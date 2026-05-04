Bà Hường là nhân vật trong bài viết: “Gánh nặng chồng ung thư, cháu ngoại mồ côi đè lên vai người bà gần 70 tuổi”. Dù chân tay đau nhức vì bệnh xương khớp, bà Hường vẫn không dám nghỉ ngơi bởi nỗi lo cơm áo, gạo tiền luôn thường trực.

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo thôn Quang Trung trao số tiền 49.108.071 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Đặng Thị Hường

Cuộc đời bà Hường liên tiếp chịu những mất mát, đau thương. Con trai thứ hai của bà bị bệnh bẩm sinh, nằm liệt giường hơn 30 năm rồi qua đời năm 2017. Chỉ một năm sau, con gái út không may gặp tai nạn giao thông, để lại con nhỏ là cháu Nguyễn Trần Đức Anh (SN 2016) khi ấy chưa đầy 2 tuổi. Từ đó, vợ chồng bà thay con gái vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi dưỡng cháu ngoại.

Bi kịch chưa dừng lại khi năm 2019, chồng bà là ông Trần Văn Toản (SN 1957) bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3.

Trước đây, ông Toản làm đủ nghề như lái công nông, phụ xây để lo cho gia đình. Nhưng từ ngày ông ngã bệnh, mọi gánh nặng mưu sinh đều dồn lên vai bà Hường.

Dù chắt bóp chi tiêu nhưng việc điều trị bệnh ung thư của ông Toản kéo dài khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Giờ đây, nỗi lo của bà Hường không chỉ dừng lại ở bữa ăn, tiền thuốc mỗi ngày mà còn là tương lai của đứa cháu nhỏ.

Bà Hường tâm sự, Đức Anh mồ côi mẹ từ nhỏ, không biết mặt bố nhưng rất ngoan ngoãn, thương ông bà và chăm chỉ học tập. Từ lớp 1 đến nay, năm nào cậu bé cũng được nhận giấy khen của nhà trường. Tuy vậy, con đường học tập phía trước của cậu bé vẫn còn nhiều chông chênh khi ông bệnh nặng, bà thì ngày một già yếu.

Cảm thương hoàn cảnh gia đình bà Hường, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 49.108.071 đồng. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet cùng đại diện chính quyền địa phương đến thăm và trao tận tay gia đình bà Hường.

Đón nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ, bà Hường xúc động chia sẻ, đây là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình trong lúc khó khăn. Bà gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ.