUIL.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.123247.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
18/08/2026 5.000,00 6230VNIB02Z3F8EM.ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan ).20260818.123100.912281212.GIANG MY LINH.970441
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15638345884.ms 2026.221( sung trong nhan).CT tu 0121002513265 PHAM DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230ORCOQ217NV7U.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.122726.0932966377.LAM THI NHIEU.970448
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15638298520.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup MS 2026-221 Sung Trong Nhan.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 10.000,00 6230IBT1iJTMLXNE.ZP262300323830 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260818.122345.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
18/08/2026 500.000,00 6230ORCOQ217NZBT.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.122231.0111100001601001.NGUYEN THANH LUONG.970448
18/08/2026 500.000,00 ung ho ms2026 221#SP#020097048808181221502026e7hm414541.5388.73003.122150
18/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142760258469.20260818.142760258469-0904466093_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181220152026eoa3409093.5389.63193.121948
18/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15638101840.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0731000675296 NGUYEN VAN HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 ung ho ms 2006.221#SP#020097048808181208022026vepj366262.5388.86228.120802
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15638009906.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0251002718629 TRAN DIEU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181207132026SS0P852267.5387.80359.120647
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1kCNJ7M2X.Ung Ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230939011274.20260818.120601.19034366339011.VND-TGTT-DANG THAI THANH TUYEN.970407
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-12:05:43 BuNn739883#SP#020097041608181205442026BuNn739883.5189.71453.120544
18/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-12:05:02 nGrD342018#SP#020097041608181205022026nGrD342018.5390.66474.120502
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15637962256.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000304147 DANG THI TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-12:02:56 FJ2K413265#SP#020097041608181202562026FJ2K413265.5189.52976.120256
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCNJANQC.Ung ho MS 2026.221 be SUNG TRONG NHAN FT26230412498881.20260818.120219.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15637907674.ung ho MS 2026221 ( be Sung Trong Nhan ).CT tu 0181003457797 LE THI HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15637881345.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1025682764 TRAN THI CHI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNJ4DZM.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230203590682.20260818.115732.5689123789.PHAN VAN DUC.970407
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1kCNJB8GR.Gip ma so 2026.221 FT26230300188263.20260818.115504.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
18/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181154572026I3SC049096.5189.1110.115457
18/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-11:51:35 wq7N784347#SP#020097041608181151352026wq7N784347.5387.78248.115135
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCNJY32Q.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230112092055.20260818.115056.4681714823.PHAM VIET NGU.970407
18/08/2026 1.000.000,00 6230IBT1fJSVNCLI.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.114614.100144685.NGUYEN THI HONG QUYEN.970431
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15637647441.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 30.000,00 MBVCB.15637600683.Chuyen tien ung ho.CT tu 7909877078 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181140382026stm4261551.5189.5404.114038
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh-180826-11:39:59 b1Xt623545#SP#020097041608181140002026b1Xt623545.5388.1357.114000
18/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181138572026LNF5477771.5389.94785.113858
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15637538849.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9909142007 NGUYEN NGUYEN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15637522745.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011004422026 LY HUNG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181134112026YQ37909566.5189.61696.113411
18/08/2026 250.000,00 IBVCB.15637465514.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15637457678.ung ho MS 2026.221.CT tu 0021000476809 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 6230MCOBQ21734AL.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.112914.80003605172.MAI THI THU HA.970426
18/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142752905107.20260818.142752905107-0947687044_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15637386850.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1iJTM453K.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.112012.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
18/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181119422026CILN073495.5189.65953.111942
18/08/2026 200.000,00 6230VNIB02Z3Y1RY.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.111937.627704060168069.NGUYEN VAN THUONG.970441
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15637265569.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0711000232548 PHAM THAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15637198917.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451001325191 NGUYEN THE HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230WBVNP2Q8EM6F.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.111336.663328.HOANG QUYNH HOA.970412
18/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097041508181112312026MhDb843810.5389.18731.111231
18/08/2026 73.000,00 MBVCB.15637163914.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9975838806 CAO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15637144945.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0201000729592 NGUYEN THE NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15637125306.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181106182026XAN1003568.5388.78384.110551
18/08/2026 1.000.000,00 6230IBT1iJTM5DCF.TRAN DUC HA chuyen tien.20260818.110444.1101234.TRAN DUC HA.970432
18/08/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HONG LAM chuyen tien ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181104152026USNN092922.5390.65342.110415
18/08/2026 1.000.000,00 6230IBT1iJTM52WA.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.110406.0949802045.NGUYEN TIEN DINH.970432
18/08/2026 300.000,00 6230MCOBQ2179GL2.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260818.110312.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181103062026FPW8987831.5388.56985.110306
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15637022408.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181101242026NOMY077968.5387.46028.110057
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan, ma GD 100000173801442#SP#020097044908181100392026E6fM741661.5390.41591.110039
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181059002026M4OS291218.5388.30727.105901
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-10:57:40 O4kB723081#SP#020097041608181057402026O4kB723081.5388.22580.105740
18/08/2026 1.000.000,00 6230IBT1kCNW3PHA.Ung ho MS 2026.221 - be Sung Trong Nhan FT26230584057811.20260818.105617.19032082310029.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208181055032026VV0O672148.5189.6231.105504
18/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-10:54:25 s6yT354549#SP#020097041608181054252026s6yT354549.5390.1678.105358
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-10:54:20 xsKE042544#SP#020097041608181054202026xsKE042544.5389.741.105420
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15636891358.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15636877780.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0121001297630 LE QUANG THUAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181049142026wqkb059739.5387.69656.104847
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1iJTMUR1M.BP ung ho MS2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260818.104851.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
18/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15636817085.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0281001112417 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1iJTMUL36.Bp Ung ho MS2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.20260818.104758.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181047262026159I733429.5389.57944.104726
18/08/2026 300.000,00 6230IBT1iJTMUEI1.BP Ung ho MS2026220 chi Truong Thi Huong.20260818.104701.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
18/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181044462026svhu042743.5390.42170.104419
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15636765530.Ung ho MS 2026.221 ( Sung Trong Nhan).CT tu 0011003582339 VU NGOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.221-be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181042212026S6NY078157.5390.27274.104221
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15636700081.Ung ho MS2026.221(Be Sung Trong Nhan).CT tu 0461000406633 DUONG THAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 1.800.000,00 MBVCB.15636707767.ms 2026.221 ung ho be Sung Trong Nhan.CT tu 0531002372622 TO LE QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1fJSVTJY9.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.103950.0934180485.NGUYEN THI HAI.970431
18/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181038502026pIXp713522.5189.5029.103850
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1fJSVLN6X.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260818.103847.079094025600.LE HUU NGHIA.970431
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNWE3I6.Ung ho MS 2026.211 FT26230975848410.20260818.103737.14024386154014.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUC.970407
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15636668838.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1032713610 LE THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1iJTMIN3X.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 221 SUNG TRONG NHAN.20260818.103506.247529918.LE THI HOA.970432
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15636611586.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0541000205888 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 30.000,00 MBVCB.15636579822.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181029322026hcga985323.5387.48207.102932
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15636524986.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0061000673451 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15636502616.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1059472527 NONG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508181026192026OQln665992.5387.28361.102552
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15636504519.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208181025112026Q1DA847122.5387.20828.102511
18/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181023332026YHUX078941.5390.11788.102306
18/08/2026 200.000,00 MS 2026.221 SUNG TRONG NHAN-180826-10:22:11 2ie9883881#SP#0200970416081810221120262ie9883881.5189.4239.102144
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15636448785.Chuyen tien ung ho.CT tu 1051581637 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181021332026e2an955583.5390.99965.102106
18/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181021272026om4n955216.5390.99658.102127
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCNWBHZ3.giup MS 2026221 be Sung Trong Nhan tinh Son La FT26230412109125.20260818.101954.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808181019252026ptuv947623.5387.87599.101926
18/08/2026 250.000,00 IBVCB.15636411510.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15636389905.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0061001069017 NGUYEN THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 IBVCB.15636384738.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNW5YSA.VND-TGTT-KIEU DO NGAN GIANG chuyen Sung Trong Nhan FT26230997295947.20260818.101600.19020640041661.VND-TGTT-KIEU DO NGAN GIANG.970407
18/08/2026 200.000,00 6230TPBVI2CE2HJ1.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.101408.10003099527.NGO THUY AN.970423
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.221#SP#020097048808181011002026k1or916046.5389.39133.101100
18/08/2026 200.000,00 6230SGTTH28S6U7D.IBFT ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.20260818.101027.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
18/08/2026 400.000,00 6230SGTTH28S6T7I.IBFT ung ho MS 2026.221. be Sung Trong Nhan.20260818.100749.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
18/08/2026 400.000,00 MBVCB.15636213610.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 28.000,00 ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan#SP#0200970422081810053620267D04690676.5390.7795.100536
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15636185637.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508181002252026CT61066024.5388.89262.100225
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15636157291.ungho MS 2026.221(be phung trong nhan).CT tu 0441000646652 LAI DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180957232026ikhr864631.5389.60631.095723
18/08/2026 2.000.000,00 6230TPBVI2CW59K3.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.095420.55551475555.LE HUU TAI.970423
18/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-09:54:19 TozX996982#SP#020097041608180954192026TozX996982.5388.43584.095352
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15636041447.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-09:52:34 3ZaJ743432#SP#0200970416081809523520263ZaJ743432.5389.33456.095235
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15636003883.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011000058339 NGUYEN TOAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15635987032.ung ho ma so 2026.221( be Sung trong Nhan).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15635982395.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142740686126.20260818.142740686126-0378774459_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15635968195.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 1058860108 LE MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCNW96EX.Ung ho MS 2026.221 FT26230635190306.20260818.094742.19024646957025.VND-TGTT-NGUYEN MINH THIEN.970407
18/08/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508180946372026ZJio520142.5390.980.094637
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180943082026xsqk813202.5389.83304.094308
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15635898801.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1019840712 NGUYEN THI LA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15635872955.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ho tro be Trong Nhan . ms 2026. 221.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15635873899.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9909374873 VU VAN TUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 SHGD:10001242.DD:260818.BO:QUYEN ANH NGOC.Remark:UNG HO MS 2026.221 (SUNG TRONG NHAN)
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCNW181D.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230716055227.20260818.093744.19072888066014.VND-TGTT-LE SONG HA.970407
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15635819769.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011004132182 DINH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 ung ho MS 2026. 221 sung trong nhan#SP#0200970488081809364420266o8s790214.5387.49801.093645
18/08/2026 100.000,00 6230VNIB02Z99R5F.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.093307.620704060059997.HO NGOC THANH.970441
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180932022026g5hk773317.5189.24757.093202
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15635743258.ung ho MS 2026.221 ( Be Sung Trong Nhan ).CT tu 9937675398 PHAM THI HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 150.000,00 MBVCB.15635741142.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180929452026T05G226616.5389.13732.092945
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15635688772.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 150.000,00 MBVCB.15635688158.2026.221.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCNQNDHZ.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230389059826.20260818.092548.19036035161010.VND-TGTT-HOANG THI THU NGA.970407
18/08/2026 500.000,00 ung ho ma so 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081809242020261GUT693638.5389.87276.092353
18/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180923572026f8f8744731.5387.86104.092357
18/08/2026 20.000,00 MBVCB.15635599582.ung ho ma so 2026.221 ( be sung trong nhan).CT tu 0721000586096 LUU BUU NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 30.000,00 6230IBT1kCNQXKXG.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230605086117.20260818.092107.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
18/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180920302026YUHF048748.5389.69034.092030
18/08/2026 3.000.000,00 MBVCB.15635580075.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0491001548814 NGUYEN THE KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCNQFF91.CTT ung ho MS 2026.221- be Sung Trong Nhan FT26230012483052.20260818.091546.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407
18/08/2026 100.000,00 6230VNIB02Z9XEFZ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.091525.908784147.VUONG BICH TRAN.970441
18/08/2026 100.000,00 6230MCOBQ217WN3C.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.091333.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
18/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180913242026X4KF944001.5387.33951.091325
18/08/2026 2.000.000,00 6230SGTTH28SD8W3.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.091232.0939396678.NGUYEN HUYEN PHI.970403
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1iJTMQ5M6.Ms 2026-220 uh chi Truong Thi Huong.20260818.091142.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
18/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180909272026FXAF092096.5390.17129.090927
18/08/2026 200.000,00 6230WBVNP2Q8CUWV.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.090905.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180908052026VD5G418529.5388.10440.090806
18/08/2026 120.000,00 6230SHBAP2Q82KPX.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.090757.0904401719.HOANG VAN DUNG.970443
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15635389658.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0351000673902 DUONG DINH THIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230VNIB02Z9V83Y.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.090355.636704060002072.NGUYEN THI HOAI THU.970441
18/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180903412026444F063387.5389.90589.090342
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1iJTVNIPF.Ms 2026-221 uh be Sung Trong Nhan.20260818.090313.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180903052026w9wt670796.5387.87798.090238
18/08/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.211 be sung trong nhan#SP#0200970488081809025320262tw5670045.5387.86677.090231
18/08/2026 10.000,00 MBVCB.15635339814.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15635346380.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.219( em Nguyen Phuong Linh) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180901002026s3lm663623.5189.79037.090033
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15635328116.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:2026221.sung trong nhan. chuyen tien#SP#020097040508180859592026OR0E044945.5387.74452.090000
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180859292026LD4G438621.5189.72397.085929
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180857032026ELUY966711.5189.62322.085704
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1aWR36M4C.ung ho MS 2026.221 (be Trong Nhan).20260818.085656.03000014631063.DO THI TRAM ANH.970440
18/08/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180856512026WLKI692978.5388.59965.085651
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15635276837.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0111000370754 TO TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15635276695.UH MS2026221( be Sung Trong Nhan).CT tu 0011001636983 DUONG KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 5.000.000,00 DAO THINH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081808555220265cl7646534.5388.57022.085552
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15635265741.ban doc giup chau Sung Trong Nhan , MS 2026.221.CT tu 0081000000561 CAO THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15635249321.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.221. sung trong nhan#SP#0200970405081808534520262V3C014279.5189.47691.085345
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15635196650.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0041000172710 VO THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1iJTVX9D9.2026 221 ung ho be Sung Trong Nhan.20260818.084643.102972554.TRAN THI HAI YEN.970432
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15635155277.ungho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan).CT tu 0181002342711 PHAN TUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704220818084620202657RX272039.5189.16952.084620
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15635123398.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1d1Y4UXAF.An Nhien Thanh Tri va ace Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.084412.970422Jb79733000000000bc4078.MBBANK IBFT.970422
18/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180843182026g56m604807.5389.5184.084251
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15635082026.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011002887946 NGUYEN DUY THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970415081808412920262xuy295623.5390.97421.084129
18/08/2026 100.000,00 6230MCOBQ217ULRD.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260818.083915.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15635047729.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0711000229845 NGUYEN THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 6230WBVNP2Q818X8.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.083803.105000433347.LE DUC LUONG.970412
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15635030557.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0301000320211 LAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15635025225.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071005391528 LUU THU QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15635009873.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0111000816740 TRAN DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508180834382026aPT7273482.5390.69794.083417
18/08/2026 100.000,00 6230ORCOQ2174378.ung ho MS 2026.221 - be Sung Trong Nhan.20260818.083428.0065100000317006.DOAN THI THANH HUE.970448
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1iJTVF4J9.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.083350.365111189.NGUYEN MINH DUC.970432
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15634976828.Ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan ).CT tu 0071003765113 TO XUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-08:30:56 Un4L976926#SP#020097041608180830562026Un4L976926.5388.54904.083056
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15634945049.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9366639272 HO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180830252026ZZUJ099813.5387.52884.082958
18/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-08:29:50 8YKv387519#SP#0200970416081808295020268YKv387519.5390.50821.082950
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15634925542.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071000808691 HO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.221 -A.HIEU GIUP BE SUNG TRONG NHAN-180826-08:28:06 QJRt840453#SP#020097041608180828062026QJRt840453.5388.43794.082806
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1aWR3KBZ8.ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan.20260818.082736.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
18/08/2026 300.000,00 6230IBT1kCNQUBRA.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230634759780.20260818.082553.19028480107023.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1aWR3K8KP.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.082503.092704070015637.TRAN HUU TIEN.970437
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15634861334.uh ms 2026.221 ( Sung trong nhan).CT tu 0011004009684 NGUYEN THI CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081808235920266abu540834.5387.28642.082359
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15634850868.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0071001254468 MAI VAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15634818787.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071003191047 NGUYEN THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCNQ8WCK.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230634966536.20260818.082113.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
18/08/2026 300.000,00 6230IBT1iJTVLR2Q.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.082100.66653307.NGUYEN THANH TUYEN.970432
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15634802440.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1015522538 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180820082026dae8528139.5387.15049.082008
18/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180819572026ZW1I048704.5387.12829.081958
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15634792493.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0491000063563 VU TRONG HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15634785905.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0201000151487 VO THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15634762834.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1017417214 NGUYEN VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCNQMG9B.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230355074030.20260818.081643.13821335977011.VND-TGTT-DO DUY PHUONG.970407
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCNQMYFE.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230063773088.20260818.081618.10524911236017.VND-TGTT-DO TIEN DAT.970407
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15634746646.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0151000239360 TRAN TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 6230IBT1aWR37HGB.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.081540.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446
18/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180814102026ZPW7019830.5388.91866.081410
18/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508180813262026JI1H016334.5388.88668.081300
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15634714437.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1012859523 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208180812512026V0IA530712.5189.86599.081251
18/08/2026 500.000,00 6230IBT1kCNQD6AE.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230189856989.20260818.081041.13320497081010.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407
18/08/2026 300.000,00 6230TPBVI2CWIZGK.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.081003.03469456401.TRAN THU HUONG.970423
18/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970415081808075120266x8e189483.5189.69161.080751
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15634633163.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071000598082 MAI NGHIA HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081808052520268JF6145101.5389.59529.080458
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15634593849.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15634547121.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0351000777404 NGUYEN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 ms 2026.221 Sung Trong Nhan#SP#0200970488081807544320263z4n444604.5389.22370.075416
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15634414340.Ung ho MS 2026.211 (Be Sung Trong Nhan).CT tu 9985354885 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 500.000,00 MBVCB.15634396383.Ung ho MS 2026.215 (Be Nguyen Duc Duy).CT tu 9985354885 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 300.000,00 MBVCB.15634352067.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15634329143.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15634308805.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1015826027 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15634302176.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1015826027 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15634294384.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1015826027 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 400.000,00 MBVCB.15634252488.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508180736262026TMVK043143.5389.58616.073626
18/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCRNREZS.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230105891870.20260818.073616.19022495873018.VND-TGTT-THACH TINH.970407
18/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508180735332026CQ33039153.5388.57111.073506
18/08/2026 30.000,00 MS 2026.219#SP#020097042208180734392026Y2HR735348.5389.53464.073440
18/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508180734392026OCC6035088.5388.53430.073412
18/08/2026 200.000,00 6230IBT1kCRNRD6P.Linh br ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230842885990.20260818.073435.19036918616018.NGUYEN NGOC BAO LINH.970407
18/08/2026 30.000,00 MS 2026.221#SP#020097042208180733352026XLHX490783.5387.50263.073336
18/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-07:33:22 ZGEH615991#SP#020097041608180733222026ZGEH615991.5388.49092.073256
