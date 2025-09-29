Ông Trần Văn Tước (SN 1943) và vợ ông - bà Trần Thị Phượng (SN 1945, ở xóm 3, xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình) là nhân vật trong bài viết: “Xin giúp đỡ vợ chồng già ngoài 80 tuổi nuôi hai con bị bại liệt và tâm thần”.

Đại diện Báo VietNamNet và lãnh đạo xã Giao Hòa trao số tiền 78.132.260 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Trần Văn Tước.

Con trai ông là anh Trần Văn Định (SN 1970) bất ngờ mắc chứng bại liệt phải thường xuyên chống nạng, không lâu sau thì con gái ông, chị Trần Thị Cam (SN 1973) lại phát bệnh tâm thần, khiến cuộc sống của ông Tước rơi vào cảnh khốn khó.

Cảnh “gà trống nuôi con” quá sức nặng nề, ông Tước đi bước nữa với bà Phượng. Từ đó, hai vợ chồng ông cùng nhau chăm sóc anh Định và chị Cam.

Càng ngày, bệnh tình của anh Định và chị Cam ngày càng nặng. Anh Định phải ngồi xe lăn, sinh hoạt vô cùng khó khăn. Được một thời gian thì chân tay anh co quắp phải nằm một chỗ. Còn chị Cam suốt ngày gây gổ, đánh nhau với người lạ. Vợ chồng ông Tước đành thay phiên nhau: một người đi làm, một người ở nhà trông con.

Vợ chồng ông tuổi cao, không còn sức lao động, cả nhà chỉ trông cậy vào mảnh ruộng nhỏ gần nhà để có gạo ăn qua ngày.

Năm 2024, ông Tước bị tai biến mạch máu não hai lần, tưởng chừng không qua khỏi. Mỗi lần như vậy, một mình bà Phượng vừa chăm sóc hai con bệnh tật, vừa chạy vạy vay mượn khắp nơi để cứu chồng.

Đầu năm 2025, ông Tước tiếp tục bị tai biến lần thứ ba. Bà Phượng lúc này đã tuổi 80, chân yếu tay run, mắt mờ, vẫn phải một mình gánh gồng chăm lo cho ba bố con ông Tước khiến bà kiệt quệ cả sức khoẻ và tiền bạc.

Cảm thương hoàn cảnh của gia đình, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình ông Tước số tiền 78.132.260 đồng.

Khi cùng Đại diện Báo VietNamNet đến thăm và tặng món quà của bạn đọc gửi tới gia đình ông Tước, ông Trần Minh Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Giao Hòa gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc cùng các mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ, động viên gia đình ông Tước vượt qua khó khăn.

“Ở địa phương còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi mong sau này, các hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được sự động viên, giúp đỡ của Báo VietNamNet và bạn đọc”, ông Tuân chia sẻ thêm.