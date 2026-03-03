MS 2026.053

Cha mất, hai anh em lâm cảnh không nhà cửa

Ngày 26/1, khi nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị đón năm mới thì anh Phan Văn Quân (SN 1972, ở thôn Đồng Lạc, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bệnh viêm phổi cấp tính và suy tim.

Sự ra đi đột ngột của anh Quân để lại hai người con trai bơ vơ: cậu bé Phan Văn Nam đang tuổi ăn học và anh trai Nam là Phan Văn Chung (SN 2007), mắc bệnh trầm cảm suốt 5 năm qua.

Cậu bé Phan Văn Nam thất thần bên di ảnh cha. Ảnh: Sỹ Thông

Gia đình anh Quân thật éo le. Gần 20 năm qua, ba bố con anh Quân không có nhà riêng, phải ở nhờ trong căn nhà cũ của người họ hàng trong xóm.

Năm 2019, vợ anh dứt áo ra đi, bỏ lại ba bố con nương tựa vào nhau. Cú sốc quá lớn khiến cậu con trai lớn suy sụp tinh thần. Từ một cậu bé hoạt bát, học giỏi, Chung dần khép mình, rồi mắc bệnh trầm cảm. Đến năm lớp 7, Chung bỏ học, sống khép kín, gần như không giao tiếp với bên ngoài.

Một mình gồng gánh cả gia đình, anh Quân làm nghề bốc vác tại cửa hàng vật liệu xây dựng để nuôi con ăn học, lo thuốc thang cho con trai lớn. Năm 2022, anh Quân phát bệnh với những cơn ho kéo dài, đau thắt ngực.

Bố vừa mất, anh trai bị bệnh trầm cảm, bà nội già yếu, một mình Nam chênh vênh giữa cuộc đời. Ảnh: Sỹ Thông

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm phổi và suy tim. Thế nhưng vì mưu sinh và tương lai của các con, anh Quân nhiều lần xin ra viện sớm để quay lại làm việc, bất chấp lời khuyên của bác sĩ. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, anh ra đi, để lại gánh nặng quá lớn trên vai cậu con trai mới 17 tuổi.

Theo phong tục địa phương và yêu cầu của chủ nhà, sau khi lo xong tang lễ, Nam không được phép thờ cúng cha tại đây.

Hình ảnh cậu học trò lớp 11 với gương mặt thất thần, đôi tay run rẩy ôm di ảnh cha rời khỏi mái nhà từng gắn bó để sang nhà chú ruột xin một góc nhỏ đặt bát hương thờ cúng khiến nhiều người dân làng Đồng Lạc nghẹn lòng. Không nhà cửa, không đất cắm dùi, hai anh em Nam bỗng chốc trở nên lạc lõng giữa chính quê hương mình.

Từ ngày mẹ bỏ đi, anh trai Nam (bên phải) mắc bệnh trầm cảm. Ảnh: Sỹ Thông

Cần một điểm tựa để cậu học trò nghèo không dang dở giấc mơ

Bà Nguyễn Thị Oanh (88 tuổi), bà nội của Nam, nghẹn ngào: “Tôi già yếu rồi, chẳng biết sống được bao lâu nữa. Nhà không có, đất không có, mẹ nó bỏ đi, giờ bố nó cũng mất. Nhìn hai đứa cháu bơ vơ, một đứa thì bệnh tật, lòng tôi như thắt lại”.

Những năm qua, dù gia cảnh khó khăn song Nam vẫn cố gắng học tập. Em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập với ước mơ được tiếp tục đến trường, thay cha chăm sóc anh trai và phụng dưỡng bà nội.

Cô Lê Thị Như Thủy, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (chủ nhiệm lớp Nam), chia sẻ: “Hoàn cảnh của Nam quá bi đát. Em rất ngoan, học giỏi và có ý chí. Nhà trường, bạn bè đang chung tay quyên góp, người giúp gạo, người giúp tiền để hai anh em tạm ổn định cuộc sống, nhưng đó chỉ là giải pháp trước mắt. Nam rất cần sự hỗ trợ lâu dài để không phải bỏ dở việc học”.

Ông Trần Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thọ, xác nhận gia đình em Nam là trường hợp đặc biệt khó khăn. Địa phương từng có chủ trương hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, song do gia đình không có đất nên chưa thể thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Oanh xót xa trước hoàn cảnh của hai cháu nội. Ảnh: Sỹ Thông

Anh trai bệnh tật, bà nội già yếu, bố vừa mất, không nhà cửa, giờ đây, trước mắt Nam là chuỗi ngày chênh vênh. Con đường đến trường của cậu học trò 17 tuổi đang bị phủ bóng bởi những lo toan cơm áo và chi phí thuốc men.

Nam rất cần sự chung tay của cộng đồng để có điều kiện tiếp tục học tập, có chỗ ở ổn định và chăm lo cho người anh trai đang mang bệnh. Mỗi sự sẻ chia lúc này không chỉ giúp hai anh em vượt qua giai đoạn khốn khó, mà còn thắp lên hy vọng về một tương lai bớt nhọc nhằn hơn cho cậu học trò hiếu thảo giữa miền quê Hà Tĩnh.

Bạn đọc giúp em Phan Văn Nam có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.053 (em Phan Văn Nam) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến em Phan Văn Nam theo địa chỉ: thôn Đồng Lạc, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0378655067