18/08/2026 30.000,00 gui ms 2026 221#SP#0200970422081807322820262KF1980277.5189.45655.073228
18/08/2026 300.000,00 6230IBT1kCRN3BEP.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230996766610.20260818.072747.19021536275698.VND-TGTT-NGUYEN THI VIET ANH.970407
18/08/2026 10.000,00 6230IBT1aWR3ACA5.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,217 (Gia dinh ong Nguyen Van Thao).20260818.072646.0339306897.VU DUC TU.970437
18/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808180726392026nk6m354803.5390.26724.072639
18/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808180722572026a1jx343137.5387.15063.072257
18/08/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026 221 BE SUNG TRONG NHAN-180826-07:15:51 ollg116648#SP#020097041608180715522026ollg116648.5189.90994.071552
18/08/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#0200970415081807131520263Iho931613.5189.84005.071248
18/08/2026 200.000,00 MBVCB.15633952526.Ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15633935778.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0271000157161 NGUYEN THI TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 10.000,00 6230IBT1kCRNZWYU.ung ho NCHCCCL FT26230222408961.20260818.070338.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
18/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097040508180611022026SGK0032780.5389.41381.061036
18/08/2026 200.000,00 LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)#SP#020097041508180551272026vLbv780329.5189.17442.055127
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15633231381.ADIDAPHAT ung ho ms2026-220( chi truong thi huong).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 12.686,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.215 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508180430362026BPAV066430.5390.77530.043036
18/08/2026 12.668,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.217 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508180422482026PGOZ065051.5389.76189.042249
18/08/2026 12.686,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.218 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405081804113520264IXL063346.5189.72216.041135
18/08/2026 12.268,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.220 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508180403472026OA4L062185.5388.68999.040347
18/08/2026 100.000,00 MBVCB.15633065478.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142705137246.20260818.142705137246-0973192724_Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
18/08/2026 50.000,00 MBVCB.15632889307.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.220 CHI TRUONG THI HUONG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 20.000,00 MBVCB.15632767276.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/08/2026 20.000,00 ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970422081723101520263UHW373885.5390.76085.231015
18/08/2026 15.000,00 MBVCB.15632593483.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCN4357B.ung ho MS 2026.222 FT26232239113054.20260819.225211.19032617409011.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUANG AN.970407
19/08/2026 35.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142976616728.20260819.142976616728-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien qua MoMo ung ho ms 2026221
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1iJTBEAQD.ZP262310918525 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.224531.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
19/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970422081922445520265SVP408449.5189.97922.224456
19/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208192243072026GCWQ745832.5387.95157.224308
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCN4LJ6U.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26232996675277.20260819.223151.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCN4HJXV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232981036707.20260819.222641.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
19/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.222 Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808192218112026bzaq099215.5189.34162.221811
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCN4KJCS.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232114490032.20260819.220753.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCN47ZTK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232940052754.20260819.220637.19032334708012.PHAM GIA TIEP.970407
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15661321035.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 10.000,00 MBVCB.15661287297.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.222(em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15661270772.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808192140392026p7gr015978.5388.97867.214012
19/08/2026 25.000,00 6231TPBVI2CKICV4.MS 2026.222. hungnt6.20260819.213922.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCN4P1YA.ung ho ms 2026.21 be sung trong nhan FT26232825855362.20260819.213543.19030708350017.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI LINH.970407
19/08/2026 500.000,00 6231IBT1aWNQ9AW9.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.212257.113010000212751.NGUYEN THI MINH TAM.970442
19/08/2026 25.000,00 6231IBT1kCN4V7WR.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232779567233.20260819.211902.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
19/08/2026 50.000,00 MBVCB.15660766746.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.220( chi Truong Thi Huong ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508192106332026JIHW031015.5390.50231.210634
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCN4CA4L.Uh chuong trinh nang buoc den truong FT26231936339018.20260819.210220.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM.970407
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCN4CDUG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231966056088.20260819.210118.19026398028015.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH.970407
19/08/2026 10.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#0200970422081920574220263I8J208621.5390.1853.205742
19/08/2026 5.000.000,00 UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-190826-20:46:20 mfHU774402#SP#020097041608192046212026mfHU774402.5387.38538.204621
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15660411807.ung ho 2026.221 be sung trong nhan.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNB38XA.Uh ms2026.221 FT26231936245027.20260819.203704.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15660253526.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011004384363 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNBZBP5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231530939303.20260819.202233.19034809089013.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
19/08/2026 110.000,00 MBVCB.15659923509.gd va cac con QM va NM ung ho MS 2026.220 Truong Thi Huong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15659743618.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0041000153366 NGUYEN NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 110.000,00 MBVCB.15659719321.gd va cac con QM va NM ung ho MS 2026.221 Sung Trong Nhan.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 555.555,00 6231IBT1kCNB5SUC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231017250941.20260819.195658.869696999999.LE VAN UY VY.970407
19/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970488081919555820269pgq675751.5189.31167.195558
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1iJTBJA5S.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260819.195551.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
19/08/2026 50.000,00 6231TPBVI2CKXXPZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.195535.00832014068.NGUYEN NGOC NGAN ANH.970423
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15659636761.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1978174042 VO THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1bJMZKS6X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.195340.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
19/08/2026 15.268,00 MBVCB.15659533230.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026.214..CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15659365609.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0331000447352 NGUYEN DUONG THUY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 48.000,00 6231IBT1iJT5NIM9.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.193510.0968914234.DANG VAN DUA.970432
19/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191928372026wo62562268.5389.43449.192837
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15659057831.ung ho MS 2026.222 (be Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 15.000,00 MBVCB.15659035527.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970422081919181720267D5R963844.5389.72341.191817
19/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880819191514202646jl505171.5390.50490.191514
19/08/2026 15.000,00 MBVCB.15658844254.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THANH THAO ung ho be Trong Nhan#SP#0200970405081919023620266LXN079782.5390.60338.190208
19/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081919020220260LQD351016.5388.56036.190202
19/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508191901092026LywJ807983.5390.49510.190109
19/08/2026 100.000,00 6231MCOBQ2M2TA1G.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.184528.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCN5787Q.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231608948998.20260819.184426.19033723239016.VND-TGTT-VU TUYET MAI.970407
19/08/2026 70.000,00 6231IBT1kCN5IJMC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231630409302.20260819.181950.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
19/08/2026 1.600.000,00 6231IBT1bJMZ7B8G.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho be Le Tran Ngoc Trinh MS 2026 - 222.20260819.180950.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
19/08/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142939990502.20260819.142939990502-0934879305_VO THI HONG HANH chuyen tien qua NCHCCCL
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15657592287.Chuyen tien ung ho MS 26024.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142938956659.20260819.142938956659-0829330854_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19/08/2026 84.623,00 MBVCB.15657492497.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0111000312627 VU THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 1.000.000,00 6231IBT1bJMZ785V.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260819.175159.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15657356874.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0161000563832 LE HOAI SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 TRINH NGOC THAO NGAN Chuyen tien ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh. Chuc em mau khoe va luon binh an#SP#020097048808191748502026lhjm110156.5189.23582.174851
19/08/2026 110.000,00 MBVCB.15657255229.gd va cac con ung ho truong trinh nang buoc toi truong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1aWRN6P1A.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.174423.068704070163451.LE QUANG DINH.970437
19/08/2026 2.600.000,00 6231IBT1bJMZ7VZ5.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Nguyen Phuong Linh MS 2026 - 219 Chuc con vuot qua benh tat va song khoe manh nhe.20260819.174157.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
19/08/2026 110.000,00 MBVCB.15657165346.gd va cac con QM va NM ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 5.000,00 6231VNIB02ZNXMNH.ung ho Ms 2026.222 ( em Le Tran Ngoc Trinh ).20260819.173811.812281212.GIANG MY LINH.970441
19/08/2026 100.000,00 6231VNIB02ZNVSAZ.Ung ho chuong trinh .nang buoc den truong..20260819.173201.010879888.BACH THU LAN.970441
19/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970488081917301720267u7j015555.5388.78554.173017
19/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.222 EM LE TRAN NGOC TRINH-190826-17:25:05 VpSv895819#SP#020097041608191725052026VpSv895819.5389.39301.172506
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15656829630.ung ho 2026.222 em le tran ngoc trinh.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15656633439.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508191711412026WU8J011204.5387.35048.171141
19/08/2026 50.000,00 MBVCB.15656566638.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.222 EM LE TRAN NGOC TRINH.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 10.566,00 6231IBT1kCNYUB7M.Nang buoc den truong FT26231042027883.20260819.170638.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15656493633.Ung ho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15656492843.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15656439272.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15656420166.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15656414019.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15656398012.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15656388119.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15656360016.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15656366933.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG.CT tu 0201000725976 NGUYEN PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15656346457.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15656321956.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15656302079.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 500.000,00 6231IBT1kCNYV9KP.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231246348594.20260819.165629.19036763034017.VND-TGTT-TRAN HOANG QUYEN.970407
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCNY9GCC.NGUYEN MINH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026 221 chau Phung trong Nhan FT26231380558564.20260819.165015.13320552482011.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407
19/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.221 Sung Trong Nhan#SP#020097048808191648152026u1ub808348.5388.56253.164815
19/08/2026 500.000,00 6231VNIB02ZN4J5X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.164425.069704060048886.NGUYEN THI THUY.970441
19/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-190826-16:37:38 onlZ125469#SP#020097041608191637382026onlZ125469.5389.78776.163711
19/08/2026 100.000,00 Ung ho em Nguyen Van Manh Ha Tinh#SP#020097042208191636042026IT87179669.5388.68057.163604
19/08/2026 300.000,00 MBVCB.15655908490.ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15655891559.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0421000474358 PHAM TAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 300.000,00 MBVCB.15655862027.ung ho MS 2026.220 ( chi Truong Thi Huong).CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15655868762.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCNPXU2Q.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231263140549.20260819.162710.19026403658014.VND-TGTT-NGUYEN THANH LONG.970407
19/08/2026 2.000.000,00 6231ABBKP2QTT5WM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.162642.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNP3TK6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231624195290.20260819.162545.19036546474017.VND-TGTT-PHAM NGUYEN HUYEN LINH.970407
19/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truongNguyenVanManh#SP#020097042208191623432026ZJQ9356022.5388.81998.162344
19/08/2026 50.000,00 MBVCB.15655684298.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351001199671 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCNPLFT2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231091476101.20260819.161746.19033912595011.VND-TGTT-TRAN GIA THINH.970407
19/08/2026 150.000,00 6231IBT1kCNPL5Q6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231265508458.20260819.161641.19037114082017.VND-TGTT-PHAM HOAI PHUONG.970407
19/08/2026 50.000,00 MBVCB.15655636292.ung ho chau Nguyen van Manh tinh Ha Tinh.CT tu 0021000752085 NGUYEN THI NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 20.000,00 MBVCB.15655603106.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 6231SHBAP2QTJ7RH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.161347.0946165198.PHAM THI HOA.970443
19/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191612592026zf9c658059.5387.9424.161237
19/08/2026 100.000,00 6231MCOBQ2M22596.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.161102.03101012514284.DANG THI TUYET TRINH.970426
19/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970488081916094620266rfs645037.5389.88114.160946
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNP6BAF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231365290961.20260819.160838.8977745635.NGUYEN THI HUYEN.970407
19/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508191608242026Kq4e879673.5189.78332.160824
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCNP68Z6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231842946776.20260819.160814.19037896864019.VND-TGTT-NGUYEN THAI BINH.970407
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNPEHK3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231770044542.20260819.160636.19034446780010.VND-TGTT-NGUYEN THANH NGA.970407
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15655479193.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071004059658 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCNPEDN6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231980712637.20260819.160508.2269456789.PHAM VAN DOAN.970407
19/08/2026 35.044,00 MBVCB.15655470103.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0901000132140 PHAM THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 50.000,00 PHAM QUYNH ANH chuyen tien nang buoc den truong#SP#0200970422081916021220267PE2985615.5387.36560.160213
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15655434797.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208191559052026PK0G393595.5389.15833.155906
19/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142921248880.20260819.142921248880-0358977497_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15655286990.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0141000759233 LE VIET HUNG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1iJTY3YU5.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 222 LE TRAN NGOC TRINH.20260819.155029.247529918.LE THI HOA.970432
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15655174432.ung ho MS 2026.209 ( bac si Chien).CT tu 0531002597679 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142919897599.20260819.142919897599-0358977497_Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1aWRNP6C8.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.153959.185704070001196.LE THI LAN HUONG.970437
19/08/2026 100.000,00 Ung ho Ms 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081915381320266SMK107817.5390.82575.153813
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15655059141.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0201000742736 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208191534302026MXJU511143.5390.60112.153431
19/08/2026 500.000,00 IB_405904636_1787128068093350960052_null_20260819_Nguyen Van Manh - Ha Tinh
19/08/2026 100.000,00 6231TPBVI2CKBC1U.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.153057.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15654942980.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208191523042026F41N278583.5390.91527.152305
19/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms2026.222 em le tran ngoc trinh#SP#020097040508191521492026S0TY000025.5387.83900.152149
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCNPSCTS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231636310382.20260819.151655.19036992270018.VND-TGTT-LE THI MY HANH.970407
19/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tienms2026.220#SP#020097040508191514542026Z8XG067998.5389.43402.151432
19/08/2026 200.000,00 6231MCOBQ2156NBN.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.150945.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15654713844.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 500.000,00 6231IBT1iJTY6B4W.Ung ho NCHCCCL Dam Ha 0966876297.20260819.150744.232657901.DAM THI THU HA.970432
19/08/2026 43.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142915332150.20260819.142915332150-0352851202_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208191454342026W2HZ657088.5388.26107.145435
19/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208191450332026JXVB981311.5390.3486.145033
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15654432882. MS 2026.222.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191446232026ik44352910.5390.78797.144624
19/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508191445552026I5KB041539.5389.77156.144555
19/08/2026 50.000,00 NGUYEN THI HANG chuyen tien naang buoc den truong#SP#020097042208191444402026FYGJ472551.5387.68727.144413
19/08/2026 500.000,00 6231IBT1kCNUXEY2.Ung ho MS 2026.222 FT26231365077086.20260819.144435.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407
19/08/2026 50.000,00 MBVCB.15654351222.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNUFP12.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231601232368.20260819.143615.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
19/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-190826-14:33:36 Tvbb931238#SP#020097041608191433362026Tvbb931238.5189.7909.143336
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1aWRNMBYU.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.143206.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15654232823.ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 300.000,00 6231IBT1kCNUHTNJ.Ung ho MS 2026. 222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231714044479.20260819.142638.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
19/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191425062026kder288732.5389.62373.142506
19/08/2026 50.000,00 MBVCB.15654137964.Ung ho nang buoc toi truong.CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 50.000,00 MBVCB.15654122384.Ung ho MS 2026.221( Be Sung Trong Nhan).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNUZ6HR.Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231693248563.20260819.142221.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
19/08/2026 500.000,00 6231IBT1fJS8PTNG.Ung ho MS2026.221 be Sung Trong Nhan.20260819.142148.903006356.NGUYEN THI HUONG.970406
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15654072006.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.222(tran ngoc trinh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970405081914172220265F7Z030438.5390.20657.141722
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15654021774.ung ho MS 2026.222 em le tran ngoc trinh.CT tu 0071001066636 NGUYEN THI MY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNUE8QQ.Ung ho be Sung Trong Nhan, MS 2026.221 FT26231030975900.20260819.141311.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
19/08/2026 100.000,00 6231SGTTH28HLZN3.IBFT Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.140935.060069003251.MAI DUC TIEP.970403
19/08/2026 500.000,00 6231IBT1kCNUK1SI.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231042810594.20260819.140820.19020895135021.VND-TGTT-NGUYEN BAO THACH.970407
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1iJTY57HW.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 222 le tran ngoc trinh.20260819.140251.111555222.VU THI THU THAO.970432
19/08/2026 50.000,00 6231SGTTH28HLLEA.IBFT Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.140211.060247977999.PHAN DANG THAI.970403
19/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097041508191400292026D7c3454177.5390.33346.140029
19/08/2026 50.000,00 VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191351002026np1n196456.5189.86741.135100
19/08/2026 400.000,00 6231IBT1iJTYY9I4.Hung UHMS 2026 217 221.20260819.134955.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
19/08/2026 100.000,00 6231TPBVI2CK2ZDI.ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).20260819.134948.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCNU5NFE.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231150040235.20260819.134839.19029133772013.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THUY.970407
19/08/2026 1.000.000,00 6231IBT1iJTYYWUS.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260819.134836.0937629299.LE QUYNH HOA.970432
19/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970405081913463020263GLB025088.5387.65540.134608
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCNU5PIH.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231245739726.20260819.134624.19029133772013.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THUY.970407
19/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh-190826-13:46:14 nwSy245222#SP#020097041608191346142026nwSy245222.5388.63908.134547
19/08/2026 10.000,00 MBVCB.15653710053.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 50.000,00 6231ORCOQ215HXIP.LOC HOTRO MS 2026.222NGOCTRINH.20260819.134411.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
19/08/2026 25.000,00 6231IBT1kCNUYKS5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231067484075.20260819.134324.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15653662465.Ung ho MS.2026.222.CT tu 0141000867855 HA THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097041508191340352026tHed401994.5388.37655.134008
19/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-190826-13:39:17 kjD5739322#SP#020097041608191339172026kjD5739322.5189.30819.133917
19/08/2026 100.000,00 6231SHBAP2QJD45W.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.133904.0509199804.NGUYEN THI HONG HANH.970443
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCNUUN1A.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231223770995.20260819.133657.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
19/08/2026 100.000,00 6231TPBVI2CG5DJV.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.133616.02464353401.NGUYEN THI THIEN NGA.970423
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1aWRNSM8P.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.133052.0338404761.NGUYEN THI XUYEN.970437
19/08/2026 300.000,00 6231SHBAP2QJH5J3.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.133001.2228889899.DIEP XUAN BACH.970443
19/08/2026 10.000,00 6231IBT1kCNU8JGG.ung ho ms 2026.222, em Le Tran Ngoc Trinh, chuc em va gia dinh binh an FT26231480080229.20260819.132943.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
19/08/2026 450.000,00 MBVCB.15653526704.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.222 Em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15653508746.Ung Ho MS 2026.222 ( em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 300.000,00 6231MCOBQ215HLE3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.132558.03001016388695.LE THI HOAI HUONG.970426
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNUM4RW.Ung ho MS 2026.222 FT26231887370338.20260819.132342.562666666666.MAI THANH DUC.970407
19/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508191323392026SVZ6057361.5389.57103.132339
19/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-190826-13:23:32 NaVg749781#SP#020097041608191323322026NaVg749781.5389.55839.132333
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15653442105.Ms 2026-222 Em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 50.000,00 6231MCOBQ2153XSH.Ung ho ms2026.221 sung trong nhan.20260819.131928.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15653430388.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 2822860605 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231TPBVI2CG5LEF.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).20260819.131903.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
19/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508191317262026w41d347086.5189.26952.131658
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15653399662.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 300.000,00 MBVCB.15653409566.Ung ho MS 2026.222 em Le Tran NGoc Trinh.CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 30.000,00 6231VNIB02ZID1A8.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).20260819.131615.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
19/08/2026 50.000,00 6231MCOBQ21534RS.Ung ho ms2026.222 le tran ngoc trinh.20260819.131540.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
19/08/2026 100.000,00 6231SGTTH283PX3R.IBFT Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.131458.050003271142.Truong Van Hai.970403
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15653362845.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNUSNUQ.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231964410607.20260819.131349.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
19/08/2026 30.000,00 MBVCB.15653358921.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 20.000,00 MBVCB.15653333446.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:uh.ms.2026.222 Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508191308352026UBUL015160.5390.85331.130835
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCNU9AVA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231090870060.20260819.130831.19031753505680.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1d1YGSWE8.unghoMS2026222.20260819.130410.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1iJTYVNX3.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.130409.0397256325.NGUYEN THU TRANG.970432
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15653246062.ung ho chuong trinh: nang buoc den truong.CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231MSCBD23FCEKJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.125604.0943535875.TRAN THI THANH HAI.970422
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15653138614.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 30.000,00 MBVCB.15653132226.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704050819125202202659DJ066217.5388.1351.125202
19/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405081912505420262JKB062918.5389.95326.125054
19/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191248242026xweu040393.5189.82412.124824
19/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 222 EM LE TRAN NGOC TRINH-190826-12:44:28 4SSC506937#SP#0200970416081912442820264SSC506937.5189.62297.124401
19/08/2026 239.000,00 MBVCB.15652994347.NNC ung ho Ms2026222 be Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508191236202026L73I017632.5388.17708.123620
