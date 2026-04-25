Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết: “Cha mất, anh bệnh, không nhà cửa, cậu bé 17 tuổi chênh vênh giữa cuộc đời”, em Phan Văn Nam (17 tuổi) đã nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Đại diện Báo VietNamNet và chính quyền địa phương trao số tiền 122.179.805 đồng, món quà của bạn đọc gửi tới hai anh em Phan Văn Nam

Nam là học sinh lớp 11, sớm phải đối mặt với nhiều biến cố lớn trong cuộc đời. Ngày 26/1, khi nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị đón năm mới thì bố Nam trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bệnh viêm phổi cấp tính và suy tim.

Sự ra đi đột ngột của bố để lại Nam và người anh trai là Phan Văn Chung (SN 2007), mắc bệnh trầm cảm suốt 5 năm qua.

Gia đình không có nhà cửa, hai anh em phải sống nhờ nhà người thân trong điều kiện chật chội, thiếu thốn.

Chia sẻ với hoàn cảnh của hai anh em Nam, bạn đọc gần xa đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ hai anh em số tiền 122.179.805 đồng.

Đón nhận món quà quý giá của bạn đọc, Nam xúc động nghẹn ngào: “Em rất biết ơn các cô chú, anh chị đã giúp đỡ em trong lúc khó khăn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người”.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để em Nam được học tập, sinh hoạt ổn định, đồng thời kêu gọi thêm các nguồn lực hỗ trợ lâu dài cho gia đình.