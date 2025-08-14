MS 2025.216

Chị Trương Thị Tâm, ở thôn Gò Hà, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng, vừa hoàn thành lần truyền hóa chất thứ 2 từ bệnh viện trở về. Trong căn nhà cấp 4, với thân hình gầy gò, bước đi mỏi mệt, chị lê từng bước nhỏ đến ghế ngồi. Thở dốc từng cơn, chị chia sẻ về những khó khăn chồng chất đang ập đến gia đình.

Trải qua 10 lần truyền hóa chất, 2 lần phẫu thuật, kinh tế gia đình chị Trương Thị Tâm đã cạn kiệt. Ảnh: N.Hiền

Hai vợ chồng chị làm công nhân, thu nhập chỉ vừa đủ để duy trì cuộc sống, nuôi 3 con ăn học và chăm mẹ già. Những tưởng cuộc sống an ổn cứ thế trôi qua, ai ngờ những cơn đau bụng liên tiếp hành hạ chị. Thuốc uống không đỡ, tháng 10/2023, chị vào viện khám thì nhận tin dữ: “Ung thư dạ dày giai đoạn 3”.

Từ đó, chị suy sụp hẳn. Bệnh tật buộc chị phải nghỉ làm, cả nhà 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào 7 triệu đồng/tháng từ chồng chị nên gánh nặng kinh tế càng thêm đè nặng.

“Năm 2024, tôi mổ dạ dày, truyền hóa chất 10 lần thì sức khỏe dần hồi phục. Nhưng đầu năm 2025, bác sĩ lại chẩn đoán tôi bị u nang buồng trứng do di căn, cần phẫu thuật gấp và tiếp tục truyền hóa chất 12 lần nữa, mỗi lần khoảng 20 triệu đồng. Nghe vậy tôi suy sụp hoàn toàn”, chị kể.

Để có tiền chữa trị, gia đình phải vay mượn khắp nơi. Đến ngày truyền hóa chất lần 2, chị từng quyết không đi vì nhà đã cạn kiệt. Chị nghĩ sẽ không qua khỏi và nếu tiếp tục điều trị sẽ để lại nợ nần cho chồng con… Tuy nhiên, được chồng và người thân động viên “còn nước còn tát”, chị cố gắng vay mượn để tiếp tục điều trị, hy vọng kéo dài sự sống.

Chị Tâm bên con gái út. Ảnh: N.Hiền

“Lần điều trị ung thư dạ dày, tôi được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần. Nhưng khi bệnh chuyển nặng, chi phí lớn hơn vì nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, gia đình phải tự lo. Sau mổ u nang buồng trứng, bác sĩ yêu cầu truyền hóa chất 12 lần, mỗi lần 20 triệu đồng, trong khi nhà đã hết cách xoay xở”, chị nghẹn ngào.

Nhiều lúc chị nghĩ cuộc sống đã khép lại, nhưng được làng xóm, anh em giúp đỡ, bác sĩ thương tình tư vấn thuốc phù hợp và rẻ hơn, chị tự nhủ phải cố gắng.

“Sau lần truyền đầu, may mắn cơ thể tôi thích ứng tốt, sức khỏe tiến triển. Bác sĩ nói nếu làm đủ liệu trình 12 lần sẽ kéo dài thêm. Giờ đây, ước mơ lớn nhất của tôi là có tiền điều trị để được ở bên 3 con, vì các cháu còn nhỏ, rất cần bàn tay mẹ”, chị nói trong nước mắt.

Bà Đỗ Thị Tiên – Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Gò Hà – cho biết, ở địa phương, chị Tâm là người năng nổ, tích cực tham gia hoạt động hội. Thương hoàn cảnh của chị, hội đã kêu gọi hỗ trợ gần 25 triệu đồng để chị có thêm chi phí điều trị. Bệnh tình tưởng chừng ổn định, thì năm 2025 chị lại phát hiện di căn buồng trứng, khiến gia cảnh càng thêm khó.

Bà Đỗ Thị Tiên, Chi Hội trưởng Hội phụ nữ thôn Gò Hà chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Tâm với PV VietNamNet. Ảnh: N.Hiền

Ông Trần Em – Bí thư kiêm Trưởng thôn Gò Hà – chia sẻ: Gia đình chị Tâm thuộc diện hộ nghèo. Trước khi mắc bệnh, hai vợ chồng làm công nhân và canh tác 2 sào ruộng, duy trì cuộc sống nuôi 3 con và mẹ già hơn 70 tuổi. Nay chị không thể đi làm, thu nhập cả nhà chỉ trông vào người chồng.

“Chúng tôi rất mong có thêm nguồn hỗ trợ để chị Tâm bớt gánh nặng, có kinh phí điều trị, kéo dài sự sống”, ông nói.