19/08/2026 200.000,00 6231BIDVE2IZEKLH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.123612.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
19/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508191235232026B89L237343.5390.11974.123523
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCN83NRG.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26231590246506.20260819.123456.19036390910016.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRINH.970407
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15652910209.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0731000884151 MA THI CAM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097042208191233472026FFXN106686.5389.3347.123348
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCN83UA4.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231402780523.20260819.123302.19036390910016.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRINH.970407
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCN8LBQD.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231033739007.20260819.122414.19036206634011.VND-TGTT-NGUYEN THANH PHUONG.970407
19/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097040508191214402026UYQX037961.5189.86985.121413
19/08/2026 1.000.000,00 6231IBT1kCN8KTAI.Ung ho MS 2026.222 Le Tran Ngoc Trinh FT26231297023117.20260819.121053.11021319463010.VND-TGTT-NGO TRANG SY.970407
19/08/2026 500.000,00 6231IBT1kCN87ZDL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231262277332.20260819.120748.19032697389016.VND-TGTT-DUONG DUC TRUNG.970407
19/08/2026 200.000,00 ma so 2026221 chau sung trong nhan#SP#020097042208191203172026DL7Z741470.5389.14683.120317
19/08/2026 100.000,00 6231SHBAP2QJXNAH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.120257.0981359979.NGUYEN THI THU QUYNH.970443
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15652414213.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh .CT tu 0421000414487 HUYNH THI ANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208191158522026JE3V813985.5387.85079.115825
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15652328927.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0181003566304 HO HUU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 30.000,00 MBVCB.15652307718.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808191153282026wy9g859773.5388.48680.115328
19/08/2026 50.000,00 MS.2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081911525020260tkt857327.5390.44589.115223
19/08/2026 50.000,00 MS 2026221#SP#020097042208191146122026UZ8E437151.5387.99087.114613
19/08/2026 500.000,00 NGUYEN HAI HUY Chuyen tien ungho MS 2026.222#SP#020097048808191144372026cver824412.5387.87745.114437
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1iJTPNJEW.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.114424.0943568877.CHU CONG AN.970432
19/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508191137032026AXZ0067754.5189.36725.113703
19/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808191131002026tfm8769852.5189.95334.113100
19/08/2026 300.000,00 MBVCB.15651912574.PHAM DUY HOANG chuyen tien naang buoc den truong.CT tu 1993572222 PHAM DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231SGTTH283H4YU.IBFT HO THANH MUNG chuyen tien.20260819.112738.060245560551.HO THANH MUNG.970403
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1iJTP34NL.ZP262310304930 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.112736.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
19/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508191127242026VD6L019443.5388.71196.112724
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15651880791.Ung ho MS 2026.222 be Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0331000456778 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231MSCBD23837KG.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.112620.1120105135008.VO NHUT THANH.970422
19/08/2026 80.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508191125002026CMTQ007231.5387.54554.112500
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1fJS8JYCM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.112127.8007041057220.PHAM QUOC PHUONG UYEN.963388
19/08/2026 300.000,00 Nguyen tri Dung Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208191119472026HOX1390942.5189.20456.111948
19/08/2026 50.000,00 MBVCB.15651674566.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0541000188007 TRAN HUU HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15651665080.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 9987853838 NGUYEN CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 500.000,00 IBVCB.15651630362.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 50.000,00 MBVCB.15651606462.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15651497927.ung ho MS 2026.221( Ung ho be Sung Trong Nhan).CT tu 1013110321 TRAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508191059222026FQRD075633.5387.85918.105922
19/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508191058042026gBm9775390.5389.78156.105804
19/08/2026 500.000,00 6231VNIB02ZIJ2DB.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.104803.002704060098091.NGUYEN THI VIET HA.970441
19/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808191047052026g28j598654.5388.8943.104638
19/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808191046152026oofs595549.5389.4213.104615
19/08/2026 50.000,00 6231NAMAP2QJX51M.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260819.104231.199911119.TRAN MINH DUC.970428
19/08/2026 300.000,00 MBVCB.15651205761.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0021001845810 PHAN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 6231WBVNP2QJXXIW.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.103942.717788.PHAM THI PHUONG.970412
19/08/2026 100.000,00 6231VNIB02ZI89HS.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET ung ho MS 2026 220 chi Truong thi Huong.20260819.103721.384705798.TRAN VAN BINH.970441
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1iJTPKPDF.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 222 LE TRAN NGOC TRINH.20260819.103201.247529918.LE THI HOA.970432
19/08/2026 200.000,00 6231SGTTH283XNM1.IBFT ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.103128.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
19/08/2026 300.000,00 MBVCB.15651071037.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970422081910301820263GAY744767.5388.7556.103018
19/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508191027522026vC0X662821.5390.93623.102752
19/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808191025292026u3nx518752.5390.78851.102529
19/08/2026 350.000,00 6231IBT1d1YANIDW.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 215 216 217 218 219 220 va 221.20260819.102215.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCNIB2N1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231302179987.20260819.101946.10520442878015.VND-TGTT-NGUYEN THI THAM.970407
19/08/2026 200.000,00 6231TPBVI2CGXHQ1.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.101618.04131742501.TRAN LE MINH.970423
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15650830406.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508191013272026IEY0040095.5389.9404.101327
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1aWRRFWW9.ms 2026.222 giup le tran ngoc trinh.20260819.100844.185001060000009.VU THI XUAN .970409
19/08/2026 1.000.000,00 6231IBT1aWRRTNDX.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.100754.1023095993.TONG NGOC HONG THANH.970458
19/08/2026 100.000,00 6231MSCBD238JXR7.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.100655.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCNIIBW8.Ung ho MS 2026.221 FT26231460204196.20260819.100319.192226565656.DUONG THI NGOC.970407
19/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508190959142026e6m1558603.5388.28004.095914
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15650607593.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1026223692 LE THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15650605352.ung ho MS 2026.221 (SUNG TRONG NHAN).CT tu 0111001484365 NGUYEN HOANG YEN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15650579986.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0431000187921 HUYNH NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.221#SP#02009704880819095025202646ww392486.5390.78798.094957
19/08/2026 55.555,00 MBVCB.15650489550.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 10.566,00 6231IBT1kCNI27QE.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26231002516517.20260819.094549.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15650440292.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han vs Gia Vinh.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 1.000.000,00 6231MSCBD238MN6F.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.094500.0903418126.PHAM ANH VY.970422
19/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208190941172026ZMAI379260.5387.32381.094117
19/08/2026 100.000,00 TRUONG THUY DUNG Chuyen tien 2026 222 le tran ngoc trinh#SP#0200970488081909392620269i3f354307.5388.23233.093926
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCNI1PS9.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231582205022.20260819.093912.8969111899.NGUYEN SI HIEN.970407
19/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208190938252026KJ36165125.5390.18380.093825
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNIJF7R.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231295282987.20260819.093732.19030586879021.VND-TGTT-HO PHUONG THAO.970407
19/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508190931262026mJmE461882.5389.81992.093126
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15650229801.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0551000299958 TRAN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231VNIB02ZIYMNU.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.092724.000140484.HOANG TIEU LAN.970441
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15650181686.Ung ho MS 2026.222 (Em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15650171235.Ung ho MS 2026.222 ( em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488081909234620261sxy301060.5389.46140.092319
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15650145613.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0311000446036 HA XUAN DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097041508190920302026MRPR425900.5390.30658.092003
19/08/2026 300.000,00 6231MSCBD238Q1WG.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.091754.56786886868.LE PHUC THO.970422
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15649963531.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15649959485.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15649955650.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 222#SP#020097042208190907582026XH0M254291.5189.74265.090758
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15649951980.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15649950990.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCNMH5LX.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231162015080.20260819.090609.19025486218014.VND-TGTT-DO VAN TUYEN.970407
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15649911642.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1037254604 TRUONG QUANG TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15649885319.ung ho chuong trinh ( nang buoc den truong).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15649846955.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 1.000.000,00 6231VNIB02ZDPV48.Dung Nguyen ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan ).20260819.085320.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15649745641.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0531002581701 TRINH VAN TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNMGH1Q.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26231399304802.20260819.084821.19036091904018.VND-HA MINH ANH.970407
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1aWRR6W88.ung ho MS 2026.222 em LE Tran Ngoc Trinh.20260819.084801.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
19/08/2026 500.000,00 6231IBT1kCNMGDAW.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231376072649.20260819.084643.10520052936014.VND-TGTT-PHAM HONG HAI.970407
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15649684895.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 300.000,00 MBVCB.15649684078.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 6231TPBVI2CGELET.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260819.084409.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
19/08/2026 200.000,00 TRAN THI NHUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.221 be subg trong nhan#SP#020097048808190839472026vgnd159147.5387.60053.083947
19/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808190837252026eeh6151689.5388.51257.083701
19/08/2026 500.000,00 6231SHBAP2QJZS7C.ung ho MS 2026.222 be Le Tran Ngoc Trinh.20260819.083252.777799999.PHAM ANH TUAN.970443
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNMPMNZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231922907593.20260819.082754.19027243682025.VND-TGTT-VU THANH XUAN.970407
19/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508190825352026d7AE253019.5189.6738.082535
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1iJTP25UY.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.082331.0984041991.DAO DUC VINH.970432
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1aWRRK4LQ.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.20260819.082250.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
19/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422081908223320268IAI374022.5389.94605.082233
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1aWRRKINC.ung ho MS 2026 222 em Le Tran Ngoc Linh.20260819.081935.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
19/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970415081908194020262Mdn235203.5387.84813.081940
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1iJTPCXWF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.081845.161490733.NGUYEN THI DIEP.970432
19/08/2026 100.000,00 6231MCOBQ215CHZ3.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.081823.2013071985.NGUYEN THI HANH.970426
19/08/2026 300.000,00 MBVCB.15649297999.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNMMDTC.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26231483106013.20260819.081445.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
19/08/2026 500.000,00 6231IBT1kCNMMS9M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231826297864.20260819.081435.13320497058019.VND-TGTT-LE THU HA.970407
19/08/2026 200.000,00 SHGD:10000762.DD:260819.BO:LY CONG BINH.Remark:LY CONG BINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH
19/08/2026 500.000,00 6231IBT1iJTP1ZC8.Ms 2026-222 uh em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.080839.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
19/08/2026 1.000.000,00 6231TPBVI2CGUYU1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.080502.11774044001.DIEP THUY NHUNG.970423
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15649149268.ung ho Ms2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0491000073033 DOAN HIEN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 ung ho2026.221 be sung trong nhan#SP#0200970488081908005120262s1r034512.5387.18558.080051
19/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808190800092026peub032343.5389.15808.080010
19/08/2026 300.000,00 MBVCB.15649092026.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000270653 DO THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231SBITF2YFEJ2U.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260819.075937.000170406010004.NGUYEN THI XUAN THU.970400
19/08/2026 200.000,00 6231SGTTH283RER6.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.075139.050124124198.DO NGOC TRUNG.970403
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15648996210.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1024225416 VO THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15648977489.Chuyen tien ung ho ms 2026 222 Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNMJ2IS.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231697234623.20260819.074716.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
19/08/2026 1.000.000,00 6231IBT1kCNMWRAD.DOAN MY HANH ung ho em Nguyen Van Manh sinh 2008 thon Tan Hai xa Thien Cam tinh Ha Tinh FT26231130509308.20260819.074633.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1aWRRGDK1.ung ho ct nang buoc toi truong.20260819.074016.159704070102332.DANG HUU DAT.970437
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1fJSIGE4C.Ung ho chuong trinh NCHCCCL.20260819.073606.9021938513107.HUYNH QUANG TIN.963388
19/08/2026 10.000,00 6231IBT1aWRRA32U.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,219 (Em Nguyen Phuong Linh).20260819.073328.0339306897.VU DUC TU.970437
19/08/2026 50.000,00 MBVCB.15648778828.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0481000813985 TRAN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15648787367.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0021001680984 LE XUAN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208190732262026AT8P571257.5387.25318.073159
19/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508190730002026YWFC067298.5388.17395.073000
19/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208190729222026FX8Z764266.5388.15358.072923
19/08/2026 30.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808190728512026wkja935287.5390.13560.072851
19/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970422081907280320269BF1744059.5389.10647.072804
19/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ung ho nang buoc den truong#SP#0200970405081907150420260Z9R004300.5189.69804.071437
19/08/2026 50.000,00 MBVCB.15648535692.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCNVHTYW.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231436893660.20260819.070958.19030261632011.VND-TGTT-NGUYEN VAN TIEN.970407
19/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.222-em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508190708252026GGXM077622.5189.51253.070825
19/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208190707072026JY2J661928.5388.48163.070708
19/08/2026 93.000,00 6231MCOBQ215B84I.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.070448.03401010768617.NGUYEN THI LAM.970426
19/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808190657262026e2x0845802.5189.21755.065726
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15648313230.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho chuong trinh (nang buoc den truong).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCNVEJJB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231823156432.20260819.065020.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
19/08/2026 68.000,00 UH MS 2026.221 be Sung Trong Nhan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208190645022026679B632226.5389.91416.064502
19/08/2026 55.000,00 MBVCB.15648179346.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508190635422026h9S4862184.5189.70333.063542
19/08/2026 55.000,00 MBVCB.15648139196.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 30.000,00 MBVCB.15648122434.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 Ung ho Ms 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081906122720262751756850.5389.31135.061200
19/08/2026 25.000,00 MBVCB.15647994523.LANG THI THUY ung ho MS 2026.221 (be sung trong nhan) .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1kCNV5XNJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231851431587.20260819.055859.19036065447016.VND-TGTT-NGUYEN QUANG TUAN.970407
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1d1YAEVA3.unghoMS2026221.20260819.055643.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
19/08/2026 100.000,00 6231VNIB02ZDKZ7E.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.055404.631704060062890.NGUYEN VAN VU.970441
19/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970415081905313320262xhT788145.5387.92727.053133
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1kCNVYBDE.ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan FT26231161204988.20260819.052631.2503202288.LUU THANH LAM.970407
19/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208190310402026PHCE672859.5389.44854.031041
19/08/2026 1.000.000,00 6231IBT1aWRRP6L7.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260819.025536.0869423375.TRINH TUAN ANH.970437
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15647740648.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1020630060 VO THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142846154495.20260819.142846154495-0909308050_MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1iJTUEJ3A.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.021114.92826201.DO THI VIET HA.970432
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15647695180.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9968976825 HUA THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208190148142026Y9E5602591.5387.18095.014815
19/08/2026 100.000,00 6231IBT1iJTUK9ND.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.013934.3979181686.PHAN THUY LINH.970432
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15647645839.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1015652569 CHAN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCNVD6SJ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231776808603.20260819.011121.96998999999.HUYNH HONG PHUC.970407
19/08/2026 50.000,00 6231SGTTH2838RRN.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.010828.020363920209.NGUYEN MY LINH.970403
19/08/2026 50.000,00 6231VNIB02ZD4JMB.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260819.004253.001301.KIM HOAN TU HAO.970441
19/08/2026 500.000,00 MBVCB.15647553397.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071001346245 TRUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 2.000,00 6231IBT1fJSIPMFZ.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).20260819.003034.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
19/08/2026 200.000,00 6231IBT1aWRR8RA9.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260819.002342.0908333089.LUONG NGUYEN VAN ANH.970437
19/08/2026 100.000,00 6231TPBVI2CG8XIC.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.001406.00706812273.VO NGOC GIA VY.970423
19/08/2026 100.000,00 6231TPBVI2CG8EE1.ung ho MS 2026 221 be Sung Trong Nhan.20260819.000630.00090566001.CHUNG TO QUYEN.970423
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15647465175.NGUYEN THI KIEU OANH chuyen tien ung ho Ms 2026-221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0021001138529 NGUYEN THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 50.000,00 MBVCB.15647441960.ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan) .CT tu 0481000643154 NGUYEN TRUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422081823441520265Q7X720581.5389.23587.234415
19/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15647394015.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0011002137255 TRAN THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488081823363920260ltx637110.5388.14582.233639
19/08/2026 100.000,00 6230IBT1iJTUYKVC.Ung ho MS 2026 221 be Sung Trong Nhan.20260818.232835.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
19/08/2026 100.000,00 6230TPBVI2CGCHDG.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260818.232651.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
19/08/2026 100.000,00 6230TPBVI2CGC3ZA.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260818.232450.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
19/08/2026 100.000,00 6230IBT1iJTUYCLS.ZP262300899318 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260818.232151.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
19/08/2026 200.000,00 MBVCB.15647291994.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0201000676117 TRUONG NGUYEN HA AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 300.000,00 MBVCB.15647294257.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0921000723849 VO THI YEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422081823120820265O9I301085.5390.80803.231209
19/08/2026 100.000,00 MBVCB.15647281755.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0351000835211 PHAM THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6230TPBVI2CGCMX3.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260818.230434.00002431098.TRAN THU HIEN.970423
19/08/2026 10.000,00 6230IBT1iJTUU342.Ung ho MS 2026-221 be Sung Trong Nhan.20260818.230415.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
19/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCND33FJ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231795520239.20260818.225748.19031749166014.VND-TGTT-NGUYEN VAN DAT.970407
19/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208182255032026O6FZ535259.5387.51852.225504
19/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15647193328.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9384283479 PHAM BICH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 100.000,00 6230IBT1kCND3S5H.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231600916394.20260818.225306.19034999785010.VND-TGTT-MAI THI LINH.970407
19/08/2026 50.000,00 MBVCB.15647190285.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 1023720582 HO NGOC MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong-180826-22:52:12 eFJK918511#SP#020097041608182252132026eFJK918511.5390.47299.225213
19/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208182250462026CE5U552109.5388.44241.225047
19/08/2026 23.773,00 6230TPBVI2CGMI8Y.MS 2026.221 Sung Trong Nhan.20260818.224936.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
19/08/2026 20.000,00 6230IBT1cJMIVGGP.QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260818.224818.100601000598.TRUONG THI TUYET TRAM.970415
19/08/2026 100.000,00 6230IBT1iJTU8B54.ung ho MS 2026221 be sung trong nhan.20260818.224519.54794444.NGUYEN THI HANG.970432
19/08/2026 50.000,00 6230IBT1kCNDTX3I.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26231008051217.20260818.224446.19035745697010.VND-TGTT-NGUYEN THAO HIEN.970407
19/08/2026 20.000,00 6230IBT1kCNDTT7X.ung ho MS 2026.221 FT26231966337606.20260818.224409.19036638102019.VND-TGTT-PHAM THU TRANG.970407
19/08/2026 20.000,00 6230IBT1kCNDTEVA.ung ho MS 2026.208 FT26231031395309.20260818.224310.19036638102019.VND-TGTT-PHAM THU TRANG.970407
20/08/2026 50.000,00 MBVCB.15676648120.NGUYEN THUY LINH 0338104207 UHNCHCCCL .CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCNF94RD.UH MS 2026.223 Quyen va An FT26233114305470.20260820.224047.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1kCNF2R3U.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233444327802.20260820.223727.19029076908019.VND-TGTT-NGUYEN THI VAN.970407
20/08/2026 30.000,00 6232IBT1kCNF284X.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233062122650.20260820.223413.19030245805885.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15676486889.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0451000261829 NGUYEN DUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508202218342026KYE1036374.5389.22370.221834
20/08/2026 100.000,00 6232TPBVI2CXK9YA.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260820.221623.38591629938.TRAN SI NGUYEN SA.970423
20/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143118512734.20260820.143118512734-0973192724_Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1kCNTNV2W.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26233625357315.20260820.220523.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407
20/08/2026 400.000,00 MBVCB.15676351602.ung ho MS 2026.223(hai be quyen va an).CT tu 1012543435 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 50.000,00 IB_406589728_1787237719800351515080_null_20260820_2 be mac benh ve mat, bo di xkld o Dai, me o nha cham 2 con
20/08/2026 10.000,00 MBVCB.15676347706.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 NGUYEN THI YEN Chuyen tien ung ho nang buoc den truong cho chau manh haf tinh#SP#020097048808202201452026gpf0666564.5389.66768.220146
20/08/2026 300.000,00 6232IBT1iJT73JPZ.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260820.220026.76071616.LAM TOAN AN.970432
20/08/2026 300.000,00 6232IBT1iJT7FNZS.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260820.215943.76071616.LAM TOAN AN.970432
20/08/2026 300.000,00 6232IBT1iJT7F3M2.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.215847.76071616.LAM TOAN AN.970432
20/08/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143117210344.20260820.143117210344-0343882448_Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15676270881.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15676266877.TRAN THI LOI chuyen tienung ho ma so2026222.CT tu 0361000225208 TRAN THI LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 20.000,00 MBVCB.15676234225.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 500.000,00 6232IBT1kCNTFEGB.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233206774890.20260820.215113.19032191128011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15676198878.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 1.800.000,00 6232IBT1bJMZRRNJ.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho 2 be Quyen va An MS 2026 -223 . Chuc cac con chua khoi benh.20260820.214532.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15676057268.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0901000025487 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508202127382026OKQ1010464.5189.27358.212738
20/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097041508202124532026SN40527255.5388.13696.212453
20/08/2026 200.000,00 PHAM THI NGOC HANH Chuyen tien ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#020097048808202123022026b1uz568867.5189.4971.212302
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1kCNTATS7.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232865005111.20260820.211654.19030722724019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HOA.970407
20/08/2026 1.200.000,00 6232IBT1iJT76PGA.Ung ho MS 2026 - 221 - 222- 223.20260820.211532.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
20/08/2026 1.200.000,00 6232IBT1iJT76SXI.Ung ho MS 2026 - 218 - 219 - 220.20260820.211403.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
20/08/2026 1.200.000,00 6232IBT1iJT7616P.Ung ho MS 2026 - 215 - 216 - 217.20260820.211309.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
20/08/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.144 (em Nong Quoc Khanh)#SP#020097041508202112232026D4ei486890.5390.51550.211200
