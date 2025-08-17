Đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 32.095.383 đồng tới gia đình bà Trần Thị Lương (SN 1985, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) – nhân vật trong bài viết: "Nước mắt người mẹ nghèo nuôi chồng và con tâm thần, chỉ mong các con được đi học".

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 32.095.383 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Lương.

Bà Trần Thị Lương là người phụ nữ bất hạnh. Khi vừa tròn 18 tuổi, bà kết hôn với ông Đinh Trọng Cử (SN 1982) và có với nhau bốn người con. Tưởng rằng lấy chồng sẽ có nơi nương tựa, nhưng không ngờ sau khi cưới, bà mới phát hiện chồng mình có vấn đề về thần kinh, thường xuyên đập phá, hành hung vợ.

Nỗi đau tiếp tục đè nặng khi con trai cả, Đinh Trọng Đề (SN 2004), vốn khỏe mạnh, học hành chăm chỉ, đến năm lớp 9 bắt đầu có biểu hiện bất thường: đập phá đồ đạc, bỏ nhà đi, có xu hướng tự tử…

Dù bà đã đưa con đi khắp nơi chạy chữa, bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Bác sĩ chẩn đoán con mắc tâm thần phân liệt thể hưng cảm.

Chồng bị bệnh đã khiến bà kiệt sức, giờ con trai cả cũng mắc bệnh giống bố khiến bà càng suy sụp. Ấy vậy mà một mình bà vẫn phải gồng gánh nuôi chồng, bố chồng 70 tuổi, bà nội chồng 102 tuổi cùng bốn người con.

Để chữa bệnh cho chồng và con trai, bà Lương đã bán hết tài sản, vay mượn gần 100 triệu đồng. Đến nay, dù mái tóc đã hai màu, bà vẫn chưa có căn nhà riêng cho gia đình.

Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo hơn 20 năm nay, sống nhờ khoản trợ cấp 1,5 triệu đồng mỗi tháng cho người khuyết tật nặng. Cuộc sống của tám con người trong căn nhà tạm bợ trông chờ vào nguồn thu nhập bấp bênh từ việc buôn bán nhỏ ngoài chợ của bà.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của bà Lương, nhiều bạn đọc, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ số tiền 32.095.383 đồng. Món quà này đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay gia đình.

“Cả đời tôi cũng chưa bao giờ dám mơ tới số tiền lớn như thế này. Tôi sẽ dành số tiền đó lo thuốc men cho chồng con, và để dành một phần cho ba đứa còn lại được ăn học. Tôi xin cảm ơn độc giả Báo VietNamNet đã ủng hộ, tiếp sức cho gia đình tôi lúc khó khăn, hoạn nạn”, bà Lương xúc động chia sẻ.