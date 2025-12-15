MS 2025.339

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hương thuộc diện cận nghèo tại thôn Trà Dương, xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên.

Cách đây 3 năm, biến cố lớn ập đến khi chồng chị là anh Hà Duy Hưng (SN 1975) bị chẩn đoán mắc cùng lúc ung thư phổi và ung thư dạ dày. Suốt hơn một năm điều trị tại Bệnh viện K, chị Hương phải vay mượn khắp nơi gần 1 tỷ đồng để lo chi phí điều trị. Nhưng chỉ được khoảng 1 năm, cuối năm 2023, anh Hưng qua đời, để lại chị cùng 3 con nhỏ và khoản nợ lớn chưa có khả năng chi trả.

Chồng mất để lại số nợ lớn chưa trả hết thì nay 3 mẹ con chị Hương lại bị tai nạn nặng

Từ khi chồng lâm bệnh, chị Hương nghỉ làm công nhân ở nhà chăm sóc. Sau khi chồng mất, vì các con còn quá nhỏ, chị đành nhận việc làm thuê thời vụ, ai thuê gì làm nấy. Con gái lớn của chị là Hà Thị Hồng Hạnh (15 tuổi) sớm hiểu chuyện, ngoài việc học còn ở nhà phụ mẹ chăm em, nấu cơm, giặt giũ.

Giữa lúc cuộc sống chưa kịp ổn định thì một tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Sáng ngày 28/11, khi chị Hương chở 2 con nhỏ là Hà Duy Đức (7 tuổi) và Hà Thanh Ngọc (10 tuổi) đến trường học, không may xảy ra va chạm khiến cả 3 mẹ con ngã văng xuống đường bê tông.

Sau khi được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, do chấn thương nặng nên chị Hương và bé Đức được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Tại khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực, các bác sĩ cho biết, chị Hương bị gãy hở độ III C hai xương cẳng chân trái, đứt gân, đứt cơ, đứt động mạch, chân trái vỡ làm 3 đoạn. Đây là chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, nguy cơ nhiễm trùng cao, phải phẫu thuật nhiều lần, có thể cần ghép da, ghép mạch và thậm chí đối mặt với nguy cơ cắt cụt chi nếu diễn biến xấu.

Chị Hương sợ hãi nếu không may chị bị cắt chân thì ai sẽ nuôi các con

Còn bé Đức bị gãy kín 2 xương cẳng chân trái, vết rách lớn ở cẳng chân, da thịt lóc gần hết, lộ rõ cơ và xương. Hiện Đức phải cố định bằng nẹp gỗ tạm thời và đang điều trị tại khoa Phẫu thuật Chi dưới.

Bé Ngọc bị gãy tay trái, đã được bó bột tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, hiện đã được xuất viện song tinh thần vẫn hoảng loạn, đau đớn.

Cậu bé Hà Duy Đức (7 tuổi, con trai chị Hương) cũng đang nằm điều trị ở Bệnh viện Việt Đức

Từ ngày chị Hương và bé Đức chuyển về Bệnh viện Việt Đức điều trị, chi phí đã lên tới hàng trăm triệu đồng và dự kiến còn tiếp tục tăng cao do chị Hương phải phẫu thuật nhiều lần như ghép da, ghép mạch máu; còn bé Đức vết thương nặng nên sẽ phải nằm viện điều trị dài ngày. Hai mẹ con chị phải dùng nhiều thuốc đắt tiền, nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả.

Đây là gánh nặng quá lớn đối với một người mẹ không nghề nghiệp ổn định, không tích lũy, lại đang mang trên mình khoản nợ cũ gần 1 tỷ đồng.

Hiện nay, người thân hai bên nội ngoại thay nhau túc trực tại bệnh viện. Gia đình người gây tai nạn cũng đến chăm sóc chị Hương vì cảm thương hoàn cảnh mẹ góa con côi.

Nằm trên giường bệnh, chị Hương nghẹn ngào: “Tôi chỉ mong cứu được đôi chân, không phải cắt cụt như bác sĩ nói. Tôi không còn gì nữa, chỉ còn mấy mẹ con… Nếu tôi không may phải cắt chân thì ai nuôi các con đây…”.

Cậu bé Đức 7 tuổi chưa hiểu hết nỗi đau của mẹ, chỉ biết khóc mỗi khi vết thương nhức buốt. Ở nhà, cháu Ngọc ngày nào cũng hỏi chị gái: “Bao giờ mẹ và em về nhà?”.

Theo phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, hoàn cảnh bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hương đặc biệt khó khăn, cả 3 mẹ con không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bé Ngọc bị gãy tay, hiện đã được xuất viện về nhà

Ông Lương Thế Chính, Trưởng thôn Trà Dương, xã Tống Trân xác nhận: “Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hương thuộc diện cận nghèo. Chồng chị mất do ung thư năm 2023. Vừa qua, trên đường đưa 2 con đi học thì xảy ra tai nạn khiến 3 mẹ con bị chấn thương nặng. Rất mong cộng đồng quan tâm, hỗ trợ để mẹ con chị Hương có thêm điều kiện điều trị, vượt qua giai đoạn hiểm nghèo, sớm ổn định cuộc sống”.