20/08/2026 1.200.000,00 6232IBT1iJT7ENVC.Ung ho MS 2026 - 212 - 213 - 214.20260820.211211.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
20/08/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.211 (em Lo Thi Nhan)#SP#020097041508202110112026g25b480118.5389.40072.211011
20/08/2026 400.000,00 ung ho ms 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh)#SP#020097041508202109012026Tfzp475828.5387.33351.210833
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1iJT7KESQ.Ung ho ms 2026223 2 be Hong Quyen va Thien An.20260820.210236.0936979669.HOANG THI LAN PHUONG.970432
20/08/2026 200.000,00 6232VNIB02Z5IVEZ.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260820.210232.009704060195517.DO THI TUYET ANH.970441
20/08/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808202100592026lp6p499346.5388.90228.210100
20/08/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097048808202059222026agd3494032.5389.81481.205854
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCNTURNJ.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26232627043388.20260820.205834.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
20/08/2026 30.000,00 6232ABBKP2Q4TGGZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.205814.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
20/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508202057022026KAWU000499.5388.68184.205702
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCNTUCX3.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232444051701.20260820.205603.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCNT86MP.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232546650218.20260820.205445.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
20/08/2026 5.000,00 6232IBT1kCNTIKV1.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An FT26232630980900.20260820.205128.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
20/08/2026 5.000,00 6232IBT1kCNTI9FP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232206544329.20260820.205006.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
20/08/2026 200.000,00 6232TPBVI2CXUFH3.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.204604.02071648501.DAM THI THUY HIEN.970423
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208202031392026Z7WO787248.5390.18053.203140
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808202031262026tvl7396064.5387.16273.203126
20/08/2026 200.000,00 6232VNIB02Z59BFH.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.201834.198889999.CAO THI THANH TRA.970441
20/08/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.223 hai be quyen va an#SP#020097048808202016162026uajk336028.5388.17146.201554
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208202012122026I0N8879529.5389.90377.201212
20/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An-200826-19:56:45 6tdG697154#SP#0200970416082019564620266tdG697154.5389.87586.195646
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15674531607.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0451000271162 TRAN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143100620974.20260820.143100620974-0919097857_MS 2026223 ung ho be Quyen va An
20/08/2026 15.000,00 MBVCB.15674049284.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 500.000,00 giup do 2 be pham hong quyen pham thien an#SP#020097042208201913232026PIEM380830.5389.84107.191255
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15673705674.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026 .223 ( 2 be Quyen va An ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 6232VNIB02Z5RBX9.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260820.185745.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
20/08/2026 200.000,00 6232VNIB02Z5RQ3A.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260820.185715.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
20/08/2026 100.000,00 6232VNIB02Z5R2TL.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260820.185636.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
20/08/2026 100.000,00 6232VNIB02Z5ZPIE.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.20260820.185610.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
20/08/2026 100.000,00 6232VNIB02Z5ZNXB.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.20260820.185541.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
20/08/2026 29.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143092005281.20260820.143092005281-0367999187_Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15673316508.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0511000464024 NGUYEN HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 500.000,00 MBVCB.15673312967.ung ho CT Nang buoc toi truong- chau Nguyen Van Manh.CT tu 0011000865821 TRAN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15672699435.ung ho ms 2026.222 (em le tran ngoc trinh).CT tu 1047723462 HOANG VAN TROI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 500.000,00 6232IBT1kCNHPZHW.Ung ho ms 2026.223 be Quyen va An FT26232998960933.20260820.181030.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
20/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143081772071.20260820.143081772071-0775067786_Ung ho Ms2026223 hai be Quyen va An
20/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208201747172026GR3L803576.5390.35478.174718
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15671825126.Ung ho MS 2026.223 (Hai be Quyen va An).CT tu 0081001273838 PHAN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 50.000,00 6232ABBKP2QRI8P3.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.172921.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808201720132026cuul519261.5389.21223.172013
20/08/2026 50.000,00 MBVCB.15671427935.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208201713332026O7L9708743.5388.67502.171334
20/08/2026 50.000,00 MBVCB.15671377589.ung ho MS 2026.222.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 50.000,00 6232TPBVI2CX21RZ.Ung ho MS 2026.223.20260820.164724.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1kCNZI223.Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An FT26232726922108.20260820.164724.19032092414019.VND-TGTT-LE DIEU THUY.970407
20/08/2026 50.000,00 MBVCB.15670914516.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1029237089 DANG THI THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15670761925.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0721000567567 TRAN THANH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488082016341420269ycn299442.5387.69387.163414
20/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MAY UH MS 2026.222#SP#020097040508201633542026HO22022883.5189.67481.163354
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15670590191.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808201618462026h433235827.5389.64103.161824
20/08/2026 500.000,00 MBVCB.15670419744.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 6232MCOBQ2ML6DJE.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.161514.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
20/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508201614252026ZQY2013999.5189.34079.161425
20/08/2026 50.000,00 MBVCB.15670055847.ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15670016122.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0511000453494 LE TRAN QUANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1kCN6EBM9.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232205524528.20260820.155000.19028385539013.VND-TGTT-DANG THI THU HA.970407
20/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.222 EM LE TRAN NGOC TRINH-200826-15:47:21 eknD036487#SP#020097041608201547212026eknD036487.5389.54329.154653
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15669975422.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0301000313881 TA THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 10.000.000,00 MBVCB.15669947187.NGUYEN THANH PHUONG chuyen tien ung ho ms.221 ( be sung trong nhan ).CT tu 0011000798413 NGUYEN THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15669914429.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808201537372026a0oe079044.5388.91523.153737
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15669796025.LE THI HA chuyen tien.CT tu 0561000526621 LE THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970405082015350620269FI4008670.5390.76587.153439
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1kCN64VU4.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232147450804.20260820.153437.99999667703.NGUYEN THI HANH.970407
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15669715681.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 5.000,00 6232VNIB02ZPK38A.ung ho MS 2026.223 ( hai be Quyen va An ).20260820.152857.812281212.GIANG MY LINH.970441
20/08/2026 300.000,00 6232IBT1fJSPHTUU.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.152702.8007041015566.NGUYEN VAN QUOC.963388
20/08/2026 300.000,00 MBVCB.15669681635.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0611001681356 LE THI HAI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.8.2026 - MS 2026.208 BE HO THANH PHONG#SP#0200970415082015241820269999026738.5388.8915.152423
20/08/2026 500.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.8.2026 - MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN#SP#0200970415082015241820269999026726.5390.8887.152422
20/08/2026 400.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.8.2026 - MS 2026.204 GIA DINH ANH LO VAN TRUONG#SP#0200970415082015241820269999026728.5189.8888.152354
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCN6P7VZ.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232710188143.20260820.152332.19025926482886.VND-TGTT-LE HAI HUONG.970407
20/08/2026 1.000.000,00 6232IBT1kCN6PVAT.Ung ho MS 2026.223 Hai be Quyen va An . FT26232297638991.20260820.152230.19050550997027.VND-TGTT-DANG DINH THUONG.970407
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488082015183020268a6m012723.5390.75131.151830
20/08/2026 200.000,00 NGUYEN THI LIEN Chuyen tien ung ho MS 2026.221 Sung Trong Nhan#SP#020097048808201515192026r1b7001844.5387.55225.151519
20/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143060620405.20260820.143060620405-0908561164_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20/08/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082015143820265alo999573.5390.50519.151438
20/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143060364511.20260820.143060364511-0908561164_ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCN6MNPS.Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh FT26232240379073.20260820.151225.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
20/08/2026 20.000,00 6232IBT1kCN6MRCT.QGNCHCCCL FT26232800381020.20260820.151218.19033063993014.VND-TGTT-DANG THI NHU MO.970407
20/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.223#SP#020097041508201510052026RQdA656975.5389.24531.151005
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15669444665.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1kCN6VLT2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232694560587.20260820.150846.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
20/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508201504092026AAIJ061499.5390.88689.150409
20/08/2026 200.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#02009704220820150341202612VQ518261.5388.86123.150342
20/08/2026 50.000,00 MBVCB.15669356970.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1022300328 HOANG VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCN69DSQ.Ung ho MS 2026.223 hai Be Quyen va An FT26232693382060.20260820.145730.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
20/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808201454062026dhsb932037.5388.30435.145338
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15669214738.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0331000440562 TRAN MY THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 50.000,00 6232IBT1kCN6C5TR.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232814928935.20260820.145149.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCN6CPG1.Ung ho em Le Tran Ngoc Trinh, MS 2026.222 FT26232050903868.20260820.145136.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
20/08/2026 100.000,00 6232MSCBD23URKVI.NGUYEN HUU CHI giup chau Manh o Tan Hai Thien Cam Ha Tinh hoc lop 12A1 truong PTTH Nguyen Dinh Lien.20260820.145126.0528199996.NGUYEN HUU CHI.970422
20/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808201449582026t7t7918659.5387.6144.144958
20/08/2026 100.000,00 6232SGTTH28D6FQL.IBFT ung ho ms 2026.223 hai be Quyen va An.20260820.144950.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403
20/08/2026 300.000,00 6232SHBAP2QRRTHY.Ung ho Nang buoc den truong em Nguyen Van Tien.20260820.144842.1004005770.QUACH SONG KIM.970443
20/08/2026 50.000,00 MBVCB.15669170450.ung ho ms 2026.226 (2 be Quyen An).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 300.000,00 UNG HO TIEP SUC DEN TRUONG CUNG EM NGUYEN VAN TIEN DH GTVT-200826-14:44:32 2YMS897647#SP#0200970416082014443220262YMS897647.5390.73768.144432
20/08/2026 200.000,00 6232SHBAP2QR18ZH.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.144232.080719920.PHAM THI NHAM.970443
20/08/2026 70.000,00 MBVCB.15669058397.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1899356569 LE HOANG THANH HIEN NIE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 300.000,00 MBVCB.15669056164.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0161000786438 TRAN THI QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 25.000,00 MBVCB.15669054648.MS 2026.223.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 6232NAMAP2QRZ92P.Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An.20260820.143928.977979999.DO THI THANH NGUYEN.970428
20/08/2026 10.000,00 6232TPBVI2CVH65K.MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260820.143845.02935403901.LE THI BE DAO.970423
20/08/2026 200.000,00 6232TPBVI2CVHH7N.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.143630.79173666888.DO THI NHUNG.970423
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1aWNWVIZF.ms 2026.223 giup chau quyen va an chua mat.20260820.142953.185001060000009.VU THI XUAN .970409
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1iJTAT2DR.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.142709.576636318.HOANG THI TUOI.970432
20/08/2026 120.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082014270620267V2D117246.5189.72317.142638
20/08/2026 300.000,00 MBVCB.15668876054.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0341006870200 VU NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1kCNETHHK.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232754824091.20260820.141836.19034488714018.VND-TGTT-LY THU TRA.970407
20/08/2026 500.000,00 6232TPBVI2CV366I.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.141827.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
20/08/2026 10.000,00 6232NBVAF2YF3PLV.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.141724.103197481928.TRUONG THANH PHONG.970419
20/08/2026 30.000,00 MBVCB.15668775181.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 150.000,00 MBVCB.15668767390.Ung ho MS 2026..223(hai be Quyen va An).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15668755747.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0041000337302 DOAN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15668689136.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 223 hai be Quyen An.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 125.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508201409422026R3UN039724.5390.74726.140942
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15668674550.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0311000743076 HOANG THI NGOC SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 300.000,00 6232IBT1kCNEZ8ZB.Ung ho MS 2026.223 - Hai be Quyen An - Chuc hai con som hoi phuc khoe manh va song binh an hanh phuc am no ben gia dinh FT26232064978900.20260820.140630.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407
20/08/2026 50.000,00 6232VNIB02ZPJK3X.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260820.140409.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
20/08/2026 10.000,00 MBVCB.15668552757.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 400.000,00 6232MSCBD23U18Z3.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.135920.9399999688888.VU DUC DUY.970422
20/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808201359112026d4rg767251.5390.17384.135912
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1fJSPG9T7.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.135747.0010557906.ADD INFO.999888
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15668521912.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15668520597.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9931861866 LE THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15668515571.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 50.000,00 6232VNIB02ZPFI32.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.135539.907071997.PHAN VAN TU.970441
20/08/2026 100.000,00 6232TPBVI2CV99LQ.ms 2026. 221. Sung Trong Nhan.20260820.135357.03220956102.LE THI OANH KIEU.970423
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15668482392.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0451000515851 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1iJTAENIJ.Hien UHMS 222 224.20260820.135221.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
20/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488082013515220264i72747382.5389.79319.135152
20/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143052210968.20260820.143052210968-0899891178_Ung ho Ms2026221 be Sung Trong Nhan
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1iJTAKFGY.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.134255.129292032.PHAM THAI VIET.970432
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15668365794.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCNEBLU7.Ung ho MS 2026.223 be Quyen va An FT26232617908035.20260820.133906.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15668305716.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCNEB12F.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232802672260.20260820.133630.19030219169016.VND-TGTT-NGUYEN HUYEN TRANG.970407
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488082013361220269ecd706570.5388.603.133612
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15668270309.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0031000145734 TRAN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#020097042208201334462026WO0P346990.5387.93693.133446
20/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#0200970405082013310620269S6G008840.5388.76314.133106
20/08/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.223 quyen va an#SP#020097048808201331012026hppc693631.5388.76121.133101
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082013300120263F95217857.5390.70860.133002
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1kCNEPL5R.VU NGOC THANG chuyen FT26232027730527.20260820.132809.11120953343018.VND-TGTT-VU NGOC THANG.970407
20/08/2026 50.000,00 6232IBT1kCNEP6PM.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232438102000.20260820.132749.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
20/08/2026 50.000,00 6232ORCOQ2MLVETL.LOC HO TRO MS2026.223 QuyenAn.20260820.132626.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
20/08/2026 18.500,00 6232TPBVI2CVSRCW.ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An.20260820.132502.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
20/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808201325012026gfjr678915.5189.45709.132501
20/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143049637734.20260820.143049637734-0342029208_Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15668101963.ung ho MS 2026.223.CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 300.000,00 MBVCB.15668107202.MS 2026.223.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 60.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.223 be Quyen va An#SP#020097042208201319272026K5PO913275.5390.20137.131900
20/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508201317532026CPWH069935.5388.11501.131753
20/08/2026 1.000.000,00 6232IBT1iJTAANNM.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260820.131747.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
20/08/2026 300.000,00 MBVCB.15668063748.ms2026.223.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 1.000.000,00 6232IBT1iJTAALNI.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.131613.144019423.PHAM THI THUY LINH.970432
20/08/2026 600.000,00 6232IBT1kCNEI4GH.ung ho ma so 2026.222 e Le Tran Ngoc Trinh FT26232129845593.20260820.131610.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
20/08/2026 1.000.000,00 6232IBT1iJTAAL87.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260820.131604.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
20/08/2026 1.000.000,00 6232IBT1iJTAAELS.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.131509.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
20/08/2026 100.000,00 6232SHBAP2QRCMLK.Ung ho MS 2026.223 Hai be Quyen va An .20260820.131425.0907616305.PHAM THAI DIEM UYEN.970443
20/08/2026 1.000.000,00 6232IBT1iJTAAG9S.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.131412.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
20/08/2026 300.000,00 6232IBT1kCNEM3E8.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232027680873.20260820.131348.19035268198015.VND-TGTT-TRUONG THI DOAN TRANG.970407
20/08/2026 1.000.000,00 6232IBT1iJTAABPZ.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260820.131331.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
20/08/2026 100.000,00 6232SGTTH28D32V9.IBFT Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.131311.050084033070.PHAM THI THAM.970403
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15668016228.ung ho MS2026.223 hai be Quyen va An.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 30.000,00 MBVCB.15668000890.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808201310012026dwho642417.5388.72797.131001
20/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208201308052026VM3P577740.5388.63877.130805
20/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048808201259262026ezmh615627.5189.19911.125858
20/08/2026 50.000,00 6232IBT1kCNEJRQG.Ung ho MS 2026.189 FT26232530007031.20260820.124557.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
20/08/2026 10.000,00 6232IBT1aWNW1R6C.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,220 (Chi Truong Thi Huong).20260820.124341.0339306897.VU DUC TU.970437
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1kCNEQB8U.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232149881209.20260820.123807.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
20/08/2026 500.000,00 6232IBT1kCNKXA3Q.Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232359090905.20260820.122916.8556666688.NGUYEN ANH DUNG.970407
20/08/2026 300.000,00 6232IBT1kCNKXPHE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232466959733.20260820.122851.2526134953.BUI TIEN THANG.970407
20/08/2026 500.000,00 6232IBT1kCNKXINT.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232146858290.20260820.122837.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
20/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#0200970422082012241420267KZS216612.5387.29396.122352
20/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208201223212026BN9O590620.5389.23859.122321
20/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208201222342026M3X9236103.5387.18887.122234
20/08/2026 400.000,00 UNG HO MS 2026.223 HAI BE QUYEN VA AN-200826-12:21:46 l8Km901879#SP#020097041608201221462026l8Km901879.5189.14467.122146
20/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208201221392026AXJB900226.5189.13349.122139
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15667345850.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.223 ( 2 be Quyen va An).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15667283794.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.222( em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.223 giup do 2 be Thien An Hong Quyen#SP#020097048808201212582026qdfu476531.5388.57675.121258
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15667238892.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.221( be Sung Trong Nhan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCNKEMCH.ms2026.223 hai be Quyen, An FT26232466877601.20260820.120625.3355667779.CHAU THI BICH VAN.970407
20/08/2026 14.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970422082012060720269D0S613011.5389.11925.120608
20/08/2026 200.000,00 6232SHBAP2QZN9A5.Ung ho MS 2026.222.20260820.120248.1015742488.CAO THU THUY.970443
20/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe#SP#020097048808201145012026pfvi368777.5189.63440.114502
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1iJTASDI1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.114405.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15666771111.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.222.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15666765385.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.221.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15666740608.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0491000095474 NGUYEN THANH BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 1.000.000,00 HUA DONG chuyen tien ung ho MS : 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422082011372220262FL5299964.5387.8915.113655
20/08/2026 300.000,00 6232IBT1aWNQN6U3.THANH BINH ung ho em Nguyen Van Tien (Nghe An).20260820.113530.0914398399.NGUYEN THI THANH BINH.970437
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCNKVTAK.ung ho CT nang buoc den truong FT26232358870900.20260820.113042.19128927714032.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUONG.970407
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15666556573.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0071002989297 PHAM HUU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 500.000,00 MBVCB.15666468005.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho chau Nguyen Van Tien, chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 300.000,00 ms 2026.222#SP#020097041508201123012026xMuj829284.5387.11358.112301
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCNK2G7H.Ung ho MS 2026.222 - Le Tran Ngoc Trinh - Chuc em som hoi phuc khoe manh va hanh phuc binh an ben gia dinh FT26232754159303.20260820.111912.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1iJTAJBFN.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 223 hai be QUYEN va AN.20260820.111251.247529918.LE THI HOA.970432
20/08/2026 500.000,00 MBVCB.15666074050.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1036791648 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 223#SP#0200970422082010560820263H9X761157.5389.33746.105541
20/08/2026 200.000,00 6232SHBAP2QZVAGJ.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.222 chau Trinh.20260820.104532.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
20/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808201040012026c8nf114382.5387.34243.103934
20/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15665781769.ms2026.223.CT tu 0491001504032 LE THI HIEN LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808201035402026rmiz098029.5389.7330.103512
20/08/2026 300.000,00 MBVCB.15665754012.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0401001397184 TRUONG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 50.000,00 MS 2026.221#SP#020097042208201032542026RCX6286231.5389.91169.103227
20/08/2026 100.000,00 6232ORCOQ2MLFVE3.HUYNH THE HUY ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.103146.0336661210.HUYNH THE HUY.970448
20/08/2026 30.000,00 6232VNIB02Z7XR3T.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260820.103051.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
20/08/2026 1.000.000,00 6232IBT1kCN7K8JE.Ung ho ct Nang Buoc Den Truong FT26232515428308.20260820.103017.14023123706016.VND-TGTT-PHAM HUONG GIANG.970407
20/08/2026 500.000,00 6232IBT1aWNQF58Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.102819.0977341907.TONG QUANG TUAN.970437
20/08/2026 5.000,00 6232VNIB02Z7XQ9D.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.20260820.102718.812281212.GIANG MY LINH.970441
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808201014162026lckj019099.5389.80198.101416
20/08/2026 50.000,00 UNG HO CT NANG BUOC DEN TRUONG-200826-10:06:33 pkRE609160#SP#020097041608201006342026pkRE609160.5388.34609.100634
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1kCN7UYN6.Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232264223034.20260820.100435.19039693682015.VND-TGTT-NGUYEN TRUC NGHI.970407
20/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508201003512026XKD2098667.5389.19092.100351
20/08/2026 500.000,00 ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#020097048808201003032026baq9977375.5389.14572.100303
20/08/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-200826-09:41:09 hB6O663438#SP#020097041608200941092026hB6O663438.5189.96224.094109
20/08/2026 300.000,00 IBVCB.15664880894.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026222 le tran ngoc trinh#SP#020097042208200931172026CPOB821538.5390.47018.093117
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808200923042026mg03836584.5390.8801.092304
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15664722454.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071003244475 VO VAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 300.000,00 MBVCB.15664727234.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15664709223.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 300.000,00 MBVCB.15664694567.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200910032026c59f792808.5387.52648.091003
20/08/2026 300.000,00 MBVCB.15664599033.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002597008 LE CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15664572265.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0711000236572 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200908142026uf6o786948.5389.43851.090747
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808200907042026kugn782997.5189.39468.090704
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1aWNQ6UDL.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260820.090629.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1aWNQ6DMM.ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An.20260820.090403.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
20/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704220820090247202630RJ597134.5387.20595.090248
