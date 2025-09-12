Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM) đã trao số tiền 41.071.208 đồng – tấm lòng bạn đọc gửi giúp đỡ em Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 2007, ngụ khu phố 37, phường Thủ Đức, TP.HCM), nhân vật trong bài viết: “Chàng trai 28 tuổi gác cả tuổi xuân để nuôi cha bệnh, cứu em gái nguy kịch”.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 41.071.208 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ gia đình em Nguyễn Thị Cẩm Tú.

Mẹ Tú qua đời khi em mới 2 tuổi, để lại người cha đau ốm quanh năm và anh trai Nguyễn Thanh Tuấn, hơn Tú 10 tuổi. Từ năm 12 tuổi, anh Tuấn vừa gánh vác vai trò làm cha, vừa thay mẹ chăm lo kinh tế, nuôi cha và chăm sóc em gái.

Khi 11 tuổi, Tú phát hiện mắc Lupus ban đỏ. Việc điều trị vô cùng tốn kém, anh Tuấn chỉ có thể vay mượn khoảng 300 triệu đồng để chi trả trong 2 năm đầu. Sau đó, em phải về nhà uống thuốc cầm chừng.

Khoảng 1 tháng nay, Tú tái phát bệnh, được cấp cứu tại Bệnh viện TP Thủ Đức trong tình trạng nguy kịch: phải thở máy, thay huyết tương, dùng kháng sinh với chi phí mỗi ngày từ 5 – 10 triệu đồng.

Số tiền điều trị quá lớn so với điều kiện kinh tế, nhưng để cứu em gái, anh Tuấn lại tiếp tục vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên, bệnh tình của Tú trở nặng, chi phí vượt xa dự tính ban đầu.

Xót thương cho hai anh em, nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã kịp thời chung tay hỗ trợ số tiền 41.071.208 đồng. Ngoài ra, anh Tuấn còn nhận thêm hơn 40 triệu đồng qua tài khoản cá nhân từ sự giúp đỡ của bạn đọc và địa phương.

Anh Tuấn xúc động chia sẻ: “Số tiền bạn đọc Báo VietNamNet hỗ trợ là tia hy vọng cứu sống bé Tú. Hiện sức khỏe của em đã qua cơn nguy kịch, được bác sĩ cho xuất viện về nhà theo dõi. Nhờ tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, bé Tú có điều kiện chăm sóc, chữa trị và sức khỏe đã cải thiện rất nhiều”.