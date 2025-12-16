Ông Nguyễn Quốc Chất là nhân vật trong bài viết: “Nhói lòng người anh nghèo tuyệt vọng níu sự sống cho em trai tâm thần bị tai nạn”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo UBND xã Yên Hòa trao số tiền 91.730.242 của bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Quốc Chất

Gia đình ông Chất thuộc diện khó khăn ở địa phương. Không vợ con, nhiều năm nay, một mình ông chăm sóc người em trai là ông Nguyễn Quốc Trình (SN 1966) mắc bệnh tâm thần.

Vào hồi đầu tháng 10/2025, chẳng may ông Trình gặp tai nạn nặng, tính mạng nguy kịch. Một mình ông Chất vừa chăm sóc em trai, vừa lo đôn đáo ngược xuôi xoay xở chi phí điều trị, đến lúc cạn sạch tiền, không còn khả năng vay mượn.

Trước hoàn cảnh éo le ấy, nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ gia đình ông Chất số tiền 91.730.242 đồng. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet tại Hà Tĩnh cùng lãnh đạo UBND xã Yên Hòa trao tận tay gia đình ông Chất.

Ông Chất cho biết, sau thời gian điều trị, mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông Trình đã không qua khỏi.

Cầm trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, ông Nguyễn Quốc Chất xúc động gửi lời cảm ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình ông trong lúc khốn cùng. "Số tiền này tôi sẽ dùng để trả các khoản nợ trước đây đã vay mượn để chữa trị cho em trai", ông Chất nói.