20/08/2026 500.000,00 MBVCB.15664466541.ung ho ct nang buoc den truong.CT tu 0071004247414 CHU THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1kCNGZD62.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232039887081.20260820.085903.11120024633011.VND-TGTT-TRAN HAI THINH.970407
20/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082008563120264H4I839636.5390.95089.085632
20/08/2026 20.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200853112026bptk738111.5388.80632.085311
20/08/2026 500.000,00 MBVCB.15664356899.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1iJT45X9M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.085039.46706797.VUONG HUONG LY.970432
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#020097048808200845402026gi21714267.5189.52100.084540
20/08/2026 10.000,00 6232IBT1fJSUXAGX.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260820.084531.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431
20/08/2026 300.000,00 6232IBT1kCNGG9LD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26232513958666.20260820.084325.19033007228011.VND-TGTT-LE THI BICH PHUONG.970407
20/08/2026 50.000,00 6232IBT1kCNGAMVW.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232801670468.20260820.084037.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082008383320264IDJ936208.5389.24206.083806
20/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208200837462026DFS6789605.5189.20879.083746
20/08/2026 500.000,00 6232ORCOQ2MLQ3RB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.083340.0014100016407008.NGUYEN THI HOANG HUONG.970448
20/08/2026 17.553,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208200832302026N894976843.5389.1214.083230
20/08/2026 300.000,00 MBVCB.15664087240.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup Le Tran Ngoc Trinh 2026.222.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15664083920.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0011004349717 PHAN TUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 10.000,00 SHGD:17970719.DD:260820.BO:VU THI LAN.Remark:Vietcombank;0011002643148;VU THI LAN chuyen tien
20/08/2026 200.000,00 6232IBT1kCNGP6N1.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232902314011.20260820.082606.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15664025835.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0551000299958 TRAN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 500.000,00 MBVCB.15664005138.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0541000219848 NGUYEN THI HONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 150.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200821482026ey67639469.5390.61538.082148
20/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808200820402026k2tn635895.5389.57495.082040
20/08/2026 200.000,00 6232TPBVI2CV1RZ3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.081431.10000373442.HO NGUYEN NHAT HA.970423
20/08/2026 30.000,00 MBVCB.15663881349.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 500.000,00 MBVCB.15663872385.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 6232SHBAP2QZGTMT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.080819.6819721968.NGUYEN DUC HUNG.970443
20/08/2026 50.000,00 MBVCB.15663778598.Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208200801102026EVZS356130.5389.88387.080110
20/08/2026 100.000,00 6232IBT1kCNG94HG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232970023301.20260820.075936.10520828378017.VND-TGTT-BUI PHUONG NAM.970407
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.222 Em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808200757012026r20d561137.5387.75029.075702
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15663674734.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong..CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200753452026j3ji551276.5390.64045.075317
20/08/2026 300.000,00 MBVCB.15663635592.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097048808200752562026s7lp548816.5189.61341.075228
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097048808200752062026dbzl546194.5390.59040.075206
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808200751272026pny5544225.5189.56077.075105
20/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808200750272026yb4g541045.5389.53159.075027
20/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2926.223. hai be Quyen va An#SP#0200970405082007501220260CXA051093.5388.51695.075012
20/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#02009704880820074952202647py539254.5189.50543.074952
20/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208200745502026S2ZE221106.5388.37317.074551
20/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508200745492026FKNE031797.5389.37270.074549
20/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200742162026ziua516095.5389.24790.074217
20/08/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.148 me con chj Pham Thi Hong Duyen#SP#020097042208200738132026PAQ4296818.5387.11936.073814
20/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.222 em le tran ngoc trinh#SP#020097048808200736082026gccb497189.5389.5760.073608
20/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082007332020264P5G078043.5388.96582.073320
20/08/2026 50.000,00 MBVCB.15663273445.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808200718082026i2cx442613.5389.49219.071808
20/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970415082007145920265cpm894896.5189.39315.071437
20/08/2026 500.000,00 6232IBT1kCNAEAG7.Ung ho MS 2026.222 Le Tran Ngoc Trinh FT26232038827043.20260820.064858.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
20/08/2026 22.000,00 MBVCB.15662843578.NGO QUANG VINH chuyen tien uh ms 2026 .222 ( E Le Tran Ngoc Chinh ) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 50.000,00 6232IBT1kCNAGN6W.ung ho ms 2026 216 FT26232671519309.20260820.063203.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
20/08/2026 50.000,00 6232IBT1kCNAG3F9.ung ho ms 2026 217 FT26232161440750.20260820.063128.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
20/08/2026 50.000,00 6232IBT1kCNAGTUJ.ung ho ms 2026 218 FT26232901991856.20260820.063055.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
20/08/2026 50.000,00 6232IBT1kCNAGZ2D.ung ho ms 2026 219 FT26232375563299.20260820.063013.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
20/08/2026 100.000,00 6232MCOBQ2M2PBYR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.062946.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
20/08/2026 50.000,00 6232IBT1kCNAG7TC.ung ho ms 2026 220 FT26232630510081.20260820.062929.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
20/08/2026 50.000,00 6232IBT1kCNAG4QR.ung ho ms 2026 221 FT26232792137106.20260820.062837.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
20/08/2026 50.000,00 6232IBT1kCNAGUEJ.ung ho ms 2026 222 FT26232630502792.20260820.062739.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15662706008.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 55.000,00 MBVCB.15662595604.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.222 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 10.566,00 6232IBT1kCNABYMY.Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232295722239.20260820.055454.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
20/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh NANG BUOC DEN TRUONG#SP#020097048808200546432026shpr273629.5390.70812.054643
20/08/2026 100.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808200546342026068x273533.5387.70751.054634
20/08/2026 200.000,00 MBVCB.15662467644.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0251001311175 LE THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508200342272026XUFA037078.5387.20499.034227
20/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142987286474.20260820.142987286474-0973192724_Nang buoc den truong
20/08/2026 10.000,00 UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-200826-02:26:55 bj1N914851#SP#020097041608200226562026bj1N914851.5189.99398.022629
20/08/2026 500.000,00 MBVCB.15662150535.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071000609809 TRAN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 400.000,00 6232IBT1kCNA26D2.unh ho ms 2026.222 em le tran ngoc trinh FT26232932087540.20260820.001239.2503202288.LUU THANH LAM.970407
20/08/2026 300.000,00 MBVCB.15662066439.Minh Bui ung ho Quy tu thien bao Vietnamnet.CT tu 0451000260683 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208192350082026Z46N432236.5389.95723.235009
20/08/2026 500.000,00 MBVCB.15662030212.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1047683306 DUONG NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 50.000,00 6231TPBVI2CKP7GC.ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan.20260819.234657.02359368701.VU THI LAN ANH.970423
20/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422081923355220267A7X240044.5189.77974.233525
20/08/2026 100.000,00 MBVCB.15661956755.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1012637397 DUONG PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 28.000,00 MBVCB.15661934977.LANG THI THUY ung ho MS2026.222( le tran ngoc chinh ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#0200970405081923211620263RJP077296.5390.58597.232116
20/08/2026 200.000,00 6231SGTTH28H5SX7.IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260819.231656.070127917866.LUONG GIA BAO.970403
20/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808192310562026ek42161774.5389.43624.231056
20/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCN4RIVT.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232816568792.20260819.230442.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
20/08/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048808192301042026pz3c152116.5390.25855.230104
20/08/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488081922594320267f47150898.5387.24384.225943
20/08/2026 50.000,00 6231IBT1kCN4XGZF.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232164820505.20260819.225941.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407

2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank

Ngày  Số tiền Thông tin ủng hộ
11-08-2026 01:51:41 500.000,00 320D60811BBK4NFD  IBFT Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh; thoi gian GD:11/08/2026 00:12:52
11-08-2026 02:16:49 50.000,00 Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham); thoi gian GD:11/08/2026 01:31:33
11-08-2026 06:49:14 100.000,00 Ung ho MS 2026.213
11-08-2026 07:34:09 30.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 07:39:45 100.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
11-08-2026 07:50:51 50.000,00 126D608112FRCUMR  Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)
11-08-2026 08:16:12 2.000.000,00 CT DEN:320T2680GJ8MV0T0 Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI THUY gia lai ung ho  MS 2026.214 chi le thi hoai
11-08-2026 08:26:51 30.000,00 CT DEN:320T2680GJNPKMHB MBVCB.15523518180.018040.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-08-2026 08:42:07 100.000,00 320D60811EL5P1UG  Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
11-08-2026 09:18:45 200.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
11-08-2026 09:44:40 20.000,00 320D60811KM89MAR  Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan-110826-09:44:39 6223ASCB02TP3YUX
11-08-2026 09:46:57 50.000,00 320D60811Q202PFC  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
11-08-2026 09:51:58 200.000,00 CT DEN:320T2680GMZ3S21N Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 10:00:50 20.000,00 CT DEN:320T2680GNATB1N4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 10:16:59 300.000,00 CT DEN:320T2680GNY4QLCZ Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 10:18:19 100.000,00 CT DEN:320T2680GNZWGYRW Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 10:18:49 300.000,00 CT DEN:320T2680GP0KA7VV Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
11-08-2026 10:20:58 50.000,00 126D608113SESWWP  PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026136
11-08-2026 10:34:58 300.000,00 320D608110XHCQ3J  Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-110826-10:34:58 6223ASCB02TP657D
11-08-2026 10:56:18 100.000,00 320D60811Z9FA2ZE  Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
11-08-2026 10:57:16 200.000,00 CT DEN:320T2680GQHB8R19 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 11:18:03 75.000,00 CT DEN:320T2680GRASTCHB Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 11:21:46 100.000,00 ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai)
11-08-2026 11:26:17 200.000,00 320D608113L3890D  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
11-08-2026 12:04:57 300.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 12:06:29 20.000,00 CT DEN:320T2680GT6QYQF9 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 12:30:38 200.000,00 320D60811HEUXK4U  Ung ho chi Hoai
11-08-2026 13:09:03 50.000,00 UNG HO MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai)
11-08-2026 13:09:54 100.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 13:32:04 5.000.000,00 320D608110Y942QF  Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
11-08-2026 14:05:08 300.000,00 CT DEN:320T2680GXTENJ7L Ung ho MS 2026.214 chi Le thi hoai
11-08-2026 14:14:29 50.000,00 320D60811S0JGU7X  Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26223001094152
11-08-2026 14:48:16 200.000,00 320D60811AKA7FU5  Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
11-08-2026 15:13:04 200.000,00 CT DEN:320T2680H0F4F795 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 15:17:08 100.000,00 320D60811HM5EHPM  Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 15:28:27 500.000,00 320D60811CV1BXT9  Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 15:29:19 50.000,00 320D60811CGTXABZ  Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai)
11-08-2026 15:30:15 200.000,00 320D60811TCQ6FZJ  Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 15:30:25 500.000,00 320D60811BUYG921  Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
11-08-2026 15:30:56 5.000.000,00 320D60811TSZVSME  Truong Thi Phuong Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 15:35:31 500.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 15:42:30 1.000.000,00 ms 2026.214 ung ho chi le thi hoai
11-08-2026 15:51:46 500.000,00 320D60811JYVBEWV  IBFT Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh
11-08-2026 16:25:17 500.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 16:26:00 500.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
11-08-2026 16:26:54 500.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
11-08-2026 16:27:59 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
11-08-2026 18:30:12 100.000,00 320D60811XJVA4RF  Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26223700508058
11-08-2026 19:30:36 50.000,00 LAM MY HAN ung ho ms 2026.214 Le Thi Hoai
11-08-2026 19:40:44 100.000,00 ung ho MS 2026.214( chi Le thi hoai)
11-08-2026 20:17:57 100.000,00 ung ho MS 2026.213( anh Ngu Van Manh)
11-08-2026 20:30:38 200.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 20:48:16 200.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 20:48:35 200.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 20:49:25 200.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
11-08-2026 20:51:08 200.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
11-08-2026 21:19:14 100.000,00 CT DEN:320T2680HENNT0CX Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
11-08-2026 21:27:56 40.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2026.214(chi le thi hoai)
11-08-2026 21:35:03 8.000.000,00 CT DEN:320T2680HF9JV8E9 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 21:36:38 200.000,00 PHAN NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.214 ( Chi Le Thi Hoai)
11-08-2026 21:42:56 100.000,00 CT DEN:320T2680HFKZC53X ung ho MS 2026.208 be ho thanh phong
11-08-2026 21:45:15 200.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 22:48:05 500.000,00 320D60811WY4Z9LG Ung ho ms 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224707530475
11-08-2026 22:53:23 200.000,00 320D60811ZZUW5XF Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
11-08-2026 23:08:45 100.000,00 CT DEN:320T2680HJXA1W7F DAO THI MINH THU Chuyen tien ung ho ma so 2026. 214 chi le thi hoai
11-08-2026 23:09:51 200.000,00 CT DEN:320T2680HJYRMP92 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 01:39:53 200.000,00 141810508086-0935792961-Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai; thoi gian GD:11/08/2026 23:54:07
12-08-2026 01:40:46 500.000,00 CT DEN:320T2680HLRMMTTS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai; thoi gian GD:11/08/2026 23:55:57
12-08-2026 05:27:25 98.000,00 CT DEN:320T2680KMJYD6HB Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 06:04:50 500.000,00 CT DEN:320T2680KP0C6KMC Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 06:21:56 100.000,00 320D60812X8YX3NT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26224701808475
12-08-2026 06:23:01 500.000,00 CT DEN:320T2680KPQCYRV2 Ung ho chi Le Thi Hoai MS 2026.214
12-08-2026 06:43:35 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.214 ( chi le thi hoai )
12-08-2026 06:48:56 100.000,00 320D60812NPDW0RQ Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai FT26224079690444
12-08-2026 08:31:55 50.000,00 ung ho ma so 2026.214
12-08-2026 08:32:13 50.000,00 ung ho ma so 2026.215
12-08-2026 08:34:22 200.000,00 320D60812CQ8H9EQ Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 08:47:36 200.000,00 320D60812KN6K3MW Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224040372152
12-08-2026 08:54:25 200.000,00 CT DEN:320T2680J7NPSCCT ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy
12-08-2026 09:24:50 200.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 09:32:35 200.000,00 CT DEN:320T2680J953XWXE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 09:33:09 1.000.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 09:33:35 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
12-08-2026 09:35:35 300.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
12-08-2026 09:55:11 300.000,00 320D60812WRQVPJ7 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 10:06:51 200.000,00 CT DEN:320T2680JAGC3SD6 ung ho MS 2026.214 ch Le Thi Hoai
12-08-2026 10:07:21 200.000,00 320D60812S5F9EJK 2026209 Bac sy Ngo Van Chien
12-08-2026 10:12:43 200.000,00 320D608129KVU4M8 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 10:28:57 100.000,00 320D608129YFPQ4Q Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224206212526
12-08-2026 10:38:11 100.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 10:41:03 100.000,00 320D608120DS9V3F Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh)
12-08-2026 10:43:12 100.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 10:44:41 50.000,00 Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12-08-2026 10:47:56 100.000,00 320D60812KXAGXNZ Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 10:50:28 100.000,00 320D60812XVQYAGW Ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 10:55:14 200.000,00 320D6081281GVAUP Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224578798770
12-08-2026 10:56:33 200.000,00 320D60812W3PGBXA Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 11:01:05 200.000,00 CT DEN:320T2680JCKYVN2D MBVCB.15542303358.575139.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 0551000277553 TRAN THI THUY LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-08-2026 11:14:09 100.000,00 320D60812865JPD6 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 11:50:15 500.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 11:51:14 2.007,00 320D608121MFQ6CV Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224933935682
12-08-2026 11:52:19 100.000,00 CT DEN:320T2680JEKMLCMU MBVCB.15543161805.123388.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-08-2026 12:10:20 119.000,00 320D60812SGP6UBM Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
12-08-2026 12:19:59 20.000,00 CT DEN:320T2680JFN5H8TX Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
12-08-2026 12:27:15 300.000,00 126D608123M50NQ5 Ung ho ms 2026 214 chi le thi hoai
12-08-2026 13:03:41 50.000,00 Ung ho MS 2026.215 (Be Nguyen Duc Duy)
12-08-2026 13:18:02 50.000,00 126D60812ZNVDTCA Le Thanh Luan chuyen tien
12-08-2026 13:18:59 50.000,00 126D60812B65LN9K ung ho ms 2026.215 nguyen duc duy
12-08-2026 13:32:08 100.000,00 Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy)
12-08-2026 14:13:34 5.000,00 CT DEN:320T2680JL25BZ3D Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
12-08-2026 14:19:49 85.000,00 320D608124HDG9KQ Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26224522042294
12-08-2026 14:55:43 50.000,00 CT DEN:320T2680JMPTJ543 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
12-08-2026 14:57:16 10.000,00 CT DEN:320T2680JMRVF8JP MBVCB.15545635029.627003.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-08-2026 15:00:30 100.000,00 ung ho MS 2026.215( be nguyen duc duy)
12-08-2026 15:13:42 200.000,00 UNG HO BA CAO THI MINH
12-08-2026 16:21:32 500.000,00 CT DEN:320T2680JR15BVZL Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
12-08-2026 16:58:15 300.000,00 320D60812K7DS682 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 17:45:38 50.000,00 CT DEN:320T2680JUA6VG8K MBVCB.15548649160.624487.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0451000328870 NGUYEN THI THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-08-2026 18:02:11 200.000,00 CT DEN:320T2680JUY2CRXD MBVCB.15549028352.884692.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0531002515084 DANG THI BICH PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-08-2026 19:04:10 50.000,00 320D60812YPGD6XX Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 19:13:36 500.000,00 ung ho ms 2026.214 (chi le thi hoai)
12-08-2026 19:31:06 48.888,00 320D60812HNFRS20 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
12-08-2026 19:56:20 500.000,00 320D60812QY4ZCLN Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26224005705965
12-08-2026 20:02:21 500.000,00 320D60812UYY9MWV Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26224385004472
12-08-2026 20:28:06 200.000,00 320D60812YN3LLDT UNG HO MS 2026.214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 20:41:31 100.000,00 CT DEN:320T2680K14G5WB6 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 20:52:49 300.000,00 CT DEN:320T2680K1KDF5UB Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 21:27:14 48.000,00 ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Huy)
12-08-2026 21:28:58 48.000,00 ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh)
12-08-2026 21:31:06 48.000,00 ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai)
12-08-2026 21:47:31 100.000,00 320D608120FQD63D Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225963780141
12-08-2026 22:00:09 200.000,00 CT DEN:320T2680K46AT28V Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 22:00:57 50.000,00 320D60812A3ERACK Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-120826-22:00:57 6224ASCB02ZA6PU6
12-08-2026 22:12:34 500.000,00 320D60812R0NKQY1 MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)
12-08-2026 22:13:50 500.000,00 320D608129ARS7LD ung ho ms 2026.201 e Mua A Son
12-08-2026 22:14:59 500.000,00 320D60812GZBTZ95 ung ho ms 2026.210 (anh Nguyen Van Luom)
12-08-2026 22:15:41 100.000,00 CT DEN:320T2680K4SU2P67 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
12-08-2026 22:35:47 200.000,00 CT DEN:320T2680K5KC1NUZ Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 22:47:46 50.000,00 126D60812KUW32EU PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026137
12-08-2026 22:49:32 300.000,00 CT DEN:320T2680K63HLBPV Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
12-08-2026 23:17:38 100.000,00 320D60812DYMKHVH Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
12-08-2026 23:18:30 100.000,00 320D60812UAGF2PB Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
13-08-2026 01:39:54 350.000,00 320D60812U5RW551 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-120826-23:33:56 6224ASCB02ZBQGR4; thoi gian GD:12/08/2026 23:33:56
13-08-2026 01:42:12 350.000,00 320D60812UGF5PP7 UNG HO MS 2026.207 EM HOANG THANH TUNG-120826-23:37:35 6224ASCB02ZBY2ML; thoi gian GD:12/08/2026 23:37:35
13-08-2026 03:20:31 20.000,00 CT DEN:320T2680M4JYZKQS Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 03:30:39 100.000,00 320D60813E5TMEHP UNG HO MS 2026.214 CHI LE THI HOAI-130826-03:30:39 6225ASCB02ZB85I4
13-08-2026 03:34:45 300.000,00 CT DEN:320T2680M53S4XSS MBVCB.15554798181.838292.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 3773165730 NGUYEN THI MY HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-08-2026 05:45:08 200.000,00 ung ho MS 2026.214 ( chi le thi hoai)
13-08-2026 07:35:41 100.000,00 320D608131WRTQ88 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-130826-07:35:41 6225ASCB02ZB44RV
13-08-2026 07:40:31 50.000,00 CT DEN:320T2680KSQQMA44 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 07:53:10 200.000,00 co Phuong Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy) chuc con moi su tot lanh
13-08-2026 07:57:20 100.000,00 320D608133D06G3P Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225583393999
13-08-2026 08:00:04 100.000,00 CT DEN:320T2680KTGHXK57 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 08:29:11 1.000.000,00 320D60813W3K8YYP IBFT Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 08:41:56 50.000,00 ung ho ma so 2026.216
13-08-2026 08:43:26 300.000,00 CT DEN:320T2680KV5T8SUW Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 08:55:56 300.000,00 141996906895-0917271118-Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
13-08-2026 08:58:21 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)
13-08-2026 08:59:17 100.000,00 CT DEN:320T2680KVSQSYG1 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 09:00:32 50.000,00 320D60813LPQSMDY Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 09:02:56 200.000,00 141997829477-0982279093-Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 09:07:34 1.500.000,00 ms 2026.214 2026.215 2026.216
13-08-2026 09:28:04 100.000,00 CT DEN:320T2680KWWR3SFN Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 09:29:54 20.000,00 CT DEN:320T2680KWZ5QZ9V Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 09:45:59 100.000,00 CT DEN:320T2680KXLDMU06 MBVCB.15557668835.904070.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-08-2026 09:46:24 300.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 09:47:54 300.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 09:50:55 500.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 10:03:15 100.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 10:12:05 100.000,00 ung ho ms 2026.216 ( em nguyen thi hoe)
13-08-2026 10:17:28 100.000,00 ung ho ms 2026.215 (be nguyen duc duy)
13-08-2026 11:23:16 100.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 11:34:41 1.000.000,00 320D608139ZBASV7 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 11:45:54 70.000,00 320D60813CAEYLSQ Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26225010404600
13-08-2026 11:48:57 50.000,00 320D60813XQBGBJE Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26225524609627
13-08-2026 12:19:43 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 12:30:05 500.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 12:42:48 100.000,00 320D608131X38J60 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225900030900
13-08-2026 12:48:21 100.000,00 UNG HO MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy)
13-08-2026 12:51:52 200.000,00 320D608138FTF6ZU Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 12:54:10 50.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 13:00:59 200.000,00 320D60813UF6APXM Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225629321950
13-08-2026 13:33:43 100.000,00 ung ho MS 2026. 216 ( em Nguyen Thi Hoe)
13-08-2026 13:36:29 1.000.000,00 320D608130J74XZ1 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 13:39:07 50.000,00 320D60813V4ENKRU Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe-130826-13:39:07 6225ASCB02Z1VFN4
13-08-2026 13:48:43 200.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 14:23:56 50.000,00 CT DEN:320T2680L8DFD28F Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 14:24:33 50.000,00 CT DEN:320T2680L8E91B3R Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
13-08-2026 14:25:02 50.000,00 CT DEN:320T2680L8EWCU2F Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
13-08-2026 14:25:39 50.000,00 CT DEN:320T2680L8FQMMPV Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
13-08-2026 14:26:24 50.000,00 CT DEN:320T2680L8GQ8CNS Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
13-08-2026 14:38:22 200.000,00 320D60813FTEX1Y7 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225971407884
13-08-2026 14:39:29 50.000,00 Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13-08-2026 14:54:14 50.000,00 CT DEN:320T2680L9KFTRPC ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 14:57:38 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 15:02:56 700.000,00 CT DEN:320T2680L9WY4G76 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
13-08-2026 15:05:10 45.000,00 320D60813HTPMMKN Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 15:06:23 100.000,00 320D60813E66DD34 Ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 15:11:17 200.000,00 CT DEN:320T2680LA7ZKUQE Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 15:13:51 200.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 15:17:52 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 15:28:26 100.000,00 CT DEN:320T2680LAWMCZSB DAO THI HUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 15:29:04 100.000,00 CT DEN:320T2680LAXG0EZP Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
13-08-2026 15:31:25 100.000,00 CT DEN:320T2680LB0KJ05T Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
13-08-2026 15:32:51 100.000,00 CT DEN:320T2680LB2FVCP9 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
13-08-2026 15:38:22 100.000,00 320D60813CS0F71Z Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225207270245
13-08-2026 15:46:59 100.000,00 CT DEN:320T2680LBM45E4R Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 15:47:57 100.000,00 CT DEN:320T2680LBNDFUX5 Vietinbank;110628136866;2026.214
13-08-2026 15:52:35 20.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
13-08-2026 15:53:01 200.000,00 320D60813GJ2BRK0 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26225597297360
13-08-2026 16:03:15 100.000,00 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 16:06:18 300.000,00 CT DEN:320T2680LCCMS5FB MBVCB.15562650562.036797.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0071005276619 PHAM NGOC TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-08-2026 16:08:06 200.000,00 CT DEN:320T2680LCF0A36Z MBVCB.15562672291.052902.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-08-2026 16:09:42 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
