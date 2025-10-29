MS 2025.292

Ai đến khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đều chứng kiển cảnh người đàn già nua Nguyễn Quốc Chất (SN 1957, quê ở Hà Tĩnh) ngày ngày bên giường bệnh chăm sóc em trai là ông Nguyễn Quốc Trình (SN 1966) bị tai nạn đang hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch.

Ông Nguyễn Quốc Chất luôn túc trực bên giường bệnh của em trai. Ảnh: Đậu Tình

Ông Chất nghẹn ngào chia sẻ, gia đình ông vốn nghèo khó bao đời. Cha mẹ mất sớm, hai chị gái đi lấy chồng xa, chỉ còn lại ông và người em út không tỉnh táo. Thương em không nơi nương tựa, ông Chất ở vậy, chấp nhận cảnh đơn thân suốt đời để chăm sóc cho em. Cuộc sống của hai anh em dựa vào vài sào ruộng cằn và những công việc làm thuê theo mùa nên quanh năm túng quẫn.

Mỗi khi ra đồng, ông Chất thường phải khóa cửa nhốt em trong nhà để tránh đi lang thang gây nguy hiểm. Nhưng chiều ngày 12/10 vừa qua, khi ông Chất đi làm thuê, ông Trình không biết bằng cách nào đã mở cửa chạy ra ngoài. Khi băng qua đường lớn, ông bị xe máy tông trúng, chấn thương rất nặng, vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin dữ, ông Chất bủn rủn chân tay. Nhìn em trai nằm bất động, hơi thở yếu ớt, ông chỉ biết nghẹn ngào: “Nếu hôm đó tôi ở nhà trông em thì đâu đến nỗi này…”.

Bác sĩ chẩn đoán ông Trình bị chấn thương sọ não, gãy nhiều xương sườn, gãy chân, tiên lượng rất nặng, xung quanh người chằng chịt dây truyền hỗ trợ.

Trong khi em trai hôn mê sâu, người anh trai già nua lại vật lộn trong nỗi bất lực vì kiệt quệ tiền bạc.

Ông Chất kể, để lo chi phí cho em, ông đã phải vay mượn khắp nơi được vài chục triệu đồng. Số tiền này với một người quanh năm làm thuê như ông là cả gánh nặng.

Trước đó, năm 2024, chính ông từng gặp tai nạn giao thông, phải bồi thường 150 triệu đồng, số tiền ông tích góp cả đời đều cạn sạch. Giờ em trai lại gặp nạn, ông đã hết cách xoay xở.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chi phí điều trị cho ông Trình đến thời điểm hiện tại đã hết khoảng 50 triệu đồng, được bảo hiểm chi trả 100%. Tuy nhiên, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm mà bệnh nhân phải tự trả rất lớn, trung bình hơn 1 triệu đồng mỗi ngày.

“Với hoàn cảnh của anh em tôi, số tiền ấy là quá sức. Tôi giờ chẳng còn nổi một triệu đồng trong túi”, ông Chất nói trong nước mắt.

Giờ đây, em trai đang cần điều trị tích cực, chi phí mỗi ngày một chồng chất, trong khi ông không còn nơi nào để vay mượn. Những đêm trắng triền miên, đôi mắt thâm quầng của ông Chất chỉ hướng về phía giường bệnh, sợ rằng giây phút tiếp theo sẽ là cuộc chia ly nghiệt ngã.

Bác sĩ Dương Đình Khuê, Phó khoa Hồi sức tích cực cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Quốc Trình bị đa chấn thương nặng, đang hôn mê sâu. Hoàn cảnh gia đình vô cùng đáng thương, người chăm sóc duy nhất cũng già yếu và nghèo khó”.

Tai họa ập đến, cuốn cả hai anh em vào cảnh bế tắc không lối thoát. Ông Chất chỉ mong có một phép màu, để em trai mình được sống thêm dù chỉ là một cơ hội mong manh.

Ông Chất chỉ mong có phép màu để em trai ông được sống. Ảnh: Đậu Tình

Ông Phan Xuân Ái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Hòa cho biết: “Gia đình ông Nguyễn Quốc Chất thuộc diện đặc biệt khó khăn. Ông không có vợ con, một mình nuôi em trai mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay. Nay em trai lại gặp tai nạn nặng, thật sự rất đáng thương. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để ông Trình có điều kiện tiếp tục chữa trị”.