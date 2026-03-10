MS 2026.060

Con mất, chồng lâm bệnh nặng

Ở tuổi gần 70, dù chân tay đau nhức vì bệnh xương khớp, bà Đặng Thị Hường vẫn không dám nghỉ ngơi bởi nỗi lo cơm áo, gạo tiền luôn thường trực.

Nhiều năm nay, bà Hường phải xoay xở để chăm sóc chồng ung thư và nuôi cháu ngoại mồ côi

Bà Hường kết hôn với ông Trần Văn Toản (SN 1957) và sinh được 3 người con. Con trai lớn lập nghiệp ở xa, kinh tế không dư dả nên khó đỡ đần bố mẹ. Người con trai thứ hai bị bệnh từ khi mới sinh ra, suốt hơn 30 năm phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều nhờ bố mẹ chăm sóc cho đến khi qua đời vào năm 2017.

Chỉ một năm sau, tai họa tiếp tục ập đến. Người con gái út của bà không may gặp tai nạn giao thông và không qua khỏi, để lại đứa con là Nguyễn Trần Đức Anh (SN 2016) khi ấy chưa tròn 2 tuổi.

Nhắc đến người con bạc mệnh và đứa cháu sớm mồ côi mẹ, bà Hường không kìm được nước mắt. Bà kể, con gái bà làm công nhân, một mình vất vả nuôi con nhỏ vì bên nội không nhận cháu. Vào ngày định mệnh ấy, con gái bà đi làm ca đêm, trên đường trở về, khi chỉ còn cách nhà khoảng 2km thì gặp tai nạn.

“Giữa đêm khuya, nhận được tin báo từ bệnh viện, vợ chồng tôi bàng hoàng, ngã quỵ khi biết con gái đã không qua khỏi. Khi con mất, cháu Đức Anh chưa tròn 2 tuổi. Thời gian đầu, mỗi lần cháu khóc đòi mẹ, chúng tôi không cầm được nước mắt, vừa thương con vừa xót cháu”, bà Hường nghẹn ngào.

Dù tuổi đã cao, bà Hường vẫn ngày ngày đầu tắt mặt tối ngoài ruộng để có nguồn thu lo cho chồng mắc bệnh hiểm nghèo và đứa cháu sớm mồ côi mẹ

Từ ngày con gái qua đời, ông bà thay con làm cha, làm mẹ, chăm sóc và nuôi nấng cháu ngoại. Thế nhưng, bất hạnh vẫn chưa buông tha gia đình.

Năm 2019, chỉ hơn một năm sau ngày con gái mất, ông Toản bị ung thư vòm họng giai đoạn 3. Kể từ đó đến nay, ông đã trải qua nhiều đợt xạ trị, sức khỏe ngày một suy giảm.

Trước đây, ông Toản làm đủ nghề như lái công nông, phụ xây… để lo cho gia đình. Nhưng từ ngày ông ngã bệnh, mọi gánh nặng dồn lên vai bà Hường.

Có giai đoạn, vì sức khỏe yếu, ông Toản phải thuê trọ gần bệnh viện suốt 6 tháng để tiện chữa bệnh.

Ông Toản mắc bệnh ung thư vòm họng, chi phí điều trị tốn kém khiến kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ

Chi phí điều trị kéo dài khiến kinh tế gia đình ông Toản ngày càng kiệt quệ. Đến nay, gia đình đã phải vay mượn gần 400 triệu đồng.

Nợ nần nhiều, vì lo sợ không gồng gánh được, có thời điểm ông Toản xin dừng chữa bệnh để về nhà.

Bà Hường tuổi cao nên không tìm được công việc ổn định, chỉ quanh quẩn với hơn một mẫu ruộng. Dù bà Hường cật lực làm lụng, chắt chiu từng đồng nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau.

Điều khiến bà Hường lo lắng nhất lúc này là tương lai của đứa cháu thơ dại. Đức Anh mồ côi mẹ từ nhỏ, không biết mặt bố nhưng rất ngoan ngoãn, thương ông bà và chăm chỉ học tập. Từ lớp 1 đến nay, năm nào cậu bé cũng được nhận giấy khen của nhà trường. Tuy vậy, con đường học tập phía trước của cậu bé vẫn còn nhiều chông chênh khi ông bệnh nặng, bà thì ngày một già yếu.

Thương hoàn cảnh của gia đình, anh em họ hàng và bà con lối xóm cũng thường xuyên giúp đỡ, người ít gạo, người chút tiền, nhưng cuộc sống của gia đình vẫn vô cùng chật vật.

Cháu Đức Anh mồ côi mẹ từ nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn, học giỏi

Ông Vũ Xuân Diệu, Bí thư Chi bộ thôn Quang Trung cho biết: “Ông Toản là người chăm chỉ, hiền lành. Từ ngày ông mắc bệnh hiểm nghèo, việc điều trị tốn kém khiến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Bà Hường tuổi cao lại phải nuôi thêm cháu ngoại mồ côi mẹ. Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ để gia đình vượt qua cơn bĩ cực và có điều kiện tiếp tục nuôi cháu nhỏ ăn học, trưởng thành”.

Bạn đọc giúp bà Đặng Thị Hường có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.060 (bà Đặng Thị Hường) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Đặng Thị Hường theo địa chỉ: thôn Quang Trung, xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0385094998