13-08-2026 16:34:10 100.000,00 142051569122-0383724051-Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
13-08-2026 16:35:52 500.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 17:04:11 200.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 17:38:13 100.000,00 320D60813G4V3YGB Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26225309164718
13-08-2026 17:43:40 100.000,00 CT DEN:320T2680LG56VMBB Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 17:50:36 200.000,00 CT DEN:320T2680LGECE455 Ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 17:59:28 200.000,00 CT DEN:320T2680LGS2F4EK Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 18:03:34 100.000,00 320D60813TEE4ZHN Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy-130826-18:03:34 6225ASCB02ZMU5HX
13-08-2026 18:18:33 300.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 18:43:40 30.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 18:50:04 100.000,00 CT DEN:320T2680LJQWFZAC MBVCB.15565674372.067857.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0591000303803 DO THI QUYNH NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-08-2026 19:00:20 50.000,00 CT DEN:320T2680LK4F4QUK Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 20:18:19 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 20:36:55 30.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 20:50:04 200.000,00 320D608130C6ZFQH Ung ho MS 2026.216  em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 20:54:27 20.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
13-08-2026 20:54:46 50.000,00 CT DEN:320T2680LPKJYQ2Y Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 21:01:15 100.000,00 320D60813SLJ24HB Ung ho NGUYEN THI HOE MS 2026.216, ma GD 100000172533927
13-08-2026 21:11:43 10.000,00 320D6081327YFRUH Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 21:33:52 200.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 21:34:36 200.000,00 320D6081369X1SV6 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226598467078
13-08-2026 21:37:48 200.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 21:52:21 100.000,00 320D60813FVXTH2Y Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226495040754
13-08-2026 21:54:59 500.000,00 CT DEN:320T2680LRX37ZBZ MBVCB.15568674723.047869.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0961000031832 NGUYEN THI THU GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-08-2026 22:09:12 200.000,00 CT DEN:320T2680LSFVBFLY Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
13-08-2026 22:59:38 100.000,00 CT DEN:320T2680LUEF96TW Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
13-08-2026 23:03:27 100.000,00 ung ho ms2026.215
14-08-2026 01:29:18 300.000,00 320D60813V108811 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26226720071731; thoi gian GD:13/08/2026 23:44:13
14-08-2026 01:30:37 300.000,00 320D608131W8D67L Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26226808003537; thoi gian GD:13/08/2026 23:47:02
14-08-2026 01:39:35 100.000,00 CT DEN:320T2680NJZM5EFV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe; thoi gian GD:14/08/2026 00:07:27
14-08-2026 01:58:11 200.000,00 CT DEN:320T2680NMA59V2G Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe; thoi gian GD:14/08/2026 01:06:56
14-08-2026 05:28:46 200.000,00 CT DEN:320T2680NXFXH5QS Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
14-08-2026 05:44:30 300.000,00 CT DEN:320T2680NY2Q6131 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
14-08-2026 06:09:30 200.000,00 ung ho MS 2026.216 em Nguyen Thi Hoe
14-08-2026 07:07:15 100.000,00 320D60814WLRGYKK Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 07:43:25 1.000.000,00 320D60814SJP5ACM Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 07:46:02 200.000,00 CT DEN:320T2680MEVLCYKR Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 08:16:00 10.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
14-08-2026 08:25:32 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
14-08-2026 08:26:22 200.000,00 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
14-08-2026 08:40:36 5.000,00 CT DEN:320T2680MGZNHPPA Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 08:42:47 100.000,00 320D60814KPJ1WDF UNG HO MS 2026.208(be HO THANH PHONG)
14-08-2026 08:49:18 50.000,00 320D6081427BP89Q LY THI NGOC DUNG chuyen tien ung ho MS 2026,192(em Dang Tuan Anh)
14-08-2026 08:51:40 50.000,00 320D60814RWGMAE7 LY THI NGOC DUNG chuyen tien ung ho MS 2026,191 (em Tran Minh Duc)
14-08-2026 09:29:53 200.000,00 Thaosuthat ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao)
14-08-2026 09:36:27 50.000,00 320D60814E1CHMLV Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 09:41:57 100.000,00 CT DEN:320T2680MKCP7RG7 MBVCB.15572546005.822243.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
14-08-2026 09:43:56 500.000,00 UH MS 2026.215
14-08-2026 10:05:22 200.000,00 ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy
14-08-2026 10:07:16 500.000,00 CT DEN:320T2680MLC3Z04S Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
14-08-2026 10:22:35 200.000,00 CT DEN:320T2680MLYBBSXS Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
14-08-2026 10:23:10 200.000,00 CT DEN:320T2680MLZ3N2GG Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
14-08-2026 10:23:44 200.000,00 CT DEN:320T2680MLZUR40A Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
14-08-2026 10:35:16 50.000,00 Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14-08-2026 10:42:16 1.000.000,00 ms 2026.212 2026.213
14-08-2026 10:47:59 50.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
14-08-2026 11:20:17 200.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
14-08-2026 11:49:31 100.000,00 320D60814DABGUMX Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom-140826-11:49:30 6226ASCB02Z8KY3Y
14-08-2026 12:14:23 30.000,00 CT DEN:320T2680MR9ZBVW7 MBVCB.15574852141.322475.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
14-08-2026 12:14:41 150.000,00 320D60814VDGT9M8 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
14-08-2026 12:34:00 20.000,00 CT DEN:320T2680MS1VG5WV Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 12:40:08 10.000,00 320D60814HLN124F Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai-140826-12:40:07 6226ASCB02Z8D7MV
14-08-2026 13:01:15 100.000,00 ungho MS 2026.217
14-08-2026 13:03:50 50.000,00 Ung ho MS 2026.217 (Gia dinh ong Nguyen Van Thao)
14-08-2026 13:14:32 200.000,00 320D6081430U4C1H Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26226814770862
14-08-2026 13:16:16 390.000,00 CT DEN:320T2680MTPPDH50 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 13:23:05 200.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 13:36:00 50.000,00 CT DEN:320T2680MUFRC8SE Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 13:42:57 50.000,00 CT DEN:320T2680MUQXGZRD Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 14:22:12 200.000,00 320D60814Q8KS2S9 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
14-08-2026 14:31:22 50.000,00 320D608148KY9AVM Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao-140826-14:31:21 6226ASCB02ZFA6IP
14-08-2026 15:07:40 3.000.000,00 320D60814E1R6HF1 CTY QUANG MINH UNG HO MS 2026.217 ( GIA DINH ONG NGUYEN VANTHAO)
14-08-2026 15:08:37 100.000,00 CT DEN:320T2680MY21JCK5 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 15:34:47 200.000,00 CT DEN:320T2680MZ2M36ZG Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 16:16:26 100.000,00 CT DEN:320T2680N0PLQ3VA MBVCB.15578146626.365076.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
14-08-2026 16:39:24 150.000,00 126D60814CYXHC79 ung mo ms 2026.2017 gd nguyen van thao
14-08-2026 16:46:21 10.000,00 CT DEN:320T2680N1V3QNTE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 18:06:11 500.000,00 320D608145RXV3GV TRAN MINH THU chuyen tienUng ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe)
14-08-2026 18:08:36 100.000,00 320D60814LXAEFCB IBFT Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
14-08-2026 18:17:07 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.215 ( be nguyen duc duy )
14-08-2026 18:18:09 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.216 ( em nguyen thi hoe )
14-08-2026 18:18:30 200.000,00 CT DEN:320T2680N5ETFJB6 Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
14-08-2026 18:58:43 100.000,00 ung ho MS 2026.217( gia dinh ong nguyen van thao)
14-08-2026 19:11:56 200.000,00 CT DEN:320T2680N7HCDRQC Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
14-08-2026 20:02:07 100.000,00 CT DEN:320T2680N9FMRGF5 ung ho ms 2026.217 Gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 20:55:38 200.000,00 PHAN NAM chuyen tien Ung Ho MS 2026. 217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao)
14-08-2026 21:54:04 1.000.000,00 CT DEN:320T2680NDTG5X24 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 22:41:34 30.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
14-08-2026 22:51:11 50.000,00 ung ho MS 2026.217 (ung ho gia dinh ong Nguyen Van Thao)
15-08-2026 02:53:07 50.000,00 320D60815G5J6M8D Ung ho MS 2026.217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26227822074847
15-08-2026 07:20:45 400.000,00 CT DEN:320T2680P1TTMKNE Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 07:55:58 30.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 08:02:21 20.000,00 CT DEN:320T2680P3ERGQUF Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 08:09:44 100.000,00 320D60815BSA2C0Q Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227528405810
15-08-2026 08:24:18 100.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 08:43:55 100.000,00 320D608153VL0LHY Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26227060910102
15-08-2026 08:52:48 200.000,00 CT DEN:320T2680P5DCMW07 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 08:53:14 200.000,00 CT DEN:320T2680P5DXW4ZN Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
15-08-2026 08:55:22 1.000.000,00 NGUYEN VIET PHUONG Chuyen tien
15-08-2026 08:55:26 200.000,00 CT DEN:320T2680P5GUMPE1 MS 2026.218 Chuc cac con mau khoe manh lai
15-08-2026 09:10:38 100.000,00 126D608152UY8BZ3 ung ho ms 2026.218 be Gia han va gia vinh
15-08-2026 09:15:40 200.000,00 320D60815PBDCFSZ Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227196870191
15-08-2026 09:17:20 100.000,00 CT DEN:320T2680P6BSCQQ4 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 09:20:22 100.000,00 CT DEN:320T2680P6FRWBTU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
15-08-2026 09:20:29 50.000,00 CT DEN:320T2680P6FXATLY MBVCB.15588401946.456892.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1064065312 PHAM THI TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-08-2026 09:20:52 100.000,00 CT DEN:320T2680P6GEK3QR Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 09:23:26 100.000,00 320D60815E73UBVN Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-09:23:26 6227ASCB02ZZ2DQY
15-08-2026 09:24:44 100.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 09:24:44 100.000,00 CT DEN:320T2680P6MJ266G ung ho MS 2026.218
15-08-2026 09:26:00 300.000,00 320D60815P8NZDXF Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-09:26:00 6227ASCB02ZZQAXK
15-08-2026 09:27:38 50.000,00 320D60815FG6FVYQ IBFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 09:28:35 200.000,00 320D60815QD149DC Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227000022365
15-08-2026 09:28:44 300.000,00 CT DEN:320T2680P6STLMR0 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 09:31:05 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 09:35:13 1.000.000,00 320D608158BDSS75 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 09:35:42 500.000,00 320D60815EWLGXSE MS 2026.218( be Gia Han Gia Vinh)
15-08-2026 09:39:57 100.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 09:40:08 100.000,00 CT DEN:320T2680P77VMU6E Ung ho MS 2026 218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 09:41:13 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 09:45:51 500.000,00 Dinh Thanh Son ung ho chau gia han va gia vinh
15-08-2026 09:49:39 200.000,00 CT DEN:320T2680P7LF5F1T Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 09:50:26 100.000,00 CT DEN:320T2680P7MG9XLJ MBVCB.15588839939.765831.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1021603393 NGUYEN XUAN TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-08-2026 09:50:27 50.000,00 126D608157HTYM9B PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026138
15-08-2026 09:52:23 100.000,00 CT DEN:320T2680P7Q21G8X Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 09:56:17 500.000,00 320D608153SMJXSR Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-09:56:17 6227ASCB02ZZMBI3
15-08-2026 09:56:58 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
15-08-2026 09:57:08 200.000,00 320D60815EPFXTQT Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26227305812144
15-08-2026 09:58:40 100.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
15-08-2026 09:59:40 400.000,00 CT DEN:320T2680P7ZNHLZZ MBVCB.15588981624.860602.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).CT tu 0531002515084 DANG THI BICH PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-08-2026 10:01:12 100.000,00 320D60815P18CCTK Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 10:06:40 100.000,00 CT DEN:320T2680P88WXSJL Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 10:09:13 100.000,00 320D60815K1UQNJ2 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227373154998
15-08-2026 10:10:54 100.000,00 CT DEN:320T2680P8EGTZT2 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 10:13:31 100.000,00 CT DEN:320T2680P8HYU2XQ Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
15-08-2026 10:13:44 100.000,00 320D60815HZHJDGG Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227742101533
15-08-2026 10:15:56 30.000,00 320D60815WX6N9QF ung ho MS 2026.218 ( be Gia Han , Gia Vinh )
15-08-2026 10:16:07 200.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
15-08-2026 10:18:21 200.000,00 CT DEN:320T2680P8QBJ86M Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 10:20:21 200.000,00 MS 2026 218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 10:20:40 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 10:32:18 500.000,00 CT DEN:320T2680P98RN8AB Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 10:35:37 500.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 10:36:43 100.000,00 320D60815KUD4F61 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 10:37:26 200.000,00 CT DEN:320T2680P9FJ7M0F ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 10:57:43 300.000,00 CT DEN:320T2680PA8AWJCD MBVCB.15589858182.447530.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0971000007640 VU THI TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-08-2026 10:57:58 100.000,00 320D608150NTNHNW Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 11:06:47 300.000,00 Ung ho MS.2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao)
15-08-2026 11:08:34 200.000,00 Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy)
15-08-2026 11:15:21 100.000,00 320D60815E6ZQQ62 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 11:16:53 100.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
15-08-2026 11:17:18 50.000,00 CT DEN:320T2680PB06A62F MBVCB.15590159804.653394.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-08-2026 11:27:19 500.000,00 CT DEN:320T2680PBDDTKXT Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
15-08-2026 11:29:53 80.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 11:32:27 50.000,00 320D60815N3A6CRN Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh)
15-08-2026 11:39:56 50.000,00 320D60815SV10VQT Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26227949889291
15-08-2026 11:45:54 20.000,00 142316520434-0348479273-Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
15-08-2026 11:49:46 200.000,00 CT DEN:320T2680PC92FXXU Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 12:05:37 1.000.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 12:10:41 100.000,00 320D608154PMQNFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26227950607549
15-08-2026 12:15:59 50.000,00 320D60815D92WQKN Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 12:22:27 50.000,00 Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-08-2026 12:35:18 500.000,00 CT DEN:320T2680PE16TWJ3 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 12:38:48 30.000,00 126D608159MR0QPH Ung ho MS 2026 218 Be Gia Han va Gia Vinh FT26227259409713
15-08-2026 12:48:18 100.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 12:50:01 500.000,00 320D60815Z1R1498 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh-150826-12:50:01 6227ASCB02ZZPEEF
15-08-2026 12:57:35 100.000,00 CT DEN:320T2680PEWLT9YA MBVCB.15591750974.672850.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-08-2026 13:25:03 30.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 13:26:31 100.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 13:29:22 500.000,00 CT DEN:320T2680PG4KWLZA Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 13:48:23 500.000,00 320D608156ZT7EPY Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 14:00:41 100.000,00 320D60815JK6GZKE Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 14:05:28 400.000,00 ung ho ms 2026.218(be gia han va gia vinh)
15-08-2026 14:10:21 200.000,00 ung ho chuong trinh NANG BUOC DEN TRUONG
15-08-2026 14:22:30 100.000,00 ung ho MS 2026.218( be gia han va gia vinh)
15-08-2026 14:26:56 50.000,00 142335945678-0835467777-Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 14:30:09 50.000,00 CT DEN:320T2680PJGV2Y34 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
15-08-2026 14:46:21 300.000,00 CT DEN:320T2680PK48DNYA Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
15-08-2026 14:54:17 200.000,00 320D60815UD11YQ8 MS 2026.217
15-08-2026 15:15:05 200.000,00 320D60815780SB50 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
15-08-2026 15:16:28 200.000,00 320D608153SRS4W5 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
15-08-2026 15:36:48 500.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 16:52:07 100.000,00 320D60815LAR9ZSL Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26227224400679
15-08-2026 17:00:19 100.000,00 320D60815T4R14G2 ung ho ms 2026-218 be Gia Han Gia Vinh
15-08-2026 17:12:21 50.000,00 CT DEN:320T2680PQT1YKU6 NGUYEN PHUONG ANH ung ho ma so MS2026.218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 17:20:20 500.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 17:22:06 40.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh)
15-08-2026 17:23:16 80.000,00 142357561228-0355563218-Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
15-08-2026 19:29:58 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.218 chau gia han va gia vinh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
15-08-2026 19:38:11 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.217 gd anh nguyen van toai. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
15-08-2026 21:24:07 200.000,00 CT DEN:320T2680Q0KHSF63 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
15-08-2026 22:02:03 200.000,00 320D60815MFWZC8J Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 22:23:12 100.000,00 320D60815HC69Z5W Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229062073670
15-08-2026 22:41:37 50.000,00 ZP7D6MSRNH1J Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
15-08-2026 23:10:00 200.000,00 320D60815KKJXXUB Ung ho MS 2026203
15-08-2026 23:12:45 100.000,00 320D60815P1K3E6K ung ho MS 2026208
16-08-2026 01:41:52 50.000,00 320D60815S9WPGFP Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229032517449; thoi gian GD:15/08/2026 23:51:32
16-08-2026 01:49:50 200.000,00 CT DEN:320T2680RUS6B78P Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh; thoi gian GD:16/08/2026 00:05:28
16-08-2026 03:43:03 20.000,00 CT DEN:320T2680S37HNGWD Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.218  be Gia Han  va Gia Vinh
16-08-2026 04:35:14 200.000,00 CT DEN:320T2680S58EPTQW MS 2026.218
16-08-2026 06:41:43 300.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
16-08-2026 06:54:35 200.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
16-08-2026 07:11:33 500.000,00 CT DEN:320T2680QPD99QAC Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
16-08-2026 07:12:50 100.000,00 320D60816M4ZGX5C Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229405865743
16-08-2026 07:45:23 1.000.000,00 CT DEN:320T2680QQPXYR57 MBVCB.15603211474.505656.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1067320186 NGHIEM DUC XUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
16-08-2026 07:59:09 50.000,00 320D60816ZAPDXEB Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229748296398
16-08-2026 08:30:50 200.000,00 CT DEN:320T2680QSFYE5HE Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 08:31:27 200.000,00 CT DEN:320T2680QSGSM09Q Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
16-08-2026 08:32:01 200.000,00 CT DEN:320T2680QSHHQ966 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
16-08-2026 09:02:30 200.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 09:12:43 500.000,00 CT DEN:320T2680QU39JG4E Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 09:18:34 100.000,00 ung ho ma so 2026.218
16-08-2026 09:19:07 100.000,00 ung ho ma so 2026.219
16-08-2026 09:21:26 50.000,00 ung ho ma so 2026.217
16-08-2026 09:24:44 100.000,00 CT DEN:320T2680QUK4Y8D8 ung ho ms 2026.219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 09:27:50 100.000,00 CT DEN:320T2680QUP7WXZB Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 09:49:48 50.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 10:07:59 100.000,00 CT DEN:320T2680QW8899FA Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 10:10:44 200.000,00 CT DEN:320T2680QWBWB4S1 MBVCB.15605560932.216906.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0151000278225 DO NGOC DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
16-08-2026 10:18:12 400.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 10:23:21 100.000,00 320D60816KGK0GJP Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 10:29:05 100.000,00 320D608167MD11BU Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 10:34:44 200.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 10:35:05 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
16-08-2026 10:39:30 200.000,00 CT DEN:320T2680QXFVQE1Q Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026 219 e Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 10:53:20 100.000,00 320D60816GECB0GC Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26229355656064
16-08-2026 11:06:29 50.000,00 320D608166B6ZUJ5 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229131148451
16-08-2026 11:06:44 50.000,00 320D60816XE14LZQ Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229360094449
16-08-2026 11:07:11 50.000,00 CT DEN:320T2680QYJEN7LJ Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 11:15:20 50.000,00 126D60816RLMZ7U1 ung ho ms 2026.219 nguyen phuong linh
16-08-2026 11:17:56 100.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 11:19:37 100.000,00 CT DEN:320T2680QZ0UJW1U Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
16-08-2026 11:23:13 100.000,00 320D6081685EM5TR Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229239619941
16-08-2026 11:27:17 100.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 11:43:44 150.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
16-08-2026 11:44:14 150.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
16-08-2026 11:45:09 150.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 11:52:56 100.000,00 320D608162UTM9ST IBFT Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 12:36:13 30.000,00 126D6081636W7JFA Ung ho MS 2026 219 Em Nguyen Phuong Linh FT26229764010410
16-08-2026 12:59:22 100.000,00 320D60816XP8KPPH IBFT Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh
16-08-2026 13:06:13 100.000,00 CT DEN:320T2680R35LWLW0 MBVCB.15608260073.008466.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1035316101 NGUYEN THI DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
16-08-2026 13:15:20 50.000,00 CT DEN:320T2680R3HNHZ27 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 13:18:55 100.000,00 CT DEN:320T2680R3NDEYS2 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 13:26:08 200.000,00 320D6081646AMML9 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229383730363
16-08-2026 13:28:27 100.000,00 CT DEN:320T2680R40ZBHZD Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 13:30:32 100.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 13:32:58 100.000,00 CT DEN:320T2680R46YA146 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 13:40:12 100.000,00 126D60816T5WNFQ2 MS 2026219
16-08-2026 13:46:33 100.000,00 320D60816E5E9WKM Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
16-08-2026 14:08:13 10.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
16-08-2026 14:14:35 2.000,00 320D608168U357GE Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 15:00:00 200.000,00 CT DEN:320T2680R7KVRPWQ Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 15:02:15 500.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 15:05:49 200.000,00 CT DEN:320T2680R7TK1KLP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 15:12:42 200.000,00 142491155921-0909648797-Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
16-08-2026 15:14:37 100.000,00 142491207947-0909648797-Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
16-08-2026 15:16:18 200.000,00 Ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 15:31:42 100.000,00 NGUYEN NGOC ANH chuyen tien UH ms 2026.219 em nguyen phuong linh
16-08-2026 15:31:48 50.000,00 CT DEN:320T2680R8TVC7WF Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 15:37:31 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.218 (be gi han va gia vinh )
16-08-2026 15:39:28 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.217 ( gia dinh ong nguyen van thao )
16-08-2026 15:40:19 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.219 ( em nguyen phuong linh )
16-08-2026 15:56:34 300.000,00 MS 2026.219 (Nguyen Phuong Linh)
16-08-2026 16:20:22 100.000,00 320D60816Y7ZGJJG Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 17:03:00 100.000,00 CT DEN:320T2680RCCA25HP MBVCB.15611487486.143409.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0691000371703 LE THANH HAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
16-08-2026 17:04:29 30.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)
16-08-2026 17:08:44 300.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 17:50:42 1.000.000,00 ung ho MS2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)
16-08-2026 19:03:33 500.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 20:44:25 200.000,00 320D60816JXGM6RW Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 20:45:04 20.000,00 Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)
16-08-2026 20:50:27 100.000,00 CT DEN:320T2680RM6NQ9C8 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 21:15:10 500.000,00 320D608162VJ3Z2Y Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 21:52:06 100.000,00 320D60816NBEXEE7 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 22:00:04 500.000,00 CT DEN:320T2680RPWL3V5V Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 22:03:13 50.000,00 CT DEN:320T2680RQ0RTS8C Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
16-08-2026 22:32:36 200.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
17-08-2026 01:33:01 50.000,00 320D60816703X0AQ Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh; thoi gian GD:16/08/2026 23:51:47
17-08-2026 01:34:36 67.898,00 ZP7D6NQM1H0J Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe; thoi gian GD:16/08/2026 23:55:22
17-08-2026 01:36:19 50.000,00 320D60816BDBUPSZ Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229223410847; thoi gian GD:16/08/2026 23:59:14
17-08-2026 02:02:21 50.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh; thoi gian GD:17/08/2026 01:23:00
17-08-2026 06:05:57 200.000,00 320D60817HB9EX6S Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26229218040518
17-08-2026 06:10:57 100.000,00 320D60817DKYANHS Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26229238560210
17-08-2026 07:13:46 30.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
17-08-2026 07:30:53 50.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
17-08-2026 07:47:27 200.000,00 ung ho ms 2026.220
17-08-2026 07:58:30 200.000,00 320D60817G3KV662 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26229457799542
17-08-2026 08:06:54 200.000,00 320D60817E6KMFW2 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
17-08-2026 08:12:37 100.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
17-08-2026 08:19:05 200.000,00 CT DEN:320T2680SDY1H3AW Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
17-08-2026 08:28:18 100.000,00 320D60817AFGK85M Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26229060276235
17-08-2026 08:54:44 500.000,00 CT DEN:320T2680SFB428E4 MBVCB.15619779667.961140.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-08-2026 09:15:40 200.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
17-08-2026 09:16:46 100.000,00 320D60817UHXSS13 Ung ho Ms 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26229005627069
17-08-2026 09:42:20 200.000,00 320D608171WEWMN1 Ung ho MS 2026.220( chi Truong Thi Huong)
17-08-2026 09:43:08 200.000,00 CT DEN:320T2680SH71E6R1 MBVCB.15620493916.443218.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0371000398193 BUI QUYNH NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-08-2026 09:49:42 50.000,00 CT DEN:320T2680SHFQD51T Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
17-08-2026 10:34:29 200.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
17-08-2026 10:43:03 30.000,00 320D60817J95MP9J Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
17-08-2026 11:03:39 21.000,00 ung ho MS 2026.220 ( chi Truong Thi Huong)
17-08-2026 11:07:57 30.000,00 320D6081745K49EZ Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
17-08-2026 11:32:21 1.000.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
17-08-2026 11:46:35 100.000,00 CT DEN:320T2680SN026TFQ Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
17-08-2026 12:45:56 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.219 chau nguyen phuong linh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
17-08-2026 13:05:51 50.000,00 320D60817MBZRHVQ Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26229950413913
17-08-2026 13:09:53 200.000,00 320D60817UNSVTL9 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong-170826-13:09:53 6229ASCB02ZVNP3L
17-08-2026 13:23:59 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
17-08-2026 13:24:52 200.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
17-08-2026 14:02:31 200.000,00 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
17-08-2026 14:52:55 200.000,00 CT DEN:320T2680SV8495EE Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
17-08-2026 14:54:35 200.000,00 CT DEN:320T2680SVAB1XE0 Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
17-08-2026 15:06:09 50.000,00 126D60817RH1CUWW ung ho ms 2026.220 truong thi huong
17-08-2026 15:17:29 200.000,00 TO VIET TRUNG Chuyen tien Ung ho MS 2026.220(chi Truong Thi Huong)
