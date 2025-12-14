MS 2025.338

Trong gian nhà nhỏ nằm cuối con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo ở TDP Xuân Tiến, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, một bên là bàn thờ ba mẹ, bên còn lại là chỗ ngủ của 3 chị em: Hoàng Nguyễn Anh Thư (SN 2009), Hoàng Nguyễn Văn Nam (SN 2011) và Hoàng Nguyễn Tâm Như (SN 2018).

Ba chị em Thư. Ảnh: H. Sâm

Gia đình các cháu thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cha là anh Hoàng Văn Lễ (SN 1970), mẹ là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1975). Không có nghề nghiệp ổn định, vợ chồng chị Hương mưu sinh bằng đủ thứ việc làm thuê: nhặt ve chai, chèo thuyền du lịch, phụ hồ, chặt keo… Bữa cơm thường ngày chỉ có muối mè, rau rừng nhưng đó lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất của chị em Thư vì vẫn còn đầy đủ tình thương của cha, mẹ.

Thế nhưng bi kịch liên tiếp ập xuống gia đình nhỏ. “Cách đây hơn một năm, khi mẹ chúng tôi mất, chị Hương thường xuyên đau bụng nhưng vì không có tiền nên không dám đi khám. Chị chỉ nghĩ do đi làm nhiều, ăn uống thất thường nên bị đau dạ dày, rồi tự mua thuốc về uống”, chị Nguyễn Thị Lành (em gái chị Hương) kể.

Thư bật khóc khi nhắc đến ba, mẹ. Ảnh: H. Sâm

Thời điểm đó, anh Lễ đi làm thuê trong miền Nam được vài tháng thì gặp nạn và bị liệt nửa người bên trái, không thể cử động, buộc phải trở về nhà để chị Hương đưa vào bệnh viện điều trị.

“Khi chăm anh ở viện, chị Hương đau nhiều hơn nhưng vì nghĩ không ai chăm chồng, nuôi con nên chị vẫn cố chịu đựng. Thời gian anh Lễ nằm viện tốn kém nên mỗi ngày vợ chồng chị chỉ chung nhau một gói xôi hoặc một hộp cơm vì không có tiền mua 2 suất”, chị Lành nghẹn ngào chia sẻ.

Sau khi xuất viện, anh Lễ nằm liệt một chỗ. Chị Hương vừa chăm chồng, vừa tranh thủ đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Đến tháng 7 vừa qua, cơn đau bụng dữ dội khiến chị không thể chịu đựng nổi, mọi người đưa chị đi khám mới tá hoả khi biết chị bị ung thư gan.

Căn nhà của vợ chồng chị Hương xây còn dang dở, trong nhà chẳng có đồ vật gì. Ảnh: H. Sâm

“Nghe bác sĩ thông báo chị bị ung thư gan giai đoạn cuối, cả gia đình bàng hoàng. Đêm đó chị đau rất nhiều, đến sáng hôm sau thì mất. Khi dọn dẹp đồ trong nhà của chị, chúng tôi phát hiện một túi đầy vỏ thuốc giảm đau chị giấu kín. Có lẽ chị mua để uống cầm cự, cố gắng đi làm”, chị Lành nói trong nước mắt.

Mẹ mất, cha bệnh nặng, cô bé Anh Thư mới 15 tuổi đã phải thay mẹ cáng đáng mọi việc trong nhà: vừa đi học, vừa nấu ăn, chăm sóc cha và 2 em nhỏ. “Có những hôm cháu phải nghỉ học ở nhà chăm ba vì không còn ai cả”, Thư kể.

Mỗi chiếc giường giờ bỏ trống vì đêm đêm, 3 chị em Thư trải chiếu nơi góc nhà, cạnh bàn thờ ba mẹ để ngủ. Ảnh: H. Sâm

Nhưng nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì cách đây nửa tháng, anh Lễ cũng qua đời, bỏ lại 3 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

“Ngày đưa tang cha, mấy đứa trẻ chỉ biết ôm chặt lấy nhau, khóc đến khản cả tiếng. Các cháu vẫn chưa thể chấp nhận việc mẹ vừa mất thì nay lại đến ba. Mất mát to lớn, không nỗi đau nào hơn thế”, chị Lành chua xót.

Từ khi ba mất, đêm đến, các cháu trải chiếu ngủ ở một góc nhà, bên cạnh là bàn thờ ba mẹ. Căn nhà nhỏ vốn đã vắng lặng nay càng thêm quạnh quẽ. Có hôm, đứa út trở mình rồi bật khóc gọi mẹ, gọi ba, khiến hàng xóm nghe mà không cầm được nước mắt.

Bé Như còn nhỏ nên chưa cảm nhận được việc ra đi của bố mẹ. Ảnh: H. Sâm

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha, cho biết:

“Việc các cháu mất cả cha lẫn mẹ trong thời gian quá ngắn là cú sốc rất lớn. Chính quyền địa phương cũng đã quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời, giúp các cháu ổn định sinh hoạt và tiếp tục được đến trường. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất mong nhận được sự chung tay của các mạnh thường quân để giúp các cháu vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này”.

Trước hoàn cảnh thương tâm ấy, mong rằng sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc và các nhà hảo tâm có thể giúp 3 chị em Thư có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, tiếp tục được đi học, vơi bớt phần nào nỗi đau mất mát quá lớn khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng là nguồn động viên quý giá, giúp các cháu có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Bạn đọc giúp đỡ 3 cháu bé mồ côi có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.338 (ba cháu bé mồ côi) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến cháu Hoàng Nguyễn Anh Thư: TDP Xuân Tiến, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0911553510