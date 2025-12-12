MS 2025.336

Bước lên cầu thang gỗ mục nát, tiếng mối mọt rệu rã khiến cả căn nhà rung nhẹ. Trong mái nhà ẩm thấp, dột thủng khắp nơi, bà Hoan chậm rãi kể về quãng đời đầy truân chuyên của mình: chồng mất sớm, một mình nuôi ba con nhỏ trong cảnh “mẹ góa, con côi”. Bà thường xuyên đau yếu, cuộc sống bữa đói bữa no, chỉ biết dựa vào nương rẫy và sự chắt chiu từng đồng.

Bà Lô Thị Hoan và người con trai bị bệnh thần kinh là anh Quang Văn Quỳnh. Ảnh: T.H

Trong ba người con của bà Hoan, hoàn cảnh của anh Quang Văn Quỳnh (SN 1996) khiến bà đau lòng nhất. Anh Quỳnh bị bệnh thần kinh, mỗi ngày thường lên cơn 3-4 lần. Khi phát bệnh, anh trở nên hung dữ, đập phá mọi thứ xung quanh. Có lần chính bà Hoan bị anh đánh đến thương tích. Thế nhưng, người mẹ già vẫn cố nén đau mà chăm con, bởi biết rằng cậu con trai không ý thức được nỗi khổ của mình.

Một người già yếu, một người con bệnh tật – họ nương tựa vào nhau trong căn nhà thấp bé, xập xệ như chính số phận lặng lẽ của hai mẹ con nơi bản nghèo Hòa Sơn.

Bữa cơm của hai mẹ con bà Hoan chỉ là canh rau hái được xung quanh nhà. Ảnh: T.H

Hai người con còn lại, Quang Văn May (SN 1989) và Quang Văn Lường (SN 2000), vì gia cảnh quá khó khăn nên đã nghỉ học từ sớm, rời bản đi làm thuê. Do trình độ thấp, lại không nhanh nhẹn như bạn bè đồng trang lứa nên công việc của hai anh cũng bấp bênh, thu nhập chỉ đủ ăn. Mỗi tháng, tiền công ít ỏi mà hai anh em dành dụm gửi về cho mẹ chỉ đủ để bà Hoan mua gạo, rau, trả tiền điện, duy trì cuộc sống tối thiểu qua ngày.

Nhắc đến tương lai, bà Hoan nghẹn giọng, nước mắt lăn dài: “Tôi gần 65 tuổi rồi, đau yếu suốt mà cũng không có tiền đi khám. Tôi không lo cho bản thân, chỉ sợ khi tôi qua đời thì Quỳnh sẽ sống sao, ai chăm sóc cho nó. Rồi ba anh em Quỳnh, May, Lường sẽ nương tựa vào đâu?”.

Nỗi day dứt cuối đời của bà Hoan là có đủ tiền sửa lại căn nhà, có tiền đi khám bệnh, có sức khỏe để chăm con trai bệnh tật, kém may mắn. Ảnh: T.H

Hòa Sơn là bản người Thái nằm giữa vùng rốn lũ Mường Xén, nơi từng hứng chịu trận lũ lịch sử cuối năm 2022, cuốn trôi và làm sạt lở hàng chục nóc nhà. Dù căn nhà của bà Hoan chưa bị nước lũ cuốn đi, nhưng mưa bão liên tiếp, cộng với việc không được sửa chữa nhiều năm, đã khiến nơi ở của mẹ con bà ngày càng mục nát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Đại diện chính quyền xã Mường Xén (bên phải) đến động viên, thăm hỏi mẹ con bà Hoan. Ảnh: T.H

Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch UBND xã Mường Xén, cho biết, bà Lô Thị Hoan thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một mình bà già yếu đang phải làm chỗ dựa cho người con trai bệnh tật. Hai người con còn lại tuy đi làm thuê nhưng thu nhập thấp, không đủ để cải thiện cuộc sống gia đình.

“Các chế độ hỗ trợ cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được xã thực hiện đầy đủ vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, nguồn lực dành riêng để hỗ trợ trường hợp của bà Hoan thì địa phương chưa thể đáp ứng do ngân sách còn hạn chế”, ông Thụ chia sẻ.

Căn nhà của bà Hoan đã mục nát, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Ảnh: T.H

Nỗi trăn trở cuối đời của người mẹ già khiến người nghe nhói lòng. Bà Hoan chỉ mong có chút tiền để sửa lại căn nhà sắp đổ, có điều kiện đi khám bệnh, và hơn hết là có một tương lai bớt khổ cực hơn cho những đứa con thiếu thốn, bệnh tật và kém may mắn của mình.

Niềm mong mỏi nhỏ bé ấy nếu được bạn đọc và các nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ, chắc chắn mẹ con bà Hoan sẽ vượt qua khó khăn, thiếu thốn, có cuộc sống tươi sáng hơn.

Bạn đọc giúp đỡ bà Lô Thị Hoan có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.336 (bà Lô Thị Hoan) Bạn đọc cũng có thể giúp đỡ trực tiếp đến bà Lô Thị Hoan: bản Hòa Sơn, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0373354359 (anh Quang Văn May, con trai bà Hoan)