17-08-2026 15:34:32 100.000,00 CT DEN:320T2680SWV2Z2VW Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
17-08-2026 16:15:40 500.000,00 CT DEN:320T2680SYFDCVYN Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
17-08-2026 16:30:59 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
17-08-2026 18:11:48 50.000,00 CT DEN:320T2680T2YS1SC7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
17-08-2026 20:28:32 100.000,00 CT DEN:320T2680T89BC7YV MBVCB.15630825183.248541.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0011004133154 TRAN MANH HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-08-2026 20:57:56 200.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
17-08-2026 21:10:31 50.000,00 CT DEN:320T2680T9WRN96L MBVCB.15631486983.702259.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-08-2026 22:13:54 200.000,00 MS 2026.219
17-08-2026 22:45:31 100.000,00 320D60817FNFNE5D Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
17-08-2026 22:48:01 100.000,00 320D60817KZJ4Q86 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
18-08-2026 03:14:03 20.000,00 CT DEN:320T2680VBYETVM8 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh
18-08-2026 06:44:52 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.220. chi truong thi thuong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
18-08-2026 07:10:43 30.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 07:13:43 100.000,00 320D60818GDJNXQY HOANG VAN DUC chuyen MS 2026.221 FT26230709560106
18-08-2026 07:14:37 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 07:27:45 50.000,00 320D60818JWQEBG8 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-07:27:45 6230ASCB02Z9FC8G
18-08-2026 07:29:22 200.000,00 CT DEN:320T2680TZXZYMQS MBVCB.15634175143.634160.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 07:30:21 100.000,00 CT DEN:320T2680TZZ9H1P3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 07:54:17 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:06:58 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:09:52 100.000,00 320D60818K5NRVJ4 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:11:21 100.000,00 BUI THI THANH HOA chuyen tien ung ho MS 2026221 ba Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:11:30 100.000,00 CT DEN:320T2680U1KMM11X Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:12:27 500.000,00 CT DEN:320T2680U1LW9E29 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:12:42 200.000,00 CT DEN:320T2680U1M7DM7V Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:15:34 100.000,00 320D60818E085TKZ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230539208202
18-08-2026 08:17:51 50.000,00 CT DEN:320T2680U1U0VF38 MBVCB.15634776204.074163.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0281000637645 TRAN THI UY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 08:17:56 200.000,00 320D60818SUS83W7 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:18:38 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:24:22 30.000,00 CT DEN:320T2680U22M63WR MBVCB.15634866154.135092.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 08:24:33 500.000,00 320D60818VF2B541 IBFT NGUYEN TAN LINH chuyen tien den Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:25:14 300.000,00 CT DEN:320T2680U23S0DU4 ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:25:38 1.000.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:25:55 100.000,00 CT DEN:320T2680U24NCPE9 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:26:32 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:26:48 100.000,00 CT DEN:320T2680U25U4AXR Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:29:11 200.000,00 CT DEN:320T2680U28ZK4A6 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:29:58 300.000,00 320D6081865SRH8G Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230239079870
18-08-2026 08:31:26 100.000,00 CT DEN:320T2680U2BY70QE MBVCB.15634952092.201476.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0021002176364 NGUYEN QUOC VIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 08:33:20 200.000,00 ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan
18-08-2026 08:34:24 100.000,00 CT DEN:320T2680U2FVPZRV Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:36:53 300.000,00 320D60818G5U2HC0 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230507508132
18-08-2026 08:37:28 200.000,00 CT DEN:320T2680U2KX8W8U Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:40:21 200.000,00 ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong
18-08-2026 08:42:14 500.000,00 CT DEN:320T2680U2S6ZWSJ UNG HO MS 2026.221 Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:45:02 200.000,00 ung ho MS2026.221 (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 08:45:47 200.000,00 320D60818LXKWJ33 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230723570362
18-08-2026 08:47:20 500.000,00 320D60818WAVC8KJ PHAM VAN THANH chuyen ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan FT26230697460380
18-08-2026 08:49:25 500.000,00 320D60818TZBEYFZ Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26230635071502
18-08-2026 08:51:44 50.000,00 320D60818KZPNR4P Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:54:58 100.000,00 DANG BA GIAU chuyen tien
18-08-2026 08:55:03 500.000,00 320D60818CEVQ6KQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 08:56:09 20.000,00 Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 09:02:02 100.000,00 CT DEN:320T2680U3JC87JV NGUYEN VAN TAN ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan
18-08-2026 09:05:14 1.000.000,00 320D608189QN9JJQ Ung ho MS 2026.221
18-08-2026 09:11:13 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18-08-2026 09:11:33 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 09:15:24 100.000,00 ung ho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 09:18:51 100.000,00 320D608184548X3X LE DUYEN ungho ms2026 2211 be sung trong nhan
18-08-2026 09:19:32 300.000,00 320D60818EL84XGT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 09:19:49 500.000,00 320D60818KFSJ6AQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-09:19:49 6230ASCB02Z9KD64
18-08-2026 09:28:36 200.000,00 CT DEN:320T2680U4KF6U24 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 09:29:02 200.000,00 320D6081820HLZDZ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 09:33:13 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 09:35:01 200.000,00 HA VAN TU Chuyen tien
18-08-2026 09:35:29 100.000,00 ung ho MS 2026.221  (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 09:47:59 500.000,00 CT DEN:320T2680U5B1F3ZC Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 09:51:13 1.000.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 09:52:34 100.000,00 CT DEN:320T2680U5H3C23Z MBVCB.15636030622.952045.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0081000304762 TRAN THANH BINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 09:53:01 500.000,00 CAO THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.211 ( be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 09:55:12 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 10:01:51 500.000,00 320D60818CB5QW3A Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-10:01:51 6230ASCB02Z9DKYE
18-08-2026 10:04:34 200.000,00 CT DEN:320T2680U5YY9BTQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 10:04:59 100.000,00 ung ho MS 2026.219 e Nguyen Phuong Linh
18-08-2026 10:05:36 100.000,00 320D60818EDHB7WL Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-10:05:35 6230ASCB02Z9I2PN
18-08-2026 10:05:53 200.000,00 CT DEN:320T2680U60P35XW MBVCB.15636213638.079665.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0171003482352 PHAM QUOC PHUONG UYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 10:07:26 200.000,00 320D60818GMUKN97 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 10:10:05 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 10:16:47 500.000,00 142744253650-0909075073-Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 10:17:36 50.000,00 320D608186PEXG1Q Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230219195829
18-08-2026 10:17:38 50.000,00 142744315040-0937547350-Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 10:21:23 50.000,00 320D60818CNTHZ3P 2026.221 be sung trong nhan FT26230219200895
18-08-2026 10:23:34 100.000,00 CT DEN:320T2680U6Q0W8RJ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 10:24:50 100.000,00 CT DEN:320T2680U6RPM3FM Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 10:24:55 200.000,00 CT DEN:320T2680U6RTPBHL Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
18-08-2026 10:26:07 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 10:38:48 500.000,00 142746912623-0909646614-Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 10:39:11 100.000,00 CT DEN:320T2680U7AMW8RW Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 10:42:44 200.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
18-08-2026 10:43:56 100.000,00 320D60818C2F20CY Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-10:43:55 6230ASCB02Z96BQI
18-08-2026 10:45:37 50.000,00 CT DEN:320T2680U7K54GE8 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 10:46:58 600.000,00 CT DEN:320T2680U7LXGQCA MBVCB.15636796518.461323.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1048061637 VU THI KIM HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 10:47:52 50.000,00 320D608180ZFEVHQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230970111821
18-08-2026 10:48:01 500.000,00 320D608187TDR1UN ung ho MS 2026.218 ( be Gia Han va Gia Vinh )
18-08-2026 10:52:05 200.000,00 320D6081856EZ4XH Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230899717631
18-08-2026 10:56:38 1.000.000,00 NGUYEN THANH BAC Chuyen tien Ung ho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 10:57:13 50.000,00 320D60818USLMT0V Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 10:58:29 100.000,00 320D60818UKF3EJS Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 10:59:42 300.000,00 CT DEN:320T2680U83R4SLM Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 11:02:45 200.000,00 CT DEN:320T2680U87SHJ9W MBVCB.15637033913.608685.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 3396901963 NGUYEN NGOC DIEP toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 11:06:06 300.000,00 CT DEN:320T2680U8C6PFDQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 11:14:05 300.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 11:36:10 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 11:36:15 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 11:37:32 100.000,00 320D6081856AQNNV UNG HO MS 2026221 BE SUNG TRONG NHAN
18-08-2026 11:40:12 200.000,00 320D6081887TS9U7 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 11:43:19 100.000,00 CT DEN:320T2680U9TBPUG7 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 11:43:41 100.000,00 CT DEN:320T2680U9TTWRJ8 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
18-08-2026 11:49:19 100.000,00 320D60818ZJ0JSQ9 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230296944900
18-08-2026 11:50:01 100.000,00 320D60818JWVM2CY Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230558990088
18-08-2026 11:50:17 300.000,00 CT DEN:320T2680UA2JSEZH Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:01:00 500.000,00 320D60818Z746F8T Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230236994645
18-08-2026 12:02:43 200.000,00 CT DEN:320T2680UAJZ56DR Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:04:20 100.000,00 CT DEN:320T2680UAM3E4KS MBVCB.15637967027.215303.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0181000044127 HO VAN NHAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 12:07:59 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:09:07 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:12:07 1.000.000,00 CT DEN:320T2680UAXCYUPX Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026221 be sung trong nha
18-08-2026 12:15:04 300.000,00 320D608189QRLHPX Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:15:53 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:16:52 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:23:35 100.000,00 CT DEN:320T2680UBCHLLWV ung ho be sung trong nhan.
18-08-2026 12:23:46 200.000,00 320D60818B9UT8JA Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:24:53 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:27:09 100.000,00 ZP7D6PM5U26V Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:29:14 50.000,00 Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 12:30:11 50.000,00 142761497128-0372899593-Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:31:04 200.000,00 CT DEN:320T2680UBNDDCK1 ung ho chau sung trong nhan bi bong
18-08-2026 12:35:32 100.000,00 ung ho MS2026.221( be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 12:35:55 100.000,00 NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:37:05 500.000,00 CT DEN:320T2680UBWBL6PU Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:45:21 100.000,00 ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 12:47:50 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 12:49:31 50.000,00 CT DEN:320T2680UCCSBFJ1 MBVCB.15638580936.608430.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 12:54:18 200.000,00 320D60818Y8DBLWQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230838094693
18-08-2026 12:54:57 50.000,00 ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Thu Hoai)
18-08-2026 12:57:57 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 13:00:33 200.000,00 320D60818JMMWTHT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230376912924
18-08-2026 13:04:05 100.000,00 NGUYEN NGOC ANH chuyen tien ung ho 2026.221 be Sung trong nhan
18-08-2026 13:04:52 100.000,00 CT DEN:320T2680UCZ190TP MBVCB.15638767414.716405.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0651000809091 LE THI KIM LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 13:06:03 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 13:06:18 200.000,00 320D60818EECYYCT Ung ho MS 2026.208 FT26230006000506
18-08-2026 13:06:50 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 13:11:17 300.000,00 CT DEN:320T2680UD7HDG7X Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 13:17:00 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 13:17:15 200.000,00 CT DEN:320T2680UDFD8Y95 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 13:28:19 5.000,00 CT DEN:320T2680UDVZUJ82 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
18-08-2026 13:44:10 100.000,00 CT DEN:320T2680UEGXF360 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 13:47:30 50.000,00 Ung Ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 13:49:07 50.000,00 CT DEN:320T2680UEPG3A84 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 13:56:54 100.000,00 NGUYEN THI BICH NGOC ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 13:58:33 100.000,00 320D608188Y0HKPN Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 14:01:33 1.000.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 14:03:17 200.000,00 320D60818J87QRM4 Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 14:06:09 200.000,00 320D60818VREYAGG IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 14:14:22 100.000,00 320D608186QMN3MG IBFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
18-08-2026 14:17:10 100.000,00 320D608184M1J5PN Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26230306412240
18-08-2026 14:32:27 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 14:32:39 200.000,00 CT DEN:320T2680UGCYE4CT MBVCB.15639755149.316642.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0171003491684 DUONG NGOC THO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 14:36:21 200.000,00 Ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 14:36:59 200.000,00 320D60818CPFT3V8 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230359449582
18-08-2026 14:42:48 300.000,00 320D60818UUJLS8C UNG HO MS 2026.221 FT26230438379933
18-08-2026 14:43:53 50.000,00 320D608185D3PG93 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 14:48:47 100.000,00 142775518389-0962970101-Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 14:58:47 200.000,00 ms 2026.220 ( chi truong thi huong )
18-08-2026 14:59:32 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.221 ( be sungtrong nhan )
18-08-2026 15:46:19 100.000,00 CT DEN:320T2680UK87TLPV ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 15:46:46 100.000,00 ZP7D6PM6PMJ3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 15:52:39 200.000,00 CT DEN:320T2680UKGLDAJB Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:08:03 300.000,00 320D608181VEN3T3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230084827418
18-08-2026 16:08:33 79.000,00 320D60818AG5SSYS Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-16:08:33 6230ASCB02Z35YSL
18-08-2026 16:09:15 50.000,00 CT DEN:320T2680UL4J7T1X Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:10:13 200.000,00 320D60818ER1706W Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:11:19 200.000,00 CT DEN:320T2680UL78G36H Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:12:10 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:12:13 100.000,00 CT DEN:320T2680UL8EVLS3 MBVCB.15641091948.174837.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 16:12:15 500.000,00 320D60818CNPW8Y6 Ung ho MS 2026.221 Sung Trong Nhan FT26230334017718
18-08-2026 16:12:51 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:15:40 9.000,00 126D60818LK53A8V Ung ho MS 2026.221 FT26230600057030
18-08-2026 16:15:54 500.000,00 320D608180H72LM3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230240609266
18-08-2026 16:17:52 100.000,00 320D60818JQZDQ81 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-16:17:51 6230ASCB02Z3PLXJ
18-08-2026 16:18:00 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:18:51 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:19:39 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:20:14 100.000,00 CT DEN:320T2680ULK0W9WK Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:21:40 200.000,00 320D60818QJPN52E Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230935398786
18-08-2026 16:22:53 200.000,00 320D60818D2C0LMJ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:25:30 100.000,00 CT DEN:320T2680ULRZP4ZK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:25:33 50.000,00 320D608187558X99 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:26:18 100.000,00 TRAN QUOC LONG Chuyen tienUng ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 16:26:52 100.369,00 CT DEN:320T2680ULTT583V UNG HO MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:26:58 50.000,00 TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)
18-08-2026 16:27:22 300.000,00 126D60818EWGFN68 Ung ho ms 2026 221 be sung trong nhan
18-08-2026 16:27:32 50.000,00 TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong)
18-08-2026 16:27:47 100.000,00 320D60818LDYLLW7 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:27:59 200.000,00 320D608182BJ6E85 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:29:41 200.000,00 CT DEN:320T2680ULXH8CGE Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:30:47 50.000,00 CT DEN:320T2680ULYYWHVA Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:31:31 10.076,00 ZP7D6PM70EVB Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:31:33 200.000,00 320D60818GTFC77Z Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230080030303
18-08-2026 16:32:19 50.000,00 320D6081826HLUWN Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230150650943
18-08-2026 16:32:29 50.000,00 126D608185JTRGHL ung ho ms 2026.221 sung trong nhan
18-08-2026 16:33:31 100.000,00 CT DEN:320T2680UM2KB8SP Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:34:03 50.000,00 320D60818QPV6ZNL Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-16:34:03 6230ASCB02ZHYBG4
18-08-2026 16:34:40 600.000,00 ung ho ms2026.221 ( be sung trong nhan )
18-08-2026 16:35:12 100.000,00 CT DEN:320T2680UM4T9GE5 MBVCB.15641453861.408584.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0541000325173 PHAN MINH HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 16:37:19 100.000,00 320D60818ENGEM6P Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:37:52 100.000,00 CT DEN:320T2680UM8ATPWV Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:38:40 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:39:31 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:39:59 55.000,00 ZP7D6PM721AR Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:42:13 200.000,00 CT DEN:320T2680UME1THPH Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:44:58 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:45:09 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:50:43 200.000,00 CT DEN:320T2680UMR9MM51 MBVCB.15641715191.587456.ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan.CT tu 1045548861 PHAN THI THAO NHU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 16:51:16 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:52:41 200.000,00 CT DEN:320T2680UMTVLDBE MBVCB.15641741657.611478.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 16:53:20 50.000,00 CT DEN:320T2680UMUR2KH4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 16:54:42 200.000,00 Ung ho ms 2026.218
18-08-2026 16:55:31 200.000,00 320D60818FTPYW5B Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230995517101
18-08-2026 16:59:05 200.000,00 CT DEN:320T2680UN2B718F MBVCB.15641862291.686930.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9886796111 CHAU TUYET NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 17:00:10 100.000,00 UNG HO MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 17:03:00 100.000,00 CT DEN:320T2680UN7GTFPU Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI BICH PHUONG chuyen tien uho chau Sung Trong Nhan
18-08-2026 17:08:34 300.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 17:14:25 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 17:18:02 100.000,00 320D608184TRL8TG ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 17:18:55 50.000,00 320D608189L4XT04 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 17:19:08 20.000,00 CT DEN:320T2680UNUTUX2U Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 17:19:51 500.000,00 320D6081859ME64Q ung ho be bi bong
18-08-2026 17:27:39 50.000,00 320D60818FGUL7F6 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 17:35:10 300.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 17:46:51 100.000,00 CT DEN:320T2680UPXDYJ9R MBVCB.15642760244.304803.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 17:48:52 200.000,00 CT DEN:320T2680UQ02KEUR Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 17:49:03 50.000,00 CT DEN:320T2680UQ0ALE6W MBVCB.15642797880.331149.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 17:55:20 500.000,00 320D6081865F3TE3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-17:55:19 6230ASCB02ZHT6K3
18-08-2026 17:57:49 10.000,00 320D60818ALETTAF Ung ho MS 2026.221 FT26230298016271
18-08-2026 18:10:32 200.000,00 CT DEN:320T2680UQUPEM8Q Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 18:20:36 200.000,00 320D60818BT14LWU Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230999001334
18-08-2026 18:22:03 200.000,00 TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.221(be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 18:33:55 50.000,00 320D60818TU24CXG Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 18:35:25 100.000,00 CT DEN:320T2680URTJK595 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 18:37:00 2.000.000,00 320D60818L711EN6 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-18:36:59 6230ASCB02ZHELLP
18-08-2026 18:38:10 100.000,00 320D6081873DZDLR Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230701446858
18-08-2026 18:41:57 500.000,00 320D60818J03XXH0 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 18:43:17 100.000,00 CT DEN:320T2680US3Y57VA Ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan
18-08-2026 18:45:19 1.500.000,00 320D608185MMVAE9 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230803718300
18-08-2026 18:52:50 50.000,00 320D60818HVP9MB3 Ung ho chau 2026.221 sung trong nhan FT26230307342066
18-08-2026 18:53:29 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 18:57:14 50.000,00 142808530721-0778792171-Ung ho MS2026221be Sung Trong Nhan
18-08-2026 18:59:31 100.000,00 CT DEN:320T2680USRCLTYS MBVCB.15644091671.203762.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0381000546491 NGUYEN NGOC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-08-2026 19:02:19 100.000,00 CT DEN:320T2680USV2600P Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 19:03:48 200.000,00 CT DEN:320T2680USX0Y0W3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 19:05:52 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 19:14:51 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 19:17:07 50.000,00 NGUYEN THI HONG NHUNG Chuyen tien ung ho be sung trong nhan MS2026221
18-08-2026 19:20:19 300.000,00 CT DEN:320T2680UTJUGC5W Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 19:26:22 100.000,00 320D60818VS5URV7 ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 19:26:36 300.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 19:37:45 100.000,00 CT DEN:320T2680UU7V1Y25 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 19:38:45 50.000,00 LE THI LUYEN chuyen tien Ung ho MS 2026.221
18-08-2026 19:46:55 200.000,00 CT DEN:320T2680UUKZ6XMX Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 19:50:35 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 20:02:12 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 20:23:42 100.000,00 CT DEN:320T2680UW0JLE64 Ung ho MS 2026.221
18-08-2026 20:37:59 2.000.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 20:58:08 10.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 20:59:55 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.221 chau sung trong nhan. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
18-08-2026 21:05:54 200.000,00 320D608186QCQJ5M Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26230273161164
18-08-2026 21:06:39 200.000,00 320D60818A5R0EES Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26230695796749
18-08-2026 21:07:21 200.000,00 320D60818J458QPE Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26230485781707
18-08-2026 21:08:27 300.000,00 320D60818G4PC907 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26230980745989
18-08-2026 21:09:11 200.000,00 320D60818B6T7492 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26230756156934
18-08-2026 21:10:05 200.000,00 320D60818JL1KMN6 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26230972772680
18-08-2026 21:12:48 20.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 21:16:00 50.000,00 CT DEN:320T2680UY1LPUDD Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 21:23:32 200.000,00 320D608180FD7MTP IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 21:24:28 200.000,00 NGUYEN CHUYEN ung ho MS2026.221
18-08-2026 21:29:28 100.000,00 CT DEN:320T2680UYKCY12C Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 21:50:05 500.000,00 Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai)
18-08-2026 21:50:24 100.000,00 CT DEN:320T2680UZD0UM08 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 21:52:54 30.000,00 320D60818F862H0R ung ho ms 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 21:57:14 100.000,00 CT DEN:320T2680UZN1YY0K Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 22:02:06 500.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
18-08-2026 22:13:41 80.000,00 CT DEN:320T2680V09SQWQ0 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 22:19:43 20.000,00 320D60818FJZFZTJ IBFT Ung ho 2026.221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 22:25:52 300.000,00 CT DEN:320T2680V0RVGLF3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
18-08-2026 22:28:25 100.000,00 320D60818G37TW1K Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231654034207
18-08-2026 22:30:31 200.000,00 320D60818HU3TDY6 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231259134226
18-08-2026 22:31:44 200.000,00 CT DEN:320T2680V0ZLTG8F OL_2436449915_260818_CH_142835104490 0768073655 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan chuc be
18-08-2026 22:37:35 100.000,00 CT DEN:320T2680V17B8W4E Ung ho MS 2026.221
18-08-2026 22:44:10 100.000,00 320D60818KYVW8PP Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan chuc be mau khoe
18-08-2026 22:49:25 20.000,00 CT DEN:320T2680V1NZ6VV5 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
18-08-2026 22:55:12 100.000,00 320D60818TEEXK7Q Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231114664285
18-08-2026 22:57:20 50.000,00 320D60818ZN9CD2T Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26231700324072
18-08-2026 23:01:28 200.000,00 Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
18-08-2026 23:11:47 200.000,00 320D60818U44AAW3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231041094509
18-08-2026 23:18:32 500.000,00 320D60818BE35UB3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-180826-23:18:31 6230ASCB02ZDJNKX
19-08-2026 00:33:14 50.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 01:35:01 50.000,00 320D608182D626EQ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231756715510; thoi gian GD:18/08/2026 23:40:11
19-08-2026 01:41:09 100.000,00 CT DEN:320T2680V45FKNDD Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan; thoi gian GD:18/08/2026 23:53:24
19-08-2026 01:46:15 50.000,00 320D6081965GAATB MS 2026.211 ( UH LO THI NHAN ) Nguyen Hai Dang chuc chi mau khoe.; thoi gian GD:19/08/2026 00:04:48
19-08-2026 01:49:15 50.000,00 320D60819QRQQEEU MS 2026.212 ( UH BA DINH THI THAM ) CHAU NGUYEN HAI DANG CHUC GIA DINH BA MANH KHOE.; thoi gian GD:19/08/2026 00:11:36
19-08-2026 05:24:26 300.000,00 320D60819EAD4FKJ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 05:57:35 200.000,00 CT DEN:320T2680X67Z7SHL Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 06:01:38 50.000,00 CT DEN:320T2680X6DBPLRG Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
19-08-2026 06:02:35 200.000,00 CT DEN:320T2680X6EKWRUR Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 06:41:10 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 06:53:17 200.000,00 320D608192DFP2TE NGUYEN BACH BAO ung ho Nang buoc chan den truong FT26231948914086
19-08-2026 07:02:38 500.000,00 320D60819Y3ZCLVV Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 07:06:00 30.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 07:06:21 30.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 07:08:44 100.000,00 CT DEN:320T2680VM2BDSMM MBVCB.15648482706.254906.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0341001919910 NGUYEN THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-08-2026 07:11:07 1.000.000,00 CT DEN:320T2680VM5GYTAD DAM THI THU HA nang buoc den truong
19-08-2026 07:13:37 50.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 07:43:21 400.000,00 320D60819FTF1Z90 Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
19-08-2026 07:45:28 3.000.000,00 DINH TRUONGBICHNGOCunghomaso2026221(beSungTrongNhan)
19-08-2026 07:56:23 500.000,00 Nang buoc den truong.
19-08-2026 07:57:10 500.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 07:58:04 100.000,00 320D608199GLK43R Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 08:02:09 300.000,00 CT DEN:320T2680VP4W0UMA Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 08:02:41 200.000,00 CT DEN:320T2680VP5KXVZ9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 08:03:12 200.000,00 CT DEN:320T2680VP69EL02 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 08:04:53 200.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 08:08:23 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 08:21:29 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 08:21:54 1.000.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 08:21:58 300.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
19-08-2026 08:28:00 100.000,00 320D608194B8S0GP Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 08:31:38 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 08:32:52 200.000,00 CT DEN:320T2680VQBF8ZDX Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.222 em Ngoc Trinh
19-08-2026 08:36:47 500.000,00 CT DEN:320T2680VQGLS02D Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 08:37:45 200.000,00 Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh)
19-08-2026 08:48:47 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 08:53:50 50.000,00 CT DEN:320T2680VR54FWJW Ung ho ct Nang buoc den truong em Nguyen Van Manh 2008 Tan Hai Thien Cam Ha Tinh
19-08-2026 08:58:43 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 09:04:07 100.000,00 CT DEN:320T2680VRJQ2C9S Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 09:05:03 500.000,00 CT DEN:320T2680VRKXV9WA Vietinbank;110628136866;TRINH HUY TRINH chuyen tien uong ho manh lo chi phi hoc phi
19-08-2026 09:10:04 1.000.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 09:13:17 50.000,00 CT DEN:320T2680VRWTH3Z8 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 09:18:13 100.000,00 320D60819N18MXB3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231123922436
19-08-2026 09:59:17 300.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 10:01:47 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 10:05:43 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 10:05:53 200.000,00 320D60819PTYDBH9 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 10:21:24 1.000.000,00 LE HONG NHUNG Chuyen tien
19-08-2026 10:22:04 200.000,00 ung ho MS 2026.222 Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 10:24:40 100.000,00 320D60819KC5BUCC Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 10:33:13 100.000,00 CT DEN:320T2680VV0CTU5B MBVCB.15651101202.081869.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1019601004 DINH CAO NGUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-08-2026 10:33:47 100.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 10:41:31 400.000,00 320D60819E9S1WRA Le Thi Chuc Linh ung ho-Nang buoc den truong-
19-08-2026 10:45:59 500.000,00 320D60819YT1TSHT Gd chile chiva Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
19-08-2026 10:55:20 100.000,00 142887315772-0348004002-NGUYEN THI NHAN chuyen tien qua MoMo
19-08-2026 10:58:30 200.000,00 Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy)
19-08-2026 11:11:58 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 11:22:29 200.000,00 CT DEN:320T2680VWXF20GA MBVCB.15651803192.542035.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-08-2026 11:30:31 300.000,00 CT DEN:320T2680VX81BLZQ MBVCB.15651935194.620105.PHAM THI DUYEN chuyen tien uong ho truong trinh nang buoc den truong.CT tu 9848136789 PHAM THI DUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-08-2026 11:34:05 300.000,00 CT DEN:320T2680VXCRDKRU MBVCB.15651994023.657606.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0311000733337 HOANG ANH HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-08-2026 11:38:47 300.000,00 320D60819NKUQRES Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 11:41:16 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 11:54:55 200.000,00 320D608193ETUBF9 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 11:57:43 500.000,00 320D60819SU872UB VO DINH HIEU chuyen ung ho MS 2026.222 em le tran ngoc trinh FT26231521610841
19-08-2026 12:04:59 20.000,00 CT DEN:320T2680VYKJZANV Doan Thi Thuy ungho ms 2026.221
19-08-2026 12:15:26 500.000,00 CT DEN:320T2680VYZCGTYP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 12:17:24 500.000,00 320D60819F9L270A UH MS 2026.219
19-08-2026 12:17:51 100.000,00 320D60819095NL9X Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 12:35:57 200.000,00 CT DEN:320T2680VZSFASHA Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 12:52:09 50.000,00 320D60819AW6994M Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26231090803216
19-08-2026 12:59:33 200.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
19-08-2026 13:01:44 50.000,00 CT DEN:320T2680W0SH6JRH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 13:01:51 100.000,00 CT DEN:320T2680W0SMWSH9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 13:03:33 100.000,00 CT DEN:320T2680W0UWT1H7 MBVCB.15653257872.454386.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-08-2026 13:05:14 100.000,00 320D60819VMKF4MW Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 13:06:59 200.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 13:07:34 50.000,00 320D608199ZXYESD Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh-190826-13:07:34 6231ASCB02ZIHJHI
19-08-2026 13:13:07 100.000,00 320D60819JKVAR0B Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231887854001
19-08-2026 13:24:09 50.000,00 CT DEN:320T2680W1N3KBG4 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 13:24:34 100.000,00 CT DEN:320T2680W1NNCLXZ MBVCB.15653489900.594336.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-08-2026 13:33:06 100.000,00 320D608193VPJJFC Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 13:36:44 200.000,00 320D60819VWNH6U0 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 13:38:13 500.000,00 320D60819U3F793K Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26231403045577
19-08-2026 13:41:04 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 13:50:50 200.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 13:55:48 50.000,00 CT DEN:320T2680W2VWTZTH MBVCB.15653820689.798437.NGUYEN THI TRINH chuyen tien ung ho ms 2026.222.CT tu 0351000812447 NGUYEN THI TRINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-08-2026 14:06:11 20.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 14:06:57 50.000,00 CT DEN:320T2680W3ALWPYL Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 14:11:35 50.000,00 Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh)
19-08-2026 14:23:39 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 14:48:59 50.000,00 CT DEN:320T2680W4Y4DWY5 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 14:54:20 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 14:59:49 100.000,00 320D60819LZGFEP1 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 15:07:38 100.000,00 ung ho chuong trinh - nang buoc den truong
19-08-2026 15:12:03 100.000,00 126D60819CD8N5E7 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26231924213438
19-08-2026 15:12:48 500.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 15:15:13 100.000,00 320D60819UD0LVFG IBFT Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 15:15:58 100.000,00 320D60819AQ4KMRK IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 15:17:10 100.000,00 320D60819N7LJL0Z IBFT Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
19-08-2026 15:17:59 100.000,00 320D60819WRFN7UM IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 15:18:54 100.000,00 320D60819YCQHDDE IBFT Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
19-08-2026 15:19:44 100.000,00 320D60819YQA94NC IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 15:20:39 100.000,00 320D608195HY82V0 IBFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
19-08-2026 15:22:02 100.000,00 CT DEN:320T2680W67S3RW7 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 15:22:18 100.000,00 320D60819SVV5DUW IBFT Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
19-08-2026 15:27:31 100.000,00 CT DEN:320T2680W6F077FA Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 15:27:52 100.000,00 CT DEN:320T2680W6FGEDEQ MBVCB.15654951258.498502.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0621000402064 LE DUY TUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-08-2026 15:28:37 100.000,00 CT DEN:320T2680W6GFZJPK Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 15:47:30 100.000,00 320D60819PTEQTT1 IBFT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 16:04:52 100.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 16:05:22 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 16:05:40 100.000,00 ZP7D6QK0K563 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 16:08:19 100.000,00 320D608193E0VZJS Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231438700464
19-08-2026 16:12:25 100.000,00 320D6081932SSC4D Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 16:18:40 500.000,00 320D60819MXA1K74 UH MS 2026.221 Be Sung Trong Nhan
19-08-2026 16:24:58 200.000,00 UNG HO MS 2026.209 BSY NGO VAN CHIEN
19-08-2026 16:25:33 200.000,00 320D60819VQEXYWE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 16:44:09 200.000,00 ung ho MS 2026.221( be Sung Trong Nhan)
19-08-2026 16:48:52 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 16:51:00 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
19-08-2026 16:54:31 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 17:08:00 1.000.000,00 320D60819LEALAKG IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 17:20:07 200.000,00 CT DEN:320T2680WATQ70TZ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 17:21:04 200.000,00 320D60819LQ83F26 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231220670769
19-08-2026 17:39:12 50.000,00 CT DEN:320T2680WBJWYVRR Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 17:39:48 50.000,00 CT DEN:320T2680WBKPPMRU Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
19-08-2026 17:39:58 200.000,00 CT DEN:320T2680WBKXL6AP ung ho MS 2026.219  nguyen Phuong Linh
19-08-2026 17:40:28 50.000,00 CT DEN:320T2680WBLKKP8K Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
19-08-2026 18:28:08 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 18:55:33 100.000,00 VO NGOC HOANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh)
19-08-2026 19:21:24 1.000.000,00 HOANG VAN DONG Chuyen tien ung ho chuong trinh ( Nang buoc den truong)
19-08-2026 19:38:05 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 19:56:58 100.000,00 CT DEN:320T2680WGWURJQ4 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 20:02:37 50.000,00 TRUONG LINH VY ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan
19-08-2026 20:04:28 500.000,00 320D60819FQQ146H Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 20:17:51 100.000,00 320D6081913JDBN8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231116123055
19-08-2026 20:49:40 200.000,00 320D60819641WLYM Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 21:05:07 50.000,00 320D60819VT5D503 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe FT26231030731320
19-08-2026 21:22:08 50.000,00 TRUONG LINH VY chuyen tien ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 21:26:46 30.000,00 320D60819MEFL03V Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232199296982
19-08-2026 21:27:14 150.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 21:44:55 100.000,00 CT DEN:320T2680WM3DFQHZ TRAN THI THU HA chuyen tien ung ho con Nguyen Van Manh
19-08-2026 22:28:49 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-08-2026 23:44:28 500.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
19-08-2026 23:46:16 100.000,00 CT DEN:320T2680WRTN19LV MBVCB.15662024799.280652.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0071001106024 NGUYEN PHUONG TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-08-2026 03:46:59 20.000,00 CT DEN:320T2680YP33UE1R Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.222  be Le Tran Ngoc Trinh
20-08-2026 05:22:33 50.000,00 CT DEN:320T2680YSTB85AA MBVCB.15662494468.632260.ung ho ms 2026.209.CT tu 0341000653602 NGUYEN CHI HAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-08-2026 05:47:59 50.000,00 CT DEN:320T2680YTSWTV7Z Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
20-08-2026 06:31:31 100.000,00 CT DEN:320T2680YVGDLUAH Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
20-08-2026 06:50:23 1.000.000,00 CT DEN:320T2680YW7AREK0 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 07:05:03 30.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 07:22:11 50.000,00 Ung ho MS 2026.221 (Be Sung Trong Nhan)
20-08-2026 07:24:46 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 07:51:43 500.000,00 320D60820V5RA3YY IBFT NGUYEN THI MY KHANG chuyen tien ung ho ms 2026.221 . Be Sung Trong Nhan.
20-08-2026 07:52:16 100.000,00 LE THI HANH chuyen tien ung ho MS2026.222 Le Tran Ngoc Trinj
20-08-2026 07:58:50 500.000,00 CT DEN:320T2680XAY397AP Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 08:11:23 200.000,00 CT DEN:320T2680XBEPAJ0X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 08:16:47 20.000,00 CT DEN:320T2680XBMT4V7X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 08:22:50 100.000,00 Ung ho MS 2026.222 be LE TRAN NGOC TRINH
20-08-2026 08:23:43 50.000,00 CT DEN:320T2680XBWZ0PVY Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 08:26:50 100.000,00 CT DEN:320T2680XC12ZR45 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
20-08-2026 08:27:32 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 08:38:25 500.000,00 320D6082005T9JL9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232734587976
20-08-2026 08:38:49 100.000,00 CT DEN:320T2680XCGWP733 MBVCB.15664198862.869894.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0371000458056 LE THI HOANG NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-08-2026 08:40:53 100.000,00 CT DEN:320T2680XCKMUQPE Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
20-08-2026 08:42:43 200.000,00 CT DEN:320T2680XCN1PFEP Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 08:44:56 50.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
20-08-2026 08:53:22 20.000,00 CT DEN:320T2680XD247WTS Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
20-08-2026 09:23:27 50.000,00 320D608202JCDETZ Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232270842641
20-08-2026 09:31:34 200.000,00 CT DEN:126T2680XEJK2X5L Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
20-08-2026 09:39:02 86.789,00 CT DEN:320T2680XEUEGCWF MBVCB.15664971251.411060.NGUYEN THI HUONG chuyen tien UH MS 2026.222(Em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 1035810009 NGUYEN THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-08-2026 09:50:39 100.000,00 UHCT NANG BUOC DEN TRUONG
20-08-2026 09:53:34 500.000,00 320D60820QCPEU9J Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 09:55:44 100.000,00 CT DEN:320T2680XFGG7JY8 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 10:10:35 50.000,00 320D60820FVM12L0 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232365080340
20-08-2026 10:11:07 50.000,00 320D60820SKDMT58 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232965756690
20-08-2026 10:20:13 100.000,00 320D60820BS577LF Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 10:28:28 50.000,00 ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh
20-08-2026 10:29:46 50.000,00 CT DEN:320T2680XGTE5YZ4 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 10:30:33 50.000,00 CT DEN:320T2680XGUF6KTC Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai
20-08-2026 10:40:44 300.000,00 320D60820CYUJAWL Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 10:42:51 20.000,00 CT DEN:320T2680XHAPMH6H Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
20-08-2026 10:45:02 20.000,00 CT DEN:320T2680XHDKFV0J Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
20-08-2026 10:46:55 200.000,00 320D60820CKYBUSR Ung ho chuong trinh nang buoc den truong
20-08-2026 11:04:57 100.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
20-08-2026 11:05:40 300.000,00 CT DEN:320T2680XJ6UAP95 MBVCB.15666173672.210860.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0331000481572 NGUYEN THI THUY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-08-2026 11:29:50 200.000,00 320D60820XZSHQMY Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 11:46:19 1.000.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 11:56:47 500.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 12:18:13 50.000,00 320D6082021LDB4R Ung ho e Nguyen Van Manh su pham toan Da Nang den truong FT26232203664864
20-08-2026 12:23:47 200.000,00 320D60820HAHKJEU Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 12:52:57 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
20-08-2026 12:54:49 300.000,00 CHU VAN HUAN Chuyen tien u ho quy nang buoc den truong
20-08-2026 12:55:17 50.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 13:09:14 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 13:21:08 200.000,00 CT DEN:320T2680XPFQ5746 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 13:21:44 100.000,00 320D60820L12FUZS Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232731540651
20-08-2026 13:22:43 500.000,00 CT DEN:320T2680XPHTQCBA Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 13:24:26 100.000,00 320D608203UK63Z2 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232584504480
20-08-2026 13:26:48 100.000,00 CT DEN:320T2680XPP72XHV NGUYEN TRUNG KIEN chuyen tien
20-08-2026 13:32:21 600.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 13:34:31 100.000,00 CT DEN:320T2680XPZDNFZL MBVCB.15668261876.519408.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-08-2026 13:36:43 100.000,00 CT DEN:320T2680XQ29X01Y Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 13:36:45 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 13:37:22 50.000,00 320D60820G4MRHKB Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 13:38:25 300.000,00 320D6082011HBZ3M MS2026.223 ( hai be Quyen v An)
20-08-2026 13:44:26 200.000,00 320D60820C92EMSC Ung ho ms2026.223 FT26232020174140
20-08-2026 13:46:12 100.000,00 320D60820HFYN3PS Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232403050253
20-08-2026 13:51:26 300.000,00 320D60820KH7BMQ8 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An-200826-13:51:26 6232ASCB02ZPCTSK
20-08-2026 13:53:05 100.000,00 320D60820XAG5DMB Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
20-08-2026 13:57:14 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 14:07:18 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 14:11:05 500.000,00 CT DEN:320T2680XRDNY2FF Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An
20-08-2026 14:11:46 500.000,00 CT DEN:320T2680XREL0EKR Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh
20-08-2026 14:16:22 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.222 ( em le tran ngoc trinh )
20-08-2026 14:17:51 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.223 ( 2 be quyen va an )
20-08-2026 14:21:34 200.000,00 320D60820J2CB2LH Ung ho ms 2026223 hai be quyen va an
20-08-2026 14:29:19 100.000,00 CT DEN:320T2680XS3RD8VM Ung ho MS 2026.221
20-08-2026 14:30:09 50.000,00 320D608204648HDT Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An)
20-08-2026 14:35:33 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 14:57:32 150.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 15:07:55 10.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 15:14:40 50.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 15:19:36 50.000,00 CT DEN:320T2680XU25AU93 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 15:25:52 100.000,00 126D608209KTQRHL Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
20-08-2026 15:34:13 100.000,00 320D60820RYJ1M2M Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
20-08-2026 15:37:17 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 15:37:20 50.000,00 CT DEN:320T2680XURKEZSG Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 15:38:00 50.000,00 CT DEN:320T2680XUSFGLKZ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
20-08-2026 15:38:41 100.000,00 CT DEN:320T2680XUTCH2NL PHAM THI PHUONG chuyen tien nang buoc den truong
20-08-2026 15:46:11 150.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 15:50:28 200.000,00 CT DEN:320T2680XV8X9DRP Ung ho MS 2026.223
20-08-2026 15:56:19 100.000,00 320D60820HKP0JR7 IBFT Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 16:09:34 200.000,00 MS 2026.222
20-08-2026 16:20:53 200.000,00 320D60820TAHGRNQ Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An FT26232652768351
20-08-2026 16:24:38 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 16:32:30 200.000,00 320D60820RR8WLXT Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
20-08-2026 16:35:09 500.000,00 Thien Hoan ubg ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 16:38:29 100.000,00 320D60820FVBE39X Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232051201668
20-08-2026 16:43:48 100.000,00 320D60820Q3ERL6E Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26232072008784
20-08-2026 16:56:06 100.000,00 ung ho MS 2026.223( hai be quyen va an
20-08-2026 16:56:41 100.000,00 320D60820N3EJUEL Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26232669008046
20-08-2026 17:12:26 200.000,00 CT DEN:320T2680XYF5BKRE Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
20-08-2026 17:14:38 200.000,00 CT DEN:320T2680XYJ1YFSN MBVCB.15671427571.532499.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0901000109756 LE PHUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-08-2026 17:27:44 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-08-2026 17:29:13 500.000,00 320D60820T6F4GE8 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
20-08-2026 17:32:27 100.000,00 ms 2026 223
20-08-2026 18:36:40 100.000,00 Ung ho MS 2026.223 (Ung ho Quyen va An)
20-08-2026 18:45:56 300.000,00 320D60820K08J2A6 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 18:45:57 200.000,00 320D6082050YC2HL Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 19:12:44 100.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
20-08-2026 19:37:11 200.000,00 320D608205WWL7CQ Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26232016271006
20-08-2026 19:52:16 100.000,00 CT DEN:320T2680Y4N7PYWC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
20-08-2026 20:02:22 300.000,00 Scan QR Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 2090424199014113280
20-08-2026 20:03:30 200.000,00 Scan QR Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An 2090424483217809408
20-08-2026 20:09:44 20.000,00 CT DEN:320T2680Y5BABYMJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
20-08-2026 20:47:50 52.000,00 CT DEN:320T2680Y6TLRGL8 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 20:49:40 500.000,00 Ung ho MS 2026.223 (Hai be Quyen va An)
20-08-2026 20:56:58 200.000,00 143110151085-0337560181-Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
20-08-2026 20:57:15 200.000,00 320D6082072FC99W Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai FT26232971720603
20-08-2026 20:59:37 200.000,00 320D608207DV03RK Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26232080929838
20-08-2026 21:29:54 10.000.000,00 CT DEN:320T2680Y8F5BZWY MBVCB.15675972626.591942.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-08-2026 22:04:04 100.000,00 UNG HO MS 2026.223 hai be QUYEN va AN
20-08-2026 22:32:12 100.000,00 320D608207409Z9H Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An, ma GD 100000174560555
20-08-2026 23:24:34 100.000,00 CT DEN:320T2680YCWKXXUY MBVCB.15676889076.239453.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000717814 BUI THI THAI BINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK

Báo VietNamNet